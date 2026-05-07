Die 7 besten Tastaturen mit Scissor-Switches für leisen Betrieb im Jahr 2025

Die besten Tastaturen mit Scherenmechanik bieten eine gute Balance zwischen der Benutzerfreundlichkeit von Folientastaturen und der Reaktionsfreudigkeit mechanischer Tastaturen. Auch sie haben ihren ganz eigenen Reiz, mit ihrem kleinen, schlanken Design und dem extrem leisen Tippen.

Wenn du auf der Suche nach einer Tastatur mit Scherenmechanik bist, um dein Setup zu vervollständigen, oder dein altes, schwammiges Membrantastatur-Modell aufrüsten möchtest, hast du Glück. In dieser Liste stelle ich dir einige fantastische Modelle von Tastaturen mit Scherenmechanik vor, von denen jedes etwas Besonderes zu bieten hat.

Unsere Top-Empfehlungen für Tastaturen mit Scherenmechanik

Alle Scherenmechanik-Tastaturen auf dieser Liste sind hervorragend und bieten eine gelungene Mischung aus Leistung, Geräuscharmut, Anschlussmöglichkeiten und Kompatibilität. Dennoch heben sich einige von ihnen besonders von den anderen ab:

Logitech MX Keys S – Diese großartige Allround-Tastatur hat einfach alles: ein flaches Profil, runde Tastenkappen, Hintergrundbeleuchtung und eine raffinierte Konstruktion. Egal, ob du nach einer Tastatur suchst, auf der sich das Tippen besser anfühlt, oder ob du nebenbei ein bisschen zocken möchtest – diese Tastatur ist wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Arteck HW192 – Wenn Sie lediglich eine Tastatur mit Scissor-Switches zu einem günstigen Preis suchen, ist dieses Modell genau das Richtige für Sie. Und auch wenn der Preis niedrig ist, bedeutet „günstig“ in diesem Fall keineswegs „minderwertig“. Keychron B6 Pro – Als ob herkömmliche Tastaturen mit Scherenmechanik nicht schon schlank genug wären: Dank ihres extrem flachen Profils ist diese Tastatur besonders gut für alle geeignet, die nach einer kompakten Tastatur suchen. Obendrein ist sie auch noch recht günstig.

Aber wenn dir diese nicht zusagen, mach dir keine Sorgen. Hier gibt es unzählige Tastaturen, und ich bin mir sicher, dass du hier irgendwo die richtige Scherenmechanik-Tastatur für dich finden wirst.

Die 7 besten Tastaturen mit Scissor-Switches für Arbeit und Freizeit

Der größte Reiz von Tastaturen mit Scherenmechanik liegt darin, wie leise sie sind. Wahrscheinlich hast du sie schon erlebt, ohne es zu merken, wenn du eine Laptop-Tastatur benutzt. Und wenn es genau diese Geräuscharmut ist, die du suchst, dann findest du in dieser Liste der besten Tastaturen mit Scherenmechanik bestimmt etwas, das dir ins Auge fällt.

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Technische Daten Details Akkulaufzeit 1500 mAh Hintergrundbeleuchtung Yes Layout Vollständig Kompatibilität Für Mac ist ein separates Modell erhältlich Konnektivität Drahtlos Abmessungen & Gewicht 46 cm L x 15 cm B x 4 cm H, 810 g

An erster Stelle dieser Liste steht das Logitech MX Keys S, eine kabellose Tastatur mit Scherenschalter-Technologie, die sich durch ein flüssiges Tipperlebnis. Kommen wir nun zum Wesentlichen. Die MX Keys S ist eine hochwertige Tastatur mit flachen Scherenmechanik-Tasten, die sowohl optisch als auch haptisch ihren Namen alle Ehre macht. Sie ist sowohl in elegantem Schwarz als auch in makellosem Weiß erhältlich, und trotz ihres kompakten Formats, Es ist sehr robust und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung.

Was die Eingabe betrifft, so ist die MX Keys S bietet alles, was man sich nur wünschen kann. Sein laptopähnliches Profil und die kugelförmigen Tasten bieten konstante und nahtlose LeistungDas ergonomische Design (insbesondere der Neigungswinkel) sorgt für ein angenehmes Tippgefühl, ganz gleich, wie lange Sie an Ihren Dokumenten arbeiten. Ach ja, und über die Logi Options+ App lassen sich auch Makros programmieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es fällt wirklich schwer, daran etwas auszusetzen Logitech MX Keys S. Dank ihres ergonomischen Designs und der leisen Tastenanschläge hilft Ihnen diese Tastatur mit Scherenmechanik nicht nur dabei, Ihre Arbeit schnell zu erledigen, sondern bietet auch ein angenehmes Tippgefühl.

Was die Konnektivität angeht, überzeugt diese Tastatur mit Scherenmechanik. Über den Logi Bolt-Empfänger, bei dem es sich im Grunde um einen proprietären Dongle handelt, lässt sie sich mit so gut wie jedem USB-fähigen Gerät verbinden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die MX Keys S kann nicht im kabelgebundenen Modus verwendet werden, was zu einer gewissen Verzögerung führt, vor allem, wenn du gerne spielst rasante Ego-Shooter.

Vorteile Nachteile ✅ Solide Verarbeitung mit ergonomischem Design ✅ Leises Tippen ✅ Die kugelförmigen Tasten sind ein nettes Extra ✅ Gute Anbindung ✅ Gute Akkulaufzeit ❌ Nur kabellos; der USB-C-Anschluss dient ausschließlich zum Aufladen, was jedoch durch die ordentliche Akkulaufzeit ausgeglichen wird

Zu guter Letzt bietet diese Tastatur eine ordentliche Akkulaufzeit. Sie mit einer Laufzeit von 10 Tagen beworben, allerdings natürlich nur unter idealen Bedingungen. Positiv ist, dass man das Gerät während des Ladevorgangs nutzen kann, auch wenn hier ein optionaler Kabelbetrieb ebenfalls schön gewesen wäre.

Mein Fazit:The Logitech MX Keys S ist eine großartige Allround-Tastatur, egal ob du sie für die Arbeit oder zum Spielen nutzen möchtest.

2. Arteck HW192 [Die beste preisgünstige Tastatur mit Schalterschaltern]

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Technische Daten Details Akkulaufzeit Keine Angabe zur maximalen Kapazität, 6 Monate mit einer vollen Ladung, bei einer täglichen Nutzungsdauer von 2 Stunden Hintergrundbeleuchtung No Layout Vollständig Kompatibilität Keine Funktionstasten für Mac Konnektivität Drahtlos Abmessungen & Gewicht 42,9 cm L x 12,4 cm B x 1,5 cm H, ca. 422 g

Auf den ersten Blick ist das Arteck HW192 hat nicht besonders viel zu bieten. Klar, es ist solide, aber ziemlich einfach gehalten, und es fehlt sogar eine Hintergrundbeleuchtung. Andererseits, Das ist ja gerade der springende Punkt dieser Tastatur mit Scherenmechanik.

Was diese Tastatur mit Scherenmechanik wirklich auszeichnet, ist ihr Preis. Für knapp 40 Dollar ist die Arteck HW192 is ein idealer Einstieg für alle, die vom Scherenmechanismus noch nicht ganz überzeugt sind. Damit ist es ideal für alle, die nach einer Aufrüstung suchen oder die Debatte zwischen den Die besten Switches für Gaming.

Warum wir uns dafür entschieden haben Selbst bei einer preisgünstigen Tastatur mit Schalterschaltern ist die Arteck HW192 ist überraschend zuverlässig. Außerdem ist es ein hervorragender Einstieg für alle, die sich für Scissor-Switch- oder mechanische Tastaturen interessieren.

Lassen Sie uns kurz die technischen Daten durchgehen. Das Hardware 192weist ein auffallend flaches Profil auf, bei nur 16,9 x 4,9 x 0,6 Zoll groß und dazu noch sehr leicht. Es verfügt über eine stilvolle und funktionale Rückplatte aus Edelstahl, wodurch es leicht und schlank, aber dennoch äußerst robust ist. Es ist zudem sehr ergonomisch, allerdings ist zu beachten, dass es nicht so durchdacht gestaltet ist wie teurere Modelle.

Vorteile Nachteile ✅ In puncto Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu übertreffen ✅ Robuste Konstruktion aus Edelstahl, flach und schlank ✅ Leises Tippen ✅ Bequem und leicht ergonomisch ✅ Gute Akkulaufzeit; 6 Monate bei voller Ladung, ausgehend von einer Nutzungsdauer von 2 Stunden pro Tag ❌ Keine Hintergrundbeleuchtung, was jedoch kein Problem darstellt, wenn man es gewohnt ist, ohne zu arbeiten

Der kleine Rahmen und die Scherenhebel sorgen zudem für sehr leises Tippen. Auch hier gilt: Es ist nicht so ausgefallen wie das Logitech MX Keys S oder einige der anderen großartigen Tastaturen auf dieser Liste, aber für ihren Preis leistet sie hervorragende Arbeit, und wenn Sie einfach nur ein sauberes, leises Tippen zu einem günstigen Preis suchen, ist dieses Modell der klare Sieger.

Mein Fazit:Auch wenn es vielleicht nicht ganz die Feinheiten teurerer Tastaturen bietet, kann man in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem Arteck HW192.

3. Keychron B6 Pro [Die beste ultradünne Tastatur mit Scherenschalter-Technologie]

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Technische Daten Details Akkulaufzeit 800 mAh Hintergrundbeleuchtung No Layout Vollständig Kompatibilität Kompatibel mit allen Konnektivität Kabelgebunden, kabellos Abmessungen & Gewicht 43 cm (L) x 13 cm (B), 623 g

Wenn es vor allem auf die Größe ankommt, gibt es kaum etwas Besseres als das Keychron B6 Pro, das das Konzept der „Leichtigkeit“ aufgreift und den anderen Tastaturen zeigt, wie es richtig geht. Diese Tastatur ist klein und leicht, aber nicht weniger robust und funktional als seine Artgenossen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Keychron B6 Pro ist zweifellos eine der flachsten Tastaturen mit Scherenmechanik, die es gibt. Wenn das dein Hauptkriterium beim Kauf einer Tastatur ist, ist dieses Modell der klare Sieger.

Diese Tastatur vereint das Beste aus verschiedenen Welten: ein leichtes Tippgefühl gepaart mit taktilen Schaltern. Das sind viele Worte, um zu sagen, dass das Tippen auf der Keychron B6 Pro fühlt sich unglaublich an luftig und reaktionsfreudig, was alles zu seinem modernen, ultraleichten Charme beiträgt.

Darüber hinaus ist die Keychron B6 verfügt überhervorragende Konnektivität und Kompatibilität. Mit drei Verbindungsmodi (2,4 GHz, Bluetooth 5.2 und kabelgebunden) sowie Makrobefehlen, die unter Windows, Mac oder Linux funktionieren. All dies bedeutet, dass es zwar nicht das die beste Gaming-Tastatur Auf dem Markt ist es eine fantastische Wahl für alle, die ein flexibles und leistungsstarkes Gerät suchen.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaubliche Form; das mit „ultradünn“ ist wirklich kein Scherz. ✅ Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten ✅ Nicht zu teuer ✅ Programmierbare Makros ✅ Gute Akkulaufzeit ❌ Keine Hintergrundbeleuchtung, aber dadurch ist es günstiger

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Keychron B6 Pro ist überhaupt nicht teuer; es ist nur ein bisschen teurer als das günstige Modell Arteck HW192. Während die Arteck ist zwar nach wie vor die beste Scherenmechanik-Tastatur, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, doch wer sich sicher ist, dass er unbedingt eine Tastatur mit Scherenmechanik haben möchte, ist vielleicht besser beraten, sich direkt für die Keychron B6 Pro.

Mein Fazit:Es gibt flache Tastaturen mit Scherenmechanik, und dann gibt es die Keychron B6 Pro. Kaum ein anderes Modell – wenn überhaupt – kann mit dem ultradünnen Design und dem Preis dieser Tastatur mithalten.

4. Klee [Die beste innovative und intelligente Tastatur mit Scherenschalter-Technologie]

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Technische Daten Details Akkulaufzeit 1900 mAh Hintergrundbeleuchtung Per-Taste-RGB Layout Vollständig Kompatibilität Für Mac ist ein separates Modell erhältlich Konnektivität Kabelgebunden, Bluetooth 5.1 (3 Kanäle) Abmessungen & Gewicht 43,7 cm (L) x 13 cm (B) x 1,2 cm (H), ca. 640 g

The Arteck HW192 und die Keychron B6 Pro sind zwar gute Tastaturen, aber etwas einfach gehalten. Wenn du eigentlich das willst, was eine hochwertige Tastatur mit Scherenschalter-Technologie und nicht den Sprung in etwas Größeres wagen wollen moderne Tastaturen mit Magnetschaltern noch nicht, dann die Kleeist wahrscheinlich die richtige Wahl.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Kleeist nicht nur ein schickes neues Spielzeug für dein Setup, sondern auch ein robustes, hochmodernes Keyboard, das sich perfekt für alle eignet, die Spitzenleistung benötigen.

Von Anfang an war die Kleesieht aus und fühlt sich an wie ein Premium-Gerät. Ein ultraflaches Profil in Kombination mit einem Aluminiumgehäuseergibt dasKleeein futuristischer Look, und die individuell anpassbare RGB-Beleuchtung für jede Taste rundet das Erscheinungsbild ab. Und auch wenn kabellose Verbindungen vielleicht die Zukunft sind, ist die Kleeverfügt außerdem über einen USB-C-Anschluss, falls Sie einmal volle Leistung benötigen.

The KleeEs handelt sich jedoch nicht um eine Tastatur, die „nur auf Aussehen, nicht auf Substanz“ setzt. Ihre flachen Scherenmechanik-Schalter sind auf präzises und geräuschloses Tippen ausgelegt. Ein leistungsstarkes integriertes Touchpad unterstützt hingegen Windows- und Linux-Gesten, mit denen Sie Nutzen Sie die Tastatur ohne Maus für schnellere Produktivität der nächsten Generation. Ja, du hast richtig gehört.

Vorteile Nachteile ✅ Dank seines ultraschlanken Profils und des Aluminiumgehäuses wirkt es äußerst modern ✅ Flache Tasten und Scherenmechanik sorgen für ein angenehmes Tippgefühl ✅ Fantastische Touchpad-Optionen ✅ Per-Key-RGB ✅ Der kabelgebundene Modus ist für mich immer ein großes Plus ❌ Ziemlich teuer, aber man bekommt eben das, wofür man bezahlt

Darüber hinaus nutzt diese Tastatur auch KI. Nein, nicht, um Ihre Routineaufgaben zu automatisieren, sondern um die Tastatur an Ihren Schreibstil anzupassen, was zu weniger versehentlichen Tastenanschlägen und einer besseren Bedienung des Touchpads führt. Diese KI lässt sich zudem manuell anpassen, sodass Sie das Kleedein eigenes.

Mein Fazit:The Kleeist eine fantastische Tastatur, die äußerst stilvoll und sehr modern ist und dennoch leistungsstark genug, um selbst den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

5. Logitech Signature Slim K950 [Die beste kabellose Tastatur mit Scissor-Schaltern]

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Technische Daten Details Akkulaufzeit Keine Angabe zur maximalen Kapazität; je nach Nutzungsbedingungen auf 36 Monate angegeben Hintergrundbeleuchtung No Layout Vollständig Kompatibilität Kompatibel mit allen Konnektivität Drahtlos Abmessungen & Gewicht ca. 43,2 cm (L) x 13,5 cm (B) x 2,3 cm (H), ca. 685 g

Manchmal braucht man einfach nur eine Tastatur für die Arbeit, die sich nahtlos mit all deinen Geräten verbinden lässt. Und wenn du schon einmal in einer Situation gesteckt hast, in der du dir gewünscht hast, du hättest einfach eine Tastatur, um all deine Geräte zu steuern, dann dieLogitech Signature Slim K950 ist wahrscheinlich die Tastatur, die dir gefallen wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ja, es gibt Tastaturen mit Scherenmechanik, die in puncto reiner Leistung besser abschneiden, aber die Logitech Signature Slim K950Seine schiere Benutzerfreundlichkeit macht es zu einem klaren Sieger.

Diese Tastatur verfügt über alle typischen Merkmale von Tastaturen mit Scherenschalter: ein schlankes Profil, ein elegantes Design sowie ein leises und reaktionsschnelles Tippgefühl dank der sehr leichtgängigen Tasten. Ein Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium rundet das Erscheinungsbild ab. Wie bei anderen Tastaturen mit Scherenmechanik lassen sich die Schalter nur schwer entfernen (selbst wenn man weiß, So entfernen Sie Tastaturschalter) Bemühe dich also, deinen Arbeitsplatz sauber zu halten.

Wie ich bereits sagte, Logitech Signature Slim K950Bekannt ist es vor allem für seine Fähigkeit, nahtlos zwischen mehreren Geräten wechseln, und das mit einem einfachen Tastendruck. Kein Schnickschnack, kein Aufhebens – einfach pure Multitasking-Leistung auf drei verbundenen Geräten. Und auch wenn das vielleicht einfach klingt, versichere ich Ihnen, dass diese Funktion ein wahrer Segen für Hybrid-Mitarbeiter ist.

Vorteile Nachteile ✅ Einfache, nahtlose Vernetzung über mehrere Geräte hinweg ✅ Von Anfang an mit Mac kompatibel ✅ Minimalistisches Design ✅ Leises Tippen ✅ Anpassbare Tasten über die Logi Options+ App ❌ Da es keinen kabelgebundenen Modus gibt, eignet sich diese Tastatur nicht besonders gut für gelegentliches Gaming, doch dank ihrer Flexibilität ist sie hervorragend für die Arbeit geeignet

Schließlich ist dieSignature Slim K950 Außerdem verfügt sie über programmierbare Makros, die über die Tasten oberhalb des Ziffernblocks aufgerufen werden können, sowie über weitere Anpassungsmöglichkeiten über die Logi Options+ App. Nicht besonders ausgefallen, aber auf jeden Fall praktisch.

Mein Fazit:Logitech preist diese Tastatur als „Zauber für den Arbeitsalltag“ an, und das trifft es ziemlich genau. Sie ist zwar nichts Besonderes, aber die Logitech Signature Slim K950 ist dennoch sehr effektiv, wenn es um Multitasking und die Arbeit auf mehreren Geräten geht.

6. Cherry Stream Wireless [Die leiseste Tastatur mit Scherenmechanik]

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Technische Daten Details Akkulaufzeit Keine Angabe zur maximalen Kapazität, 6 Monate Haltbarkeit Hintergrundbeleuchtung No Layout Vollständig Kompatibilität Für dieses Modell gibt es keine Mac-Unterstützung Konnektivität Drahtlos Abmessungen & Gewicht 18,2 cm L x 6,39 cm B x 0,91 cm H, Gewicht nicht angegeben

Tastaturen mit Scherenmechanik sind von Natur aus leise, doch manche sind darin noch besser als andere. Man könnte zwar nach So schmiert man Tastaturschalter Um Geräusche zu minimieren, könnten Sie auch einfach in einen Cherry Stream Wireless TastaturZweifellos eine der leisesten Scherenmechanik-Tastaturen, die man für Geld kaufen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist nicht nur ruhig; das Cherry Stream Wireless ist eine einfache, aber großartige Tastatur mit flüssigem Tippgefühl, flachem Profil, robuster Bauweise und vielem mehr. Der Verzicht auf zusätzliche Funktionen bedeutet auch, dass die Cherry Stream Wireless ist recht erschwinglich.

The Cherry Stream Wireless hebt sich von anderen Tastaturen mit Scherenschaltern ab durch sein charakteristischer SX-Scherenmechanismus, was für flüsterleise Tastenanschläge und höchste Präzision bei der Betätigung sorgt. Das wiederum bedeutet, dass die Cherry Stream Wireless ist nicht nur leise, sondern überzeugt auch durch seine Reaktionsfreudigkeit.

Zwar handelt es sich zugegebenermaßen um eine einfache (aber solide) Tastatur, doch die Cherry Stream Wireless hat doch noch ein paar Asse im Ärmel. Drei praktische LED-Anzeigen an den Tasten für Feststelltaste, Scroll-Lock und Num-Lock helfen Ihnen zu erkennen, wenn diese versehentlich aktiviert wurden, und das Gerät verfügt zudem über zusätzliche Tasten für Büro- und Medienfunktionen.

Vorteile Nachteile ✅ SX-Scherenkontakte sind nahezu geräuschlos ✅ Minimalistisches, aber ansprechendes Design ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Verfügt über spezielle Büro- und Medientasten ✅ Verfügt ausdrücklich über eine AES-128-Verschlüsselung für zusätzliche Sicherheit ❌ Dieses Modell wird von Mac nicht unterstützt, allerdings bietet Cherry andere hervorragende Tastaturen an, die mit Mac kompatibel sind

Wer mit sensiblen Daten umgeht, wird sich sicher freuen zu hören, dass ja, the Cherry Stream Wireless Die Tastatur verfügt ausdrücklich über eine AES-128-Verschlüsselung wegen seiner Tastenanschläge. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man bei der Arbeit mit sensiblen Daten lieber eine kabelgebundene Verbindung nutzen sollte, ist die zusätzliche Sicherheit dennoch willkommen.

Mein Fazit:The Cherry Stream Wireless Es verfügt vielleicht nicht über den ganzen Schnickschnack der Spitzenmodelle, aber es ist ein solides und zuverlässiges Arbeitstier unter den Keyboards.

7. Kensington KB515 EQ [Die beste kabelgebundene Tastatur mit Scherenschaltern]

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Technische Daten Details Akkulaufzeit k. A. (kabelgebunden) Hintergrundbeleuchtung No Layout Vollständig Kompatibilität Voll funktionsfähig, erfordert jedoch die Kensington Konnect-Software für die volle Mac-Funktionalität Konnektivität Kabelgebunden Abmessungen & Gewicht 43,1 cm L x 12,5 cm B x 2 cm H, Gewicht nicht angegeben

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein großer Fan davon, meine Geräte über Kabel anzuschließen. Von Ethernet-Kabeln bis hin zu Tastaturen, Eine direkte körperliche Verbindung vermittelt ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Und obwohl viele der Tastaturen auf dieser Liste kabellos sind, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Kensington KB515 EQ, eine fantastische kabelgebundene Tastatur mit Scherenschalter-Tasten.

Wie bei vielen Tastaturen auf dieser Liste ist auch die KB515 EQ besticht durch ihre Schlichtheit. Diese zuverlässige Tastatur in Standardgröße verfügt über leise und dennoch reaktionsschnelle Scherenmechanik-Tasten sowie einen zuverlässigen USB-C-Anschluss. Sie ist zwar schlicht, aber wenn man einfach nur kabelgebundenes Plug-and-Play ohne Schnickschnack will, ist sie perfekt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Kensington KB515 EQDie Kombination aus unkomplizierter Konnektivität, guter Klangqualität und einem erschwinglichen Preis macht es zu einem einfachen, aber unglaublich zuverlässigen Begleiter für jede Einrichtung zu Hause oder im Büro.

Windows-Nutzer kommen mit dieser Tastatur voll auf ihre Kosten, da sie wird mit einer speziellen Copilot-Taste geliefert damit können Sie sofort Hilfe herbeirufen. Mac-Nutzer hingegen müssen die Kensington Konnect-Software verwenden, um alle Funktionen dieses Keyboards voll auszuschöpfen. Erwähnenswert ist, dass diese Software auch programmierbare Makros ermöglicht.

Vorteile Nachteile ✅ Die kabelgebundene Ausführung sorgt für mehr Zuverlässigkeit und minimiert den Aufwand ✅ Der Rahmen besteht zu 42 % aus recyceltem Kunststoff ✅ Günstiger Preis ✅ Programmierbare Hotkeys, die über die Kensington Konnect-Software angepasst werden können ✅ Die Copilot-Taste ist ein nettes Extra für alle, die KI nutzen ❌ Für die volle Mac-Funktionalität sind jedoch zusätzliche Schritte erforderlich, was nach der Einrichtung jedoch kein Problem mehr darstellen sollte

Zu guter Letzt, dieKensington KB515 EQ hat nicht nur ein kompaktes, unauffälliges Design, sondern nutzt auch 42 % recycelter Kunststoff bei der Umsetzung. Das mag zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber jedes bisschen hilft.

Mein Fazit:Einfach und doch effizient. Das Kensington KB515 EQ Eine Tastatur mit Scherenmechanik ist vielleicht nicht besonders ausgefallen, aber dank ihrer zuverlässigen Leistung ist sie eine ausgezeichnete Wahl.

Was ist bei der Auswahl einer Tastatur mit Scherenmechanik zu beachten?

Auch wenn Sie diese Liste mit hervorragenden Tastaturen mit Scherenmechanik zur Hand haben, möchten Sie vielleicht noch ein wenig selbst recherchieren. In diesem Fall finden Sie hier einige wichtige Merkmale, die Sie prüfen sollten, bevor Sie sich zum Kauf entschließen.

1. Anschlaggefühl und Tastenhub

Im Vergleich zu anderen Tastaturen bieten Tastaturen mit Scherenschaltern einen Mittelweg zwischen der Weichheit einer Folientastatur und der Präzision einer mechanischen Tastatur. Ein Scherenschalter verfügt über ein flaches, präzises Gefühl, das man meist bei der Benutzung einer Laptop-Tastatur hat. Scherenkontakte sind von Natur aus klein, doch manche Modelle gehen mit ihrer flachen Bauweise noch einen Schritt weiter.

Scherenmechanik-Tastaturen sind zwar nicht so präzise wie mechanische Tastaturen, stellen aber dennoch eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Folientastaturen dar. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass sie in der Regel kleiner und flacher sind, mit eine geringere Betätigungskraft (die Kraft, die man aufwenden muss, um eine Taste zu betätigen) und ein angenehmeres Tastgefühl als bei schwammigen Folientasten.

Beachten Sie, dass das Schreibgefühl kann man eigentlich nur herausfinden, indem man eine Tastatur selbst ausprobiert, und nicht alle Tastaturen mit Scherenmechanik sind gleich.

2. Geräuschpegel

Tastaturen mit Scherenmechanik sind besonders leise. Aufgrund ihrer Bauweise sind sie etwa so laut wie Folientastaturen (also praktisch geräuschlos) und bieten dabei eine deutlich bessere Leistung. Daher sind Tastaturen mit Scherenmechanik die erste Wahl für alle, die eine bessere Leistung suchen, ohne dabei das Klicken und Klackern mechanischer Tastaturen in Kauf nehmen zu müssen.

Zwar sind alle Tastaturen mit Scherenmechanik recht leise, Manche Modelle setzen in Sachen Klang neue Maßstäbe. Tastaturen wie die Cherry Stream or Kensington KB515 bieten ein „flüsterleises“ Erlebnis und wurden speziell entwickelt, um noch leiser zu sein als die etwas lauteren schlanken Tastaturen mit mechanischen Scherenmechanik-Schaltern.

Genau wie beim Tippgefühl ist es oft besser, sich selbst ein Bild vom Geräuschpegel einer Tastatur zu machen.

3. Verarbeitungsqualität und Material

Als Hardware müssen Tastaturen strapazierfähig sein. Die meisten Tastaturen bestehen aus eine Kombination aus Kunststoff und Metall, die sowohl kostengünstig als auch recht robust ist. Wenn Sie jedoch vorhaben, das Gerät häufig im Freien oder unterwegs zu nutzen, oder sich gegen versehentliche Stürze der Tastatur absichern möchten, ist es ratsam, nach robusteren Modellen Ausschau zu halten.

Achten Sie beim Kauf robuster Tastaturen auf Modelle, bei denen ausdrücklich angegeben ist, dass sie über eine verstärktes Gehäuse oder, besser noch, Metallrückplatten, wie zum Beispiel dieArteck HW192. Diese Tastaturen sind nicht nur besonders robust, sondern vermitteln zudem ein schwereres, massiveres Gefühl, das sich nur schwer in Worte fassen lässt.

4. Layout und Größe

Auch das Layout und die Größe Ihrer Tastatur sollten Sie berücksichtigen. Je nach Ihren Anforderungen und Ihrem Budget können Sie zwischen einer eine Standardtastatur, eine Tastatur ohne Ziffernblock oder eine Kompakt-Tastatur.

Eine Volltastatur ist genau das, wonach es klingt: Sie hat alles, von der QWERTY-Anordnung bis hin zum Ziffernblock auf der rechten Seite. Tastaturen ohne Ziffernblock sind der nächste Schritt in Richtung Platzersparnis; bei diesen Tastaturen fehlt vor allem der Ziffernblock. Kompakte Tastaturen werden mit Zahlen wie 96 oder 60 bezeichnet, die angeben, wie stark sie verkleinert und wie klein sie sind.

Unter diesen drei gibt es keine objektiv bessere Variante: Es kommt ganz darauf an, wie du deine Tastatur benutzt.

5. Kompatibilität und Betriebssystem-Shortcuts

Die meisten Tastaturen sind standardisiert und verfügen über einen USB-C-Anschluss, entweder für den Anschluss selbst oder für ihre WLAN-Dongles, was bedeutet, dass Sie so gut wie jede USB-C-Tastatur mit jedem Gerät verwenden können. Wenn Sie jedoch einen Mac verwenden, sollten Sie beachten, dass Mac-Tastaturen verfügen über Befehls- und Optionstasten anstelle von Alt- und Windows-Tasten.

Das bedeutet, dass ein Mac zwar technisch gesehen mit jeder Tastatur verwendet werden kann, Tastaturen, die nicht speziell für den Mac entwickelt wurden, wird nur eingeschränkt funktionieren. Diese Architektur hat auch zur Folge, dass betriebssystemspezifische Tastenkombinationen auf dem Mac nicht verfügbar sind, sofern die Befehlstaste nicht vorhanden ist.

Während manche Tastaturen speziell für die Verwendung mit jedem Betriebssystem entwickelt wurden, wie zum Beispiel die Keychron B6 Pro… ist es immer ratsam, sich die Produktbilder anzusehen, um zu prüfen, ob die Tasten Mac-Tasten sind. Falls nicht, Sie können prüfen, ob dasselbe Modell für den Mac erhältlich ist.

Mein Gesamtfazit zur besten Tastatur mit Scissor-Switches

Auch wenn diese Auswahl an Tastaturen mit Scissor-Switches großartig ist, möchten Sie vielleicht doch eine klare Empfehlung. In diesem Fall möchte ich Ihnen die Entscheidung erleichtern, indem ich die wichtigsten Punkte zusammenfasse.

Der beste Einstieg in Tastaturen mit Scherenmechanik?

Für alle, die einen großartigen Allrounder suchen → Logitech MX Keys S . Diese rundum gelungene Tastatur mit Scissor-Switch-Tasten ist eine hervorragende Wahl im mittleren Preissegment für praktisch jeden.

Diese rundum gelungene Tastatur mit Scissor-Switch-Tasten ist eine hervorragende Wahl im mittleren Preissegment für praktisch jeden. Für preisbewusste Käufer und Einsteiger → Arteck HW192 . Günstig, klar, aber in diesem Fall bedeutet günstig nicht gleich minderwertig, und das Arteck HW192Dank seines günstigen Preises ist es ein idealer Einstieg für alle, die sich zum ersten Mal mit Scheren-Schaltern beschäftigen.

Günstig, klar, aber in diesem Fall bedeutet günstig nicht gleich minderwertig, und das Arteck HW192Dank seines günstigen Preises ist es ein idealer Einstieg für alle, die sich zum ersten Mal mit Scheren-Schaltern beschäftigen. Für die Arbeit →Logitech Signature Slim K950, Klee. Diese Tastaturen bieten zahlreiche Funktionen und sind ideal, um ohne großen Aufwand produktiv zu bleiben.

Auch wenn es sich hierbei um Empfehlungen handelt, kann man mit keiner der auf dieser Liste aufgeführten Tastaturen mit Scherenmechanik wirklich etwas falsch machen.

Häufig gestellte Fragen