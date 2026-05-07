Die 6 besten Microsoft-Laptops im Jahr 2025 für jeden Bedarf

Das BesteMicrosoft Laptop-Modelle verbinden Leistung mit Mobilität und werden so einer Vielzahl von Anforderungen gerecht. Dazu gehören sowohl Power-User, die unterwegs arbeiten, als auch Gelegenheitsspieler sowie alle, die einfach nur ein zuverlässiges Gerät suchen. Die Surface-Produktreihe von Microsoft bietet eine Mischung aus traditionellen Laptops und vielseitigen 2-in-1-Gerätefür Kreativität.

Jeder Surface-Laptop besticht durch ein elegantes Design und leistungsstarke Hardware, sodass Sie nicht auf Stil zugunsten der Leistung verzichten müssen. Von schnellen Startzeiten über gestochen scharfe Displays bis hin zu langlebigen Akkus – diese WindowsLaptops sind vollgepackt mit Funktionen, mit denen Sie den ganzen Tag über produktiv bleiben .

Im Laufe der Jahre haben sie Dutzende von Modellen auf den Markt gebracht, was die Suche nach dem passenden Gerät erschwert. Bei der Bewertung von Laptops durchforste ich das Internet nach authentischen Testberichten und verifizierten Nutzerbewertungen zu diesen Geräten, um zu sehen, wie sie sich in der Praxis bewähren. Einige zeichnen sich durch ihre Akkulaufzeit oder ihr schlankes Design aus, während andere stark auf KI-Funktionen setzen.

Unsere Top-Empfehlungen für Microsoft-Laptops

Wenn es um Microsoft Bei Windows-Laptops kommt es darauf an, das richtige Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Design und praktischer Anwendbarkeit zu finden. Hier sind die Top-Modelle, die sich besonders hervorheben:

Microsoft Surface Laptop 7 – Unsere erste Wahl und der beste Laptop für vielfältige Einsatzzwecke. Er ist schnell, leicht und mit intelligenten KI-Funktionen ausgestattet, die alltägliche Aufgaben erleichtern.

Microsoft Surface Laptop 4 – Bietet Nutzern solide Leistung und ein beeindruckendes Display zu einem erschwinglichen Preis. Es bewältigt mühelos alltägliche Aufgaben wie das Surfen im Internet und die Nutzung von Produktivitäts-Apps und ist damit eine zuverlässige Wahl für alle, die auf ihr Budget achten müssen.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 – Die beste Wahl für Gamer und Kreative – und das alles dank eines unauffälligen RTX 4050. Dank seines vielseitigen Designs kannst du zwischen Laptop- und Tablet-Modus wechseln, was sich perfekt zum Zeichnen, für die Videobearbeitung oder für lange Gaming-Sessions eignet.

Von alltäglichen Aufgaben bis hin zu anspruchsvollen kreativen Arbeiten – diese Microsoft Laptops bieten zuverlässige Optionen, die sich an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen. Jedes Modell verfügt über eine einzigartige Kombination aus Funktionen und Leistung, die unterschiedlichen Anforderungen und Budgets gerecht wird.

Die 6 besten Microsoft-Laptops für Arbeit und Freizeit

Angesichts der Vielzahl an verfügbaren Modellen kann die Auswahl des richtigen Laptops eine Herausforderung sein. Nachdem wir uns Testberichte, Bewertungen und Benchmark-Ergebnisse genauer angesehen haben, stellen wir Ihnen hier die 6 besten Microsoft-Laptops vor, die Sie derzeit kaufen können.

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7 GPU Intel Arc-Grafikkarten RAM 16 GB Anzeige 13,8 Zoll, 2304 × 1536 Lagerung 256-GB-SSD Akku Bis zu 20 Stunden Gewicht 1,34 kg

The Microsoft Surface Die Laptop-Reihe ist seit Jahren bei den Fans sehr beliebt, und die Fläche 7 ist unsere erste Wahl unter den besten Microsoft-Laptops. Er wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt, dank Erweiterte KI-Funktionen von Copilot+ und eine hervorragende Akkulaufzeit.

An Intel Core Ultra 7 Dieser Prozessor treibt diesen kompakten PC an16 GB of RAM. Es gibt reichlich Stauraum bei dem 256 Gigabyte Solid-State-Laufwerk, das Ihnen unterwegs schnellen Zugriff auf Ihre Daten ermöglicht. Es ist ein großartiges Gerät, wenn Sie Ihre Produktivität steigern möchten, und hält mit einer einzigen Akkuladung den ganzen Tag durch.

Mit einem Gewicht von weniger als drei Pfund ist dieses Oberfläche Dieser Laptop ist ein echtes Leichtgewicht. Er ist solide verarbeitet, verfügt über einen Aluminiumrahmen und schmale Einfassungen, die ein hochwertiges Display umgeben. Der 13,8-Zoll-PixelSense-Touchscreen zeichnet sich durch kräftige Farben und starke Kontraste aus, mit einemVerhältnis 13:1. Das sind zwei Eigenschaften, die die Leute an demFläche 7und dieArc-GPU bietet angesichts seiner integrierten Bauweise eine beeindruckende Leistung.

The Microsoft Surface 7 Der Laptop wird für sein durchdachtes Design und seine Akkulaufzeit von einem ganzen Tag gelobt. Er gehört zu den besten Windows Laptops, wenn Sie ein Gerät suchen, das ein bisschen von allem kann, und Sie an den besonderen Funktionen interessiert sind Copilot+ mitbringt.

Vorteile Nachteile ✅ Scharfes 13,8-Zoll-PixelSense-Display ✅ Optimiert für Copilot+ ✅ Das leichte, stromlinienförmige Design ✅Hervorragende Akkulaufzeit ✅ Quad-Core-Ultra-7-Prozessor und 16 GB RAM ❌ Nicht ideal für anspruchsvolle Gamer

Endgültiges Urteil: Mit seiner leichten Bauweise und den fortschrittlichen Funktionen ist das Microsoft Surface 7 Dieser Laptop bietet eine ausgewogene Mischung aus Mobilität und Leistung, die jeden durch einen anstrengenden Tag bringt.

2. Microsoft Surface Laptop 4[Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Intel Iris Plus 950 RAM 8GB Anzeige 13,5 Zoll, 2256 × 1504 Lagerung 512 Gigabyte Akku Bis zu 11,5 Stunden Gewicht 1,3 kg

The Microsoft Surface Laptop 4 befindet sich am anderen Ende des technologischen Spektrums vom Fläche 7. Er hat vielleicht nicht ganz so viel Leistung, aber dieser preisgünstige PC trifft genau den richtigen Ton, ohne das Budget zu sprengen.

Microsoftverwendet einChip der 11. Generation mit dem2,4 GigahertzCore i5-1135G7. Es weist beachtliche Benchmark-Ergebnisse auf, wodurch es sich für Multitasking eignet und Casual-PC-Spiele. DieIntel Iris Plus 950 übernimmt die Grafikverarbeitung, sorgt für flüssigen Lauf und trägt gleichzeitig zur Schonung der Akkulaufzeit bei. Praxistests zeigen, dass durchschnittlich 8 bis 12 Stunden aus diesem System, je nach Nutzung.

Der Laptop-Hersteller musste an einigen Stellen Abstriche machen, um den Preis dieses PCs niedrig zu halten. Das Display gehörte nicht dazu, sodass Sie sich auf ein 13,5-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 2256 x 1504. Es passt gut zu AllumfassendLautsprecher undAtmos 6 für alles von NetflixFressattackenbis spät in die NachtBergbau, HandwerkSitzungen.

Wenn Ihr Budget knapp ist oder Sie einfach nur einen Laptop der Mittelklasse benötigen, lässt sich gegen das Microsoft Surface Laptop 4. Er bietet solide Leistung, wo es darauf ankommt, ohne dabei Ihr Budget zu strapazieren. Er ist einer der besten Windows-Laptops seiner Klasse, der das Microsoft Branding.

Vorteile Nachteile ✅ 13,5-Zoll-PixelSense-Display ✅ Schnelles 512-GB-SSD-Laufwerk ✅ Dolby Atmos und Omnisonic-Lautsprecher ✅ Zwei Fernfeld-Studiomikrofone ✅ Solide Akkulaufzeit ❌ Es wird mit Windows 10 ausgeliefert

Endgültiges Urteil: Mit solider Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet das Microsoft Surface Laptop 4 ist eine praktische Wahl für preisbewusste Nutzer.

3. Microsoft Surface Laptop Studio 2 [Ideal für Gaming und Schule]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7-13700H GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM 16 GB Anzeige 14,4 Zoll 2400 x 1600 Lagerung 512 GB SSD Akku Bis zu 12 Stunden Gewicht 1,5 kg

Die meisten Gaming-PCs legen den Schwerpunkt auf reine Leistung, aber Microsoft verfolgte bei der Surface Laptop Studio 2. Er sieht nicht wie ein typischer Gaming-Laptop aus und übertrifft tragbare PCs, die doppelt so viel kosten, in Sachen Leistung.

Dieser Surface-Laptop weist dieselbe Designsprache auf, die für die gesamte Surface-Reihe charakteristisch ist, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Sie können den Studio 2nicht nur alshervorragender Gaming-Laptop, sondern auch als herkömmlicher Laptop oder im geneigten Modus bzw. im Tablet-Modus. Es ist vielseitig einsetzbar, was noch beeindruckender wird, wenn man einen Blick unter die Haube wirft.

The NVIDIA GeForce RTX 4050 with 6GB of VRAM ermöglicht es Spielern, ihre Lieblingstitel von überall aus zu genießen, und ein Intel i7 Der Prozessor sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft.

Gamer loben seine Leistung, und Kreative werden die Stiftunterstützung auf dem wunderschönen Einhundertzwanzig Hertz PixelSense Flow Anzeige. Trotz dieser technischen Daten sollten Sie 8–12 Stunden pro Akkuladung es sei denn, du spielst mit maximalen Einstellungen.

Microsoft Dieser flexible PC wurde speziell für Gamer und Kreative entwickelt und ist derzeit das beste Gaming-Notebook von Microsoft. Die Leistung der Grafikkarte steigt zwar mit dem Gewicht und dem Preis, doch das Surface Laptop Studio 2 ist sein Geld auf jeden Fall wert, wenn Sie ein leistungsstarkes System für unterwegs benötigen.

Vorteile Nachteile ✅ Eine leistungsstarke NVIDIA GeForce RTX 4050 ✅ 120-Hz-Bildwiederholfrequenz ✅ Bis zu 12 Stunden pro Akkuladung ✅ HDR 400 & Dolby Vision IQ ✅ Das Cabrio-Design ❌ Es ist teuer

Fazit: The Surface Studio 2 ist ein leistungsstarker Surface-Laptop, der speziell für Gamer und Kreative entwickelt wurde, die ein mobiles System benötigen, das alle Anforderungen erfüllt.

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Technische Daten Details CPU Snapdragon X Plus GPU Adreno RAM 16 GB Anzeige 13,8 Zoll, 2304 × 1536 Lagerung 256-GB-SSD Akku Bis zu 20 Stunden Gewicht 2,96 lbs.

Die richtige Balance zwischen Akkulaufzeit und Leistung zu finden, ist eine Herausforderung, aber Microsoft hat das mit dem Microsoft Surface Laptop 2024. Mit einer Laufzeit von etwa 20 Stunden pro Ladung bietet es mehrtägige Akkulaufzeit sowie eine ganze Reihe neuer Funktionen dank Copilot+ PC, insbesondere in Kombination mit einem der VPNs für die Netzwerksicherheit um bei der Arbeit oder beim Online-Gaming geschützt zu bleiben.

Die Partnerschaft zwischen Microsoft und Qualcomm kommt bei diesem Surface-Laptop durch den Snapdragon X Plus-Prozessor voll zur Geltung. Der optimierte Chip verhilft dem Surface zu diesen Akku-Leistungswerten, während die Neural Processing Unit, kurz NPU, das gesamte KI-Erlebnis verbessert. Dazu gehören Funktionen wie „Recall“, „Cocreator“ und „Live Captions“, die mehr als 40 Sprachen in Echtzeit übersetzen können.

Diese Leistung geht nicht auf Kosten der Mobilität. Der Surface Laptop ist schlank und leicht und eignet sich daher ideal für Studenten, Berufstätige oder alle, die zwischen verschiedenen Arbeitsorten hin- und herwechseln. Der 13,8-Zoll-Touchscreen ist brillant und reaktionsschnell, während die komfortable Tastatur perfekt für längere Arbeitssitzungen ist. Auch Gelegenheitsspiele sind auf diesem Gerät möglich Microsoft Surface mit den richtigen Einstellungen, obwohl ein preisgünstiger Gaming-Laptop könnte eine bessere Lösung sein.

Diese tragbare Version des Surface kam letztes Jahr auf den Markt und überzeugte schnell Nutzer auf der ganzen Welt. Es ist eines der besten Microsoft-Windows-Notebooks für die Arbeit, und die Akkulaufzeit ist fantastisch.

Vorteile Nachteile ✅ Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit ✅ KI-gestützte Funktionen über Copilot+ ✅ 16 GB RAM und 256 GB SSD ✅ Reaktionsschneller 2K-Touchscreen ✅ Fantastischer Preis ❌ Ideal für den allgemeinen Gebrauch, nicht für Spiele

Endgültiges Urteil: Wenn du einen Copilot+-PC mit intelligenten Funktionen, langer Akkulaufzeit und einem attraktiven Preis suchst, dann ist der Microsoft Surface Laptop 2024 ist die beste Wahl.

5. Microsoft Surface Laptop Go 3 [Ideal für mobile Berufstätige]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-125U GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB Anzeige 12,4 Zoll, 1536 × 1024 Lagerung 256 GB Akku Bis zu 15 Stunden Gewicht 1,1 kg

The Microsoft Surface Go 3 ist der beste Surface-Laptop für alle, die Wert auf Mobilität und Leistung legen. Mit einem Gewicht von nur 1,1 kg passt er problemlos in Rucksäcke oder Taschen und eignet sich daher perfekt für Studenten und mobile Berufstätige.

Eine 256-GB-SSD startet Windows 11 in Sekundenschnelle und bietet ausreichend Speicherplatz für Ihre Dateien und Programme. Der Surface Laptop wird von einem Intel Core i5-1235U und 8 GB RAM. Es nutzt die integrierte Intel Iris-Grafikkarte für Spiele und Medien. Es liegt zwar etwas hinter der GTX 1050 zurück, bewältigt aber mit den richtigen Einstellungen auch weniger anspruchsvolle Spiele, darunter einige AAA-Titel.

Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 15 Stunden pro Ladung sehr gut. Sie können den ganzen Tag lang arbeiten oder lernen, ohne nach einer Steckdose suchen zu müssen, und es wiegt nur etwa 2,5 Pfund. Dieses leichte System verfügt über ein kleineres 12,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1536 x 1024, das dank PixelSense-Technologie und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 dennoch hell und reaktionsschnell ist.

Das ist zwar kein Gaming-Laptop und auch kein System für die Videobearbeitung, aber das muss es auch nicht sein. Es wurde für alle entwickelt, die einen zuverlässigen Surface-Laptop mit kompakten Abmessungen suchen. Der Surface Go 3 bewältigt alltägliche Aufgaben problemlos und bietet bei Bedarf genügend Flexibilität für gelegentliches Gaming oder kreative Arbeiten.

Vorteile Nachteile ✅ Leichtes, äußerst handliches Design ✅ 12,4-Zoll-PixelSense-Touchscreen ✅ Komfortables Tastatur-Trackpad ✅ Anmeldung mit einem Klick ✅ Solide Akkulaufzeit ❌ Mittelmäßige Bildschirmauflösung

Endgültiges Urteil: DieSurface Go 3 bietet trotz seiner kompakten Bauweise jede Menge Leistung und ist damit ein zuverlässiger Laptop für den Alltag – ideal für Nutzer, die Wert auf Mobilität und Benutzerfreundlichkeit legen.

6. Microsoft Surface Pro 2-in-1 [Am besten für unterwegs]

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Technische Daten Details CPU Snapdragon X Plus GPU Adreno RAM 16 GB Anzeige 13 Zoll, 2880 × 1920 Lagerung 512 GB SSD Akku Bis zu 14 Stunden Gewicht 0,98 kg

Hybrid-Laptops mit Windows waren schon immer eine beliebte Wahl für alle, die ein tragbares Gerät benötigen. Dies Microsoft Surface Pro 2-in-1 Das trifft definitiv zu und ermöglicht es den Nutzern, Copilot+ überall zu nutzen, wo sie sich gerade aufhalten.

Das Surface Pro 2-in-1 ist ein interessantes Gerät. Es handelt sich um einen leistungsstarken Laptop, der als Tablet getarnt ist und über einen Deca-Core-Prozessor verfügt Snapdragon X Plus und 16 GB RAM. Es handelt sich um dieselbe Konfiguration, die man bei vielen Laptops von Microsoft mit der schnellen NPU findet. Sie ist leistungsstark und verfügt über ein besseres, wenn auch etwas kleineres 13-Zoll-PixelSense-Display mit einer Auflösung von 2880 x 1920 Pixeln.

Ohne Tastatur wiegt dieses Gerät weniger als 900 Gramm. Die Nutzer schätzen das kompakte Design und die Tatsache, dass man es mit der Surface Pro Flex-Tastatur innerhalb von Sekunden in einen Laptop verwandeln kann. Die Bedienung ist komfortabel, und der Surface Pen ist im Studio-Modus ein wahres Wunder, wo sich der einzigartige 165-Grad-Ständer als äußerst praktisch erweist.

Dieser Surface-Hybrid-Laptop ist der perfekte Begleiter für unterwegs, wenn Sie auch außerhalb von Zuhause oder dem Büro in Verbindung bleiben möchten. Copilot+ für PC kann bei einer Vielzahl von Aufgaben helfen, vom Verfassen von E-Mails über das Zusammenfassen von Besprechungen bis hin zur Erstellung von Grafiken. Der einzige Nachteil ist der Preis im Vergleich zu herkömmlichen Laptops, insbesondere wenn man sich für die Tastatur und den Surface Pen entscheidet.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarkes, aber kompaktes Design ✅ Vollständige Copilot+-PC-Integration ✅ Lebendiges, farbenfrohes Display ✅ Der flexible Ständer ✅ Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit ❌Teuer, wenn man Zubehör benötigt

Endgültiges Urteil: Mit einem strahlenden PixelSense Anzeige undCopilot+Unterstützung, dieSurface Pro 2-in-1 ist ideal für Menschen, die im Laufe des Tages zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechseln.

Besondere Merkmale von Microsoft-Laptops

Microsoft verfügt auf dem Laptop-Markt mit seinem Oberfläche Programm. Als Schöpfer von Windows (das Betriebssystem, das weltweit auf mehr als einer Milliarde Geräten läuft) kann das Unternehmen erfolgreich Hardware entwickeln, die nahtlos mit seiner Software zusammenarbeitet.

Diese enge Verzahnung führt dazu, dass Oberfläche Laptops, die sich durch ihre Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität im weiteren Sinne auszeichnen MicrosoftÖkosystem.

1. Hochwertiges Design und erstklassige Verarbeitungsqualität

Einer der Höhepunkte eines Microsoft Surface „Laptop“ steht für das Engagement des Unternehmens, PCs und Komponenten unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit herzustellen. Das Unternehmen verwendet in seiner gesamten Produktpalette recycelbare Aluminiumlegierungen und recyceltes Kobalt in den Akkus.

Die Verarbeitungsqualität hat nicht gelitten, obwohl das Unternehmen bei den Surface-Laptops recycelte Materialien verwendet. Es werden robuste Geräte aus hochwertigen Materialien hergestellt, vom Aluminiumgehäuse bis zum PixelSense-Display.

Die Nutzer schätzen die solide Haptik dieser Geräte und ihr hochwertiges Erscheinungsbild, das auch auf Dauer überzeugt. Auch leichtere Modelle wie der Surface Laptop Go 3 vermitteln ein ausgewogenes, solide verarbeitetes Gefühl, ohne dass dabei Abstriche gemacht wurden.

2. Innovative Formfaktoren und Vielseitigkeit

Microsoft hat sich mit Windows-Laptops einen Namen gemacht, die sich an die Nutzungsgewohnheiten der Anwender anpassen. Das Surface ProDie Serie hat eine2-in-1-Design mit abnehmbarem Teil das sich je nach Bedarf als Laptop oder als Tablet nutzen lässt. Es kann auch als digitales Skizzenbuch dienen und eignet sich ideal zum Notieren, Zeichnen oder Arbeiten für unterwegs.

Dieser Fokus auf Flexibilität spiegelt sich auch in einigen der besten Microsoft Laptops im Sortiment. Herkömmliche Oberfläche Laptops sorgen mit ihrem schlanken und leichten Design für Einfachheit, während 2-in-1 PCswie dasSurface Laptop Studio 2 den Nutzern ein Convertible-Gerät bieten, das sich im Handumdrehen vom Clamshell-Modus in den Creative-Modus umschalten lässt.

Dank dieser Optionen finden Sie ganz einfach eine Konfiguration, die zu Ihrem Alltag passt – egal, ob Sie am Schreibtisch tippen oder auf der Couch Fotos bearbeiten. Die Vielfalt bei den Oberfläche Dank dieser Modellpalette müssen Sie keine Kompromisse eingehen, denn jedes Modell hat seine ganz eigenen Vorzüge.

3. Atemberaubende PixelSense-Displays

PixelSense Die Displays sind ein herausragendes Merkmal dieser Geräte Microsoft Laptops. Diese Bildschirme sind berührungsempfindlich und auf die Arbeit optimiert. VieleOberfläche Laptops verwenden die Seitenverhältnis 3:2, wodurch Sie mehr Platz in der Höhe für Dokumente und beim Surfen im Internet haben. Es ist ein kleiner Unterschied, der sich jedoch erheblich auf die Produktivität auswirken kann.

Diese Displays unterstützen zudem die Eingabe per Stift, und die Surface-Stift eignet sich perfekt für alles, von digitaler Kunst bis hin zu einfachen handschriftlichen Notizen. Der Text ist gestochen scharf und die Farben leuchten, egal ob du Videos bearbeitest, zeichnest oder dich im Internet beim Doomscrolling verlierst.

Gamer werden die High-End-Displays zu schätzen wissen, auch wenn sie ein paar Stufen unter den die besten Gaming-Monitore was die Reaktionszeiten angeht.

Führend bei der KI-Integration [Copilot+ PCs]

Microsoft stellt KI in den Mittelpunkt mit Copilot+ Laptops. Diese Geräte sind weitgehend abhängig von Snapdragon X Plus and Snapdragon X Elite Prozessoren mit integrierten neuronalen Recheneinheiten.

DieseNPUkann damit umgehenbis zu 45 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Dies sorgt für Geschwindigkeit und Bandbreite für neue, KI-gestützte Funktionen auf dem Gerät, ohne den Laptop zu verlangsamen.

Copilot+ Windows Laptops verfügen über eine spezielle Taste für schnellen Zugriff und umfassende KI-Integration, einschließlich Tools wieRückruf, das Ihrem PC ein fotografisches Gedächtnis verleiht, damit Sie Dinge wiederfinden können, die Sie auf dem Bildschirm gesehen haben. Möchten Sie einen Videoanruf aufwerten? Das können Sie mit Copilot+ für PC and Windows Studio-Effekte mit automatischer Bildausrichtung, Sprachfokus und Hintergrundeffekten.

Live-Untertitel mit Übersetzung, Mitgestalter Die Bildgenerierung und intelligentes Multitasking sind weitere KI-gestützte Funktionen, die auf einem Copilot+ für PC.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Microsoft-Notebook?

The Microsoft Surface Laptop 7 ist eine ausgezeichnete Wahl für Nutzer, die einen ausgewogenen Laptop suchen, der Geschwindigkeit, Mobilität und intelligente KI-Funktionen vereint. Er eignet sich ideal für alltägliche Aufgaben, kreative Arbeit und produktives Arbeiten von unterwegs.

Ist Microsoft eine gute Marke für Laptops?

Microsoft stellt mit der Surface-Reihe solide Laptops her. Sie bieten modernes Design, solide Leistung und nützliche Funktionen wie Touchscreens und KI. Sie sind zwar nicht auf Hardcore-Gamer ausgerichtet, eignen sich aber gut für den täglichen Gebrauch und Gelegenheitsspiele.

Verfügen alle Microsoft-Laptops über Copilot+ PC-Funktionen?

Nein, nicht alleMicrosoft Laptops werden mit Copilot+ Funktionen. Nur bestimmte OberflächeZu den Modellen mit leistungsstarken Prozessoren und KI-Hardware gehörenCopilot+ für PC. Andere Modelle bieten weiterhin grundlegende Beifahrer Funktionen, jedoch ohne die erweiterten KI-Tools und die nahtlose Integration, die in Copilot+ für PC.

Wie ist die Akkulaufzeit bei einem Microsoft-Laptop?

Akkulaufzeit bei Microsoft Surface Die Lebensdauer von Laptops hängt vom jeweiligen Modell ab. Die meisten halten zwischen 8 und 20 Stunden mit einer einzigen Akkuladung, je nach Nutzung und Hardware. Neuere Modelle mit dem Snapdragon X Elite Chip-Geräte haben in der Regel die längste Akkulaufzeit.