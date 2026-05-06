Die 18 besten Spiele ähnlich wie „The Witcher 3“ im Jahr 2025

Wenn du auf der Suche nach den besten Spielen bist, die ähnlich sind wie The Witcher 3, Du weißt bereits, was du willst: lebendige Welten, tiefgründige Geschichten und Rollenspiele, in denen deine Entscheidungen wirklich zählen. Diese Liste befasst sich mit unvergessliche Abenteuer voller Gefahren, Entdeckungen und Konsequenzen. Hier findest du alles, von bodenständigen mittelalterlichen Abenteuern bis hin zu fremden Ländern voller Geheimnisse.

Jedes Spiel bietet eine Welt, die es zu erkunden gilt, und eine Geschichte, die es zu gestalten gilt. Greif zu deinem Schwert, bereite deine Zaubersprüche vor und triff kluge Entscheidungen. Diese Abenteuer sind wie geschaffen für Spieler, die sich nach Freiheit, mythische Monster und herzliche Erzählkunst. Sie erinnern uns daran, warum wir immer wieder zu diesem Genre zurückkehren.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „The Witcher 3“

Einige Spiele auf unserer Liste, die „The Witcher 3“ ähneln, wirken ehrgeizig, andere einfach lebendig. Diese drei jedoch vereinen beides. Jedes einzelne verkörpert die Entdeckungsfreude, eine tiefgründige Geschichte und moralische Tiefedas führte dazu, dassThe Witcher 3: Wild Hunt unvergesslich. Doch sobald man sie betritt, bietet jede von ihnen ein ganz anderes Erlebnis. Wenn Sie nur Zeit für ein paar Abenteuer haben, fangen Sie hier an.

Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition (2019) – Das beste Spiel, das dem ähnelt The Witcher 3Dieses bodenständige mittelalterliche Epos tauscht Magie gegen Realismus ein, wobei sich jedes Duell, jede Entscheidung und jede Konsequenz verdient anfühlt. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (2020) – Ein mitreißender Fantasy-Klassiker und eines der besten Spiele, die dem Spiel ähnlich sind The Witcher 3, das schnelle, flüssige Kämpfe, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und endlose, abwechslungsreiche Erkundungen bietet. The Elder Scrolls V: Skyrim (2016) – Immer noch eines der besten Spiele dieser Art „The Witcher 3“, das im Lieferumfang enthalten ist eine riesige offene Welt, zeitlose Freiheit und eine lebendige Modding-Community, die die Legende am Leben erhält.

Das sind meine drei Lieblingsspiele, die ähnlich sind wie The Witcher 3 aus gutem Grund, aber sie sind nur der Anfang. Jedes Spiel wurde mit Sorgfalt entwickelt und belohnt Neugier und Konsequenz gleichermaßen. Einige der Titel werden Sie vielleicht überraschen. Von von riesigen Epen bis hin zu Nischen-Franchises, scroll weiter, damit du die Welten nicht verpasst, die dahinter auf dich warten The Witcher 3: Wild Hunt.

Die 18 besten Spiele im Stil von „The Witcher 3“: Mainstream und Nische

Entdecke weitere Abenteuer, die Geschichte, Kampf und Erkundung perfekt miteinander verbinden. Diese Titel fangen genau jenen Zauber ein, der The Witcher 3 Ein zeitloses Erlebnis. Eine reichhaltige Geschichte, vielschichtige Charaktere und Welten, die deine Neugier belohnen. Hier sind 18 weitere Spiele wie The Witcher 3 damit du spielen kannst.

1. Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition [Keine Monster, nur die nackte mittelalterliche Realität]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Historisches Open-World-Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2019 Urheber Warhorse Studios/Deep Silver Besondere Merkmale Realistische mittelalterliche Welt, fähigkeitsbasierte Kämpfe Am besten geeignet für Realismusliebhaber und Geschichtsinteressierte Was mir gefallen hat Liebe zum Detail

*pfeif*für ein Pferd, das den Moonwalk macht. Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition hat den besten Glitch aller Zeiten, aber es wagt auch etwas, was nur wenige Spiele wagen. Es versetzt dich in eine Welt, die sich vollkommen real anfühlt. Du spielst als Henry, der Sohn eines Schmieds, der in das Chaos des 15. Jahrhunderts hineingezogen wurde Böhmen.

Es gibt keine Magie, die dich retten kann, nur Geschick, Geduld und das richtige Timing. Die Kämpfe sind anfangs knifflig. Jeder Schlag hat Gewicht, jeder Fehler tut weh, aber genau das macht den Reiz aus. Du wirst lernen, zu kämpfen wie ein echter Schwertkämpfer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition ist das realistischste mittelalterliche Rollenspiel, das es gibt. Es steckt voller politischer Intrigen, Gefahren und Konsequenzen.

Und das wirst du brauchen, wenn du Gerechtigkeit für deine Familie suchst. Die Leute reden, Gerüchte verbreiten sich, und jede Entscheidung hinterlässt Spuren. Die Die Geschichte ist ebenso vielschichtig wie die Kämpfe.

Es ist einatemberaubend und fesselndein Spiel wieThe Witcher 3, aber hier bist du in der Geschichte leben. Schlammige Straßen, schwere Rüstungen und verrauchte Tavernen wirken fast wie auf einem Foto. Die Royal Editionfügt hinzualle DLCs, erweiterte Quests und Handlungsstränge um das volle Erlebnis zu genießen.

Mein Fazit:WählenKingdom Come: Deliverance – Royal Edition für eine mittelalterliche Herausforderung … falls du das verkraften kannst.

Blue Mars 776

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Mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist unglaublich, wie fesselnd und befriedigend es ist, es zu spielen.

2. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning [Farbe, Kampf und beispiellose Klassenfreiheit]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Kaiko / THQ Nordic Besondere Merkmale Flüssige Kämpfe, flexible Klassen, farbenfroher visueller Stil Am besten geeignet für Spieler, die schnelle, spektakuläre Kämpfe suchen Was mir gefallen hat Intensiver Kampfablauf und Klassenflexibilität

Ich erinnere mich noch daran, als Rollenspiele hell, schnell und voller Farben. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist das Comeback-Kid der High Fantasy. Es ist Das Anti-Witcher 3, das düsteren Realismus gegen lebhafte Spektakel eintauscht. Es ist flüssig, prägnant und wird immer noch zu Unrecht übersehen.

Es versetzt dich in eine Welt, in der das Schicksal keine feststehende Größe ist. Wo Boggarts Feuer speien und Trolle sind riesig. Du spielst als der Schicksallose, wiederauferstanden mit der Macht, das Schicksal selbst neu zu schreiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Hier kannst du jeden Moment selbst gestalten. Dein Charakter, deine Kämpfe, deine Geschichte. Das ist Freiheit, Fantasie und Flair in einem.

Jeder Kampf fühlt sich flüssig und stilvoll an. Zauber, Dolche und Bögen fügen sich wie in einem Tanz nahtlos aneinander. Du kannst mitten im Spiel den Spielstil wechseln, Nahkampf mit Magie kombinieren oder dich ganz auf den Schurken konzentrieren, wenn du gerne aus dem Schatten heraus zuschlägst.

Abgesehen von den Schlägereien, Mutter ErdeAngeboteumfassende Anpassungsmöglichkeiten, vielschichtige Handwerkssysteme, and so vieleNebenquests.Es gibt so viel zu entdecken. Jede Region strotzt nur so vor leuchtenden Wäldern, uralten Ruinen und genug Überlieferungen, um eine ganze Mythologie zu erschaffen.

Mein Fazit: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist dafür gemacht, dass du etwas erschaffen, kämpfen und auf Entdeckungsreise gehen kannst dein in voller Farbe und voller Fantasie.

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Einfach unglaublich unterhaltsam, reaktionsschnell und gehaltvoll, mit tollen Animationen, Effekten und Fähigkeiten.

3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Das ursprüngliche Open-World-Fantasy-Sandbox-Spiel]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Open-World-Fantasy-Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Bethesda Game Studios Besondere Merkmale Verbesserte Grafik, umfassende Mod-Unterstützung Am besten geeignet für Sandkasten-Entdecker und Fans der Spielwelt Was mir gefallen hat Grenzenlose Freiheit

Du wachst auf einem Karren auf, als Gefangener auf dem Weg zur Hinrichtung, und Sekunden später verändert ein Drache alles. Das ist Skyrim: Chaos, Wahlmöglichkeiten und fesselndes Eintauchen eingehüllt in Schnee und Schreie. Die Sonderausgabe has verbesserte Grafik, alle DLCs und vollständige Mod-Unterstützung.

Du spielst als der Drachengeburt, die einzige Seele, die die Kraft eines Drachen in sich aufnehmen und mit Magie zurückschlagen kann, die die Berge erbeben lässt. Von dort aus, Die Welt öffnet sich gänzlich. Schleich dich als Dieb durch Höhlen, jage als Krieger Mammuts oder braue Gifte wie ein wandernder Alchemist. Bau dir ein Zuhause, tritt einer Gilde bei oder ignoriere das Schicksal ganz und gar.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Elder Scrolls V: Skyrim hat die moderne offene Welt geprägt. Freiheit, Gefahr und Entdeckungslust vereinen sich in diesem zeitlosen Rollenspiel.

Spiele wieThe Witcher 3 and Skyrim lebt von der Entdeckung. Seine Berge verbergen Hunderte von Dungeons, Fraktionen und Nebenquests. Jedes Tal birgt Geschichten, von verlorener Liebe bis hin zu uralten Flüchen.

Es versprüht Atmosphäre. Durch Kiefernwälder schlängeln, singende Mönche auf Berggipfeln und Musik, die die Stille heilig erscheinen lässt. Sicher, ein paar Bugs trüben den Eindruck, aber Modder haben das Spiel schon tausendfach überarbeitet und damit seine Beständigkeit unter Beweis gestellt.

Mein Fazit:Wenn du bereit bist für dein nächstes Abenteuer, The Elder Scrolls V: Skyrimwartet.

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…Schon die Musik und die Atmosphäre allein reichten aus, um einem das Gefühl zu geben, man sei wirklich ein Entdecker in dieser Welt. Und dann zieht einen die Hintergrundgeschichte immer weiter in ihren Bann, während man entdeckt, wie facettenreich die Welt von The Elder Scrolls ist…

4. Kingdom Come: Deliverance II [Die kompromisslose mittelalterliche Fortsetzung – Deine Taten haben Konsequenzen]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Historisches Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2025 Urheber Warhorse Studios / Deep Silver Besondere Merkmale Weiterentwickelter Realismus, konsequenzorientierte Entscheidungen Am besten geeignet für Fans von fesselnden, anspruchsvollen Rollenspielen Was mir gefallen hat Ausgefeiltere Systeme und intelligentere NPCs

Die Vergangenheit holt einen schnell ein in Kingdom Come: Deliverance II. Die Entscheidungen, die du früher getroffen hast, spielen immer noch eine Rolle. Und die Leute erinnern sich daran. Kehre zurück in Henrys abgetragene Stiefel, wo Das Überleben hängt von Geschick und Nervenstärke ab, nicht Magie oder Gnade.

Diesein actiongeladenes Kampfspiel tauscht Fantasy-Flair gegen historische Genauigkeit ein. Bei den Duellen kommt es auf Beinarbeit, Timing und realistische Techniken an. Man lernt durch Niederlagen, nicht durch wildes Knöpfedrücken. Das Die Welt fühlt sich lebendig an mit umherstreifenden NPCs, geschäftigen Städten und einer von Aufständen gezeichneten Landschaft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kingdom Come: Deliverance II ist eine seltene Fortsetzung. Sie setzt verstärkt auf Realismus und Konsequenzen statt auf leichte Siege.

Gefällt mirThe Witcher 3, es passt dazuEine mitreißende Geschichte mit auf Konsequenzen ausgerichteten Quests. Die Gespräche wirken unendlich vielschichtig. Jeder Verbündete, jede Wache und jeder Gastwirt scheint seine eigene Geschichte und seine eigenen Groll zu haben.

Mein Fazit: Kingdom Come: Deliverance II nimmt kein Blatt vor den Mund. Es ist brutal, bedächtig und durch und durch menschlich.

rauh

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„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist ein fantastisches und einzigartiges Spiel. Mein Lieblings-RPG seit „TW3“.

5. Assassin’s Creed: Valhalla [Eine Wikingersaga voller Raubzüge, Reichtümer und Folgen]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ubisoft Montreal / Ubisoft Besondere Merkmale Zwei Schauplätze, mythische Welten Am besten geeignet für Fans von Entdeckungen und Hintergrundgeschichten Was mir gefallen hat Weitläufiges Weltdesign im Wikinger-Stil

Als ich von Norwegen aus in See stach und die englische Küste aus dem Nebel auftauchen sah, wusste ich, dass dies nicht nur eine weitere Eroberung war. In Assassin’s Creed: Valhalla, jeder Raid erzählt Eine Geschichte von Plünderung, Politik und Macht. Du spielst alsEivor, Raids anzuführen, Bündnisse zu schmieden und dein Vermächtnis in Blut und Stein zu verewigen.

Es ist einbrutales Hack-and-Slash-Spieldassschafft einen Ausgleich zwischen Heimlichkeit und Chaos. In einem Moment rammst du einem Wächter einen Dolch in die Rippen, im nächsten stürmst du ein Kloster, während der Himmel in Flammen steht. Zwischen den Kämpfen habe ich Stunden damit verbracht, meine Siedlung auszubauen und Rätsel zu lösen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Assassin’s Creed: Valhalla fängt den Nervenkitzel des Entdeckens und der Konsequenzen ein – eine Wikingersaga, die es wert ist, gelebt zu werden.

Ach ja, und die Verfolgung weltweiter Ereignisse, die die Geschichte und Kultur der einzelnen Regionen bereichern und die Karte lebendig wirken lassen. Zum Beispiel The Witcher 3… deine Entscheidungen haben Gewicht. Freundschaften, Kriege und sogar Liebesgeschichten nehmen je nach deiner Entscheidung eine andere Wendung. Man ist von der ersten Minute an gefesselt.

Mein Fazit: Wenn du dich nach Größe, Freiheit und dem Getöse der Schlacht sehnst, Assassin’s Creed: Valhallahinterlässt Spuren.

Komm schon, Van!

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Ein wahnsinnig detailreiches Open-World-Spiel mit unendlich vielen Aktivitäten! Die Kämpfe sind der Hammer, und die Fähigkeiten sind der Wahnsinn.

6. Elden Ring [Die düstere Fantasy-Welt, in der Erkundung gleichbedeutend mit Überleben ist]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware / Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit 90–150 Stunden Am besten geeignet für Für Abenteuerlustige und Entdecker Was mir gefallen hat Freiheit, Gefahr, Entdeckung

The Das Land dazwischen are schön, gebrochen und darauf aus, dich zu töten. Elden Ring wirft dich den Wölfen zum Fraß vor und fragt, zu welcher Art von Legende du werden wirst. Es ist ein ein gnadenloses Souls-ähnliches Spiel das dich dazu herausfordert, auf Entdeckungsreise zu gehen.

Erkundung ist riskant, aber lohnend. Die Landschaften wirken poetisch: trostlose Ruinen, goldene Ebenen und uralte Geheimnisse flüstern aus der Dunkelheit. Es ist, als ob The Witcher 3 wie durch einen Albtraum betrachtet. Zu gleichen Teilen Wunder und Verfall.

Warum wir uns dafür entschieden haben Elden Ring verwandelt Anstrengung in Belohnung. Die Freiheit, die Gefahr und die Entdeckungen machen jeden Schritt unvergesslich.

Du spielst alsAngelaufen, auf der Suche nach Kraft und Sinn um das Schicksal der Welt zu bestimmen. Das richtige Timing ist entscheidend. Perfekte Paraden und verzweifelte Ausweichmanöver sind im Kampf unerlässlich.

Jeder Sieg fühlt sich verdient an, denn nichts kommt von allein. Die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich, außerdem; du kannst Zaubersprüche erschaffen, Ausrüstung herstellen oder wilde Hybrid-Builds zusammenstellen.

Mein Fazit: Für alle, die sich nach Geheimnissen und Meisterschaft sehnen, Elden Ring Lohnt es sich, diesen Berg zu besteigen?

Das kommt darauf an

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Ich liebe das Spiel so sehr. Ich bin ein Perfektionist und habe jeden Quadratzentimeter abgesucht, um alles zu bekommen.

7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Erklimme Riesen, befehlige deine eigene Gruppe von Handlangern]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Capcom Besondere Merkmale Bauernsystem, Kletterkampf gegen Riesen Am besten geeignet für Fans von taktischen Action-Spielen Was mir gefallen hat Einzigartiges Begleitersystem

sich an etwas klammernGriffins Als der Flügel in die Nacht hinausflog, wusste ich Dragon’s Dogma: Dark Arisen etwas ganz Besonderes. Jeder Kampf wirkt maßgeschneidert und auf die beste Art chaotisch. Der Echtzeitkampf ist schnell, gehaltvoll und sättigend. Es ist eine bodenständige Variante von „The Witcher 3“Monsterjagden.

Du spielst als der Erwacht, ein Held auf der Jagd nach dem Drachen, der dein Herz gestohlen hat. Du wirst klettern riesige Ungeheuer, Schwachstellen angreifen und an der Seite von Anpassbare KI-Figuren. Sie lernen, passen sich an und können gemietet oder geteilt mit anderen Spielern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dragon’s Dogma: Dark Arisen macht die Monsterjagd zu einer ganz persönlichen Kunstform. Es ist taktisch, spannend und bietet endlosen Wiederspielwert.

Der Tag weicht der Gefahr der Nacht, wo Die Dunkelheit verbirgt weitaus Schlimmeres. Die Erkundung ist hier von Angst durchdrungen ein fantastisches Rollenspiel. Belohnt Neugier jedoch mit geheimen Höhlen, leuchtender Beute und unerwarteten Bosskämpfen.

Mein Fazit: Wenn du es liebst, Giganten mit Geschick statt mit Werten zu besiegen – Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

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„Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ ist unglaublich gut

8. Kingdom Come: Deliverance [Das düstere Rollenspiel, in dem du wirklich ein Niemand bist]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Historisches Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2018 Urheber Warhorse Studios / Deep Silver Besondere Merkmale Eine auf Realismus ausgerichtete Geschichte und Schwertkämpfe Am besten geeignet für Fans von realistischen Geschichten Was mir gefallen hat Realistische Welt und moralische Tiefe

Du beginnst als Niemand. Als Sohn eines Schmieds im 15. Jahrhundert Böhmen, während du zusehen musst, wie dein friedliches Leben in Schutt und Asche liegt. Kingdom Come: Deliverance verleiht dir noch lange keinen Heldenstatus; du kämpfen, scheitern und sich jeden Zentimeter Respekt verdienen.

Deine Schwertschläge hängen vom richtigen Timing und deiner Ausdauer ab, nicht von deinen Werten. Der Kampf erfordert Geduld, Geschick und Strategie, denn deine Worte können dich ebenso oft retten wie deine Klinge. Zwischen den Kämpfen wirst du Wunden versorgen, Tränke brauen und den zermürbenden Kampf gegen Hunger und Erschöpfung überstehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kingdom Come: Deliverance belohnt Disziplin und Neugier. Es macht Realismus zu einer Herausforderung und die Geschichte zu einem Kampf ums Überleben.

Its Die Welt wirkt bewohnt. Schlammige Straßen, verrauchte Gasthäuser und moralische Entscheidungen, deren Auswirkungen sich sowohl auf die Dörfer als auch auf die Politik auswirken. Hier gibt es keine Magie, nur Konsequenzen.

Mein Fazit: Wenn Sie sich nach Geschichte, Ehrlichkeit statt Heldentum und hart erkämpften Siegen sehnen, Kingdom Come: Deliveranceliefert.

Kleiner Zwerg

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Nach etwa 120 Stunden habe ich „Kingdom Come: Deliverance“ endlich zum ersten Mal durchgespielt. Und ich fand es einfach großartig!

9. Dark Souls III [Meistere die Klinge, stelle dich unerbittlichem kosmischem Horror]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2017 Urheber FromSoftware / Bandai Namco Besondere Merkmale Einzigartige Waffen und Zaubersprüche Am besten geeignet für Fans von Hardcore-Action Was mir gefallen hat Gothic-Ästhetik und rasante Kämpfe

Das Feuer erlischt, die Toten regen sich, und etwas in dir weigert sichsich auszuruhen.Dark Souls III ist ein Abstieg in Verfall, Schönheit und brutale Anmut. Es basiert auf Präzision, Geduld und dem stillen Hochgefühl, etwas zu meistern, was einst unmöglich schien.

AlsUntote, erkundest duKathedralen, Krypta und zerfallende Städte. Und erschließe neue Möglichkeiten in einer riesigen, vernetzten Welt. Die Kämpfe sind rasant, gnadenlos und strategisch. Jede Ausweichbewegung, jede Abwehr und jeder Schlag ist nur einen Herzschlag vom sicheren Tod entfernt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dark Souls III verwandelt Not in Erhebung. Jeder Kampf lehrt dich etwas, belohnt dich und zieht dich tiefer in seinen hypnotischen Rhythmus hinein.

The DLC „Ringed City“ beinhaltet eindringliche neue Gebiete, Bosse mit umfangreicher Hintergrundgeschichte, und einige der Serien die schwierigsten Kämpfe. Die Herausforderung mag grausam erscheinen, doch wenn ein riesiger Ritter schließlich fällt, fühlt sich der Sieg wie ein persönlicher Erfolg an.

Gefällt mirThe Witcher 3, dessenDas Geschichtenerzählen lebt von der Atmosphäre. Verfallene Säle flüstern von Tragödien, und die Überlieferungen warten auf diejenigen, die bereit sind, nach ihnen zu graben. Es geht weniger um Erklärungen als vielmehr um das Aufdecken von Geheimnissen.

Mein Fazit: Wenn du eine Herausforderung suchst, die sich wehrt und Geduld belohnt, ist „Dark Souls III“ genau das Richtige für dich.

Guten Morgen, Rex

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„Dark Souls 3“ mag in seiner Form vielleicht nicht besonders überraschend sein, aber es ist so meisterhaft gestaltet, dass ich einfach immer wieder darauf zurückkomme. Und genau das macht es so gut.

10. Horizon: Forbidden West [Tribal Tech trifft auf postapokalyptisches Spektakel]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PlayStation Erscheinungsjahr 2024 Urheber Guerrilla Games / PlayStation Studios Besondere Merkmale Roboter-Wildtiere, üppiges Design mit zwei Welten Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf Optik und Erkundung legen Was mir gefallen hat Wunderschöne, lebendige Umgebungen

Teils Naturdokumentation, teils Science-Fiction-Epos, Horizont Das verbotene Westenist ein atemberaubendes postapokalyptisches Spiel. Du spielst alsIch liebe dich, ein Jäger und Archäologe, der die Vergangenheit der Menschheit rekonstruiert, während er gegen Maschinen kämpft, die so groß sind wie Häuser.

KampfmischungenFallen, Klingen und Präzisionsbogenschießen zu einem Spiel aus Taktik und Timing. Dabei wird Kreativität ebenso belohnt wie Geschicklichkeit. Individuelle Upgrades, Rüstungssets und Fertigkeitsbäume sorgen dafür, dass sich jede Begegnung persönlich anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Horizon: Forbidden West beweist, dass Schönheit die Apokalypse überstehen kann. Es ist wild, mechanisch und unvergesslich.

Es ist eine Welt, die erzählt Geschichten zwischen den Schlachten, ähnlich wieThe Witcher 3. Jede Ruine und jedes Dorf birgt Kultur, Verlust und Überlieferungen. Diese Ausgabe erweitert AloysReise mitneue Regionen, Quests und Spielmechaniken. Es enthält alle Story-Erweiterungen und das Brennende KüstenHerunterladbare Inhalte

Die PC-Leistung kann zwar nachlassen, aber wenn man einen Bergrücken überquert und eine Herde von Tremortusks Sie bewegen sich wie der Donner, da ist es schwer, sich dafür zu interessieren.

Mein Fazit: Wenn Sie Entdeckungen, Emotionen und Spektakuläres gleichermaßen lieben, Horizon: Forbidden West ist eine Welt, in der es sich lohnt, sich zu verlieren.

ChillyN1ps

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Ich habe gerade „Forbidden West“ und „Burning Shores“ durchgespielt und wow, was für ein Erlebnis … Dieses Spiel war phänomenal.

11. Vampir [Jedes Leben, das du nimmst, lenkt das Schicksal der Stadt in eine andere Richtung]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Dontnod Entertainment / Focus Entertainment Besondere Merkmale Entscheidungsbasierte Moral, lebensspendender Kreislauf Am besten geeignet für Fans von Geschichten und moralischen Entscheidungen Was mir gefallen hat Jeder Tod verändert das Schicksal der Stadt

Durch Londons nebelverhangene Straßen schleichend, als Dr. Jonathan Reid, spürt man, wie sich der Fluch festsetzt, ein Heiler, der dazu verdammt ist, sich zu ernähren. Vampir Es hält dich gefangen zwischen Pflicht und Verlangen und macht das Überleben zu einer Schuld. Jeder Bürger hat einen Namen, eine Geschichte und, wenn man verzweifelt ist, einen Puls.

Du jagst, heilst und stellst Fragen, während du dich durch eine Stadt kämpfst, die unter einer Seuche zusammenbricht. Die Kämpfe sind spannend und intensiv. Blut aufspießen, zerhacken und nach deinem Willen formen. Die moralische Abwägung bestimmt, wer du bist: Rette Leben, um deine Menschlichkeit zu bewahren, oder nimm sie, um stärker zu werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vampir verwandelt das Geschehen in eine Charakterstudie – stimmungsvoll, intelligent und menschlich, selbst in den dunkelsten Momenten.

Vor dem Hintergrund schattenverhüllter Gassen und von Kerzenlicht erhellter Kliniken ist die Atmosphäre vermittelt Angst und Mitgefühl in gleichem Maße. Es ist eines dieser unterschätzte Spiele wo Entscheidungen noch lange nach dem Abspann nachwirken.

Mein Fazit: Wenn Sie sich nach spannender Handlung und moralischer Tiefe sehnen, sollten Sie Vampir.

Fiskalklippe Clavin

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Auf jeden Fall. Das Wichtigste für mich war, dass ich mich während des gesamten Spiels gefesselt gefühlt habe. Die Geschichte war großartig, die Kämpfe waren gut…

12. Lords of the Fallen [Düstere, schwere Rüstungen, actiongeladene Fantasy-Action]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2023 Urheber Hexworks / CI Games Besondere Merkmale Spielerlebnis in zwei Welten, packende Kämpfe Am besten geeignet für Fans von Souls-ähnlichen Spielen Was mir gefallen hat Ausgeprägtes Design und Tiefe

Als ich das erste Mal hereinkam „Lords of the Fallen“ In dieser sonnenlosen Kathedrale spürte ich das Gewicht der Welt. Steinmauern, zerfallene Statuen und ein ein unterschwelliges Gefühl der Gefahr. Es ist ein düsteres Gothic-Spiel, in dem sich jeder Kampf schwer und hart erkämpft anfühlt.

As Harkyn, als bewährter Krieger, durchquerst du zwei miteinander verflochtene Welten: Axiom und Umbral. Du wirst den Tod selbst nutzen, um verborgene Wege und Geheimnisse aufzudecken. Die Welt ist voller monströser Götter und verdrehter Ritter, die stellt sowohl die Geduld als auch das Können auf die Probe. Ducan Man wird zwar von Gegnern umzingelt, aber wenn man einen perfekten Treffer landet, ist das jeden Fehlversuch wert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lords of the Fallen belohnt Konzentration und Entschlossenheit. Es ist ein Dark-Fantasy-Abenteuer, bei dem sich jeder Sieg wie ein hart erkämpfter Erfolg anfühlt.

Außerhalb der Kämpfe kannst du Waffen verbessern, Zaubersprüche freischalten und mit Rüstungssets experimentieren, um sie an deinen Kampfstil anzupassen. Die Umgebung ist düster, aber schön, voller Feuerlicht und zerfallener Königreiche.

Mein Fazit: Wenn du eine Herausforderung suchst, die genauso gut aussieht, wie sie sich anfühlt, Lords of the Fallenliefert.

Salamander

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Ich hab’s mir gerade erst gekauft … Ich spiel’s jetzt seit ein paar Stunden und es ist großartig. Es hat einfach alles, was sich ein Souls-Fan nur wünschen kann.

13. Mittelerde: Mordors Schatten [Schmiede deinen Erzfeind, kämpfe den Krieg in Mordor]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2014 Urheber Monolith Productions / WB Games Besondere Merkmale Nemesis-KI-System, Open-World-Kämpfe Am besten geeignet für Fans von dynamischen Gegnern Was mir gefallen hat Feinde vergessen keine einzige Niederlage

Manche Gegner bleiben tot. Nicht in Mittelerde: Der Schatten von Mordor. Jede Narbe erzählt eine Geschichte, und Jede Geschichte endet mit Rache. Du spielst alsTaillenumfang, ein Waldläufer, der an einen rachsüchtigen Geist gebunden ist, Celebrimbor, der strahlende Herr, eure Namen in SauronsArmeen,ein Ork nach dem anderen.

Ihr teilt einen Körper und ein Ziel, zumindest anfangs. Gemeinsam sorgt ihr für Chaos in Mordors Festungen und Ödland in diesem ein episches Open-World-Spiel.

Ich habe aufgehört, die Orks zu zählen, die ich getötet habe. Dann fingen sie an, sich an mich zu erinnern. Die Nemesis-System verändert alles. Die Feinde erinnern sich daran, wie du gekämpft hast, und werden stärker und hasserfüllter Jedes Mal. Kein Kampf verläuft jemals genauso wie der andere.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mittelerde: Mordors Schatten verwandelt den Kampf in eine Geschichte. Jede Rivalität fühlt sich wie deine eigene Legende an.

Du schleichst dich durch feindliche Lager, schießt Pfeile aus dem Schatten ab und lieferst dir in flüssigen, brutalen Schwertkämpfen heftige Gefechte. Einige Missionen wiederholen sich, doch die sich weiterentwickelnden Gegner sorgen dafür, dass Jeder Kampf ist unvorhersehbar.

Mein Fazit:WählenMittelerde: Der Schatten von Mordor Wenn du dir Intensität und Spannung in jedem Kampf wünschst, gibt es kaum ein Spiel, das das besser hinbekommt.

Haus 923

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„Shadow of Mordor“ ist einfach unglaublich, und ich kann gar nicht glauben, dass ich so lange gebraucht habe, um es zu spielen!

14. Von der Flamme gefesselt [Wielding Fire – Das Rollenspiel, das sich durch seine doppelte Natur auszeichnet]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Fantasy-Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2014 Urheber Spinnen / Focus Entertainment Besondere Merkmale Bezug zur Moral der Feuerdämonen Am besten geeignet für Fans von storybasierten RPGs mittlerer Größe Was mir gefallen hat Der Handlungsbogen um den Konflikt zwischen Helden und Dämonen

Ich wussteVon Flammen gefesselt war es von dem Moment an, als der Dämon zu flüstern begann, ein einziges Desaster. Du wirst in einen verfluchten Krieg hineingezogen, in dem dein schlimmster Feind in dir selbst wohnt. Als Vulkan, ein Söldnervon einem Flammendämon besessen, musst du dich entscheiden, ob du die Menschheit retten oder dich dieser Macht unterwerfen willst.

KampfmischungenSchwerter, Bögen und höllisches Feuer in Echtzeit, sodass du den Kampfstil spontan wechseln kannst. Ähnlich wie The Witcher 3, lebt von moralischen Dilemmata und Entscheidungen, die die Welt verändern. Deine Gefährten kämpfen an deiner Seite, streiten sich mit dir und wenden sich manchmal wegen deiner Entscheidungen gegen dich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Von Flammen gefesselt verwandelt Versuchung und Konsequenz in Feuer und Stahl.

Das Herstellen von Rüstungen und Waffen verleiht dem Überleben eine weitere Dimension, da die Die Welt zerfällt zu Asche. Es ist nicht so ausgefeilt wie die Klassiker des Genres, aber gerade diese Rauheit verleiht ihm seinen Charakter. Jede Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen.

Mein Fazit: Wenn du Helden mit Ecken und Kanten und moralische Spannungen liebst, Von Flammen gefesselt genau die richtige Funkenbildung.

Unsicher_Fry

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Ich habe mir „Bound by Flame“ gekauft. Es hat zwar seine Schwächen, aber es hat mir gefallen.

15. Fable Anniversary [Dein Vermächtnis, Wiedergeburt, Gut, Böse und das Verschenken eines Furzes]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, Xbox Erscheinungsjahr 2014 Urheber Lionhead Studios / Xbox Game Studios Besondere Merkmale Moral, Humor, klassischer Charme Am besten geeignet für Fans von Nostalgiefantasy Was mir gefallen hat Eine skurrile und abwechslungsreiche Geschichte

Hol deinen Heiligenschein oder deine Hörner wieder hervor. Fable: Anniversary ist zurück, um dich daran zu erinnern: Gut zu sein ist optional, aber unvergesslich zu bleiben ist unvermeidlich. Tritt ein in Albion, ein Land voller sonniger Dörfer, sanfter Hügel und Menschen, die dich entweder bejubeln oder ausbuhen, je nachdem, wie du sie behandelst.

Als Kind jagt man Geschichten von Heldentaten nach und wird schließlich zu einer Legende, die durch jede einzelne Entscheidung geprägt ist. Jeder Zauber, jeder Flirt oder jeder Schlag in der Kneipe bringt dich näher an Heiligkeit oder Schurkerei. Schwinge ein Schwert, brate ein Hähnchen oder zock die ganze Nacht. Es ist genauso albern wie ernst gemeint.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fable: Anniversary schafft es besser als jedes andere Rollenspiel seitdem, Moral und Unfug in Einklang zu bringen. Es verwandelt Konsequenzen in Komik, ohne dabei sein Herz zu verlieren.

Diese Ausgabeschärft Texturen, sorgt für flüssigere Kämpfe… und bewahrt dabei den genreprägenden, respektlosen Humor. Es ist leichter als die meisten modernen Epen, doch gerade diese Verspieltheit verleiht ihm seine Beständigkeit – ein Beweis dafür, dass endloser Realismus nicht nötig ist, um sich lebendig zu fühlen.

Hoodie92

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Ehrlich gesagt finde ich das ganze Spiel einfach unglaublich beruhigend. Ich habe es in den letzten 20 Jahren mindestens ein Dutzend Mal durchgespielt und kehre immer wieder gerne dazu zurück.

16. Divinity: Original Sin 2 [Koop-RPG „Freedom“ – Deine Gruppe, deine Regeln, dein Chaos]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Larian Studios Besondere Merkmale Reaktive Handlungsstränge Am besten geeignet für Fans von Koop- und Strategie-RPGs Was mir gefallen hat Freiheit und kreative Begegnungen

Wenn dein Feuerball versehentlich die Hälfte der Gruppe in die Asche legt, wird dir klar, Divinity: Original Sin 2 ist kein gewöhnliches Rollenspiel. Nichts ist tabu. Du kannst kämpfen, schleichen, lügen oder bezaubern einen Ausweg aus jeder Situation.

Die Welt reagiert auf jeden Anflug von Genialität oder Dummheit. Du spielst als ein Godwoken, eine auserwählte Seele in einem Land, in dem Magie zugleich Erlösung und Fluch ist. Jeder Kampf ist ein Rätsel aus Feuer, Eis und Blitz die darauf wartet, zu explodieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kein anderes Rollenspiel kommt dem auch nur annähernd gleich Divinity: Original Sin 2 belohnt Kreativität, Chaos und herrliche Fehler.

Jedes Gespräch ist nur einen Schritt davon entfernt, Verbündete zu Feinden zu machen. Chaos liebt Gesellschaft, und im Koop-Modus sind alle Pannen doppelt so lustig. Vielleicht rettest du Rivellon…oder deine Freunde wieder vergiften. Diese Welt voller Stürme, Flammen und göttlicher Zerstörung strahlt vor Farbenpracht und dramatischer Wucht.

The Divine Editionumfasstalle DLCs, zusätzliche Musik, Grafiken und Begleiter. Tauche ein in eines der reaktionsreichsten Rollenspiele, die je entwickelt wurden. Auch Jahre später wirken die taktischen Kämpfe und die verzweigten Dialoge noch immer ihrer Zeit voraus.

Mein Fazit: Wenn du Strategie in Freiheit verpackt haben möchtest, Divinity: Original Sin 2 ist ein absolutes Muss.

RepairPrudent5183

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Da stimme ich zu! Ich liebe DOS2 wirklich sehr. Ich habe etwa acht Stunden gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber sobald ich den Dreh bei den Kämpfen und dem Gameplay raus hatte, hatte ich wirklich riesigen Spaß.

17. Hellblade: Senuas Opfer [Mythologie, Wahnsinn und fesselnde Kämpfe]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Ein Action-Adventure mit einer spannenden Handlung Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ninja Theory Besondere Merkmale Psychologisches Storytelling, binauraler Klang Am besten geeignet für Für alle, die Wert auf Handlung und Atmosphäre legen Was mir gefallen hat So etwas habe ich noch nie gespielt

Das erste Flüstern schlug wie Panik ein. Hellblade: Senuas Opfer zieht dich in ihre Gedankenwelt, in jede Angst, jede Stimme, jeder Funke Hoffnung. Du spielst alsSenua, ein keltischer Krieger, der hinabsteigt in Helheim um die Seele ihres Geliebten zu retten, während sie gegen die Dunkelheit in ihrem eigenen Geist kämpft.

Diesein furchterregendes Survival-Horror-Spiel verbindet Mythos und Wahnsinn mit einigen der intensivsten Kämpfe, die ich je erlebt habe. Die Kämpfe sind rasant, furchteinflößend und realistisch; Jedes Aufeinandertreffen fühlt sich wie eine Frage von Leben und Tod an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hellblade: Senuas Opfer verbindet Arthouse-Erzählkunst mit straffen, emotionalen Kämpfen. Das beweist, dass Konzentration den Umfang in den Schatten stellen kann.

The Die Klanglandschaft ist eindringlich. Stimmen dringen von hinten und von der Seite an dich heran wie Geister, die deine Geheimnisse kennen. Es ist kürzer und kleiner als weitläufige offene Welten, doch jeder Schritt ist voller Spannung und Schönheit. Wie in großen Fantasy-Epen kämpfst du gleichzeitig gegen Monster und gegen die Sinnlosigkeit.

Mein Fazit: Für Spieler, die sich nach Mythos, Wahnsinn und Sinn sehnen, Hellblade: Senuas Opfer hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Gern geschehen, Jack

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Die Erzählung ist hervorragend und regt zum Nachdenken an, und die Darstellung der Psychose ist einzigartig und fesselnd…

18. GreedFall [Kolonialabenteuer, Magie, Monster und moralische Entscheidungen]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2019 Urheber Spinnen / Focus Entertainment Besondere Merkmale Kolonial-Fantasy-Setting, Fraktionsdiplomatie Am besten geeignet für Fans von storylastigen Rollenspielen Was mir gefallen hat Politische Intrigen und Flexibilität

Nebel wabert über die Wildnis von Freitag, der 13., ein Land, das zwischen Wissenschaft und Zauberei. GreedFall entführt dich in eine Welt voller Glauben, Loyalität und kolonialer Ambitionen. Jedes Bündnis hat seinen Preis, und jede Kugel kann einen Krieg auslösen.

Du schlüpfst in die Rolle eines Diplomaten und Entdeckers, der entsandt wurde, um Frieden zwischen verfeindeten Fraktionen zu stiften. Oder die Macht zu ergreifen. Zum Beispiel The Witcher 3… deine Entscheidungen bestimmen, welche Freundschaften entstehen, wer verraten wird und wer das Ende erlebt. In den Kämpfen vermischen sich Schwerter, Zaubersprüche und Schusswaffen auf eine Weise, die sich schwer, aber präzise.

Warum wir uns dafür entschieden haben GreedFall fängt ein, was Geschichten unvergesslich macht: schwierige Entscheidungen, authentische Figuren und eine Welt, die einem am Herzen liegt.

Es ist zwar nicht so groß wie manche andere offene Welten, aber jeder Bereich wirkt lebendig, voller Geheimnisse und Kultur. Was ihm an Feinschliff fehlt, macht es durch Herz und Tiefe wieder wett.

Mein Fazit: Für einen Abend voller moralischer Entscheidungen und politischer Fantasie, GreedFall ist auf jeden Fall einen Besuch wert.

KingoftheStars21

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Ich habe gut 100 Stunden damit verbracht, wirklich alles zu optimieren und jede Nebenquest zu absolvieren. Ich kann es nur empfehlen, ich hatte jede Menge Spaß dabei…

Mein Fazit

Welches Spiel das richtige für dich ist, hängt davon ab, was dir am besten gefällt The Witcher 3. Wenn du ein Monsterjäger bist, Helden erschaffst oder dich für düstere Geschichten begeisterst, sind dies die besten Einstiegsmöglichkeiten für einige Spiele wie The Witcher 3heute.

Der Fan der mittelalterlichen Geschichte → Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition

Wenn du Schwertkämpfe ohne Zauberei suchst, ist das hier genau das Richtige für dich. Der authentische historische Rahmen, die realistischen Kämpfe und die moralischen Dilemmata machen jedes Spiel zu einem besonderen Erlebnis. Und jeder Fehler bleibt unvergesslich.

Das Open-World-Spiel „Monster Hunter“ → The Elder Scrolls V: Skyrim

Für Spieler, die sich nach weitläufigen Welten und endlosen Quests sehnen, Skyrim bleibt der Goldstandard. Es strotzt nur so vor Drachen, Verliesen und Hintergrundgeschichten, die jeden Abstecher lohnenswert machen.

Der Deep RPG Builder → Divinity: Original Sin 2

Wenn Individualisierung deine Leidenschaft ist, Divinity: Original Sin 2 Hier kannst du jede Fähigkeit, jeden Zauber und jede Entscheidung in der Geschichte selbst gestalten. Dank der Freiheit im Koop-Modus und der reaktiven Spielwelt bietet das Spiel endlosen Wiederspielwert.

Der Fan von fesselnder Dark Fantasy → Elden Ring

Fans, die nach moralischer Tiefe und brutaler Schönheit suchen, werden sich hier wohlfühlen. Elden RingEindringliche Landschaften, geheimnisvolle Überlieferungen und ein Gameplay, bei dem man sich durch Leiden zum Triumph kämpfen muss, vermitteln dasselbe Gefühl von Ehrfurcht und der Tragweite der eigenen Handlungen.

Jeder Titel ist für sich allein stehend, hat aber gemeinsam, was The Witcher 3 Ein Klassiker. Eine Welt, die dich herausfordert, belohnt und sich an deine Entscheidungen erinnert.

Häufig gestellte Fragen