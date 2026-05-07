Los 7 mejores routers para streaming de 2025: nuestra selección definitiva

Si quieres el mejor router para ver contenidos en streaming, te vas a encontrar con un laberinto de especificaciones confusas y publicidad exagerada. Déjame encargarme de eso por ti, para que no tengas que hacerlo. El objetivo es sencillo: encontrar el producto adecuado para tus necesidades.

Tras una exhaustiva investigación, las opiniones de jugadores expertos y aficionados entusiastas a la tecnología, y una vez descartado el bombo publicitario, esta lista presenta los 7 mejores routers para todo tipo de usuarios. Echa un vistazo a los routers que garantizan una experiencia de juego sin retrasos, una reproducción fluida en 4K y compatibilidad con múltiples dispositivos para tu comodidad. Sin retrasos durante la partida, mala conexión, velocidades lentas ni nada por el estilo.

Te voy a mostrar los mejores routers que hay, capaces de gestionar varios usuarios, ofrecerte una conexión a Internet estable y ser compatibles con todo, desde tu consola de videojuegos hasta tu Netflix sesiones maratonianas. También incluiré enlaces a ofertas interesantes para quienes quieran echar un vistazo al producto que les ha llamado la atención y comprarlo.

Nuestras mejores recomendaciones de routers para streaming

A continuación te ofrecemos un breve resumen de los tres mejores routers para streaming en sus respectivas categorías. Tanto si buscas velocidades elevadas como un router económico y fiable, aquí encontrarás opciones para todos los jugadores y streamers.

TP-Link BE9300 – Velocidades ultrarrápidas y ideal para múltiples dispositivos. TP-Link BE3600 – El mejor router económico para instalaciones pequeñas. NETGEAR Nighthawk CAX30 – Una experiencia de streaming increíble gracias al módem integrado.

Sigue leyendo para ver las reseñas completas de TODOS los productos.

Selección de los 7 mejores routers para streaming

A continuación encontrarás 7 reseñas detalladas de los mejores routers para streaming del mercado. Cada entrada incluye las especificaciones, las ventajas y los inconvenientes, así como su rendimiento en situaciones reales de streaming y juegos. Así que, vamos a ello.

1. TP-Link BE9300 [El mejor router para streaming en general]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E (802.11ax) Velocidad Hasta 9,3 Gbps en total Puertos Ethernet 4 puertos Gigabit Ethernet Grupos Tribanda (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) Cobertura Hasta 325 m² Seguridad WPA3 + TP-Link HomeShield Configuración Aplicación TP-Link Tether Soporte de malla Sí, compatible con redes en malla

Configura elTP-Link BE9300 en mi casa, y en cuestión de minutos alimentará a todo un ejército de dispositivos. El mejor router de esta lista está, evidentemente, equipado con hardware de primera categoría. Cuenta con 2,5 puertos Gigabit Ethernet (incluso los ordenadores y las consolas conectados por cable pueden aprovechar velocidades superiores a Gigabit), radios Wi-Fi 7 tribanda, lo que significa que puede gestionar múltiples dispositivos en diferentes bandas, y mucho más.

Las velocidades de wifi en la banda de 6 GHz pueden superar con creces el 1 Gbps en un portátil con Wi-Fi 6E. Además, la banda de 5 GHz permite disfrutar de streaming en 4K sin retrasos en televisores y dispositivos similares. ¿Qué más? Pues bien, la banda de 2,4 GHz resulta bastante útil para dispositivos IoT. Con este router, siempre saldrás ganando. Al pertenecer a la gama TP-Link Archer, también incluye la práctica aplicación móvil Tether y una sólida interfaz web para ajustar la configuración.

Te encantarán las funciones adicionales, como el puerto USB 3.0 para almacenamiento en red y la compatibilidad integrada con servidores VPN para el acceso remoto. Este router también está preparado para redes en malla, gracias a la tecnología EasyMesh de TP-Link. Si lo necesitas, puedes combinarlo con un amplificador de señal para cubrir una vivienda más grande.

En el juego real y en las retransmisiones, el BE9300 es donde realmente destaca. Podrías organizar una noche de juegos que exija mucho a todos tus dispositivos (y a los de tus amigos). ¿Cómo acabaría todo? Seguirías disfrutando de una experiencia de juego fluida y con baja latencia en todos los dispositivos. ¿Has tenido problemas con routers wifi anteriores? Despídete de ellos.

La tecnología de última generación de este dispositivo gestiona el tráfico a la perfección. Mantiene una señal potente a través de las paredes en la banda de 5 GHz y, a corta distancia, la banda de 6 GHz ofrece un rendimiento increíble. También me encantan los detalles pensados para los gamers: un «Game Center» en la interfaz permite optimizar la latencia y ajustar la calidad de servicio (QoS) para dar prioridad al tráfico de juegos.

A pesar de su gran potencia, el router funciona sin calentarse y de forma estable. No es de extrañar que este modelo destaque entre los los mejores routers para gamers en 2025 para quienes quieran retransmitir sus partidas como profesionales.

Ventajas Contras ✅ Velocidades ultrarrápidas de Wi-Fi 7 en todas las bandas ✅ Puertos Gigabit Ethernet actualizados a 2,5 G ✅Compatible con la transmisión desde varios dispositivos ✅ Fácil configuración a través de la aplicación Tether ✅ Compatible con OneMesh/EasyMesh para ampliar la red en malla ❌ La banda de 6 GHz tiene un alcance menor (algo habitual en el Wi-Fi 7)

Veredicto final: The TP-Link BE9300 ofrece una experiencia de streaming sin igual gracias a sus especificaciones de vanguardia y su sólido rendimiento. Si dispones de una conexión a Internet de fibra óptica de varios gigabits o quieres que tu red esté preparada para el futuro, este router es un sueño hecho realidad.

An opción alternativasería el TP-Link BE3600, si quieres un modelo similar que sea más barato.

2. TP-Link BE3600 [El mejor router para streaming económico]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be), doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) Velocidad 3,6 Gbps (clase AX3600)​ Puertos Ethernet 1× WAN de 2,5 Gbps, 1× LAN de 2,5 Gbps; 3× LAN de 1 Gbps Grupos De doble banda (2,4 GHz + 5 GHz) Cobertura Hasta 232 m² Seguridad WPA3, compatibilidad con servidores VPN, TP-Link HomeShield (básico) Configuración Aplicación TP-Link Tether Soporte de malla Sí – Compatible con EasyMesh (añadir un amplificador de señal)

No te dejes engañar por la etiqueta de «económico»: el TP-Link BE3600 Rinde muy por encima de lo que cabría esperar de su categoría. La instalación es muy sencilla: se configura en cuestión de minutos a través de la aplicación Tether y la señal wifi cubrirá todo tu piso o casa. Este dispositivo de doble banda prescinde de la banda de 6 GHz que incorporan los routers Wi-Fi 7 más caros, pero sigue ofreciendo velocidades más rápidas que casi cualquier otro router económico o cualquier otro router más barato que pruebes.

Con un módulo de radio de 5 GHz capaz de alcanzar los 160 MHz, se pueden alcanzar velocidades de alrededor de 1,2 Gbps en mi teléfono a corta distancia, mientras que la banda de 2,4 GHz ofrece una velocidad estable de más de 100 Mbps para dispositivos inteligentes situados a mayor distancia. Eso es más que suficiente para servicios de streaming y descargas. Una gran ventaja es la inclusión no de uno, sino de dos puertos de 2,5 Gigabits. Verás que las transferencias de archivos por LAN y las velocidades de Internet entrantes no se ven limitadas por cuellos de botella Gigabit.

Las funciones de seguridad de red del router son bastante buenas: cifrado WPA3 y la opción de ejecutar un servidor VPN. La interfaz de TP-Link también incluye funciones básicas de calidad de servicio (QoS) y control parental, lo que cubre lo esencial para una red doméstica segura. Todo ello se gestiona a través de una interfaz web muy sencilla o de la aplicación móvil, por lo que ajustar la configuración o actualizar el firmware es muy fácil.

En el uso diario, el BE3600 Admite sin problemas varios usuarios y dispositivos, algo habitual en un hogar pequeño. Puedes ver películas en 4K en tu televisor mientras juegas en un portátil, y no habrá ningún tipo de buffering. Los tiempos de ping en los juegos online se mantienen estables (entre 20 y 30 ms) incluso si hay otros usuarios conectados. Para un dispositivo de menos de 100 dólares, ese rendimiento constante es una gran ventaja.

La cobertura llegaba a todos los rincones de mi casa; incluso mantenía una cobertura sólida en el patio, a pesar de haber dos paredes de por medio. Tras investigar un poco, puedo afirmar con total seguridad que ofrece una experiencia de streaming y una estabilidad en los videojuegos que no tiene nada que envidiar a modelos más caros.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio increíble: funciones de Wi-Fi 7 a un precio razonable ✅Dos puertos multigigabit (2,5 G) para WAN/LAN ✅ Señal wifi potente ✅ Compatibilidad con EasyMesh ✅Incluye un servidor VPN y herramientas básicas de seguridad ❌ No dispone de banda de 6 GHz (solo banda dual)

Veredicto final: Para los gamers y streamers con un presupuesto limitado, TP-Link BE3600 supone un cambio radical. Ofrece velocidad y fiabilidad de última generación a una fracción del precio de sus competidores.

An opción alternativaes elASUS ROG Strix GS-AX5400 para quienes necesitan compatibilidad con tres bandas y excelentes funciones para juegos.

3. NETGEAR Nighthawk Combo (CAX30) [El mejor router para streaming de alta velocidad]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) Velocidad Hasta 2,7 Gbps Puertos Ethernet 4 puertos LAN Gigabit Ethernet Grupos De doble banda (2,4 GHz + 5 GHz) Cobertura Hasta 232 m² Seguridad WPA3 + NETGEAR Armor Configuración Aplicación Nighthawk Soporte de malla No compatible

Configuración delNighthawk CAX30 te llevará a un nuevo nivel. Esta elegante torre libera todo el potencial de tu red gracias a una potente cobertura de señal y una latencia impresionantemente baja. El módem DOCSIS 3.1 integrado admite velocidades de descarga de varios gigabits, por lo que soporta sin problemas un servicio de cable de 800 Mbps (y está preparado para planes más rápidos, de hasta 1 Gbps o más).

En cuanto a la conexión Wi-Fi, cuenta con una conexión de doble banda AX2700. Esto significa que ofrece Wi-Fi 6 simultáneo en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Lo que realmente te impresionará es su sólida cobertura: las antenas amplificadas del CAX30 no tienen ningún problema para cubrir casas de hasta 279 m² con una conexión Wi-Fi fiable. Incluso en los puntos muertos de tu casa podrás disfrutar de streaming en HD sin interrupciones. Este router también incluye la práctica aplicación de NETGEAR y una interfaz web, lo que facilita la configuración con tu proveedor de Internet.

Una vez conectado, puedes ajustar el nombre de la red y activar el cifrado WPA3 en cuestión de minutos. El Wi-Fi de doble banda permite que los dispositivos más antiguos se conecten en la banda de 2,4 GHz, mientras que los más nuevos lo hacen en la de 5 GHz. ¿Qué más? Pues bien, la función Smart Connect del Nighthawk puede dirigir los dispositivos a la banda óptima de forma automática. ¿Hay mucha gente usando Internet en tu casa? No hay problema, el router es capaz de gestionar la congestión gracias a la tecnología OFDMA de Wi-Fi 6.

En cuanto a los extras, el Nighthawk CAX30 Es compatible con otros routers como repetidores, por si alguna vez quieres ampliar la cobertura (a través de OneWiFi de Netgear o simplemente añadiendo un punto de malla). Además, incluye de serie la solución de ciberseguridad NETGEAR Armor (suscripción opcional) y funciones de seguridad de red como el cortafuegos SPI y la protección contra ataques DOS.

En definitiva, esta unidad ofrece una mejor relación calidad-precio que comprar un router de gama alta y un módem por separado.

Ventajas Contras ✅ Práctico diseño 2 en 1 (módem por cable + router) ✅ Excelente rendimiento + gran estabilidad de la señal ✅Ofrece una cobertura completa para viviendas de gran tamaño ✅ Elimina los gastos de alquiler ✅ Reproducción fluida incluso con muchos dispositivos ❌ El firmware es básico en comparación con el de algunos routers independientes

Veredicto final: The NETGEAR Nighthawk CAX30 es una potente combinación que simplifica tu red y potencia tu conexión a Internet en casa.

An opción alternativaes elAmazon eero Pro 6E, sobre todo si buscas un sistema en malla que ofrezca una excelente cobertura y se integre con el hogar inteligente.

4. ASUS ROG Strix GS-AX5400 [El mejor router tribanda para streaming]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) Velocidad Hasta 5,4 Gbps Puertos Ethernet Una red WAN, cuatro redes LAN Grupos De doble banda (2,4 GHz + 5 GHz) Cobertura Hasta 232 m² Seguridad AiProtection Pro Configuración Aplicación ASUS Router Soporte de malla Compatible con AiMesh

Nada más sacarlo de la caja, el GS-AX5400 grita «gamer». Tiene un elegante diseño en negro con detalles RGB. La configuración es muy sencilla mediante la aplicación ASUS Router. Por lo general, en unos 10 minutos tendrás tu red en funcionamiento y tu consola de videojuegos conectada a través del puerto dedicado para videojuegos del router (uno de los puertos LAN que da prioridad automáticamente al tráfico de la consola).

Este router puede que sea Wi-Fi 6 (no Wi-Fi 6E ni 7), pero sigue siendo uno de los routers más rápidos de su categoría. El GS-AX5400 Ofrece entre 800 y 850 Mbps a corta distancia en la banda de 5 GHz. Es un rendimiento bastante excelente. Además, alcanza los 120 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Es más que suficiente para dispositivos que requieren menos ancho de banda. Lo que lo distingue es su capacidad para mantener el rendimiento cuando la red está saturada.

Bueno, gracias a la tecnología OFDMA y a su potente CPU de tres núcleos, es capaz de gestionar múltiples flujos de datos sin atascarse. Por ejemplo, podrías tener una retransmisión de Twitch en 4K en el televisor, un ordenador descargando un juego y dos consolas conectadas a Internet. Este router lo gestionará a la perfección. El GS-AX5400Su amplia cobertura alcanza fácilmente unos 230 m².

Si necesitas más cobertura, su tecnología AiMesh te permite conectarlo con otros routers ASUS para crear un sistema en malla. Además, el firmware del ROG Strix incluye un conjunto de funciones de seguridad y optimizaciones pensadas para los gamers. Explora su interfaz y busca el menú «Game Accelerator». Este permite reducir notablemente la fluctuación del ping.

En general, al utilizar el ASUS ROG Strix GS-AX5400 Es como si adaptaras tu red a la perfección para disfrutar de una experiencia de juego excelente, sin dejar de ser ideal para el streaming y la navegación diarios. Teniendo esto en cuenta, echa un vistazo a la los mejores routers de ASUS en esta lista si quieres ver más opciones de ASUS.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento para Wi-Fi 6 ✅ Las funciones pensadas para los jugadores reducen el retraso ✅ Funciones de seguridad avanzadas y controles parentales ✅ Puerto dedicado para videojuegos y QoS adaptativo para consolas ✅ Compatible con la ampliación del sistema de malla AiMesh ❌ Solo banda dual (sin banda de 6 GHz)

Veredicto final: The ROG Strix GS-AX5400 es la opción ideal para los gamers que también buscan un rendimiento completo en materia de streaming.

An opción alternativaes elTP-Link BE9300. Ofrece un rendimiento de vanguardia ideal para aplicaciones exigentes.

5. NETGEAR Nighthawk (RS200) [El mejor router de doble banda para streaming]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad Hasta 6,5 Gbps Puertos Ethernet 1 × WAN de 2,5 Gbps, 1 × LAN de 2,5 Gbps, 3 × LAN de 1 Gbps Grupos De doble banda (2,4 GHz + 5 GHz) Cobertura Hasta 232 m² Seguridad WPA3 + NETGEAR Armor Configuración Aplicación Nighthawk Soporte de malla No compatible

The NETGEAR Nighthawk RS200 Es un router Wi-Fi 7 de doble banda que ofrece un rendimiento impresionante a pesar de no disponer de la banda de 6 GHz. Su configuración a través de la aplicación móvil Nighthawk es muy sencilla, y el router proporciona de inmediato una conexión a Internet ágil y estable. Con una conexión por cable de 1 Gbps, alcanzó velocidades de gigabit completas en la banda de 5 GHz con un portátil compatible con Wi-Fi 7.

Su rendimiento rivaliza con el del cable Ethernet. Además, el RS200 ofrece una cobertura de hasta 232 m² y admite hasta 80 dispositivos simultáneamente. Son muchos dispositivos, probablemente más de los que tú tienes (salvo en el caso de los «cyber snowflakes»). Sus dos bandas de Wi-Fi (2,4 GHz y 5 GHz) te proporcionan una conectividad sólida, incluso sin la banda de 6 GHz.

El router incluye controles parentales. Aunque a primera vista parece una función básica, se puede ampliar con una suscripción al servicio Smart Parental Controls de NETGEAR.

Ventajas Contras ✅ El rendimiento de Wi-Fi 7 en la banda de 5 GHz ofrece velocidades máximas ✅ Dos puertos 2,5G multigigabit para WAN y un puerto LAN ✅Excelente autonomía y capacidad ✅ Seguridad básica sólida ✅ Fácil configuración con la aplicación Nighthawk; firmware fiable ❌ No admite la banda de 6 GHz (diseñado exclusivamente para doble banda)

Veredicto final: The NETGEAR Nighthawk RS200 es una opción con visión de futuro para gamers y streamers. Prescinde de las prestaciones aún incipientes de la banda de 6 GHz y apuesta por una red de 5 GHz increíblemente rápida.

An opción alternativaes elAmazon eero Pro 6, sobre todo si la compatibilidad con tres bandas y las funciones de red en malla son importantes para ti.

6. Amazon eero Pro 6E [El mejor router de malla para streaming]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E (802.11ax) Velocidad Hasta 2,3 Gbps Puertos Ethernet 1 × 2,5 Gbps, 1 × 1 Gbps Grupos Tribanda (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) Cobertura Hasta 186 m² por vivienda Seguridad WPA3 Configuración Aplicación eero Soporte de malla Tecnología TrueMesh

Sustituye tus viejos repetidores wifi por un eero Pro 6E El pack de 2, y la diferencia es como la noche y el día. Por fin, se acabó el tener que cambiar de red o lidiar con zonas sin cobertura: una sola red en malla sin interrupciones llamada «Home» que lo cubre todo. Configurar eero es ridículamente fácil. Escaneas un código QR y la aplicación te guía paso a paso en la colocación de las unidades.

Cada nodo eero Pro 6E es tribanda e incluye la nueva banda de 6 GHz. Al realizar pruebas en tu red, normalmente obtendrás resultados impresionantes: unos 1,3 Gbps en mi portátil con Wi-Fi 6E cerca del nodo principal (aprovechando ese espectro libre de 6 GHz), y entre 500 y 600 Mbps en la banda de 5 GHz en casi toda la casa.

Esa estabilidad es una bendición para el streaming: puedes empezar a ver YouTube TV en el salón y subir las escaleras sin ningún tipo de interrupción. El sistema gestiona automáticamente las conexiones y la distribución de bandas, de modo que tus dispositivos cambian entre las bandas de 5 GHz y 6 GHz o entre nodos según sea necesario.

Desde el punto de vista del usuario, es simplemente una red wifi que funcione. No tienes que preocuparte por los canales ni por las interferencias. Este factor de «simplemente funciona» convierte al eero Pro 6E en uno de los routers más rápidos de instalar y con los que se obtiene un rendimiento óptimo sin necesidad de ajustes.

Ventajas Contras ✅ Cobertura sin interrupciones en toda la casa ✅Wi-Fi 6E de tres bandas para un alto rendimiento y un bajo retraso ✅ Compatible con más de 100 dispositivos ✅ Configuración y gestión muy sencillas a través de la aplicación ✅Optimización inteligente del tráfico de videojuegos y streaming ❌ Algunas funciones (seguridad, bloqueo de anuncios) requieren una suscripción

Veredicto final: The Amazon eero Pro 6E Este sistema es ideal para cualquiera que valore la cobertura y la simplicidad tanto como la velocidad pura. Ofrece una excelente conexión Wi-Fi en todos los rincones, lo que garantiza que tus transmisiones en 4K no se interrumpan y que tus juegos no sufran retrasos.

An opción alternativa Para quienes buscan compatibilidad con Wi-Fi 7 y una configuración de router más tradicional, la opción es Tienda BE5100.

7. Tienda BE5100 [El mejor router para streaming con Wi-Fi 7]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad Hasta 5,1 Gbps Puertos Ethernet 1 × 2,5 Gbps WAN/LAN, 3 × 1 Gbps LAN Grupos De doble banda (2,4 GHz + 5 GHz) Cobertura Hasta 186 m² Seguridad WPA3 + Cortafuegos avanzado Configuración Aplicación Tenda WiFi Soporte de malla Sin especificar

Si tienes curiosidad por saber si el Tienda BE5100 Si quieres saber si está a la altura de sus especificaciones, sigue leyendo. La configuración es muy sencilla a través de la aplicación de Tenda, y el router cuenta incluso con una etiqueta NFC que te permite conectarte al wifi al instante con solo acercarlo a tu teléfono Android (un detalle muy útil que no se ve muy a menudo).

A corta distancia, las velocidades son realmente impresionantes: se alcanzan más de 1,5 Gbps en las transferencias de archivos de Windows entre dos dispositivos con Wi-Fi 7, lo que supera con creces las capacidades del Wi-Fi 6. La tecnología MLO (Multi-Link Operation) de Tenda permite a los dispositivos compatibles utilizar las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo para obtener un mayor rendimiento.

Esto puede aumentar la velocidad en aproximadamente un 15 % en un adaptador compatible. Puede acercar aún más el rendimiento al de una conexión por cable. Así que, para un solo dispositivo en la misma habitación, el BE5100 puede alcanzar velocidades máximas que superan a la mayoría de los routers de la generación anterior. Además, la banda de 2,4 GHz ofrece una amplia cobertura a velocidades más bajas.

Este router destaca por su capacidad para gestionar varios usuarios a la vez: normalmente puedes organizar una LAN party y dejar que todos se conecten al wifi. Incluso con 8 jugadores y streamers conectados, el BE5100 distribuir el ancho de banda sin que nadie se lo acapare. Otra característica interesante es la conexión NFC con un solo toque.

Si compartes los datos de la etiqueta NFC que se incluye, otras personas podrán acercar su teléfono a ella para conectarse a la red Wi-Fi para invitados sin que tengas que facilitarles una contraseña. Este pequeño detalle que facilita la vida demuestra que Tenda piensa de forma creativa. Este tipo de innovación es clave a la hora de elegir el El mejor router Wi-Fi 7para tu hogar.Teniendo en cuenta la relación calidad-precio, se trata de una opción más rentable en el incipiente mercado del Wi-Fi 7 y despierta el interés por el futuro de los routers de alto rendimiento a precios asequibles.

Ventajas Contras ✅Rendimiento Wi-Fi 7 de última generación ✅ Puerto Multi-Gig de 2,5 G ✅Ideal para varios usuarios ✅ Características exclusivas: conexión rápida por NFC, controles parentales sencillos ✅ Compatible con MLO y WPA3 para garantizar una seguridad de red preparada para el futuro ❌ No dispone de banda de 6 GHz (solo banda dual)

Veredicto final: The Tienda BE5100 es una excelente opción de entrada al Wi-Fi 7 para gamers y streamers que buscan velocidad pero tienen un presupuesto limitado.

An alternativoes elAmazon eero Pro 6E si prefieres un sistema de malla con integración en el hogar inteligente y compatibilidad con tres bandas.

¿Quieres más información sobre los routers más potentes? Entonces no te pierdas nuestra guía sobre los mejores routers para gamers.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un router?

Elegir bien el router es fundamental para disfrutar de una transmisión fluida y una conexión estable en todos tus dispositivos. Al fin y al cabo, una conexión lenta es lo peor que te puede pasar (SOBRE TODO cuando estás jugando).

Estas son las características esenciales que debes tener en cuenta:

1. Estándares Wi-Fi

Conocer los estándares Wi-Fi te ayuda a elegir un router que se adapte a tus necesidades de streaming:

Wi-Fi 5 (802.11ac): Ofrece velocidades aceptables, adecuadas para el streaming en alta definición.

Ofrece velocidades aceptables, adecuadas para el streaming en alta definición. Wi-Fi 6 (802.11ax): Ofrece mayor velocidad, mayor eficiencia y admite más dispositivos a la vez.

Ofrece mayor velocidad, mayor eficiencia y admite más dispositivos a la vez. Wi-Fi 6E: Añade una banda de 6 GHz, lo que reduce la congestión y mejora el rendimiento.

Añade una banda de 6 GHz, lo que reduce la congestión y mejora el rendimiento. Wi-Fi 7 (802.11be): Ofrece velocidades ultrarrápidas y baja latencia, ideal para el streaming en 4K/8K y los videojuegos.

2. Banda (monobanda, bibanda, tribanda)

El número de bandas influye en la forma en que el router gestiona el tráfico:

De una sola banda: Funciona en la banda de 2,4 GHz; es más susceptible a las interferencias.

Funciona en la banda de 2,4 GHz; es más susceptible a las interferencias. Banda dual: Ofrece frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz; mejor rendimiento y menos interferencias.

Ofrece frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz; mejor rendimiento y menos interferencias. Tribanda: Incluye una banda adicional de 5 GHz o 6 GHz; ideal para hogares con varios dispositivos.

3. Velocidades nominales (Mbps/Gbps)

Las clasificaciones de velocidad indican la velocidad máxima de transferencia de datos:

Mbps (megabits por segundo): Adecuado para el streaming y la navegación básicos.

Adecuado para el streaming y la navegación básicos. Gbps (gigabits por segundo): Ideal para streaming en alta definición y videojuegos.

4. Alcance y cobertura

Ten en cuenta el tamaño de tu casa y los posibles obstáculos:

Antenas: Instalar más antenas puede mejorar la intensidad de la señal y la cobertura.

Instalar más antenas puede mejorar la intensidad de la señal y la cobertura. Materiales de construcción: Las paredes gruesas y las estructuras metálicas pueden debilitar las señales.

Las paredes gruesas y las estructuras metálicas pueden debilitar las señales. Sistemas Wi-Fi en malla: Ideal para viviendas grandes; los múltiples nodos garantizan una cobertura uniforme.

5. Calidad del servicio (QoS)

La QoS prioriza el tráfico de red para mejorar la transmisión:

Gestión del tráfico: Asigna ancho de banda a los dispositivos de streaming y reduce el almacenamiento en búfer.

Asigna ancho de banda a los dispositivos de streaming y reduce el almacenamiento en búfer. Configuración personalizada: Permite a los usuarios dar prioridad a aplicaciones o dispositivos concretos.

6. MU-MIMO (entrada múltiple, salida múltiple para múltiples usuarios)

La tecnología MU-MIMO permite la transmisión simultánea de datos a varios dispositivos:

Mayor eficiencia: Reduce los tiempos de espera de los dispositivos, mejorando la calidad de la transmisión.

Reduce los tiempos de espera de los dispositivos, mejorando la calidad de la transmisión. Mejor rendimiento: Proporciona conexiones estables para todos los dispositivos conectados.​

7. Procesador y memoria RAM

Un procesador potente y una memoria RAM generosa contribuyen a un mejor rendimiento:

Procesamiento más rápido: Gestiona varias tareas de forma eficiente, reduciendo el retraso.

Gestiona varias tareas de forma eficiente, reduciendo el retraso. Mayor estabilidad: Mantiene un rendimiento constante incluso con un uso intensivo.

8. Funciones avanzadas

Los routers modernos ofrecen funciones adicionales:

Integración de VPN: Ofrece navegación segura y acceso a contenidos con restricciones geográficas.

Ofrece navegación segura y acceso a contenidos con restricciones geográficas. Redes para invitados: Permite a los visitantes conectarse sin acceder a tu red principal.

Permite a los visitantes conectarse sin acceder a tu red principal. Control parental: Permite supervisar y restringir el contenido en dispositivos específicos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor router para ver contenidos en streaming?

El mejor router para streaming ofrece conectividad de alta velocidad, funciones avanzadas y una cobertura aceptable. Piensa en QoS y MU-MIMO. Modelos como el TP-Link BE9300.

¿Para qué sirve un router?

Un router conecta varios dispositivos a Internet y gestiona el tráfico de datos entre ellos.

¿En qué se diferencia un router de un módem?

Un módem conecta tu hogar con tu proveedor de servicios de Internet (ISP). Un router distribuye la conexión a Internet a los distintos dispositivos de tu red doméstica.

¿Qué es un router en malla?

Un sistema de routers en malla utiliza varios nodos para proporcionar cobertura wifi en toda la casa. Ayuda a cubrir toda la superficie con una conexión estable y también llega a las zonas sin cobertura (donde normalmente no llega la señal wifi).

¿Necesito un módem y un router?

Sí, se necesita un módem para conectarse a tu proveedor de servicios de Internet, y un router para distribuir la conexión a Internet a tus dispositivos.