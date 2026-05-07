Los 7 mejores routers económicos para gamers: rápidos, baratos y fiables

El mejor router económico para ti necesidades de juegos, descargar archivos pesados rápidamente o conectar a varios usuarios y dispositivos a Internet con facilidad. Sin embargo, elegir el mejor router económico no consiste simplemente en comprar el más barato que encuentres.

No basta con fijarse únicamente en las especificaciones técnicas del router que figuran en el folleto; hay que asegurarse de que su rendimiento en la práctica sea óptimo. Del mismo modo, comprueba que el router sea lo suficientemente rápido como para dar servicio a todos tus dispositivos y que esté fabricado con materiales de calidad.

Por eso, he analizado algunos de los mejores routers económicos y he consultado a otras personas que también los utilizan. En resumen, estos son los 7 mejores routers de bajo coste y alta calidad que puedes comprar este año.

Nuestras mejores recomendaciones de routers económicos

Estos son los mejores routers que no te dejarán en bancarrota y que siempre cumplen con su cometido:

TP-Link (Archer AXE75) WiFi 6E – Altas velocidades en una banda de 6 GHz con poca congestión para disfrutar de videojuegos con una alta frecuencia de actualización. NETGEAR Nighthawk 8-Stream (RAX70) – Ofrece velocidades de doble banda para hasta 40 dispositivos. Tienda BE5100 – Descubre la magia de las velocidades del Wi-Fi 7 con un router potente y fiable.

Algunos de estos routers incluso te permitirán velocidades de gigabit en redes compatiblesal tiempo que ofrecemúltiples opciones de conectividad. Si quieres funciones adicionales como modos de juego optimizados, controles parentales y VPN, No te pierdas mi comparación y reseña completas más abajo.

Los 7 mejores routers económicos: la asequibilidad se une a la velocidad

Puedes equipar tu habitación de la residencia con un router económico que satisfaga las necesidades de todos. Tampoco hace falta gastarse una fortuna para montar tu equipo de videojuegos. Y si te gusta trabajar de forma productiva, estos son los routers económicos que marcarán la diferencia para ti.

1. TP-Link (Archer AXE75) WiFi 6E [El mejor router económico en general]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Velocidad (combinada) 5.400 megabits por segundo Dispositivos 10+ Sistema de malla Yes Compatibilidad con Gigabit No Extras Control parental + VPN

Si eres fan de la Meta Quest 2, quiero conseguir el Meta Quest 3, entonces elTP-Link AXE75 es para ti. Todavía me sorprende cómo TP-Link ha podido crear La tecnología Wi-Fi 6E a un precio tan bajo.

Sorprendentemente,La calidad de fabricación es excelente en este router Wi-Fi. Tiene una rejilla de ventilación diseño en la parte superior e inferior, mejorar la circulación del aire y evitar el sobrecalentamiento.

Además, te prometen hasta 574 Mbps en la red de 2,4 GHz y hasta 2402 Mbps tanto en la red de 5 GHz como en la de 6 GHz. The 6 GHz no tiene buen alcance. Por eso, te recomiendo que coloques tus dispositivos de juego y streaming cerca del router. Coloca tus teléfonos y portátiles en el banda de 5 GHz,entonces mantén el2,4 GHz banda para dispositivos que solo admiten esta banda.

TP-Link AXE75 te permite ampliar el alcance de tu red Wi-Fi gracias a su sistema de malla. Por lo tanto, también puede servir como uno de los Los mejores repetidores Wi-Fi para jugar y para eliminar las zonas sin cobertura de Internet.

Por último, no debes sobrecargar demasiado este router. Es ideal para un jugador que juega en solitario o para alguien a quien le guste trabajar y necesite velocidad. Incluso puedes utilizarlo en una familia pequeña, pero No servirá para un dormitorio de gamers.

Ventajas Contras ✅Impresionante velocidad de Wi-Fi 6 y Ethernet para gamers ✅Diseño con rejillas de ventilación para mejorar la circulación del aire y la gestión del calor ✅El bastidor no presenta deformaciones ni flexiones ✅Gran alcance en las redes de 2,4 GHz y 5 GHz ✅Compatible con dispositivos de malla para ampliar el alcance de la red Wi-Fi ✅Red para invitados para limitar el acceso de otros usuarios a las redes de 2,4 GHz o 5 GHz ✅Admite VPN para desbloquear contenidos y garantizar la privacidad en línea ❌No es ideal para una casa con muchos miembros o una oficina

Veredicto final:Compra elTP-Link AXE75 si no tienes una casa muy grande y buscas un router Wi-Fi 6E fiable con velocidades impresionantes.

2. NETGEAR Nighthawk 8-Stream (RAX70) [El mejor router económico de alto rendimiento]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz, 5 GHz Velocidad (combinada) Seis mil seiscientos megabits por segundo Dispositivos 40 Sistema de malla No Compatibilidad con Gigabit Yes Extras Puerto USB + Compatibilidad con 2 Gbps

En general, obtendrás velocidades más rápidas con el NETGEAR Nighthawk RAX70, but No dispones de la tecnología Wi-Fi 6 que incluye el router TP-Link mencionado anteriormente. Esto no supondrá un problema si no te gustan los videojuegos competitivos, ya que podrá ejecutar la mayoría de los títulos como Fortnite and Counter-Strike: Global Offensive con un retraso mínimo.

Me gusta elNETGEAR Nighthawk RAX70 compatibilidad con más dispositivos que el TP-Link. Por eso, es el que recomiendo para un residencia de estudiantes o hogar con hasta 40 dispositivos.

Dicho esto, me he dado cuenta de que te sale mejor rendimiento por cable que velocidad inalámbrica en este router. Esto suele ser cierto en general para la mayoría de los routers, pero lo es aún más en este, así que No recomiendo jugar a videojuegos exigentes con una conexión inalámbrica.

Mejor aún, yopuedes convertirlo en tu router por cable específico para videojuegos, mientras se conectan otros dispositivos de forma inalámbrica.

Por suerte, este router con aspecto de nave espacial ofrece compatibilidad con conexiones a Internet de varios gigabits, a diferencia deTP-Link arriba. Esto te resultará muy útil si acabas de contratar una conexión a Internet de gigabit con tu proveedor y quieres sacarle el máximo partido.

Dicho esto, no me entusiasman demasiado las opciones de configuración de este modelo. Quizás sea quizá demasiado técnico para algunos usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que, a veces, la aplicación y la interfaz web local no se comunican entre sí.

Por último, las funciones de control parental y la configuración de seguridad de red de este router no son gratuitas. No ocurre lo mismo con el TP-Link AXE75. Vale la pena tenerlo en cuenta si, por ejemplo, quieres controlar el tiempo que tu hijo dedica a los videojuegos.

Ventajas Contras ✅Puede alcanzar una velocidad combinada de 6,6 Gbps en las tres bandas ✅Permite conectar hasta 40 dispositivos ✅Internet de varios gigabits para velocidades ultrarrápidas ✅La red de triple banda mejora la velocidad de conexión a Internet en comparación con los modelos de doble banda ✅Ideal para hogares, pequeñas oficinas y residencias de estudiantes ❌No hay aplicaciones gratuitas de control parental ni de seguridad

Veredicto final: The NETGEAR Nighthawk RAX70 es el router ideal si no te importa Bandas de 6 GHz, tienen algunos conocimientos técnicos sobre la configuración de routers y quieren disfrutar de las velocidades por cable más rápidas para jugar.

3. Tienda BE5100 [El mejor router económico con Wi-Fi 7]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz, 5 GHz Velocidad (combinada) 5.100 megabits por segundo Dispositivos Más de 100 Sistema de malla Yes Compatibilidad con Gigabit Yes Extras VPN (L2TP y PPTP)

Solo deberías comprar esto Tienda BE5100si tienesdispositivos compatibles con Wi-Fi 7. Si no, te parece bien lo anterior Modelos con Wi-Fi 6 y 6Een esta lista.

Dicho esto, me gusta que esto sea uno de los routers Wi-Fi 7 más económicos con un rendimiento aceptable. Tienda He escatimado un poco en algunos aspectos para que saliera barato.

Para empezar, el router Wi-Fi es lo suficientemente rápido como para soportar juegos competitivos en PC. Incluso puedes Conecta tu portátil para juegos o tus consolas a cualquiera de sus puertos Gigabit Ethernet para disfrutar de una frecuencia de actualización fluida y movimientos fluidos.

Sin embargo, es de plástico y resulta ligero. Tampoco puedes mover ni girar el Tienda BE5100antenas. Este diseño dificulta la instalación del router en posición horizontal. Sin embargo, si la mejor zona de cobertura o el punto central de tu casa está lo suficientemente oculto como para disimular el router, esto no supondrá ningún problema.

Por último,no tienes la banda de 6 GHz. En cambio, estás limitado a la Redes de 5 GHz y 2,4 GHz. No me malinterpretes – 5 GHz es bastante rápido. Simplemente habría estado bien tener 6 GHzcomo elTP-Linkunidad anterior.

Por suerte, también tendrás compatibilidad con sistemas Wi-Fi en malla. Así podrás ampliar el alcance de tu red en espacios más grandes y eliminar los puntos muertos de la red.

Ventajas Contras ✅Compatibilidad con Wi-Fi 7 a un precio muy asequible ✅ Compatibilidad con las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz para satisfacer las necesidades de alcance y rendimiento ✅Puertos Gigabit Ethernet para streaming en 4K y juegos competitivos ✅Compatibilidad con redes en malla para ampliar la cobertura Wi-Fi por todo tu hogar ✅4 puertos Ethernet para conexiones WAN y LAN y un mejor rendimiento ✅Orificios de ventilación bien diseñados para evitar obstrucciones y garantizar un flujo de aire óptimo ✅Incluye controles parentales en la versión básica de la aplicación ❌La estructura es de plástico y puede dar una sensación de baja calidad

Veredicto final:Consigue elTienda BE5100 si tus dispositivos son compatibles con Wi-Fi 7 y quieres que la configuración de la actualización de tu red esté preparada para el futuro.

4. Reyee AX6000 [El mejor router económico para casas grandes]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz, 5 GHz Velocidad (combinada) 6000 Mbps Dispositivos 10+ Sistema de malla Yes Compatibilidad con Gigabit Yes Extras Aceleración de juegos

Es difícil encontrar routers para juegos más económicos que el Reyee AX6000, Ideal para una habitación de residencia de estudiantes o un hogar con muchos aficionados a los videojuegos, ya sea en PC, consolas o dispositivos móviles.

The Reyee AX6000 está diseñado para disipar el calor mediante un un espacio bien ventilado. Además, obtienes un par de cuatro antenas (8 en total) ¡para una cobertura Wi-Fi potente!

He descubierto que este router puede te ofrece hasta un tercio de la velocidad máxima de tu red, incluso cuando estás fuera de casa. Así que podrás disfrutar de una tarde relajada en el porche, donde podrás jugar a videojuegos de consolas portátiles online con un ping mínimo.

Hablando del ping, el Reyee AX6000ofrece unpuerto Ethernet específico para juegos. Si prefieres el wifi, también puedes configurarlo para detectar automáticamente tus dispositivos de juego y darles prioridad ¡para disfrutar del mejor ping, latencia y ancho de banda, incluso con otros usuarios conectados a la red!

Con este nivel de rendimiento, resulta sorprendente que Este router solo ofrece las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, ya que parece más rápido que eso. Y gracias a su procesador de cuatro núcleos a 2,0 GHz, no tendrá ningún problema ¡gestionando más de 500 dispositivos!

Ventajas Contras ✅Velocidad y rendimiento ultrarrápidos para juegos a distancia ✅Antena de gran potencia para ampliar el alcance de tu red ✅Puerto Ethernet específico para juegos, para una experiencia de juego ultrarrápida ✅Se puede utilizar como repetidor para ampliar otras redes Wi-Fi ✅Ofrece configuraciones completas de routers y asistencia para VPN destinadas a los gamers ✅Control automático del ancho de banda para dar prioridad a los dispositivos de videojuegos ✅Compatible con una gran variedad de dispositivos sin que ello afecte al rendimiento ❌No hay banda de red de 6 GHz

Veredicto final: The Reyee AX6000 es el mejor router nuevo y económico para conectar a muchos usuarios sin perder productividad ni rendimiento en los videojuegos.

5. MSI Radix AXE6600 [El mejor router Wi-Fi 6E económico]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Velocidad Seis mil seiscientos megabits por segundo Dispositivos 10+ Sistema de malla No Compatibilidad con Gigabit Yes Extras RGB personalizado + Modo de juego

Al igual que elTP-Link Archer AXE75,estoMSI Radix AXE6600también es unRouter Wi-Fi 6E. Así que eso es lo que obtendrás Banda de 6 GHz ultrarrápida pero de alcance limitado, ideal para el streaming y los videojuegos de alta velocidad.

Me he dado cuenta de que el Las velocidades inalámbricas en la banda de 6 GHz son aquí más rápidas que las que ofrecen algunas conexiones por cable. Esto demuestra hasta qué punto puede mejorar tu rendimiento en los videojuegos. Sin embargo, la velocidad depende en gran medida de tu proveedor de servicios de Internet y de que instales tu equipo de juego cerca del router.

Otra nota destacada sobre el MSI Radix AXE6600 es su compatibilidad con Meta Quest 2 and 3. Es difícil encontrar un router nuevo que lo haga tan bien, así que me alegró ver que este modelo económico lo consigue.

Dada la gran carga de trabajo que soporta, MSI es consciente de que este router puede calentarse. Por eso incluye un una combinación de rejillas de ventilación y un tubo de refrigeración en la base.

EstoMSI Radix AXE6600imita elReyee AX6000 con un modo para videojuegos y asistencia específica para juegos. En este modo, el router envía en primer lugar todo el ancho de banda necesario para jugar a tus consolas y dispositivos.

También hayotras modalidades para el teletrabajo y el trabajo desde casa. Esto convierte a este dispositivo en uno de los routers económicos más fáciles de usar, de alto rendimiento y con tecnología punta que he probado.

Ventajas Contras ✅Wi-Fi 6E para una mayor velocidad de red y un mejor rendimiento en los videojuegos ✅Modos optimizados para juegos, streaming y teletrabajo ✅Fabricación de primera calidad ✅Tubos de calor y rejillas de ventilación para una mejor disipación del calor ✅Fácil configuración para juegos y redes domésticas ❌Sin configuración de malla

Veredicto final: En este rango de precios, no encontrarás muchos routers para juegos de alto rendimiento como el MSI Radix AXE6600. Cumple con la mayoría de los requisitos gracias a su modo de juego específico.

6. Amazon Eero 6 [El mejor router de malla económico]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz, 5 GHz Velocidad (combinada) Mil doscientos cuarenta megabits por segundo Dispositivos 75+ Sistema de malla Yes Compatibilidad con Gigabit No Extras Controles para el hogar inteligente

The Amazon Eero 6 Es muy fácil de configurar y te ofrece las prestaciones de un router en malla a un precio asequible. Sería la mejor opción para una vivienda de varias plantas o si deseas cubrir un espacio amplio.

Una de las cosas que enseguida me encantó de esta configuración de router en malla es cómo mejora la velocidad hasta cinco veces en zonas con poca cobertura. Lo ideal sería instalar el punto de acceso principal en la zona de juegos. Así podrás ampliar la cobertura a la sala de estar y a algún lugar al aire libre, como el porche o el jardín trasero.

Otra cosa que llama la atención es lo fácil que es configurarlo. El Amazon Eero 6 sigue siendo el router más fácil de configurar que he analizado nunca, ¡y eso es mucho más fácil! Solo tienes que descargar la aplicación y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. La mayoría de las veces, ¡Lo tendrás listo en menos de 2 minutos! Una velocidad de vértigo, con modelos como el Netgear Nighthawkpara avergonzar.

Sin embargo, no me gusta que solo incorpore tecnología de doble banda. Teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos de juegos y de redes domésticas inteligentes que probablemente tendría que gestionar este router, una tercera banda habría sido muy útil.

Ventajas Contras ✅Mejora la cobertura wifi en múltiples zonas de juego, trabajo y uso ✅Ofrece una ayuda óptima para la ubicación, con el fin de conseguir el mejor rendimiento de la red en malla ✅Muy fácil de instalar y usar ✅Excelentes controles parentales para regular el uso de videojuegos y otras actividades en la red ✅Elimina los puntos muertos y mejora la conectividad a larga distancia ✅Su diseño minimalista combina a la perfección con la mayoría de las decoraciones modernas ❌No es compatible con la tecnología tribanda

Veredicto final: No busques más allá de Amazon Eero 6 para ampliar la cobertura wifi en espacios amplios, sobre todo si gestionas muchos dispositivos domésticos inteligentes.

7. ASUS AX3000 (RT-AX57) [El mejor router Wi-Fi 6 económico]

Especificaciones Detalles Grupos 2,4 GHz, 5 GHz Velocidad (combinada) Tres mil megabits por segundo Dispositivos 10+ Sistema de malla Yes Compatibilidad con Gigabit No Extras Control parental + VPN

The ASUS AX3000 (RT-AX57) No tiene florituras, sino que se limita a parecer un router básico. Sin embargo, teniendo en cuenta su precio, esconde una gran potencia bajo el capó.

Por un lado, puedes conectarlo a una red ASUS AIMesh, si tienes alguno de los los mejores routers de ASUS con esta función, para ampliar la conectividad en toda tu casa o en otras configuraciones de juego. Si se utiliza como router independiente, No te decepcionarán sus velocidades gracias a la tecnología Wi-Fi 6.Eso hace que estoRouter ASUS en las inmediaciones de la Reyee AX6000, pero sinla banda adicional de 6 GHz.

Por suerte, no lo necesitarás si tu propio router está situado cerca de tus consolas. Solo tienes que conectar un cable Ethernet a una de las 4 puertos LAN compatibles, y recibirás Ping y retraso prácticamente nulos, y las velocidades de conexión a Internet más rápidas.

A diferencia delTienda BE5100, elASUS AX3000 (RT-AX57) te permite ajustar sus antenas. Te encantará esta función para mejorar el rendimiento de la conexión de red en diferentes zonas de la casa.

Por último, los usuarios avanzados sabrán apreciar la amplia gama de opciones de configuración que ofrece ASUS en la consola del router. Explora todas sus posibilidades y crea las mejores configuraciones para jugar en tu red.

Ventajas Contras ✅Compatibilidad con Wi-Fi 6 para una red más rápida y un mejor rendimiento en los juegos en línea ✅Funcionalidad AIMesh para ampliar el alcance de tu red Wi-Fi ✅4 antenas ajustables para gestionar mejor la conectividad y la configuración ✅Orificios de ventilación en los laterales y la parte inferior del router para mejorar la disipación del calor ✅Ofrece amplias opciones de configuración para una mayor personalización ❌La red no dispone de la banda de 6 GHz

Veredicto final:Las configuraciones de usuario sencillas y minimalistas obtendrán un rendimiento impresionante del ASUS AX3000 (RT-AX57), pero no es lo más adecuado para conexiones de gran envergadura.

¿Cómo elegir un router económico?

Fijarse solo en el precio no garantiza que compres un router económico. Por el contrario, podrías acabar con un router barato que resulte complicado de configurar, que no ofrezca funciones modernas y que haga que gestionar los dispositivos conectados sea una pesadilla.

Por eso no me fijo solo en el precio, sino que también tengo en cuenta las características adicionales que se enumeran a continuación.

1. Conoce tus necesidades

El hecho de que no quieras gastarte una fortuna no significa que no debas satisfacer tus necesidades. Por eso, plantéate

Velocidad – Depende del tipo de contenido que transmitas, de los juegos a los que juegues y del trabajo que realices.

– Depende del tipo de contenido que transmitas, de los juegos a los que juegues y del trabajo que realices. Área de cobertura – De lo contrario, es posible que tengas que gastar más dinero en comprar mejoras.

– De lo contrario, es posible que tengas que gastar más dinero en comprar mejoras. Dispositivos conectados – Debería ser suficiente para todos tus teléfonos, ordenadores portátiles, televisores, consolas de videojuegos y dispositivos inteligentes.

– Debería ser suficiente para todos tus teléfonos, ordenadores portátiles, televisores, consolas de videojuegos y dispositivos inteligentes. Preparación para el futuro – Hazte con un router con funciones avanzadas para que no tengas que cambiarlo en los próximos seis meses o un año.

2. Identificar las características clave del juego

No te quedes solo con lo que dice la publicidad: averigua qué características te ayudarán a mejorar tu experiencia de juego.

Por ejemplo,Un router de tres bandas es mejor que uno de dos bandas. Del mismo modo, estaría bien tener un un router que da prioridad al tráfico de tus juegos por encima de todo.

Por último, comprueba qué tecnología Wi-Fi se está utilizando. Aunque El Wi-Fi 5 es adecuado para juegos poco exigentes, el Wi-Fi 6 es el estándar básico para los juegos competitivos y el Wi-Fi 7 es el mejor y más reciente estándar. Los aficionados que busquen el máximo rendimiento inalámbrico tal vez quieran plantearse aumentar su inversión. Adquirir un Router Wi-Fi 7 de gama alta garantiza que su red esté preparada para el futuro con las velocidades más rápidas y la latencia más baja disponibles en la actualidad.

3. Establece un presupuesto realista para los videojuegos

¿Cuánto estás dispuesto a gastar? ¿Te plantearías aumentar el presupuesto para incluir algunas funciones adicionales en tu lista de necesidades?

Ahora que sabes lo que necesitas, es más fácil establecer un presupuesto. Normalmente recomiendo fijar un rango de precios, en lugar de un presupuesto estricto. De esa forma, tendrás flexibilidad a la hora de tomar la decisión adecuada.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor router para gamers económico?

El mejor router para juegos económico depende de tus necesidades de red, del número de dispositivos que necesites conectar, del tipo de juegos a los que juegues y de la cobertura que necesites. En general, el TP-Link (Archer AXE75) WiFi 6E es un router para gamers muy asequible. Esto se debe a su velocidad ultrarrápida banda de 6 GHz, una cobertura impresionante sobre el banda de 2,4 GHz, y velocidades ultrarrápidas para jugar con baja latencia.

¿Cuánto tengo que gastarme en un router?

Puedes gastarte entre 40 y 1000 dólares en un router, dependiendo de tus necesidades y del tipo de configuración que desees. No obstante, por lo general basta con un router económico, que no cueste más de 250 dólares, para la mayoría de las necesidades domésticas y de pequeñas oficinas.

¿Es el WiFi 7 adecuado para jugar?

El Wi-Fi 7 es ideal para jugar ya que ofrece menos congestión, lo que garantiza velocidades muy estables y un ping más bajo. Esto se traduce en un rendimiento más fluido en los juegos online y una mejor transmisión de los juegos. La diferencia se notará especialmente en los juegos competitivos y en títulos de ritmo rápido, como los shooters en primera persona. Sin embargo, necesitarás un dispositivo compatible con Wi-Fi 7 para disfrutar de las velocidades que ofrece este tipo de router.

¿Qué es el WiFi 6E en los routers para videojuegos?

Los routers Wi-Fi 6E incorporan una banda adicional, denominada 6 GHz, además de las bandas habituales de 2,4 GHz y 5 GHz. Conectarse a esta banda garantiza una velocidad de Internet y un rendimiento en los videojuegos exponencialmente mayores. Esto se debe a que hay menos congestión en esta red, ya que la mayoría de los dispositivos no son compatibles con esta tecnología y no sufre muchas interferencias.