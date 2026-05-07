Die 7 besten Monitore für Valorant im Jahr 2025 – von preisgünstig bis Profi-Klasse

Den besten Monitor für Bewertung Es geht nicht nur um auffällige technische Daten oder eine Überflutung mit RGB-Beleuchtung – es geht darum, sich den entscheidenden Vorteil zu verschaffen, der den Unterschied zwischen einem glücklichen Kopfschuss und einem entscheidenden Ass ausmacht. Als jemand, der viel zu viele Stunden damit verbracht hat, nach dem Rang „Immortal“ zu streben und ungläubig „One Shot!“ zu schreien, kann ich euch sagen: Euer Monitor ist wichtig. Sehr sogar.

Im Wettkampf-Gaming zählen Millisekunden. Ein Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz, geringer Eingabeverzögerung und gestochen scharfer Bildqualität ist kein Luxus – er ist deine Geheimwaffe. Und weißt du was? Die professionellsten Bewertung Spieler nutzen keine Kartoffel-Displays. Sie investieren in Ausrüstung, die mit ihren blitzschnellen Reflexen und pixelgenauen Bewegungen mithalten kann.

Egal, ob du den B-Site sicherst oder mitten im Spiel beim Dry-Peeking erwischt wirst (das ist uns allen schon mal passiert) – der richtige Monitor kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Wenn du also bereit bist, dein Setup und vielleicht – nur vielleicht – auch deinen Rang auf ein neues Level zu heben, dann lass uns einen Blick auf die Gaming-Monitore werfen, die dich nicht im Stich lassen, wenn der Spike am Boden liegt und alles an dir hängt.

Unsere Top-Empfehlungen für Monitore für Valorant

Seien wir ehrlich: in Bewertung… könnte dein Monitor sogar wichtiger sein als deine Treffsicherheit (okay, nicht wirklich – aber fast). Für kompetitive Ego-Shooter brauchst du hohe Bildwiederholraten, gestochen scharfe Bildqualität und weite Betrachtungswinkel, damit du den gesamten Bildschirm im Blick hast. Diese Monitore erfüllen alle Voraussetzungen für Spitzenleistung, egal ob du ein begrenztes Budget hast oder dir eine Battlestation zulegst, die einem Profi würdig ist.

BenQ Zowie XL2546X – Ein blitzschneller, von Profis empfohlener Monitor, der ein butterweiches Spielerlebnis und einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bietet in Bewertung. Acer Nitro KG241Y – Eine preisgünstige Wahl, die dennoch genug Geschwindigkeit und Klarheit bietet, damit du in jeder entscheidenden Situation auf der Höhe des Geschehens bleibst. Alienware 34 – Ein atemberaubendes Ultra-Wide-Display, das jedes Bewertung zu einem visuell fesselnden Schlachtfeld.

Das war’s auch schon – ein kleiner Vorgeschmack auf einige herausragende Kandidaten, aber glaubt mir, das ist erst der Anfang. Wenn ihr auf der Suche nach flüssigerem Gameplay seid, die Rangliste erklimmen und auf Wettkampfniveau spielen wollt, solltet ihr euch unbedingt das gesamte Sortiment ansehen. Von preiswerten Kraftpaketen bis hin zu Profi-Modellen – die vollständige Liste hilft euch dabei, den besten Gaming-Monitor für Bewertung das zu deiner Ausrüstung – und deinem Spielstil – passt.

Der beste Monitor für „Valorant“, um im Wettkampfspiel zu dominieren

Von flüssigen Bildwiederholraten bis hin zu Displays, die Ihre Lieblings-Skins in Valorant In all ihrer neonfarbenen Pracht stellt diese Liste die besten Monitore für jeden Spielertyp vor – vom Preisbewussten über den Immersions-Fan bis hin zum Ranglisten-Jäger. Egal, ob du gerade Bewertung Ob du nun zwischen den besten PC-Spielen hin und her wechselst – der richtige Monitor verschafft dir den entscheidenden Vorteil.

1. BenQ Zowie XL2546X [Der beste Monitor für Valorant insgesamt]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 24,5 Zoll Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Bildwiederholfrequenz 240 Hz (Dynamic Accuracy+) Reaktionszeit 0,5 ms Panel-Typ TN Adaptive Sync Nein (stattdessen DyAc+-Technologie) Konnektivität DisplayPort, HDMI, USB, Kopfhöreranschluss Weitere Funktionen Black eQualizer, Farbintensität, S-Switch

Wenn du es ernst meinst mit dem Klettern auf dem BewertungRänge, dieBenQ Zowie XL2546X könnte dein neuer bester Freund werden (sorry, Duopartner). Dieser Monitor wurde ganz klar für den Wettkampf entwickelt – kein Schnickschnack, keine Spielereien, nur pure, bildgenaue Leistung.

Auf den ersten Blick mag man über das TN-Panel die Nase rümpfen – gilt IPS nicht als der König der Farbwiedergabe? Sicher, wenn man Fotos bearbeitet. Aber für Bewertung? TN steht für blitzschnelle Reaktionszeiten und eine kaum wahrnehmbare Eingabeverzögerung. Und glaub mir: Wenn du versuchst, einen Jett mitten im Sprint zu überholen, zählt jede Millisekunde.

Die wahre Geheimwaffe ist jedoch DyAc-Technologie – Dynamische Genauigkeit. Es ist BenQDie charakteristische Funktion zur Reduzierung von Bewegungsunschärfe sorgt dafür, dass rasante Action unheimlich flüssig wirkt. Es ist, als würde man von wackeligen Aufnahmen zu kinoreifer Präzision wechseln. Kombiniert man das mit einem eine butterweiche Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0,5 ms… und schon hast du einen Monitor, der sich weniger wie ein Bildschirm anfühlt, sondern eher wie eine Verlängerung deiner Reflexe.

Dazu kommen durchdachte Extras wie der S-Switch (für schnellen Profilwechsel) sowie individuell einstellbare Höhe, Neigung und Drehung – und schon hast du einen Monitor, der sich dir anpasst – und nicht umgekehrt. Egal, ob du dich in beliebten E-Sport-Spielen verausgabst oder einfach nur farmst V-BucksDieser Bildschirm sorgt dafür, dass man drinnen bleibt.

Vorteile Nachteile ✅ Ultraschnelle Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für butterweiches Gameplay ✅ Die DyAc-Technologie reduziert Bewegungsunschärfe und sorgt so für klarere Bilder bei schnellen Bewegungen ✅ Kaum wahrnehmbare Eingabeverzögerung und eine Reaktionszeit von 0,5 ms ✅ Vielseitig verstellbarer Standfuß (Höhe, Neigung, Drehung) für ergonomischen Komfort ✅ S-Switch für den schnellen Zugriff auf Display-Profile und Einstellungen ❌ Ein TN-Panel bedeutet weniger lebendige Farben und engere Betrachtungswinkel

Fazit: The BenQ Zowie XL2546X verdient sich den Titel als bester Monitor für Bewertung dank seiner extrem reaktionsschnellen Leistung und der bahnbrechenden DyAc-Technologie, die Bewegungsunschärfe in Schach hält. Wenn Sie auf der Suche nach präziserer Zielgenauigkeit und klareren Bildern sind, ist dieser Monitor die erste Wahl.

2. Acer Nitro KG241Y [Der beste preisgünstige Monitor für Valorant]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 23,8 Zoll Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Reaktionszeit 1 ms (VRB) Panel-Typ VA Adaptive Sync AMD FreeSync Konnektivität HDMI, DisplayPort Weitere Funktionen ZeroFrame-Design, VESA-kompatibel

Seien wir mal ehrlich: Nicht jeder will ein Vermögen ausgeben, nur um aus der Bronze-Rangliste herauszukommen. Genau hier kommt das Acer Nitro KG241Y Hier kommt er ins Spiel – ein preisgünstiger Monitor, der dennoch dort überzeugt, wo es darauf ankommt. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer VRB-Reaktionszeit von 1 ms hält dieses kleine Kraftpaket auch dann mit, wenn es richtig zur Sache geht. Lass dich nicht vom Preis täuschen – in SachenStrategiespiele oder heftige Feuergefechte.

Es verfügt über eine23,8 Zoll Ein Full-HD-VA-Panel, das für diesen Preis einen überraschend guten Kontrast und eine beeindruckende Farbtiefe bietet. Das Bild ist scharf genug, um Reyna im Schatten zu erkennen, und flüssig genug, um dein Ziel im Blick zu behalten. Dank Adaptive Sync (über AMD FreeSync) musst du dich nicht mit Bildreißen herumschlagen, gerade wenn du kurz davor bist, die Runde zu gewinnen.

Klar, es hat nicht den Schnickschnack der High-End-Modelle – kein auffälliges RGB oder atemberaubendes HDR –, aber die Grundlagen beherrscht es perfekt. Und wenn die Grundlagen so gut sind, hat man schon einen soliden Wettbewerbsvorteil. Es ist schlank, VESA-kompatibel und verfügt über ein nahezu randloses Design, das viel hochwertiger wirkt, als man es eigentlich erwarten würde.

Vorteile Nachteile ✅ Die Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sorgt für flüssiges Gameplay ✅ 1 ms VRB-Reaktionszeit – ideal für rasante Action ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Dank der Unterstützung von Adaptive Sync werden Bildreißen vermieden ✅ Elegantes, minimalistisches Design mit schmalen Einfassungen ❌ Begrenzte Verstellbarkeit des Ständers

Fazit:The Acer Nitro KG241Y beweist, dass man nicht tief in die Tasche greifen muss, um ein schickes, reaktionsschnelles Bewertung Erlebnis. Es ist nicht besonders auffällig, aber schnell, funktional und für den Preis einfach unglaublich gut.

3. Alienware 34 [Der beste Monitor für Valorant mit beeindruckender Grafik]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 34 Zoll (Ultrawide) Beschluss 3440 × 1440 (WQHD) Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Reaktionszeit 1 ms (GtG) Panel-Typ IPS Adaptive Sync NVIDIA G-Sync Ultimate Konnektivität DisplayPort, HDMI, USB 3.0 Weitere Funktionen Gebogenes Display, AlienFX-Beleuchtung

Falls du dich schon einmal gefragt hast, wie es ist, Bewertung auf einem Fenster eines Science-Fiction-Raumschiffs, das Alienware 34 hat die Antwort für dich. Dieses ultrabreite QHD-Display (3.440 mal 1.440) ist nicht nur schön – es ist unglaublich fesselnd. Von der Einbettung des peripheren Sichtfelds in leuchtende Nebel bis hin dazu, dass sich jede Karte doppelt so filmisch anfühlt, verändert es die Art und Weise, wie man das Spiel wahrnimmt.

Mit einemhundertfünfundsechzig Hertz Bildwiederholfrequenz und eine 1 ms GtG (Grau-zu-Grau) Was die Reaktionszeit angeht, musst du keine Abstriche bei der Geschwindigkeit zugunsten von Spektakulärem machen. Dieser Monitor bewältigt Action-Szenen mit der Flüssigkeit und Reaktionsschnelligkeit, die du von einem turniertauglichen Display erwartest. Und dank NVIDIA G-Sync Ultimate gehören Bildreißen der Vergangenheit an – keine Ablenkungen, nur gestochen scharfes Gameplay und butterweiche Übergänge.

Da es sich um ein IPS-Panel handelt, profitierst du von erstklassiger Bildqualität, lebendigen Farben und großen Betrachtungswinkeln. Auch wenn Ultrawide technisch gesehen nicht gerade „der letzte Schrei“ ist für Bewertung, ich kann nicht lügen – es ist großartig, um Flanken zu erkennen und sich voll und ganz in das Spiel eintauchen zu lassen.

Vorteile Nachteile ✅ Das atemberaubende 34-Zoll-Ultrawide-Display sorgt für ein beeindruckendes Erlebnis ✅ 165 Hz Bildwiederholfrequenz mit 1 ms GtG für extrem flüssige Darstellung ✅ Außergewöhnliche Farbgenauigkeit und Bildschärfe ✅ NVIDIA G-Sync Ultimate verhindert Bildreißen und Ruckeln ✅ Hochwertige Verarbeitung und futuristisches Design ❌ Erfordert eine leistungsstarke Grafikkarte, um in voller Auflösung zu laufen

Fazit:The Alienware 34 ist für Spieler gedacht, denen Stil genauso wichtig ist wie Geschwindigkeit – es ist fesselnd, luxuriös und ein absoluter Hingucker. Es mag zwar nicht von Profis empfohlen werden, aber es verändert die Art und Weise, wie Bewertung fühlt sich an.

4. ASUS ROG Swift PG279QM [Der beste Hochleistungsmonitor für Valorant]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 1 ms (GtG) Panel-Typ IPS Adaptive Sync NVIDIA G-Sync Konnektivität DisplayPort, HDMI, USB 3.0 Weitere Funktionen HDR400, ELMB-Synchronisation, Aura Sync-Beleuchtung

The ASUS ROG Swift PG279QM ist ein Monitor, der Verzögerungen getrotzt und dich herausfordert, deinen Schuss zu verfehlen. Entwickelt für passionierte Spieler, ist dieser 27 Zoll Dieses QHD-Kraftpaket überzeugt mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) – Werte, die geradezu nach „Ranglisten-Grinder“ schreien.

Sein IPS-Panel bietet eine hervorragende Bildqualität mit präzisen Farben und großen Betrachtungswinkeln. Ganz gleich, ob du schnell über eine Karte fliegst oder dich auf eine andere konzentrierst – das Bild bleibt stets gestochen scharf. Doch seine wahre Stärke liegt in der Reaktionsgeschwindigkeit. In Kombination mit NVIDIA G-Sync und der Technologie zur minimalen Bewegungsunschärfe fühlt sich das Gameplay so flüssig an, dass es schon fast unwirklich wirkt.

ASUS legt noch ein paar raffinierte Extras drauf – HDR400-Unterstützung, anpassbare RGB-Beleuchtung und die charakteristische ELMB-Sync-Funktion für alle, die sich nicht zwischen Bildschärfe und flüssiger Bildwiedergabe entscheiden wollen. Egal, ob du solo queuest oder Scrims spielst: Dieser Monitor ist für den harten Einsatz gemacht.

Es ist nicht billig, aber für alle, die sichDie besten PC-Spiele Ob beim Klettern oder beim Aufstieg in der Rangliste – dieser Bildschirm ist jeden Cent wert.

Vorteile Nachteile ✅ 240 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms GtG-Reaktionszeit für eine unglaubliche Reaktionsgeschwindigkeit ✅ Wunderschöne QHD-Auflösung mit hervorragender Farbwiedergabe ✅ ELMB Sync und G-Sync sorgen für extrem flüssige Bewegungen und Bildwechsel ✅ Die HDR400-Unterstützung verleiht den Bildern mehr Tiefe ✅ Hochwertige Verarbeitung und anpassbares RGB ❌ Im Vergleich zu 1080p-Modellen teuer

Fazit: The ASUS ROG Swift PG279QM ist ein wahres Kraftpaket für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen. Er bietet Reaktionsgeschwindigkeit auf Turnierniveau und atemberaubende Grafik – genau das, was man von einem Bildschirm der Spitzenklasse erwartet Bewertung.

5. ASUS TUF Gaming VG279QM [Der beste Hochgeschwindigkeitsmonitor für Valorant]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Bildwiederholfrequenz 280 Hz (übertaktet) Reaktionszeit 1 ms (GtG) Panel-Typ IPS Adaptive Sync G-Sync-kompatibel, ELMB-Sync Konnektivität DisplayPort, HDMI Weitere Funktionen HDR400, Shadow Boost

If Bewertung dabei dreht sich alles um schnelle Reflexe und präzises Zielen, das ASUS TUF Gaming VG279QM ist im Grunde genommen ein Cheat-Code – ohne das Risiko einer Sperre. Das 27 Zoll Der Full-HD-Monitor ist mit einer übertaktbaren 280 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ja, 280. Genau diese Leichtigkeit sorgt dafür, dass Kopfschüsse wie von selbst gelingen und deine Niederlagen sich … nun ja, ein bisschen persönlicher anfühlen.

Kombinieren Sie das mit einem 1 ms GtG Reaktionszeit – und schon spielst du auf Elite-Niveau. ASUS hat außerdem ELMB Sync integriert, um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, und das wirkt Wunder bei hektischen Standortübernahmen und der Entschärfung von Sprengsätzen. Es ist, als würde sich das Chaos gerade so weit verlangsamen, dass du reagieren kannst.

Was das Design angeht, ist es robust, schnörkellos und gamerfreundlich – mit guter Ergonomie und gerade genug RGB, um damit anzugeben. Die HDR400-Unterstützung verleiht den auffälligen Ult-Animationen zudem noch mehr Pep.

Für Spieler, denen Geschwindigkeit über alles geht, ist dieser Monitor genau das Richtige. Er ist darauf ausgelegt, mit deinen Spielabläufen Schritt zu halten – und sie vielleicht sogar noch ein wenig zu verbessern.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem hohe Bildwiederholfrequenz von 280 Hz ✅ ELMB Sync verhindert Bewegungsunschärfe ✅ G-Sync-kompatibel für flüssigere Leistung ✅ Vollständig verstellbarer, ergonomischer Ständer ✅ Hervorragende Kombination aus Farb- und Bewegungsdarstellung ❌ Nur 1080p-Auflösung

Fazit: The ASUS TUF VG279QM ist Geschwindigkeit pur in Form eines Monitors – reaktionsschnell, zuverlässig und bereit, dich durch die Ranglistenspiele zu begleiten. Ein Traum mit hoher Bildwiederholfrequenz ohne den hohen Preis.

6. LG 24GS60F-B [Der beste Monitor der Mittelklasse für Valorant]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 24 Zoll Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Reaktionszeit 1 ms (GtG) Panel-Typ IPS Adaptive Sync AMD FreeSync Premium Konnektivität HDMI, DisplayPort Weitere Funktionen Blendfreies Display, nahezu randloses Design

The LG 24GS60F-B beweist, dass man nicht sein ganzes Erspartes ausgeben muss, um einen eleganten, reaktionsschnellen Monitor zu bekommen, der mit dem Spielgeschehen mithalten kann. Bei 24 Zollmit einemhundertfünfundsechzig Hertz Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) übertrifft er seine Preisklasse – insbesondere für ein Mittelklasse-Modell.

Er verfügt über ein IPS-Panel, sodass du lebendige Farben und gute Blickwinkel erhältst – ideal für Aufstellungen, bei denen der Monitor nicht direkt vor dir steht rund um die Uhr. Außerdem verfügt es über AMD FreeSync Premium, das für flüssige Bilder sorgt, egal ob du eine bestimmte Position hältst oder wie ein Held weit ausschwingst.

Er verfügt zwar nicht über schicke RGB-Beleuchtung oder High-End-HDR, aber darum geht es hier auch gar nicht. Das ist genau die Art von Monitor, die man kauft, wenn man solide technische Daten, ein klares Design und zuverlässige Leistung will, ohne sich über jedes einzelne Bild den Kopf zu zerbrechen. Außerdem verfügt er über eine entspiegelte Oberfläche und ein randloses Design, wodurch er viel hochwertiger wirkt, als er eigentlich ist.

Vorteile Nachteile ✅ 165 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssiges Gameplay ✅ 1 ms Reaktionszeit ✅ IPS-Panel mit hervorragender Farbwiedergabe ✅ AMD FreeSync Premium enthalten ✅ Rahmenloses, minimalistisches Design ❌ Der Ständer ist nicht höhenverstellbar

Fazit: The LG 24GS60F-B ist ideal für Spieler, die solide Geschwindigkeit und Leistung suchen, ohne für unnötige Extras zu bezahlen. Klar, präzise und schnell – genau so, wie wir es mögen.

7. Sceptre Curved 24,5 Zoll [Der beste preisgünstige 240-Hz-Monitor für Valorant]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 24,5 Zoll Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 1 ms (MPRT) Panel-Typ VA Adaptive Sync AMD FreeSync Konnektivität HDMI, DisplayPort Weitere Funktionen Gebogenes Display, integrierte Lautsprecher, Blaulichtfilter

Sie möchten trotz knappem Budget von einer hohen Bildwiederholfrequenz profitieren? Das Sceptre Curved 24,5 Zoll fragt: „Warum nicht beides?“ Mit einer rasanten Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms ist er wie geschaffen für Spieler, die sich eine extrem flüssige Leistung wünschen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.

Das VA-Panel bietet einen ordentlichen Kontrast und gute Schwarzwerte, und auch wenn die Farben nicht gerade umwerfend sind, sind sie doch solide genug, um den Zuschauer zu fesseln. Der Bildschirm ist gewölbt – nicht gerade das Neueste vom Neuesten für Bewertung – aber überraschend fesselnd, besonders wenn man alleine spielt. Es ist, als hätte man seine eigene kleine Kommandozentrale.

Dazu gehört auch AMD FreeSync, was das Spielgefühl flüssiger macht und Ruckeln reduziert, selbst wenn die Bildrate während eines chaotischen Spiels einmal absinkt. Das Design? Ziemlich gewöhnlich, aber es erfüllt seinen Zweck – und verfügt über integrierte Lautsprecher, die … nun ja, technisch gesehen Lautsprecher sind.

Dieser Bildschirm ist ein toller Einstieg für alle, die ihren eigenen die beste Gaming-Ausstattung ohne eine zweite Hypothek aufnehmen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ 240-Hz-Bildwiederholfrequenz für flüssige Action ✅ Preisgünstig bei hoher Bildwiederholfrequenz ✅ Der gebogene Bildschirm sorgt für ein intensiveres Erlebnis ✅ 1 ms Reaktionszeit ✅ AMD FreeSync reduziert Bildreißen ❌ VA-Bildschirme haben engere Betrachtungswinkel

Fazit:The Sceptre 24,5 Zoll ist ideal für preisbewusste Spieler, die sich ein flüssigeres Spielerlebnis wünschen. Es ist schnell, geschwungen und für diesen Preis überraschend leistungsstark.

Wie wählt man einen Monitor für Valorant aus?

Du willst also mit dem Spielen anfangen Bewertung und fragst dich, ob dein Monitor dich im Stich lässt. Spoiler: Wahrscheinlich schon. In einem Spiel, in dem jede Millisekunde zählt und Kopfschüsse den Sieg entscheiden, ist der richtige Bildschirm keine Frage des Prestiges – er ist eine Notwendigkeit für den Wettkampf. Hier erfährst du, wie du einen Monitor auswählst, der dich in diesem entscheidenden 1-gegen-1-Duell nicht im Stich lässt.

1. Bildwiederholfrequenz – Hier beginnt der Wettbewerbsvorteil

Beginnen wir mit der wichtigsten Angabe auf der Verpackung: der Bildwiederholfrequenz. Diese gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde Ihr Gaming-Monitor anzeigen kann (nicht, wie viele Ihr PC erzeugen kann). In Bewertung… ist eine schnelle Anzeige entscheidend. Warum? Weil das Timing alles ist. Wenn dein Gegner einen Blick riskiert, ist diese zusätzliche 0.01 Ein einziger Augenblick kann darüber entscheiden, wer im Kill-Feed landet.

Sechzig Hertz? Zum Netflix-Schauen ist es in Ordnung, aber nicht zum Festhalten.

Zum Netflix-Schauen ist es in Ordnung, aber nicht zum Festhalten. Hundertvierundvierzig Hertz? Ein echter Sweet Spot. Du wirst sofort einen riesigen Unterschied spüren.

Ein echter Sweet Spot. Du wirst sofort einen riesigen Unterschied spüren. 240 Hz oder mehr? Jetzt läuft es rund. Das Spiel fühlt sich flüssiger und flüssiger an, und du wirst Bewegungen wahrnehmen, die dir früher entgangen sind.

Mehr Hz = mehr Informationen = mehr Möglichkeiten, die Leute zu beeindrucken. Wenn du es ernst meinst mit BewertungHier fängst du an.

2. Reaktionszeit (ms) – Lass dich nicht vom „Ghosting“ verfolgen

Die Reaktionszeit gibt an, wie schnell ein Pixel von einer Farbe in eine andere wechseln kann – sie wird in der Regel in Millisekunden (ms) gemessen. In Bewertung… wo visuelle Klarheit entscheidend ist, können die Reaktionszeiten über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Erfahrung entscheiden.

Suchen Sie nach1 ms GtG (Grau-zu-Grau) Reaktionszeit. Warum? Weil jede Unschärfe, jede Geisterbildspur und jeder Verschmierungseffekt eine Ablenkung zwischen dir und deiner One-Tap-Fantasie darstellt. Bei einem langsameren Bildschirm fragst du dich vielleicht, ob dieser Schatten ein Omen war oder nur ein Geisterbild schlechter Hardware.

Kurze Reaktionszeiten sorgen für eine klarere Bewegungsdarstellung, verringern Unschärfen bei schnellen Fadenkreuzbewegungen und tragen dazu bei, dass deine Schüsse genau dort landen, wo du sie haben willst – und nicht drei Pixel zu spät.

3. Auflösung und Bildschirmgröße – Eine Frage der Fokussierung

Auflösung und Bildschirmgröße gehen Hand in Hand – doch in einem Spiel wie Bewertung. Während 4K bei Filmen oder Open-World-RPGs fantastisch aussieht, ist es für Wettkampf-Shooter nicht ideal.

1080p (Full HD): Der Standard für dieDie besten Ego-Shooter. Es trägt dazu bei, hohe Bildraten aufrechtzuerhalten, und sorgt auf kleineren Bildschirmen (z. B. 24 Zoll) für eine schärfere Darstellung, ohne die GPU zu überlasten.

Der Standard für dieDie besten Ego-Shooter. Es trägt dazu bei, hohe Bildraten aufrechtzuerhalten, und sorgt auf kleineren Bildschirmen (z. B. 24 Zoll) für eine schärfere Darstellung, ohne die GPU zu überlasten. 1440p (QHD): Ein guter Mittelweg. Etwas schärfere Grafik, aber stellen Sie sicher, dass Ihr PC damit zurechtkommt.

Ein guter Mittelweg. Etwas schärfere Grafik, aber stellen Sie sicher, dass Ihr PC damit zurechtkommt. 4K: Toll für die Kulisse, aber nicht für verschwitzte Stachelpflanzen. Bildausfälle = traurige Duelle.

Was die Bildschirmgröße angeht:

24–25 Zoll Das ist der ideale Punkt. So hast du alles im Blick.

Das ist der ideale Punkt. So hast du alles im Blick. 27+ Zoll Sieht beeindruckend aus, erfordert aber möglicherweise mehr Kopfbewegungen – was in entscheidenden Momenten nicht ideal ist.

Halte den Bildschirm nah, dein Sichtfeld eng und dein Fadenkreuz bereit.

4. Panel-Typ – Wo Optik und Wettbewerbsvorteil aufeinandertreffen

Die verschiedenen Panel-Typen wirken sich auf Farbe, Reaktionsgeschwindigkeit und Blickwinkel aus. Hier ist eine kurze Übersicht:

Panel-Typ Vorteile Nachteile IPS Tolle Farben und Blickwinkel Etwas längere Reaktionszeit als bei TN TN Schnellste Reaktions- und Bildwiederholraten Schlechte Farbwiedergabe und eingeschränkte Blickwinkel VA Tiefer Kontrast und tiefe Schwarztöne Längere Reaktionszeiten, kann Geisterbilder verursachen OLED Unglaubliche Farben und tiefes Schwarz Teuer, mit der Zeit besteht die Gefahr von Einbrenneffekten

For Bewertung? TN oder IPS Dieser Monitor ist genau das Richtige für dich. TN, wenn du auf Geschwindigkeit stehst. IPS, wenn dir gute Farben wichtig sind and ordentliche Geschwindigkeit. OLED? Wunderschön, aber wahrscheinlich übertrieben, es sei denn, du suchst auch nach dembester Gaming-Fernseher.

5. Adaptive Sync – Schluss mit Bildreißen

Du bereitest gerade einen perfekten Schuss vor, doch dein Bildschirm zerreißt, als wäre er aus nassem Papier. Genau da kommt Adaptive Synckommt ins Spiel.

Technologien wie NVIDIA G-Sync and AMD FreeSync Passen Sie die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an die Bildrate Ihrer Grafikkarte an, um Bildreißen und Ruckeln zu vermeiden. Dies ist vor allem wichtig, wenn die Bildrate nicht perfekt stabil ist. Für alle, die spielen Die besten Multiplayer-Spiele Auch bei schwankender Leistung sorgt Adaptive Sync für flüssige Bilder und ungestörte Konzentration.

Stell sicher, dass deine Grafikkarte und dein Monitor dieselbe Adaptive-Sync-Technologie unterstützen – sonst synchronisierst du am Ende nichts als deinen Ärger.

6. Einstellungen und Kalibrierung von Gaming-Monitoren – Das Geheimnis des Erfolgs

Okay, du hast deinen Monitor. Zeit für eigentlich Richte es richtig ein:

Stellen Sie die Bildwiederholfrequenz manuell ein. Einfach nur einstecken 240 Hertz Nur weil der Monitor anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass er läuft 240 Hertz . Öffne die Systemeinstellungen deines Betriebssystems oder die Grafikkarten-Einstellungen und drehe die Leistung hoch.

Einfach nur einstecken Nur weil der Monitor anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass er läuft . Öffne die Systemeinstellungen deines Betriebssystems oder die Grafikkarten-Einstellungen und drehe die Leistung hoch. Stelle die Auflösung auf die im Spiel verwendete Auflösung ein. Bewertung läuft am besten bei 1080p. Stelle deinen Monitor und das Spiel auf dieselbe Auflösung ein, um Skalierungsartefakte zu vermeiden.

Bewertung läuft am besten bei 1080p. Stelle deinen Monitor und das Spiel auf dieselbe Auflösung ein, um Skalierungsartefakte zu vermeiden. Aktivieren Sie den Modus für geringe Eingabeverzögerung/Gaming-Modus. Wenn dein Monitor über eine Gaming-Voreinstellung verfügt, nutze sie – aber verlasse dich nicht blind darauf.

Wenn dein Monitor über eine Gaming-Voreinstellung verfügt, nutze sie – aber verlasse dich nicht blind darauf. Passen Sie Helligkeit und Kontrast an. Streben Sie ein Gleichgewicht an, bei dem dunkle Bereiche sichtbar bleiben, ohne dass die Farben verblassen. Ein gut kalibrierter Bildschirm erleichtert es erheblich, Spotting-Agenten wie Omen oder Viper im Schatten zu erkennen.

Streben Sie ein Gleichgewicht an, bei dem dunkle Bereiche sichtbar bleiben, ohne dass die Farben verblassen. Ein gut kalibrierter Bildschirm erleichtert es erheblich, Spotting-Agenten wie Omen oder Viper im Schatten zu erkennen. Bewegungsunschärfe deaktivieren. Sowohl im Spiel als auch in den Monitoreinstellungen, falls nötig. Es sieht zwar filmisch aus … ist aber furchtbar, wenn es darum geht, Ziele zu verfolgen.

Sowohl im Spiel als auch in den Monitoreinstellungen, falls nötig. Es sieht zwar filmisch aus … ist aber furchtbar, wenn es darum geht, Ziele zu verfolgen. Teste die Einstellungen im tatsächlichen Spielverlauf. Das Training auf dem Schießstand reicht nicht aus. Probier es mal in einem echten Wettkampf aus und schau, wie es sich anfühlt.

Erwägen Sie außerdem, Ihren Monitor mit demdie beste FPS-Maus. Denn selbst der schnellste Bildschirm der Welt rettet dich nicht vor ungenauer Zielgenauigkeit.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Monitor eignet sich am besten für Valorant?

Der beste Monitor für Bewertungbietet eine240 HertzBildwiederholfrequenz, 1 ms Reaktionszeit und geringe Eingabeverzögerung – der BenQ Zowie XL2546X ist die erste Wahl für ambitionierte Gamer.

Was sind die Mindestanforderungen für Valorant?

Für „Valorant“ sind mindestens ein Intel Core 2 Duo E8400, eine Intel HD 3000-Grafikkarte und 4GB RAM. Das Spiel läuft zwar auch auf leistungsschwachen PCs, für flüssigeres Gameplay ist jedoch bessere Hardware erforderlich.

Welche Monitorgröße verwenden Valorant-Profis?

Die meisten Valorant-Profis nutzen 24- bis 25-Zoll-Monitore. Dank dieser Größe können sie den gesamten Bildschirm überblicken, ohne den Kopf bewegen zu müssen – was für schnelle Reaktionszeiten entscheidend ist.

Ist 144 Hz gut für Valorant?

Ja,Einhundertvierundvierzig Hertzist ein hervorragender Ausgangspunkt für Wettkämpfe in Valorant. Es bietet flüssigere Bewegungen und stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Standardversion dar 60 HertzAnzeigen.