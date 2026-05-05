Las 11 mejores series de Netflix basadas en videojuegos en 2026

Antes de repasar la lista de los mejores Netflix series basadas en videojuegos, hay que tener en cuenta que, en su día, las adaptaciones de videojuegos no solo eran una apuesta arriesgada, sino que, además, eran francamente malas.

Pero esos tiempos ya han quedado atrás, y Netflix Se ha convertido, sin hacer mucho ruido, en la plataforma más sólida para las adaptaciones de videojuegos a series que realmente funcionan.

Después de ver todas las series de esta lista al completo —algunas en un solo fin de semana y otras a lo largo de varias temporadas—, una cosa quedó clara: las mejores adaptaciones no se basan únicamente en las referencias. Entienden por qué los juegos originales eran importantes y plasman esas ideas en una serie de televisión cautivadora.

Esta clasificación se basa en la calidad de la narración, el respeto por la historia del juego, la animación y el ritmo, el desarrollo de los personajes y si la serie resulta atractiva incluso para quienes nunca han jugado al juego.

Nuestras mejores recomendaciones de series de Netflix basadas en videojuegos

Entre esta selección de adaptaciones, se pueden encontrar auténticas joyas que han sabido mantener su identidad propia sin dejar de ser fieles a los videojuegos en los que se basan. Destacan por sus mundos y su narrativa.

Arcane (2021) – Una animación impresionante realza la rica historia de Riot, que te sumerge en una montaña rusa de emociones. Cyberpunk: Edgerunners (2022) – Un caos bañado en luces de neón y una historia conmovedora que, además, te llena de la adrenalina propia del género cyberpunk. Castlevania (2017) – Una banda sonora inquietante y una historia de caza de demonios ambientada en un mundo de fantasía oscura.

Desplázate hacia abajo para ver todos los detalles, incluyendo cómo celebran sus juegos y dónde encontrar las mejores ofertas para una noche épica de maratón de «ver y jugar».

Las 11 mejores series de Netflix basadas en videojuegos

Prepárate para descubrir lo mejor Netflix series basadas en videojuegos que realmente merecen una mención especial y dan en el clavo.

A continuación encontrarás una selección de obras que no solo cuentan una historia de forma magistral, sino que además te ofrecenimágenes espectaculares, respetar la tradición de sus juegos originales, y te ofrecen tramas que invitan a un maratón tanto si los has jugado como si no.

1. Arcane [Mejor adaptación de videojuegos en Netflix]

Año de lanzamiento 2021 Género Animación de fantasía steampunk Episodios 18 (2 temporadas) Título original del juego League of Legends

Me metí enArcanoscomo adaptación de un videojuego, y me dejó alucinado. Creo que es una de las mejores Netflix una serie basada en videojuegos. Hay varias razones que lo explican. La historia se adentra en Piltover y Zaun, tejiendo una nueva trama en torno a Vi y Jinx. La trama aborda la inestabilidad política, las diferencias de clase y el dolor de una hermana, todo ello sin desvelar la historia del juego.

Riot y Studio Fortiche han establecido un nuevo estándar para los grandes estudios de animación, con efectos visuales 2D/3D de vanguardia que reflejan el mundo del juego al tiempo que le aportan una nueva profundidad emocional. La historia del juego se plasma a través de escenarios emblemáticos, tecnología familiar y conflictos arcanos. La historia independiente de Arcanos es una auténtica lección magistral sobre el arte de contar historias.

Con unos personajes esbozados con gran detalle, un universo ricamente construido y una gran carga emocional, destaca por méritos propios. No es necesario conocer previamente la Liga. Sinceramente, esta obra se gana un lugar en el salón de la fama de Las mejores películas basadas en videojuegospor ahí.

¿Qué es lo que hace queArcanoses:

Una dinámica entre hermanas muy bien construida y decisiones morales con múltiples matices

Animación cinematográfica que combina escenas callejeras crudas con una maestría técnica

que combina escenas callejeras crudas con una maestría técnica Arcanosconstruye su mundo de forma visual, llenando las escenas con pequeños guiños y pistas en lugar de incluir información sobre el trasfondo en los diálogos

★ La mejor adaptación de un videojuego en Netflix Tarjetas regalo de League of Legends Compra en Eneba

2. Cyberpunk: Edgerunners [La mejor adaptación de Netflix con temática cyberpunk]

Año de lanzamiento 2022 Género Animación de acción distópica Episodios 10 Título original del juego Cyberpunk 2077

Si te gustajuegos comoCyberpunk 2077, y luego conocerDe «Cyberpunk 2077» precuela independiente y adaptación televisiva: Cyberpunk: Edgerunners¡Es unNetflix serie de anime ambientada en el mismo universo que Cyberpunk 2077. La acción se desarrolla aproximadamente un año antes de los acontecimientos del juego (alrededor de 2076) y sigue a un nuevo elenco de personajes en Night City. La serie cuenta con escenarios conocidos y cameos del querido juego.

Sigue a David Martínez, un adolescente con astucia callejera que se convierte en un «edgerunner» (cibermercenario) y se sumerge de cabeza en el caos de Night City. Con la fascinante animación de Studio Trigger… imagínate combates trepidantes bañados en neón. Sin rodeos, te atrapa rápidamente con emociones crudas, lealtad y el coste psicológico de una vida mejorada por la tecnología. El futuro se tiñe de neón.

Lo que hace que la serie destaque:

Un viaje emocional , incluso para quienes no son aficionados a los videojuegos: el ascenso y la caída de David son trágicos y fáciles de identificar. Los fans lo describen como «atractivo, trágico y extremadamente violento», con «un punto de partida perfecto» para adentrarse en el género

, incluso para quienes no son aficionados a los videojuegos: el ascenso y la caída de David son trágicos y fáciles de identificar. Los fans lo describen como «atractivo, trágico y extremadamente violento», con «un punto de partida perfecto» para adentrarse en el género No es necesario tener conocimientos previos sobre el juego

Una experiencia sensorial totalmente envolvente con una animación llamativa y una banda sonora cautivadora

★ La mejor adaptación de Netflix con temática cyberpunk Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

3. Castlevania [La mejor serie de fantasía gótica basada en un videojuego]

Año de lanzamiento 2017 Género Animación de fantasía oscura Episodios 32 Título original del juego Castlevania III: La maldición de Drácula y Sinfonía de la noche

Nocturno, vampírico, fantasía oscura. ¿Te suenan estas palabras? Entonces te encantará Castlevania. Es una serie de animación basada en los videojuegos del mismo nombre. Destaca por sus castillos sombríos y su atmósfera gótica. Producida por Powerhouse Animation, esta Netflix ¡La serie se mantiene fiel a sus raíces en los videojuegos! Trevor Belmont, Drácula y Alucard parecen sacados (tal cual) del universo de Konami.

El guion de la serie es ingenioso, con un humor negro y una narrativa en capas que amplía la mitología medieval de vampiros de la franquicia. A pesar de las críticas iniciales por su ritmo irregular, la serie ha madurado hasta convertirse en una rica saga que combina acción, tragedia, terror y mucho más.

Tiene suficiente atmósfera para los adictos a las maratones de series y cuenta con una rica mitología basada libremente en el videojuego del que se inspira.

Lo que hace que la serie destaque:

Evolucionado trayectorias de los personajes

trayectorias de los personajes Una estética impresionante dibujada a mano que recuerdan a los clásicos Castlevaniaentornos

que recuerdan a los clásicos Castlevaniaentornos Un tono equilibrado una historia de fondo trágica y escenas de lucha brutales

★ La mejor serie de fantasía gótica basada en un videojuego Castlevania: Colección Advance Compra en Eneba

4. Resident Evil [Mejor serie de videojuegos de acción y terror]

Año de lanzamiento 2022 Género Acción/Terror Episodios 8 Título original del juego La franquicia Resident Evil

Si eres fan de uno de los las mejores sagas de videojuegos de terror, Resident Evil, entonces es muy probable que esta serie te encante. Netflix’s Resident Evil se adentra en la saga de la familia Wesker, Jade y Billie, desde que descubren el virus T de niños hasta que se enfrentan al colapso mundial ya de adultos. Se trata de una adaptación de un videojuego que se inspira libremente en el universo de Capcom, creando su propia línea temporal con brotes zombis y conspiraciones de la Corporación Umbrella.

El tono de la serie es sorprendente, ya que combina el terror de supervivencia, cargado de acción, con un emotivo drama familiar. Por fin ofrece a los fans un universo de acción real ligado a la tensión clásica del bioterrorismo y a los giros argumentales típicos de los laboratorios. Las críticas han sido dispares: algunos han elogiado el homenaje a la historia de Umbrella; otros han considerado que el ritmo de la serie se queda corto.

Sin embargo, comoNetflix serie de videojuegos, destaca por crear tensión en torno al legado, el misterio y la estética de terror que esperan los fans. Es un paso audaz en la adaptación de videojuegos a series Netflix Tendencia «originals»: experimental, imperfecta, pero impulsada, en esencia, por los fans.

Lo que lo hace destacar:

Empapado de sangre El terror se mezcla con el drama familiar de los Wesker

Efectos de las mutaciones y Umbrella Corp Las referencias lo sitúan en el contexto de la historia del juego

Lleno de acción escenas con amenazas de zombis reales y generadas por ordenador

★ La mejor serie de videojuegos de acción y terror Pack triple de Resident Evil Compra en Eneba

5. Devil May Cry [La mejor serie de videojuegos de Netflix sobre un cazador de demonios con un estilo único]

Año de lanzamiento 2025 Género Fantasía urbana animada Episodios 8 (Temporada 1) Título original del juego Serie Devil May Cry

Los amantes de laDevil May Cryserie,aficionados a la supervivencia, yAficionados a los juegos de disparos en primera persona Únete. Esta serie es una auténtica pasada, ya sabes a qué me refiero. Prepárate para conejitos infernales y tiroteos en el Vaticano. La serie animada Netflix La serie «Originals» reinterpreta los orígenes de Dante con un estilo propio de Capcom de finales de los 90 y principios de los 2000, combinando un estilo elegante con acción trepidante.

Es una adaptación libre Devil May Cry 3 y se basa en la mitología de los videojuegos, pero abre una nueva vía narrativa en un estilizado «multiverso pirata». La interpretación de Johnny Yong Bosch da vida a Dante con un estilo más genial que nunca. Supongo que la serie salvó a la franquicia de adaptaciones insulsas, ya que los críticos la elogiaron por su coreografía de lucha y su animación «grandilocuente».

Si te gustan las secuencias de acción que se han trasladado del videojuego a la pantalla, prepárate para batallas trepidantes y cacerías de demonios. Una temporada que promete para ver de un tirón: los efectos visuales, la crudeza, el ambiente. Y todo ello evoca claramente a Dante, pero con un toque lo suficientemente fresco como para atraer a nuevos seguidores.

¿Qué es lo que lo hace destacar?:

Una caza de demonios intensa y estilizada combate

combate Asentimientos de asentimiento en la historia del juego (Devil May Cry 3(raíces)

en la historia del juego (Devil May Cry 3(raíces) Arte cinematográfico de Studio Mir, alta calidad de animación

★ La mejor serie de juegos de Netflix sobre cazadores de demonios con un estilo único Devil May Cry Compra en Eneba

6. Pokémon Concierge [La mejor adaptación de un videojuego acogedor en Netflix]

Año de lanzamiento 2023 Género Fantasía de aventuras Episodios 4 (14-20 min cada una) Título original del juego Pokémon (1996, Satoshi Tajiri)

Ambientada en un resort Pokémon tropical, esta Netflix La serie sigue a Haru, una conserje en horas bajas que cuida de Pokémon como Psyduck, Pikachu y Magikarp. Combina el Pokémon un mundo con un cálido estilo de animación fotograma a fotograma que resulta relajante y fresco. Tanto para los aficionados a los videojuegos como para los recién llegados, ofrece una acogedora mezcla de vida cotidiana y sutiles tramas de personajes sin combates. ¡Se centra principalmente en el cariño y las relaciones!

La animación rebosa personalidad: cada fotograma está elaborado con tal detalle que parece tangible. Los críticos han elogiado su «buena onda» y su tono «acogedor». Aunque se aleja de la jugabilidad tradicional, eso le da espacio para respirar y explorar pequeños matices emocionales. La serie se desarrolla sin prisas, pero nunca resulta aburrida. Ofrece un encanto episódico que recompensa a quien la ve con atención. Temporada 2 is fijado para septiembre de 2025.

Por qué merece un puesto:

Un desarrollo de los personajes entrañable y pausado, sin distracciones relacionadas con las batallas

Un estilo de animación renovado que resalta la personalidad de los Pokémon

Episodios cortos, ideales para ver de un tirón y perfectos para relajarse

★ La mejor adaptación de un videojuego acogedor en Netflix Pokémon Compra en Eneba

7. Onimusha [Adaptación al anime de fantasía sobre un samurái oscuro]

Año de lanzamiento 2023 Género Anime / Acción y aventura / Sobrenatural Episodios 8 Título original del juego La franquicia Onimusha

Ambientada a principios del periodo Edo en Japón, esta Netflix Esta serie de televisión sigue al legendario espadachín Musashi Miyamoto mientras se calza el mítico Guantelete Oni para derrotar al demoníaco Genma. ¿Por qué merece la pena verla? Pues bien, tanto para los fans del juego como para los recién llegados, esta franquicia combina la mitología del juego con una trama sobrenatural muy original que te enganchará.

La serie tiene un núcleo emocional que se ve realzado por una animación llena de atmósfera. Y logra el equilibrio perfecto entre escenas de acción entretenidas y una humanidad sorprendente. No es plana ni genérica, eso está claro. Aunque algunos fans señalaron desviaciones respecto a la historia del juego, la mayoría coincidió en que es una aportación satisfactoria al universo. Sin duda, ofrece una experiencia dramática lo suficientemente cautivadora como para dejarte huella.

Por qué debería estar en tu lista:

Acción elegante de espadas y brujería con combates trepidantes y elementos sobrenaturales terror

con combates trepidantes y elementos sobrenaturales Único, pero a la vez familiar que se inspira en elementos clave de los videojuegos eventos pero también teje una historia autónoma llena de honor, legado y traición

que se inspira en elementos clave de los videojuegos pero también teje una historia autónoma llena de honor, legado y traición Compacto y para ver de un tirón

★ Adaptación al anime de una fantasía de samuráis oscura Onimusha: Warlords Compra en Eneba

8. Carmen Sandiego [La mejor aventura de atracos a nivel mundial]

Año de lanzamiento 2019 Género Película de animación de acción y aventuras Episodios 8 Título original del juego ¿Dónde está Carmen Sandiego?

Lo vi como fan de las adaptaciones de videojuegos a series Netflix los originales y me encantaron desde los ingeniosos atracos hasta las emocionantes aventuras por todo el mundo. Es nostalgia, pero actualizada, inteligente y perfecta para ver de un tirón para cualquiera que adore los acertijos y el ambiente de espionaje. La serie adapta el clásico videojuego con giros educativos, al tiempo que desarrolla el personaje de Carmen y amplía el trasfondo de la historia.

La serie ofrece historias con múltiples capas, una animación llena de vida y un divertido giro moral en el que Carmen roba a los villanos para ayudar al mundo. Tanto niños como adultos disfrutarán de las persecuciones y del recorrido cultural por lugares emblemáticos e idiomas. Se trata de un entretenimiento inteligente que mantiene a los espectadores en vilo y animando a Carmen. Además, demuestra que una serie basada en un videojuego puede resultar fresca y infinitamente entretenida.

¿Qué lo hace destacar?:

Intrigas de atracos apasionantes por ciudades emblemáticas

por ciudades emblemáticas Una amplia ventaja con principios

con principios Ideal tanto para espectadores ocasionales como para los amantes de las adaptaciones

★ La mejor aventura de atracos a escala mundial Carmen Sandiego Compra en Eneba

9. Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft [La mejor epopeya arqueológica animada]

Año de lanzamiento 2024 Género Película de animación de acción y aventuras Episodios 8 Título original del juego Trilogía del reinicio de Tomb Raider (2013-2018)

Sumérgete en estoNetflix una serie de videojuegos llena de emoción. Como puedes imaginar, al ser un homenaje a Tomb Raider, ofrece parkour trepidante y una gran carga emocional. Se basa en los reinicios de la saga (Rise, Shadow, etc.) y combina la acción con el viaje personal de Lara. ¡Aporta un toque de profundidad emocional!

Como juego para el programa Netflix Original, recrea a la perfección la historia y los entornos crudos del juego. Se puede sentir la tensión del juego en el dolor, la culpa y la agilidad de Lara. La serie cuenta con acertijos arcaicos, reliquias peligrosas y un bagaje emocional. Incluso quienes no juegan pueden apreciar la vulnerabilidad de la heroína y la narrativa llena de matices.

Una adaptación apasionante que hace justicia a la obra original; esta serie mantiene tanto a los fans como a los nuevos espectadores enganchados a la lucha de Lara. Verla te hará querer revisar el sigilo and juego de disparos en tercera personacategorías.

Lo que hace que la serie destaque:

Una evolución del personaje llena de emotividad basado en una tragedia

basado en una tragedia Impresionantes secuencias de parkour y acertijos con artefactos apasionado por los videojuegos

Una reinvención audaz De icono de la mirada masculina a aventurera moderna

★ La mejor epopeya arqueológica animada Tomb Raider: Trilogía Definitiva de la Superviviente Compra en Eneba

10. Dragon’s Dogma [La mejor aventura de fantasía épica]

Año de lanzamiento 2020 Género Fantasía urbana animada Episodios 7 Título original del juego Dragon’s Dogma

Dragon’s Dogma se adentra de lleno en el clásico de culto de Capcom, un mundo de fantasía oscura. Al verla, comprobarás que está totalmente inspirada en sus orígenes (especialmente para los fans del juego). A lo largo de la película, el anime de Netflix captura un mundo medieval lleno de dragones, leyendas, monstruos y la misión de Arisen para acabar con Grigori. Se mantiene fiel a la esencia del juego: peones, combate táctico en tiempo real y exploración de mundo abierto.

Si has recorrido Gransys en tus aventuras, esta serie te transmitirá esa misma tensión épica. No hace falta que hayas jugado al juego para disfrutarla. Prepárate para un mundo crudo y lleno de historia, donde cada peón cuenta y el dragón se cierne amenazador. Es un estreno que te dejará con ganas de jugar. RPG and juegos de rol de acciónigualmente

¿Qué es lo que lo hace destacar?:

Fiel a la historia del juego con la mecánica habitual de los peones

con la mecánica habitual de los peones Un tono oscuro y evocador con emocionantes secuencias de combate

Amplía el universo de Gransys a través de la narración animada

★ La mejor aventura de fantasía épica Dragon’s Dogma Compra en Eneba

11. Tekken: Bloodline [Mejor adaptación de un juego de lucha]

Año de lanzamiento 2022 Género Anime de artes marciales Episodios 6 Título original del juego Tekken 3

Sal de la rutina y lánzate a Tekken: BloodlineCombates, personajes y mucho más. De la mano del equipo que creó Tekken 3, esta adaptación llega con fuerza. Es la historia de The King of Fighters que no sabías que necesitabas. Centrada en el debut de Jin Kazama en Tekken 3, intensifica el drama del combate cuerpo a cuerpo, los combos letales y las guerras de la familia Mishima.

La serie respeta la esencia de las artes marciales del juego, pero profundiza en las emociones de los personajes: la ira, la pérdida y el destino de Jin resuenan a lo largo de toda la serie. Es breve, intensa y adictiva tanto para los seguidores de la franquicia como para los recién llegados. Las peleas parecen sacadas directamente del mando a la pantalla, con mucho estilo.

El formato de la serie mantiene un ritmo trepidante y se ha ganado un puesto en esta lista gracias a su coreografía impecable y al dinamismo de la trama. Quizás te apetezca echarle un vistazo a tu mis juegos de lucha favoritos justo después de verlo.

¿Qué es lo que lo hace destacar?:

Gran énfasis en los personajes Los orígenes de Jin Kazama

Animación fluida de artes marciales fiel a las combinaciones del juego

fiel a las combinaciones del juego Fiel partido-que-se-va-a-disputar adaptación de un clásico Tekken 3argumento

★ Mejor adaptación de un juego de lucha Tekken 7 – Pase de temporada 3 Compra en Eneba

Menciones honoríficas: Las mejores adaptaciones de videojuegos

Ahora es el momento de conseguir un Netflix tarjeta regalo y echa un vistazo a algunos programas más que merecen una mención especial:

¡El espectáculo de Cuphead! – Una impresionante reedición del clásico juego de acción y disparos. Los críticos la califican como «una de las mejores adaptaciones de videojuegos hasta la fecha, si no la mejor».

– Una impresionante reedición del clásico juego de acción y disparos. Los críticos la califican como «una de las mejores adaptaciones de videojuegos hasta la fecha, si no la mejor». Récord – A Netflix Un documental que rinde homenaje a la cultura de los videojuegos. Entretenido para los aficionados, aunque los críticos señalan que a veces carece de profundidad.

– A Netflix Un documental que rinde homenaje a la cultura de los videojuegos. Entretenido para los aficionados, aunque los críticos señalan que a veces carece de profundidad. Castlevania: Nocturne – Aclamada por la crítica, con una puntuación del 96-100 % en Rotten Tomatoes, y ampliamente elogiada por su animación fiel y de gran calidad.

– Aclamada por la crítica, con una puntuación del 96-100 % en Rotten Tomatoes, y ampliamente elogiada por su animación fiel y de gran calidad. Resident Evil: Oscuridad infinita – Dale una oportunidad a este si eres un auténtico Resident Evilaficionado

Preguntas frecuentes