Los 9 mejores juegos para ayudarte a dormir más profundamente que nunca en 2025

Puede que al principio resulte un poco difícil de creer, pero cuando se trata de esas noches de insomnio, a veces lo único que necesitas para conciliar el sueño son los mejores juegos. Así es, un simple juego de palabras o una pequeña aventura pueden ser de gran ayuda para relajarte.

A todos nos ha pasado alguna vez: es tarde por la noche y no dejas de dar vueltas en la cama, incapaz de desconectar la mente. A veces, por muy cansado que te sientas, la mente no acaba de calmarse. ¡Pero, por suerte, no estás solo!

Me refiero a algo relajante, juegos que no interfieren en el sueño para que te relajes después de pasar todo el día en este mundo tan frenético, despejes la mente y te pongas en el estado de ánimo adecuado para irte a dormir. Tanto si estás luchando contra la ansiedad como si simplemente quieres desconectar, aquí tengo lo que necesitas. Déjame mostrarte tus mejores aliados para la noche, que te ayudarán a conciliar el sueño.

Nuestra selección de los mejores juegos para conciliar el sueño

Después de probar un montón de juegos para ayudarte a conciliar el sueño, estos son los Mis tres favoritos. Son la combinación perfecta: un ambiente relajado, un ritmo pausado y sonidos relajantes que te ayudan a desconectar de forma natural.

Stardew Valley (2016) – Mi opción favorita cuando necesito relajarme rápidamente. Las tareas lentas y repetitivas, como cultivar, pescar y cuidar de los animales, hacen que sea muy fácil desconectar la mente. La tranquila banda sonora y la mecánica sencilla son perfectas para jugar en la cama con auriculares. Es como una actividad de relajación ideal para ayudarte a tranquilizarte. Miitopia (2021) – Una aventura acogedora y única, en la que podrás relajarte y dejar que tu mente divague hasta bien entrada la noche. Crea tus propios héroes, explora mundos de cuento de hadas y déjate llevar por la diversión tranquila y desenfadada. Animal Crossing: Nuevo Horizontes (2020) – Un auténtico clásico entre los juegos para dormir. Se trata de tomarse la vida con calma. El tranquilo entorno isleño, la suave música de fondo y los bonitos gráficos crean el ambiente perfecto para irse a dormir. A mí siempre me ayuda a desconectar tras un día largo y agotador.

He elegido estos tres porque son los mejores para ayudarte a conciliar el sueño: lento, relajante, fácil de tocar, y ideal para reducir el estrés y la ansiedad, o si te enfrentas a un trastorno del sueño. Te ayudan a relajarte sin sobreestimular el cerebro, que es justo lo que necesitas antes de acostarte.

Sigamos adelante, porque hay más propuestas acogedoras que seguro que te interesará descubrir.

Los 9 mejores juegos para ayudarte a dormir como un bebé

Si tienes la cabeza a mil después de un día largo y agotador o simplemente te apetece algo súper relajarse antes de acostarse, estas recomendaciones te pueden ser de gran ayuda apagar. Algunas son acogedoras, otras resultan extrañamente reconfortantes, pero todas son perfectas para crear el ambiente ideal a la hora de acostarse. Estas serán tus nuevas favoritas para la noche:

1. Stardew Valley [Ideal para relajarse antes de acostarse]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Desarrollador ConcernedApe Duración media de la partida Cientos de horas Ideal para Ideal para aliviar la tensión y las rutinas antes de acostarse Características únicas Simulación de una vida tranquila dedicada a la agricultura y la pesca

Si alguna vez has tenido uno de esos días agotadores en los que la mente no deja de dar vueltas, Stardew Valley es como un reinicio suave.

Podrás vivir en un pequeño y acogedor pueblo, trabajar en tu granja, pescar, explorar y simplemente hacer lo que te apetezca a tu propio ritmo. Sin temporizadores, sin prisas, sin presiones. Es una de esas actividades que favorecen el sueño y que pueden ayudarte de forma natural a conciliar el sueño, ya que te permiten desconectar y disfrutar de las tareas sencillas.

¿Qué es lo que lo hace tan relajante? El ambiente en general es sencillamente muy tranquilo. Las tareas repetitivas, la música relajante, los efectos de sonido suaves y las imágenes tranquilas hacen que sea increíblemente fácil relajarse.

Para más información Lo mejor es escucharla en la cama con auriculares, justo cuando empiezas a tener sueño.

El colorido diseño del juego y sus tranquilos escenarios crean un ambiente propicio para conciliar el sueño que te ayuda a relaja la tensión, y también es una opción estupenda si a veces te cuesta conciliar el sueño. Además, no hay que apresurarse para pasar al siguiente nivel y mantenerte despierto: lo importante es vida tranquila and hacer lo que me apetezcapor el momento.

Puedes pescar durante horas, cuidar de tus animales, plantar algunos cultivos o simplemente dar un paseo y escuchar los sonidos del entorno. Es perfecto para despejar la mente y crear una rutina para irse a dormir que realmente funcione.

Mi veredicto:Stardew Valley es el juego perfecto para relajarse tras un largo día, gracias a sus tranquilas tareas agrícolas y a sus actividades de ritmo pausado que te ayudan a conciliar el sueño poco a poco, lo que lo hace ideal para quienes sufren de pensamientos acelerados.

2. Miitopia [Ideal para jugar un rato antes de acostarse]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Entre 30 y 50 horas Ideal para Ideal para jugar un rato de forma distendida y divertida antes de acostarse Características únicas Personajes personalizables e historias divertidas y aleatorias

Si lo que buscas es algo ligero, divertido y muy relajado para jugar antes de acostarse, Miitopia es una elección perfecta. Es uno de esos títulos que resultan realmente relajantes y fáciles de disfrutar sin mucho esfuerzo. Se trata de un juego con una historia en el que puedes personalizar tu personaje Mii como más te guste y enviarlo a vivir aventuras divertidas, aventuras sin estrés.

Puede que veas a tu mejor amigo enfrentándose a una hamburguesa gigante o a tu abuela embarcándose en una aventura con un caballo que habla: es ese tipo de juego. La aleatoriedad hace que sea divertido, pero nunca estresante.

Lo que hace que Miitopia sea un juego tan ideal para conciliar el sueño es que tranquilo y relajado Así es. Las batallas y las actividades se desarrollan a un ritmo lento y relajado, por lo que nunca te sientes agobiado ni con prisas. La música de fondo es suave y tranquila, nada estridente que te mantenga despierto. Además, aquí no hay ninguna presión competitiva. Puedes jugar totalmente a tu propio ritmo sin preocuparte por los temporizadores, las clasificaciones o por perder el progreso.

Para más información Ponlo en la cama, a bajo volumen, unos 30 minutos antes de irte a dormir, y simplemente disfruta del momento.

Visualmente, también resulta muy acogedor. El estilo artístico, colorido y suave, transmite una sensación alegre y agradable, lo que realmente te ayuda a sumergirte en un un ambiente relajante a la hora de acostarse. No hay nada que dé miedo ni nada intenso; todo es humor ligero y tareas sencillas que te ayudan a relajarte de forma natural.

Quizás también te interese echar un vistazo a algunos de los mejores juegos de plataformas que aportan la misma diversión y energía desenfadada.

Mi veredicto: Miitopia ofrece humor y aventuras extravagantes de una forma relajada y sin prisas, ideal para desconectar antes de acostarse gracias a sus historias divertidas y espontáneas y a su jugabilidad desenfadada.

3. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [Ideal para la rutina antes de acostarse]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Cientos de horas Ideal para Ideal para disfrutar de un día tranquilo y aliviar el estrés Características únicas Libertad para jugar a tu manera y a tu propio ritmo

¿Sabes esas noches en las que solo te apetece algo muy relajante para desconectar? Ahí es donde Animal Crossing: Nuevos Horizonteses donde entra en juego.

Es lo mejor un clásico para antes de dormir. Llegas a tu mi propia islita y ve construyendo poco a poco la vida de tus sueños: pescar, decorar, plantar flores, charlar con los vecinos y simplemente disfrutar del momento sin prisas. No hay enemigos, ni límites de tiempo, ni nada de qué preocuparse.

¿Qué es lo que hace queAnimal Crossing Lo mejor para ayudarte a conciliar el sueño es lo increíblemente relajante que resulta. El ritmo es muy lento, y puedes pasar horas realizando movimientos repetitivos, tareas gratificantes como reorganizar los muebles, cazar bichos o regar las flores.

Para más información Juega con la consola en modo avión, tumbado en la cama, mientras dejas que los suaves sonidos de la isla te ayuden a conciliar el sueño.

Incluso puedes dar un paseo recogiendo fruta, pasar el rato en la playa o dedicarte a mover cosas hasta que tu isla te parezca perfecta. También puedes visitar las islas de otros jugadores o pasar toda una tarde diseñando tu casa. Sin presiones, sin plazos, y total libertad para jugar a tu manera.

La música de fondo es suave, con relajantes sonidos isleños que te ayudan a desconectar tras un día largo y agotador. Los gráficos son encantadores, y el simple hecho de pasear por tu isla te hace sentir acogedor y tranquilo.

Aquí nunca te enfrentarás a momentos de miedo ni a decisiones de alto riesgo. Se trata simplemente de rutinas de baja presión y disfrutar de tu propio ritmo, lo que realmente ayuda a despejar la mente y a encontrar el estado de ánimo adecuado para descansar.

Si buscas un ambiente aún más acogedor y isleño, hay otros juegos similares a Animal Crossing eso podría ser perfecto para descubrir a continuación.

Mi veredicto:Animal Crossing: Nuevos Horizontes destaca por crear un remanso de paz en el que puedes personalizar tu isla a un ritmo pausado y relajado, ideal para despejar la mente antes de dormir.

4. Desempaquetar [Ideal para jugar de forma relajada y sin estrés]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Año de estreno 2021 Desarrollador Rayo de bruja Duración media de la partida Entre 4 y 5 horas Ideal para Ideal para sesiones de juego breves y relajantes Características únicas Rompecabezas tranquilos en los que hay que ordenar objetos, acompañados de una historia tierna

Desempaquetar es pura y simple relajación. Básicamente, consiste en desembalar cajas y colocar con cuidado los objetos en un nuevo hogar. Sin cronómetros, sin puntuaciones, sin aciertos ni errores. Solo una tarea tranquila y repetitiva de clasificar y ordenar.

El ambiente del juego es muy relajado y, sinceramente, es sorprendentemente satisfactorio. Es uno de esos juegos a los que puedes jugar en cualquier momento sin preocuparte de dónde lo dejaste.

Este juego tiene algo que lo hace perfecto para desconectar después de un largo día. El ritmo es pausado, las tareas son sencillas y puedes tomarte tu tiempo para colocar los objetos exactamente donde quieras.

Te dedicarás a ordenar libros, doblar la ropa o colocar pequeños adornos. Se trata de pequeñas acciones sencillas que te ayudan a concentrarte sin darle demasiadas vueltas a las cosas.

Para más información Ponlo unos minutos mientras estás en la cama. Es perfecto para ayudar a que tu mente se relaje sin que te des cuenta.

El fondo está lleno de sonidos suaves y ambientales y de música relajante que realmente te ayudan a crear un ambiente tranquilo. Los gráficos son acogedores, coloridos y sencillos (con el detalle justo para mantenerte entretenido sin abrumarte).

Es una experiencia totalmente relajada, sin sustos de repente, sin competición y sin prisas. Este tipo de clasificación tranquila y repetitiva se parece mucho a reorganización cognitiva, que es una técnica mental sencilla que ayuda a conciliar el sueño al distraer la mente con pensamientos e imágenes aleatorios y neutros.

También hayjuegos similares a Unpacking que te transmiten esa misma sensación de tranquilidad y contacto físico, y que además son opciones estupendas para los niños que necesitan algo de tranquilidad antes de acostarse.

Mi veredicto:Desempaquetar Es un juego excelente para despejar la mente gracias a sus sencillas y gratificantes tareas de ordenación de objetos, perfecto para relajarse y alcanzar un estado de calma y tranquilidad antes de dormir.

5. Una noche en el bosque [Ideal para una exploración tranquila y centrada en la historia]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Año de estreno 2017 Desarrollador Caída infinita Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas Ideal para Perfecto para disfrutar de juegos tranquilos y con una trama bien desarrollada Características únicas Una exploración relajada con historias emotivas y envolventes

Una noche en el bosque es una opción estupenda si te apetece un Un juego tranquilo y lleno de historias que te ayuda a relajarte por la noche. Juegas en el papel de Mae, una joven gata que regresa a su ciudad natal, donde explorarás calles tranquilas, charlarás con personajes peculiares y disfrutarás de momentos cotidianos y relajados.

El juego no se trata de ganar, sino de avanzar por la historia a tu propio ritmo, y además aborda temas delicados como sentir enfado o lidiar con momentos en los que la gente malinterpreta tu estado de ánimo o no entiende por lo que estás pasando. Es un juego sorprendentemente reflexivo que te da espacio para asimilar las cosas y descansar.

Para más información Ponlo con el brillo bajo, en la cama y con los auriculares puestos. Es perfecto para relajarse si no puedes dormir pero no quieres estar mirando el móvil.

Lo mejor es cómo discreto todo se siente. Los sonidos de fondo son muy suaves, como ese tipo de silencio que se oye cuando sales a dar un paseo nocturno. El diseño es acogedor y sencillo, con colores cálidos que te ayudan a relajarte sin darle demasiadas vueltas.

No hay prisas, ni competencia, ni tareas difíciles. Solo una secuencia suave que te ayuda a mantener la calma y a concentrarte en algo relajante. Es ideal para cualquiera que sufra ansiedad de vez en cuando o le cueste desconectar tras un día ajetreado, y también es una opción estupenda si buscas algo que no perturbe tu sueño REM.

También puedes echar un vistazo a algunos juegos de aventuras geniales con un ambiente relajado similar y sin presiones.

Mi veredicto:Una noche en el bosque te ofrece una experiencia reflexiva y emotiva gracias a su exploración acogedora y su narrativa cercana, lo que la convierte en la opción perfecta para relajarte tras un día ajetreado.

6. Spiritfarer [Ideal para una exploración tranquila y una gran profundidad emocional]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Año de estreno 2020 Desarrollador Thunder Lotus Games Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas Ideal para Ideal para explorar tranquilamente y disfrutar de una experiencia de juego llena de historia Características únicas Una preciosa aventura en velero con momentos muy emotivos

Spiritfarer es una de esas opciones que te hacen sentir como si recibieras un cálido abrazo al final del día. Juegas en el papel de Stella, navegando por aguas tranquilas mientras cuidas de espíritus amistosos y les ayudas a seguir adelante. La historia continúa sorprendentemente profundo A veces, pero puedes tomártelo con calma y simplemente disfrutar del tiempo que pasas en el barco.

Lo mejor de Spiritfarer es lo suave y agradable que se siente todo. Los sonidos de fondo son tranquilos y apacibles, como esos que ayudan a que tu mente se relaje sin que te des cuenta.

Para más información Ponlo en modo avión, con las luces apagadas y el volumen bajo. Es una forma estupenda de relajar la mente cuando aún no consigues conciliar el sueño.

Tiene eseAmbiente de la sesión guiada eso te ayuda a mantener la calma. Harás pequeñas, cosas para refrescarse como preparar comida para tus amigos espirituales, plantar algunos cultivos o simplemente navegar y arreglar tu barco (cosas sencillas para mantener las manos ocupadas).

También es perfecto si estás de mal humor o te sientes abrumado por emociones negativas. El juego te ofrece un pequeño rincón acogedor donde dejar vagar la mente y recargar pilas sin presiones. Sinceramente, es como un pequeño descanso mental que simplemente funciona.

HayHay muchos otros juegos acogedores por ahí si te apetece quedarte en ese ambiente cálido y tranquilo. También puedes combinarlo con sencillos juegos de palabras u otras opciones relajantes que varían según lo que mejor te vaya por la noche.

Mi veredicto: Spiritfarer es una experiencia reconfortante y relajante, gracias a su suave navegación y su emotiva historia, que ofrece un respiro tranquilizador a cualquiera que necesite un juego apacible antes de acostarse.

7. Una pequeña excursión [Ideal para una visita tranquila y relajada]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Nintendo Switch, PC Año de estreno 2019 Desarrollador Adam Grey Duración media de la partida Entre 2 y 3 horas Ideal para Ideal para una excursión tranquila y agradable Características únicas Una tranquila aventura de senderismo con la sencillez y la libertad de un mundo abierto

A veces solo necesitas un juego sencillo que te permita relajarte y dejar vagar la mente, y eso es exactamente lo que Una pequeña excursiónde qué trata.

Juegas en el papel de Claire, una un pajarito explorando una islita, recorrer senderos, charlar con gente simpática y simplemente ir a donde te apetezca. Solo tienes que dar una vuelta, haz lo que tengas que hacer y tómatelo con la calma que quieras, porque nadie te está esperando.

Lo que más me gusta de este juego es lo natural que resulta para ayudarte a relajar la mente sin forzar nada. Los relajantes sonidos de fondo, los movimientos sencillos y las conversaciones tan tranquilas son casi como un reinicio mental.

Para más información Juega con el móvil en modo avión, con el volumen bajo, y déjate llevar hasta que te apetezca dar por terminada la noche.

Puedes pasar el rato deslizándote por los lagos, recogiendo palabras al azar de las señales, descubriendo pequeñas sorpresas o simplemente dejándote llevar por el viento. Es el tipo de juego que te ayuda a… apagar con cuidado, sobre todo después de esas noches ajetreadas en las que la mente no para de dar vueltas.

También es una buena elección si sufres de insomnio o simplemente quieres algo ligero que te haga sentir bien y te ayude a cuidar tu salud mental. Esto puede ser de gran ayuda para despejar la mente y calmar los pensamientos, sobre todo cuando estás cansado y te pasas el rato mirando cosas al azar en el móvil.

En esencia, este juego se parece un poco a Loóna, ya sabes, esa aplicación que te ayuda a relajarte con actividades paso a paso para calmar la mente sin presiones.

Mi veredicto: Una pequeña excursión ofrece una experiencia tranquila y relajada mientras te adentras en un mundo apacible, lo que lo convierte en una opción excelente para una partida nocturna relajante que te ayuda a despejar la mente.

8. Cozy Grove [Ideal para sesiones diarias de relajación]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation Año de estreno 2021 Desarrollador Spry Fox Duración media de la partida Entre 30 y 60 horas Ideal para Ideal para sesiones de juego suaves y diarias Características únicas Un precioso juego de simulación de vida con gráficos dibujados a mano y progreso en tiempo real

Hay noches en las que solo necesitas algo relajante para calmar la mente, y eso es precisamente lo que ofrece este Una pequeña aventura en una isla que ofrece Cozy Groove.

Exploras una pequeña isla encantada, te encuentras con simpáticos osos fantasmas y, poco a poco, devolver el color a su mundo realizando sencillas tareas cotidianas, como recolectar objetos, fabricar objetos y pescar. No hace falta terminar nada rápidamente: es el tipo de juego que se disfruta más cuando se juega un rato cada noche.

Lo que realmente hace que esto sea tan ideal para la noche es que te permite simplemente tómatelo con calma, como si nadie te metiera prisa ni esperara nada de ti. Es una buena opción si a veces te cuesta conciliar el sueño o te sientes atrapado en un estado emocional extraño después de una tarde ajetreada.

Para más información Ponlo mientras estás cómodamente sentado, con las luces tenues y el volumen bajo, y déjate llevar a tu propio ritmo hasta que te entren ganas de dormir.

La música suave y los sonidos agradables parecen formar parte de una aplicación que modifica el estado de ánimo y que te ayuda a crear el ambiente adecuado antes de acostarte. El hecho de realizar tareas sencillas y tranquilas ayuda a tu cerebro a relajarse sin necesidad de concentrarse demasiado. Es como ofrecer a tu mente algo ligero y constante en lo que fijarse mientras tu cuerpo empieza a prepararse para descansar.

Mi veredicto: Rincón acogedor ofrece una experiencia relajante y envolvente gracias a su mecánica de juego tranquila y su estilo artístico suave, lo que lo convierte en la opción ideal para esas sesiones nocturnas de juego que te ayudan a desconectar.

9. ¡Se ha derramado! [Ideal para un juego tranquilo y con un objetivo concreto]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, macOS Año de estreno 2025 Desarrollador Lente Duración media de la partida ~1 hora Ideal para Jugadores que busquen un simulador indie breve y relajante, con poca presión y un mensaje contundente Características únicas Ocho biomas diferentes que limpiar, mejoras para tu barco impulsado por energía solar y un impacto positivo en el medio ambiente en el mundo real, ya que parte de los ingresos se destinan a la conservación de los océanos

¡Se ha derramado! es una experiencia tranquila y con un propósito claro en la que limpias aguas contaminadas a bordo de una embarcación que funciona con energía solar. La mecánica del juego es sencilla: recoger, reciclar y mejorar, lo que lo hace perfecto para quienes buscan un juego relajante y sin presiones. Con ocho niveles repartidos por diversos biomas, el juego te permite hacer frente a la contaminación y salvar la vida marina a tu propio ritmo.

La jugabilidad resulta relajante, con un progreso visual claro a medida que vas limpiando el entorno. Personalizar la embarcación y mejorar su eficiencia le aporta una profundidad muy gratificante, aunque algunas partes se hacen un poco breves o precisas en exceso. Es ideal para cualquier nivel de habilidad, tanto para jugadores ocasionales como para aquellos que quieran mejorar al máximo su embarcación.

Para más información Juega en modo ventana con auriculares para disfrutar plenamente de la atmósfera relajante.

Visualmente, el juego combina un estilo pixel art suave con sutiles elementos 3D, y la banda sonora complementa a la perfección su tono relajado. Se trata de un juego lleno de encanto en el que se contribuye a la protección del medio ambiente sin grandes complicaciones.

Mi veredicto: ¡Se ha derramado! destaca por ser un juego tranquilo y reconfortante, perfecto para relajarse a última hora de la noche. Su mecánica sencilla y su temática centrada en el medio ambiente lo convierten en una opción ideal para cualquiera que busque una experiencia tranquila y con un propósito claro.

Mi opinión general sobre los mejores juegos para ayudarte a conciliar el sueño

A la hora de relajarse antes de acostarse, hay un montón de juegos diseñados para ayudarte a relajarte y despejar la mente. Tanto si buscas un simulador de granja tranquilo, una acogedora vida en una isla o una aventura de exploración serena, estos juegos te ofrecen el escape perfecto:

Para los aficionados a los simuladores de granja → Stardew Valley . Con sus tranquilas actividades agrícolas, pesqueras y de construcción de la comunidad, este es el juego ideal para crear una rutina relajante. Si te gusta juegos comoStardew Valley… hay muchos otros títulos relajantes que vale la pena descubrir.

. Con sus tranquilas actividades agrícolas, pesqueras y de construcción de la comunidad, este es el juego ideal para crear una rutina relajante. Si te gusta juegos comoStardew Valley… hay muchos otros títulos relajantes que vale la pena descubrir. Para los amantes de la vida en las islas → Animal Crossing: Nuevos Horizontes . Pasa los días pescando, cultivando y decorando tu propia islita, donde no hay prisas y hay tiempo de sobra para relajarte.

. Pasa los días pescando, cultivando y decorando tu propia islita, donde no hay prisas y hay tiempo de sobra para relajarte. Para los amantes de la naturaleza → Una pequeña excursión. Explora una isla encantadora y tranquila a tu propio ritmo, que ofrece una escapada idílica sin prisas, lo que la convierte en una opción ideal para jugar antes de dormir.

Sean cuales sean tus gustos, estos juegos te ofrecen la experiencia relajante perfecta para ayudarte a desconectar antes de acostarte.

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