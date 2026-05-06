Die 9 besten Spiele, mit denen Sie 2025 besser einschlafen können als je zuvor

Es mag auf den ersten Blick etwas schwer zu glauben sein, aber wenn es um diese schlaflosen Nächte geht, sind manchmal die besten Spiele genau das Richtige, um einzuschlafen. Ja, ein einfaches Wortspiel oder ein kleines Abenteuer können tatsächlich viel dazu beitragen, dass man sich entspannt.

Das kennen wir alle: Es ist spät in der Nacht, man wälzt sich hin und her und kann einfach nicht abschalten. Manchmal kommt der Kopf einfach nicht zur Ruhe, egal wie müde man sich fühlt. Aber zum Glück bist du nicht allein!

Ich meine damit, dass es beruhigend ist, schlaffreundliche Spieletitel um dich nach einem hektischen Tag zur Ruhe kommen zu lassen, rasende Gedanken loszuwerden und die richtige Stimmung für den Schlaf zu finden. Egal, ob du mit Ängsten zu kämpfen hast oder einfach nur entspannen möchtest – ich habe genau das Richtige für dich. Lass mich dir deine perfekten Begleiter für die Nacht vorstellen, die dir beim Einschlafen helfen.

Unsere Top-Auswahl an Spielen zum Einschlafen

Nachdem wir zahlreiche Spiele getestet haben, die dir beim Einschlafen helfen sollen, sind dies die Meine Top 3, die für mich am besten funktionieren. Das ist die perfekte Kombination: entspannte Atmosphäre, ein gemächliches Tempo und beruhigende Klänge, die dir helfen, ganz natürlich zur Ruhe zu kommen.

Stardew Valley (2016) – Mein persönlicher Favorit, wenn ich schnell zur Ruhe kommen muss. Die langsamen, sich wiederholenden Aufgaben wie Ackerbau, Angeln und die Versorgung der Tiere machen es superleicht, den Kopf frei zu bekommen. Der ruhige Soundtrack und die einfache Spielmechanik sind perfekt, um das Spiel mit Kopfhörern im Bett zu spielen. Es ist wie eine perfekte, aktivitätsbasierte Entspannung, die einem hilft, zur Ruhe zu kommen. Miitopia (2021) – Ein ultimatives gemütliches Abenteuer, bei dem du dich entspannen und deine Gedanken bis tief in die Nacht schweifen lassen kannst. Erschaffe deine eigenen Helden, erkunde märchenhafte Welten und tauche ein in den ruhigen, unbeschwerten Spaß. Animal Crossing: Neu Horizonte (2020) – Ein echter Klassiker unter den Schlafspielen. Hier geht es darum, das Leben ganz in seinem eigenen Tempo zu genießen. Die ruhige Inselkulisse, die sanfte Hintergrundmusik und die niedlichen Grafiken sorgen für die perfekte Stimmung vor dem Schlafengehen. Mir hilft es immer, einen langen, anstrengenden Tag hinter mir zu lassen.

Ich habe diese drei ausgewählt, weil sie am besten dabei helfen, einzuschlafen: langsam, entspannend, leicht zu spielen, und ideal für Stress und Ängste abzubauen, oder wenn Sie es mit einem Schlafstörung. Sie helfen dir dabei, zur Ruhe zu kommen, ohne dein Gehirn zu überreizen – genau das, was du vor dem Schlafengehen brauchst.

Machen wir weiter, denn es gibt noch mehr gemütliche Tipps, die du dir auf jeden Fall ansehen solltest.

Die 9 besten Spiele, mit denen du einschlafen kannst wie ein Baby

Wenn dir nach einem langen, anstrengenden Tag der Kopf brummt oder du einfach nur etwas ganz Tolles willst vor dem Schlafengehen entspannen… diese Tipps können dir wirklich helfen ausschalten. Manche sind gemütlich, manche seltsam befriedigend, aber alle sind perfekt, um die richtige Stimmung vor dem Schlafengehen zu schaffen. Hier sind deine neuen Lieblingsstücke für den Abend:

1. Stardew Valley [Ideal zur Entspannung vor dem Schlafengehen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Entwickler ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit Hunderte von Stunden Am besten geeignet für Ideal zum Stressabbau und für die Abendroutine Besondere Merkmale Eine friedliche Simulation rund um Landwirtschaft, Fischerei und das tägliche Leben

Wenn du schon einmal einen dieser anstrengenden Tage hattest, an denen deine Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen, Stardew Valley ist wie ein Soft-Reset.

Du darfst in einem gemütliches Städtchen… arbeite auf deinem Bauernhof, gehe angeln, erkunde die Umgebung und mach einfach dein Ding in deinem eigenen Tempo. Keine Stoppuhren, keine Eile, kein Druck. Es ist eine dieser Aktivitäten, die auf natürliche Weise beim Einschlafen helfen, weil du dabei abschalten und die einfachen Aufgaben genießen kannst.

Was macht es so beruhigend? Die ganze Atmosphäre ist einfach super entspannt. Die sich wiederholenden Aufgaben, die entspannende Musik, die sanften Soundeffekte und die ruhigen Bilder sorgen dafür, dass man unglaublich leicht zur Ruhe kommt.

Pro-Tipp Am besten im Bett mit Kopfhörern hören, gerade wenn man langsam müde wird.

Das farbenfrohe Design und die ruhige Kulisse des Spiels schaffen eine schlaffördernde Atmosphäre, die dir hilft, die Anspannung loslassen, und es ist auch eine tolle Option, wenn du manchmal unter Schlaflosigkeit leidest. Außerdem musst du nicht unbedingt das nächste Level erreichen, um wach zu bleiben – es geht vielmehr darum, Slow Living and das tun, was sich gut anfühltim Moment.

Du kannst stundenlang angeln, dich um deine Tiere kümmern, etwas anbauen oder einfach nur herumspazieren und den Geräuschen der Umgebung lauschen. Das ist ideal, um rasende Gedanken loszuwerden und eine Schlafenszeitroutine zu entwickeln, die wirklich funktioniert.

Mein Fazit:Stardew Valley ist das perfekte Spiel, um nach einem langen Tag zur Ruhe zu kommen. Mit seinen friedlichen Bauernhofaktivitäten und dem gemächlichen Tempo wiegt es einen sanft in den Schlaf – ideal für alle, die mit rasenden Gedanken zu kämpfen haben.

2. Miitopia [Ideal für entspanntes Spielen vor dem Schlafengehen]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30 bis 50 Stunden Am besten geeignet für Ideal für ein lockeres, lustiges Spiel vor dem Schlafengehen Besondere Merkmale Anpassbare Figuren und zufällige lustige Geschichten

Wenn du auf der Suche nach etwas bist leicht, witzig und total entspannt vor dem Schlafengehen zu spielen, Miitopia ist die perfekte Wahl. Es gehört zu jenen Titeln, die wirklich entspannend sind und die man ohne großen Aufwand genießen kann. Es ist ein storybasiertes Spiel, in dem du deinen Mii-Charakter ganz nach deinen Wünschen gestalten und ihn auf alberne, Abenteuer ohne großen Stress.

Vielleicht siehst du, wie dein bester Freund gegen einen riesigen Hamburger kämpft oder deine Oma sich mit einem sprechenden Pferd auf eine Abenteuerreise begibt – genau so ist dieses Spiel. Durch den Zufall bleibt es unterhaltsam, ohne jemals stressig zu werden.

Was „Miitopia“ zu einem so guten Spiel macht, das einem beim Einschlafen hilft, ist die Art und Weise, wie ruhig und gelassen Genau so ist es. Die Kämpfe und Aktivitäten verlaufen in einem langsamen, entspannten Tempo, sodass man sich nie gehetzt oder überfordert fühlt. Die Hintergrundmusik ist leise und chillig – nichts Lautes, das einen wachhalten würde. Außerdem gibt es hier keinerlei Wettbewerbsdruck. Man kann ganz in seinem eigenen Tempo spielen, ohne sich Gedanken über Zeitlimits, Ranglisten oder den Verlust von Spielfortschritten machen zu müssen.

Pro-Tipp Spiel es im Bett ab, mit leiser Lautstärke, etwa 30 Minuten bevor du schlafen gehen willst, und lass dich einfach darauf ein.

Auch optisch wirkt es sehr gemütlich. Der farbenfrohe, sanfte Zeichenstil strahlt Verspieltheit und Freundlichkeit aus, was einem wirklich dabei hilft, in einer entspannte Atmosphäre vor dem Schlafengehen. Es gibt nichts Beängstigendes, nichts Anstrengendes – nur lockeren Humor und einfache Aufgaben, die dir helfen, ganz natürlich zur Ruhe zu kommen.

Vielleicht interessiert Sie auch einige der besten Plattformspiele die denselben Spaß und dieselbe unbeschwerte Energie vermitteln.

Mein Fazit: Miitopia bietet Humor und skurrile Abenteuer auf entspannte, stressfreie Weise – mit seinen spontanen, unterhaltsamen Geschichten und dem lockeren Spielablauf ist es perfekt, um vor dem Schlafengehen zur Ruhe zu kommen.

3. Animal Crossing: New Horizons [Ideal für die Schlafenszeit-Routine]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Hunderte von Stunden Am besten geeignet für Ideal für entspannte Alltagsroutinen und zum Stressabbau Besondere Merkmale Die Freiheit, auf deine Art und in deinem eigenen Tempo zu spielen

Kennst du diese Abende, an denen du einfach nur etwas total Entspanntes brauchst, um abzuschalten? Genau da kommt Animal Crossing: New Horizonskommt ins Spiel.

Das ist das Nonplusultra Ein Klassiker zum Einschlafen. Du kommst an am dein die eigene kleine Insel und dir ganz langsam dein Traumleben aufbauen: angeln, dekorieren, Blumen pflanzen, mit den Nachbarn plaudern und einfach nur die Atmosphäre genießen, ganz ohne Eile. Es gibt keine Feinde, keine Zeitlimits und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.

Was machtAnimal Crossing Das Beste daran, um einzuschlafen, ist, wie unglaublich entspannend es ist. Das Tempo ist extrem langsam, und man kann stundenlang diese sich wiederholenden Bewegungen ausführen, befriedigende Aufgaben wie Möbel umstellen, Insekten fangen oder die Blumen gießen.

Pro-Tipp Spiele es auf deiner Konsole im Flugmodus, während du im Bett liegst und dich von den sanften Klängen der Insel in den Schlaf wiegen lässt.

Du kannst sogar herumstreifen und Früchte sammeln, am Strand entspannen oder einfach nur Dinge umstellen, bis deine Insel genau deinen Vorstellungen entspricht. Du kannst auch die Inseln anderer Spieler besuchen oder einfach einen ganzen Abend damit verbringen, dein Haus zu gestalten. Kein Druck, keine Fristen und Völlige Freiheit, so zu spielen, wie du willst.

Die Hintergrundmusik ist sanft und besteht aus entspannenden Inselklängen, die dir helfen, nach einem langen, anstrengenden Tag zur Ruhe zu kommen. Die Grafik ist bezaubernd, und schon allein ein Spaziergang auf deiner Insel fühlt sich gemütlich und ruhig.

Hier wirst du niemals mit beängstigenden Momenten oder Entscheidungen mit hohen Risiken konfrontiert. Es geht nur darum, Routinen bei niedrigem Druck und deinen eigenen Rhythmus zu genießen, was wirklich dabei hilft, den Kopf frei zu bekommen und die richtige Stimmung zum Ausruhen zu finden.

Für noch mehr gemütliche Inselatmosphäre gibt es andere Spiele wie Animal Crossing Das wäre doch ideal, um als Nächstes zu erkunden.

Mein Fazit:Animal Crossing: New Horizons bietet eine Oase der Ruhe, in der du deine Insel ganz in deinem eigenen Tempo gestalten kannst – ideal, um vor dem Schlafengehen den Kopf frei zu bekommen.

4. Auspacken [Ideal für entspanntes, stressfreies Gaming]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Hexenstrahl Durchschnittliche Spielzeit Etwa 4 bis 5 Stunden Am besten geeignet für Ideal für kurze, entspannte Spielrunden Besondere Merkmale Ruhige Rätsel, bei denen man Gegenstände anordnen muss, mit einer sanften Geschichte

Auspacken ist pure, einfache Entspannung. Im Grunde geht es darum, Kisten auszupacken und die Gegenstände sorgfältig in einem neuen Zuhause unterzubringen. Keine Zeitlimit, keine Punktzahl, kein Richtig oder Falsch. Nur ruhiges, sich wiederholendes Sortieren und Ordnen.

Die Atmosphäre des Spiels ist total entspannt, und ehrlich gesagt, ist es überraschend befriedigend. Es ist eines dieser Spiele, die man jederzeit wieder aufnehmen kann, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo man aufgehört hat.

Dieses Spiel hat einfach etwas an sich, das es perfekt macht, um nach einem langen Tag abzuschalten. Das Tempo ist gemächlich, die Aufgaben sind einfach, und man kann sich Zeit lassen, um die Objekte genau dorthin zu verschieben, wo man sie haben möchte.

Du wirst Bücher ordnen, Kleidung zusammenlegen oder kleine Dekoartikel aufstellen. Es geht um kleine, ruhige Handgriffe, die dir helfen, dich zu konzentrieren, ohne zu viel nachzudenken.

Pro-Tipp Lass es ein paar Minuten lang leise laufen, während du schon im Bett liegst. Das ist ideal, um zur Ruhe zu kommen, ohne dass du darüber nachdenken musst.

Im Hintergrund erklingen sanfte Umgebungsgeräusche und entspannende Musik, die dir wirklich dabei helfen, eine friedliche Stimmung. Die Grafik ist gemütlich, farbenfroh und zurückhaltend (genau das richtige Maß an Details, um die Hände zu beschäftigen, ohne einen zu überfordern).

Es ist ein absolut stressfreies Erlebnis ohne Schreckmomente, ohne Wettstreit und ohne Zeitdruck. Diese Art des sanften, sich wiederholenden Sortierens ähnelt sehr kognitives Umordnen, eine einfache mentale Technik, die Menschen beim Einschlafen hilft, indem sie den Geist mit zufälligen, neutralen Gedanken und Bildern ablenkt.

Außerdem gibt esÄhnliche Spiele wie „Unpacking“ die dir dasselbe friedliche, praktische Gefühl vermitteln und sich zudem hervorragend für Kinder eignen, die vor dem Schlafengehen etwas Ruhiges brauchen.

Mein Fazit:Auspacken ist ein hervorragendes Spiel, um den Kopf frei zu bekommen – dank seiner befriedigenden und einfachen Aufgaben zum Ordnen von Objekten, die sich perfekt eignen, um vor dem Schlafengehen in einen ruhigen, friedlichen Zustand zu gelangen.

5. Eine Nacht im Wald [Am besten geeignet für ruhige, storybasierte Erkundung]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Unendlicher Fall Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 bis 10 Stunden Am besten geeignet für Ideal für ruhiges, storybasiertes Gaming Besondere Merkmale Entspanntes Erkunden mit emotionalen, fesselnden Geschichten

Eine Nacht im Wald ist eine tolle Wahl, wenn du Lust auf ein ein ruhiges, erzählreiches Spiel, das dir hilft, abends zur Ruhe zu kommen. Du schlüpfst in die Rolle von Mae, einer jungen Katze, die in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Dort erkundest du friedliche Straßen, unterhältst dich mit schrulligen Charakteren und genießt entspannte Alltagsmomente.

In diesem Spiel geht es nicht ums Gewinnen – es geht darum, die Geschichte in deinem eigenen Tempo zu durchlaufen, und es behandelt außerdem emotionale Themen wie zum Beispiel Wut zu empfinden oder mit Situationen umzugehen, in denen andere deine Stimmung falsch einschätzen oder nicht verstehen, was du gerade durchmachst. Es ist ein überraschend einfühlsames Spiel, das dir Raum zum Verarbeiten und Ausruhen bietet.

Pro-Tipp Spiel es bei gedämpfter Helligkeit, im Bett und mit Kopfhörern. Es ist perfekt zum Entspannen, wenn du nicht schlafen kannst, aber nicht auf dein Handy starren möchtest.

Das Beste daran ist, wie zurückhaltend alles fühlt sich an. Die Geräusche im Hintergrund sind ganz leise, wie die Art von Stille, die man hört, wenn man draußen ist, um Spaziergang in der Nacht. Die Optik ist gemütlich und schlicht, mit warmen Farben, die einem helfen, zur Ruhe zu kommen, ohne zu viel nachzudenken.

Es gibt keine Eile, keinen Wettstreit und keine schwierigen Aufgaben. Nur einen sanften Ablauf, der dir hilft, ruhig zu bleiben und dich auf etwas Leichtes zu konzentrieren. Das ist ideal für alle, die manchmal mit Ängsten zu kämpfen haben oder nach einem anstrengenden Tag nicht so leicht abschalten können, und auch eine tolle Option, wenn du nach etwas suchst, das deinen REM-Schlaf nicht stört.

Du kannst dir auch einige tolle Abenteuerspiele mit einer ähnlich entspannten Atmosphäre und ganz ohne Druck.

Mein Fazit:Eine Nacht im Wald bietet dir mit seiner gemütlichen Erkundung und der mitreißenden Erzählweise ein nachdenklich stimmendes und emotionales Erlebnis und eignet sich daher perfekt zum Entspannen nach einem anstrengenden Tag.

6. Spiritfarer [Ideal für ruhige Erkundungen und emotionale Tiefe]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 bis 30 Stunden Am besten geeignet für Ideal für entspanntes Erkunden und ein Spiel voller Geschichten Besondere Merkmale Ein wunderschönes Segelabenteuer mit tief bewegenden Momenten

Spiritfarer ist eine dieser Optionen, die sich am Ende des Tages einfach wie eine herzliche Umarmung anfühlt. Du spielst Stella, segelst über ruhige Gewässer, kümmerst dich um freundliche Geister und hilfst ihnen, weiterzuziehen. Die Geschichte geht so überraschend tief Manchmal schon, aber man kann es auch ruhig angehen lassen und einfach die Zeit auf dem Boot genießen.

Das Beste daran ist Spiritfarer ist, wie weich und sanft sich alles anfühlt. Die Hintergrundgeräusche sind leise und sanft – genau die Art von Geräuschen, die deinem Gehirn helfen, zur Ruhe zu kommen, ohne dass du es überhaupt merkst.

Pro-Tipp Spiel es im Flugmodus ab, bei ausgeschaltetem Licht und leiser Lautstärke. Das ist eine tolle Methode, um den Kopf zur Ruhe zu bringen, wenn du noch nicht so recht einschlafen kannst.

Es hat das gewisse EtwasAtmosphäre einer geführten Sitzung das sorgt dafür, dass du ruhig bleibst. Du wirst kleine, coole Sachen wie zum Beispiel Mahlzeiten für deine Geisterfreunde zuzubereiten, ein paar Pflanzen anzubauen oder einfach nur herumzusegeln und dein Boot zu reparieren (einfach kleine Dinge, um die Hände zu beschäftigen).

Es ist auch ideal, wenn du gerade in einer schlechten Stimmung steckst oder mit negativen Gefühlen zu kämpfen hast. Das ganze Spiel bietet dir diesen gemütlichen kleinen Rückzugsort, an dem deine Gedanken frei schweifen und du ohne Druck wieder zu dir finden kannst. Ehrlich gesagt fühlt es sich an wie ein kleine mentale Auszeit das funktioniert einfach.

Es gibtEs gibt noch jede Menge andere gemütliche Spiele wenn du Lust hast, diese warme, friedliche Atmosphäre zu genießen. Du kannst das Ganze auch mit einfachen Wortspielen oder anderen entspannenden Aktivitäten aufpeppen, je nachdem, was dir abends am besten tut.

Mein Fazit: Spiritfarer ist mit seinem sanften Spielverlauf und seiner bewegenden Geschichte ein herzerwärmendes und beruhigendes Erlebnis, das jedem, der vor dem Schlafengehen ein ruhiges Spiel sucht, eine wohltuende Auszeit bietet.

7. Eine kurze Wanderung [Ideal für eine entspannte Erkundungstour]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Adam Grey Durchschnittliche Spielzeit Etwa 2 bis 3 Stunden Am besten geeignet für Ideal für unbeschwerte Erkundungstouren Besondere Merkmale Ein beschauliches Wanderabenteuer mit der Freiheit einer offenen Welt

Manchmal braucht man einfach ein einfaches Spiel, bei dem man durchatmen und sich treiben lassen kann, und genau das ist Eine kurze Wanderungworum es geht.

Du spielst als Claire, eine ein kleiner Vogel, der eine winzige Insel erkundet, auf Wanderwegen unterwegs sein, mit netten Leuten plaudern und einfach dahin gehen, wohin einem gerade der Sinn steht. Man muss einfach nur herumschlendernMach einfach dein Ding und lass dir so viel Zeit, wie du willst, denn niemand wartet auf dich.

Was ich an diesem Spiel liebe, ist, wie es einem ganz natürlich dabei hilft, zur Ruhe zu kommen, ohne dabei irgendetwas zu erzwingen. Die entspannenden Klänge im Hintergrund, die einfachen Bewegungen und die superentspannten Gespräche wirken fast wie ein mentaler Neustart.

Pro-Tipp Spiele es mit deinem Handy im Flugmodus und leiser Lautstärke und lass dich einfach darauf ein, bis du das Gefühl hast, dass es Zeit ist, Feierabend zu machen.

Du kannst deine Zeit damit verbringen, über Seen zu gleiten, zufällige Wörter von Wegweisern zu sammeln, kleine Überraschungen zu entdecken oder einfach nur dem Wind zu folgen. Es ist die Art von Spiel, die dir hilft, sanft ausschalten, vor allem nach diesen hektischen Nächten, in denen die Gedanken nur so rasen.

Das ist auch eine gute Wahl wenn Sie unter Schlaflosigkeit leiden oder einfach nur etwas Leichtes suchst, das deiner psychischen Gesundheit gut tut. Das kann wirklich dabei helfen, die Gedanken zu ordnen und den Geist zu beruhigen, besonders wenn du müde bist und gedankenlos durch irgendwelche Inhalte scrollst.

Im Grunde genommen ähnelt dieses Spiel ein bisschen der Loóna-App – du weißt schon, dieser App, die dir hilft, mit schrittweisen Entspannungsübungen zur Ruhe zu kommen und deine Gedanken ohne Druck zu ordnen.

Mein Fazit: Eine kurze Wanderung bietet ein ruhiges, entspanntes Erlebnis, während man durch eine friedliche Welt schlendert, was es zu einer hervorragenden Wahl für ein beruhigendes Spiel am Abend macht, das dabei hilft, den Kopf frei zu bekommen.

8. Cozy Grove [Ideal für tägliche Entspannungssitzungen]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Spry Fox Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30 bis 60 Stunden Am besten geeignet für Ideal für sanfte, tägliche Spielstunden Besondere Merkmale Wunderschöne Lebenssimulation mit handgezeichneten Grafiken und Echtzeit-Fortschritt

An manchen Abenden braucht man einfach etwas Beruhigendes, um zur Ruhe zu kommen, und genau das ist dieses Ein kleines Inselabenteuer das „Cozy Groove“ mit sich bringt.

Du erkundest eine kleine, geheimnisvolle Insel, triffst auf freundliche Geisterbären und langsam wieder Farbe ins Spiel bringen in ihre Welt ein, indem sie einfache alltägliche Aufgaben wie das Sammeln von Gegenständen, das Basteln und das Angeln erledigen. Man muss nichts schnell erledigen – es ist die Art von Spiel, die am besten funktioniert, wenn man jeden Abend ein wenig spielt.

Was das Ganze für die Nacht wirklich so toll macht, ist, dass man einfach Nimm’s locker, als würde dich niemand drängen oder irgendetwas von dir erwarten. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn du manchmal Probleme hast, einzuschlafen, oder dich nach einem anstrengenden Abend in einem seltsamen Gefühlszustand gefangen fühlst.

Pro-Tipp Lass die Musik bei gedämpfter Beleuchtung und leiser Lautstärke laufen und lass dich ganz in deinem eigenen Tempo treiben, bis du schläfrig wirst.

Die sanfte Musik und die beruhigenden Klänge wirken, als wären sie Teil einer App zur Stimmungsaufhellung, die hilft dir, die richtige Stimmung zu finden vor dem Schlafengehen. Wenn du kleine, ruhige Aufgaben erledigst, hilft das deinem Gehirn, in einen besseren Zustand zu gleiten, ohne dass du dich zu sehr konzentrieren musst. Es ist, als würdest du deinem Geist etwas Leichtes und Beständiges geben, dem er folgen kann, während sich dein Körper auf die Ruhephase vorbereitet.

Mein Fazit: Gemütliche Lichtung bietet mit seinem ruhigen Spielablauf und dem sanften Grafikstil ein beruhigendes, fesselndes Erlebnis – die ideale Wahl für abendliche Spielrunden, bei denen man gut zur Ruhe kommt.

9. Verschüttet! [Am besten geeignet für ruhiges, zielgerichtetes Spielen]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Linse Durchschnittliche Spielzeit ca. 1 Stunde Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach einer kurzen, entspannten Indie-Simulation mit wenig Druck und einer starken Botschaft sind Besondere Merkmale Acht verschiedene Biome, die es zu säubern gilt, Upgrades für dein solarbetriebenes Boot und ein Beitrag zum Umweltschutz in der realen Welt, da ein Teil der Einnahmen für den Meeresschutz gespendet wird

Verschüttet! ist ein ruhiges, zielgerichtetes Erlebnis, bei dem du in einem solarbetriebenen Boot verschmutzte Gewässer säuberst. Das Spielprinzip ist einfach: sammeln, recyceln, verbessern – ideal für alle, die ein entspanntes Spiel ohne Stress suchen. Mit acht Levels in verschiedenen Biomen kannst du in diesem Spiel in deinem eigenen Tempo gegen die Umweltverschmutzung vorgehen und Meereslebewesen retten.

Das Gameplay wirkt meditativ und bietet einen deutlichen visuellen Fortschritt, während man die Umgebung säubert. Das Anpassen des Bootes und das Verbessern der Effizienz sorgen für eine befriedigende Tiefe, auch wenn sich manche Abschnitte etwas zu kurz oder zu präzise anfühlen. Das Spiel eignet sich hervorragend für jedes Spielniveau, sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für diejenigen, die ihr Boot vollständig aufrüsten möchten.

Pro-Tipp Spiele im Fenstermodus mit Kopfhörern, um die beruhigende Atmosphäre voll und ganz zu genießen.

Optisch verbindet das Spiel sanfte Pixelkunst mit dezenten 3D-Elementen, und der Soundtrack passt perfekt zu der entspannten Atmosphäre. Es dreht sich alles um Charme und darum, der Umwelt auf eine ganz ungezwungene Art und Weise zu helfen.

Mein Fazit: Verschüttet! glänzt als ruhiges Wohlfühlspiel, das sich perfekt zur Entspannung am späten Abend eignet. Dank seiner einfachen Spielmechanik und seines Umweltthemas ist es eine hervorragende Wahl für alle, die ein ruhiges, zielgerichtetes Spielerlebnis suchen.

Mein Fazit zu den besten Spielen, die beim Einschlafen helfen

Wenn es darum geht, vor dem Schlafengehen zur Ruhe zu kommen, gibt es jede Menge Spiele, die dir helfen, dich zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Egal, ob du auf der Suche nach einer entspannten Farm-Simulation, einem gemütlichen Inselleben oder einem ruhigen Erkundungsabenteuer bist – diese Spiele bieten die perfekte Abwechslung:

Für Fans von Landwirtschaftssimulationen → Stardew Valley . Mit seiner friedlichen Welt aus Landwirtschaft, Fischerei und Gemeinschaftsleben ist dies das perfekte Spiel, um eine beruhigende Routine zu schaffen. Wenn du auf Spiele wieStardew Valley… gibt es noch viele weitere entspannende Titel, die es wert sind, entdeckt zu werden.

. Mit seiner friedlichen Welt aus Landwirtschaft, Fischerei und Gemeinschaftsleben ist dies das perfekte Spiel, um eine beruhigende Routine zu schaffen. Wenn du auf Spiele wieStardew Valley… gibt es noch viele weitere entspannende Titel, die es wert sind, entdeckt zu werden. Für alle, die das Inselleben lieben → Animal Crossing: New Horizons . Verbringe deine Tage mit Angeln, Gärtnern und Dekorieren auf deiner eigenen kleinen Insel, wo es keinen Stress gibt und du alle Zeit der Welt hast, um dich zu entspannen.

. Verbringe deine Tage mit Angeln, Gärtnern und Dekorieren auf deiner eigenen kleinen Insel, wo es keinen Stress gibt und du alle Zeit der Welt hast, um dich zu entspannen. Für Naturliebhaber → Eine kurze Wanderung. Entdecken Sie eine bezaubernde, ruhige Insel ganz nach Ihrem eigenen Rhythmus – ein idyllischer Rückzugsort ohne jegliche Hektik, der sich hervorragend für Spiele vor dem Schlafengehen eignet.

Ganz gleich, was du bevorzugst – diese Spiele bieten das perfekte Entspannungserlebnis, damit du vor dem Schlafengehen richtig zur Ruhe kommst.

Häufig gestellte Fragen