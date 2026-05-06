Viele Spieler sehnen sich nach mehr Spielen wie Ghost of Tsushima nachdem man das bahnbrechende Open-World-Action-RPG von Sucker Punch Productions. Das Spiel wurde zu einem der besten PlayStation Exklusivtitel, und selbst als PC-Spieler war ich begeistert, als es endlich für den PC erschien.

Irgendwann kommt jedoch der Zeitpunkt, an dem man etwas Neues ausprobieren möchte. Deshalb habe ich diese Liste der 11 besten Spiele zusammengestellt, die ähnlich sind wie Ghost of Tsushima die seine faszinierendsten Aspekte einfangen. Mit spannenden Kämpfen, filmischem Gameplay und detailreichen Welten mit wunderschönen Landschaften sind diese Spiele hervorragende Alternativen. Folgen wir den Winden zu unserem Ziel.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Ghost of Tsushima“

Man könnte meinen, dass die besten Spiele wie Ghost of Tsushima spielen zwar alle im feudalen Japan, doch das war nicht unser einziges Auswahlkriterium für diesen Artikel. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Spiele, bei denen Nahkampf, die Erkundung einer offenen Welt und RPG-Elemente im Vordergrund stehen. Selbstverständlich haben auch atemberaubende Grafik und ein hervorragender Grafikstil oberste Priorität für Ghost of Tsushima Elemente, die zum Eintauchen in die Spielwelt beitragen.

In diesem Sinne hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Top-Titel:

Der Geist von Yotei (2025)– Fortsetzung vonGhost of TsushimaDieses Samurai-Action-RPG verbindet intensive Schwertkämpfe mit der Erkundung einer offenen Welt in einem mystischen feudalen Japan. Sekiro: Shadows Die Twice (2019) – Ein „Souls“-ähnliches Action-RPG mit einem anspruchsvollen, aber lohnenden Kampfsystem. Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) – ein episches Action-Abenteuer-Spiel, das in der legendären Star WarsUniversum.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Lies weiter und entdecke weitere epische Abenteuer, die den Geist von Ghost of Tsushima und wird dich stundenlang fesseln!

Die 11 besten Spiele ähnlich wie „Ghost of Tsushima“ im Jahr 2025

Solche Spiele wie Ghost of Tsushima entführen dich in facettenreiche Welten, bieten spannende Kämpfe und erzählen unvergessliche Geschichten. Wie viele davon hast du schon gespielt? Egal, ob du ein Fan von Samurai-Action oder epischen Open-World-Abenteuern bist – hier kommt der richtige Genuss für dich. Tauchen wir ein in die vollständige Liste!

1. Der Geist von Yotei [Ideal für Samurai-Fans und Liebhaber von Open-World-Spielen]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Action-Abenteuer mit Erkundungs- und Stealth-Elementen Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine mythische Welt mit Stealth-Gameplay und strategischen Kämpfen lieben

Der Geist von Yoteiist eines derDie besten Samurai-Spiele da draußen; es braucht alles, was Ghost of Tsushima einfach großartig und legt noch eine Schippe drauf. In dieser Fortsetzung kehrst du in die atemberaubende Welt des feudalen Japans zurück, wo du als neuer Samurai auf einer Mission bist, dein Land vor dunklen übernatürlichen Mächten zu beschützen.

Das Gameplay ist eine gelungene Mischung aus brutalen Kämpfen und Erkundung. Die Welt strotzt nur so vor Nebenquests, versteckten Geheimnissen und coolen Sammelobjekten, die dich immer wieder zurückkommen lassen.

Die Kämpfe sind rasant und machen unglaublich viel Spaß – wechsle zwischen verschiedenen Kampfhaltungen und passe deine Fähigkeiten an deinen Spielstil an. Auch die Tarnung spielt eine wichtige Rolle und bietet dir die Wahl, ob du dich mit dem Schwert in den Kampf stürzen oder dich heimlich durchschleichen möchtest.

Die Herausforderung ist größtenteils gegeben, aber die KI einiger Gegner wirkt manchmal etwas mangelhaft. Trotzdem: Wenn man mitten im Kampfgeschehen steckt, fällt es schwer, sich nicht wie ein absoluter Badass zu fühlen.

Optisch ist es ein wahrer Augenschmaus. Die Landschaften sind atemberaubend, und Wettereffekte wie Gewitter sorgen während der Kämpfe für zusätzliche Spannung. Der Soundtrack trifft genau den richtigen Ton – mit traditioneller japanischer Musik, die einen direkt in das Spiel hineinzieht.

Mein Fazit:Wenn dir Ghost of Tsushima,Der Geist von Yotei ist ein absolutes Muss. Es baut auf dem Original auf und bietet mehr Tiefe im Kampf, eine fesselnde Welt und alles, was das Samurai-Herz begehrt. Auch wenn es nicht perfekt ist, lohnt es sich auf jeden Fall, sich darauf einzulassen.

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2. Sekiro: Shadows Die Twice [Beste Kampfpräzision und Herausforderung]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Action-Abenteuer mit Stealth-Elementen Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 25–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die anspruchsvolle Kämpfe und präzises Timing suchen

Der Zusammenhang zwischen Ghost of Tsushima and Sekiro: Shadows Die Twiceist offensichtlich –Beide sind Action-Spiele, die im feudalen Japan spielen. Allerdings,Sekiros Das Spielerlebnis unterscheidet sich grundlegend von Ghost of Tsushima. Hier liegt der Schwerpunkt des Spiels vor allem auf den Kämpfen, die – ganz im Stil von „Souls“-Spielen – extrem anspruchsvoll sind und viele verschiedene Gegnertypen sowie Endgegner bieten.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Wolf, einem Shinobi, der den Auftrag hat, seinen Herrn zu retten. Deine Hauptwaffen sind ein Katana und dein Prothesenarm, mit dem du mächtige Fähigkeiten entfesseln kannst. Der Im Kampf liegt der Schwerpunkt stark auf dem Blocken und Parieren von Angriffen, was viele Spieler als anspruchsvoll, aber befriedigend empfinden. Wie inGhost of TsushimaAußerdem kannst du die Tarnung nutzen, um dir einen Vorteil gegenüber deinen Gegnern zu verschaffen. Darüber hinaus bietet das Spiel eine hervorragende übergreifende Handlung mit vielen malerischen Landschaften und einzigartigen Gebieten, die es zu erkunden gilt.

Mein Fazit: Sekiro ist für Spieler gedacht, die den Kampf lieben. Das Kampfsystem ist brutal, aber befriedigend, und wenn du das Gefühl liebst, mit jedem Tod besser zu werden – ganz ähnlich wie in dem am bestenDark SoulsSpiele – Dieses Buch wird dich von Anfang bis Ende fesseln.

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3. Star Wars Jedi: Fallen Order [Das beste Star Wars-Action-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Action-Abenteuer mit Metroidvania-Elementen Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 17–30 Stunden Am besten geeignet für „Star Wars“-Fans und Spieler, die Spaß an Lichtschwertkämpfen und einer fesselnden Geschichte haben

Star Wars Jedi: Fallen Order verfügt über alle filmischen und spielerischen Qualitäten von Ghost of Tsushima und dabei die beliebte und vertraute Atmosphäre von Exzellenz beizubehalten Star Wars-Spiele. Natürlich gibt es einige Unterschiede im Spielablauf, wie zum Beispiel verschiedene Plattform-Herausforderungen, fehlende Stealth-Mechaniken und Machtkräfte… machen das Spiel auf seine ganz eigene Weise einzigartig.

Du spielst Cal Kestis, einen der wenigen verbliebenen Jedi-Padawane nach der Großen Jedi-Säuberung des Imperiums. Begleitet wirst du von BD-1, einem freundlichen Droiden, der dich bei deinen Abenteuern unterstützt und dich zu Sehenswürdigkeiten führt, ähnlich wie die Vögel und Füchse in Ghost of Tsushima. Das SpielDer Spielverlauf erinnert an Spiele im Metroidvania-Stil, wo bestimmte Gebiete erst nach dem Erlangen bestimmter Fähigkeiten oder Gegenstände zugänglich werden. Zudem weist das Kampfsystem „Souls“-ähnliche Elemente auf, da die Gegner zäh sind und die Meditationskreise in der Welt mechanisch den „Bonfires“ aus Dark Souls.

Mein Fazit: Wenn du dich schon immer einmal wie ein Jedi fühlen wolltest, dann ist dies filmisches Science-Fiction-Spiel hält, was es verspricht. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ vereint atemberaubende Kämpfe, eine fesselnde Geschichte und die unverwechselbare Magie von Star Wars.

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4. Horizon Zero Dawn [Beste Erkundung und Kämpfe in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PS4, Windows, PS5 (Remaster) Erscheinungsjahr 2017 Urheber Guerilla Games Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gerne postapokalyptische Welten erkunden

Horizon Zero Dawn ist eines der besten Spiele, die Ghost of Tsushima. Es ist eines der Die besten Open-World-Spiele erhältlich, mit zahlreiche atemberaubende Landschaften, die es zu entdecken gilt, was eine der größten Attraktionen von Ghost of Tsushima… auch. Die fesselnde und mitreißende Hauptgeschichte dreht sich um Aloy, die Protagonistin des Spiels. Du musst das Geheimnis um den Untergang der Welt lüften und herausfinden, wie sie von furchterregenden Maschinen überrannt wurde.

Auch das Kampfsystem ist eines der Highlights von Spiele wieHorizon Zero Dawn. Die riesige Welt ist voller Robotergegner, die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Ein Bogen ist deine Hauptwaffe, aber du kannst auch Fallen, Sprengstoff und einen Speer einsetzen für den Nahkampf. Besiegte Gegner lassen Ressourcen fallen, die für dein Überleben unerlässlich sind, sodass du die Gegenstände herstellen kannst, die du benötigst, um in einer feindlichen Umgebung zu bestehen. Darüber hinaus kannst du Aloy mithilfe verschiedener Gegenstände und Fähigkeiten ganz nach deinen Vorstellungen anpassen, um sie deinem bevorzugten Spielstil anzupassen.

Mein Fazit:Horizon Zero Dawn Hier geht es darum, eine atemberaubende Welt zu erkunden und dabei Roboter-Monster zu besiegen. Perfekt für Spieler, die durch eine postapokalyptische Welt streifen und ein paar metallene Gegner mit Stil vermöbeln wollen.

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5. The Witcher 3: Wild Hunt [Das beste Fantasy-Rollenspiel mit einer fesselnden Handlung]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World-RPG Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 120–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine tiefgründige Handlung, komplexe Charaktere und weitläufige offene Welten schätzen

The Witcher 3: Wild Hunt is eines meinerLieblingsspiele mit offener Weltaller Zeiten. Obwohl es sich um den dritten Teil der Reihe handelt, ist es ein hervorragender Einstieg, besonders wenn du nach einem Spiel suchst, das Ghost of Tsushima das Spiel spielt im mittelalterlichen Europa. Die Grafik, die Musik und die allgemeine Atmosphäre sind hervorragend, weshalb Spieler nach anderen Spiele wieThe Witcher 3 mit einem vergleichbaren Maß an Raffinesse.

Du schlüpfst in die Rolle von Geralt, einem Monsterjäger, der sich auf der Suche nach Ciri, der vermissten Tochter des Kaisers, befindet. Auf deinen Abenteuern reist du durch viele malerische Gegenden, triffst faszinierende Menschen und musst schwierige Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Was den Kampf angeht, musst du kämpfe gegen epische Monster und feindselige Menschen um voranzukommen. Als Hexer stehen dir Magie und Alchemie zur Verfügung, um dir in schwierigen Kämpfen einen Vorteil zu verschaffen. Alternativ kannst du dich auch bei einer Partie Gwent mit fast jedem NPC im Spiel entspannen.

Mein Fazit: The Witcher 3 ist der Goldstandard unter den Rollenspielen. Mit seiner düsteren Handlung, den facettenreichen Charakteren und der offenen Welt ist es perfekt für alle, die in ein fesselndes Abenteuer eintauchen möchten, in dem jede Entscheidung zählt.

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Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Open-World-Action-Abenteuer Plattformen PS4, PS5, Windows Erscheinungsjahr 2020 Urheber Insomniac Games Durchschnittliche Spielzeit 8–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von Superheldengeschichten und Urban Exploration

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ist eine erstklassige Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem ein Spiel wieGhost of Tsushima in der heutigen Zeit angesiedelt. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Miles Morales, der im New Yorker Stadtteil Harlem lebt und seine Aufgaben als ganz normaler Teenager und als zweiter Spider-Man unter einen Hut bringen muss.

Obwohl es sich bei dem Spiel um einen Ableger des ursprünglichen „Marvel Spider-Man“-Spiels mit Peter Parker handelt, ist dieser Titel ausgefeilter und bietet gegenüber dem Original verschiedene Verbesserungen. Somit ist es ein ein idealer Einstieg für Neulinge. Sie sollten auch die Marvel Rivals Battle Pass wenn du in Marvels spannendem PvP-Helden-Shooter als Spider-Man spielen möchtest.

Zum Beispiel sind die verschiedenen Nebenquests, die man in der offenen Welt absolvieren kann, abwechslungsreicher als zuvor. Zweitens hat Miles einige einzigartige Fähigkeiten wie Tarnung und bioelektrischer Giftstoß. Für manche ist die einzigartige Fortbewegung per Netzschwingen das Highlight des Spiels, denn damit kann man wie kein anderer blitzschnell durch Manhattan fliegen.

Mein Fazit: Miles Morales sorgt mit flüssigen Netzschwüngen und einer fesselnden Geschichte für Action. Wenn du es liebst, als Spider-Man in einer Open-World-Stadt gegen Bösewichte anzutreten, ist dies genau das Richtige für dich, um das Superhelden-Feeling zu erleben.

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7. Red Dead Redemption 2 [Das beste immersive Open-World-Erzählvergnügen]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Open-World-Action-Abenteuer Plattformen Windows, Xbox One, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für fesselnde Geschichten und historische Schauplätze begeistern

Red Dead Redemption 2ist ein visuellein atemberaubendes Open-World-Spiel, das in Ende des 19. Jahrhunderts– der Wilden Westen Amerikas im 19. Jahrhundert. Diesein fesselndes Western-Spiel ist außergewöhnlich realistisch und verfügt über viele komplexe Systeme, die das Spielerlebnis erheblich verbessern. Vor allem sein beeindruckender visueller Stil, die detailreiche offene Welt und die unvergleichliche Qualität machen es zu einer hervorragenden Alternative zu Ghost of Tsushima, obwohl sich die Spielwelt grundlegend unterscheidet.

Du spielst Arthur Morgan, ein Mitglied der Van-der-Linde-Bande. Die epische Geschichte des Spiels wird dich auf einer Reise durch Amerika, während man sich mit rivalisierenden Banden und Kopfgeldjägern auseinandersetzen muss auf deiner Reise, während du dich mit gefährlichen Wildtieren und unvorhersehbarem Wetter auseinandersetzen musst, um zu überleben. Deine unzähligen Entscheidungen wirken sich auf deine Ehre aus und beeinflussen, wie die Menschen im ganzen Land auf deine Anwesenheit reagieren. Darüber hinaus bietet das Spiel zahlreiche Aktivitäten jenseits der Hauptgeschichte, die dich unterhalten und in diese Welt eintauchen lassen das führende Einzelspieler-Spiel für den PC.

Mein Fazit: Red Dead Redemption 2 ist ein Meisterwerk der Open-World-Spiele. Mit seiner epischen Geschichte und der unglaublichen Liebe zum Detail ist es perfekt für Spieler, die ihre Cowboy-Träume in einer Welt ausleben möchten, die sich anfühlt, als wäre sie wirklich lebendig.

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8. God of War [Bestes mythologisches Action-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen Windows, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Santa Monica Studio Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für mythologische Geschichten und filmisches Erzählen interessieren

Wenn Sie auf der Suche nach einem der Die besten Hack-and-Slash-Spiele, God of War ist ein absolutes Muss. Dieses Spiel erzählt eine epische Geschichte über einen ein kampferprobter Vater, der mit seinem kleinen Sohn durch die Neun Welten der nordischen Mythologie reist. Das Duo begibt sich gemeinsam auf eine Reise, um die Asche ihrer verstorbenen Frau und Mutter Faye zu den höchsten Gipfeln des Reiches zu bringen. Der visuelle Stil des Spiels ist hervorragend und besticht durch detailreiche Umgebungen und farbenfrohe Landschaften voller fantastischer Kreaturen.

Spiele wieGod of War are im Mittelpunkt stehen die Kämpfe, ergänzt durch Erkundung, Rätsel und eine hervorragende Handlung. Kratos’ Hauptwaffe ist die Leviathan-Axt, die mit Eiskräften ausgestattet ist, die sich im Kampf und beim Lösen von Rätseln als nützlich erweisen werden. Du kannst sie sogar werfen und nach Belieben wieder zu dir zurückholen. Atreus unterstützt dich unterdessen aus der Ferne mit seinem Bogen, und du kannst seine Fähigkeiten an deine Bedürfnisse anpassen. Selbstverständlich gilt die Anpassungsmöglichkeit auch für deinen Charakter, sodass du seine Werte, sein Aussehen und seine Kampffähigkeiten ganz nach deinem Geschmack gestalten kannst.

Mein Fazit: God of War verspricht einige der befriedigendsten Kämpfe, die du je erleben wirst – eingebettet in ein emotionales, mythologisches Abenteuer. Wenn du tiefgründige Geschichten und actiongeladene Kämpfe liebst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

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9. Assassin’s Creed: Shadows [Die beste Alternative zum feudalen Japan]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Ubisoft Quebec Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Fans des feudalen Japans, Spiel mit zwei Charakteren

Assassin’s Creed: Shadows ist die perfekte Alternative zu Ghost of Tsushimaund ehrlich gesagt, Das könnte die passendste Kombination auf dieser Liste sein. Das Spiel spielt im feudalen Japan während der späten Sengoku-Zeit und entführt dich in dieselbe Epoche und dieselben Landschaften, die „Ghost of Tsushima“ so fesselnd gemacht haben.

Die Entwickler arbeiteten eng mit Historikern zusammen, um das Japan des 16. Jahrhunderts mit beeindruckender Genauigkeit nachzubilden. Die Welt ist visuell atemberaubend und steckt voller legendärer Orte, die es zu entdecken gilt. Die Erzählung verwebt historische Ereignisse mit fesselnden Charaktergeschichten, die dir tiefe Einblicke in den Samurai-Kodex, die Kampfkunst der Ninja und die kulturellen Konflikte jener Zeit gewähren.

Was das Gameplay angeht, wirken die Stealth-Mechaniken ausgefeilt, der Parkour lässt sich in der japanischen Architektur ganz natürlich umsetzen, und das Kampfsystem schafft einen guten Ausgleich zwischen Präzision und brutaler Intensität. Wie andere UbisoftTitel,Zum Erkunden wird ausdrücklich ermutigt, mit Geheimnissen, die über die riesige offene Welt verstreut sind und dich stundenlang beschäftigen könnten.

Mein Fazit: Assassin’s Creed: Shadows entspricht dem Erlebnis des feudalen Japans Ghost of Tsushima Das Spiel bietet genau das, wonach Fans sich sehnen: eine Mischung aus Ninja-Tarnung und Samurai-Kampf in einer geschichtsträchtigen Welt. Wenn du Lust auf mehr Katana-Action und japanische Landschaften hast, ist dies genau das Richtige für dich.

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10. Mittelerde: Mordors Schatten [Das beste Action-RPG für Tolkien-Fans]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Action-Abenteuer mit Open-World-Elementen Plattformen Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Monolith Productions Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die dynamische Kampfsysteme mögen und sich gerne auf epische Schlachten in Tolkiens Universum einlassen

Mittelerde: Mordors Schatten ist das beste Spiel, das Ghost of Tsushima für Tolkien-Fans. Diese Fantasy Action-RPG hat eine düstere Atmosphäre und lässt dich in die Rolle von Talion schlüpfen, einem gondorischen Waldläufer, der sich auf die Suche begibt, um seine Familie zu rächen.

Das Spiel bietet Heimlichkeit und rasante Kämpfe, bei denen es darum geht, Horden von Uruk-Soldaten zu vernichten und Generäle. Viele Spieler loben die flüssigen Kämpfe und die brutalen Finisher des Spiels, die abwechslungsreich und spektakulär anzusehen sind. Außerdem stehen dir Wraith-Fähigkeiten zur Verfügung, die dir neue Fertigkeiten wie Unsichtbarkeit, Zeitverlangsamung und die Besetzung von Gegnern ermöglichen. Letzteres erlaubt es dir, die Kontrolle über deine eigenen Uruk-Armeen zu erlangen oder Generäle zu besetzen, um Saurons Armeen von innen heraus zu zerschlagen.

Eines der einzigartigen Highlights des Spiels ist das Nemesis-System, wo jeder Uruk, der dich tötet, im Rang aufsteigt und besondere Fähigkeiten erhält. Außerdem merken sie sich eure früheren Begegnungen und beziehen sich darauf, wenn ihr euch auf dem Schlachtfeld wiederbegegnet. Diese Funktion macht jeden Durchgang einzigartig und persönlich.

Mein Fazit: Der Schatten von Mordor ist dein Ticket, um die Armeen von Uruk in brutalen Kämpfen zu besiegen – mit einem coolen Nemesis-System, das jeden Tod zu einer persönlichen Angelegenheit macht. Tolkien-Fans werden die einzigartige Interpretation von Mittelerde in diesem Spiel lieben.

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11. Batman: Arkham Knight [Die besten Superhelden-Spionage- und Kampfspiele]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Rocksteady Studios Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von „The Dark Knight“, Stealth-Mechaniken und fesselnden Kampfsequenzen

Batman: Arkham Knight verbindet den raffinierten Kampf von Mittelerde: Mordors Schatten und die Superhelden-Aspekte von Marvels Spider-Manum einein spannendes Abenteuer im Kampf gegen das Verbrechen. Nur dass man hier in die Rolle des findigen Batman schlüpft, der sich mit dem ständigen Wahnsinn in Gotham City auseinandersetzen muss, das derzeit von Kriminellen überschwemmt wird. Wenn du ein Fan von Stealth-Mechaniken bist und es genießt, dich an Gegner anzuschleichen, gehört dieses Spiel zu den Die besten Stealth-Spieleda draußen.

Das Spiel Die Grafik ist wunderschön und sehr detailreich, auch wenn die düstere Stadtkulisse von Gotham einen deutlichen Kontrast zu den malerischen Landschaften von „Ghost of Tsushima“ bildet. Was die filmische Qualität und das Eintauchen in die Spielwelt angeht, stehen sich beide Spiele jedoch in nichts nach. Wie es Tradition ist, stehen Batman zahlreiche Hightech-Gadgets zur Verfügung, um Gothams Verbrecherbosse zu besiegen und sich durch die Stadt zu bewegen. In diesem Spiel… das Batmobil ist definitiv ein Highlight da es in früheren Titeln nicht verfügbar war. Es spielt eine zentrale Rolle in vielen Bosskämpfen und Rätseln und es macht einfach Spaß, damit durch die Gegend zu fahren und die Schläger der Stadt zu überrollen.

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Kommende Spiele, die „Ghost of Tsushima“ ähneln

Das Open-World-Action-Genre wächst weiter, und es stehen einige mit Spannung erwartete Titel in den Startlöchern. Jeder davon verspricht, etwas Neues zu bieten und gleichzeitig dem Kern dessen treu zu bleiben, was diese Spiele so fesselnd macht.

Fabel (2026) – Die lang erwartete Rückkehr von Fabel ist endlich auf dem Weg, und ich bin total aus dem Häuschen. Freut euch auf eine magische Welt voller facettenreicher Geschichten und dynamischer Entscheidungen, die eure Reise prägen werden. Fabel ist bereit, uns ein weiteres legendäres Abenteuer voller Fantasie und Gefahren zu bescheren.

– Die lang erwartete Rückkehr von Fabel ist endlich auf dem Weg, und ich bin total aus dem Häuschen. Freut euch auf eine magische Welt voller facettenreicher Geschichten und dynamischer Entscheidungen, die eure Reise prägen werden. Fabel ist bereit, uns ein weiteres legendäres Abenteuer voller Fantasie und Gefahren zu bescheren. Onimusha: Der Weg des Schwertes (2026) – Ein Neustart der klassischen Action-Serie, Onimusha: Der Weg des Schwertes bringt die Samurai-Action mit voller Kraft zurück. Mach dich bereit für Schwertkämpfe, mythologische Gegner und eine atemberaubende Kulisse im feudalen Japan, in der du dich sofort zu Hause fühlen wirst, wenn du Ghost of Tsushima.

– Ein Neustart der klassischen Action-Serie, Onimusha: Der Weg des Schwertes bringt die Samurai-Action mit voller Kraft zurück. Mach dich bereit für Schwertkämpfe, mythologische Gegner und eine atemberaubende Kulisse im feudalen Japan, in der du dich sofort zu Hause fühlen wirst, wenn du Ghost of Tsushima. Phantom Blade Zero (September (2026) – Das hier sieht absolut abgefahren aus. Es spielt in einer düsteren, actiongeladenen Welt, Phantom Blade Zero verbindet rasante Kämpfe und intensive Schwertduelle mit einem tiefgründigen, storybasierten Spielerlebnis. Es verspricht, eine spannende Neuinterpretation des Genres zu werden.

Diese kommenden Titel versprechen, das Open-World- und Samurai-Action-Erlebnis auf ein neues Niveau zu heben, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin uns diese Abenteuer führen werden. Bist du bereit für das nächste Kapitel epischer Abenteuer?

Mein Fazit zu den besten Spielen, die „Ghost of Tsushima“ ähneln

Auf der Suche nach Spielen wie Ghost of Tsushima? Hier findest du einen Einstieg, je nachdem, wonach du suchst:

Jedes dieser Spiele hat etwas Einzigartiges zu bieten – such dir also das Spiel aus, das am besten zu deinem Spielstil passt, und leg los.

Häufig gestellte Fragen