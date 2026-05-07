Los 9 mejores routers para gamers: las mejores opciones para jugar a nivel profesional en 2025

Encontrar el mejor router para juegos te proporcionará una experiencia online fluida y sin retrasos. Y en el competitivo mundo actual —ya sea compitiendo en juegos de disparos en primera persona o coordinándose con compañeros de equipo en línea—, una conexión a Internet de calidad superior puede marcar la diferencia.

He dedicado innumerables horas a investigar equipos de red y a recopilar opiniones de expertos para crear esta guía definitiva sobre routers para gamers. ¿Te frustra la inestabilidad de la conexión? ¿O quieres pasarte a un router diseñado para baja latenciaand alto rendimiento¿Es así? Si es así, estás en el lugar adecuado.

En esta guía, analizaré los mejores routers para gamers del mercado, todos ellos con funciones avanzadas diseñadas para satisfacer tus necesidades a la hora de jugar. Tanto si juegas en PC como en consolas, esta lista te ayudará a mejora la velocidad de tu conexión a Internet, ¡mejora tu equipo de gaming y consigue una ventaja competitiva!

¿Listo para ponerte en modo friki y encontrar el mejor router para gamers? Vamos a analizarlo todo.

Nuestras mejores recomendaciones de routers para gamers

Los routers para gamers mejoran tu experiencia de juego al reducir el retraso, dar prioridad al tráfico de los juegos y ofrecer conexiones más rápidas. Además, cuentan con numerosas funciones adicionales y permiten establecer más conexiones dentro y fuera de tu red doméstica. El router wifi adecuado mejorará el rendimiento de todos tus dispositivos conectados, desde tu ordenador para videojuegos hasta tu smartphone, pasando por tus dispositivos más antiguos.

Pero con tantos routers para gamers disponibles, es difícil saber por dónde empezar. A continuación te ofrecemos un breve resumen de nuestra lista, cuidadosamente seleccionada, de los mejores routers para gamers. Hemos evaluado el rendimiento, la velocidad, el diseño y las funciones específicas para gamers con el fin de presentarte los mejores candidatos:

1. TP-Link Tri-Band BE19000 – Ofrece un rendimiento general inigualable y una autonomía excelente.

2. MSI Radix AXE6600 – El mejor router para juegos económico, con velocidades elevadas y baja latencia.

3. NETGEAR Orbi Serie 870 – Ofrece funciones de primera calidad, ideales para partidas online exigentes.

Pero no te decidas todavía. ¡Desplázate hacia abajo para leer nuestras reseñas completas y descubrir qué router se adapta mejor a tus necesidades de juego! Tanto si eres un jugador competitivo, un aficionado de fin de semana o simplemente quieres ver contenido en streaming sin retrasos, hemos probado opciones para cada configuración, espacio y presupuesto.

Los 9 mejores routers para gamers que puedes comprar

Los mejores routers para videojuegos aprovechan al máximo funciones avanzadas como la conectividad tribanda, las optimizaciones específicas para juegos e incluso los sistemas en malla para una cobertura más amplia. Estos routers no solo ofrecen un potente rendimiento Wi-Fi para todos tus dispositivos compatibles, sino que también incluyen funciones personalizables que ayudan a dar prioridad al tráfico de juegos.

Después de haber probado varios de estos routers en primera persona en diferentes entornos —desde apartamentos compactos hasta casas de varias plantas—, he podido comprobar la gran diferencia que puede suponer contar con el router adecuado. Tanto si estás retransmitiendo en Twitch, luchando contra el lag en juegos de disparos trepidantes o gestionando dispositivos domésticos inteligentes, estos routers están diseñados para estar a la altura.

1. TP-Link Tri-Band BE19000 [El mejor router para juegos en general]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Compatible con Wi-Fi 7 Bandas de frecuencia Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) Velocidad máxima Hasta 19 Gbps Número de puertos Ethernet 4 puertos LAN Gigabit, 1 puerto WAN Características especiales Modo Game Boost, Beamforming, QoS avanzado

El TP-Link Tri-Band BE19000 es nuestra mejor elección gracias a su rendimiento excepcional y a su tecnología tribanda de última generación. Diseñado para sesiones de juego intensas, ofrece velocidades de transmisión de datos elevadas, una cobertura amplia y funciones específicas para juegos que garantizan una baja latencia incluso con cargas de red elevadas.

Hace poco me compré este router después de sufrir retrasos durante las partidas online, y la diferencia se notó enseguida. Se acabaron las desconexiones en mitad de la partida y los cortes durante el streaming. Simplemente funciona: de forma silenciosa y fiable en segundo plano.

Su avanzada función de calidad de servicio (QoS) mejora tu conexión al dar prioridad al tráfico de juegos frente a las tareas en segundo plano, algo imprescindible si te tomas en serio el juego competitivo. Con múltiples antenas y compatibilidad con una aplicación fácil de configurar, es perfecto si necesitas el mejor amplificador de señal WiFi que ofrezca tanto altas velocidades como una conectividad fiable para los dispositivos en todos los rincones de tu hogar.

Este router también es compatible con Wi-Fi 7, lo que garantiza un rendimiento preparado para el futuro, con mayor ancho de banda y menos interferencias. La optimización integrada basada en inteligencia artificial se adapta dinámicamente a las condiciones de la red, ofreciendo la mejor experiencia posible para juegos y streaming.

El paquete de seguridad del router incluye cifrado WPA3 y protección contra amenazas en tiempo real, lo que mantiene tu red a salvo de las amenazas cibernéticas. Tanto si utilizas consolas de videojuegos, reproduces contenido en 4K o gestionas un hogar inteligente, el TP-Link Tri-Band BE19000 ofrece la velocidad, la estabilidad y la seguridad necesarias para un rendimiento óptimo.

Ventajas Contras ✅ Velocidad y autonomía excepcionales ✅ Conectividad tribanda ✅ Aplicación móvil intuitiva ✅ Fabricación robusta ✅ QoS avanzada ✅ Tecnología preparada para el futuro ❌ El diseño puede resultar un poco voluminoso para algunas configuraciones

Veredicto final:El TP-Link Tri-Band BE19000 es una elección obvia: ofrece una experiencia de juego excepcional y preparada para el futuro, con un alcance excelente y una velocidad de transmisión ultrarrápida.

2. MSI Radix AXE6600 [El mejor router para gamers económico]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 Bandas de frecuencia De doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) Velocidad máxima Hasta 6,6 Gbps Número de puertos Ethernet 4 puertos LAN Gigabit, 1 puerto WAN Características especiales Modo de juego, control parental, calidad de servicio personalizable

El MSI Radix AXE6600 ofrece una experiencia de juego de alto rendimiento a un precio asequible. A pesar de su precio asequible, este router no escatima en prestaciones. Ofrece un rendimiento inalámbrico sólido con tiempos de respuesta rápidos, ideal para juegos en los que la latencia es un factor clave y para la transmisión en tiempo real.

Probé el AXE6600 en mi salón —donde normalmente hay tres personas jugando, retransmitiendo o haciendo videollamadas al mismo tiempo— y me sorprendió lo estable que se mantuvo todo. Incluso organicé una partida cooperativa con amigos mientras otra persona retransmitía en 4K desde la habitación de al lado. Sin fallos, sin retrasos, solo un rendimiento fluido.

Su diseño moderno cuenta con tecnología de doble banda y canales específicos para el tráfico de juegos que garantizan una experiencia de juego fluida incluso en horas punta de uso de Internet. Además, el software exclusivo de MSI te permite personalizar fácilmente la configuración, adaptándola a tu equipo de juego particular.

Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi 6E, el Radix AXE6600 ofrece una latencia ultrabaja y un mayor ancho de banda, además de reducir la congestión para disfrutar de una experiencia en línea más fluida. Su QoS basada en inteligencia artificial da prioridad automáticamente a los paquetes de juegos, lo que garantiza conexiones estables cuando cada milisegundo cuenta. Las múltiples antenas de alta ganancia del router y la tecnología de formación de haces amplían la cobertura de tu conexión a Internet y minimizan las zonas sin cobertura en hogares grandes con muchos dispositivos.

Las funciones de seguridad avanzadas, como el cifrado WPA3 y los cortafuegos integrados, ayudan a protegerte frente a las amenazas cibernéticas. Tanto si eres un jugador ocasional como un entusiasta de los deportes electrónicos, este router ofrece una velocidad, personalización y fiabilidad excelentes sin que te cueste un ojo de la cara.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible con prestaciones de alta gama ✅ Rendimiento con baja latencia ✅ Configuración sencilla ✅ Actualizaciones de firmware fiables ✅ Calidad de servicio (QoS) personalizable ❌ Opciones de personalización avanzadas limitadas

Veredicto final:La MSI Radix AXE6600 es una tarjeta gráfica potente y asequible, perfecta para los gamers que buscan un rendimiento excelente sin gastarse una fortuna.

3. NETGEAR Orbi Serie 870 [El mejor router para juegos de gama alta]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E Bandas de frecuencia Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Velocidad máxima Hasta 8 Gbps Número de puertos Ethernet 4 puertos LAN Gigabit, 1 puerto WAN Multi-Gig Características especiales Redes en malla, MU-MIMO avanzado, formación de haces

Para quienes buscan un rendimiento sin concesiones y una estabilidad superior, la serie NETGEAR Orbi 870 destaca como una opción de gama alta. Diseñado para viviendas de gran superficie y un tráfico de Internet intenso, este router está especializado en ofrecer una experiencia de juego fluida y sin retrasos, incluso en condiciones extremas.

Instalé el Orbi 870 en una casa de varias plantas con paredes gruesas y me impresionó de inmediato. Los dispositivos que antes tenían dificultades para mantenerse conectados —como un portátil para videojuegos en el ático y un televisor inteligente en el sótano— de repente funcionaban como si estuvieran enchufados. Fue como si hubieran mejorado la conexión a Internet de toda la casa de la noche a la mañana.

Gracias a su innovadora tecnología de red en malla, la serie Orbi 870 cubre las zonas sin cobertura y crea una red unificada que llega a todos los rincones de tu hogar. Los gamers pueden confiar en su enrutamiento de datos hiper eficiente, que garantiza que tus comandos se registren al instante y elimina las interrupciones durante las retransmisiones intensas o los torneos online.

Gracias a la tecnología Wi-Fi 6E, la serie Orbi 870 ofrece una conexión a Internet ultrarrápida, una latencia reducida y un mayor ancho de banda para dar servicio a varios dispositivos de alto consumo de forma simultánea. Su canal de backhaul dedicado optimiza el flujo de tráfico, evitando la congestión incluso en hogares con mucha actividad.

La optimización de red basada en inteligencia artificial del router se adapta en tiempo real para garantizar el máximo rendimiento, mientras que las herramientas de ciberseguridad integradas ofrecen una protección mejorada contra las amenazas en línea. Tanto si te dedicas a los videojuegos competitivos, como si ves contenido en streaming en 4K o gestionas dispositivos domésticos inteligentes, este sistema garantiza una conectividad fluida, lo que lo convierte en una inversión de primera categoría para los usuarios que buscan un alto rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Hardware de alta gama ✅ Sistema de malla extensible ✅ QoS inteligente ✅ Conectividad Multi-Gig ✅ Diseño excelente ❌ Es posible que el precio de la versión Premium no se ajuste a todos los presupuestos

Veredicto final:La serie NETGEAR Orbi 870 es el router de gama alta ideal para los gamers que viven en casas grandes y necesitan una amplia cobertura y funciones de vanguardia para dominar el juego online.

4. TP-Link Tri-Band BE11000 [El mejor router para juegos con Wi-Fi 7]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 Bandas de frecuencia Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Velocidad máxima Hasta 11 Gbps Número de puertos Ethernet 4 puertos LAN Gigabit, 1 puerto WAN Características especiales Modo de latencia ultrabaja, optimización para múltiples dispositivos, ajustes de seguridad avanzados

El TP-Link Tri-Band BE11000 está diseñado para los gamers con visión de futuro. Como el mejor router para juegos con Wi-Fi 7 de nuestra lista, ofrece un adelanto de la tecnología del futuro con velocidades extraordinarias, una latencia reducida y una estabilidad mejorada.

Hace poco me pasé al BE11000 al tiempo que actualizaba el resto de mi equipo a Wi-Fi 7, y el cambio me dejó boquiabierto. Los tiempos de carga prácticamente desaparecieron, y pasar de jugar a las llamadas de trabajo fue una experiencia fluida: sin tirones ni retrasos. Incluso con los dispositivos domésticos inteligentes enviando solicitudes constantemente, la conexión se mantuvo sólida como una roca. Conseguir un Los mejores routers Wi-Fi 7 prepara tu hogar para el futuro, preparándolo para las crecientes necesidades de datos que plantean los juegos en la nube y el streaming de alta fidelidad.

Este modelo incorpora conectividad tribanda para equilibrar el tráfico y limitar las interferencias, incluso en hogares con mucha actividad. Los jugadores notarán las ventajas al jugar a videojuegos de disparos en primera persona o al reproducir contenido en ultra alta definición. Su panel de control permite una gestión detallada de la red, al tiempo que optimiza automáticamente el rendimiento durante las sesiones de juego.

Gracias a la priorización del tráfico basada en inteligencia artificial, el BE11000 garantiza un rendimiento constante al ajustar dinámicamente la asignación de ancho de banda en función de la actividad de la red en tiempo real. Las funciones de seguridad avanzadas, como el cifrado WPA3 y la protección integrada contra amenazas, protegen sus datos frente a las amenazas cibernéticas.

Sus antenas de alta ganancia y su tecnología de formación de haces amplían el alcance y la estabilidad, lo que lo convierte en la opción ideal para hogares grandes con múltiples dispositivos y transmisiones simultáneas. Si buscas un router que no solo satisfaga las necesidades actuales, sino que también esté preparado para las innovaciones del futuro, este es el router que necesitas.

Ventajas Contras ✅ Velocidades de última generación ✅ Compatibilidad con tres bandas ✅ Diseño excelente ✅ Seguridad avanzada ✅ Altamente personalizable ❌ Demasiado potente para hogares pequeños o para un uso menos intensivo de los videojuegos

Veredicto final: El TP-Link Tri-Band BE11000 ofrece un rendimiento revolucionario y una tecnología preparada para el futuro, ideal si buscas lo mejor en velocidad y conectividad.

5. NETGEAR Nighthawk Tri-Band RS300 [El mejor router para gamers para streaming]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 Bandas de frecuencia Tribanda (2,4 GHz, doble banda de 5 GHz) Velocidad máxima Hasta 6 Gbps Número de puertos Ethernet 4 puertos LAN Gigabit, 1 puerto WAN Características especiales Optimizador de flujos, Beamforming+, QoS Premium

El NETGEAR Nighthawk Tri-Band RS300 está diseñado específicamente para los gamers que dedican su tiempo tanto a los juegos competitivos como al streaming. Con tres bandas de frecuencia a tu disposición y robustos puertos Gigabit Ethernet, este router garantiza que el streaming, las descargas y las partidas multijugador online puedan coexistir sin interrupciones.

Probé el RS300 y enseguida me di cuenta de que supondría un salto cualitativo para cualquier equipo estándar. Transmitir en 4K mientras se actualizaban los juegos en segundo plano fue muy sencillo. Incluso organicé un torneo local por wifi y ningún jugador se quejó de problemas de conexión.

Su enfoque en minimizar la latencia lo convierte en uno de los favoritos tanto de los streamers como de los aficionados a los deportes electrónicos. La interfaz intuitiva y los sólidos protocolos de seguridad del RS300 mejoran aún más tu experiencia general de red. Tanto si retransmites tus partidas en directo como si disfrutas de sesiones multijugador inmersivas, este router está diseñado para gestionar todos tus dispositivos a la perfección.

Gracias a la tecnología Wi-Fi 6E, el RS300 ofrece velocidades ultrarrápidas, menos congestión y una menor latencia, lo que lo hace ideal para juegos de alto rendimiento y streaming en 4K. Su avanzada función de calidad de servicio (QoS) da prioridad al tráfico de juegos, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso en horas punta.

Las potentes antenas y la tecnología Beamforming del router amplían la cobertura a espacios más amplios, mientras que las herramientas de ciberseguridad integradas ayudan a protegerte frente a las amenazas en línea. Si buscas un router que combine velocidad, seguridad y estabilidad, el RS300 es una opción excelente.

Ventajas Contras ✅ Ideal para retransmitir y jugar al mismo tiempo ✅ Rendimiento sólido en tres bandas ✅ Configuración sencilla ✅ Diseño robusto ✅ Alta seguridad ❌Diseño un poco anticuado en comparación con los modelos más recientes

Veredicto final:El NETGEAR Nighthawk Tri-Band RS300 es una opción ideal para los gamers que necesitan un router que destaque tanto en la transmisión de alta calidad como en el juego competitivo en línea.

6. TP-Link Deco AXE5400 [El mejor router gaming con tecnología Mesh]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 Bandas de frecuencia Sistema Mesh de doble banda Velocidad máxima Hasta 5,4 Gbps Número de puertos Ethernet 2 por nodo (admite varios nodos) Características especiales Redes en malla, seguridad basada en IA, calidad de servicio inteligente

Cuando la cobertura es tan importante como la velocidad, el sistema de malla TP-Link Deco AXE5400 es la mejor opción. Este router está diseñado para viviendas de gran superficie en las que un solo dispositivo no basta para ofrecer un rendimiento de juego constante y sin retrasos. Al combinar varios nodos, el Deco AXE5400 crea un entorno de red sin interrupciones que cubre incluso los espacios más amplios.

Lo instalé en mi casa de dos niveles y fue un cambio radical. No se pierde la señal entre el garaje y las habitaciones de arriba: todo, desde los juegos en la nube hasta las videollamadas, se mantuvo estable, sin importar en qué parte de la casa me encontrara.

Los jugadores de todas las habitaciones pueden disfrutar de velocidades rápidas y conexiones fiables, independientemente de obstáculos como paredes o suelos. Su aplicación de gestión centralizada te permite supervisar y gestionar fácilmente el rendimiento de la red.

Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi 6E, el Deco AXE5400 ofrece un mayor ancho de banda y reduce la congestión, lo que garantiza una experiencia de juego fluida incluso cuando hay varios dispositivos conectados. Su tecnología de malla basada en IA se adapta de forma inteligente para optimizar la velocidad en función de los patrones de uso.

El sistema también incluye sólidas funciones de seguridad, como el cifrado WPA3 y la protección HomeShield de TP-Link, para protegerte frente a las amenazas cibernéticas. Ya sea para jugar, ver contenidos en streaming o trabajar desde casa, este sistema en malla garantiza una conectividad fiable y de alta velocidad para tus dispositivos, y cubre fácilmente cada rincón de tu hogar.

Ventajas Contras ✅ Cobertura sólida en todo el territorio ✅ Conectividad de malla sin interrupciones ✅ Gestión intuitiva de aplicaciones ✅ Protocolos de seguridad integrados ✅ Ideal para usos mixtos ❌ Las velocidades máximas son inferiores a las de los routers tribanda específicos

Veredicto final:El sistema de malla TP-Link Deco AXE5400 ofrece una conectividad constante y de alto rendimiento en viviendas de gran tamaño, lo que lo convierte en la opción perfecta para los gamers que buscan flexibilidad y cobertura.

7. ASUS ROG Rapture GT6 [El mejor router para juegos de ASUS]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 Bandas de frecuencia De doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) Velocidad máxima Hasta 6,6 Gbps Número de puertos Ethernet 2 para juegos, 4 LAN, 1 WAN Características especiales Game Boost, AiProtection Pro, LAN para juegos de 4 puertos

La ASUS ROG Rapture GT6 está diseñada específicamente para jugadores que buscan un rendimiento de primera categoría y opciones de personalización avanzadas. Con un diseño elegante adornado con iluminación RGB personalizable, este router combina la estética con un rendimiento espectacular.

Cuando desempaqué el GT6, me pareció como si estuviera conectando un equipo de gaming directamente al corazón de mi red. La iluminación RGB encaja a la perfección con mi configuración, y al entrar en el panel de control para ajustar la configuración de QoS, descubrí un nivel de control que ni siquiera sabía que necesitaba. Tras activar Game Boost, noté casi al instante que el emparejamiento era más rápido y que el rendimiento del juego era más fluido.

Cuenta con un puerto específico para juegos, el modo Game Boost y un panel de control avanzado para juegos que te permite supervisar el tráfico de red en tiempo real. Su conectividad de doble banda aprovecha tanto las potentes velocidades del Wi-Fi 6 como la baja latencia para que mantengas la ventaja en las partidas competitivas.

Gracias a la calidad de servicio (QoS) basada en IA y a la priorización adaptativa del tráfico, el GT6 garantiza una experiencia de juego fluida al gestionar automáticamente la asignación de ancho de banda. Su diseño preparado para redes en malla amplía la cobertura en configuraciones más grandes, mientras que ASUS AiProtection Pro ofrece seguridad de red integrada contra las amenazas cibernéticas.

La aceleración de juegos de tres niveles del router optimiza aún más el flujo de datos desde tu dispositivo hasta los servidores de juego, reduciendo el retraso y las fluctuaciones. Tanto si te estás coordinando con tus compañeros de equipo en juegos de disparos por escuadrones como si estás retransmitiendo tu partida en directo, el GT6 garantiza un retraso mínimo y un rendimiento ágil, lo que lo convierte en un dispositivo imprescindible para los jugadores más exigentes.

Ventajas Contras ✅ Funciones específicas para juegos ✅ Iluminación RGB personalizable ✅ Excelentes herramientas de gestión de redes ✅ Rendimiento estable y de baja latencia ✅ Funciones de seguridad de primer nivel ❌ La interfaz de configuración puede resultar compleja para los principiantes

Veredicto final:El ASUS ROG Rapture GT6 es un router para juegos excepcional y repleto de funciones que destaca por sus prestaciones específicas para juegos y sus opciones de red altamente personalizables. Probablemente el El mejor router de ASUS en este rango de precios.

8. ASUS RT-AXE7800 [El mejor router para juegos con Wi-Fi 6E]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E Bandas de frecuencia banda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Velocidad máxima Hasta 7,8 Gbps Número de puertos Ethernet 4 puertos LAN Gigabit, 1 puerto WAN Multi-Gig Características especiales QoS adaptativa, AiProtection Pro, MU-MIMO mejorado

El ASUS RT-AXE7800 lleva los videojuegos a un nuevo nivel como el mejor router para gaming con Wi-Fi 6E. Gracias al último estándar Wi-Fi 6E, este router de ASUS ofrece velocidades ultrarrápidas, mayor capacidad y una conectividad fluida incluso en redes saturadas. Este router destaca en entornos en los que hay varios dispositivos en uso constante y cuenta con un completo paquete de seguridad para proteger tus sesiones de juego.

He probado el RT-AXE7800 durante una renovación tecnológica de mi hogar y, de inmediato, se ha convertido en el héroe silencioso de mi configuración. Desde partidas competitivas a altas horas de la noche hasta videollamadas de trabajo a distancia y streaming multimedia, ha funcionado de maravilla. La banda de 6 GHz ha destacado especialmente: sin interferencias, sin cortes, solo una velocidad constante justo cuando más la necesitaba.

Su QoS adaptativa garantiza que el tráfico esencial tenga prioridad, lo que lo hace ideal para los jugadores que necesitan una experiencia de juego sin interrupciones, ya sea que estén jugando a videojuegos de disparos en primera persona o viendo contenidos en streaming en alta definición.

Equipado con una banda dedicada de 6 GHz, el RT-AXE7800 minimiza las interferencias y la congestión, lo que ofrece una menor latencia para los juegos competitivos. La compatibilidad con AiMesh de ASUS permite una ampliación fluida de la red, lo que garantiza una cobertura sólida en hogares de gran tamaño.

El router también incluye AiProtection Pro, que ofrece actualizaciones de seguridad en tiempo real y bloquea las amenazas en línea. Con una gestión avanzada del tráfico y una latencia ultrabaja, el RT-AXE7800 está diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida y sin retrasos, independientemente de lo exigente que sea tu configuración. Descarga la aplicación ASUS Router para disfrutar de más opciones de configuración.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento de vanguardia con Wi-Fi 6E ✅ Opciones multibanda ✅ QoS avanzada ✅ Rendimiento general sólido ✅ Excelentes funciones de seguridad ❌ Es posible que su gran tamaño no sea adecuado para instalaciones más pequeñas

Veredicto final:El ASUS RT-AXE7800 es la mejor opción para los gamers que buscan la última tecnología Wi‑Fi 6E, ya que garantiza velocidades ultrarrápidas y un rendimiento seguro con baja latencia.

9. GL.iNet GL‑MT6000 (Flint 2) [El mejor router para juegos con Wi-Fi 6]

Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 Bandas de frecuencia Banda dual (2,4 GHz y 5 GHz) Velocidad máxima Hasta 3 Gbps Número de puertos Ethernet 2 puertos LAN Gigabit, 1 puerto WAN Características especiales Diseño compacto, compatibilidad con VPN, opciones de alimentación portátil

El GL.iNet GL-MT6000, también conocido como Flint 2, es un router para gamers compacto pero extremadamente potente que integra funciones avanzadas de Wi-Fi 6 en un diseño elegante. Este router está pensado para gamers que necesitan portabilidad sin renunciar al rendimiento. Admite conexiones de alta velocidad y protocolos de seguridad avanzados, y es ideal para pisos compartidos o para gamers que se desplazan con frecuencia.

Utilicé el Flint 2 durante un viaje para asistir a un torneo. Necesitaba algo que pudiera meter en la mochila, pero en lo que pudiera confiar para reducir el retraso y proteger mis datos en la red wifi del hotel. Cumplió con las expectativas: la configuración fue rápida, las velocidades fueron estables e incluso mi consola portátil funcionó con mayor fluidez de lo que esperaba.

Con un diseño ligero y opciones de conectividad versátiles, este modelo es perfecto para quienes viajan con frecuencia pero siguen exigiendo un rendimiento fiable en los videojuegos, incluso al conectar un ratón para juegos u otros periféricos de red.

El Flint 2 cuenta con Wi-Fi 6 de doble banda para ofrecer conexiones más rápidas y estables con menos interferencias, lo que garantiza una experiencia fluida tanto en juegos como en streaming. Su compatibilidad integrada con VPN mejora la privacidad y la seguridad, lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores que utilizan redes públicas.

La compatibilidad del router con OpenWRT permite una amplia personalización, lo que ofrece a los usuarios avanzados un mayor control sobre la configuración de su red. Tanto si juegas en casa como si estás fuera, el GL-MT6000 ofrece un equilibrio entre velocidad, seguridad y flexibilidad en un dispositivo portátil.

Ventajas Contras ✅ Compacto y portátil ✅ Velocidades fiables de Wi-Fi 6 ✅ Compatibilidad con VPN ✅ Precio razonable ✅ Fácil instalación ❌ Menos puertos Ethernet que los modelos más grandes

Veredicto final:El GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2) es un excelente router Wi-Fi 6 a un precio asequible que ofrece un gran rendimiento en un diseño compacto, ideal para los gamers que se desplazan con frecuencia.

¿Cómo elegir un router para juegos?

Elegir el router para juegos adecuado es fundamental para disfrutar de una experiencia de juego online fluida y envolvente. A continuación, te indicamos los factores clave que debes tener en cuenta, junto con las preferencias personales que influyen en el rendimiento y la satisfacción general:

1. Estándares y velocidad del Wi-Fi

Es fundamental comprender las diferencias entre Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y el futuro Wi-Fi 7, sobre todo para los jugadores que necesitan una red rápida y fiable. Las altas velocidades y la baja latencia son fundamentales para garantizar una experiencia de juego fluida, especialmente en Juegos de disparos en primera persona donde cada milisegundo cuenta.

2. Latencia y calidad de servicio (QoS)

Una baja latencia es esencial para disfrutar de una experiencia de juego fluida, ya que ayuda a evitar retrasos e interrupciones. La calidad de servicio (QoS) da prioridad al tráfico de juegos frente a los procesos en segundo plano, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.

3. Banda de frecuencia

Es importante comparar los routers de doble banda, triple banda y los nuevos de 6 GHz para comprender su impacto en el rendimiento de la red. Por lo general, un mayor número de bandas se traduce en menos interferencias y una conexión más estable, lo que mejora la fiabilidad y la velocidad generales.

4. Conexiones por cable

Los puertos Gigabit Ethernet desempeñan un papel fundamental a la hora de ofrecer una conexión por cable directa y de baja latencia para jugar, lo que garantiza una conexión estable y rápida. Además, la agregación de puertos puede aumentar aún más la velocidad cuando se necesita un mayor ancho de banda.

5. Funciones específicas para juegos

A la hora de elegir un router, busca funciones como la optimización para juegos, la compatibilidad con VPN y los controles a través de la aplicación móvil, ya que pueden mejorar la experiencia de juego. Por ejemplo, el uso de un VPN para Warzone puede ayudarte a proteger tu conexión y mejorar la estabilidad.

6. Cobertura y alcance

Asegúrate de que tu router ofrezca una cobertura adecuada para viviendas grandes o de varias plantas, a fin de mantener una conexión potente y fiable. Los sistemas Wi-Fi en malla pueden ser una excelente solución para eliminar las zonas sin cobertura y dar cobertura fácilmente a todos tus dispositivos.

7. Seguridad de redes

La seguridad WPA3 y una sólida protección mediante cortafuegos son esenciales para mantener tu red segura. Además, funciones como el control parental y las opciones de red para invitados pueden ofrecer mayor flexibilidad y control cuando sea necesario. Para conocer más opciones de seguridad, también resulta útil informarse Cómo funciona un router VPN.

Consejos rápidos sobre routers para gamers

Si eres un jugador y quieres sacar el máximo partido al rendimiento de tu red, ten en cuenta estos consejos rápidos para optimizar tu experiencia en línea:

Coloca el router en un lugar céntrico y elevado para garantizar una cobertura uniforme.

Actualice el firmware con regularidad para aprovechar las ventajas de los parches de seguridad y las mejoras de rendimiento.

Siempre que sea posible, opta por una conexión por cable mediante Gigabit Ethernet para disfrutar de una experiencia más estable y con menor latencia.

Utiliza la configuración de QoS para dar prioridad al tráfico de videojuegos frente al streaming o las descargas en segundo plano.

Invierte en cables de alta calidad y ten en cuenta la organización de los cables para minimizar las interferencias.

En los hogares con varios dispositivos, un sistema de malla o un router tribanda puede reducir la congestión y ofrecer una velocidad constante durante las sesiones de juego.

Configura los ajustes a través de la aplicación móvil del router y prueba las funciones de optimización de juegos para disfrutar de un rendimiento personalizado.

Supervise el tráfico de red para detectar posibles cuellos de botella y ajuste la configuración según sea necesario.

Realiza pruebas de velocidad con regularidad para asegurarte de que tu proveedor de servicios te ofrece la calidad prometida.

Encuentra el equilibrio entre precio y rendimiento leyendo las opiniones de los usuarios y los análisis de los expertos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor router para juegos?

El mejor router para juegos es aquel que ofrece baja latencia, altas velocidades, QoS avanzada y funciones diseñadas específicamente para los juegos. Garantiza una experiencia fluida, tanto si estás jugando a juegos de disparos en primera persona como si estás viendo contenido en streaming.

¿Es mejor conectar el cable de Ethernet al módem o al router para jugar?

Sí, se recomienda conectar el router por cable Ethernet para jugar, ya que minimiza la latencia y ofrece una conexión más estable que una conexión inalámbrica. Las conexiones directas ayudan a reducir la pérdida de paquetes.

¿Para qué sirve un router para gamers?

Un router para juegos da prioridad al tráfico de juegos y reduce el retraso gracias a funciones avanzadas de calidad de servicio (QoS), una menor latencia y características específicas para juegos. Gestiona la congestión de la red, garantizando una experiencia fluida en línea.

¿Se nota la diferencia con un router para gamers?

Sí, un router para videojuegos marca una diferencia notable en cuanto a velocidad, estabilidad y latencia. Sus funciones especializadas ayudan a reducir el retraso durante las partidas competitivas y a optimizar el rendimiento general de la red.

¿Cómo funciona un router para juegos?

Un router para videojuegos gestiona el tráfico en línea utilizando prioridades de calidad de servicio, asignando un mayor ancho de banda a los dispositivos de videojuegos frente al resto de dispositivos. Este control a nivel de hardware minimiza las interrupciones y la latencia.

¿Cómo elegir el mejor router para jugar?

Para elegir el mejor router para jugar, ten en cuenta el estándar Wi-Fi, la velocidad, la latencia, las bandas de frecuencia y las funciones adicionales para juegos, como los optimizadores de rendimiento. Compara las especificaciones técnicas y las opiniones de los usuarios antes de tomar una decisión.

¿Es el Wi-Fi 7 adecuado para jugar?

Sí, el Wi-Fi 7 ofrece velocidades más altas y una menor latencia que los estándares anteriores, lo que lo hace ideal para las aplicaciones de videojuegos más exigentes. Está diseñado para ofrecer experiencias en línea de vanguardia.

¿Es el Wi-Fi 6 adecuado para jugar?

Sí, el Wi-Fi 6 es una opción excelente para jugar, ya que ofrece altas velocidades, una gestión eficiente de los datos y una latencia reducida, lo que garantiza una experiencia estable y sin retrasos.