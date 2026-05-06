Die 11 besten Westernspiele, um den Wilden Westen im Jahr 2026 zu erleben

Sind Sie auf der Suche nach den besten Western-Videospielen? Bei uns finden Sie eine große Auswahl an epischen Titeln.

Wenn Sie schon immer einmal in die Vergangenheit reisen und die Gesetzlosigkeit des Wilden Westens erleben wollten, sind Videospiele die beste Wahl – und glücklicherweise gab es im Laufe der Jahre einige herausragende Titel. Von phänomenalen Rollenspielen bis hin zu atemberaubenden Open-World-Spielen gibt es eine riesige Auswahl, und in unserer heutigen Zusammenstellung werfen wir einen Blick auf die besten Spiele zum Thema „Wilder Westen“.

Es gibt jede Menge versteckte Schätze, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Bleib also bis zum Schluss dabei, vielleicht findest du ja etwas, das dir ins Auge fällt.

Unsere Top-Empfehlungen für Western-Spiele

Wir möchten euch einen kleinen Vorgeschmack auf den alten Westen geben – mit ein paar Perlen, die wir sorgfältig ausgewählt haben. Hier sind einige der besten Western-Videospiele, die es gibt, mit Cowboy-Thematik, die garantiert für jede Menge Spaß sorgt. Schauen wir uns ein paar davon an.

Red Dead Redemption 2 (2018) – Ein Open-World-Titel, der die Geschichte von Arthur Morgan und seinen Abenteuern im Wilden Westen erzählt. Es ist das kultigste Western-Spiel unserer Zeit, das weltweit viel Lob erhalten hat… Das böse Westen (2022) – In einer von Zombies überrannten Welt rüstet sich Jesse Rentier mit elektrischen Waffen aus, um alles zu töten, was ihm im Weg steht. Mit seinem gotischen Stil in einer Westernkulisse bietet der Film eine einzigartige Perspektive auf den Wilden Westen. Call of Juarez: Gunslinger (2013) – „Call of Juarez: Gunslinger“, das brutalste Ego-Shooter-Spiel im Western-Setting, versetzt dich in die Rolle von Silas Greaves, einem Kopfgeldjäger, der für ein paar Münzen bis ans Äußerste geht.

Auch wenn diese wenigen Titel als die besten Wildwest-Spiele gelten, ist diese Liste damit noch lange nicht zu Ende. Wir haben einige unterschätzte Perlen entdeckt, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest, wenn du dich wirklich als Wildwest-Fan bezeichnen willst. Lies also unbedingt weiter.

Die 11 besten Western-Spiele des Jahres 2026

Die Suche nach den besten westlichen Videospielen war kein leichtes Unterfangen; wir mussten den Markt nach den allerbesten Titeln durchforsten, und glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von Titeln auf dem Markt, die es in unsere Top-11-Liste geschafft haben. Schauen wir uns jeden dieser Titel einmal genauer an.

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-Adventure (Open-World) Plattformen PS4, Xbox One, PC (Windows), Stadia Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rockstar Games (Entwickler/Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~51 Stunden Besondere Merkmale Eine riesige, äußerst interaktive offene Welt mit filmreifen Story-Missionen sowie einem separaten Online-Modus

Immer wenn von westlichen Videospielen die Rede ist, Red Dead Redemption 2 wird für immer als das beste Spiel aller Zeiten in Erinnerung bleiben. Von seiner epischen Welt mit der realistischsten Grafik bis hin zu einer fesselnden, storygetriebenen Handlung, die uns in Staunen versetzte, hat Rockstar uns den perfekten Titel beschert, der das ultimative Wild-West-Erlebnis bietet.

Pro-Tipp Achte darauf, dass deine Werte immer im grünen Bereich sind. Iss, schlaf und hab immer ein paar Stärkungsmittel dabei, denn niedrige Werte beeinträchtigen unbemerkt Ausdauer, Dead Eye und die Waffenbeherrschung – gerade dann, wenn ein Kampf chaotisch wird.

Red Dead Redemption 2 Im Mittelpunkt steht die Reise von Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Bande, die sich auf eine Reise durch verschiedene Teile des Wilden Westens begeben und dabei in alle möglichen Schwierigkeiten geraten. Die Handlung verläuft sehr flüssig, und dank der fesselnden Welt voller faszinierender Quests verliert man sich leicht in dem Wilden Westen, den das Spiel bietet. Red Dead Redemption 2.

Mein Fazit: Die ultimative Sandbox im Wilden Westen. Die Welt ist unglaublich fesselnd, die Geschichte packt einen richtig, und es ist gefährlich leicht, Stunden damit zu verbringen, herumzustreunen und Nebenquests zu erledigen, anstatt sich auf die Haupthandlung zu konzentrieren.

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2. Das böse Westen [Der beste Western mit Monsterjagd]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Hack-and-Slash (Action-Spiel in der Third-Person-Perspektive) Plattformen PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Flying Wild Hog (Entwickler), Focus Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 11 Stunden Besondere Merkmale Wild-West-Action mit Monsterjagd-Flair und Koop-Modus, basierend auf packenden Nahkampf- und Schusswechseln

Das böse Westenverbindet die Ästhetik des Wilden Westens mit gotischen Elementen und entführt dich in eine Welt, die von übernatürlichen Wesen und Zombies bevölkert ist – etwas, das man in westlichen Videospielen nicht oft zu sehen bekommt.Das böse Westen besticht durch seine elegante und filmreife Erzählweise und eine wunderschön gestaltete Welt mit Grafiken, die eine wahre Augenweide sind.

Pro-Tipp Betrachte die Betäubungsanzeige als deine beste Waffe. Setze den Handschuh und die Crowd-Control-Fähigkeiten ein, um Gegner ins Wanken zu bringen, und nutze dann die Finisher, um dir Luft zu verschaffen und verlässlichen Schaden zu verursachen.

Was jedoch wirklich den Unterschied ausmacht, ist diesein unglaubliches Action-RPG Was das Spiel besonders auszeichnet, ist sein fein abgestimmtes Kampfsystem, das Nahkampf und Schusswechsel nahtlos zu einem spannenden, rasanten Erlebnis verbindet, das sich äußerst flüssig anfühlt. Und wenn man an der Grenze gegen verschiedene Bosse kämpft, macht das einfach unglaublich viel Spaß. Für Fans von Western-Videospielen, Das böse Westen ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit:Eine wilde Mischung aus Cowboy-Action und gotischem Monsterchaos. Die Geschichte ist filmisch, doch der eigentliche Star ist das flüssige Nahkampf- und Schießduell, das jeden Kampf wie einen großen, stilvollen Showdown wirken lässt.

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3. Call of Juarez: Gunslinger [Der beste Shooter im Arcade-Stil mit Revolverhelden]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Ego-Shooter Plattformen PC (Windows), PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Techland (Entwickler/Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 5 Stunden Besondere Merkmale Eine Western-Geschichte voller Übertreibungen, erzählt von einem unzuverlässigen Erzähler, der Ereignisse buchstäblich mitten im Geschehen umdeuten kann

Für alle, die sich nach der schnörkellosen Schießerei-Action aus den frühen Spaghetti-Western sehnen, Call of Juarez: Gunslinger Hier spielt sich das ganze Geschehen ab. Es wird nicht unnötig kompliziert, sondern man taucht direkt ins Geschehen ein, während man sich den Weg zu verschiedenen Kopfgeldzielen erkämpft und Feinde an verschiedenen Orten rund um die Grenze aufspürt.

Pro-Tipp Horte „Konzentration“ nicht. Setze es frühzeitig ein, um Kopfschüsse und Serienkills zu landen, denn es füllt sich schnell wieder auf, wenn du weiterhin aggressiv und präzise spielst.

Diesein episches Ego-Shooter-Spiel lässt dich den Wilden Westen aus der Ich-Perspektive erleben, was die Kämpfe besonders befriedigend macht.

Außerdem sorgen legendäre Figuren wie Billy the Kid, Mad Dog McCree, Jesse James und viele andere Banden gnadenloser Cowboys dafür, dass hier nie Langeweile aufkommt, was Call of Juarez: Gunslinger eines der besten westlichen Videospiele der letzten Jahre.

Mein Fazit:Einfacher Arcade-Spaß mit Revolverduellen. Es ist einfach, schnell und voller Spaghetti-Western-Flair, und die Schießereien aus der Ego-Perspektive sind immer ein Genuss.

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4. Desperados III [Der beste taktische Stealth-Western]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Echtzeit-Taktik Plattformen PC (Windows), PS4, Xbox One, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Mimimi Games (Entwickler), THQ Nordic (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit ca. 27 Stunden Besondere Merkmale Ein taktisches Wild-West-Spiel, bei dem die Tarnung im Vordergrund steht und in dem du die einzigartigen Fähigkeiten eines Trupps koordinieren musst, um saubere, rätselartige Ausschaltungen durchzuführen

Desperados III ist ein knallhartes taktisches Stealth-Spiel mit Draufsicht, das stark von der klassischen „Commandos“-Reihe aus den frühen 2000er Jahre. In diesem Spiel, das die westliche Zivilisation zum Thema hat, musst du dich heimlich in Cowboy-Gebiete einschleichen und dich an denen rächen, die dir Unrecht getan haben.

Pro-Tipp Schnellspeichern, als wäre es Teil der Steuerung. Speichere vor jedem riskanten Zug, teste einen Plan und lade sofort neu, wenn das Timing nicht stimmt. Das Spiel ist darauf ausgelegt, durch Ausprobieren Perfektion zu erreichen.

Mit seinem ausgefeilten Gameplay, fesselnden filmischen Zwischensequenzen und atemberaubender Grafik, Desperados III zeichnet sich als eines der Die besten Stealth-Spiele mit einem Wildwest-Thema. Das storybasierte Gameplay steckt voller überraschender Wendungen, während die unvergesslichen Charaktere das Spielerlebnis noch intensiver machen – ein taktisches Stealth-Spiel für Hardcore-Fans, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Mein Fazit:Ein taktisches Stealth-Spiel der Extraklasse mit Western-Flair und viel Köpfchen. Die Missionen sind gut ausgefeilt, die Geschichte sorgt für Spannung, und einen Plan sauber durchzuziehen, ist unglaublich befriedigend.

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5. Fallout: New Vegas [Das beste westliche Rollenspiel mit Science-Fiction-Elementen]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Action-Rollenspiel (Open-World-RPG) Plattformen PC (Windows), PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Obsidian Entertainment (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 27 Stunden Besondere Merkmale Die Wahl der Hauptfraktion und die reaktiven Questausgänge lassen die Mojave wie ein politisches Pulverfass erscheinen, das man in verschiedene Richtungen kippen kann

Für alle, die sich nach einem Wildwest-Erlebnis mit einem Hauch von Science-Fiction sehnen, Fallout: New Vegas wird dich umhauen. Es ist ein klassisches Open-World-Rollenspiel mit einer riesigen Karte zum Erkunden, tiefgehenden Erkundungsmöglichkeiten und ausgefeilten Rollenspielmechaniken, bei denen deine Entscheidungen und der Aufbau deiner Figur eine wichtige Rolle spielen – und das alles, während die Atmosphäre des Wilden Westens stets im Vordergrund steht.

Pro-Tipp Leg dich frühzeitig auf einen Build fest und bleib dabei. Entscheide dich für einen Hauptwaffentyp (Schusswaffen oder Energiewaffen) und setze voll darauf. Wähle außerdem „Reparatur“, damit deine Ausrüstung in Topform bleibt, ohne dass deine Kappen aufgebraucht werden.

Die Handlung ist sehr flüssig, und die Kampfmechanik war ihrer Zeit weit voraus. Dieser Titel ist nach wie vor ein herausragend FalloutSpiel in der Serie, die für ihre einzigartige Verschmelzung von Science-Fiction-Technologie und Wildwest-Motiven gelobt wird und damit für die meisten Fans die erste Wahl ist.

Mein Fazit: Die beste Wahl, wenn du eine Western-Atmosphäre mit einem Hauch von Science-Fiction suchst. Die offene Welt lädt zum Erkunden ein, die RPG-Entscheidungen fühlen sich sinnvoll an, und das Spiel gehört nach wie vor zu den stärksten Titeln der Fallout-Reihe.

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6. Red Dead Redemption [Bester klassischer, handlungsorientierter Western]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-Adventure (Open-World-Western) Plattformen PS3, Xbox 360, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (Windows), Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2010 Urheber Rockstar San Diego (Entwickler), Rockstar Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 18 Stunden Besondere Merkmale Ein klassischer Open-World-Western, bei dem die Jagd auf Gesetzlose, Schießereien und eine fesselnde, filmreife Geschichte im Mittelpunkt stehen

Es wäre schade, das Original zu verpassen Red Dead Redemption, selbst wenn du schon einige Stunden darin verbracht hast Red Dead Redemption 2 und Red Dead Revolver. Erschienen im2010… erzählt die Geschichte von John Marston, der seine Heimat verlässt und sich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammentut, um eine berüchtigte Bande zu zerschlagen, die die Stadt terrorisiert.

Red Dead Redemption gelingt es, das wahre Wesen des Wilden Westens einzufangen und bietet dir alles, was du von dieser Zeit erwarten kannst. Von Rinderfarmen über luxuriöse Saloons bis hin zu wilden Tieren, die das Land durchstreifen – die Liebe zum Detail in Red Dead Redemption ist wirklich genial.

Pro-Tipp Nutze „Dead Eye“ zum Entwaffnen, nicht nur zum Töten. Wenn du den Gegnern die Waffen aus der Hand schießt, werden schwierige Kämpfe sicherer, deine Ehre steigt und du hast bessere Überlebenschancen in Schießereien, in denen du zahlenmäßig unterlegen bist.

Und da es nun auch eine überarbeitete Version für den PC gibt, spricht eigentlich nichts mehr dagegen, sich dieses Spiel zu holen. Und falls du noch nichts von „Red Dead Revolver“ gehört hast: Auch das ist einen Blick wert.

Mein Fazit: Das klassische Wildwest-Erlebnis, das auch heute noch die richtige Atmosphäre trifft. John Marstons Geschichte ist großartig, die Details machen die Kulisse erst richtig lebendig, und dank der neueren Versionen kann man das Spiel heute ohne Weiteres weiterempfehlen.

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7. Saloon-Simulator [Der beste Western über Saloon-Management]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Simulation aus der Ich-Perspektive mit Management-Elementen Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2025 Urheber Glivi Games S.A. (Entwickler), RockGame S.A. (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall Besondere Merkmale Saloonbetrieb trifft auf Handwerk und das Leben im Wilden Westen in einer interaktiven Wild-West-Welt

Saloon-Simulator versetzt dich in das geschäftige Treiben des Wilden Westens aus der Ego-Perspektive, wo du einen verlassenen Saloon erbst und ihn zum beliebtesten Treffpunkt der Stadt machen musst. Der Kern des Spiels ist erfreulich praxisnah: Räum die Wohnung auf, repariere sie, richte sie ein und kümmere dich dann um den Service, als hinge deine Miete davon ab.

Was das Spiel ausmacht, ist, dass es das Wild-West-Thema nicht nur als reine Kulisse behandelt. Man schlüpft nicht in die Rolle eines legendären Revolverhelden, sondern in die eines Menschen, der das soziale Leben der Stadt am Laufen hält und sich mit den chaotischen Realitäten des Saloon-Geschäfts auseinandersetzt. Und trotz des Staubs, des Schmutzes und des gelegentlichen Chaos steht es dennoch fest in gemütliche Spiele das Revier, wenn man gerade noch an der Einrichtung feilt, die Einheimischen bedient und dabei zusieht, wie der Ort wieder zum Leben erwacht.

Pro-Tipp Investiere zu Beginn dein Geld lieber in die Optimierung der Arbeitsabläufe als in schicke Dekoration. Ein übersichtlicherer Grundriss, schnellere Servierhilfen und eine einfache Speisekarte, die du zügig servieren kannst, werden deinen Cashflow und deinen Ruf viel schneller verbessern. Sobald der Saloon reibungslos läuft, kannst du dann mit Dekorationen punkten.

Optisch setzt das Spiel auf eine staubige, warme und gelebte Atmosphäre: knarrende Holzinterieurs, Laternenlicht und jene gemütlich-chaotische Saloon-Stimmung, die Lust macht, das Layout noch einmal anzupassen. Es wurde mit der Unreal Engine entwickelt, und das Spiel setzt eher auf Atmosphäre als auf Effekthascherei, was gut zur Kulisse passt.

Mein Fazit:Gemütliche Western-Atmosphäre mit erfüllender praktischer Arbeit. Wenn du gerne ein Unternehmen aufbaust und das Leben in einer Grenzstadt genießt, dann schlag zu.

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8. Hard West 2 [Beste rundenbasierte Strategiespiel aus dem Westen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel (rundenbasierte Taktik) Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2022 Urheber Ice Code Games (Entwickler), Good Shepherd Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 19 Stunden Besondere Merkmale Eine taktische „Weird West“-Kampagne über eine Bändel von Gesetzlosen, die gegen übernatürliche Kräfte kämpft, wobei die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere jeden Kampf prägen

Wenn dir rundenbasierte Kämpfe in der heutigen Zeit nichts ausmachen, dann wirst du es lieben Hard West 2. Dieser zweite Teil dreht sich um eine Gruppe von Außenseitern im gnadenlosen Wilden Westen, die sich teuflischen Mächten stellen und in rundenbasierten Kämpfen gegen sie antreten. Von abprallenden Kugeln bis hin zu weiten Scharfschützen-Schüssen, Hard West 2 bietet ein unvergessliches Kampferlebnis, wie man es in der heutigen Gaming-Welt sonst kaum findet.

Pro-Tipp Missbrauche die Prahlerei. Der Plan basiert darauf, Kills aneinanderzureihen und den Schwung zu nutzen, denn eine einzige gute Serie kann eine ganze Gruppe auslöschen, bevor diese überhaupt reagieren kann.

Außerdem,Hard West 2 nutzt eine Top-Down-Perspektive, die es dir ermöglicht, mehrere Charaktere in Kämpfen strategisch zu steuern, Rätsel zu lösen und mit verschiedenen Elementen der Umgebung zu interagieren. Darüber hinaus, Hard West 2 bietet eine einzigartige Interpretation des Themas „gnadenloser Wilder Westen“, und wenn du nach etwas anderem suchst als nur nach Schießereien in der Stadt, ist dieses Spiel sehr zu empfehlen.

Mein Fazit:Eine willkommene Abwechslung, wenn man rundenbasierte Taktikspiele mag. Das Top-Down-Gameplay mit Truppen, die Kämpfe im Stil von Trickschüssen und die skurrile, teuflische Wendung heben das Spiel in einem Genre voller Shooter deutlich von der Masse ab.

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9. West of Loathing [Beste Western-Komödie]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Rollenspiel (komödiantisches Abenteuer-Rollenspiel) Plattformen PC (Windows/macOS/Linux), Nintendo Switch, Stadia, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Asymmetric Publications (Entwickler/Verlag) Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Besondere Merkmale Ein Strichmännchen-RPG im Wild-West-Stil, das voll auf Witze, skurrile Quests und clevere rundenbasierte Kämpfe setzt

Ein komödiantisches Slapstick-Spiel, das im Western-Setting spielt, West of Loathing kann mit seinem ungewöhnlichen Spielstil deine Lust auf ein Western-Spiel stillen. Es bietet eine Mischung aus einem textbasierten Open-World-Abenteuerspiel und rundenbasierten Kämpfen, angesiedelt im Wilden Westen. Darüber hinaus, West of Loathing zeichnet sich durch seine urkomischen, storybasierten Handlungen und Quests aus, die dich vor Lachen aus den Socken hauen werden.

Pro-Tipp Lies dir die Gegenstandbeschreibungen durch und kombiniere verrückte Synergien. Viele der besten Power-Spikes entstehen durch seltsame Ausrüstungskombinationen und Essensboni, die wie Witze klingen, aber richtig einschlagen.

Es ist wirklich eine einzigartige Interpretation des Western-Themas, und in Verbindung mit all den RPG-Elementen und bizarren Begebenheiten, denen man hier begegnet, ist beim Spielen dieses Titels jede Menge Spaß garantiert. Kurz gesagt: Wenn du auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem bist, das sein Geld wirklich wert ist, West of Loathing ist einen Blick wert.

Mein Fazit: Das witzigste Western-Spiel auf der Liste. Es ist schräg, es ist charmant, und die Mischung aus albernen Story-Quests und rundenbasierten Kämpfen macht es perfekt, wenn du lieber lachen als düstere Action willst.

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10. Hunt: Showdown [Der beste westliche PvPvE-Multiplayer-Titel]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Multiplayer-Ego-Shooter (Extraction-Shooter) Plattformen PC (Windows), Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Crytek (Entwickler/Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden Besondere Merkmale Variiert

Sich allein in die rauen Gefilde des Wilden Westens zu begeben, ist schon ein Abenteuer für sich, doch gemeinsam mit Freunden wird es zu einem ein unvergessliches Multiplayer-Spiel Erfahrung – und genau das ist es, was Hunt: Showdown hält, was es verspricht. Dieser Multiplayer-Ego-Shooter spielt in einer düsteren, vom Western inspirierten Welt voller furchterregender Monster, in der hinter jeder Ecke Gefahr lauert.

Pro-Tipp Geräusche sind lebenswichtig. Bewegen Sie sich in der Nähe von Gebäuden langsam, vermeiden Sie es, Glas oder Ketten zu zerbrechen, und nutzen Sie Ihr Gehör, um feindliche Teams aufzuspüren, denn ein einziger lauter Fehler verrät Ihre genaue Position.

In dieser Multiplayer-Saga kämpfst du nicht nur gegen andere Spieler; es gibt auch einige gruselige und gnadenlose Monster, gegen die du ebenfalls antreten musst, was das Spiel zu einer Kombination aus PvP und PvE macht. Darüber hinaus ist die Grafik recht ansprechend, die Musik ist gut und auch die Schusswechsel wirken realistisch, was das Spiel zu einer rundum gelungenen Wahl macht.

Mein Fazit:Ein spannender Multiplayer-Shooter, der den Wilden Westen in einen Horror-Spielplatz verwandelt. Das PvPvE-Format sorgt dafür, dass jedes Match auf die beste Art und Weise spannend bleibt, und mit Freunden zu spielen macht es noch besser.

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11. SteamWorld Dig 2 [Metroidvania im Best-Western-Stil]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Action-Adventure-Plattformspiel (Metroidvania) Plattformen Nintendo Switch, PC (Windows/macOS/Linux), PS4, PS Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2017 Urheber Image & Form (Entwickler/Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 7 Stunden Besondere Merkmale Ein auf Bergbau ausgerichtetes Metroidvania, bei dem Graben, Upgrades und Erkundung den Kern des Spielablaufs bilden und keine Nebentätigkeit sind

Hast du genug von RPGs, Shootern und knallharten taktischen Stealth-Spielen? Dann cleveres Rätselspiel bietet mit seinem 2D-Side-Scrolling-Gameplay und einer der besten 2D-Grafiken, die wir seit Langem gesehen haben, etwas ganz Besonderes.

Das Gameplay ist stark inspiriert von Mario 2D Spiele von früher, und auch die handlungsorientierte Erzählweise ist ziemlich ähnlich. SteamWorld Dig 2 erzählt die Geschichte von Dorothy, einem dampfbetriebenen Roboter, der die Tiefen des alten Westens erkundet, um seinen vermissten Freund zu suchen.

Pro-Tipp Rüste deine Lampe und deine Fortbewegungswerkzeuge frühzeitig auf. Bessere Beleuchtung und größere Bewegungsfreiheit machen den Bergbau sicherer, ersparen dir unnötige Umwege und ermöglichen es dir, tiefer liegende Beute zu ergattern, ohne dass dir ständig die Luft ausgeht.

Auf dieser Reise musst du dir deinen Weg bahnen und dich verschiedenen Hindernissen und Feinden stellen, die hinter jeder Ecke lauern. Und dank des Kreislaufs aus Erkundung und Upgrades, SteamWorld Dig 2 hat sich einen Platz unter den Die besten Metroidvania-Spiele, wobei es durch seine Kulisse, seine Musik und seine Atmosphäre dennoch seinen ganz eigenen Wild-West-Charakter bewahrt.

Mein Fazit:Ein raffinierter 2D-Side-Scroller mit Western-Flair und großartigen Erkundungsmöglichkeiten. Bergbau, Upgrades und der Metroidvania-ähnliche Spielverlauf sorgen dafür, dass man kaum noch aufhören kann, sobald man einmal angefangen hat.

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Mein Fazit

All diese Spiele haben ihren Platz verdient, aber nicht jeder mag dieselbe Art von Western. Manche bevorzugen eine sich langsam entwickelnde Handlung, andere wollen Vampiren mit einem Handschuh ins Gesicht schlagen, und wieder andere wollen einfach nur eine Bar führen und ihre Gäste stillschweigend beurteilen. Hier ist eine kurze Übersicht, wo du anfangen kannst, wenn du nach einem Wild-West-Spiel suchst, das zu deinem Geschmack passt.

Für das ultimative Open-World-Western-Erlebnis → Red Dead Redemption 2

Wenn du das fesselndste Cowboy-Sandbox-Spiel mit einer grandiosen Story und einer Welt suchst, die unglaublich lebendig wirkt, ist dies ganz klar die erste Wahl.

Für stilvolles Monsterjagen mit Cowboy-Flair → Das böse Westen

Wenn du Western-Flair magst, aber actionlastiges Gameplay bevorzugst, bietet „Evil West“ flüssige Nah- und Fernkämpfe sowie spektakuläre, filmreife Gefechte.

Für einen RPG-lastigen Western mit Entscheidungsmöglichkeiten und einem Hauch von Science-Fiction → Fallout: New Vegas

Wenn du Rollenspiel, Fraktionskonflikte und eine Welt suchst, die auf deine Entscheidungen reagiert, dann trifft „New Vegas“ genau den richtigen Ton dieser staubigen Grenzland-Atmosphäre – mit einer besonderen Note.

Für ein gemütliches Leben im Wilden Westen und den Betrieb eines eigenen Saloons → Saloon-Simulator

Wenn du lieber ein Unternehmen aufbauen, eine Bar leiten und den täglichen Trubel am Rande der Zivilisation erleben möchtest, anstatt auf alle herumzuschießen, ist das hier die perfekte Wahl.

Hier gibt es keine falschen Entscheidungen, nur verschiedene Arten von Western. Such dir die Atmosphäre aus, die dir gefällt, und schon bist du auf dem besten Weg zu einer tollen Zeit.

Häufig gestellte Fragen