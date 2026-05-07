Los 7 mejores portátiles para Minecraft en 2025

¿Buscas el mejor portátil para Minería, artesanía¿Que pueda manejar sin problemas proyectos de gran envergadura y mods, y que ofrezca una experiencia de juego fluida? Tanto si eres jugando en Modo creativoor luchando por sobrevivir en el modo Supervivencia, el portátil para juegos adecuado es la clave para sumergirse por completo en el juego.

Hoy hemos recopilado los mejores modelos de portátiles, desde opciones económicas hasta potentes equipos con NVIDIA GeForce RTXque se pueda ejecutarMinería, artesaníasin ningún problema. Esta guía es perfecta para todo el mundo: desde padres que buscan un portátil para un niño aficionado al legendario juego hasta jugadores empedernidos que necesitan una potencia más que suficiente.

Nuestras mejores recomendaciones: Portátiles para Minecraft

Si estás buscando el el mejor portátil para Minecraft with una gran actuación, gran autonomía de la batería, y gráficos fluidos, estás en el lugar adecuado. Estas son nuestras mejores opciones:

ASUS ROG Zephyrus G16 – un portátil para juegos de gama alta con pantalla OLED, RTX 4070, yCPU Ultra 9. Ofrece unos gráficos impresionantes, es perfecto para Java con mods y te resultará muy útil a largo plazo (una opción excelente de cara al futuro). Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH – estoRyzen 3 y los mangos del modelo SSD Edición Bedrocky básicoVersiones de Java sin problemas. Compacto, ligero y con una buena autonomía, también es ideal para estudiar o jugar mientras te desplazas. Alienware M18 R2 – el modelo más potente con una enorme 18pantalla de [tamaño en pulgadas].RTX 4080, i9, y32 GB La RAM te ofrece el máximo rendimiento, desde los shaders hasta los grandes servidores. Perfecta para los jugadores más exigentes.

Desde potentes equipos para videojuegos hasta opciones económicas, estos portátiles se adaptan a todo tipo de Minería, artesaníareproductor. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y encontrar el que más te convenga.

Los 7 mejores portátiles para Minecraft: una mejor experiencia de juego

Elegir el portátil adecuado para Minería, artesanía depende no solo de la potencia, sino también de la comodidad, los gráficos, la duración de la batería y, por supuesto, el precio. En esta lista, hemos reunido 7 los mejores modelos, perfectos tanto para Edición Java con mods y shaders y para Edición Bedrock con jugabilidad multiplataforma.

Aquí encontrarás de todo: desde opciones económicas hasta potentes máquinas con NVIDIA RTX.

1. ASUS ROG Zephyrus G16 — El mejor portátil para Minecraft

Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Ultra 9 185H de 16 núcleos GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB de memoria de vídeo RAM 16 GB de RAM Pantalla 16″ 2,5K (2560×1600) OLED a 240 Hz (DCI-P3 al 100 %, 500 nits de brillo, G-SYNC) Almacenamiento SSD de 2 TB Batería Se necesita 1 batería de iones de litio Peso 1,8 kg

ASUS ROG Zephyrus G16 es un portátil premium versátil que ejecuta sin problemas Minería, artesanía con la configuración al máximo. Su pantalla OLED de alta frecuencia con Dos mil quinientos Esta resolución ofrece una nitidez increíble y colores intensos, lo que la hace perfecta para escenas nocturnas con efectos de sombreado.

El potente procesador Intel Ultra 9 y RTX 4070 La tarjeta gráfica te permite jugar Minería, artesanía con paquetes de texturas y mods, así como ejecutar títulos modernos como Elden Ring, Cyberpunk 2077, y otros sin retrasos. El SSD de gran capacidad y 16 GB de RAM garantizan una carga rápida y transiciones fluidas entre los mundos.

Ventajas Contras ✅ Pantalla OLED brillante de 2,5K con una frecuencia de actualización de 240 Hz: el máximo disfrute visual ✅ Potente procesador Intel Ultra 9: gestiona a la perfección la generación de mundos y los mods ✅ La RTX 4070 ejecuta sin problemas cualquier shader y textura en Minecraft ✅ Amplio SSD de 2 TB: espacio suficiente para todos los mods, proyectos y otros juegos ✅ Peso reducido (1,86 kg) para un dispositivo tan potente ✅ Ideal no solo para Minecraft, sino también para juegos AAA exigentes ✅ Excelente precisión cromática: 100 % DCI-P3 ❌ El precio está por encima de la media, pero se justifica plenamente por su potencia

Veredicto final: ASUS ROG Zephyrus G16 es una opción excelente para jugadores experimentados y streamers que quieran jugar Minería, artesanía o ejecutar otros juegos que consumen muchos recursos. Sus prestaciones lo convierten en un firme candidato a ser el mejor portátil para Minería, artesanía, aunque también es adecuado para quienes tengan pensado utilizar el portátil para aplicaciones exigentes y futuras actualizaciones.

2. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH — El mejor portátil económico para Minecraft

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 3 7320U a 4,1 GHz GPU Tarjetas gráficas AMD Radeon RAM 8 GB de LPDDR5 Pantalla Pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas con formato 16:9 Almacenamiento SSD de 128 GB Batería Se necesita 1 batería de iones de litio Peso 1,78 kg

Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH es una opción excelente para quienes buscan un portátil económico para Minería, artesanía sin sacrificar el rendimiento básico ni la calidad de imagen. Su15.6La pantalla IPS Full HD de [tamaño en pulgadas] ofrece una imagen nítida y amplios ángulos de visión, lo que resulta especialmente agradable durante las largas sesiones de juego. Aunque la frecuencia de actualización de 60 Hz es estándar, basta para una reproducción fluida de los clásicos Minería, artesanía y la Edición Bedrock.

Con Tarjetas gráficas AMD Radeon, obtendrás un buen rendimiento con una configuración media, lo cual es suficiente para la mayoría de los jugadores. Este portátil ejecuta sin problemas otros los mejores juegos para PC con gráficos sencillos, mientras que los mods y las texturas más exigentes pueden requerir modelos más potentes.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio para jugadores principiantes ✅ Procesador AMD Ryzen 3 de última generación con una alta frecuencia de reloj ✅ Pantalla IPS nítida de 15,6 pulgadas con resolución Full HD ✅ Ahorra energía, es ligero y fácil de transportar ✅ Memoria RAM suficiente para el Minecraft clásico y los mods básicos ✅ Compacto y ligero, ideal para llevarlo a todas partes ❌ Un SSD pequeño de 128 GB se puede llenar rápidamente si instalas muchos juegos y mods, pero es suficiente para el modo estándar

Veredicto final: Este portátil es especialmente adecuado para quienes se inician en Minería, artesanía que buscan una experiencia de juego estable sin gastarse una fortuna.

3. Alienware M18 R2 — El mejor portátil con pantalla grande para Minecraft

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX de 14.ª generación GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 RAM 32 GB de DDR5 Pantalla Pantalla de 18 pulgadas con formato 16:10, disponible con ComfortView Plus y 100 % DCI-P3 Almacenamiento 9TB Batería Se necesita 1 batería de iones de litio Peso 4,2 kg

Alienware M18 R2 es un portátil de gama alta con una enorme 18pantalla de [tamaño en pulgadas], perfecta para quienes disfrutan sumergiéndose de lleno en el juego de Minecraft. La alta resolución y la excelente reproducción del color con 100% La tecnología DCI-P3 hace que la experiencia visual sea increíblemente realista, mientras que el 165 Hz La frecuencia de actualización garantiza una visualización fluida incluso durante los cambios rápidos de fotogramas y las escenas dinámicas.

El potente procesador Intel Core i9 y RTX 4080junto con32 GB de RAM garantizan un rendimiento impecable con mapas de juego de gran tamaño, mods complejos y shaders. Este portátil también es capaz de manejar cualquiera de los los mejores juegos de supervivencia, que ofrece el máximo rendimiento y tiempos de carga rápidos gracias a su enorme capacidad de SSD.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla de 18 pulgadas con una resolución y unos colores excelentes ✅ Potente procesador y tarjeta gráfica para tareas exigentes ✅ 32 GB de RAM para una multitarea fluida ✅ SSD de 9 TB: espacio más que suficiente para Minecraft y otros juegos y aplicaciones ✅ Alta frecuencia de actualización para una visualización fluida ✅ Sistema de refrigeración bien diseñado para largas sesiones de juego ✅ Diseño y calidad de fabricación de primera clase ❌ Precio elevado, pero justificado por su potencia y sus prestaciones

Veredicto final: Alienware M18 R2 es una opción excelente para los gamers que buscan una pantalla grande y potencia sin renunciar a nada. Es ideal para gamers, streamers y quienes no tengan pensado llevar el portátil de un lado a otro con frecuencia debido a su peso y tamaño.

4. HP Victus 16 — El mejor portátil para Minecraft con un alto número de FPS

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 8845HS (seis núcleos, 12 hilos, frecuencia base de 3,8 GHz, turbo máximo de 5,1 GHz, 16 MB de caché L3) GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 64 GB (32 GB x 2) DDR5 Pantalla Pantalla de 16,1 pulgadas en diagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, bisel ultrafino, antirreflejos, 300 nits, AMD FreeSync Almacenamiento Dos terabytes Batería Batería de polímero de iones de litio de 4 celdas, 70 Wh Peso 2,46 kg

HP Victus 16 es una opción excelente para los jugadores que buscan un portátil potente con una buena relación calidad-precio. El 16.1pantalla de -pulgadas con una 144 Hz La frecuencia de actualización ofrece imágenes nítidas y fluidas en Minería, artesanía y otros juegos. Gracias al potente Ryzen 7 and RTX 4070 con esta tarjeta gráfica, este portátil es capaz de Minería, artesanía incluso con la configuración «ultra» sin ningún problema.

Una gran cantidad de RAM (64 GB) y unDos terabytes Los SSD garantizan un funcionamiento fluido con mods, gran cantidad de texturas y una carga rápida de los juegos.

Ventajas Contras ✅ Potente AMD Ryzen 7 con altas velocidades de reloj ✅ NVIDIA RTX 4070: compatible con los efectos gráficos más modernos ✅ Pantalla de 16,1 pulgadas con 144 Hz para una experiencia de juego fluida ✅ Gran capacidad de 64 GB de RAM para un rendimiento estable ✅ Amplio SSD de 2 TB para guardar juegos y archivos ✅ Revestimiento antirreflejos de la pantalla para jugar cómodamente en cualquier condición de iluminación ✅ Es ligero para ser un portátil con estas especificaciones: solo 2,46 kg ❌ Resolución Full HD en lugar de un estándar superior, pero óptima para Minecraft y la mayoría de los juegos

Veredicto final: HP Victus 16 es ideal para los jugadores que buscan una experiencia de juego cómoda en Minería, artesanía con mods y shaders, además de poder ejecutar otros juegos exigentes. Compacta y bastante ligera, esta computadora portátil es una excelente compañera para quienes valoran la portabilidad.

5. HP OmniBook Ultra Flip — El mejor portátil 2 en 1 para Minecraft

Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Ultra 7 Series 2 de 8 núcleos y 256 V GPU Gráficos Intel Arc integrados 140V RAM 15 GB de DDR5 Pantalla Pantalla táctil OLED de 14″ con resolución 3K (2880 x 1800) y frecuencia de actualización de 120 Hz (HDR 500 nits, 100 % DCI-P3) Almacenamiento SSD de 1 TB Batería 64 Wh, carga rápida Peso 1,34 kg

HP OmniBook Ultra Flip es un portátil 2 en 1 único con pantalla táctil OLED. Un modelo versátil con una calidad de imagen excepcional. Su 14pantalla de -pulgadas con una 3Kresolución y120 Hz La frecuencia de actualización ofrece colores vivos e imágenes nítidas, lo que resulta especialmente impresionante en Minería, artesanía y al trabajar con gráficos.

The Intel Ultra 7 procesador e integrado Intel Arc 140V los gráficos se ejecutan sin problemas Minería, artesanía, incluyendo mods y paquetes de texturas, mientras que 15 GB de RAM garantiza una experiencia de juego fluida y la capacidad de realizar varias tareas a la vez. Este portátil resulta ideal no solo para jugar, sino también para estudiar, desarrollar proyectos creativos o trabajar, gracias a su función de transformación en tableta.

Ventajas Contras ✅ Pantalla táctil OLED de 14 pulgadas con alta resolución y frecuencia de actualización de 120 Hz ✅ Práctico formato 2 en 1: se puede utilizar como ordenador portátil o como tableta ✅ Potente procesador Intel Ultra 7 de 8 núcleos de la serie 2 ✅ 15 GB de DDR5: memoria más que suficiente para los mods de Minecraft y otras aplicaciones ✅ SSD de 1 TB: mucho espacio para juegos y archivos ✅ Carga rápida y batería de larga duración ✅ Pantalla brillante y nítida compatible con HDR y 100 % DCI-P3 ❌ Las tarjetas gráficas integradas son menos potentes que las discretas, pero funcionan bien con Minecraft

Veredicto final: HP OmniBook Ultra Flip es una opción excelente para quienes valoran la movilidad y la versatilidad. Es perfecto para cualquiera que quiera jugar Minería, artesanía cuando estoy fuera de casa y también utilizo el portátil para estudiar, trabajar y desarrollar mi creatividad.

6. ASUS ZenBook 14 Pro — El mejor portátil con pantalla OLED para Minecraft

Especificaciones Detalles CPU Procesador Ultra 7 155H (núcleos E hasta 3,8 GHz, núcleos P hasta 4,8 GHz con Turbo Boost, 16 núcleos, 22 subprocesos, 24 MB de caché) GPU Arc Graphics RAM 16 GB de DDR5 Pantalla Pantalla OLED de 14″ con resolución WUXGA (1920 x 1200), formato 16:10, 500 nits y gama de color DCI-P3 al 100 % Almacenamiento SSD PCIe de 1 TB Batería 75 W CA Peso 1,28 kg

ASUS ZenBook 14 Pro con pantalla OLED es la elección perfecta para los gamers y los usuarios creativos que valoran una precisión cromática y un brillo de primera categoría. El dispositivo cuenta con una de catorce pulgadas pantalla táctil OLED que ofrece colores vivos y profundos y un excelente contraste, lo que hace que los mundos de los videojuegos de Minería, artesanía y otras obras cobran vida y causan sensación.

El potente Intel Ultra Siete mil ciento cincuenta y cinco horasprocesador y16 GB con una gran capacidad de RAM Minería, artesanía, incluyendo la instalación de mods y shaders, así como el uso de ajustes de renderizado de alta calidad. La tarjeta gráfica integrada Intel Arc te permite jugar con una fluidez óptima incluso con ajustes de alta calidad.

Ventajas Contras ✅ Pantalla OLED brillante de 14 pulgadas con una resolución de 1920 × 1200 y cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 para una reproducción vívida de los colores ✅ Pantalla táctil con función multitáctil ✅ Alto rendimiento gracias a los 16 núcleos y los 22 hilos del procesador ✅ 16 GB de RAM DDR5 para un rendimiento estable con mods de Minecraft y otros juegos ✅ SSD PCIe de 1 TB, amplio y rápido, para almacenar juegos y datos ✅ Diseño ligero y compacto, ideal para los jugadores que se desplazan ✅ Gran autonomía de la batería ❌ Las tarjetas gráficas integradas no pueden competir con las GPU discretas de los mejores portátiles para juegos, pero son suficientes para Minecraft y muchos otros juegos

Veredicto final: The ASUS ZenBook 14 Pro es ideal para quienes buscan un portátil con una calidad de imagen excepcional y un alto rendimiento en un formato compacto. Es una opción excelente para los gamers que no solo quieren jugar Minería, artesanía sino para disfrutar de un mundo visualmente rico en el juego y en otras aplicaciones.

7. MacBook Air de Apple 2025 — El mejor portátil para jugar a Minecraft

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU GPU de 8 núcleos RAM 16 GB Pantalla Pantalla de 13,6 pulgadas (en diagonal) con retroiluminación LED y tecnología IPS; resolución nativa de 2560 × 1664 píxeles a 224 ppp Almacenamiento un terabyte Batería Batería integrada de polímero de litio de 53,8 vatios-hora Peso 1,24 kg

Apple MacBook Air 2025 – el referente en movilidad y potencia para quienes quieren jugar Minería, artesanía en cualquier lugar sin perder calidad. La pantalla Liquid Retina, con su alta resolución y precisión cromática, hace que la experiencia de juego sea lo más cómoda y vibrante posible.

Gracias a la potente M2 Prochip con10 núcleos y gráficos integrados con 16 grupos de núcleos, el portátil funciona sin problemas Minería, artesanía, incluso con los paquetes de texturas activados.

Este modelo es ideal no solo para Minería, artesanía pero también para otros los mejores juegos para Mac. Es potente y de bajo consumo. Su diseño ligero y delgado, junto con la larga duración de la batería, lo convierten en la opción ideal para los jugadores que buscan portabilidad y potencia en un solo dispositivo.

Ventajas Contras ✅ Alta resolución y brillo de la pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas con compatibilidad con el amplio espacio de color P3 ✅ Procesador Apple M2 Pro muy potente y de bajo consumo, con 10 núcleos ✅ La tarjeta gráfica integrada de 16 núcleos ofrece un rendimiento excelente para Minecraft y otros juegos ✅ Hasta 18 horas de autonomía: ideal para largas sesiones de juego fuera de casa ✅ Diseño ligero y compacto, fácil de llevar ✅ SSD de alta velocidad con hasta 1 TB de almacenamiento para juegos y datos ✅ Funcionamiento silencioso sin ventiladores ❌ Precio superior a la media, justificado por su calidad y portabilidad

Veredicto final: The MacBook Air de Apple 2025 es ideal para quienes buscan el dispositivo más portátil y potente para jugar Minería, artesanía y otros títulos populares. Si quieres jugar y trabajar en el mismo dispositivo, es una opción excelente.

Cómo elegir un portátil para Minecraft: parámetros clave

AunqueMinería, artesanía No es un juego nuevo y, en principio, funciona en casi cualquier dispositivo, pero a veces elegir los mejores portátiles para juegos puede resultar complicado, sobre todo si quieres ejecutar Minería, artesanía funciona a la perfección con mods, shaders y una gran distancia de renderizado.

Pero lo más importante es comprender las características principales. A continuación, analizamos los principales componentes de hardware, desde la tarjeta gráfica hasta el procesador, para que puedas elegir el mejor portátil con la potencia adecuada y sacar el máximo partido a tu experiencia de juego.

1. Procesador (CPU)

El procesador es el corazón de tu ordenador portátil, sobre todo en lo que respecta a Minería, artesanía. Se encarga de la generación del mundo, la gestión de entidades y el alojamiento del servidor cuando se juega con amigos. Para garantizar una experiencia de juego fluida y sin retrasos, es fundamental elegir una CPU con suficiente potencia.

Para la versión estableMinería, artesanía rendimiento, como mínimo un Intel Core i5 or AMD Ryzen 5 Se recomienda. Si tienes pensado instalar mods, jugar con una distancia de renderizado elevada o utilizar el portátil para otros juegos y programas, busca opciones más potentes.

The las mejores CPU para juegos are Ryzen 7, Intel Core i7, y superiores.Ofrecen potencia más que suficiente incluso bajo cargas pesadas y mejoran la experiencia general de juego.

2. Tarjeta gráfica (GPU)

La tarjeta gráfica o GPU es un factor clave a la hora de elegir un ordenador portátil para Minería, artesanía, sobre todo si quieres sacar el máximo partido a los gráficos. Las tarjetas gráficas integradas son suficientes para la edición Java y la edición Bedrock con una configuración moderada. Sin embargo, para disfrutar de texturas y sombreadores mejorados, necesitarás una tarjeta gráfica independiente.

Los mejores portátiles para juegos vienen equipados con NVIDIA GeForce RTX tarjetas gráficas. Estas ofrecen un gran nivel de detalle y un rendimiento excelente para cualquier mod con efectos gráficos intensos. Tarjetas como RTX 3050 y las anteriores funcionan bien para esto.

If GPU para juegos de gama alta son demasiado caras, plantéate opciones más económicas. Tarjetas como GeForce GTXpuede funcionarMinería, artesanía a un nivel aceptable. La clave está en asegurarse de que la tarjeta pueda satisfacer tus necesidades y no suponga un cuello de botella para tu equipo para jugar.

3. RAM (memoria)

La memoria RAM también desempeña un papel importante en Minería, artesanía funcionar correctamente en tu ordenador portátil. Necesitarás al menos 8 GB de RAM. Es suficiente para jugar a la edición estándar o a la Edición Bedrock con una configuración normal. Sin embargo, para obtener un rendimiento más estable y transiciones fluidas entre biomas en los modos Supervivencia o Creativo, es mejor elegir un portátil con 16 GBRAM o más.

Si quieres tener tu propio servidor, necesitarás como mínimo 32 GB de RAM. De hecho, muchos ordenadores portátiles por debajo de€2,000 aún así puede ofrecer una experiencia fantástica.

4. Tipo de almacenamiento

Uno de los factores clave que influyen en Minería, artesanía El rendimiento depende del tipo de almacenamiento (/gaming-gear/ssd-hdd/). El juego en sí no ocupa mucho espacio: alrededor de de uno a dos gigabytespara vainillaMinería, artesanía. Pero con mods, shaders y paquetes de texturas, el tamaño puede aumentar hasta 10-20 GB. Lo que importa es la velocidad de acceso a los datos.

Por eso, un SSD es prácticamente un componente de hardware imprescindible para cualquier buen portátil destinado a Minería, artesanía. Ofrece tiempos de carga más rápidos, un inicio rápido del mundo del juego, transiciones instantáneas entre ubicaciones y prácticamente ningún retraso al guardar. A diferencia de los antiguos discos duros (HDD), los SSD aceleran no solo el juego, sino todo el sistema Windows.

Se recomienda elegir un portátil para juegos con al menos 256 GB de SSD, sobre todo si tienes pensado instalar mods, jugar a otros juegos o guardar capturas de pantalla y vídeos del juego. Los modelos más avanzados ofrecen Quinientos doce gigabyteso inclusoun terabyte. Estos portátiles funcionan muy bien para cualquier tarea.

Es una ventaja si tu portátil admite una ampliación. De ese modo, puedes ampliar el almacenamiento eligiendo el el mejor SSD externo para juegos.

5. Características de la pantalla

Una buena pantalla que te ofrecerá una experiencia de juego perfecta en Minería, artesanía debería cumplir una serie de criterios.

En primer lugar, la resolución. Full HD es el estándar para la mayoría de las mejores portátiles para juegos a buen precio for Minería, artesanía, que ofrece una buena nitidez y rendimiento. Sin embargo, Mil cuatrocientos cuarenta ofrece un mayor nivel de detalle, sobre todo al visualizar paisajes extensos o al utilizar el trazado de rayos, siempre y cuando tu tarjeta gráfica lo admita, claro está.

El siguiente parámetro es la frecuencia de actualización. Los modelos con Ciento veinte hercios y los valores anteriores ofrecen una imagen más fluida, lo cual es especialmente importante para la jugabilidad dinámica en el modo Supervivencia o para la construcción rápida en el modo Creativo. Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización, menos saltos se producirán en la imagen y más agradable resultará toda la experiencia de juego.

Y, por último, las pantallas OLED son ideales para quienes buscan el máximo impacto visual. Ofrecen negros profundos y colores vivos, perfectos para escenas nocturnas iluminadas por antorchas o lava. Si estás buscando el el mejor portátil para juegos for Minería, artesanía Si buscas una pantalla de primera categoría, la tecnología OLED es una opción excelente.

6. Diferencias entre las ediciones de Minecraft

También conviene tener en cuenta qué versión concreta del juego prefieres. Esto influye directamente en los requisitos técnicos de tu portátil para Minería, artesanía.

Minecraft Edición Java suele ser la opción elegida por los jugadores avanzados, sobre todo por aquellos que quieren instalar mods, utilizar shaders o probar con una distancia de renderizado elevada. Esta versión requiere más potencia: un procesador potente, una buena tarjeta gráfica (preferiblemente NVIDIA GeForce RTX), y más memoria RAM (al menos 16 GB (para una experiencia de juego con mods estable).

Por otro lado, Minecraft Edición Bedrock funciona mejor. Puedes jugar incluso en ordenadores portátiles por debajo de€1,000 con tarjeta gráfica integrada, 8 GB RAM y un SSD básico. Además, es compatible con los controles táctiles y el juego multiplataforma, por ejemplo, entre Windows, tabletas yXbox. Y si quieres descubrir más ofertas interesantes, echa un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores portátiles para juegos por menos de €1500.

Preguntas frecuentes

Si tienes pensado jugar Minería, artesanía Si estás pensando en comprar un portátil para jugar, seguramente tendrás algunas dudas técnicas y prácticas. A continuación, hemos recopilado las preguntas más frecuentes para ayudarte a elegir y mejorar tu experiencia de juego.

¿Cuál es el mejor portátil para jugar a Minecraft?

La mejor opción es un portátil para juegos con NVIDIA GeForce RTX, AMD Ryzen, oIntel Core i5+, 16 GB RAM y un SSD. Garantizará una experiencia de juego fluida, cargas rápidas y será compatible con mods, trazado de rayos y una gran distancia de renderizado.

¿Se puede jugar a Minecraft en un portátil?

Sí, incluso los portátiles económicos te permiten jugar Minería, artesanía, sobre todo la Edición Bedrock. Para la versión Java con mods, necesitarás una tarjeta gráfica más potente, más memoria RAM y un disco SSD; de lo contrario, no podrás sacar el máximo partido a esta versión.

¿Cómo se muestran las coordenadas en Minecraft Java en un ordenador portátil?

Pulsa la tecla F3 del teclado. Así se abre la pantalla de depuración, donde se muestran las coordenadas del jugador y otros datos del juego. Es una función muy útil para el modo Supervivencia, los proyectos de construcción y las partidas rápidas.

¿Cómo se juega a Minecraft en un portátil?

Descarga el juego desde la página web oficial, instálalo e inicia sesión en tu cuenta. Asegúrate de que tu ordenador portátil cumple los requisitos del sistema; de lo contrario, los tirones serán inevitables. Una vez instalado, podrás jugar, instalar mods, conectarte a servidores y explorar vastos paisajes.

¿Qué es mejor, Java o Bedrock?

Java es ideal para quienes desean instalar mods, utilizar shaders y necesitan mayor potencia. Bedrock es mejor para disfrutar de una experiencia de juego fluida en portátiles económicos, jugar en diferentes plataformas y utilizar controles táctiles en dispositivos Windows o tabletas.