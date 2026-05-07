Los 9 mejores routers Wi-Fi 7 para 2025: velocidad y relación calidad-precio

El mejor router Wi-Fi 7 que he tenido transformó mi red doméstica de la noche a la mañana. Mi antigua conexión se caía constantemente en las habitaciones de la parte trasera, pero tras la actualización, todo funcionó a la perfección, incluso con seis dispositivos reproduciendo contenido en streaming a la vez. En este artículo se comparan nueve de los mejores routers diseñados para ofrecer velocidad, cobertura y preparación para el futuro.

Si tu red actual tiene problemas de buffering, zonas sin cobertura o ancho de banda saturado, es hora de renovarla. Aquí encontrarás opciones para cada necesidad, desde apartamentos compactos hasta casas de varias plantas y pequeñas oficinas. Encontremos el router que resuelva de una vez por todas tus problemas de wifi.

Nuestra selección de los mejores routers Wi-Fi 7

A continuación te presento tres routers Wi-Fi 7 destacados de mi lista completa que combinan un rendimiento fiable, velocidad y una excelente relación calidad-precio. Estos modelos se adaptan a diferentes necesidades, tanto si buscas una configuración doméstica compacta, como si necesitas la estabilidad propia de un equipo para gamers o una cobertura potente para múltiples dispositivos.

GL.iNet GL-BE9300 – Este router ofrece una cobertura fiable y una conexión Wi-Fi rápida para numerosos dispositivos, lo que lo hace ideal para apartamentos o viviendas pequeñas. ASUS RT-BE58U – Un equilibrio óptimo entre rendimiento y facilidad de uso, ideal para familias y para el consumo diario de contenidos en streaming. ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro – Diseñada para sesiones de juego intensas y cargas de trabajo exigentes, ofrece un rendimiento estable de varios gigabits y una baja latencia.

Desplázate hacia abajo para ver la lista completa de los nueve mejores routers y elige el que mejor se adapte a tu espacio, tus necesidades de velocidad y el número de dispositivos conectados. Si estás listo para decir adiós a las ralentizaciones del wifi, estos routers Wi-Fi 7 ofrecen velocidades más rápidas, mayor fiabilidad y funciones modernas que marcan una verdadera diferencia en el uso diario.

Los 9 mejores modelos de routers Wi-Fi 7 en cuanto a velocidad y cobertura

Estos nueve routers Wi-Fi 7 destacan por su rendimiento, alcance y funciones modernas. Cada uno de ellos se adapta a un tipo específico de hogar o usuario, desde los aficionados a los videojuegos hasta las instalaciones de hogar inteligente. Desplázate hacia abajo para encontrar el router Wi-Fi 7 que mejor se adapte a tus necesidades de velocidad, cobertura y presupuesto.

1. GL.iNet GL-BE9300 [El mejor router Wi-Fi 7 en general]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 9,3 Gbps (en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Hasta 186 m². Número de dispositivos compatibles Más de 100 dispositivos Puertos 5 puertos Ethernet de 2,5 G Características especiales Compatibilidad con WireGuard/OpenVPN, AdGuard DNS

The GL.iNet GL-BE9300 ofrece una de las gamas de funciones más completas de la categoría Wi-Fi 7. Con cobertura tribanday un total deancho de banda combinado de hasta 9,3 Gbps, gestiona sin problemas la transmisión de vídeo en 8K, los juegos en línea, la descarga de archivos de gran tamaño y las redes domésticas con múltiples dispositivos sin ralentizaciones. Cada banda funciona de forma independiente para reducir las interferencias, mientras que el potente diseño de las antenas del router ofrece una señal constante incluso en viviendas de gran tamaño.

Para más información Configura elGL-BE9300 utilizando una conexión Ethernet directa para obtener acceso completo al panel de administración y un control más rápido de los ajustes avanzados.

Incluyecinco puertos Ethernet de 2,5 G, lo que ofrece a los usuarios un acceso excepcional a una conexión de retorno por cable de alta velocidad para configuraciones NAS, consolas de videojuegos o planes de Internet de varios gigabits. A diferencia de muchos routers que requieren aplicaciones adicionales o servicios de pago, el GL-BE9300 incluye compatibilidad integrada con WireGuard y OpenVPN, lo que permite la navegación cifrada y el acceso remoto sin necesidad de instalar software de terceros.

Ventajas Contras ✅ Wi-Fi 7 con velocidades de hasta 9,3 Gbps en tres bandas ✅ 5 puertos Ethernet de 2,5 G para backhaul multigigabit y un rendimiento por cable óptimo ✅ Compatibilidad nativa con WireGuard/OpenVPN para un control seguro de la red ✅ AdGuard DNS y controles parentales integrados ✅ Rendimiento estable en más de 100 dispositivos conectados ✅ Fácil configuración gracias al panel de administración web incluido ❌ El panel de administración requiere una conexión por cable la primera vez que se utiliza, pero la configuración es sencilla y solo lleva unos minutos

Veredicto final: The GL-BE9300 es una rara combinación de rendimiento bruto, seguridad de redes, yflexibilidad con cable. Es ideal para hogares u oficinas pequeñas que buscan velocidad, privacidad y fiabilidad a largo plazo sin suscripciones continuas ni instalaciones complicadas.

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2. ASUS RT-BE58U [El mejor router Wi-Fi 7 económico]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 3600 Mbps Grupos Banda dual (2,4 GHz, 5 GHz) Área de cobertura Viviendas pequeñas y medianas Número de dispositivos compatibles De moderado a alto Puertos RJ-45 LAN/WAN, puerto USB (compatible con 4G/5G) Características especiales Compatibilidad con AiProtection Pro, Controlador de hogar inteligente y MLO

The ASUS RT-BE58Uhace queWi-Fi 7 más accesible sin prescindir de funciones esenciales. Con compatibilidad con doble banday hastaTres mil seiscientos megabits por segundo, este router ofrece un rendimiento rápido y estable para viviendas pequeñas o apartamentos a un precio más asequible. Utiliza MLO (Funcionamiento multienlace) para combinar varias bandas y lograr transferencias de datos más estables y una conectividad más fluida bajo carga.

Para más información Si tu router actual no ofrece una velocidad constante en todas las habitaciones, cambiar a un modelo con Wi-Fi 7 de doble banda como este puede acabar con esas zonas de señal débil.

La unidad incluye Controlador de hogar inteligente, lo que simplifica la configuración de redes independientes para dispositivos IoT, VPN y acceso de invitados, todo ello desde una única interfaz. ASUS también integra AiProtection Pro, lo que ofrece a los usuarios seguridad de red de nivel profesional de forma gratuita, con análisis con un solo toque y navegación segura. La compatibilidad con conmutación por error USB añade acceso LTE/5G de respaldo, algo poco habitual en este rango de precios.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento Wi-Fi 7 asequible con velocidades de hasta 3600 Mbps ✅ MLO ofrece conexiones más fluidas con menos retraso ✅ El puerto USB WAN admite conexión móvil de respaldo 4G/5G ✅ Controlador de hogar inteligente gestiona fácilmente varios SSID ✅ AiProtection Pro integrado, con tecnología de Trend Micro ✅ Admite VPN, control parental y análisis de red ❌ La tecnología de doble banda limita la escalabilidad en viviendas grandes, pero el rendimiento sigue siendo bueno en espacios pequeños y medianos

Veredicto final: The RT-BE58U es la opción ideal para los usuarios que desean velocidades y seguridad de última generación sin tener que pagar precios elevados. Es ideal para hogares con un uso moderado y ofrece una opción de actualización fiable para los routers Wi-Fi más antiguos.

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3. ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro [El mejor router Wi-Fi 7 para juegos]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 30 Gbps Grupos Cuatribanda (2,4 GHz, doble banda de 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Casas grandes o instalaciones para videojuegos Número de dispositivos compatibles Gran número de dispositivos con un rendimiento estable Puertos 2 puertos de 10 G, 4 puertos de 2,5 G, USB, RJ-45 Características especiales Aceleración de juegos en tres niveles, AiProtection Pro, Modo invitado, QoS

The GT-BE98 Pro está especialmente diseñada para juegos de alto rendimiento y ofrece un gran rendimiento tanto en redes inalámbricas como por cable. Cuenta con Wi-Fi 7 de cuatro bandascon el nuevoCompatibilidad con canales de 320 MHz and 4096-QAM para un rendimiento notablemente mejorado.

Para más información Reserva la banda de 6 GHz exclusivamente para tu ordenador o consola de videojuegos y evita así la congestión de la red durante las partidas.

La conectividad es una de sus características más destacadas. Los usuarios tienen acceso a dos puertos de 10 Gbps and cuatro puertos de 2,5 G, lo que ofrece una flexibilidad total para planes de Internet de varios gigabits, juegos en red y configuraciones NAS. El router’s Aceleración de juegos en tres niveles ofrece un rendimiento de baja latencia gracias a la combinación de ajustes de calidad de servicio (QoS), priorización de paquetes y enrutamiento optimizado de servidores, lo que garantiza una experiencia de juego online sin interrupciones.

Ventajas Contras ✅ Wi-Fi 7 cuatribanda con un rendimiento de hasta 30 Gbps ✅ Los canales de 320 MHz y la modulación 4096-QAM aumentan la velocidad y la capacidad ✅ Dos puertos de 10 Gbps y cuatro de 2,5 Gbps para una flexibilidad máxima en la conexión por cable ✅ La aceleración de juegos en tres niveles da prioridad al tráfico sensible a la latencia ✅ El diseño de la antena de doble alimentación mejora la intensidad y la estabilidad de la señal ✅ AiProtection Pro incluye controles parentales avanzados y bloqueo de amenazas ❌ Es posible que el tamaño y el peso no sean adecuados para configuraciones compactas, pero el diseño favorece una excelente ventilación y un buen control térmico

Veredicto final: The GT-BE98 Pro destaca entre los jugadores que necesitan velocidad de primer nivel, gestión precisa del tráfico, yancho de banda por cable a la altura. Ofrece una solución completa para hogares con un uso intensivo o para pequeños equipos que ejecutan aplicaciones exigentes y juegan en línea.

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4. TP-Link Deco BE95 [El mejor sistema compatible con Wi-Fi 7 Mesh]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta BE33000 (11 520 Mbps + 11 520 Mbps + 8 640 Mbps + 1 148 Mbps en todas las bandas) Grupos Cuatribanda Área de cobertura Viviendas amplias y distribuciones de varias plantas Número de dispositivos compatibles Más de 200 dispositivos Puertos 2 puertos WAN/LAN de 10 G, 2 puertos de 2,5 G, 1 puerto USB 3.0 Características especiales Itinerancia basada en IA, servidor/cliente VPN, TP-Link HomeShield, backhaul por cable e inalámbrico

The TP-Link Deco BE95 destaca como uno de los mejores sistemas Wi-Fi en malla para usuarios que necesitan una cobertura rápida y constante en viviendas de gran tamaño. Su Rendimiento Wi-Fi 7 de cuatro bandas ofrece un ancho de banda extremadamente elevado a través de cuatro canales independientes. Cada uno Deco enlaces a fondos de inversión Itinerancia sin interrupciones impulsada por IA, y el sistema crea una red única que mantiene los teléfonos y las tabletas conectados sin interrupciones mientras se desplazan de una habitación a otra.

Para más información Utilice un enlace de retorno por cable entre Deco unidades siempre que sea posible para garantizar la máxima estabilidad de varios gigabits en todas las plantas.

La fiabilidad de la conexión también se ve reforzada gracias a dos Ports WAN/LAN de 10 G, que ofrecen planes de Internet por fibra óptica y cobre. Los usuarios obtienen un valor añadido gracias a TP-Link HomeShield, lo que permite realizar análisis de red, aplicar controles parentales y consultar informes de seguridad semanales. La compatibilidad con servidores y clientes VPN ofrece un acceso remoto seguro sin necesidad de hardware adicional.

Ventajas Contras ✅ El Wi-Fi 7 cuatribanda ofrece un rendimiento extremadamente alto en todas las habitaciones ✅ La itinerancia basada en IA mantiene los dispositivos conectados sin interrupciones ✅ Admite conexiones de enlace por cable e inalámbricas para una instalación flexible ✅ Dos puertos de 10 Gbit/s garantizan la compatibilidad futura de los planes de Internet por fibra óptica ✅ Admite más de 200 dispositivos con un rendimiento constante ✅ HomeShield incorpora valiosos controles parentales y herramientas de seguridad ✅ Las funciones del servidor y el cliente VPN permiten un acceso remoto seguro ❌ El precio de la tarifa Premium puede resultar excesivo para viviendas pequeñas, pero la cobertura y la estabilidad lo justifican en el caso de espacios más grandes

Veredicto final: The Deco BE95 es ideal para familias y hogares numerosos que desean Rendimiento Wi-Fi 7 rápido, sin interrupciones y para toda la casa. Su diseño en malla ofrece una cobertura fiable, itinerancia inteligente y flexibilidad multigigabit, lo que la convierte en una de las mejores opciones para viviendas de gran superficie.

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5. TP-Link Archer BE24000 [El mejor router Wi-Fi 7 para un uso general de alto rendimiento]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 24 Gbps (BE24000) Grupos Cuatribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 5 GHz adicional) Área de cobertura Viviendas de gran tamaño y redes con gran demanda Número de dispositivos compatibles Muy alta, con 12 antenas internas Puertos 2 puertos WAN/LAN de 10 G, 4 puertos de 2,5 G, 1 puerto de 1 G, 2 puertos USB Características especiales Interfaz táctil, compatibilidad con EasyMesh, TP-Link HomeShield

The TP-Link Archer BE24000 combina velocidad y flexibilidad de última generación, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de router Wi-Fi tanto para usuarios avanzados como para familias. Su Wi-Fi 7 de cuatro bandas la estructura ofrece hasta 24 Gbps de ancho de banda total, lo que permite dar servicio sin problemas a hogares grandes con streaming en 4K/8K, juegos exigentes y actividad simultánea de dispositivos inteligentes. Un conjunto de 12 antenas internas de alta eficiencia, mejoradas con formación de haces, mantiene una cobertura de señal sólida en amplias zonas.

Para más información Utiliza los puertos Ethernet de 10 G para conectar directamente dispositivos que requieren un gran ancho de banda, como servidores multimedia u ordenadores para videojuegos, y disfruta de la máxima velocidad de transferencia sin interferencias.

La conectividad por cable avanzada también distingue a este router. Con dos puertos WAN/LAN de 10 Gbps and varios puertos de 2,5 G, los usuarios pueden implementar redes de varios gigabits o conexiones de retorno de alta velocidad hacia estaciones de trabajo y configuraciones NAS. TP-Link’s Paquete HomeShield ofrece protección adicional mediante la supervisión de la red en tiempo real, el control parental y el análisis de amenazas, mientras que EasyMesh Esta compatibilidad abre la puerta a futuras ampliaciones con otros dispositivos compatibles.

Ventajas Contras ✅ Wi-Fi 7 cuatribanda con velocidades de hasta 24 Gbps para una conectividad ultrarrápida ✅ Los dos puertos de 10 Gbit/s permiten un rendimiento similar al de la fibra óptica y la ampliación de la red cableada ✅ La tecnología Beamforming y las 12 antenas internas mejoran la cobertura y la claridad de la señal ✅ HomeShield incluye seguridad por capas, controles parentales y protección para dispositivos IoT ✅ La compatibilidad con EasyMesh permite ampliar la red sin problemas ✅ La pantalla táctil facilita las comprobaciones rápidas y el control ❌ Es posible que su gran tamaño no sea adecuado para estanterías compactas, aunque mejora la ventilación y la visibilidad gracias a su interfaz LED

Veredicto final: The Archer BE24000 está diseñado para usuarios que esperan alto rendimiento, cobertura estable y funciones de control modernas en un único dispositivo de alta gama. Su diseño y sus prestaciones lo convierten en una opción muy recomendable para cualquiera que busque el los mejores routers Wi-Fi 7 para uso general.

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6. NETGEAR Nighthawk RS140 [El mejor router Wi-Fi 7 para hogares]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 5,0 Gbps Grupos Banda dual (2,4 GHz, 5 GHz) Área de cobertura Hasta 209 m². Número de dispositivos compatibles Número de dispositivos de medio a alto Puertos 1 puerto WAN/LAN de 2,5 G Características especiales Seguridad en Internet, diseño compacto con antenas de alta ganancia

The NETGEAR Nighthawk RS140 es una opción muy recomendable para familias y hogares que necesitan una conexión Wi-Fi rápida y estable sin tener que recurrir a redes en malla ni a equipos de gama alta para juegos. Su Compatibilidad con Wi-Fi 7 mejora el rendimiento inalámbrico hasta 5,0 Gbps, lo que permite disfrutar de una transmisión fluida, videollamadas y juegos en línea con menos retrasos en múltiples dispositivos. Con una cobertura que se extiende hasta 209 m², el chasis compacto y las antenas de alta ganancia ofrecen un alcance suficiente para dar cobertura de forma eficaz a la mayoría de las viviendas de una sola planta o de tamaño medio.

Para más información Conéctate directamente a través del puerto de 2,5 G para aprovechar al máximo el servicio multigigabit de tu proveedor de Internet.

NETGEAR incluye un Puerto WAN/LAN de 2,5 G, lo que permite disfrutar de las modernas tarifas de Internet de varios gigabits que ofrecen los proveedores de fibra óptica o cable de alta velocidad. En comparación con las generaciones anteriores, este modelo ofrece Velocidades 1,2 veces superiores a las del Wi-Fi 6, lo que ayuda a reducir la congestión en redes muy transitadas. Para los usuarios que buscan el mejor router para cubrir una casa grande sin un coste ni una complejidad excesivos, este modelo ofrece una opción intermedia fiable.

Ventajas Contras ✅ Velocidad Wi-Fi 7 de hasta 5,0 Gbps para un uso diario más rápido ✅ Cubre viviendas de hasta 209 m² gracias a sus potentes antenas internas ✅ El puerto 2.5G es compatible con planes de Internet de varios gigabits ✅ 1,2 veces más rápido que el Wi-Fi 6, con un mejor rendimiento bajo carga ✅ Su diseño compacto se adapta fácilmente a la mayoría de las configuraciones ✅ La seguridad en Internet integrada ofrece protección permanente ❌ Carece de la banda de 6 GHz y de puertos adicionales, aunque su estabilidad y velocidad siguen siendo buenas para un uso doméstico habitual

Veredicto final: The Derecha 140 Es una opción fiable para familias y usuarios que buscan un rendimiento sólido con Wi-Fi 7, una cobertura estable y una configuración sencilla, sin tener que pagar de más ni complicar en exceso su red.

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7. ASUS RT-BE88U [El mejor router Wi-Fi 7 para un uso intensivo con múltiples dispositivos]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 7200 Mbps Grupos Banda dual (2,4 GHz, 5 GHz) Área de cobertura Hogares de tamaño mediano a grande Número de dispositivos compatibles Muy alta, con hasta 5 SSID y compatibilidad con AiMesh Puertos 1 × 10G SFP+, 1 × 10G WAN/LAN, USB, puertos Ethernet adicionales Características especiales AiMesh, Guest Network Pro, AiProtection Pro, VPN, WAN USB 4G/5G

The ASUS RT-BE88U ofrece una gran capacidad y estabilidad de red para hogares o espacios compartidos en los que se conectan muchos dispositivos a la vez. Con Velocidad de transmisión de Wi-Fi 7 de hasta 7200 Mbps, garantiza un rendimiento fluido para el streaming, los videojuegos y los sistemas domésticos inteligentes, incluso con una gran carga en la red. El router incluye dos puertos de 10 Gbps, lo que ofrece a los usuarios la posibilidad de ampliar su red cableada hasta 34 Gbps utilizando tanto conexiones de fibra óptica como de cobre.

Para más información Utiliza los dos puertos de 10 G simultáneamente para separar el tráfico de juegos o trabajo del streaming y la navegación diarios.

Además, ASUS equipa el RT-BE88U con Es de malla compatibilidad, lo que permite a los usuarios ampliar la cobertura sin perder estabilidad en todas las habitaciones. Su Guest Network Pro admite hasta cinco SSID, lo que permite una separación clara entre el IoT, la VPN y los perfiles de usuario. Para los usuarios que buscan el el mejorASUS enrutar Para hogares exigentes con decenas de dispositivos conectados a la vez, el RT-BE88U ofrece un rendimiento sólido, puertos de alta velocidad y herramientas de nivel empresarial en un diseño robusto.

Ventajas Contras ✅ Ofrece velocidades de Wi-Fi 7 de hasta 7200 Mbps con funcionamiento Multi-Link ✅ Los dos puertos de 10 G (SFP+ y RJ-45) admiten velocidades de conexión por cable de hasta 34 Gbps ✅ Admite 5 SSID con Guest Network Pro para un control flexible de los dispositivos ✅ AiMesh amplía la cobertura sin mermar el rendimiento de la red ✅ AiProtection Pro integrado incluye herramientas de análisis de amenazas y VPN ✅ Soporta grandes volúmenes de tráfico sin ralentizaciones ni interrupciones ❌ No cuenta con la banda de 6 GHz, pero lo compensa con un potente alcance de doble banda y flexibilidad en la conexión por cable

Veredicto final: The RT-BE88U Es una solución eficaz para familias o viviendas compartidas que necesitan un rendimiento fiable para varios usuarios. Sus prestaciones de gestión de hardware y de red lo convierten en la opción ideal para hogares con un uso intensivo y un gran volumen de tráfico.

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8. TP-Link Tri-Band BE15000 [El mejor router Wi-Fi 7 para disfrutar de velocidad y flexibilidad preparadas para el futuro]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 15 000 Mbps (BE15000) Grupos Tri-banda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Viviendas grandes y configuraciones con varias habitaciones Número de dispositivos compatibles Gran número de dispositivos Puertos 1 × WAN de 10 G, 1 × LAN de 2,5 G, 3 × LAN de 1 G Características especiales EasyMesh, TP-Link HomeShield, funcionamiento en modo Multi-Link

The TP-Link BE15000 ofrece un excelente equilibrio entre velocidad a largo plazo y facilidad de uso en el día a día gracias a Arquitectura Wi-Fi 7 de tres bandas. Admite conexiones simultáneas en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, lo que permite que los dispositivos se distribuyan entre las distintas frecuencias para mejorar la estabilidad. Esta configuración garantiza que el rendimiento se mantiene alto incluso en las horas de mayor uso, sobre todo en hogares con mucha actividad y varios usuarios. El router alcanza velocidades de hasta 11 520 Mbps solo en la banda de 6 GHz.

Para más información Asigna los dispositivos que consumen mucho ancho de banda, como los servidores multimedia, a la banda de 6 GHz para evitar que los dispositivos antiguos, más lentos, compitan por la velocidad.

Las opciones de conectividad están orientadas hacia el futuro. Con una Puerto WAN de 10 Gbps, unoLAN de 2,5 G, y tresPorts LAN de 1 Gbps, los usuarios pueden integrar el router en redes multigigabit con unas actualizaciones mínimas. El sistema es compatible con Ampliación de EasyMesh, lo que te permite ampliar una cobertura fiable a medida que crecen tus necesidades. Integrado Herramientas de HomeShield incluyen supervisión de la seguridad, controles parentales e informes específicos para cada dispositivo. Si estás montando una red en malla pensada para juegos de alto rendimiento, este router también se adapta perfectamente a la el mejor amplificador de señal Wi-Fi para jugar.

Ventajas Contras ✅ Wi-Fi 7 de tres bandas con velocidades combinadas de hasta 15 000 Mbps ✅ Compatible con dispositivos preparados para el futuro en la banda de 6 GHz ✅ Incluye puertos de 10 G y 2,5 G para conexiones por cable de alta velocidad ✅ HomeShield ofrece análisis de seguridad y controles parentales ✅ La compatibilidad con EasyMesh permite una ampliación sin complicaciones ✅ Una opción excelente para planes de Internet por fibra óptica de 2 Gbps o más ❌ Carece de puertos USB para compartir archivos localmente, aunque el rendimiento de la red sigue siendo excelente para los flujos de trabajo basados en la nube

Veredicto final: The BE15000 es ideal para los usuarios que desean combinar rendimiento de alta velocidad, amplia cobertura y flexibilidad preparada para el futuro en un único router Wi-Fi 7 de gran rendimiento. Su diseño de triple banda y sus opciones de conexión por cable se adaptan a una amplia variedad de situaciones en los hogares modernos.

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9. Ubiquiti Networks UniFi 7 Pro [El mejor router Wi-Fi 7 para usuarios avanzados y hogares inteligentes]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Clase Wi-Fi 7 con compatibilidad con la banda de 6 GHz Grupos Banda dual (2,4 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Diseñado para espacios de gran tamaño y alta densidad Número de dispositivos compatibles Alta, con 6 flujos espaciales Puertos 1 puerto de enlace ascendente de 2,5 GbE Características especiales Diseño para montaje en techo, WPS, arquitectura de nivel empresarial

The UniFi 7 Pro está diseñado para usuarios exigentes que necesitan un control fluido, un mínimo de interferencias y un rendimiento de red avanzado en múltiples dispositivos. Ofrece Compatibilidad con Wi-Fi 7 centrándose en entornos a gran escala, utilizando 6 flujos espaciales and Compatibilidad con la banda de 6 GHz para ofrecer una sólida integridad de la señal y un acceso de alta velocidad. Su diseño de punto de acceso para montaje en techo ofrece una cobertura amplia y uniforme.

Para más información Instala el UniFi 7 Pro en un punto céntrico del techo para aprovechar al máximo su diseño de transmisión espacial y su potencial de cobertura.

Además, el dispositivo se integra fácilmente en el ecosistema UniFi de Ubiquiti, lo que permite a los usuarios avanzados acceder a funciones detalladas de gestión y supervisión de la red. Este punto de acceso funciona bien en espacios donde los routers convencionales no dan la talla debido a interferencias o a limitaciones de diseño.

Ventajas Contras ✅ Wi-Fi 7 con 6 flujos espaciales para un rendimiento en entornos de alta densidad ✅ La compatibilidad con la banda de 6 GHz reduce la congestión y mejora la claridad de la señal ✅ El diseño para montaje en techo permite distribuir la señal por amplias zonas ✅ Ideal para la domótica y el control de tipo empresarial ✅ Se integra con UniFi Controller para una gestión avanzada de la red ✅ Una opción excelente para usuarios avanzados y entornos estructurados ❌ Carece de puertos integrados o de funciones propias de un router independiente, aunque destaca cuando forma parte de una red gestionada más amplia

Veredicto final: The UniFi 7 Pro Ofrece una fiabilidad de primer nivel para los usuarios que buscan una conectividad de nivel empresarial y un control total de la configuración. Da lo mejor de sí en entornos estructurados, donde los puntos de acceso instalados en el techo superan en rendimiento a los routers estándar.

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Qué ofrece el Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) es la última generación de tecnología inalámbrica, diseñada para mejorar la velocidad, la estabilidad y la eficiencia en todas las aplicaciones modernas de Internet. Aporta mejoras clave que benefician a todo el mundo, desde jugadores hasta streamers, pasando por profesionales y usuarios de hogares inteligentes. A continuación se detallan los principales avances que caracterizan a Wi-Fi 7:

Velocidades mucho mayores

Ofrece velocidades teóricas de más de 40 Gbps, lo que supone entre cuatro y cinco veces más rápido que el Wi-Fi 6. Esto beneficia a los usuarios que necesitan una el mejor router para streaming, la transferencia de archivos de gran tamaño o aplicaciones avanzadas en la nube.

Ofrece velocidades teóricas de más de 40 Gbps, lo que supone entre cuatro y cinco veces más rápido que el Wi-Fi 6. Esto beneficia a los usuarios que necesitan una el mejor router para streaming, la transferencia de archivos de gran tamaño o aplicaciones avanzadas en la nube. Compatibilidad con canales de 320 MHz

Duplica el ancho de banda en comparación con las generaciones anteriores. Esto permite que se transfieran más datos al mismo tiempo, lo que resulta especialmente útil para hogares inteligentes o para cualquiera que utilice el mejor router con VPN para gestionar tráfico cifrado de alta velocidad.

Duplica el ancho de banda en comparación con las generaciones anteriores. Esto permite que se transfieran más datos al mismo tiempo, lo que resulta especialmente útil para hogares inteligentes o para cualquiera que utilice el mejor router con VPN para gestionar tráfico cifrado de alta velocidad. 4096 QAM (modulación de amplitud en cuadratura)

Aumenta la cantidad de datos transmitidos en cada señal. Unas transmisiones más eficientes se traducen en velocidades reales más altas y un mejor rendimiento bajo carga.

Aumenta la cantidad de datos transmitidos en cada señal. Unas transmisiones más eficientes se traducen en velocidades reales más altas y un mejor rendimiento bajo carga. Funcionamiento multienlace (MLO)

Permite que los dispositivos se conecten a través de varias bandas de frecuencia al mismo tiempo. Esto reduce la latencia, aumenta la estabilidad y ayuda a que los dispositivos mantengan mejor la conexión al cambiar de habitación o al utilizar aplicaciones delicadas, como el teletrabajo o la realidad virtual.

Permite que los dispositivos se conecten a través de varias bandas de frecuencia al mismo tiempo. Esto reduce la latencia, aumenta la estabilidad y ayuda a que los dispositivos mantengan mejor la conexión al cambiar de habitación o al utilizar aplicaciones delicadas, como el teletrabajo o la realidad virtual. Menor latencia

Imprescindible para los gamers y quienes realizan videollamadas, esta función mejora los tiempos de respuesta, lo que convierte a Wi-Fi 7 en la opción ideal para cualquiera que busque la el mejor router para juegos o para disfrutar de una experiencia de videollamada más fluida.

Imprescindible para los gamers y quienes realizan videollamadas, esta función mejora los tiempos de respuesta, lo que convierte a Wi-Fi 7 en la opción ideal para cualquiera que busque la el mejor router para juegos o para disfrutar de una experiencia de videollamada más fluida. Mejor rendimiento en entornos con mucha congestión

Diseñado para ofrecer un buen rendimiento en zonas de alta densidad, como pisos o viviendas con decenas de dispositivos conectados. El Wi-Fi 7 se adapta dinámicamente al tráfico y a las interferencias, manteniendo una velocidad constante incluso bajo presión.

En conjunto, estas características convierten al Wi-Fi 7 en un gran avance en la conectividad doméstica y de oficina, y en una base sólida para configuraciones preparadas para el futuro.

Mi veredicto general

Si vas a actualizar tu red desde Wi-Fi 5 o 6 y quieres una conexión más rápida y estable sin complicarte demasiado la vida, estos cuatro routers son una excelente opción para empezar. Cada uno ofrece una combinación única de prestaciones, precio y rendimiento, y están preparados para la próxima generación de streaming, trabajo y videojuegos.

GL.iNet GL-BE9300 – El mejor dispositivo todoterreno en cuanto a rendimiento, flexibilidad y conectividad por cable. Admite más de 100 dispositivos, es compatible de forma nativa con VPN e incluye cinco puertos de 2,5 G para conexiones de alta velocidad o configuraciones de videojuegos.

ASUS RT-BE58U – Un router Wi-Fi 7 fiable y asequible para viviendas pequeñas o apartamentos. Ofrece hasta 3600 Mbps con compatibilidad con MLO e incluye conexión USB WAN de respaldo, seguridad integrada y controles parentales.

ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro – Ideal para jugadores empedernidos y usuarios avanzados que necesitan velocidades de 30 Gbps en cuatro bandas, dos puertos de 10 Gbps y priorización del tráfico en tres niveles. Uno de los routers Wi-Fi 7 más rápidos del mercado.

NETGEAR Nighthawk RS140 – Una opción sencilla y fiable para familias que desean una conexión Wi-Fi rápida en una superficie de 209 m² sin la complejidad de los sistemas en malla ni el hardware empresarial.

Sea cual sea el modelo que elijas, pasar a Wi-Fi 7 supone velocidades más rápidas, menor latencia y un mejor manejo de las redes saturadas. Estos routers logran el equilibrio perfecto entre preparación para el futuro y facilidad de uso en el día a día. Si además te preocupa la seguridad… Router VPN es una buena opción a tener en cuenta.

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