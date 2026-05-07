Die 10 besten externen Festplatten für den Mac 2025 | Zuverlässige Empfehlungen

The die beste externe Festplatte für Mac sollte mehr können, als nur Dateien zu speichern. Ich habe einmal Stunden damit verbracht, Videomaterial auf eine Festplatte zu übertragen, bei der der Vorgang immer auf halbem Weg abbrach. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass es auf die tatsächliche Leistung ankommt und nicht nur darauf, wie eine Festplatte auf dem Papier aussieht.

In diesem Artikel stelle ich Ihnen 10 externe Festplatten vor, die tatsächlich gut mit macOS. Sie unterstützenZeitmaschine, große Medienbibliotheken zu verwalten und auch dann zuverlässig zu bleiben, wenn Sie unterwegs bearbeiten oder die Arbeit mehrerer Jahre sichern.

Unsere Top-Empfehlungen für externe Festplatten für den Mac

Wenn Sie es eilig haben und eine schnelle Empfehlung wünschen, sind dies die drei besten externen Festplatten für Mac die sich durch Leistung, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen.

Crucial X10 SSD – Hervorragende Leistung und kompaktes Design. Diese SSD bietet unglaublich hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und eignet sich daher ideal für Kreative, die mit großen Mediendateien arbeiten. Außerdem verfügt sie über ein robustes, leichtes Gehäuse, das sich bequem transportieren lässt. Lexar ES3 – Eine gelungene Kombination aus Geschwindigkeit, Mobilität und Preis. Es bietet hohe Übertragungsraten über USB 3.2 und eignet sich hervorragend für Backups, Fotobibliotheken und die tägliche Dateispeicherung. Dank seines schlanken Designs ist es ideal für Reisen oder den mobilen Einsatz. WD_Black P10 – Großer Speicherplatz zu einem günstigen Preis. Diese Festplatte wurde für Nutzer entwickelt, denen Speicherplatz wichtiger ist als Geschwindigkeit, und ist eine gute Wahl für Archivierungsprojekte und die Sicherung Ihrer Mac with Zeitmaschineoder zum Speichern von Spieledateien.

Dieser kurze Überblick zeigt, warum diese drei Modelle den stärksten ersten Eindruck hinterlassen. Wenn du wissen möchtest, wie sie im Vergleich zu den anderen Laufwerken auf der Liste abschneiden – in Bezug auf Preis, Mobilität und Praxistauglichkeit –, scroll einfach weiter, um die vollständige Übersicht über alle 10 Modelle zu sehen.

Die 10 besten externen Festplatten für den Mac – Geschwindigkeit und Mobilität

Diese Liste umfasst schnelle SSDs und Festplatten mit hoher Speicherkapazität, die reibungslos mit macOS. Jedes Laufwerk bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung, Langlebigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis. Finden Sie damit die beste externe Festplatte für Mac je nach Platzangebot, Geschwindigkeit und den Anforderungen Ihres täglichen Arbeitsablaufs.

1. Crucial X10 SSD [Die beste externe Festplatte für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität ein Terabyte Antriebsart Solid-State-Laufwerk (SSD) Konnektivität USB-C und USB-A Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 2.100 MB/s beim Lesen Sicherheit Staub- und wasserdicht nach IP65, sturzsicher bis zu 3 Metern Besondere Merkmale Kompaktes Design, umfassende Kompatibilität mit macOS, kostenlose Backup-Software

The Crucial X10 SSD vereint Geschwindigkeit, Größe und Kompatibilität in einem kompakten Format, das sich problemlos in jeden Arbeitsablauf integrieren lässt. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100 MB/s ist es eine der schnellsten Optionen für Mac Benutzer. Redakteure und Designer profitieren am meisten von der Arbeit mit RAW-Fotos, 4K-Videos oder großen Musikdateien. Für MacBooks, iMacs oder Mac Studios ist keine Einrichtung und kein Adapter erforderlich.

Pro-Tipp Verwenden Sie den USB-C-Anschluss direkt an Ihrem Mac für Übertragungen mit voller Geschwindigkeit. Vermeiden Sie die Nutzung eines Hubs, da dies die Geschwindigkeit und Stabilität bei der Übertragung großer Dateien beeinträchtigen kann.

Für Gamer bietet das Laufwerk schnellere Dateiübertragungen, kürzere Ladezeiten und eine stabile Leistung während Updates. Der USB-C-Anschluss gewährleistet eine konstante Bandbreite bei umfangreichen Installationen und beim Herunterladen von Patches. Es ist für Mobilgeräte konzipiert Mac Nutzer, die zu Hause oder unterwegs problemlos auf externe Dateien zugreifen möchten.

Diese SSD entspricht der Schutzklasse IP65 und wurde auf Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe getestet, wodurch sie unter realen Einsatzbedingungen einen hohen Schutz bietet. Es eignet sich besonders gut für Studenten, Berufstätige und Kreative, die auf schnellen Zugriff auf zuverlässigen Speicher angewiesen sind.

Vorteile Nachteile ✅ 2.100 MB/s Lesegeschwindigkeit für schnelle Importe und Bearbeitungen ✅ Funktioniert sofort mit macOS und Time Machine ✅ Staubdicht, wasserdicht und sturzsicher für einen sicheren Transport ✅ Unterstützt sowohl USB-C als auch USB-A für maximale Flexibilität ✅ Kompakt, leicht und einfach zu transportieren ✅ Bonus-Software: Mylio Photos und Acronis True Image im Lieferumfang enthalten ❌ Höhere Kosten pro Terabyte als bei Festplatten, bietet jedoch deutlich höhere Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Fazit:The Crucial X10 SSD ist der beste externe Speicher für Mac wenn Sie auf Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Mobilität Wert legen. Es erfüllt die Anforderungen von Kreativen, Gamern und für die tägliche Datensicherung – ohne Kompromisse.

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2. Lexar ES3 [Die beste preisgünstige externe Festplatte für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität ein Terabyte Antriebsart Solid-State-Laufwerk (SSD) Konnektivität USB 3.2 Gen 2, USB-C Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 1050 MB/s beim Lesen, 1000 MB/s beim Schreiben Sicherheit Lexar DataShield – 256-Bit-AES-Verschlüsselung Besondere Merkmale Ultradünnes Metallgehäuse, Unterstützung für mehrere Geräte, handlich im Taschenformat

The Lexar ES3 bietet die Leistung einer Hochgeschwindigkeits-SSD zu einem deutlich günstigeren Preis als Premium-Laufwerke. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB/s bietet es eine flüssige und reaktionsschnelle Leistung für Backups, den täglichen Datenspeicherbedarf oder den Zugriff auf Medien. Dank seines kompakten, leichten Rahmens lässt es sich leicht zwischen Arbeitsplätzen oder Campusgebäuden transportieren.

Pro-Tipp Verwenden Sie dieses Laufwerk mit einem USB-C-zu-USB-C-Kabel an einem Thunderbolt 3- oder 4-Anschluss Mac Anschlüsse, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Vermeiden Sie USB-A-Dongles, da diese die Leistung beeinträchtigen können macOS.

Mac Benutzer profitieren von umfassender USB-C-Unterstützung mit Plug-and-Play-Zugang. Es lässt sich gut kombinieren mit Zeitmaschineund überträgt große Dateien ohne Verzögerung. Es eignet sich zudem ideal für kreative Nutzer, die zwischen Mac, iPadsowie mobile Geräte. Die 256-Bit-AES-Verschlüsselung von Lexar sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Speicherung vertraulicher Projekte oder Kundendateien.

Vorteile Nachteile ✅ Bis zu 1050 MB/s beim Lesen und 1000 MB/s beim Schreiben für eine reibungslose Leistung im Alltag ✅ Kompatibel mit macOS, iPadOS, iPhone 15 (über Adapter), PS5 und Windows ✅ Das schlanke, leichte Design passt problemlos in jede Tasche ✅ Mit starker 256-Bit-AES-Verschlüsselung über Lexar DataShield ✅ Zuverlässig für Gaming-Backups und die Übertragung großer Dateien zwischen verschiedenen Geräten ✅ Für die Nutzung unter macOS oder mit Time Machine ist keine Software erforderlich ❌ FehltMagnetische Sicherheit Unterstützung, funktioniert aber mit Standard-USB-C-Kabeln weiterhin einwandfrei

Fazit:The Lexar ES3 ist eine schnelle, tragbare und kostengünstige Lösung für Nutzer, die externen Speicherplatz für Mac ohne dabei Abstriche bei der Geschwindigkeit oder Kompatibilität zu machen. Es eignet sich für Workflows mit mehreren Geräten und bietet zuverlässigen Schutz sowohl für Arbeits- als auch für Unterhaltungsdateien.

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3. WD_Black P10 [Die beste externe Festplatte für Mac und Gaming]

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Technische Daten Details Speicherkapazität sechs Terabyte Antriebsart Mechanische Festplatte (HDD) Konnektivität USB 3.0 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 130 MB/s Sicherheit Robuste Metallabdeckung Besondere Merkmale Große Speicherkapazität, Unterstützung für Spielkonsolen, tragbarer 2,5-Zoll-Formfaktor

The WD_Black P10 bietet eine einzigartige Kombination aus Größe, Langlebigkeit und Plattformkompatibilität und ist damit eine leistungsstarke Wahl für Gamer und Mac Nutzer, die Speicherplatz mit hoher Kapazität benötigen. Mit bis zu 6 TB Speicherplatz bietet es ausreichend Platz für umfangreiche Spielebibliotheken, Projektsicherungen und Mediensammlungen, ohne dass der Speicherplatz knapp wird. Dank ihres tragbaren 2,5-Zoll-Formats bleibt sie kompakt und bietet dennoch alle Vorteile einer herkömmlichen Desktop-Festplatte.

Pro-Tipp Verwenden Sie dieses Laufwerk als dedizierte Speicherlösung für Ihre ZeitmaschineSicherungen. Partitionieren Sie die Festplatte, um Spieledateien zu speichern und macOS System-Backups separat speichern, um eine bessere Organisation und einen schnelleren Zugriff zu gewährleisten.

Mac Benutzer können es nutzen, um Zeitmaschine, zur Speicherung von Fotos und Videos oder zur Erweiterung der Speicherkapazität für Apps und Archive. In Gaming-Umgebungen bewältigt die P10 Spielinstallationen, Medien-Downloads und Systemsicherungen effizient und sorgt dabei für stabile Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s auf allen Plattformen. Es ist zudem mit PlayStation, Xbox und PC kompatibel, was eine einfache geräteübergreifende Speicherung ermöglicht.

Vorteile Nachteile ✅ Mit einer riesigen Speicherkapazität von 6 TB lassen sich Medien, Spiele und Backups mühelos verwalten ✅ Kompatibel mit Mac, Xbox, PlayStation und PC ✅ Solide Geschwindigkeiten von 130 MB/s für eine Festplatte dieser Größe ✅ Handliches Format mit robuster Metalloberfläche für den täglichen Gebrauch ✅ Ideal für umfangreiche Medienbibliotheken oder plattformübergreifende Arbeitsabläufe ✅ Funktioniert gut mit Time Machine, wenn die Festplatte auf APFS oder HFS+ formatiert ist ❌ Langsamer als SSDs, bietet aber ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis

Fazit:The WD_Black P10 ist die beste SSD für Mac Nutzer, die viel Speicherplatz für Spiele, Backups oder umfangreiche Projekte benötigen. Es bietet enorme Speicherkapazität in einem handlichen Format und funktioniert problemlos auf verschiedenen Geräten.

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4. Samsung T9 tragbare SSD [Die beste externe Festplatte für alle Nutzer]

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Technische Daten Details Speicherkapazität 4 TB Antriebsart Solid-State-Laufwerk (SSD) Konnektivität USB 3.2 Gen 2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 2.000 MB/s Sicherheit AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung, Dynamic Thermal Guard Besondere Merkmale Kompatibel mit iPhone 15/16, robustes Gehäuse mit einer Fallfestigkeit von bis zu 3 Metern

The Samsung T9 tragbare SSD bietet konstante Spitzenleistung bei einer großen Speicherkapazität von 4 TB. Seine Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen bis zu 2.000 MB/s, was es zu einem die beste externe Festplatte für Xbox, die Verwaltung umfangreicher Videoprojekte oder die direkte Bearbeitung von 4K-Dateien direkt vom Laufwerk. Die integrierte Verschlüsselung und die Thermal-Guard-Technologie sorgen für mehr Sicherheit und Stabilität bei längerem Gebrauch.

Gamer profitieren von den schnellen Ladezeiten und der reibungslosen Dateiübertragung. T9 unterstützt die Installation umfangreicher Spiele auf Mac, PlayStation und Xbox, wobei auch bei hoher Datenlast eine stabile Leistung gewährleistet bleibt. Für VPN-Nutzer oder Remote-Mitarbeiter sorgt das Laufwerk für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, selbst bei Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern.

Pro-Tipp Verwenden Sie den T9 zusammen mit Final Cut Pro oder DaVinci Resolve auf macOS um direkt vom Laufwerk aus zu bearbeiten. So vermeiden Sie Verzögerungen selbst bei mehrschichtigen Zeitachsen und 4K-Material.

Es verbindet sich sofort mit macOS, iPhone 15/16 und alle gängigen Betriebssysteme mit USB-C-Anschluss. Damit ist es eine flexible Lösung für alle, die Dateien geräte- und plattformübergreifend verwalten. Dank seiner robusten Bauweise und einer Fallfestigkeit von bis zu 3 Metern meistert das T9 auch anspruchsvolle Arbeitsabläufe ohne Risiko.

Vorteile Nachteile ✅ Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 2.000 MB/s für reibungslose Bearbeitung und Wiedergabe ✅ Kompatibel mit Mac, iPhone 15/16, Windows, PS5 und weiteren Geräten ✅ Integrierte AES-256-Bit-Verschlüsselung für zusätzliche Dateisicherheit ✅ Der Dynamic Thermal Guard verhindert eine Überhitzung bei längeren Einsätzen ✅ Robuste Bauweise, die Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe übersteht ✅ Keine Adapter erforderlich, Plug-and-Play-fähig mit USB-C-Unterstützung ❌ Etwas größer als ultrakompakte SSDs, bietet jedoch deutlich mehr Speicherkapazität und Langlebigkeit

Fazit:The Samsung T9 tragbare SSDist ideal fürMac Nutzer, die hohe Geschwindigkeit, große Speicherkapazität und maximale Gerätekompatibilität in einem Laufwerk suchen. Es überzeugt in professionellen Umgebungen und beim Gaming und sorgt gleichzeitig dafür, dass Ihre Dateien sicher und jederzeit zugänglich sind.

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5. GX100 12 TB [Die beste externe USB-3.2-Festplatte für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität 12 TB Antriebsart Mechanische Festplatte (HDD) Konnektivität USB 3.2 Gen 2, USB 3.0 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Übertragungsschnittstelle mit bis zu 10 Gbit/s Sicherheit Robustes Aluminiumgehäuse, lüfterlose Kühlung für geräuschlosen Betrieb Besondere Merkmale Integrierter USB-Hub, Plug-and-Play-Unterstützung für macOS, robuste Bauweise in Industriequalität

The GX100 12 TB zeichnet sich durch seine große Kapazität aus, da die beste externe Festplatte, eine zuverlässige Schnittstelle und die Möglichkeit, über den integrierten USB-Hub mehrere angeschlossene Geräte zu unterstützen. Mit 12 TB Speicherplatz bewältigt es problemlos umfangreiche Projekte, jahrelange Foto- und Videoaufnahmen sowie komplette Spielebibliotheken – und bietet dabei noch reichlich Platz. Die USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle sorgt für eine hohe Leistung bei der Übertragung großer Dateien oder bei Systemsicherungen.

Für Gamer und Power-User bietet das Laufwerk stabile Übertragungsgeschwindigkeiten, die die Installation von Spielen, die Speicherung großer Update-Dateien und die flüssige Wiedergabe gespeicherter Inhalte ermöglichen. Dank der hohen Bandbreitenunterstützung bietet es auch unter hoher Auslastung eine konstante Leistung, was sich ideal für VPN-basiertes Remote-Gaming oder Medien-Streaming auf macOS Konfigurationen.

Pro-Tipp Stellen Sie das Laufwerk auf eine ebene, gut belüftete Fläche, um bei längeren Datenübertragungen eine optimale Temperatur zu gewährleisten. Vermeiden Sie USB-Verteiler, da diese bei der Verwendung des Hubs den Stromfluss beeinträchtigen können.

Die Plug-and-Play-Einrichtung gewährleistet macOS Die Nutzer können das Laufwerk sofort nutzen. Dank des integrierten USB-Hubs können Sie weitere Geräte anschließen, ohne Ihren Schreibtisch oder Ihre Dockingstation zu überladen. Das Aluminiumgehäuse bietet zudem dauerhaften Schutz und ein lüfterloses Kühlsystem für einen geräuschlosen Betrieb.

Vorteile Nachteile ✅ 12 TB Speicherplatz für umfangreiche Mediendateien, Backups und Spiele ✅ USB 3.2 Gen 2 ermöglicht schnelle und stabile Dateiübertragungen ✅ Der integrierte USB-Hub sorgt für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch ✅ Funktioniert sofort unter macOS und Windows ✅ Robustes Metallgehäuse mit leisem, lüfterlosem Kühlsystem ✅ Ideal für die Langzeitarchivierung und Produktionsumgebungen ❌ Nimmt mehr Platz auf dem Schreibtisch ein, bietet aber unübertroffene Speicherkapazität und Flexibilität

Fazit:The GX100 12 TB bietet eine leistungsstarke Speichererweiterung für Mac Nutzer, die große Speicherkapazität, schnelle Übertragungsraten und Geräteanbindung in einem Gerät benötigen. Es ist eine praktische Wahl für professionelle Medienarbeit, langfristige Datensicherungen und umfangreichen Spielespeicher.

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6. LaCie Mobile Drive [Die beste umweltfreundliche externe Festplatte für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Zwei Terabyte Antriebsart Mechanische Festplatte (HDD) Konnektivität USB 2.0 / 3.0, USB-C Lese-/Schreibgeschwindigkeit Standard-Übertragungsraten von Festplatten (ca. 120–130 MB/s) Sicherheit 3 Jahre eingeschränkte Garantie + Datenrettungsdienst Besondere Merkmale LaCie Toolkit-Software, Gehäuse aus recyceltem Material, USB-C-Anschluss ab Werk

The LaCie Mobile Drive bietet eine gelungene Mischung aus Design, Mobilität und Nachhaltigkeit. Mit 2 TB Speicherplatz bietet es Platz für Tausende von Fotos, stundenlange Videos und unzählige Dokumente oder Backups, ohne an Speichergrenzen zu stoßen. Dank der USB-C-Kompatibilität ist es sofort einsatzbereit für moderne MacBooks und iPads.

Pro-Tipp Aktivieren Sie geplante Backups im LaCie Toolkit, um den Schutz Ihrer Dateien zu automatisieren, ohne andere Aufgaben zu unterbrechen. Einmal eingerichtet, läuft das Toolkit unauffällig im Hintergrund.

Gamer können ihre gesamten Spielebibliotheken speichern und große Update-Dateien ohne Verzögerungen übertragen. Die konstanten Übertragungsgeschwindigkeiten und die hohe Zuverlässigkeit der Verbindung tragen dazu bei, die Spielleistung aufrechtzuerhalten, während die stabile Verbindung den VPN-Zugang oder die Nutzung von gemeinsam genutzten Speichersystemen ermöglicht. Mac Anwender, die Wert auf ein aufgeräumtes Arbeitsumfeld legen, profitieren zudem von der schlanken, recycelbaren Bauweise und den automatischen Sicherungsoptionen über das LaCie Toolkit.

Vorteile Nachteile ✅ 2 TB Speicherplatz für Fotobibliotheken, Spiele und Arbeitsdateien ✅ USB-C ab Werk für Kompatibilität mit modernen Macs ✅ Die LaCie Toolkit-Software ermöglicht Backups mit einem Klick oder nach Zeitplan ✅ Umweltfreundliches Design aus recyceltem Aluminium und Kunststoff ✅ Kompakt und leicht für einfachen Transport ✅ Mit 3 Jahren Garantie und „Rescue Data Recovery“ ❌ Langsamer als SSDs, aber im Alltag nach wie vor zuverlässig und kostengünstig

Fazit:The LaCie Mobile Drive ist eine kluge Wahl für Mac Nutzer, die sich einen umweltfreundlichen Speicher mit solider Kapazität und unkomplizierter Bedienung wünschen. Er verbindet durchdachtes Design mit praktischer Leistungsfähigkeit für den Einsatz im Beruf, bei kreativen Projekten und im Alltag.

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7. G-Technology ArmorATD [Die beste Einsteiger-Festplatte für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität 2 TB / 4 TB / 5 TB (je nach Modell) Antriebsart Mechanische Festplatte (HDD) Konnektivität USB-C und USB 3.1 Gen 1 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 140 MB/s (ungefähr) Sicherheit Stoßfestes, wasserfestes und staubdichtes Gehäuse Besondere Merkmale Robuste Bauweise, dreifacher Schutz, Time Machine-kompatibel

The G-Technology ArmorATD bietet starken Schutz und zuverlässige Speicherkapazität in einem robusten Einsteigermodell. Dank seiner dreilagigen Konstruktion schützt es vor Staub, Wasser und Stürzen und eignet sich somit ideal für Fotografen oder Kreative, die unterwegs auf einen zuverlässigen Stauraum angewiesen sind. Die verfügbaren Speicherkapazitäten (bis zu 5 TB) bieten ausreichend Platz, um komplette Medienprojekte ohne Abstriche zu speichern.

Pro-Tipp Nutzen Sie dieses Laufwerk als Ihr bevorzugtes Archivierungsgerät für Außenaufnahmen. Sein verstärktes Gehäuse sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit in unvorhersehbaren Umgebungen.

Gamer profitieren von einer konstanten Geschwindigkeit und einer stabilen USB-C-Verbindung, insbesondere beim Speichern umfangreicher Spiele oder beim Installieren von Updates auf verschiedenen Plattformen. Der ArmorATD überzeugt auch bei Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie dem Remote-Gaming-Streaming oder Dateiübertragungen über VPN-Tools. Es funktioniert nativ mit macOS und unterstütztZeitmaschine, wodurch das Sichern oder Archivieren von Medien zum Kinderspiel wird.

AlsDie beste externe Festplatte für Fotos… speichert es Tausende von RAW-Bildern, bearbeiteten Versionen und Projektdateien an einem Ort. Das gepanzerte Gehäuse sorgt dafür, dass der gesamte Inhalt auch während der Fahrt sicher geschützt bleibt.

Vorteile Nachteile ✅ Staub-, wasser- und sturzsicher für den Einsatz im Außendienst ✅ Erhältlich mit bis zu 5 TB Speicherplatz für umfangreiche Medienbibliotheken ✅ USB-C und USB 3.1 Gen 1 bieten Mac-kompatible Anschlussmöglichkeiten ✅ Funktioniert sofort mit Time Machine ✅ Ideal für den Wechsel zwischen Reisen und Studio ✅ Keine Einrichtung unter macOS erforderlich ❌ Langsamer als SSDs, bietet aber unübertroffene Langlebigkeit und Speicherplatz pro Euro

Fazit:The G-Technology ArmorATD bietet mobilen Schutz und hohe Kapazität für Mac Nutzer, die einen robusten, zuverlässigen Speicher benötigen. Er eignet sich hervorragend für Ausrüstungssets, Reisetaschen und langfristige kreative Arbeitsabläufe.

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8. WD My Passport [Die beste tragbare Festplatte für den Mac für Time Machine-Backups]

8.5

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Technische Daten Details Speicherkapazität 5 TB (bis zu 6 TB verfügbar) Antriebsart Mechanische Festplatte (HDD) Konnektivität USB 2.0 / 3.0 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 130 MB/s (ungefähr) Sicherheit Hardwareverschlüsselung und Passwortschutz Besondere Merkmale Time Machine-kompatibel, tragbares Design, Software zur Geräteverwaltung

The WD My Passport bietet eine einfache, sichere und portable Möglichkeit, Ihre Mac. Die integrierte Kompatibilität mit ZeitmaschineDadurch eignet es sich ideal für geplante Systemsicherungen und die Wiederherstellung von Dateien. Mit bis zu 5 TB Speicherplatz bietet es Platz für Dokumente, Fotos und Mediendateien aus vielen Jahren in einem kompakten Gerät.

Pro-Tipp Formatieren Sie das Laufwerk auf APFS, bevor Sie es mit Zeitmaschine. Dies sorgt für reibungslosere Backups und eine schnellere Dateiindizierung auf macOS.

Gamer können das Laufwerk zur langfristigen Speicherung von Spielbibliotheken, Spielständen und Medieninhalten nutzen. Auch wenn es nicht das Die beste externe SSD für Gaming, Es erweist sich als zuverlässiger Speicherort für umfangreiche Spiele, Patches und Inhalte auf verschiedenen Plattformen. Die Gerätemanagement-Software bietet Ransomware-Schutz und Passwortkontrolle, um wichtige Daten zu schützen.

Vorteile Nachteile ✅ Läuft nahtlos mit Time Machine unter macOS ✅ 5 TB Speicherplatz für vollständige Systemsicherungen und persönliche Dateien ✅ Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung für mehr Sicherheit ✅ Kompakt und leicht, ideal für Reisen oder den täglichen Gebrauch ✅ Enthält eine Software zur Geräteverwaltung mit Ransomware-Schutz ✅ Für die grundlegende Nutzung sind weder auf dem Mac noch unter Windows irgendwelche Einstellungen erforderlich ❌ Langsamer als SSDs, bietet aber ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei kompakter Bauweise

Fazit:The WD My Passport ist eine zuverlässige Option für Mac Nutzer, die Wert auf Sicherheit, Portabilität und Einfachheit legen ZeitmaschineSpeicherplatz für Backups. Es vereint Größe, Sicherheit und Komfort in einem ausgewogenen Gesamtpaket.

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9. Seagate Expansion Desktop-Festplatte [Das beste große Desktop-Archivlaufwerk für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität 22 Terabyte Antriebsart Mechanische Festplatte (HDD) Konnektivität USB 3.0 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 160 MB/s (ungefähr) Sicherheit Inklusive Datenrettungsdienstleistungen Besondere Merkmale Plug-and-Play-Einrichtung, nach der Formatierung mit Time Machine kompatibel

The Seagate Expansion Desktop-Festplatte ist eine Lösung mit hoher Speicherkapazität, die für die Langzeitarchivierung und -speicherung konzipiert ist. Mit einer Kapazität von 22 TB bietet es unübertroffenen Speicherplatz für Fotosammlungen, Videobibliotheken, Systemsicherungen und komplette Projektarchive. Dadurch eignet es sich besonders gut für Mac Anwender, die mit umfangreichen Medien oder großen Datensätzen arbeiten.

Auch Gamer profitieren von der enormen Kapazität. Das Laufwerk speichert Hunderte von Spielinstallationen, herunterladbare Inhalte und gespeicherte Spielstände, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Es gewährleistet einen konsistenten Datenfluss, was die Installation von Spiel-Patches, Streaming-Konfigurationen oder VPN-fähige Plattformen unterstützt.

Pro-Tipp Nach der Formatierung fürZeitmaschineErstellen Sie eine separate Partition für die Archivierung von Mediendateien. So bleiben Backups und Langzeitarchive übersichtlich und leicht zugänglich.

Das Laufwerk wird über USB 3.0 angeschlossen und funktioniert sowohl mit macOS und Windows.Es muss lediglich formatiert werden, um es zu integrieren Zeitmaschine, was es zu einer idealen Desktop-Festplatte für Mac Nutzer, die nach einem zuverlässigen Speicherort für Backups oder kreative Dateien suchen. Es fügt sich perfekt in jede Wohn- oder Büroeinrichtung ein, neben dem am bestenMacBook or iMacMaschinen.

Vorteile Nachteile ✅ Mit einer Kapazität von 22 TB eignet sich das Gerät für umfangreiche Foto-, Video- und Dokumentensammlungen ✅ Nach der Neuformatierung für Time Machine sofort einsatzbereit auf dem Mac ✅ Eignet sich gut für umfangreiche Spielebibliotheken oder Mediensammlungen ✅ Zuverlässige USB-3.0-Übertragungsgeschwindigkeiten für den Desktop-Einsatz ✅ Beinhaltet „Rescue Data Recovery Services“ für zusätzlichen Schutz ✅ Passt perfekt zu jedem Mac-Desktop oder -Laptop ❌ Benötigt eine externe Stromversorgung und ist nicht tragbar, bietet jedoch außergewöhnlich viel Speicherplatz für den stationären Einsatz

Fazit:The Seagate Expansion Desktop-Festplatteist ideal fürMac Nutzer, die an ihrem Schreibtisch viel Speicherplatz für den langfristigen Einsatz benötigen. Es bietet hohe Kapazität, einfache Einrichtung und dauerhafte Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Backup- und Archivierungsanforderungen.

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10. SanDisk Professional ArmorATD [Die beste robuste externe SSD für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität sechs Terabyte Antriebsart Mechanische Festplatte (HDD) Konnektivität Thunderbolt, USB-C (5 Gbit/s) Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 130 MB/s Sicherheit Robustes Aluminiumgehäuse mit Stoßschutz Besondere Merkmale Staubgeschützt, wasserabweisend, LED-Anzeige, tragbar

The SanDisk Professional ArmorATD zeichnet sich als robustes Laufwerk mit hoher Kapazität aus, das für den intensiven Einsatz in unvorhersehbaren Umgebungen konzipiert ist. Dank seines stoßfesten Gehäuses und der Aluminiumhülle eignet es sich ideal für Profis, die auf zuverlässigen Speicherplatz im Studio, bei Außenaufnahmen oder auf häufigen Reisen angewiesen sind. Mit 6 TB Speicherplatz bietet es Platz für jahrelange Videoaufnahmen, Fotoprojekte und Medienarchive, ohne dass Festplatten ausgetauscht werden müssen.

Pro-Tipp Beobachten Sie den Status mithilfe der LED-Anzeige bei Sicherungen oder Datenübertragungen in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen. Stellen Sie das Laufwerk auf eine ebene, feste Unterlage, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

Auch Gamer profitieren von der konstanten Leistung. Das Laufwerk übernimmt die vollständige Installation, Updates und die Verwaltung von Spielmedien und sorgt dabei für einen stabilen Datenfluss. Es unterstützt Szenarien mit hoher Bandbreite wie die Nutzung von VPNs, die Übertragung großer Dateien und umfangreiche Sitzungssicherungen auf macOS. Dieses Laufwerk funktioniert sofort mit modernen macOS Systeme.Dank der Kompatibilität mit Thunderbolt und USB-C sind schneller Zugriff und reibungsloser Dateiaustausch ohne zusätzliche Einrichtung gewährleistet.

Vorteile Nachteile ✅ 6 TB robuster Speicherplatz für Foto- und Videoprofis ✅ Thunderbolt und USB-C ermöglichen schnelle, zuverlässige Verbindungen ✅ Dank Staub- und Wasserschutz ist das Gerät auch im Außeneinsatz einsetzbar ✅ Eine LED-Anzeige hilft dabei, die Aktivität während der Übertragungen zu verfolgen ✅ Funktioniert sofort unter macOS, ohne Treiber oder zusätzliche Tools ✅ Das Stoßfängerdesign verringert das Risiko von Stoßschäden während der Fahrt ❌ Schwerer als kompakte SSDs, bietet jedoch einen weitaus besseren Schutz und mehr Speicherplatz pro Euro

Fazit:The SanDisk Professional ArmorATDAngeboteMac Nutzern ein robustes, geräumiges Laufwerk, das auf Zuverlässigkeit im Alltag ausgelegt ist. Es ist ideal für Profis, die unterwegs auf robusten Schutz und großen Speicherplatz angewiesen sind.

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SSD oder HDD für den Mac: Was ist die richtige Wahl?

Mac Nutzer vergleichen oft SSD vs. HDD bei der Suche nach dem besten externen Speicher. Beide Laufwerkstypen sind mit allen modernen macOS Versionen, Support Zeitmaschineund lassen sich ganz einfach über USB-C oder Thunderbolt anschließen. Dennoch unterscheiden sie sich in ihrer Leistung und eignen sich für unterschiedliche Anforderungen.

Geschwindigkeit

SSDs bieten Übertragungsgeschwindigkeiten von 500 MB/s bis über 3.000 MB/s. So können Sie Rohbilder, große Videodateien oder Musikbibliotheken schnell übertragen, was Ihnen bei der Arbeit mit Final Cut Pro, Logic oder Lightroom Zeit spart.

bieten Übertragungsgeschwindigkeiten von 500 MB/s bis über 3.000 MB/s. So können Sie Rohbilder, große Videodateien oder Musikbibliotheken schnell übertragen, was Ihnen bei der Arbeit mit Final Cut Pro, Logic oder Lightroom Zeit spart. Festplatten erreichen in der Regel Geschwindigkeiten von 80 MB/s bis 160 MB/s. Auch wenn sie langsamer sind, eignen sie sich dennoch gut für Backups oder die allgemeine Dateispeicherung, insbesondere wenn Geschwindigkeit keine oberste Priorität hat.

Haltbarkeit

SSDs Sie nutzen Flash-Speicher und haben keine beweglichen Teile, sodass sie Stürze und Erschütterungen unbeschadet überstehen. Das ist ideal für MacBook-Nutzer, die viel unterwegs sind oder häufig den Arbeitsort wechseln.

Sie nutzen Flash-Speicher und haben keine beweglichen Teile, sodass sie Stürze und Erschütterungen unbeschadet überstehen. Das ist ideal für MacBook-Nutzer, die viel unterwegs sind oder häufig den Arbeitsort wechseln. Festplatten verfügen über rotierende interne Festplatten. Eine plötzliche Bewegung während der Datenübertragung kann zu Beschädigungen oder Datenverlust führen, was sie für den mobilen Einsatz weniger zuverlässig macht.

Lärm und Hitze

SSDs Sie bleiben leise und kühl, selbst bei intensiver Nutzung. Sie vibrieren nicht und geben keine spürbare Wärme ab, was den Komfort bei längeren Bearbeitungs- oder Sicherungsvorgängen erhöht.

Sie bleiben leise und kühl, selbst bei intensiver Nutzung. Sie vibrieren nicht und geben keine spürbare Wärme ab, was den Komfort bei längeren Bearbeitungs- oder Sicherungsvorgängen erhöht. Festplatten mechanische Geräusche und Wärme erzeugen. Die rotierenden Bauteile können Vibrationen verursachen, insbesondere in kompakten Aufbauten oder ruhigen Umgebungen.

Preis pro TB

Festplatten sind bei höheren Speicherkapazitäten günstiger. Sie sind praktisch, wenn Sie mehrere Terabyte für die Archivierung abgeschlossener Projekte oder die langfristige Speicherung von Fotos und Videos benötigen.

sind bei höheren Speicherkapazitäten günstiger. Sie sind praktisch, wenn Sie mehrere Terabyte für die Archivierung abgeschlossener Projekte oder die langfristige Speicherung von Fotos und Videos benötigen. SSDs sind zwar teurer, rechtfertigen den Preis jedoch für Nutzer, die Wert auf Leistung legen. Schnellere Zugriffszeiten machen bei kreativer oder professioneller Arbeit einen deutlichen Unterschied.

Portabilität

SSDs sind leicht, schlank und einfach zu transportieren. Einige Modelle sind nicht größer als eine Kreditkarte und eignen sich daher ideal für MacBooks für unterwegs.

sind leicht, schlank und einfach zu transportieren. Einige Modelle sind nicht größer als eine Kreditkarte und eignen sich daher ideal für MacBooks für unterwegs. Festplatten sind sperriger und erfordern beim Transport mehr Schutz. Sie eignen sich besser für Desktop-Konfigurationen, bei denen keine Mobilität erforderlich ist.

For Mac Für Nutzer, denen Geschwindigkeit und Mobilität wichtig sind, sind einige der besten externen SSDs die klügere Wahl. Für diejenigen, die großen, erschwinglichen Speicherplatz benötigen und sich nicht an langsameren Geschwindigkeiten stören, sind Festplatten praktischer.

Mein Fazit

Mac-Nutzer haben eine große Auswahl, aber nicht jedes Laufwerk eignet sich für jeden Arbeitsablauf. Wenn Sie gerade auf der Suche nach den besten externen Festplatten für den Mac sind, sollten Sie mit einem Modell beginnen, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist:

Kreative Fachleute sollte die Crucial X10 SSD – Es bietet unübertroffene Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit macOS für die Bearbeitung und die Übertragung großer Dateien.

sollte die Crucial X10 SSD – Es bietet unübertroffene Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit macOS für die Bearbeitung und die Übertragung großer Dateien. Studierende mit begrenztem Budget oder Gelegenheitsnutzer wird dasLexar ES3 Perfekt – Es bietet schnelle SSD-Leistung in einem schlanken, preisgünstigen Gehäuse.

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brauche dasWD_Black P10 – Es bietet enorme Speicherkapazität zu einem fairen Preis und eignet sich hervorragend für Time Machine und die Speicherung von Spielen. Mac-Nutzer, die mit großen Mediendateien arbeiten auf mehreren Geräten sollten die Samsung T9 tragbare SSD – Dank seiner hohen Geschwindigkeiten, der Verschlüsselung und der soliden Verarbeitungsqualität ist es ein leistungsstarkes Allround-Gerät.

Jedes Modell zeichnet sich in einem bestimmten Bereich aus, daher hängt die für Sie ideale Festplatte davon ab, wie Sie Ihren Mac nutzen.

Häufig gestellte Fragen