Die 15 besten Split-Screen-Spiele, die du 2026 unbedingt spielen musst

Es ist einfach unschlagbar, gemeinsam Die besten Spiele mit geteiltem Bildschirm im selben Raum, lachend, wetteifernd, Rätsel lösend oder Seite an Seite das Chaos bewältigend. Für diese Spiele braucht man keine mehreren Konsolen, Online-Konten oder Headsets. Alles, was man braucht, ist ein Bildschirm und ein zweiter Controller.

Wenn du auf rasante Rennen, spannende Koop-Abenteuer oder pixelige Gefängnisausbrüche stehst, bietet das Spielen im Split-Screen-Modus ein Maß an Spaß und Verbundenheit, mit dem der Online-Multiplayer nicht ganz mithalten kann. Nachdem ich zahlreiche Titel aus verschiedenen Genres und auf verschiedenen Plattformen getestet habe, habe ich die Die besten Spiele mit geteiltem Bildschirm die den lokalen Mehrspielermodus im Jahr 2026 wirklich optimal nutzen.

Diese Spiele sind auf gemeinsame Erlebnisse ausgelegt und bringen Spieler durch ein ausgefeiltes Design, intuitive Steuerung und hohen Wiederspielwert zusammen. Egal, ob du die Magie des Couch-Koops wieder erleben möchtest oder einfach nur nach einer unkomplizierten Möglichkeit suchst, mit jemandem neben dir zu spielen – diese Liste bietet alles von unbeschwertem Spaß bis hin zu intensiver Team-Action.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele mit geteiltem Bildschirm

Ich habe unzählige Multiplayer-Spiele gespielt, und diese fünf stechen im Jahr 2026 besonders hervor, weil sie das lohnendste Spielerlebnis bieten Spiele im Split-Screen-Modus. Jeder Titel bietet einprägsame Koop-Mechaniken, soliden Wiederspielwert und ein Gameplay, das auf gemeinsamen Spielspaß ausgelegt ist. Ob beim gemeinsamen Lösen von Rätseln oder bei chaotischen Kämpfen in Arenen – diese Spiele überzeugen durch ihr ausgefeiltes Design, ihr hohes Tempo und ihre durchdachten Zwei-Spieler-Systeme.

Hier ist ein kurzer Überblick über unsere Top-Auswahl an Spielen für den Split-Screen-Modus:

Es braucht zwei (2021) – Dieses kooperative Plattformspiel strotzt nur so vor Abwechslung und Charme und ist das kreativste und emotionalste Split-Screen-Spiel, das ich je gespielt habe. Ein Ausweg (2018) – Ein filmisches Fluchtabenteuer, bei dem beide Spieler zusammenarbeiten, die Umgebung erkunden und Entscheidungen treffen müssen, die den Verlauf der Geschichte bestimmen – einen Einzelspielermodus gibt es hier nicht. Overcooked 2 (2018) – Ein chaotisches und urkomisches Koop-Kochspiel, bei dem Timing, Teamwork und eine Prise Verrücktheit entscheidend sind, um unter Zeitdruck Gerichte auf den Tisch zu bringen.

Wenn du auf der Suche nach Spielen bist, die dafür gedacht sind, gemeinsam auf dem Sofa und auf einem Bildschirm gespielt zu werden, dann sind das die Titel, zu denen ich immer wieder zurückkehre.

Die 15 besten Spiele mit geteiltem Bildschirm

Hier sind fünfzehn Titel, die das gemeinsame Spielerlebnis auf einem Bildschirm wirklich bieten: keine Online-Anmeldung, keine zusätzliche Hardware, sondern einfach nur Spielspaß, der dafür gemacht ist, Seite an Seite genossen zu werden. Das sind die Spiele, die ich persönlich getestet und wiederholt gespielt habe und die ich jedem empfehlen würde, der Wert auf Koop-Spiele vor Ort oder den Spaß am Wettstreit legt.

Wie viele davon hast du schon gespielt? Wenn du auf der Suche nach den besten Split-Screen-Spielen bist, findest du in dieser Liste die besten Titel des Jahres 2026.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Hazelight Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Paare und Freunde, die Spaß an Rätseln und abwechslungsreichen Plattformspielen haben Besondere Merkmale Ein Spiel, bei dem Koop-Modus Pflicht ist, mit levelspezifischen Spielmechaniken, einer emotionalen Geschichte und einem großartigen Spieltempo

Meiner Erfahrung nach, Es braucht zweiist dasder Goldstandard für Koop-Spiele im Split-Screen-Modus. Es unterstützt nicht nur zwei Spieler, Es hängt von beidem ab. Das gesamte Spiel basiert auf Zusammenarbeit, wobei sich die Spielmechaniken von Level zu Level ständig ändern, sodass sich jeder Abschnitt frisch und fesselnd anfühlt.

Du spielst als Cody und May, ein Paar, das sich sowohl in einer magischen Welt als auch in seiner angespannten Beziehung zurechtfinden muss. Was dieses Spiel so besonders macht, ist die Art und Weise, wie das Gameplay die Geschichte widerspiegelt. In einem Moment löst du mit Magneten Rätsel, im nächsten lässt du Flughörnchen durch einen Baum fliegen oder steuerst eine Schneekugel. Jede Sequenz ist so gestaltet, dass beide Spieler auf unterschiedliche Weise mitwirken müssen. Du machst nie zweimal dasselbe.

Optisch besticht das Spiel durch seinen Charme und seine Farbenpracht, mit Umgebungen, die lebendig und abwechslungsreich wirken. Der geteilte Bildschirm ist fest eingestellt, was bedeutet, dass beide Spieler immer auf dem Bildschirm zu sehen sind, doch dank des Designs wirkt dies ganz natürlich und nicht einengend. Die Dialoge mögen stellenweise etwas kitschig sein, doch die emotionalen Momente kommen gut rüber, besonders wenn man mit jemandem spielt, der einem nahesteht. Machen Sie es zu einem Ein Valentinstagsgeschenk für deinen Gamer. Wenn du spielen möchtest Weitere Spiele wie „It Takes Two“, Dann entdecken Sie die 22 besten in unserem ausführlichen Leitfaden.

Mein Fazit: Es braucht zwei definiert das Koop-Gameplay mit seinen brillanten Spielmechaniken, die ständige Zusammenarbeit erfordern, völlig neu. Ein absolutes Muss für Freunde oder Paare, die ein emotional fesselndes und unterhaltsames Spielerlebnis suchen.

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Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Hazelight Studios Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Freunde oder Partner, die Spaß an interaktiven Geschichten haben Besondere Merkmale Permanenter geteilter Bildschirm, narrative Entscheidungen, Koop-Modus

Von der ersten Szene an, Ein Ausweg basiert vollständig auf der Zusammenarbeit zweier Spieler. Wenn du auf der Suche nach einem der besten Spiele mit geteiltem Bildschirm on Xbox… dann ist das definitiv der Hit. Du spielst als Leo und Vincent, zwei Häftlinge, die gemeinsam versuchen, aus dem Gefängnis zu fliehen und in der Freiheit zu überleben. Die Steuerung liegt dabei nie bei nur einer Person. Während der eine Spieler ein Gespräch führt, kann der andere die Umgebung erkunden oder für Ablenkung sorgen. Dadurch entsteht ein einzigartiges Spieltempo, das beide Spieler ständig im Spiel hält.

Ich habe schon viele Koop-Spiele gespielt, aber dieses hier sticht besonders hervor, weil wie tief das Erzählen von Geschichten in jeden einzelnen Moment eingebunden ist. Die Entscheidungen, die ihr gemeinsam trefft, beeinflussen den weiteren Verlauf der Geschichte, und manchmal überträgt sich diese Spannung auf echte Meinungsverschiedenheiten darüber, wie es weitergehen soll. Die Handlung schreitet zügig voran, die Schauplätze wirken authentisch, und die emotionale Spannung steigt immer weiter an.

Der feste geteilte Bildschirm passt sich den Handlungen der einzelnen Spieler an und verleiht den Szenen eine filmische Atmosphäre, ohne dabei die Interaktivität zu beeinträchtigen. Optisch setzt das Spiel auf einen realistischen Stil, der gut zur Stimmung des Spiels passt, auch wenn die Grafik nach heutigen Maßstäben nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand ist.

Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das sich ganz auf die Geschichte konzentriert und Zusammenarbeit sowie Vertrauen erfordert, dann gehört dieses Spiel unbedingt in deine Sammlung.

Mein Fazit: Ein Ausweg treibt den Koop-Modus bis an seine Grenzen – ideal für Spieler, die gerne gemeinsam wichtige Entscheidungen treffen und in eine fesselnde Geschichte eintauchen.

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3. Overcooked 2 [Am besten für chaotischen Koop-Spaß]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Team17, Ghost Town Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler, die auf der Suche nach rasantem, temporeichem Spielspaß sind Besondere Merkmale Lokaler und Online-Koop-Modus, abwechslungsreiche Kochszenarien, ständig wechselnde Küchen

Overcooked 2 ist der Inbegriff von chaotischem Spaß. Es versetzt dich und einen Partner (oder ein Team) in die unterschiedlichsten Küchensituationen, in denen nur gutes Timing, Koordination und eine Prise Glück verhindern, dass die Küche in Flammen aufgeht. Der Humor und das rasante Tempo machen es zu einer fantastischen Wahl für Freunde, Familie oder alle, die eine gute Herausforderung lieben.

Das rasante Tempo hält einen die ganze Zeit über in Atem. Das ist die perfekte Mischung aus Teamwork und Spaß, aber rechne nicht damit, Stressmomente zu vermeiden, wenn du verzweifelt versuchst, alles unter Kontrolle zu halten. Das Gameplay passt sich gut an unterschiedliche Spielstärken an, aber der eigentliche Spaß liegt darin, wie viel ihr gemeinsam erreichen könnt.

Optisch,Overcooked 2 verleiht dem Spiel durch übertriebene Charakteranimationen und farbenfrohe Umgebungen einen cartoonartigen Charme. Die Küchendesigns sind lebhaft und voller skurriler Details, die perfekt zum schrägen Ton des Spiels passen. Die Grafik läuft flüssig, selbst wenn auf dem Bildschirm chaotische Action herrscht, und der mitreißende Soundtrack sorgt für zusätzliche Energie.

Mein Fazit:Overcooked 2 ist der pure Wahnsinn in der Küche, wo Teamwork und schnelle Reflexe unerlässlich sind. Es ist ideal für alle, die ihre Koordination in einer hektischen, unterhaltsamen Umgebung auf die Probe stellen möchten.

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Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Black Rock Studio Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden (Koop-Kampagne) Am besten geeignet für Fans von Arcade-Rennspielen, die Chaos und Überraschungen lieben Besondere Merkmale Power-Play-System, filmreife Rennen, Zerstörung der Rennstrecke in Echtzeit

Geteilte Fiktion hat mir ein rasantes Split-Screen-Erlebnis geboten, wie man es heute kaum noch findet. Was das Spiel so besonders macht, ist, wie unvorhersehbar jedes Rennen wird, sobald das „Power Play“-System ins Spiel kommt. Ich habe schon viele Spiele wieSplit Fiction, Doch dieses Spiel sticht aus vielen Gründen hervor. Hier löst du einstürzende Autobahnen, explodierende Hubschrauber und andere Gefahren aus, die den Spielverlauf in Echtzeit komplett verändern.

Ich habe schon viele Rennspiele gespielt, aber nur wenige bieten dem Spieler so viel Einfluss auf dynamische Ereignisse. Man muss seine Angriffe zeitlich gut abstimmen, Abkürzungen auswendig lernen und die Positionierung des Gegners einschätzen, um die Nase vorn zu haben. Das Spielen im Split-Screen-Modus mit einem Freund sorgt für zusätzliche Spannung, besonders wenn man selbst unter einem einstürzenden Turm begraben wird.

Das Spiel besticht durch einen glänzenden, stilisierten Realismus, der auch Jahre später noch frisch wirkt. Der Bildschirm ist gleichmäßig aufgeteilt, und die Bildrate bleibt stabil – was bei jedem Kopf-an-Kopf-Rennen unverzichtbar ist.

Was die Spielvielfalt und den Wettkampfspaß angeht, hat sich dieser Titel für die Die besten PC-Spiele. Wenn du auf der Suche nach einem schnellen, reaktionsfreudigen und absolut wilden Spiel im Koop- oder Versus-Modus bist, lohnt es sich, dieses Spiel wieder in deine Sammlung aufzunehmen.

Mein Fazit:Geteilte Fiktion versetzt die Spieler in ein intensives, rasantes Chaos, in dem jedes Rennen unvorhersehbar ist. Ideal für Fans von actiongeladenen Rennspielen, die etwas erleben wollen, das sowohl rasant als auch zerstörerisch ist.

★ Zerstörerisches Rennchaos Geteilte Fiktion Bei Eneba einkaufen

5. Unravel Two [Ein Abenteuer voller Herzlichkeit]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Coldwood Interactive Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Hauptgeschichte) Am besten geeignet für Spieler, die auf durchdachte Plattformspiele und eine entspannende Optik stehen Besondere Merkmale Lokaler Koop-Modus, physikbasierte Rätsel, nahtloser Wechsel zwischen den Spielern

Als ich spielteUnravel Two… Die Atmosphäre hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Das Spiel erzählt seine Geschichte nicht über Dialoge. Stattdessen lässt es dich die Reise durch sorgfältig gestaltete Umgebungen und sanfte visuelle Hinweise erleben. Du und ein Partner schlüpft in die Rolle von zwei Yarnys, kleinen, fadenartigen Figuren, die durch einen einzigen Faden miteinander verbunden sind und gemeinsam durch wunderschön gestaltete Level vorankommen.

Die Rätsel erfordern echtes Geschick. Manchmal hält ein Spieler ein Seil fest, während der andere sich über Abgründe schwingt, oder ihr müsst gemeinsam den Schwung nutzen, um eine physikbasierte Herausforderung zu meistern. Die Teamarbeit fühlt sich sinnvoll an, ohne übermäßig komplex zu sein. Es ist für neue Spieler leicht zugänglich, bietet aber auch erfahrenen Spielern noch viel Spaß.

Was mir am meisten auffiel, war wie ruhig sich das Spiel anfühlte. Dieses Spiel hat eines der der schönste SoundtrackDie Bewegung ist fließend, und das Tempo lässt einem Zeit, anzuhalten und die Landschaft zu genießen. Optisch verbindet das Spiel natürliche Elemente wie Wälder, Flüsse und den Verfall städtischer Gebiete zu etwas, das sich handgemacht und persönlich anfühlt.

Der geteilte Bildschirm funktioniert hier zwar nur lokal, aber völlig nahtlos. Man kann den Controller weiterreichen oder nebeneinander spielen, ohne dass es zu Frust oder Verwirrung darüber kommt, wer gerade was macht.

Wenn du Lust auf ein ruhigeres, eher nachdenkliches Koop-Spiel hast, ist dieses hier genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Unravel Two bietet ein einzigartiges Koop-Abenteuer durch wunderschöne, von Hand gestaltete Level – perfekt für alle, die gerne gemeinsam Rätsel lösen und dabei eine ruhige, aber dennoch gefühlsreiche Atmosphäre genießen.

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6. Auf den Tisch! [Ideal für hektische Küchenalltage]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Es ist soweit Durchschnittliche Spielzeit 22–25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die rasantes Koop-Gameplay mit einem Hauch von Strategie suchen Besondere Merkmale Kooperatives Restaurantmanagement, hektisches Treiben in der Küche

Auf den Tisch! bietet eine Mischung aus Chaos und Zusammenarbeit. In diesem Koop-Spiel, das in einer Küche spielt, Du und deine Freunde betreibt ein Restaurant, in dem Effizienz und Teamarbeit im Mittelpunkt stehen. Du wirst das Kochen, Anrichten und Servieren unter einen Hut bringen und gleichzeitig deine Küche aufrüsten – alles, um deine Gäste zufrieden zu stellen und dein Restaurant am Laufen zu halten.

Auf den Tisch! hält dich auf Trab. Du wirst lachen, du wirst in Panik geraten, aber vor allem wirst du die Befriedigung eines gut geführten Restaurants spüren – bis jemand die Bestellungen durcheinanderbringt. Das dynamische Spielprinzip, bei dem jeder Spieler einen anderen Bereich des Restaurants leiten muss, schafft ein starkes Verantwortungsgefühl, fördert aber auch die Zusammenarbeit.

Der Zeichenstil ist verspielt und cartoonhaft, was dem hektischen Chaos in der Küche eine unbeschwerte Atmosphäre verleiht. Die Küchen sind farbenfroh und voller Charakter, und die skurrilen Entwürfe der Kunden sorgen für Spaß und Schwung. Das Sounddesign passt perfekt zum chaotischen Tempo, mit lebhafter Musik und mitreißenden Soundeffekten.

Mein Fazit:Auf den Tisch! fordert die Spieler mit seinem rasanten, kooperativen Kochspielprinzip heraus. Wenn du Lust auf eine chaotische, aber unterhaltsame Umgebung hast, in der du gemeinsam mit Freunden spielen kannst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

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7. Borderlands: The Handsome Collection [Ein chaotisches Abenteuer voller Beute]

Unsere Bewertung 9.

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Gearbox Software Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Koop-Shootern, Beutesammler Besondere Merkmale Zwei Borderlands-Spiele in einem, umfangreiche Beutesysteme, humorvolle Handlungsstränge

Borderlands: The Handsome CollectionPaketeBorderlands 2 and Borderlands: The Pre-Sequel in einem einzigen Paket – perfekt für Fans der am bestenGrenzgebietSpiele. Diese Sammlung bietet stundenlangen Spielspaß mit gemeinsamen Schießereien, Beutejagden und Charakterentwicklung, während du und ein Freund Seite an Seite auf demselben Bildschirm spielen.

Die Spiele zeichnen sich durch einen unverkennbaren, von Comics inspirierten Grafikstil aus, der von übertriebenem Humor und skurrilen Charakteren geprägt ist. Der geteilte Bildschirm funktioniert reibungslos und ermöglicht es jedem Spieler, die Aktionen seines Charakters in weitläufigen Open-World-Umgebungen zu steuern. Das Beutesystem sorgt für endlosen Spielspaß, denn es gibt unzählige Waffen- und Ausrüstungskombinationen zu entdecken.

Spieler auf Reddit heben oft hervor die tolle Chemie zwischen den Charakteren und der Spaß daran, gemeinsam mit Freunden Strategien zu entwickeln. Die Vielfalt an Missionen und Spielstilen sorgt für Abwechslung, egal ob du dich anschleichst, schießt oder gegen Bosse kämpfst.

Für alle, die ein intensives kooperatives Spielerlebnis mit Humor und hohem Wiederspielwert suchen, Borderlands: The Handsome Collection ist eine gute Wahl.

Mein Fazit: Borderlands: The Handsome Collection bietet Humor, Beute und endlose Action. Es ist ein Muss für alle Spieler, die auf der Suche nach Koop-Chaos sind, mit facettenreichen Welten zum Erkunden und unzähligen Beutegegenständen zum Sammeln.

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Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber SMG Studio Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Lässiger Koop-Modus, Spaß für die ganze Familie Besondere Merkmale Physikbasierter Bewegungssimulator, humorvolles Gameplay, einfache Steuerung

Auszug bringt skurriles, physikbasiertes Chaos in das Split-Screen-Koop-Genre. Du und bis zu drei Freunde arbeiten zusammen, um Möbel aus bizarren Häusern zu transportieren und dabei Hindernissen und Gefahren auszuweichen. Das Gameplay ist einfach, aber urkomisch – perfekt für lockere Spielrunden und Spieleabende mit der Familie.

Der Grafikstil ist farbenfroh und cartoonhaft, wobei übertriebene Charakteranimationen für zusätzlichen Charme sorgen. Dank des geteilten Bildschirms hat jeder einen klaren Überblick über seinen Bereich, was Teamwork unerlässlich macht. Reddit-Nutzer schätzen die unbeschwerten Herausforderungen und die Art und Weise, wie das Spiel Kommunikation und Koordination fördert.

Besonders hervorzuheben sind das einzigartige Spielkonzept und die abwechslungsreichen Levels, die für Abwechslung sorgen, während man sich an immer kniffligere Moves wagt. Es ist ideal für Spieler, die Spaß ohne großen Aufwand suchen.

Mein Fazit: Auszug Hier dreht sich alles um Spaß, chaotische Physik und Teamwork. Es ist perfekt für ein lockeres, stressfreies Koop-Erlebnis, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt.

★ Urkomisches physikalisches Chaos Auszug Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Mouldy Toof Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an kreativem Sandbox-Gameplay und strategischer Planung haben Besondere Merkmale Pixel-Art-Stil, verschiedene Gefängnisse, Koop-Modus im geteilten Bildschirm

Als ich die Rezension schrieb The Escapists 2, was mir ins Auge fiel, war wie offen das alles wirkt. In diesem Spiel für zwei Spieler (du und der andere Spieler) schlüpfst du in die Rolle eines Gefangenen, der in verschiedenen Gefängnissen, von denen jedes seine eigenen Herausforderungen und seinen eigenen Aufbau hat, eine Flucht plant. Der Pixel-Art-Stil verleiht dem Spiel einen nostalgischen Charme, während das Gameplay überraschend tiefgründig ist.

Der Split-Screen-Modus unterstützt den lokalen Koop-Modus, sodass du dich mit einem Freund zusammentun und eure Pläne in Echtzeit abstimmen kannst. Das sorgt für jede Menge Spaß und strategische Herausforderungen, während ihr gemeinsam Vorräte sammelt, Wachen ausweicht und kreative Fluchtwege ausheckt.

Spieler auf Reddit erwähnen oft wie die Vielfalt der Gefängnisse das Gameplay abwechslungsreich und interessant hält. Es ist eine Sandbox, die zum Ausprobieren anregt und geduldige sowie einfallsreiche Spieler belohnt.

Für Fans von Koop-Spielen, die gerne Strategie mit Action verbinden, bietet dieses Spiel viele Stunden Unterhaltung.

Mein Fazit:The Escapists 2 ermöglicht es den Spielern, clevere Fluchtpläne auszuarbeiten und sich zahlreichen Herausforderungen zu stellen. Wenn ihr gerne gemeinsam aus brenzligen Situationen in einer Sandbox-Umgebung entkommt, ist dieses Spiel eine gute Wahl.

★ Taktischer Gefängnisausbruch The Escapists 2 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios Durchschnittliche Spielzeit Unbegrenzt Am besten geeignet für Kreative Baumeister, Survival-Spieler, alle Altersgruppen Besondere Merkmale Open-World-Sandbox, grenzenlose Kreativität, Mod-Unterstützung

Bergbau, Handwerk ist eine zeitlose Wahl für das Spielen im Split-Screen-Modus auf Konsolen und dem PC. In dieser offenen Sandbox-Welt können Spieler gemeinsam bauen, erkunden und überleben – in einer pixeligen Welt voller unendlicher Möglichkeiten. Der Split-Screen-Modus läuft reibungslos und ermöglicht es Freunden und Familienmitgliedern, sich den Bildschirm zu teilen, während sie Ressourcen sammeln oder komplexe Bauwerke errichten.

Die blockartige Grafik ist kultig und auf den ersten Blick erkennbar, und Das Spiel spricht alle Altersgruppen und Spielstärken an. Die Gemeinschaft lobt oft Bergbau, Handwerkwegen seiner Kreativität und Vielseitigkeit sowohl im Friedens- als auch im Überlebensmodus. Reddit-Nutzer heben oft hervor, wie gut es sich eignet, um durch gemeinsame Projekte und Abenteuer den Zusammenhalt zu stärken.

Wenn ihr ein entspanntes und dennoch fesselndes Spiel sucht, das ihr gemeinsam spielen könnt, Bergbau, Handwerk ist kaum zu übertreffen.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk bleibt das ultimative Spiel für kreative Spieler. Seine Flexibilität und die Möglichkeit, alles selbst zu erschaffen, machen es zu einem Muss für Spieler jeden Alters.

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11. Forza Motorsport 7 [Ideal für Rennsportfans und ambitionierte Fahrer]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Turn 10 Studios Durchschnittliche Spielzeit 29 Stunden Am besten geeignet für Rennsportfans, die Wert auf ein realistisches, spannendes Erlebnis legen Besondere Merkmale Realistische Rennphysik, umfangreiche Fahrzeugauswahl, dynamische Wetter- und Streckenbedingungen

Forza Motorsport 7 bietet dir ein spannendes Rennerlebnis mit Schwerpunkt auf Realismus. Mit über 700 Fahrzeugen und mehr als 30 Strecken, Es ist ideal für Spieler, die gerne ihre Fahrzeuge feinabstimmen und sich mit anderen messen. Es ist die ideale Wahl sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für eingefleischte Rennsportfans, die sich eine wettbewerbsorientierte und fesselnde Rennsimulation wünschen.

Das Gameplay ist sehr detailreich, wodurch du die volle Kontrolle über die Fahrzeuganpassung, die Rennstrategie und die Reaktionen in Echtzeit auf Streckenveränderungen hast. Ganz gleich, ob du enge Kurven nimmst oder den Reifenverschleiß im Auge behältst – jede Entscheidung zählt. Die Steuerung ist präzise und reaktionsschnell und vermittelt in jedem Rennen das Gefühl, wirklich am Steuer zu sitzen.

Optisch,Forza Motorsport 7ist atemberaubend. Die detailgetreuen Automodelle und Wettereffekte sind beeindruckend, das jedes Rennen zum Leben erweckt. Und auf einem guter Gaming-Laptop… läuft es wunderbar – flüssig, ruckelfrei und mit all den Details, die diese Welt so lebendig wirken lassen. Die dynamische Beleuchtung und die Reflexionen tragen zur fesselnden Atmosphäre bei und vermitteln das Gefühl, tatsächlich auf der Rennstrecke zu sein.

Mein Fazit: Forza Motorsport 7 bietet realistisches Rennvergnügen mit atemberaubender Grafik und ausgefeilter Spielmechanik. Es ist perfekt für Rennsportfans, die ein Split-Screen-Erlebnis suchen, das sowohl spannend als auch authentisch ist.

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12. LEGO Marvel Super Heroes [Action-Blockbuster mit Superkräften]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Reisegeschichten Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Familienfreundliche Koop-Spiele, Gelegenheitsspieler und jüngere Spieler Besondere Merkmale Ein umfangreiches Marvel-Universum, Humor, Rätsel, vielfältige Charakterklassen

LEGO Marvel Super Heroes ist die perfekte Wahl für Fans von Split-Screen-Spielen, die auf der Suche nach einem lockeren, unterhaltsamen Spielerlebnis voller Superhelden-Action sind.

In diesem Spiel können zwei Spieler gemeinsam auf einem Bildschirm verschiedene Missionen und Rätsel in einer farbenfrohen, pixeligen Welt voller Marvel-Charaktere bewältigen. Es bietet eine ausgewogene Mischung aus Kämpfe, Erkundung und Rätsellösen auf eine Weise, die das Spiel spannend hält, ohne neue Spieler zu überfordern, was es zu einem der am bestenLEGOSpieleda draußen.

Der visuelle Stil ist bezaubernd, mit farbenfrohen LEGO Modelle der beliebtesten Helden und Schurken, präsentiert mit humorvollen Zwischensequenzen und witzigen Dialogen. Der geteilte Bildschirm ist dynamisch und zoomt hinein und heraus, wenn sich die Spieler voneinander entfernen oder wieder näherkommen, sodass die Action stets klar und gut nachvollziehbar bleibt.

Bewertungen auf Plattformen wie Reddit heben die Attraktivität des Spiels für Familien und Freunde hervor, die unbeschwerten Koop-Spaß suchen. Dank der großen Auswahl an Charakteren kann man zwischen ihnen wechseln und experimentieren, was den Wiederspielwert erhöht.

Wenn du Lust auf ein entspanntes, unterhaltsames Spiel im Split-Screen-Modus hast, das Comic-Spannung mit LEGOHumor,LEGO Marvel Super Heroespasst genau ins Bild.

Mein Fazit: LEGO Marvel Super Heroes verbindet spannende Superhelden-Action mit klassischen LEGO Humor. Es ist ein familienfreundliches Spiel, bei dem ihr in das Marvel-Universum eintauchen und gemeinsam die Lage retten könnt.

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Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Launische Wassermelone Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Lässiger und wettkampforientierter lokaler Mehrspielermodus Besondere Merkmale Einfache Steuerung, Power-Up-Kombinationen, Gefahren in der Umgebung

Als ich spielteBoomerang Fu, Ich fand den Einstieg einfach, aber es war schwer, das Spiel zu meistern. Das Konzept ist einfach: Die Spieler steuern niedliche Lebensmittel-Figuren, die mit Bumerangs bewaffnet sind. Das Gameplay dreht sich um rasante, chaotische Kämpfe in kleinen Arenen mit vielen interaktiven Elementen.

Was dieses Spiel so besonders macht, ist die Vielfalt der Power-Ups und die Art und Weise, wie die Umgebung den Verlauf eines Spiels beeinflussen kann. Du kannst deinen Bumerang von Wänden abprallen lassen, Geschwindigkeitsboni einsammeln oder Gefahren wie Fallen nutzen, um deine Freunde auszutricksen.

Der Pixel-Art-Stil ist farbenfroh und bezaubernd, und die Animationen tragen zur unterhaltsamen, unbeschwerten Atmosphäre bei. Der geteilte Bildschirm ist zwar nur lokal verfügbar, läuft aber flüssig und sorgt dafür, dass die gesamte Action im Blick bleibt – was bei dieser Art von schnellem Gameplay entscheidend ist.

Wenn du eincooles Indie-Spiel das Geschick und schnelles Denken belohnt, Boomerang Fu ist eine tolle Wahl. Es eignet sich perfekt für lockere Treffen, egal ob ihr im Split-Screen-Modus spielen oder ernsthafte Split-Screen-Wettkämpfe austragen wollt.

Mein Fazit: Boomerang Fu Das Spiel ist einfach gehalten, macht aber durch sein schnelles, wettbewerbsorientiertes Gameplay süchtig. Wenn du Lust auf kurze, rasante Matches mit Freunden hast, ist dieses Spiel die perfekte Wahl.

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Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio MDHR Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Für Fans anspruchsvoller Plattformspiele und Liebhaber klassischer Animationsfilme Besondere Merkmale Handgezeichneter Cartoon-Stil der 1930er Jahre, knallharte Bosskämpfe

Cuphead ist ein visuell atemberaubendes Plattformspiel mit einer unverwechselbaren, handgezeichneten Cartoon-Ästhetik der 1930er Jahre. Das Spiel ist bekannt für seinen hohen Schwierigkeitsgrad und seine unvergesslichen Bosskämpfe, die im Split-Screen-Koop-Modus noch spannender werden. Zwei Spieler können sich lokal zusammenschließen, um die anspruchsvollen Level und Bosse Seite an Seite zu meistern.

Der Grafikstil hebt es von anderen Spielen ab, mit flüssige Animationen und lebendige Hintergründe. Im Split-Screen-Modus bleiben beide Spieler vollständig im Blickfeld und bleiben voll im Spiel. In den Rückmeldungen auf Reddit wird oft der lohnende Schwierigkeitsgrad des Spiels hervorgehoben und betont, wie Teamwork schwierige Kämpfe bewältigbar macht.

Wenn du anspruchsvolle Spiele mit einzigartiger Optik magst und dieses Erlebnis gemeinsam auf der Couch genießen möchtest, Cuphead ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit:Cuphead führt die Spieler mit seiner einzigartigen Grafik im Stil der Cartoons der 1930er Jahre durch knifflige, aber lohnende Herausforderungen. Es ist genau das Richtige für alle, die Herausforderungen lieben und eine wunderschön animierte Welt voller kniffliger Bosskämpfe erleben möchten.

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Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber NetherRealm Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von Kampfspielen, spannende Duelle auf der Couch Besondere Merkmale Brutale Kampfmechanik, filmreifer Story-Modus, Charakteranpassung

Mortal Kombat 11ist dasdas beste Kampfspiel für Spieler, die intensive, wettbewerbsorientierte Split-Screen-Kämpfe suchen. Mit einer Auswahl an legendären Kämpfern und flüssigen Kampfmechaniken bietet das Spiel eine Mischung aus schnellen Combos und strategischem Gameplay. Der filmreife Story-Modus sorgt für zusätzliche Tiefe, doch der eigentliche Spaß liegt darin, lokal gegen einen Freund anzutreten.

Die Grafik ist äußerst detailreich, mit realistischen Charaktermodellen und flüssigen Animationen. Der geteilte Bildschirm ist hier ein Klassiker, da es sich um ein Kopf-an-Kopf-Duell handelt – perfekt für Nahkampf-Action und schnelle Runden. Reddit-Nutzer loben das Spiel Ausgewogenheit zwischen Zugänglichkeit und Tiefe, wodurch es sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler geeignet ist.

Das Spiel bietet umfangreiche Charakteranpassungsmöglichkeiten und wird regelmäßig aktualisiert, wodurch die Kampfszene lebendig bleibt. Wenn du deine Rechnungen von Angesicht zu Angesicht begleichen willst, Mortal Kombat 11 bietet dieses unverfälschte, adrenalingeladene Erlebnis.

Mein Fazit:Mortal Kombat 11 versetzt dich in intensive, brutale Kämpfe mit einer Vielzahl legendärer Charaktere. Wenn du kompetitive Kampfspiele liebst, besticht dieses Spiel durch seine tiefgehenden Spielmechaniken und spannenden Zweikämpfe.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Split-Screen-Spielen

Wenn man sich die besten Koop-Spiele mit geteiltem Bildschirm ansieht, ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Diese Spiele bieten für jede Gruppe etwas Besonderes:

Für Rätselfreunde → Es braucht zwei . Ein Meisterwerk des Koop-Gameplays mit fesselnden Spielmechaniken, die euch beide auf Trab halten, während ihr euch durch eine bewegende Geschichte bewegt.

. Ein Meisterwerk des Koop-Gameplays mit fesselnden Spielmechaniken, die euch beide auf Trab halten, während ihr euch durch eine bewegende Geschichte bewegt. Für alle, die chaotischen Spaß suchen → Overcooked 2 . Eine wilde Koch-Herausforderung, bei der Teamwork und Schnelligkeit entscheidend sind, um die sich ständig ändernden Levels zu meistern und hungrige Kunden zufrieden zu stellen.

. Eine wilde Koch-Herausforderung, bei der Teamwork und Schnelligkeit entscheidend sind, um die sich ständig ändernden Levels zu meistern und hungrige Kunden zufrieden zu stellen. Für Kreativstrategen → The Escapists 2 . Entfliehe gemeinsam mit deinem Partner aus dem Gefängnis, indem ihr zusammen Rätsel löst und euch an den Wachen vorbeischleicht – in einer Sandbox-Umgebung, die unendliche Möglichkeiten bietet.

. Entfliehe gemeinsam mit deinem Partner aus dem Gefängnis, indem ihr zusammen Rätsel löst und euch an den Wachen vorbeischleicht – in einer Sandbox-Umgebung, die unendliche Möglichkeiten bietet. Für Fans von Plattformspielen → Unravel Two. Ein entspannendes und zugleich herausforderndes Koop-Erlebnis, bei dem zwei Yarnys gemeinsam wunderschön gestaltete, auf Physik basierende Rätsel lösen.

Ganz gleich, wonach du suchst – diese Spiele garantieren stundenlangen Spaß, spannende Herausforderungen und unvergessliche Momente mit einem Freund oder einem geliebten Menschen.

Häufig gestellte Fragen