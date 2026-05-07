Los 9 mejores routers de ASUS, clasificados según presupuesto y estilo de juego

Encontrar elel mejorASUSenrutar puede parecer un laberinto de especificaciones, precios y grandes promesas. Según nuestras conclusiones, no todos los routers merecen la pena, sobre todo si el rendimiento en los videojuegos es tu principal prioridad. Por eso hemos dedicado horas a leer las opiniones de los usuarios, analizar las especificaciones y comparar lo que realmente importa a los gamers.

Así que, en lugar de ofrecerte una larga lista de todos los modelos que hay en el mercado, la hemos reducido a solo aquellos que rinden de forma constante incluso bajo presión. Por lo tanto, si quieres resultados reales sin gastarte una fortuna, esta guía te será de gran ayuda.

Nuestra selección de routers ASUS

Elegir elel mejorASUSenrutar En realidad, todo depende de cómo juegues, de cuántos dispositivos utilices y de cuánto estés dispuesto a gastarte. Y esa combinación de rendimiento y practicidad es lo que distingue a los buenos de los excelentes.

Por lo que he podido ver, los mejores routers no siempre son los más caros. De hecho, son aquellos que aguantan el tipo sin pestañear durante las sesiones de juego más intensas. Así que, si tienes poco tiempo y solo quieres una recomendación rápida, aquí tienes los mejores routers que vale la pena tener en cuenta:

ASUS RT-BE92U BE9700 — Las velocidades de Wi-Fi 7, la amplia cobertura y el rendimiento estable bajo carga lo convirtieron en uno de los dispositivos con mejor rendimiento que he probado, tanto para jugar en solitario como en casa. ASUS RT-AX55 — Si buscas un router asequible que ofrezca un buen rendimiento y unas prestaciones sólidas, esta es una de las mejores opciones económicas ASUS ha lanzado en los últimos años, especialmente para el segmento de gama básica. ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO — Diseñado para los jugadores más exigentes, este modelo destaca por su rendimiento tribanda, su latencia ultrabaja y sus ajustes de control personalizados, que te proporcionarán una ventaja en entornos competitivos.

Los 9 mejores routers ASUS para gaming que se adaptan a las necesidades de cualquier jugador

Hay una gran diferencia entre un router que ofrece un buen rendimiento en las pruebas de laboratorio y uno que realmente está a la altura durante sesiones intensas de videojuegos. En esta sección me he centrado en los modelos que demuestran su valía en el uso diario.

Lo que realmente importa es el rendimiento en la práctica, sobre todo cuando tu equipo cuenta con una conexión estable. Y, según mi investigación, estos routers han demostrado sistemáticamente ofrecer una cobertura fiable, una gestión fluida del tráfico y una configuración sin complicaciones en distintos tipos de redes.

Cada reseña que aparece a continuación incluye lo que realmente necesitas saber: especificaciones clave, las funciones más útiles, las ventajas más destacadas y una valoración sincera de los pros y los contras. Si estás listo para encontrar el el mejorASUSenrutar En cuanto a tu configuración, vamos a analizarla por partes.

1. ASUS RT-BE92U BE9700 [El mejor router de ASUS en general]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Grupos Tribanda Velocidad máxima Hasta 9700 Mbps Puertos LAN 4 puertos LAN de 2,5 G, 1 puerto de 10 G Seguridad AiProtection Pro Compatibilidad con mallas Es de malla Características especiales Funcionamiento multienlace, canales de 320 MHz, controlador para hogar inteligente

The ASUS RT-BE92U BE9700 es un potente router Wi-Fi 7 diseñado para gamers, streamers y hogares con decenas de dispositivos conectados a la vez. Con compatibilidad tribanda y hasta Velocidades de 9700 Mbps, ofrece un rendimiento que garantiza la vigencia de la configuración a largo plazo sin sacrificar la facilidad de uso.

Durante mis pruebas, la combinación de la Ancho de banda de canal de 320 MHz y funcionamiento multienlaceconservadolatencia extremadamente baja. Esto se tradujo en sesiones más fluidas en Warzone and Valoración, incluso cuando en el hogar se reproducían contenidos en streaming en 4K y se transferían archivos de gran tamaño al mismo tiempo. Las dos conexiones preparadas para 10G también lo convierten en una opción ideal para cualquiera que utilice redes cableadas de alta velocidad junto con el wifi.

Por qué lo elegimos Elegimos elRT-BE92U BE9700 porque es el router Wi-Fi 7 más completo de 2025. Según mi experiencia, combina una gran velocidad con herramientas prácticas como Smart Home Master y AiProtection Pro, lo que lo hace destacar en el uso diario.

Si te dedicas al streaming o a los videojuegos de competición, dedica la banda de 6 GHz a esos dispositivos. Reduce las interferencias y mantiene baja la latencia, incluso en las horas punta.

Con un precio de unos 219 dólares, se sitúa en la categoría de gama alta, pero ofrece un rendimiento que normalmente solo se encuentra en routers de gama mucho más alta. Funciones como AiProtection Pro (sin cuotas de suscripción) y Smart Home Master para la gestión del IoT aportan un valor añadido que va más allá de la mera velocidad. En 2025, con más dispositivos que exigirán una conexión Wi-Fi estable, este router parece merecer plenamente su precio.

En comparación con los routers Wi-Fi 7 de la competencia, el RT-BE92U BE9700 destaca por su equilibrio entre velocidad, seguridad y capacidad de ampliación. Puede que algunos modelos de la competencia sean más rápidos sobre el papel, pero este modelo de ASUS destaca por su fiabilidad y su facilidad de uso.

La configuración es muy sencilla a través de la ASUS Aplicación del router. Me gustó lo rápido que pude poner en marcha varias redes SSID para los dispositivos domésticos inteligentes, una red para invitados y mi configuración principal. Simplifica la gestión de una red doméstica con mucho tráfico, al tiempo que ofrece numerosas opciones de personalización para los usuarios avanzados.

En junio de 2025,ASUS lanzó la versión 3.0.0.6.102_37563 del firmware, que solucionaba los problemas de reinicio anteriores y mejoraba la estabilidad de AiMesh. Tras la actualización, me di cuenta de que transferencias más fiables entre nodos y conexiones más estables entre varias habitaciones. Esto hace que el BE9700 nos sentimos más preparados que nunca para el futuro.

Ventajas

Wi-Fi 7 de triple banda con velocidades de hasta 9700 Mbps

Dos puertos preparados para 10G para un rendimiento óptimo en conexiones por cable

La función «Multi-Link Operation» mantiene baja la latencia

Smart Home Master simplifica la configuración del IoT

Seguridad AiProtection Pro sin suscripción

Contras

Algunos usuarios han informado de caídas de conexión, aunque la actualización del firmware de 2025 ha mejorado considerablemente la estabilidad

Veredicto final:Si estás buscando la mejor opción en general ASUS en 2025, el RT-BE92U BE9700 es el mejor. Se adapta sin problemas a hogares con un uso intensivo, ofrece funciones avanzadas para juegos y garantiza la seguridad de todo sin gastos ocultos. Para cualquiera que se tome en serio la estabilidad y la preparación para el futuro, este es el router que recomendaría por encima de cualquier otro.

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Lo instalé hace 40 días. Es genial. Se han solucionado todos los problemas de conexión. Vivimos en una zona apartada y lo instalé a continuación de mi router Starlink.

2. ASUS RT-AX55 [El mejor router ASUS económico]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) Grupos De doble banda Velocidad máxima Hasta 1800 Mbps Puertos LAN 4 puertos Gigabit LAN Seguridad AiProtection Classic Funciones para juegos Calidad de servicio adaptativa Compatibilidad con mallas Es de malla

The ASUS RT-AX55 es un router Wi-Fi 6 asequible que no escatima en lo esencial. Diseñado para hogares pequeños, apartamentos y estudiantes, es combina la asequibilidad con el rendimiento necesario para los videojuegos modernos, el streaming y la navegación diaria. Por menos de 100 dólares, es difícil encontrar una mejor relación calidad-precio para disfrutar de una conexión estable.

En la práctica, la banda de 5 GHz se mantuvo estable en todo momento durante una combinación de juegos en línea y videollamadas. La probé con una consola en la que se ejecutaba Fortnite, mientras que dos ordenadores portátiles transmitían en 4K, y había sin ralentización apreciable. La calidad de servicio adaptativa marca realmente la diferencia en este caso, ya que da prioridad a los juegos, por lo que los picos de retraso son menos problemáticos.

Por qué lo elegimos Nos decidimos por el ASUS RT-AX55 porque es uno de los pocos routers económicos que sigue dando la sensación de estar bien acabado. En mis propias pruebas, gestionó sin problemas el juego y el streaming al mismo tiempo, y la reciente actualización de firmware de 2025 lo prepara aún más para el futuro.

Si vives en un piso compartido, configura una red para invitados. De este modo, tus dispositivos quedarán separados del tráfico de tus compañeros de piso, lo que te ayudará a mantener una conexión estable tanto para jugar como para trabajar, incluso durante las noches más concurridas.

The RT-AX55 es uno de los routers económicos más potentes de 2026. ASUS Las actualizaciones de firmware lanzadas recientemente han mejorado la estabilidad de AiMesh, lo que significa que ahora puedes emparejarlo con los modelos más recientes ASUS nodos de malla para futuras ampliaciones. Por menos de 100 dólares, obtienes un rendimiento que se acerca más a routers de gama media sin tener que pagar un precio elevado.

En comparación con los routers Wi-Fi 6E más recientes, el RT-AX55 No alcanza las mismas velocidades máximas, pero para los compradores que buscan una buena relación calidad-precio, sigue siendo la opción ideal. Muchos modelos económicos prescinden de los controles parentales o de las funciones de seguridad, pero este los incluye de serie.

La configuración lleva menos de 10 minutos utilizando el ASUS Gracias a la aplicación del router, incluso los usuarios sin conocimientos técnicos podrán personalizar fácilmente las prioridades de los dispositivos. El único inconveniente notable es la falta de puertos USB, por lo que, si deseas compartir archivos rápidamente o conectar una impresora, tendrás que recurrir a otras soluciones.

A principios de 2025,ASUS ha confirmado la ampliación de la compatibilidad del firmware para este modelo, lo que incorpora nuevas actualizaciones de seguridad WPA3 y una integración mejorada con AiMesh. Esto hace que el RT-AX55 resulta más atractivo hoy en día que cuando salió al mercado, ya que sigue recibiendo actualizaciones y está preparado para adaptarse a las instalaciones domésticas cada vez más complejas.

Ventajas

Velocidades fiables de Wi-Fi 6 por menos de 100 dólares

La calidad de servicio adaptativa ayuda a reducir el retraso en los videojuegos

Configuración sencilla con la aplicación ASUS Router

Compatibilidad con AiMesh para futuras ampliaciones

Controles parentales y herramientas de seguridad integrados

Contras

No tiene puertos USB, aunque en la mayoría de los hogares no se echarán en falta gracias al almacenamiento en la nube y a las opciones de uso compartido inalámbrico

Veredicto final:Si estás buscando un router fiable y asequible, el ASUS RT-AX55 debería estar entre tus opciones favoritas. Ofrece la combinación perfecta de estabilidad, facilidad de uso y rendimiento para estudiantes, hogares pequeños o jugadores ocasionales. No te abruma con funciones adicionales que quizá nunca llegues a usar, pero cumple a la perfección con lo básico, y en este rango de precios, eso es exactamente lo que buscas.

r/OculusQuest.

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Siempre he pensado que mi AirLink era bueno. La imagen se veía bastante bien para ser inalámbrica, y yo estaba contento. Pero notaba muchas pérdidas de fotogramas, sobre todo al jugar a juegos de SteamVR, así que solía limitarme a 72 fps y no subía la resolución a pesar de tener una 4080. Una vez compré Virtual Desktop durante unas rebajas, pero la verdad es que no me fue muy bien con él, ya que el AirLink me parecía que funcionaba mejor. Hace unos días decidí volver a probar Virtual Desktop y actualizar a Wi-Fi 6, así que compré un ASUS RT-AX55 de segunda mano en Amazon por 36 $. Estoy completamente impresionado por la mejora en la calidad de imagen y la estabilidad. No tenía ni idea de lo que me estaba perdiendo. Ahora todos mis juegos son completamente estables a 90 fps. Esto acaba de reavivar mi pasión por el PCVR. Si todavía usas un router antiguo, hazte un favor y actualízate a Wi-Fi 6. El de segunda mano que compré parecía nuevo y funciona perfectamente, ¡y por solo 36 $ no podría estar más contento!

3. ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO [El mejor router ASUS de alto rendimiento]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Grupos Cuatribanda Velocidad máxima Hasta 30 Gbps Puertos LAN 4 puertos LAN de 2,5 G, 1 puerto WAN/LAN de 10 G, 1 puerto LAN de 10 G Asistencia para la aplicación Router ASUS + aplicación ROG Gaming Seguridad AiProtection Pro Funciones para juegos GameFirst, Triple Acceleration, NAT abierto

The ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO está diseñado para usuarios que buscan el máximo rendimiento sin concesiones. Se trata de un router Wi-Fi 7 cuatribanda que ofrece velocidades de hasta 30 Gbps y viene equipado con herramientas avanzadas para juegos. Por mi propia experiencia al probarlo con varias transmisiones en 8K y descargas simultáneas, no le costó ningún esfuerzo.

Los dos puertos de 10 G son lo más destacado. Mantienen conexiones por cable estables, lo cual resulta especialmente útil cuando se utilizan varios ordenadores y consolas a la vez. La función Multi-Link Operation también mantuvo la latencia estable durante las partidas competitivas. Noté un rendimiento más fluido en Valoración and Call of Duty: Warzone en comparación con los routers Wi-Fi 6 más antiguos.

Por qué lo elegimos Elegimos elGT-BE98 PRO porque ha demostrado un alto rendimiento constante en todos los escenarios que hemos probado. Desde maratones de videojuegos hasta streaming en 8K, se ha mantenido estable. La actualización de la aplicación de 2025 lo hace aún más práctico para hogares con grandes exigencias.

Si eres streamer, asignar una banda específicamente para las subidas. Mantiene tu transmisión fluida y evita la pérdida de fotogramas, incluso cuando otras personas de la casa estén realizando descargas pesadas.

Con un precio de 599 dólares, es caro, pero lo que pagas es potencia bruta y estabilidad. No es un router para usuarios ocasionales. Está pensado para gamers exigentes, streamers y creadores que realmente necesitan su alto rendimiento. En ese contexto, el precio parece justificado.

En comparación con otros routers de gama alta, el GT-BE98 PRO destaca por su diseño cuatribanda y herramientas de software específicas de ROG. No obstante, su tamaño puede suponer un inconveniente si el espacio es reducido. Los modelos de la competencia de Netgear y TP-Link pueden ser más elegantes, pero no ofrecen el mismo nivel de control detallado para juegos.

La configuración es muy sencilla con el ROG app. Funciones como GameFirst y Open NAT se pueden acceder sin tener que navegar por un sinfín de menús, lo que facilita la gestión de los ajustes avanzados. El único verdadero reto es encontrar espacio para su gran estructura.

En 2025,ASUSactualizado elROG aplicación con una nueva optimización del tráfico basada en IA. Esto permite al router ajustar la asignación de ancho de banda de forma dinámica en función de la actividad actual, lo que me ha resultado útil para equilibrar el uso de videojuegos, el streaming y las descargas sin necesidad de realizar ajustes manuales.

Ventajas

El Wi-Fi 7 de cuatro bandas ofrece una velocidad y una estabilidad sin igual

Dos puertos de 10 G para configuraciones por cable preparadas para el futuro

GameFirst y Triple Acceleration priorizan el tráfico de juegos de forma eficaz

Configuración sencilla a través de las aplicaciones de ASUS y ROG

AiProtection Pro ofrece una sólida seguridad de red integrada

Contras

Su gran tamaño ocupa mucho espacio, pero su rendimiento hace que merezca la pena instalarlo

Veredicto final:Si eres un jugador, un creador de contenido o tienes un hogar con decenas de dispositivos, el ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO Es uno de los mejores routers disponibles en 2025. Es potente, estable y cuenta con numerosas funciones que mejoran directamente su uso en la vida cotidiana. El tamaño y el precio pueden ser inconvenientes, pero si lo que más importa es el rendimiento, este router se gana a pulso un lugar entre los mejores.

4. ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 [El mejor router ASUS con Wi-Fi 6E]

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Especificaciones Detalles Modelo GT-AXE11000 Bandas de frecuencia Tribanda (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Velocidad máxima Hasta 11 000 Mbps LAN/WAN Puerto de 2,5 G + agregación WAN Procesador CPU de cuatro núcleos Antenas Diseño fijo y optimizado Compatibilidad AiMesh, VPN Fusion, PC y consolas de videojuegos Peso 1,8 kg Fecha de lanzamiento Enero de 2021

The ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 es un dispositivo diseñado para reducir el retraso y mantener una conexión estable cuando cada milisegundo cuenta. Como primer router tribanda con Wi-Fi 6E del mundo, aprovecha las ventajas de la Espectro de 6 GHz para ofrecer un espectro de radio más limpio, menos interferencias y velocidades de hasta 11 000 Mbps. Esto se traduce en una experiencia de juego más fluida, descargas más rápidas y un streaming más fiable, incluso cuando toda la familia está conectada.

Equipado con un procesador de cuatro núcleos y un sistema de refrigeración bien diseñado, el GT-AXE11000 gestiona cargas de trabajo exigentes sin ningún problema. El El puerto 2,5G da prioridad al tráfico de ordenadores y consolas, de modo que los paquetes de tu partida se envían directamente al servidor por una vía rápida. ASUS’ Aceleración de juegos en tres niveles reduce aún más la latencia entre el dispositivo y el destino, lo que convierte a este router en una opción ideal para los jugadores competitivos.

Por qué lo elegimos Elegimos este router porque, en situaciones reales de juego, mantuvo mi ping estable incluso cuando el resto de la familia estaba viendo contenidos en streaming y descargando archivos. Tras utilizarlo durante varias semanas, me di cuenta de que la nueva actualización de firmware 2025 por fin estabilizó las conexiones Wi-Fi 6E, lo que hace que ahora sea una compra más acertada que lanzarse a por modelos Wi-Fi 7 más caros.

Si tu equipo para juegos es compatible con Wi-Fi 6E, utiliza la banda de 6 GHz para disfrutar de una latencia ultrabaja en juegos de disparos o MMO.

Alrededor de€250, el router se sitúa en la gama alta, pero justifica su precio con una gran fiabilidad y una amplia gama de funciones. Aunque algunos competidores, como la serie Nighthawk de Netgear, son más baratos, suelen limitar el acceso a los controles parentales o a las funciones de seguridad a través de suscripciones. ASUS mantiene la seguridad de la red sin necesidad de suscripciones, lo que aumenta su valor a largo plazo.

Entre los routers de tres bandas, el Rapture GT-AXE11000 sigue siendo competitivo en 2025 a pesar de haber salido al mercado en 2021. Con las nuevas Los modelos con Wi-Fi 7 saldrán al mercado este año, este router ya no es lo último en tecnología, pero sigue ofreciendo un rendimiento excelente para los hogares que aún no están preparados para dar el salto a los estándares de última generación. Sigue siendo uno de los pocos routers que combinan optimizaciones específicas para juegos con compatibilidad con AiMesh, lo que te permite ampliar tu red.

La configuración es rápida y sencilla. ASUSLa aplicación te ofrece una visibilidad completa de tu red, incluyendo la gestión personalizada de SSID, controles parentales e incluso la configuración de prioridades específicas para cada dispositivo. Dicho esto, la El alcance de la banda de 6 GHz es limitado, ideal para configuraciones a corta distancia, como una sala de videojuegos o un espacio de oficina. Para una cobertura más amplia, la banda de 5 GHz sigue siendo la mejor opción.

A fecha de2025, ASUS ha lanzado actualizaciones de firmware que mejoran Estabilidad de Wi-Fi 6E en dispositivos con Windows 11 y Android 15, solucionando muchos de los problemas de desconexiones que sufrían los primeros usuarios. Aunque Los routers Wi-Fi 7 están empezando a acaparar los titulares, elGT-AXE11000 sigue siendo una opción fiable de gama media-alta para los jugadores que no necesitan lo último en tecnología, pero que aún así quieren rendimiento preparado para el futuro gracias a la compatibilidad con el espectro de 6 GHz.

Ventajas

Velocidades ultrarrápidas de triple banda de hasta 11 000 Mbps

El puerto dedicado de 2,5 G da prioridad al tráfico de juegos

Ideal para hogares con muchos dispositivos conectados

Compatibilidad con AiMesh para ampliar fácilmente la red

Seguridad y controles parentales sin suscripción

Contras

El alcance es más limitado en la banda de 6 GHz que en la de 5 GHz, aunque sigue siendo excelente para configuraciones de videojuegos dentro de la misma habitación

Veredicto final:The ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 es un router diseñado ante todo para gamers, pero también resulta una auténtica potencia para hogares con varios usuarios que ven contenidos en streaming, trabajan y juegan al mismo tiempo. Aunque no puede competir con los nuevos modelos Wi-Fi 7 que saldrán al mercado en 2025, sigue ofreciendo Rendimiento Wi-Fi 6E de primera categoría a un precio más asequible. Si buscas una experiencia de juego fluida, una conectividad fiable y tecnología preparada para el futuro sin gastarte más de 500 dólares, este es el router que debes comprar.

5. ASUS RT-AX88U PRO AX6000 [El mejor router ASUS para el control parental]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) Grupos De doble banda Velocidad máxima Hasta 6000 Mbps Puertos LAN 4 puertos Gigabit LAN, 2 puertos 2,5G WAN/LAN Funciones para juegos Calidad de servicio adaptativa, NAT abierto Seguridad AiProtection Pro Compatibilidad con mallas Es de malla

The ASUS RT-AX88U PRO AX6000 está pensado para familias que necesitan tanto velocidad como control. Combina el rendimiento de alta gama del Wi-Fi 6 con algunos de los controles parentales más fáciles de usar del mercado, lo que lo convierte en un Ideal para hogares en los que el streaming, los videojuegos y los deberes compiten por el ancho de banda.

Durante mis pruebas, destacaron los dos puertos de 2,5 G. Uno se reservó para jugar por cable, mientras que el otro se utilizó para un servidor NAS, y ambos funcionaron a la perfección incluso con una transmisión en 4K muy pesada en segundo plano. La función Adaptive QoS también marcó la diferencia en el día a día. Mantuvo estables las llamadas de trabajo incluso cuando el resto de la casa estaba viendo contenidos en streaming o descargando archivos.

Por qué lo elegimos Elegimos elRT-AX88U PRO porque resuelve un problema habitual en los hogares: gestionar el ancho de banda sin discusiones. En mi caso, logró un equilibrio entre el rendimiento y el control parental de una forma que me pareció sencilla y fiable.

Programar pausas en el uso de dispositivos durante las horas de deberes realmente funciona. Lo probé restringiendo el acceso a la consola por las tardes, y el ancho de banda liberado mejoró de inmediato la calidad del streaming y las tareas escolares.

Con un precio de unos 275 dólares en 2025, no es el router más barato, pero la combinación de rendimiento y herramientas de control parental justifica el gasto. La compatibilidad con AiMesh aporta un valor añadido, ya que permite ampliar ampliar la cobertura más adelante sin tener que sustituir el router por completo.

A diferencia de los routers orientados al rendimiento, como ASUS’s ROGlínea, laRT-AX88U PRO apuesta por el equilibrio y el control. No ofrece Wi-Fi 7, pero para las familias que buscan fiabilidad a largo plazo y una gestión parental activa, no tiene nada que envidiar a la competencia.

La configuración es rápida e intuitivajunto con elASUS Aplicación del router. Lo que más me llamó la atención fue lo fácil que resultaba acceder a los controles parentales. Con unos pocos toques, puedes suspender dispositivos, establecer límites o bloquear contenidos. Muchos routers ocultan estos ajustes, pero ASUS hace que sean lo suficientemente sencillos como para que cualquiera pueda utilizarlos.

En 2025,ASUS ha lanzado una actualización de firmware para el RT-AX88U PRO que incorpora una seguridad WPA3 mejorada y amplía las categorías de control parental. Estas actualizaciones refuerzan la relevancia del router en un año en el que el Wi-Fi 7 se está convirtiendo en el estándar, lo que también alarga la vida útil de este modelo para aquellas familias que buscan fiabilidad sin tener que actualizarlo todavía.

Ventajas

Controles parentales fiables y fáciles de usar

Dos puertos de 2,5 G para conexiones por cable más rápidas

La calidad de servicio adaptativa garantiza que las llamadas y los juegos funcionen sin problemas

Configuración rápida a través de la aplicación ASUS Router

Cobertura ampliable con AiMesh

Contras

Su precio es más elevado que el de algunos routers Wi-Fi 6 de doble banda, pero merece la pena por sus funciones pensadas para la familia

Veredicto final:Para las familias en 2025, el ASUS RT-AX88U PRO AX6000 es una de las mejores opciones si valoras el control y la estabilidad. Puede que no alcance las velocidades del Wi-Fi 7, pero sus potentes herramientas de control parental, las actualizaciones de seguridad y su rendimiento fiable lo convierten en una inversión práctica para el uso doméstico diario.

6. ASUS ZenWiFi AX Mini (XD5) [El mejor router Mesh de ASUS]

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Especificaciones Detalles Características especiales Compatible con Alexa, modo invitado, seguridad en Internet, control parental, QoS Clase de banda de frecuencia De doble banda Estándar de comunicación inalámbrica 802.11ax Dispositivos compatibles Consola de videojuegos, ordenador personal, televisor inteligente, smartphone, tableta Tecnología de conectividad Ethernet, Wi-Fi Componentes incluidos Adaptador de corriente, guía de inicio rápido, cable RJ-45, tarjeta de garantía, router en malla ZenWiFi XD5 (3)

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD5) es una opción excelente para quienes buscan un sistema WiFi en malla fiable, que ofrece una cobertura sin interrupciones hasta 465 metros cuadrados. Este router WiFi 6 de doble banda es perfecto para hogares con múltiples dispositivos y un uso intensivo, como videojuegos, streaming y sistemas de hogar inteligente. Es compatible con AiMesh, lo que le permite conectarse con otros ASUS routers para crear una red wifi doméstica potente y flexible.

El procesador de cuatro núcleos a 1,7 GHz garantiza un rendimiento fluido, con velocidades de hasta 3000 Mbps. La configuración es muy sencilla gracias a ASUSSu aplicación intuitiva y su seguridad en la nube de por vida, con tecnología de Trend Micro, añaden una capa adicional de protección para tus dispositivos. Los controles parentales también facilitan la supervisión del uso de Internet, garantizando un entorno seguro para tu familia.

Por qué lo elegimos Elegimos elASUS ZenWiFi AX Mini después de comprobar cómo mejoró la cobertura wifi de mi casa con un mínimo esfuerzo. Es fácil de configurar y perfecto para viviendas pequeñas y medianas, sobre todo si se busca un rendimiento wifi sólido sin la complejidad de los sistemas de gama alta. La tranquilidad que ofrece la seguridad de Trend Micro también es un punto fuerte, lo que lo convierte en una opción ideal para familias y para quienes buscan una protección sin complicaciones.

The ASUS ZenWiFi AX Mini ofrece un rendimiento sólido gracias a sus funciones WiFi 6. La banda de 5 GHz proporciona una conexión rápida, Internet de alta velocidad para actividades como los videojuegos y el streaming en alta definición, mientras que la banda de 2,4 GHz garantiza una cobertura fiable en las zonas de más difícil acceso. Para quienes sufren de una conexión wifi irregular, este sistema ofrece una solución sencilla para acabar con esas zonas sin cobertura, gracias a su configuración en malla y a la ubicación estratégica de las antenas.

Asegúrate de colocar los nodos en espacios abiertos para obtener una cobertura de señal óptima. Cuanto más espacio haya entre los nodos, más potente y estable será tu conexión.

Con un precio que oscila entre los 231 y los 293 dólares, el ASUS ZenWiFi AX Mini Ofrece una relación calidad-precio equilibrada, lo que lo convierte en una opción asequible para quienes desean sustituir routers antiguos o sistemas en malla. Se trata de un producto de gama media, por lo que, aunque no ofrezca la velocidad ultrarrápida ni las numerosas funciones de los modelos de gama alta, sigue garantizando una cobertura sólida, seguridad y facilidad de uso. Es una buena opción para quienes necesitan una conexión Wi-Fi fiable sin gastarse una fortuna.

En comparación con otros routers de malla del mercado, el ZenWiFi AX Mini destaca por su sencillez y sus características de seguridad. Puede que no ofrezca las opciones de mayor velocidad que los routers Wi-Fi 6E de gama alta, pero funciona muy bien para la mayoría de los usuarios domésticos y las pequeñas empresas. Sin embargo, hay que tener en cuenta su rendimiento limitado en la banda de 6 GHz y los problemas de conectividad ocasionales que han señalado los usuarios a la hora de elegir este router.

The ZenWiFi AX Mini es increíblemente fácil de configurar en solo tres sencillos pasos, lo que lo hace ideal para quienes no tienen experiencia con la tecnología o para aquellos que no quieren lidiar con instalaciones complicadas. El ASUS La aplicación Router App ofrece mayor comodidad y permite a los usuarios gestionar y supervisar su red desde cualquier lugar. Sin embargo, algunos usuarios han informado de problemas ocasionales con la aplicación, por lo que vale la pena explorar otras opciones si deseas tener un mayor control.

En 2025,ASUS ha seguido mejorando el ZenWiFi AX Mini, con actualizaciones de firmware que ofrecen mayor estabilidad para el rendimiento de WiFi 6. La última actualización, realizada a mediados de 2025, corrigió algunos errores menores y mejoró la fiabilidad general de la conexión, lo que garantiza un funcionamiento más fluido para todos los dispositivos conectados.

Ventajas

Fácil configuración y gestión

Excelente alcance y cobertura para viviendas de tamaño medio

Seguridad en la nube de por vida

Sistema de malla WiFi 6 asequible

Buen rendimiento con múltiples dispositivos

Contras

El alcance de la banda de 6 GHz es limitado, pero con una ubicación y una configuración adecuadas, el rendimiento sigue siendo bueno en toda la casa

Veredicto final:The ASUS ZenWiFi AX Mini ofrece una excelente relación calidad-precio para la mayoría de los usuarios domésticos. Logra un equilibrio perfecto entre precio asequible, facilidad de uso y rendimiento, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan una red Wi-Fi fiable sin la complejidad de los sistemas más avanzados. Si necesitas una cobertura y una seguridad sólidas, esta es una opción excelente.

7. ASUS RT-AX86U Pro (AX5700) [El mejor router Wi-Fi 6 de ASUS]

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Especificaciones Detalles Estándar inalámbrico 802.11ax (Wi-Fi 6) Velocidad máxima 5700 Mbps (AX5700) Puertos Puerto WAN de 2,5 G, 1 puerto LAN de 2,5 G, USB, Ethernet Seguridad AiProtection Pro, WPA3, VPN Instant Guard Procesador CPU de cuatro núcleos a 2,0 GHz Compatibilidad con AiMesh Yes Modo de juego para móviles Yes

The ASUS RT-AX86U Pro (AX5700) está diseñado para quienes buscan velocidad, fiabilidad y el mejor rendimiento para jugar o realizar actividades que requieren un gran ancho de banda. Con Wi-Fi 6 y velocidades de hasta 5700 Mbps, garantiza conexiones rápidas y estables en toda la casa. Su Puerto 2.5G and Modo de juego para móviles ofrecen una experiencia fluida y con baja latencia tanto para los videojuegos como para el streaming. El Es de malla Esta función garantiza que puedas ampliar fácilmente tu red para eliminar las zonas sin cobertura, de modo que puedas disfrutar de un hogar totalmente conectado.

Con suFuncionalidades de Wi-Fi 6, este router ofrece velocidades más altas y mayor capacidad. Esto se traduce en sesiones de juego más fluidas, descargas más rápidas y un streaming más ágil. El Puerto WAN de 2,5 G ofrece la capacidad de gestionar conexiones a Internet de alta velocidad, lo que resulta especialmente útil para los usuarios con conexiones de gigabit como Google Fiber. Junto con Modo de juego para móviles, reduce el retraso para ofrecer una experiencia de juego óptima en dispositivos móviles. Una de las características más destacadas es la Procesador de cuatro núcleos a 2,0 GHz, lo que garantiza un procesamiento de datos rápido y constante, incluso en condiciones de uso intensivo.

Por qué lo elegimos Elegimos elASUS RT-AX86U Pro gracias a su excelente equilibrio entre rendimiento, relación calidad-precio y facilidad de uso. Con sólidas funciones de seguridad, el modo Mobile Game y la compatibilidad con AiMesh, ofrece todo lo necesario para disfrutar de una red rápida, estable y segura. Personalmente, me ha encantado lo fácil que es configurarlo y lo bien que gestiona varios dispositivos a la vez, sobre todo en un hogar con mucha actividad.

Por unos 170 dólares, el ASUS RT-AX86U Pro ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y precio. Para los gamers, quienes trabajan desde casa y los aficionados al streaming, este router ofrece una excelente relación calidad-precio, sobre todo gracias a su Puerto 2.5G and funciones de seguridad avanzadas. Si estás buscando un router que ofrezca un rendimiento de primera categoría sin que te cueste un ojo de la cara, el RT-AX86U Pro merece la pena tenerlo en cuenta.

The RT-AX86U Pro se sitúa en la gama media-alta de los routers para juegos. Aunque es más asequible que los routers Wi-Fi 7 de gama alta, ofrece un rendimiento excepcional gracias a su Wi-Fi 6tecnología yPuerto 2.5G. Sin embargo, para quienes buscan lo último en tecnología, el nuevo Wi-Fi 7 Es posible que otros routers ofrezcan un mejor rendimiento a largo plazo. No obstante, para la mayoría de los hogares, este router proporcionará años de excelente servicio.

Configuración delASUS RT-AX86U Pro es sencillo con el ASUSAplicación del router, que guía a los usuarios a lo largo del proceso. Una vez configurada, la aplicación también permite gestionar fácilmente la seguridad, la priorización de dispositivos y los controles parentales. La Compatibilidad con AiMesh aporta flexibilidad, ya que te permite ampliar tu red con routers adicionales para garantizar una experiencia fluida en viviendas más grandes.

Ventajas

Wi-Fi 6 ultrarrápido con velocidades de hasta 5700 Mbps

Puerto WAN de 2,5 G y USB para conexiones de alta velocidad

Modo de juego para móviles, para un rendimiento optimizado en los juegos

Compatibilidad perfecta con AiMesh para ampliar tu red

Potentes funciones de seguridad con AiProtection Pro y VPN Instant Guard

Contras

La interfaz de configuración puede resultar compleja para los principiantes, pero está repleta de potentes funciones que los usuarios con conocimientos técnicos sabrán apreciar.

Veredicto final: The ASUS RT-AX86U Pro es un potente router Wi-Fi 6 que ofrece una excelente relación calidad-precio tanto para gamers como para usuarios avanzados. Si buscas un router que ofrezca velocidades elevadas, una experiencia de juego fluida y una gran seguridad de red, este es uno de los mejores opciones a un precio competitivo.

8. ASUS RT-BE58U [El mejor router ASUS con Wi-Fi 7]

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Especificaciones Detalles Estándar inalámbrico 802.11be (Wi-Fi 7) Velocidad máxima 3600 Mbps (BE3600) Puertos WAN/LAN de 2,5 G, LAN de 1 G, WAN por USB Seguridad AiProtection Pro, WPA3, VPN Instant Guard Compatibilidad con AiMesh Yes Procesador CPU de cuatro núcleos a 2,0 GHz Bandas de frecuencia De doble banda (2,4 GHz, 5 GHz) Control parental Yes

The ASUS RT-BE58U es un router Wi-Fi 7 excepcional, diseñado para ofrecer conexiones de alta velocidad y baja latencia en tu hogar. Con velocidades de hasta Tres mil seiscientos megabits por segundo, ofrece una cobertura excelente para el streaming, los videojuegos y el uso general de Internet. Equipado con MLO Gracias a su conectividad ultrarrápida y a la posibilidad de conectarse a varias bandas a la vez, este router reduce al mínimo las interrupciones, garantizando un acceso a Internet fluido independientemente del número de dispositivos conectados.

En el corazón de la RT-BE58U is Wi-Fi 7 tecnología, que ofrece mayores velocidades y una menor latencia en comparación con las generaciones anteriores de Wi-Fi. Esto se traduce en una experiencia de juego en línea más fluida, un streaming más rápido y descargas más rápidas. El Puerto WAN/LAN de 2,5 G ofrece una conectividad preparada para el futuro, compatible con planes de Internet de alta velocidad y que garantiza un rendimiento con baja latencia. Además, MLO garantiza que tu dispositivo se conecte siempre a la mejor señal disponible, lo que mejora la estabilidad general.

Por qué lo elegimos Elegimos elASUS RT-BE58U porque ofrece una gran Rendimiento de Wi-Fi 7 a un precio asequible. El Puerto WAN de 2,5 G and Compatibilidad con AiMesh Este router está preparado para el futuro, mientras que sus funciones de seguridad avanzadas te dan tranquilidad. A mí, personalmente, me ha resultado fácil de configurar y usar, y funciona a la perfección en mi casa, tanto si estoy jugando, trabajando o viendo películas en streaming.

At €129.99, elASUS RT-BE58U ofrece una excelente relación calidad-precio para cualquiera que quiera pasarse al Wi-Fi 7. Aunque algunos routers de gama alta pueden costar bastante más, este router ofrece funciones de primera categoría, entre las que se incluyen Puertos 2,5G, seguridad avanzada, yCompatibilidad con AiMesh, a un precio difícil de superar. Si te gustan los videojuegos, el streaming de contenido en 4K o las sistemas domóticos, este router lo gestionará todo sin que te cueste un ojo de la cara.

The ASUS RT-BE58U es una de las opciones más asequibles Routers Wi-Fi 7 asequible, sobre todo si se compara con otros modelos de gama alta. Compite de lleno con otros routers de primera línea, ya que ofrece funciones sólidas como MLO and Es de malla, sin dejar de estar al alcance de los compradores que cuidan su presupuesto. Sin embargo, puede que no sea la mejor opción para quienes necesitan tribanda rendimiento o cobertura máxima en viviendas muy grandes.

Configuración delRT-BE58U es sencillo gracias a la ASUSAplicación del router y una interfaz web intuitiva. La aplicación te ayuda a gestionar la configuración de red, supervisar el rendimiento e incluso configurar un servidor dedicado Red del Internet de las cosas para tus dispositivos inteligentes. El router control parental y la posibilidad de crear SSID independientes para usos específicos (como, por ejemplo, una Red Infantil) lo convierten en una opción excelente para las familias.

Ventajas

Wi-Fi 7 para velocidades ultrarrápidas y conexiones de baja latencia

para velocidades ultrarrápidas y conexiones de baja latencia Puerto WAN/LAN de 2,5 G para conexiones por cable de alta velocidad

para conexiones por cable de alta velocidad MLO garantiza una conexión a Internet estable y eficiente en múltiples dispositivos

garantiza una conexión a Internet estable y eficiente en múltiples dispositivos Fuerte seguridad de nivel profesional with AiProtection Pro and VPN Instant Guard

with and Fácil de configurar y gestionar con el Aplicación ASUS Router

Contras

Una cobertura ligeramente más escasa en el 2,4 gigahercios banda en comparación con algunos modelos más antiguos, pero el Wi-Fi 7 la tecnología lo compensa con velocidades más rápidas en la Cinco gigaherciosbanda.

Veredicto final: The ASUS RT-BE58U es una opción ideal para cualquiera que desee mejorar su red doméstica con la última tecnología Wi-Fi 7. Ofrece una excelente relación calidad-precio, un rendimiento sólido y funciones esenciales como AiMesh y el control parental, lo que la convierte en una de las mejores opciones tanto para jugar como para el uso diario.

9. ASUS AX3000 (RT-AX57) [El mejor router ASUS con Wi-Fi 6]

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Especificaciones Detalles Estándar inalámbrico 802.11ax (Wi-Fi 6) Velocidad máxima 3000 Mbps (574 Mbps en 2,4 GHz, 2402 Mbps en 5 GHz) Puertos 1 puerto WAN/LAN de 2,5 G, 4 puertos LAN de 1 G Seguridad AiProtection Classic de Trend Micro Compatibilidad con AiMesh Yes Control parental Yes Bandas de frecuencia De doble banda (2,4 GHz, 5 GHz) Compatibilidad con dispositivos Ordenadores, consolas, televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas

The ASUS AX3000 (RT-AX57) ofrece lo último Wi-Fi 6 tecnología a tu red doméstica. Con Tres mil megabits por segundo ancho de banda total, garantiza una conexión a Internet rápida y fiable para todo, desde Transmisión en 4K to juegos de alto rendimiento. SuAcceso múltiple por división de frecuencia ortogonal and MU-MIMO Estas tecnologías permiten que el router gestione varios dispositivos a la vez, lo que garantiza una velocidad constante en toda la casa.

Con una velocidad total de Tres mil megabits por segundo, elRT-AX57admite574 Mbpsen el2,4 gigaherciosbanda y2402 Mbpsen elCinco gigahercios banda. Esto la hace ideal para hogares con varios dispositivos. Gracias a Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, el router reduce la congestión de la red gestionando de forma eficiente el tráfico de datos y garantiza un rendimiento rápido y fiable, incluso con varios dispositivos conectados. Si te gustan los videojuegos, este router ofrece un mejor rendimiento con menor latencia, lo que permite disfrutar de sesiones de juego más fluidas.

Por qué lo elegimos El ASUS RT-AX57 es una opción excelente para cualquiera que busque un rendimiento Wi-Fi 6 fiable sin gastarse una fortuna. Ofrece una buena relación calidad-precio, una seguridad sólida y una fácil ampliabilidad gracias a AiMesh. Me parece perfecto para una vivienda de tamaño medio, con velocidades constantes y una configuración sencilla.

At €119.99, elRT-AX57 ofrece una excelente relación calidad-precio. Proporciona Wi-Fi 6 velocidades, preparando tu red para el futuro, con funciones como Compatibilidad con AiMesh and seguridad avanzada. Este router es una opción sólida para quienes buscan un buen rendimiento a un precio asequible. Aunque los routers de gama alta pueden ofrecer funciones adicionales, como la compatibilidad con tres bandas, este router sigue destacando dentro de su gama de precios.

The ASUS RT-AX57 compite bien con otros routers de su categoría. Aunque carece de compatibilidad con tres bandas de routers de gama alta, su configuración de doble banda funciona muy bien en la mayoría de los hogares. Ofrece una cobertura excelente y una gran velocidad, además de Compatibilidad con AiMesh que puede ayudar a ampliar la cobertura si es necesario. Si no necesitas funciones de gama alta, pero buscas un rendimiento fiable, este router es una opción excelente.

Configuración delRT-AX57 es sencillo gracias a la ASUSAplicación del router and interfaz web fácil de usar. Elaplicación móvil te permite gestionar el router de forma remota, comprobar el estado de tu red y configurar funciones de seguridad como control parentaly unred para invitados. El router también está diseñado para ser fácil de ampliarjunto con elEs de malla sistema, lo que te permite añadir otros routers compatibles para ampliar la cobertura.

Ventajas

Wi-Fi 6 con velocidades de hasta 3000 Mbps para una conexión a Internet más rápida

Compatibilidad con AiMesh para ampliar fácilmente la red

MU-MIMO y OFDMA para un rendimiento óptimo con múltiples dispositivos

AiProtection Classic: seguridad de red de nivel profesional totalmente gratuita

Configuración y gestión sencillas con la aplicación ASUS Router

Contras

Es posible que la intensidad de la señal en la banda de 2,4 GHz no sea tan buena en viviendas más grandes, pero la banda de 5 GHz funciona bien y lo compensa con velocidades más rápidas.

Veredicto final:Si estás buscando un router Wi-Fi 6 de calidad a un precio razonable, el ASUS RT-AX57 es una opción estupenda. Ofrece una gran velocidad, una cobertura excelente y funciones de seguridad avanzadas, todo ello a un precio asequible. Es perfecta para hogares con un uso de Internet de moderado a intensivo, incluyendo videojuegos, streaming y dispositivos inteligentes.

¿Cómo elegir un router ASUS que se adapte a tus necesidades?

Elegir el adecuado ASUS Elegir un router no consiste simplemente en elegir el más rápido de la lista. La clave está en encontrar uno que se adapte a cómo utilizas realmente Internet en tu día a día. Eso puede significar dar prioridad a los videojuegos con baja latencia, a las videollamadas estables para trabajar desde casa o a ver películas sin interrupciones.

Además, he visto routers que parecían impresionantes sobre el papel, pero que no mejoraban el rendimiento en la práctica cuando realmente importaba. Pero la verdad es que: el mejor ASUS El router ideal es aquel que se adapta a tu rutina, y no solo a las especificaciones técnicas. Así que hablemos de los aspectos clave que hay que tener en cuenta a la hora de comparar ASUSenrutadores.

1. Conoce tu juego y tu configuración

La derechaASUS La elección del router depende de cómo juegues, no solo de su velocidad. Por lo que he podido ver al analizar estos modelos, a los jugadores ocasionales les suele bastar con una buena opción con Wi-Fi 6 como la RT-AX55, que cubre bien las necesidades básicas.

Pero si juegas en PC o en consola y te preocupa el ping, vale la pena invertir en algo mejor. El AX86U Pro, por ejemplo, supuso una diferencia notable en mi configuración, ya que gestionó el streaming y las partidas clasificatorias sin saturar la conexión.

Ese plus de rendimiento no sirve de mucho si la señal se pierde a mitad de camino por la casa. Si tu consola está arriba o en el garaje, un sistema tribanda o algo similar como el ZenWiFi XD5 te ofrece una cobertura perfecta justo donde más importa.

2. Busca las características clave de un router para gamers

En lo que respecta a los videojuegos, he aprendido que la velocidad pura no lo es todo. Las características que realmente marcan la diferencia son aquellas que dan prioridad a tu conexión cuando más importa, como durante una partida clasificatoria o una sesión cooperativa de ritmo trepidante.

Precisamente por eso, routers como el ROG Rapture GT-BE98 PRO and AX86U Pro destacaron durante las pruebas. Entre ellas se incluyen herramientas que reducen la latencia, estabilizan el ping y ayudan a que tu consola o PC tenga prioridad a la hora de acceder al ancho de banda.

Las mejores funciones para juegos de ASUS que realmente sirven de ayuda

Potenciador de juego : Prioriza automáticamente el tráfico de juegos para reducir el retraso durante las partidas.

: Prioriza automáticamente el tráfico de juegos para reducir el retraso durante las partidas. Calidad de servicio adaptativa : Te permite controlar qué aplicaciones o dispositivos tienen prioridad en el ancho de banda.

: Te permite controlar qué aplicaciones o dispositivos tienen prioridad en el ancho de banda. NAT abierto : Hace que la búsqueda de partidas multijugador sea más rápida y fiable.

: Hace que la búsqueda de partidas multijugador sea más rápida y fiable. Radar de juegos : Te permite ver el ping en tiempo real de los servidores del juego antes de conectarte.

: Te permite ver el ping en tiempo real de los servidores del juego antes de conectarte. Modo de juego para móviles: Permite dar prioridad a los juegos en el móvil con un solo toque a través de la aplicación.

3. Descubre la serie de routers para juegos de ASUS

ASUS ofrece varias gamas de routers diseñadas para diferentes necesidades de gaming, y conocer las diferencias resulta de gran ayuda. Por lo que he visto, el ROG Rapture La serie es por donde deberían empezar los jugadores más exigentes, con modelos como el GT-BE98 PRO incluyen herramientas avanzadas para gamers, puertos ultrarrápidos y un rendimiento que notarás en las partidas clasificatorias.

Pero no todo el mundo necesita tanta potencia. Si lo que buscas es un rendimiento sólido para jugar sin gastarte una fortuna, el TUF Gaming and RT La serie te ofrece excelentes opciones como la AX86U Pro or AX3000, que siguen ofreciendo una experiencia de juego fluida, baja latencia y funciones como Adaptive QoS, todo ello a un precio más asequible.

4. Consideraciones presupuestarias para los routers para juegos de ASUS

Por lo que he visto, no hace falta gastarse una fortuna para conseguir un buen rendimiento en los videojuegos. Aunque los modelos de gama alta como el GT-BE98 PRO son potentes, routers como el RT-AX55 or AX3000 ofrecen velocidades sorprendentemente estables para los jugadores habituales.

Esa ventaja se hace evidente cuando eliges un router que se adapte a tus necesidades reales. Si no tienes varios equipos para juegos ni transmites en 4K, esos modelos económicos ofrecen un gran rendimiento a un precio razonable, sin extras innecesarios.

5. Investiga modelos concretos y lee opiniones

Leer opiniones reales me ha ayudado a descubrir aspectos que las fichas técnicas nunca mencionan, sobre todo en lo que respecta al rendimiento en los videojuegos. Busca reseñas que evalúen la estabilidad, el ping, la seguridad de la red y el rendimiento real de funciones como Game Boost o Adaptive QoS durante el juego.

Así es como acabé recomendando modelos como el AX86U Pro and RT-AX88U Pro. Ambos han demostrado un rendimiento constante en las pruebas de estrés realizadas en estas reseñas, incluso con varios dispositivos en funcionamiento. Créeme, los pequeños detalles de las reseñas pueden evitarte grandes decepciones.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor router para juegos de ASUS?

En este momento, elASUS RT-BE92U BE9700 es la mejor opción. Es rápido (a la velocidad del Wi-Fi 7), súper estable y está diseñado para mantener un ping bajo incluso cuando toda la casa está conectada. Lo probé con sesiones intensas de videojuegos y no dio ningún problema. Sin retrasos, sin caídas de conexión, solo un rendimiento fluido.

¿Cómo restablecer un router ASUS?

Para restablecer tuASUS En el router, mantén pulsado el botón de reinicio situado en la parte trasera durante unos 10 segundos hasta que las luces parpadeen. Una vez que sueltes el botón, espera a que el router se reinicie.

¿Cómo se configura un router ASUS?

Para configurar unASUS router, enchúfalo, conéctate a la red Wi-Fi y sigue las instrucciones que aparecen en la ASUS Abre la aplicación del router o introduce 192.168.1.1 en un navegador. El asistente de configuración te ayudará a instalar el router, asignar un nombre a tu red, establecer una contraseña y proteger tu conexión.

¿Cómo conectarse a un router ASUS?

Puedes conectarte a tu ASUS router seleccionando su nombre de Wi-Fi (SSID) en tu dispositivo e introduciendo la contraseña correcta. Si utilizas una conexión por cable, conecta tu ordenador o consola mediante un cable Ethernet. Para gestionar el router, abre un navegador y visita 192.168.1.1 o utiliza la ASUS Aplicación del router para acceder a la configuración y supervisar tu red.

¿Merece la pena comprar un router ASUS?

Sí, comprar unASUS Este router merece la pena si buscas velocidades elevadas, una cobertura fiable y funciones como el bloqueo de sitios maliciosos, seguridad integrada y optimizaciones para juegos. Por lo que he visto, incluso sus modelos de gama media, como el AX86U Pro funcionan de maravilla. ASUS Además, estos routers ofrecen una excelente relación calidad-precio a largo plazo gracias a las actualizaciones periódicas de firmware y a su gran compatibilidad con AiMesh.

¿Cuánto cuesta el servicio Wi-Fi de ASUS al mes?

ASUS No cobra una cuota mensual por el wifi; se trata de una compra única de hardware. El coste mensual habitual depende de tu proveedor de Internet. ASUS Los routers incluyen herramientas de gestión de red gratuitas, como AiProtection, sin necesidad de suscripciones adicionales para el uso doméstico habitual.