Los 11 mejores juegos parecidos a Ghost of Tsushima

Muchos jugadores están deseando que salgan más juegos como Ghost of Tsushima tras haber probado el innovador juego de rol de acción de mundo abierto de Sucker Punch Productions. El juego se convirtió en uno de los mejores PlayStation exclusivas, y, aunque soy jugador de PC, me emocioné cuando por fin salió para ordenador.

Sin embargo, llega un momento en el que apetece probar algo nuevo. Por eso he elaborado esta lista con los 11 mejores juegos similares a Ghost of Tsushima que recogen sus aspectos más atractivos. Con combates emocionantes, una jugabilidad cinematográfica y mundos complejos con paisajes de gran belleza, estos juegos son excelentes alternativas. Sigamos los vientos que nos guían hacia nuestro objetivo.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Ghost of Tsushima

Quizás pienses que los mejores juegos como Ghost of Tsushima todas estarán ambientadas en el Japón feudal, pero ese no fue nuestro único criterio de selección para este artículo. En cambio, nos centramos en juegos que hacen especial hincapié en el combate cuerpo a cuerpo, la exploración de mundos abiertos y los elementos de los juegos de rol. Por supuesto, unos gráficos impresionantes y un estilo artístico excelente también son prioridades fundamentales para Ghost of Tsushima elementos que contribuyen a la inmersión.

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes un adelanto de los títulos más destacados:

El fantasma de Yotei (2025)– Secuela deGhost of TsushimaEste juego de rol de acción de samuráis combina intensos combates con la espada y la exploración de un mundo abierto en un entorno místico ambientado en el Japón feudal. Sekiro: Las sombras mueren dos veces (2019) – Un juego de rol de acción al estilo Souls con un sistema de combate exigente pero gratificante. Star Wars Jedi: La Orden Caída (2019) – un juego épico de acción y aventuras ambientado en el emblemático La Guerra de las Galaxiasuniverso.

Esto es solo la punta del iceberg. Sigue leyendo para descubrir más aventuras épicas que comparten el espíritu de Ghost of Tsushima ¡y te mantendrá enganchado durante horas!

Los 11 mejores juegos similares a Ghost of Tsushima en 2025

Estos juegos, como Ghost of Tsushima te sumergirá en mundos fascinantes, combates intensos e historias inolvidables. ¿A cuántos de estos has jugado? Tanto si te gusta la acción de samuráis como las épicas aventuras en mundos abiertos, te espera una auténtica delicia. ¡Echemos un vistazo a la lista completa!

1. El fantasma de Yotei [Ideal para los aficionados a los samuráis y los amantes de los mundos abiertos]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de acción y aventura con elementos de exploración y sigilo Plataformas PS5 Año de estreno 2025 Creador/es Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 20-35 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta un mundo mítico con una mecánica de juego basada en el sigilo y combates estratégicos

El fantasma de Yoteies uno de loslos mejores juegos de samuráis ahí fuera; requiere todo lo que hizo que Ghost of Tsushima es impresionante y sube el listón hasta el máximo. Ambientado como secuela, vuelves al impresionante mundo del Japón feudal, donde encarnas a un nuevo samurái en una misión para proteger tu tierra de las oscuras fuerzas sobrenaturales.

La jugabilidad es una sólida combinación de combate brutal y exploración. El mundo está repleto de misiones secundarias, secretos ocultos y objetos coleccionables geniales que te harán volver una y otra vez.

El combate es trepidante y resulta increíblemente satisfactorio: cambia de postura y personaliza tus habilidades para adaptarlas a tu estilo de juego. El sigilo también es fundamental, ya que te ofrece la opción de lanzarte a la batalla con la espada en ristre o abrirte paso a escondidas.

El desafío está ahí, en su mayor parte, pero la IA de algunos enemigos se queda un poco corta a veces. Aun así, cuando estás en pleno combate, es difícil no sentirse como un auténtico crack.

Visualmente, es todo un espectáculo. Los paisajes son impresionantes, y los efectos meteorológicos, como las tormentas eléctricas, intensifican la atmósfera durante los combates. La banda sonora da en el clavo, con música tradicional japonesa que te sumerge de lleno en el juego.

Mi veredicto:Si te gustó Ghost of Tsushima,El fantasma de Yotei Es un juego imprescindible. Se basa en el original, pero ofrece un combate más profundo, un mundo envolvente y todo lo mejor del universo samurái que puedas desear. Aunque no es perfecto, sin duda merece la pena darle una oportunidad.

★ Ideal para los aficionados a los samuráis y los amantes de los mundos abiertos El fantasma de Yotei Compra en Eneba

2. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [La mejor precisión y dificultad en el combate]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras con elementos de sigilo Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 25-50 horas Ideal para Jugadores que buscan combates exigentes y una sincronización precisa

La relación entre Ghost of Tsushima and Sekiro: Las sombras mueren dos veceses obvio –Ambos son juegos de acción ambientados en el Japón feudal. Sin embargo,Sekiro’s la experiencia de juego difiere radicalmente de Ghost of Tsushima. En este juego, la atención se centra principalmente en el combate, que, al estilo típico de los «souls-like», resulta extremadamente difícil y cuenta con una gran variedad de tipos de enemigos y jefes finales.

En este juego, te pones en la piel de Wolf, un shinobi encargado de rescatar a su señor. Tus armas principales son una katana y tu brazo protésico, que puedes usar para desplegar poderosas habilidades. El El combate se centra principalmente en bloquear y esquivar los ataques enemigos, lo que muchos jugadores consideran un reto, pero a la vez muy gratificante. Al igual que enGhost of Tsushima, también puedes recurrir al sigilo para obtener ventaja sobre tus enemigos. Además, el juego cuenta con una excelente historia general, con numerosos paisajes pintorescos y zonas únicas que explorar.

Mi veredicto: Sekiro es para aquellos jugadores que viven por los retos. Su sistema de combate es brutal pero gratificante, y si te encanta esa sensación de mejorar con cada muerte —al igual que en el el mejorDark Soulsjuegos – Esta te tendrá en vilo de principio a fin.

★ La mejor precisión en el combate y el mayor desafío Sekiro: Las sombras mueren dos veces Compra en Eneba

3. Star Wars Jedi: La Orden Caída [La mejor aventura de acción de Star Wars]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras con elementos de Metroidvania Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Respawn Entertainment Duración media de la partida 17-30 horas Ideal para Los fans de Star Wars y los jugadores a los que les gustan los combates con sables láser y una historia apasionante

Star Wars Jedi: La Orden Caída cuenta con todas las cualidades cinematográficas y de jugabilidad de Ghost of Tsushima sin dejar de conservar el ambiente tan querido y familiar de la excelente Juegos de Star Wars. Como es lógico, hay algunas diferencias en la jugabilidad, como por ejemplo varias los retos de plataformas, la falta de mecánicas de sigilo y los poderes de la Fuerza, hacen que el juego sea único a su manera.

Juegas en el papel de Cal Kestis, uno de los pocos padawanes Jedi que quedan tras la Gran Purga Jedi del Imperio. Te acompaña BD-1, un simpático droide que te ayuda en tus aventuras y te guía hacia los puntos de interés, de forma similar a los pájaros y zorros de Ghost of Tsushima. El juegoLa progresión recuerda a los juegos de estilo Metroidvania, donde se puede acceder a ciertas zonas tras conseguir poderes o objetos concretos. Además, el combate presenta elementos propios del género «souls-like», ya que los enemigos son muy resistentes y los círculos de meditación repartidos por el mundo son mecánicamente similares a las hogueras de Dark Souls.

Mi veredicto: Si alguna vez has querido sentirte como un Jedi, esto juego de ciencia ficción con estilo cinematográfico cumple con las expectativas. Star Wars Jedi: La Orden Caída combina combates espectaculares, una narrativa rica y esa magia inconfundible de Star Wars.

★ El mejor juego de acción y aventura de Star Wars Star Wars Jedi: La Orden Caída Compra en Eneba

4. Horizon Zero Dawn [Mejor exploración y combate en mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PS4, Windows, PS5 (remasterizada) Año de estreno 2017 Creador/es Guerrilla Games Duración media de la partida 50–100 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta explorar mundos postapocalípticos

Horizon Zero Dawn es uno de los mejores juegos similares a Ghost of Tsushima. Es uno de los los mejores juegos de mundo abierto disponible, con numerosos paisajes impresionantes que explorar, que es uno de los principales atractivos de Ghost of Tsushima, también. La historia principal, rica y cautivadora, gira en torno a Aloy, la protagonista del juego. Deberás desvelar el misterio de la caída del mundo y cómo acabó invadido por temibles máquinas.

El combate es también uno de los aspectos más destacados de juegos comoHorizon Zero Dawn. El vasto mundo está repleto de enemigos robóticos, todos ellos con diferentes puntos fuertes y débiles. El arco es tu arma principal, pero también puedes usar trampas, explosivos y una lanza para el combate cuerpo a cuerpo. Los enemigos derrotados soltarán recursos esenciales para tu supervivencia, lo que te permitirá fabricar los objetos que necesitas para sobrevivir en un entorno hostil. Además, puedes personalizar a Aloy a tu gusto para adaptarla a tu estilo de juego preferido mediante diversos objetos y habilidades.

Mi veredicto:Horizon Zero Dawn se centra en explorar un mundo alucinante mientras acabas con bestias robóticas. Es perfecto para los jugadores que quieran recorrer un mundo postapocalíptico y dar una buena paliza a unos cuantos enemigos metálicos con estilo.

★ La mejor experiencia de exploración y combate en un mundo abierto Horizon Zero Dawn Compra en Eneba

5. The Witcher 3: La caza salvaje [El mejor juego de rol de fantasía con una trama profunda]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de mundo abierto Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida 120–200+ horas Ideal para Jugadores que aprecian las historias profundas, los personajes complejos y los mundos abiertos de gran extensión

The Witcher 3: La caza salvaje is uno de mismis juegos favoritos de mundo abiertode todos los tiempos. Aunque se trata de la tercera entrega de la franquicia, es un excelente punto de partida, sobre todo si buscas un juego como Ghost of Tsushima ambientada en la Europa medieval. Los gráficos, la música y el ambiente en general son magníficos, por lo que los jugadores buscan otros juegos comoThe Witcher 3 con un nivel de refinamiento similar.

Jugarás en el papel de Geralt, un cazador de monstruos a sueldo que también se ha embarcado en una misión para encontrar a Ciri, la hija desaparecida del emperador. Viajarás por muchos lugares pintorescos, conocerás a gente fascinante y tendrás que tomar decisiones difíciles a lo largo de tus aventuras. En cuanto al combate, tendrás que lucha contra monstruos épicos y humanos hostiles para seguir adelante. Como brujo, tendrás a tu disposición habilidades mágicas y de alquimia que te darán ventaja en los enfrentamientos difíciles. Si lo prefieres, también puedes relajarte jugando al Gwent con casi cualquier personaje no jugador del juego.

Mi veredicto: The Witcher 3 es el referente indiscutible de los juegos de rol. Con su trama oscura, sus personajes complejos y su mundo abierto, es perfecto para cualquiera que quiera sumergirse en una aventura envolvente en la que cada decisión cuenta.

★ El mejor juego de rol de fantasía con una trama profunda The Witcher 3: La caza salvaje Compra en Eneba

6. Spider-Man de Marvel: Miles Morales [El mejor juego de superhéroes de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PS4, PS5, Windows Año de estreno 2020 Creador/es Insomniac Games Duración media de la partida 8-15 horas Ideal para Aficionados a las historias de superhéroes y a la exploración urbana

Spider-Man de Marvel: Miles Morales es una opción de primera categoría si estás buscando un un juego comoGhost of Tsushima ambientada en la época actual. En este juego, encarnas a Miles Morales, que vive en el barrio neoyorquino de Harlem y compagina su vida como un chico normal con su faceta de segundo Spider-Man.

Aunque el juego es un spin-off del juego original de Marvel Spider-Man con Peter Parker, este título está más pulido y presenta varias mejoras con respecto al original. Por lo tanto, es un un punto de partida ideal para los nuevos jugadores. También deberías tener en cuenta el Pase de batalla de Marvel Rivals si quieres jugar como Spider-Man en el emocionante shooter de héroes PvP de Marvel.

Por ejemplo, las distintas misiones secundarias que puedes realizar en el mundo abierto son más variadas que antes. En segundo lugar, Miles tiene algunas poderes únicos como el camuflaje y el «Venom Blast» bioeléctrico. Para algunos, lo más destacado del juego es su sistema único de desplazamiento con telarañas, que te permite volar a toda velocidad por Manhattan como nadie más.

Mi veredicto: Miles Morales se pone en marcha con un lanzamiento de telarañas fluido y una historia apasionante. Si te encanta meterte en la piel de Spider-Man y enfrentarte a los malos en una ciudad de mundo abierto, este es tu juego ideal para disfrutar de esa atmósfera de superhéroes.

★ El mejor juego de superhéroes de mundo abierto Spider-Man de Marvel: Miles Morales Compra en Eneba

7. Red Dead Redemption 2 [La mejor narrativa inmersiva en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas Windows, Xbox One, PS4 Año de estreno 2018 Creador/es Rockstar Games Duración media de la partida Entre 50 y más de 100 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias envolventes y los escenarios históricos

Red Dead Redemption 2es una obra visualmenteun impresionante juego de mundo abierto ambientado en finales del siglo XIXel Lejano Oeste estadounidense del siglo XIX. Estojuego de western inmersivo es excepcionalmente realista y cuenta con numerosos sistemas complejos que mejoran notablemente la inmersión general. Lo más importante es que su impresionante estilo visual, su detallado mundo abierto y su calidad sin igual lo convierten en una excelente alternativa a Ghost of Tsushima, aunque el escenario del juego sea radicalmente diferente.

Juegas en el papel de Arthur Morgan, un miembro de la banda de Van der Linde. La épica historia del juego te tendrá viajando por Estados Unidos mientras se enfrenta a bandas rivales y cazarrecompensas en tu camino, mientras te enfrentas a animales salvajes peligrosos y a un clima impredecible para sobrevivir. Tus innumerables decisiones afectarán a tu honor e influirán en cómo reacciona la gente de todo el territorio ante tu presencia. Además, el juego ofrece un montón de actividades más allá de la historia principal para mantenerte entretenido y sumergido en este el juego para un solo jugador más destacado para PC.

Mi veredicto: Red Dead Redemption 2 es una obra maestra de mundo abierto. Con su historia épica y su increíble atención al detalle, es perfecta para los jugadores que quieran hacer realidad sus sueños de vaqueros en un mundo que parece estar realmente vivo.

★ La mejor narrativa inmersiva en un mundo abierto Red Dead Redemption 2 Compra en Eneba

8. God of War [Mejor juego de acción y aventuras mitológico]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas Windows, PS4 Año de estreno 2018 Creador/es Santa Monica Studio Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Jugadores interesados en las historias mitológicas y la narrativa cinematográfica

Si lo que buscas es uno de los los mejores juegos de hack and slash, God of War Es un juego imprescindible. Este juego cuenta una historia épica sobre un un padre curtido en mil batallas que recorre los Nueve Mundos de la mitología nórdica junto a su hijo pequeño. El dúo se ha embarcado en un viaje conjunto para llevar las cenizas de su difunta esposa y madre, Faye, a las cimas más altas del reino. El estilo visual del juego es excelente, con entornos detallados y paisajes llenos de vida repletos de criaturas fantásticas.

Juegos comoGod of War are centrado en el combate, complementado con exploración, acertijos y una narrativa excelente. El arma principal de Kratos es el hacha Leviatán, dotada de poderes de hielo que te resultarán muy útiles tanto en combate como a la hora de resolver acertijos. Incluso puedes lanzarla y hacerla volver a tus manos cuando quieras. Por su parte, Atreus te presta ayuda desde la distancia con su arco, y puedes personalizar sus habilidades para que se adapten mejor a tus necesidades. Por supuesto, la personalización también se aplica a tu personaje, lo que te permite ajustar sus estadísticas, su aspecto y sus habilidades de combate a tu gusto.

Mi veredicto: God of War te garantiza uno de los combates más satisfactorios que jamás hayas jugado, todo ello envuelto en una aventura emotiva y mitológica. Si te encantan las historias profundas y la acción trepidante, esta es una elección obvia.

★ La mejor aventura de acción mitológica God of War Compra en Eneba

9. Assassin’s Creed: Shadows [La mejor alternativa al Japón feudal]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Ubisoft Quebec Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Aficionados al Japón feudal, juego con dos personajes

Assassin’s Creed: Shadows es la alternativa perfecta a Ghost of Tsushimay, sinceramente, quizá sea la combinación más adecuada de esta lista. Ambientado en el Japón feudal, a finales del periodo Sengoku, el juego te transporta a la misma época y los mismos paisajes que hicieron de Ghost of Tsushima un título tan cautivador.

Los desarrolladores colaboraron estrechamente con historiadores para recrear el Japón del siglo XVI con una precisión asombrosa. El mundo es visualmente impresionante y está repleto de lugares emblemáticos por descubrir. La narración entrelaza acontecimientos históricos con fascinantes historias de personajes, lo que te permite conocer en profundidad el código samurái, la guerra ninja y los choques culturales de la época.

En cuanto a la jugabilidad, las mecánicas de sigilo se perciben pulidas, el parkour fluye con naturalidad por la arquitectura japonesa y el sistema de combate combina la precisión con una intensidad brutal. Al igual que otros Ubisofttítulos,Se recomienda encarecidamente la exploración, con secretos repartidos por todo el enorme mundo abierto que te mantendrán entretenido durante horas.

Mi veredicto: Assassin’s Creed: Shadows se asemeja a la experiencia del Japón feudal Ghost of Tsushima lo que los fans están deseando, combinando el sigilo ninja con el combate samurái en un mundo lleno de historia. Si te apetece más acción con la katana y paisajes japoneses, esta es tu próxima parada.

★ La mejor alternativa al Japón feudal Assassin’s Creed: Shadows Compra en Eneba

10. La Tierra Media: La sombra de Mordor [El mejor juego de rol de acción para los fans de Tolkien]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras con elementos de mundo abierto Plataformas Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Linux, macOS Año de estreno 2014 Creador/es Monolith Productions Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los sistemas de combate dinámicos y participar en batallas épicas dentro del universo de Tolkien

La Tierra Media: La sombra de Mordor ¿Cuál es el mejor juego parecido a…? Ghost of Tsushima para los fans de Tolkien. Esta novela de fantasía juego de rol de acción tiene un tono sombrío y te permite meterte en la piel de Talion, un guardabosques de Gondor, en una misión para vengar a su familia.

El juego incluye combate sigiloso y trepidante centrado en acabar con hordas de soldados uruk y generales. Muchos jugadores elogian el combate fluido del juego y sus brutales remates, que son variados y espectaculares de ver. También dispones de las habilidades de los Espectros, que te otorgan nuevas capacidades como la invisibilidad, la ralentización del tiempo y la posesión de enemigos. Esta última te permite tomar el control de tus propios ejércitos de Uruk o poseer a generales para desorganizar a los ejércitos de Sauron desde dentro.

Uno de los aspectos más destacados y singulares del juego es el sistema Nemesis, donde cualquier uruk que te mate subirá de rango y obtendrá habilidades especiales. Además, recordarán vuestros encuentros anteriores y los tendrán en cuenta cuando volváis a veros en el campo de batalla. Esta característica hace que cada partida sea única y personal.

Mi veredicto: La sombra de Mordor es tu pase para derrotar a los ejércitos de Uruk en combates brutales, con un genial sistema de enemigos jurados que hace que cada muerte se sienta como algo personal. A los fans de Tolkien les encantará el toque único que este juego le da a la Tierra Media.

★ El mejor juego de rol de acción para los fans de Tolkien La Tierra Media: La sombra de Mordor Compra en Eneba

11. Batman: Arkham Knight [Lo mejor en sigilo y combate de superhéroes]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Rocksteady Studios Duración media de la partida 12–20 horas Ideal para Los aficionados a «El caballero oscuro», a las mecánicas de sigilo y a las secuencias de combate trepidantes

Batman: Arkham Knight combina el ágil sistema de combate de La Tierra Media: La sombra de Mordor y los aspectos de superhéroe de Spider-Man de Marvelpara crear ununa emocionante experiencia de lucha contra el crimen. Excepto que aquí juegas como el ingenioso Batman, que tiene que lidiar con la locura constante de Gotham City, una ciudad que actualmente está plagada de delincuentes. Si eres fan de las mecánicas de sigilo y te gusta acercarte sigilosamente a los enemigos, este juego se encuentra entre los los mejores juegos de sigilopor ahí.

El juego los gráficos son espectaculares y muy detallados, aunque el sombrío paisaje urbano de Gotham contrasta notablemente con los pintorescos paisajes de Ghost of Tsushima. Sin embargo, ambos juegos están a la altura en cuanto a calidad cinematográfica e inmersión. Como es habitual, Batman cuenta con un montón de artilugios de alta tecnología a su disposición para derrotar a los señores del crimen de Gotham y desplazarse por la ciudad. En este juego, el Batmóvil es sin duda uno de los platos fuertes ya que no estaba disponible en títulos anteriores. Desempeña un papel fundamental en muchos combates contra jefes y en los puzles, y además es muy divertido conducirlo por ahí mientras atropellas a los matones de la ciudad.

★ El mejor juego de superhéroes de sigilo y combate Batman: Arkham Knight Compra en Eneba

Próximos juegos similares a Ghost of Tsushima

El género de los juegos de acción de mundo abierto sigue creciendo, y hay varios títulos muy esperados en el horizonte. Cada uno de ellos promete aportar algo nuevo sin dejar de ser fiel a la esencia que hace que estos juegos sean tan envolventes.

Fábula (2026) – El tan esperado regreso de Fábula Por fin está al caer, y estoy deseando que llegue. Prepárate para un mundo mágico lleno de una rica tradición y decisiones dinámicas que marcarán el rumbo de tu aventura. Fábula está lista para ofrecernos otra aventura emblemática llena de fantasía y peligro.

– El tan esperado regreso de Fábula Por fin está al caer, y estoy deseando que llegue. Prepárate para un mundo mágico lleno de una rica tradición y decisiones dinámicas que marcarán el rumbo de tu aventura. Fábula está lista para ofrecernos otra aventura emblemática llena de fantasía y peligro. Onimusha: El camino de la espada (2026) – Un reboot de la clásica serie de acción, Onimusha: El camino de la espada vuelve a traer la acción samurái con toda su fuerza. Prepárate para combates con espadas, enemigos mitológicos y un impresionante escenario del Japón feudal que te hará sentir como en casa si te encantó Ghost of Tsushima.

– Un reboot de la clásica serie de acción, Onimusha: El camino de la espada vuelve a traer la acción samurái con toda su fuerza. Prepárate para combates con espadas, enemigos mitológicos y un impresionante escenario del Japón feudal que te hará sentir como en casa si te encantó Ghost of Tsushima. Phantom Blade Zero (Septiembre (2026) – Este tiene una pinta alucinante. Ambientado en un mundo oscuro y lleno de acción, Phantom Blade Zero combina combates trepidantes y intensas esgrimas con una experiencia profunda y centrada en la narrativa. Se perfila como una emocionante propuesta dentro del género.

Estos próximos títulos prometen llevar a un nuevo nivel la experiencia de los mundos abiertos y la acción samurái, y estoy deseando ver adónde nos llevan estas aventuras. ¿Estás listo para el próximo capítulo de estas épicas aventuras?

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Ghost of Tsushima

¿Buscas juegos como Ghost of Tsushima¿Por dónde empezar? Aquí tienes algunas opciones, dependiendo de lo que busques:

Para los recién llegados → Spider-Man de Marvel: Miles Morales . Un juego de mundo abierto trepidante y accesible, con un desplazamiento fluido y una apasionante historia de superhéroes.

→ Un juego de mundo abierto trepidante y accesible, con un desplazamiento fluido y una apasionante historia de superhéroes. Para los aficionados a los juegos de rol → The Witcher 3: La caza salvaje . Una narrativa profunda, personajes inolvidables y un mundo inmenso que ofrece aventuras sin fin.

→ Una narrativa profunda, personajes inolvidables y un mundo inmenso que ofrece aventuras sin fin. Para los amantes de la acción → Sekiro: Las sombras mueren dos veces. Combate basado en la precisión en un mundo magníficamente diseñado y lleno de retos.

→ Combate basado en la precisión en un mundo magníficamente diseñado y lleno de retos. Para los que les gusta completarlo todo → Assassin’s Creed: Origins . Un mundo inmenso repleto de historia antigua, misiones secundarias y objetos coleccionables que te mantendrán entretenido durante horas.

→ Un mundo inmenso repleto de historia antigua, misiones secundarias y objetos coleccionables que te mantendrán entretenido durante horas. Para los aficionados a la supervivencia → Red Dead Redemption 2. Un mundo inmersivo y una narrativa apasionante ambientada en el Salvaje Oeste.

Cada uno de estos juegos tiene algo único que ofrecer, así que elige el que mejor se adapte a tu estilo de juego y sumérgete en él.

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