Die 7 besten Router für Streaming im Jahr 2025: Die ultimative Auswahl

Wenn du den besten Router für Streaming suchst, musst du dich durch ein Labyrinth aus verwirrenden technischen Daten und übertriebenen Marketingversprechen kämpfen. Lass das doch mir überlassen, damit du es nicht tun musst. Das Ziel ist einfach: das richtige Produkt für deine Bedürfnisse zu finden.

Nach umfangreichen Recherchen, Einblicken von erfahrenen Gamern und begeisterten Technikbegeisterten sowie nach dem Durchschauen von Marketing-Hype präsentiert diese Liste die 7 besten Router für jeden Bedarf. Entdecken Sie Router, die verzögerungsfreies Gaming, flüssiges 4K-Streaming und die Unterstützung mehrerer Geräte für Ihren Komfort garantieren. Keine Verzögerungen während des Spiels, keine schlechten Verbindungen, keine langsamen Geschwindigkeiten oder ähnliches.

Ich stelle dir die absolut besten Router vor, die mehrere Nutzer bewältigen können, dir eine stabile Internetverbindung bieten und alles unterstützen – von deiner Spielkonsole bis hin zu deinem Netflix Binge-Watching-Marathons. Außerdem werde ich Links zu tollen Angeboten einfügen, für alle, die sich das Produkt, das ihnen ins Auge gefallen ist, genauer ansehen und kaufen möchten.

Unsere Top-Empfehlungen für Streaming-Router

Hier ist ein kurzer Überblick über die drei besten Streaming-Router in ihren jeweiligen Kategorien. Egal, ob du hohe Geschwindigkeiten oder einen zuverlässigen, preisgünstigen Router suchst – hier ist für jeden Gamer und Streamer etwas dabei.

TP-Link BE9300 – Blitzschnelle Geschwindigkeiten und ideal für mehrere Geräte. TP-Link BE3600 – Der beste preisgünstige Router für kleinere Netzwerke. NETGEAR Nighthawk CAX30 – Blitzschnelles Streaming-Erlebnis dank integriertem Modem.

Scrolle weiter, um die vollständigen Bewertungen ALLER Produkte zu lesen.

Die 7 besten Streaming-Router im Überblick

Nachstehend finden Sie 7 ausführliche Rezensionen der besten Streaming-Router auf dem Markt. Jeder Eintrag enthält technische Daten, Vor- und Nachteile sowie Informationen zur Leistung unter realen Streaming- und Gaming-Bedingungen. Also, legen wir los.

Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6E (802.11ax) Geschwindigkeit Bis zu 9,3 Gbit/s insgesamt Ethernet-Anschlüsse 4 × gigabit ethernet ports Bands Dreifrequenzband (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) Umfang Bis zu 325 m² Sicherheit WPA3 + TP-Link HomeShield Einrichtung TP-Link Tether App Mesh-Unterstützung Ja – Mesh-Netzwerk-fähig

Richten Sie dieTP-Link BE9300 bei mir zu Hause, und innerhalb weniger Minuten versorgt er eine ganze Armee von Geräten mit Strom. Der beste Router auf dieser Liste ist offensichtlich mit erstklassiger Hardware ausgestattet. Er verfügt über 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse (sogar kabelgebundene PCs und Konsolen können von Geschwindigkeiten profitieren, die über Gigabit liegen), Tri-Band-WLAN-7-Module, was bedeutet, dass er mehrere Geräte auf verschiedenen Frequenzbändern gleichzeitig bedienen kann, und vieles mehr.

Die WLAN-Geschwindigkeiten im 6-GHz-Band können bei einem Wi-Fi 6E-Laptop die 1-Gbit/s-Marke mühelos überschreiten. Außerdem ermöglicht das 5-GHz-Band verzögerungsfreies 4K-Streaming auf Fernseher und ähnliche Geräte. Was gibt es noch? Nun, das 2,4-GHz-Band ist ziemlich praktisch für IoT-Geräte. Mit diesem Router sind Sie auf der Gewinnerseite. Wie bei der TP-Link Archer-Reihe üblich, sind auch hier eine praktische Tether-App und eine robuste Weboberfläche zur Feinabstimmung der Einstellungen enthalten.

Sie werden die zusätzlichen Funktionen zu schätzen wissen, wie zum Beispiel einen USB-3.0-Anschluss für Netzwerkspeicher und die integrierte VPN-Server-Unterstützung für den Fernzugriff. Dieser Router ist zudem dank der EasyMesh-Technologie von TP-Link für Mesh-Netzwerke vorbereitet. Bei Bedarf können Sie ihn mit einem Range Extender kombinieren, um eine größere Wohnfläche abzudecken.

Im tatsächlichen Spielverlauf und beim Streaming ist die BE9300 da zeigt es seine wahre Stärke. Stell dir vor, du veranstaltest einen Spieleabend, bei dem alle deine Geräte (und die deiner Freunde) stark beansprucht werden. Wie würde das ausgehen? Es wäre trotzdem ein flüssiges Spielerlebnis mit geringer Latenz auf allen Geräten. Hattest du in der Vergangenheit Probleme mit WLAN-Routern? Verabschiede dich davon.

Die Technologie der nächsten Generation dieses Geräts verteilt den Datenverkehr hervorragend. Es sorgt für ein starkes Signal durch Wände hindurch im 5-GHz-Band, und im Nahbereich liefert das 6-GHz-Band einen unglaublichen Durchsatz. Mir gefallen auch die auf Gamer zugeschnittenen Funktionen: Ein Game Center in der Benutzeroberfläche bietet Latenzoptimierung und QoS-Einstellungen, um den Gaming-Datenverkehr zu priorisieren.

Obwohl der Router so leistungsstark ist, läuft er kühl und stabil. Es ist klar, warum sich dieses Modell von den anderen abhebt Die besten Gaming-Router im Jahr 2025 für alle, die ihr Gameplay wie ein Profi streamen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Blitzschnelle Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten auf allen Frequenzbändern ✅ Gigabit-Ethernet-Anschlüsse auf 2,5 G aufgerüstet ✅Unterstützt das Streaming auf mehreren Geräten ✅ Einfache Einrichtung über die Tether-App ✅ Unterstützt OneMesh/EasyMesh für die Erweiterung des Mesh-Netzwerks ❌ Das 6-GHz-Band hat eine geringere Reichweite (typisch für Wi-Fi 7)

Fazit: The TP-Link BE9300 bietet mit seinen hochmodernen technischen Daten und seiner soliden Leistung ein unvergleichliches Streaming-Erlebnis. Wenn Sie über einen Multi-Gigabit-Glasfaser-Internetanschluss verfügen oder Ihr Netzwerk zukunftssicher machen möchten, ist dieser Router ein wahr gewordener Traum.

An alternative Möglichkeitwäre das TP-Link BE3600, wenn du ein ähnliches Modell suchst, das günstiger ist.

2. TP-Link BE3600 [Der beste preisgünstige Streaming-Router]

Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 (802.11be), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) Geschwindigkeit 3,6 Gbit/s (AX3600-Klasse)​ Ethernet-Anschlüsse 1× 2,5 Gbit/s WAN, 1× 2,5 Gbit/s LAN; 3× 1 Gbit/s LAN Bands Dualband (2,4 GHz + 5 GHz) Umfang Bis zu 232 m² Sicherheit WPA3, VPN-Server-Unterstützung, TP-Link HomeShield (Basis) Einrichtung TP-Link Tether App Mesh-Unterstützung Ja – EasyMesh-kompatibel (Range Extender hinzufügen)

Lass dich nicht vom Begriff „Budget“ täuschen: das TP-Link BE3600 Es übertrifft die Erwartungen seiner Klasse bei weitem. Die Einrichtung ist ein Kinderspiel: Konfigurieren Sie es in wenigen Minuten über die Tether-App, und das WLAN-Signal deckt Ihre gesamte Wohnung oder Ihr gesamtes Haus ab. Dieses Dualband-Gerät verzichtet zwar auf das 6-GHz-Band, das teurere WLAN-7-Router bieten, liefert aber dennoch höhere Geschwindigkeiten als fast jedes andere Budget-Router oder einen günstigeren Router, den du ausprobieren wirst.

Mit einem 5-GHz-Funkmodul, das 160 MHz unterstützt, erreichen Sie im Nahbereich Geschwindigkeiten von rund 1,2 Gbit/s auf meinem Smartphone, und das 2,4-GHz-Band liefert solide Geschwindigkeiten von über 100 Mbit/s für Smart-Geräte in größerer Entfernung. Das ist mehr als genug für Streaming-Dienste und Downloads. Ein riesiger Pluspunkt ist die Ausstattung mit nicht nur einem, sondern gleich zwei 2,5-Gigabit-Anschlüssen. Sie werden feststellen, dass Ihre LAN-Dateiübertragungen und eingehenden Internetgeschwindigkeiten nicht durch Gigabit-Engpässe eingeschränkt werden.

Die Netzwerksicherheitsfunktionen des Routers sind ordentlich: WPA3-Verschlüsselung und die Möglichkeit, einen VPN-Server zu betreiben. Die Benutzeroberfläche von TP-Link umfasst zudem grundlegende QoS-Funktionen und Kindersicherungen, sodass alle wesentlichen Aspekte für ein sicheres Heimnetzwerk abgedeckt sind. All dies lässt sich über eine übersichtliche Weboberfläche oder die mobile App verwalten, sodass das Anpassen von Einstellungen oder das Aktualisieren der Firmware völlig unkompliziert ist.

Im täglichen Gebrauch ist das BE3600 Es bewältigt problemlos mehrere Nutzer und Geräte, wie sie in einem kleinen Haushalt üblich sind. Sie können 4K-Filme auf Ihrem Fernseher streamen, während Sie auf einem Laptop spielen, und das ganz ohne Pufferung. Die Ping-Zeiten in Online-Spielen bleiben stabil (20–30 ms), auch wenn andere Spieler ebenfalls online sind. Für ein Gerät unter 100 Dollar ist diese konstante Leistung ein riesiger Pluspunkt.

Die Abdeckung reichte bis in jeden Winkel meiner Wohnung; selbst auf der Terrasse, durch zwei Wände hindurch, war die Verbindung stabil. Nach eingehender Recherche kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Gerät ein Streaming-Erlebnis und eine Spielstabilität bietet, die es mit teureren Modellen aufnehmen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis – Wi-Fi 7-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis ✅Zwei Multi-Gigabit-Anschlüsse (2,5 G) für WAN/LAN ✅ Starkes WLAN-Signal ✅ EasyMesh-Unterstützung ✅Enthält einen VPN-Server und grundlegende Sicherheitstools ❌ Kein 6-GHz-Band (nur Dualband)

Fazit: Für Gamer und Streamer mit kleinem Budget, TP-Link BE3600 ist ein echter Meilenstein. Es bietet Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der nächsten Generation zu einem Bruchteil der Kosten seiner Konkurrenten.

An alternative Möglichkeitist dasASUS ROG Strix GS-AX5400 für alle, die Tri-Band-Unterstützung und hervorragende Gaming-Funktionen benötigen.

3. NETGEAR Nighthawk Combo (CAX30) [Der beste Router für High-Speed-Streaming]

Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) Geschwindigkeit Bis zu 2,7 Gbit/s Ethernet-Anschlüsse 4 × Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse Bands Dualband (2,4 GHz + 5 GHz) Umfang Bis zu 232 m² Sicherheit WPA3 + NETGEAR Armor Einrichtung Nighthawk-App Mesh-Unterstützung Nicht unterstützt

Einrichten desNighthawk CAX30 wird dich auf eine neue Ebene bringen. Dieser elegante Tower entfaltet das volle Potenzial Ihres Netzwerks dank starker Signalabdeckung und beeindruckend geringer Latenz. Das integrierte DOCSIS 3.1-Modem unterstützt Download-Geschwindigkeiten im Multi-Gigabit-Bereich und bewältigt somit problemlos einen 800-Mbps-Kabelanschluss (und ist für noch schnellere Tarife mit bis zu 1 Gbit/s+ gerüstet).

Was das WLAN betrifft, handelt es sich um ein Dualband-AX2700-Modell. Das bedeutet, dass gleichzeitig WLAN 6 auf 2,4 GHz und 5 GHz genutzt werden kann. Was Sie wirklich beeindrucken wird, ist die solide Abdeckung: Die verstärkten Antennen des CAX30 versorgen Häuser mit einer Fläche von bis zu 280 m² problemlos mit zuverlässigem WLAN. Selbst in den toten Winkeln Ihres Hauses erhalten Sie HD-Streaming ohne Unterbrechungen. Dieser Router wird außerdem mit der praktischen App von NETGEAR und einer Weboberfläche geliefert, was die Aktivierung beim Internetanbieter vereinfacht.

Sobald Sie online sind, können Sie den Netzwerknamen anpassen und die WPA3-Verschlüsselung in wenigen Minuten aktivieren. Dank Dualband-WLAN verbinden sich ältere Geräte über 2,4 GHz, während neuere Geräte über 5 GHz surfen. Was noch? Nun, die Smart Connect-Funktion des Nighthawk kann Geräte automatisch auf das optimale Frequenzband umleiten. Nutzen bei Ihnen zu Hause viele Leute gleichzeitig das Internet? Kein Problem, dank OFDMA von Wi-Fi 6 bewältigt der Router Überlastungen mühelos.

Was die Extras angeht, so ist das Nighthawk CAX30 unterstützt andere Router als Repeater, falls Sie die Abdeckung erweitern möchten (über Netgears OneWiFi oder durch Hinzufügen eines Mesh-Punkts). Außerdem bietet es serienmäßig die Cybersicherheitslösung NETGEAR Armor (optionales Abonnement) sowie Netzwerksicherheitsfunktionen wie eine SPI-Firewall und DOS-Schutz.

Alles in allem bietet dieses Gerät ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Kauf eines High-End-Routers und eines separaten Modems.

Vorteile Nachteile ✅ Praktisches 2-in-1-Design (Kabelmodem + Router) ✅ Hervorragender Durchsatz + solide Signalstabilität ✅Bietet eine lückenlose Abdeckung für große Häuser ✅ Keine Mietgebühren mehr ✅ Reibungsloses Streaming-Erlebnis auch bei vielen Geräten ❌ Die Firmware ist im Vergleich zu einigen eigenständigen Routern eher einfach gehalten

Fazit: The NETGEAR Nighthawk CAX30 ist eine leistungsstarke Kombination, die Ihr Netzwerk vereinfacht und Ihr Internet zu Hause auf Hochtouren bringt.

An alternative Möglichkeitist dasAmazon Eero Pro 6E, vor allem, wenn Sie auf der Suche nach einem Mesh-System mit hervorragender Netzabdeckung und Smart-Home-Integration sind.

4. ASUS ROG Strix GS-AX5400 [Der beste Tri-Band-Router für Streaming]

Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) Geschwindigkeit Bis zu 5,4 Gbit/s Ethernet-Anschlüsse Ein WAN, vier LANs Bands Dualband (2,4 GHz + 5 GHz) Umfang Bis zu 232 m² Sicherheit AiProtection Pro Einrichtung ASUS Router-App Mesh-Unterstützung AiMesh-kompatibel

Gleich nach dem Auspacken ist das GS-AX5400 schreit geradezu „Gamer“. Er besticht durch ein elegantes schwarzes Design mit RGB-Akzenten. Die Einrichtung ist über die ASUS Router-App ganz einfach. In der Regel ist Ihr Netzwerk innerhalb von 10 Minuten betriebsbereit und Ihre Spielkonsole über den speziellen Gaming-Anschluss des Routers (einen der LAN-Anschlüsse, der den Datenverkehr der Konsole automatisch priorisiert) verbunden.

Dieser Router unterstützt zwar nur Wi-Fi 6 (nicht Wi-Fi 6E oder 7), gehört aber dennoch zu den schnellsten Routern seiner Klasse. Der GS-AX5400 Liefert im Nahbereich auf 5 GHz 800–850 Mbit/s. Das ist ziemlich hervorragend. Dazu kommen 120 Mbit/s auf 2,4 GHz. Das reicht für Geräte mit geringerem Bandbreitenbedarf völlig aus. Was das Gerät auszeichnet, ist, dass es seine Leistung auch bei hoher Netzwerkauslastung beibehält.

Nun, dank OFDMA und einer leistungsstarken Tri-Core-CPU bewältigt er mehrere Datenströme, ohne ins Stocken zu geraten. Man könnte zum Beispiel einen 4K-Twitch-Stream auf dem Fernseher laufen lassen, während ein PC ein Spiel herunterlädt und zwei Spielkonsolen online sind. Dieser Router verteilt die Last wie ein Profi. Der GS-AX5400Die flächendeckende Abdeckung reicht problemlos für ca. 230 m².

Wenn du eine größere Reichweite benötigst, kannst du dank der AiMesh-Funktion den Router mit anderen ASUS-Routern verbinden, um ein Mesh-System aufzubauen! Außerdem bietet die ROG Strix-Firmware eine Reihe von Sicherheitsfunktionen und speziell auf Gamer zugeschnittene Optimierungen. Tauche in die Benutzeroberfläche ein und suche das Menü „Game Accelerator“. Es sorgt für eine spürbare Verringerung des Ping-Jitters.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Verwendung der ASUS ROG Strix GS-AX5400 Es fühlt sich an, als würde man sein Netzwerk speziell auf ein optimales Gaming-Erlebnis zuschneiden, während es gleichzeitig hervorragend für das tägliche Streaming und Surfen geeignet bleibt. In diesem Sinne sollten Sie sich das Die besten ASUS-Router in dieser Liste, wenn Sie weitere ASUS-Optionen suchen.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Datenübertragungsrate für Wi-Fi 6 ✅ Auf Gamer zugeschnittene Funktionen reduzieren Verzögerungen ✅ Zuverlässige Sicherheitsfunktionen und Kindersicherung ✅ Spezieller Spielport und adaptive QoS für Spielkonsolen ✅ Unterstützt die Erweiterung des AiMesh-Mesh-Systems ❌ Nur Dualband (kein 6-GHz-Band)

Fazit: The ROG Strix GS-AX5400 ist genau das Richtige für Gamer, die auch auf umfassende Streaming-Fähigkeiten angewiesen sind.

An alternative Möglichkeitist dasTP-Link BE9300. Es bietet Spitzenleistung, die sich für anspruchsvolle Anwendungen eignet.

5. NETGEAR Nighthawk (RS200) [Der beste Dual-Band-Router für Streaming]

Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 (802.11be) Geschwindigkeit Bis zu 6,5 Gbit/s Ethernet-Anschlüsse 1 × 2,5 Gbit/s WAN, 1 × 2,5 Gbit/s LAN, 3 × 1 Gbit/s LAN Bands Dualband (2,4 GHz + 5 GHz) Umfang Bis zu 232 m² Sicherheit WPA3 + NETGEAR Armor Einrichtung Nighthawk-App Mesh-Unterstützung Nicht unterstützt

The NETGEAR Nighthawk RS200 ist ein Dualband-WLAN-7-Router, der trotz fehlendem 6-GHz-Band eine beeindruckende Leistung bietet. Die Einrichtung über die Nighthawk-App ist unkompliziert, und der Router sorgt sofort für eine reaktionsschnelle und stabile Internetverbindung. Bei einer kabelgebundenen Verbindung mit 1 Gbit/s erreichte es über das 5-GHz-Band volle Gigabit-Geschwindigkeiten bei einem Wi-Fi 7-fähigen Laptop.

Es erreicht eine Leistung, die mit der von Ethernet-Kabeln mithalten kann. Zudem bietet der RS200 eine Reichweite von bis zu 230 m² und unterstützt bis zu 80 Geräte gleichzeitig. Das sind eine Menge Geräte – wahrscheinlich mehr, als Sie besitzen (außer bei ganz besonderen Ausnahmen). Seine beiden WLAN-Bänder (2,4 GHz und 5 GHz) sorgen für eine stabile Verbindung, auch ohne das 6-GHz-Band.

Der Router verfügt über Kindersicherungsfunktionen. Diese sind in der Standardausführung zwar recht einfach gehalten, lassen sich jedoch durch ein Abonnement des „Smart Parental Controls“-Dienstes von NETGEAR erweitern.

Vorteile Nachteile ✅ Wi-Fi 7 bietet auf der 5-GHz-Frequenzband Höchstgeschwindigkeiten ✅ Zwei Multi-Gigabit-2,5-G-Anschlüsse für WAN und 1 LAN ✅Hervorragende Reichweite und Kapazität ✅ Solide grundlegende Sicherheit ✅ Einfache Einrichtung mit der Nighthawk-App; zuverlässige Firmware ❌ Kein 6-GHz-Band (konzeptionell nur Dualband)

Fazit: The NETGEAR Nighthawk RS200 ist eine zukunftsorientierte Wahl für Gamer und Streamer. Es verzichtet auf die noch in den Kinderschuhen steckenden 6-GHz-Extras und setzt stattdessen voll und ganz auf ein wahnsinnig schnelles 5-GHz-Netzwerk.

An alternative Möglichkeitist dasAmazon Eero Pro 6, vor allem, wenn Ihnen die Unterstützung von Tri-Band und Mesh-Funktionen wichtig sind.

Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6E (802.11ax) Geschwindigkeit Bis zu 2,3 Gbit/s Ethernet-Anschlüsse 1 × 2,5 Gbit/s, 1 × 1 Gbit/s Bands Dreifrequenzband (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) Umfang Bis zu 186 m² pro Einheit Sicherheit WPA3 Einrichtung eero-App Mesh-Unterstützung TrueMesh-Technologie

Ersetzen Sie Ihre alten WLAN-Repeater durch einen eero Pro 6E Das 2er-Pack – und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Endlich kein Hin- und Herwechseln zwischen Netzwerken oder Funklöchern mehr: nur noch ein einziges, nahtloses Mesh-Netzwerk namens „Home“, das alles abdeckt. Die Einrichtung von eero ist kinderleicht. Man scannt einen QR-Code, und die App führt einen Schritt für Schritt durch die Platzierung der Geräte.

Jeder eero Pro 6E-Knoten ist ein Tri-Band-Gerät, das auch das neue 6-GHz-Band unterstützt. Wenn Sie Tests in Ihrem Netzwerk durchführen, erzielen Sie in der Regel beeindruckende Ergebnisse: ca. 1,3 Gbit/s auf meinem Wi-Fi 6E-Laptop in der Nähe des Hauptknotens (dank des störungsfreien 6-GHz-Frequenzspektrums) und etwa 500–600 Mbit/s im 5-GHz-Band in fast allen Bereichen des Hauses.

Diese Konsistenz ist ein Segen für das Streaming: Man kann einen YouTube-TV-Stream im Wohnzimmer starten und ohne die geringste Unterbrechung nach oben gehen. Das System verwaltet Verbindungen und die Bandzuweisung automatisch, sodass Ihre Geräte je nach Bedarf zwischen 5 GHz und 6 GHz oder zwischen den Zugangspunkten wechseln.

Aus Sicht des Nutzers ist es Einfach WLAN, das funktioniert. Du musst dir keine Gedanken über Kanäle oder Störungen machen. Dank dieses „Es funktioniert einfach“-Faktors ist der eero Pro 6E einer der Router, die sich am schnellsten einrichten lassen und ohne zusätzliche Einstellungen eine optimale Leistung bieten.

Vorteile Nachteile ✅ Lückenlose Abdeckung im gesamten Haus ✅Tri-Band-WLAN 6E für hohen Durchsatz und geringe Verzögerung ✅ Unterstützt über 100 Geräte ✅ Einfachste Einrichtung und Verwaltung über die App ✅Intelligente Optimierung von Gaming-Datenverkehr und Streaming ❌ Für einige Funktionen (Sicherheit, Werbeblocker) ist ein Abonnement erforderlich

Fazit: The Amazon Eero Pro 6E Dieses System ist ein Traum für alle, denen Reichweite und Einfachheit ebenso wichtig sind wie pure Geschwindigkeit. Es sorgt für hervorragendes WLAN in jedem Winkel und stellt sicher, dass deine 4K-Streams nicht ruckeln und deine Spiele ohne Verzögerungen laufen.

An alternative Möglichkeit Für alle, die Wi-Fi 7-Unterstützung und eine eher klassische Router-Konfiguration suchen, ist das Filiale BE5100.

7. Geschäft BE5100 [Der beste Wi-Fi 7-Streaming-Router]

Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 (802.11be) Geschwindigkeit Bis zu 5,1 Gbit/s Ethernet-Anschlüsse 1 × 2,5 Gbit/s WAN/LAN, 3 × 1 Gbit/s LAN Bands Dualband (2,4 GHz + 5 GHz) Umfang Bis zu 186 m² Sicherheit WPA3 + Erweiterte Firewall Einrichtung Tenda WiFi App Mesh-Unterstützung Nicht angegeben

Wenn Sie wissen möchten, ob die Geschäft BE5100 Wenn Sie wissen möchten, ob das Gerät hält, was es verspricht, lesen Sie weiter. Die Einrichtung erfolgt ganz einfach über die Tenda-App, und der Router verfügt sogar über einen NFC-Tag, den Sie an Ihr Android-Smartphone halten können, um sich sofort mit dem WLAN zu verbinden (eine nette Funktion, die man nicht oft sieht).

Im Nahbereich sind die Geschwindigkeiten absolut atemberaubend: Bei Windows-Dateiübertragungen zwischen zwei Wi-Fi 7-Geräten werden über 1,5 Gbit/s erreicht, was die Möglichkeiten von Wi-Fi 6 bei weitem übertrifft. Dank der MLO-Technologie (Multi-Link Operation) von Tenda können kompatible Geräte gleichzeitig die 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder nutzen, um einen zusätzlichen Durchsatz zu erzielen.

Dies kann die Geschwindigkeit bei einem kompatiblen Adapter um etwa 15 % steigern. Dadurch lässt sich die Leistung noch näher an die von Ethernet heranbringen. Bei einem einzelnen Gerät im selben Raum beträgt die BE5100 erreicht Spitzen-Geschwindigkeiten, die die meisten Router der vorherigen Generation in den Schatten stellen. Zudem bietet das 2,4-GHz-Band eine große Reichweite bei geringeren Geschwindigkeiten.

Dieser Router überzeugt durch seine Fähigkeit, mehrere Nutzer gleichzeitig zu bedienen: Man kann problemlos eine LAN-Party veranstalten und alle Teilnehmer über WLAN verbinden. Selbst wenn acht Gamer und Streamer gleichzeitig online sind, BE5100 die Bandbreite so verteilt, dass niemand sie für sich allein beansprucht. Eine weitere interessante Funktion ist die NFC-One-Touch-Verbindung.

Wenn Sie die Daten auf dem mitgelieferten NFC-Aufkleber weitergeben, können andere ihr Smartphone daran halten, um sich mit dem Gäste-WLAN zu verbinden, ohne dass Sie ein Passwort angeben müssen. Dieser kleine Komfortvorteil zeigt, dass Tenda über den Tellerrand hinausschaut. Solche Innovationen sind entscheidend bei der Auswahl des bester WLAN-7-Routerfür Ihr Zuhause.In Anbetracht des Preis-Leistungs-Verhältnisses stellt es eine preisgünstigere Option auf dem noch jungen Wi-Fi-7-Markt dar und weckt Vorfreude auf die Zukunft erschwinglicher Hochleistungsrouter.

Vorteile Nachteile ✅Leistung der nächsten Generation mit Wi-Fi 7 ✅ Multi-Gig-2,5-G-Anschluss ✅Ideal für mehrere Benutzer ✅ Besondere Highlights: NFC-Schnellverbindung, einfache Kindersicherung ✅ Unterstützt MLO und WPA3 für zukunftssichere Netzwerksicherheit ❌ Kein 6-GHz-Band (nur Dualband)

Fazit: The Geschäft BE5100 ist ein hervorragender Einstieg in Wi-Fi 7 für Gamer und Streamer, die sich nach Geschwindigkeit sehnen, aber nur über ein begrenztes Budget verfügen.

An alternativist dasAmazon Eero Pro 6E wenn Sie ein Mesh-System mit Smart-Home-Integration und Tri-Band-Unterstützung bevorzugen.

Möchten Sie mehr über die leistungsstärksten Router erfahren? Dann sollten Sie sich unseren Leitfaden zu den besten Gaming-Routern ansehen.

Was sollte man vor dem Kauf eines Routers beachten?

Ein gut ausgewählter Router ist der Schlüssel zu reibungslosem Streaming und einer stabilen Verbindung auf all deinen Geräten. Eine langsame Internetverbindung ist schließlich das Allerschlimmste (vor allem beim Zocken).

Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:

1. WLAN-Standards

Das Verständnis der WLAN-Standards hilft Ihnen bei der Auswahl eines Routers, der Ihren Streaming-Anforderungen entspricht:

Wi-Fi 5 (802.11ac): Bietet ordentliche Geschwindigkeiten, die für HD-Streaming geeignet sind.

Bietet ordentliche Geschwindigkeiten, die für HD-Streaming geeignet sind. Wi-Fi 6 (802.11ax): Bietet höhere Geschwindigkeiten, bessere Effizienz und unterstützt mehr Geräte gleichzeitig.

Bietet höhere Geschwindigkeiten, bessere Effizienz und unterstützt mehr Geräte gleichzeitig. Wi-Fi 6E: Fügt ein 6-GHz-Band hinzu, wodurch Überlastungen verringert und die Leistung verbessert werden.

Fügt ein 6-GHz-Band hinzu, wodurch Überlastungen verringert und die Leistung verbessert werden. Wi-Fi 7 (802.11be): Bietet extrem hohe Geschwindigkeiten und geringe Latenz – ideal für 4K/8K-Streaming und Gaming.

2. Frequenzband (Einband, Zweiband, Dreiband)

Die Anzahl der Frequenzbänder beeinflusst, wie Ihr Router den Datenverkehr verwaltet:

Einband: Arbeitet im 2,4-GHz-Band; ist anfälliger für Störungen.

Arbeitet im 2,4-GHz-Band; ist anfälliger für Störungen. Dualband: Bietet 2,4 GHz und 5 GHz; bessere Leistung und weniger Störungen.

Bietet 2,4 GHz und 5 GHz; bessere Leistung und weniger Störungen. Tri-Band: Beinhaltet ein zusätzliches 5-GHz- oder 6-GHz-Band; ideal für Haushalte mit mehreren Geräten.

3. Übertragungsraten (Mbps/Gbps)

Die Geschwindigkeitsangaben geben die maximale Datenübertragungsrate an:

Mbps (Megabit pro Sekunde): Geeignet für einfaches Streaming und Surfen.

Geeignet für einfaches Streaming und Surfen. Gbit/s (Gigabit pro Sekunde): Ideal für Streaming in HD-Qualität und Gaming.

4. Reichweite und Abdeckung

Berücksichtigen Sie die Größe Ihrer Wohnung und mögliche Hindernisse:

Antennen: Mehr Antennen können die Signalstärke und die Abdeckung verbessern.

Mehr Antennen können die Signalstärke und die Abdeckung verbessern. Baustoffe: Dicke Wände und Metallkonstruktionen können das Signal abschwächen.

Dicke Wände und Metallkonstruktionen können das Signal abschwächen. Mesh-WLAN-Systeme: Ideal für große Wohnungen; mehrere Zugangspunkte sorgen für eine lückenlose Abdeckung.

5. Dienstgüte (QoS)

QoS priorisiert den Netzwerkverkehr, um das Streaming zu verbessern:

Verkehrsmanagement: Weist Streaming-Geräten Bandbreite zu und reduziert Pufferzeiten.

Weist Streaming-Geräten Bandbreite zu und reduziert Pufferzeiten. Benutzereigene Einstellungen: Ermöglicht es Benutzern, bestimmte Anwendungen oder Geräte zu priorisieren.

6. MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output)

Die MU-MIMO-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung an mehrere Geräte:

Verbesserte Effizienz: Verkürzt die Wartezeiten für Geräte und verbessert so die Streaming-Qualität.

Verkürzt die Wartezeiten für Geräte und verbessert so die Streaming-Qualität. Bessere Leistung: Sorgt für stabile Verbindungen für alle angeschlossenen Geräte.​

7. Prozessor und Arbeitsspeicher

Ein leistungsstarker Prozessor und reichlich Arbeitsspeicher sorgen für eine bessere Leistung:

Schnellere Verarbeitung: Bewältigt mehrere Aufgaben effizient und verringert so Verzögerungen.

Bewältigt mehrere Aufgaben effizient und verringert so Verzögerungen. Verbesserte Stabilität: Bietet auch bei intensiver Nutzung eine gleichbleibende Leistung.

8. Erweiterte Funktionen

Moderne Router bieten zusätzliche Funktionen:

VPN Integration: Ermöglicht sicheres Surfen und den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte.

Ermöglicht sicheres Surfen und den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte. Gästnetzwerke: Ermöglicht Besuchern, eine Verbindung herzustellen, ohne auf Ihr Hauptnetzwerk zuzugreifen.

Ermöglicht Besuchern, eine Verbindung herzustellen, ohne auf Ihr Hauptnetzwerk zuzugreifen. Kindersicherung: Ermöglicht die Überwachung und Einschränkung von Inhalten für bestimmte Geräte.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Router eignet sich am besten für Streaming?

Der beste Router für Streaming bietet Hochgeschwindigkeitsverbindungen, fortschrittliche Funktionen und eine gute Netzabdeckung. Denken Sie an QoS und MU-MIMO. Modelle wie der TP-Link BE9300.

Was macht ein Router?

Ein Router verbindet mehrere Geräte mit dem Internet und steuert den Datenverkehr zwischen ihnen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Router und einem Modem?

Ein Modem verbindet Ihr Zuhause mit Ihrem Internetdienstanbieter (ISP). Ein Router verteilt die Internetverbindung auf verschiedene Geräte in Ihrem Heimnetzwerk.

Was ist ein Mesh-Router?

Ein Mesh-Router-System nutzt mehrere Knotenpunkte, um eine WLAN-Abdeckung im gesamten Haus zu gewährleisten. Es sorgt für eine stabile Verbindung im gesamten Wohnbereich und deckt auch Funklöcher ab (an denen das WLAN normalerweise nicht hinkommt).

Brauche ich ein Modem und einen Router?

Ja, für die Verbindung zu Ihrem Internetanbieter benötigen Sie ein Modem, und um die Internetverbindung auf Ihre Geräte zu verteilen, benötigen Sie einen Router.