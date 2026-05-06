Die 11 besten Spiele ähnlich wie „No Man’s Sky“ im Jahr 2025

Spiele wieNo Man’s Sky Sie verbinden Weltraumerkundung, Überleben und Kämpfe auf eine Weise, die mich stundenlang fesselt. Diese Spiele bieten etwas Besonderes für alle, die Spaß an der Erkundung und am Basteln im Weltraum haben.

In diesem Artikel habe ich einige der besten Titel zusammengestellt, die No Man’s Sky die den Nervenkitzel vermitteln, neue Welten zu entdecken und sich durch gefährliche Umgebungen zu bewegen.

Wenn du gerne fremde Planeten erkundest oder dein eigenes Imperium aufbaust, findest du hier jede Menge epische Abenteuer, in die du eintauchen kannst. Lies weiter, um dein nächstes großes Abenteuer im Kosmos zu entdecken.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „No Man’s Sky“

Die Spiele, die für diese Liste ausgewählt wurden, wurden aufgrund ihrer Nähe zu No Man’s Sky. Die meisten dieser Spiele drehen sich um beeindruckende Weltraumerkundung, Kämpfe und das Überleben. Scrolle weiter, um mehr darüber zu erfahren.

Starfield (2023) – Die erste neue Spielereihe von Bethesda seit fast 25 Jahre wurde als „Skyrim im Weltraum“ angepriesen, hat sich aber stattdessen als etwas hervorgetan, das wir so noch nie gesehen haben. ASTRONEER (2019 und 2022) – Das Open-World-Sandbox-Abenteuer, in dem man in die Rolle von ein futuristischer Astronaut Entdecke farbenfrohe Low-Poly-Planeten. Outer Wilds (2019) – Ein Mystery-Erkundungsspiel aus der Ich-Perspektive, in dem man sich in einem Sonnensystem wiederfindet, das auf mysteriöse Weise in eine 22-minütige Zeitschleife.

Alle zehn unten aufgeführten Spiele wurden entwickelt, um etwas zu sein, was es in diesem Genre bisher noch nicht gab, und jedes einzelne ist darin erfolgreich.

Die 11 besten Spiele, die „No Man’s Sky“ ähneln

Ganz gleich, ob du fremde Welten erkunden, mit seltenen Rohstoffen handeln oder als Planeten-Nomade durch die Galaxie ziehen möchtest – diese Titel bieten facettenreiche Welten, fesselndes Gameplay und immer beeindruckendere Grafik. Von Handwerk und Bauwesen bis hin zur Konfrontation mit dem Unbekannten: Jeder Titel hat etwas Besonderes zu bieten. In manchen Fällen erweitern sie sogar die Spielmechaniken des Genres, das NMS populär gemacht hat.

1. Starfield [Das beste RPG-Weltraumerkundungsspiel im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 10

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Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Bethesda Game Studios Plattform(en) Xbox Series X/S und Windows-PC Metacritic-Bewertung (PC) 85/100(XSXS) 83/100 Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden (Hauptstory)

Wie bereits erwähnt, Starfield ist Bethesdas erstes neues Spieluniversum seit über 25 Jahren. Dieses galaktische Überlebens- und Spaß an der Weltraumforschung Das Spiel zählt zu den besten, insbesondere dank seiner „New Game Plus“-Funktion (NG+).

Gefällt mirNo Man’s Sky, Starfield nutzt prozedurale Generierung, doch jeder Planet wirkt sorgfältig gestaltet und bietet Stützpunkte, Kolonien, Festungen und andere bemerkenswerte Orte. Das Spiel ist realistischer als NMS und bietet eine umfangreiche, vertont Geschichte.

Dieses Spiel spielt im Jahr 2330, Hunderte von Jahren, nachdem sich die Menschen in der Milchstraße ausgebreitet und zu einer interplanetaren Spezies entwickelt haben. Sie bringen menschliches Leben in die Galaxis. Alles spielt sich in den „besiedelten Systemen“ ab, die entweder von Fraktionen kontrolliert werden oder gesetzlos sind. Die Spieler tauchen direkt in das Geschehen ein und können verschiedene Rollen wählen: Soldat, Pirat, Attentäter, Spion und mehr.

Warum wir uns dafür entschieden haben Starfield besticht durch sein riesiges Universum und seine tiefgründigen RPG-Mechaniken, in denen du Tausende von Planeten erkunden und dabei deinen eigenen Weg gestalten kannst. Es ist eine realistische und zugleich weitreichende Interpretation der Weltraumerkundung, voller Hintergrundgeschichten und bedeutungsvoller Entscheidungen.

Mit rund 1.000 erkundbaren fremden Welten, zahlreichen Fraktionen und einer umfangreichen Charaktererstellung im RPG-Stil, Es bietet die klassische Bethesda-Handlung und das gewohnte Gameplay. Auch wenn das Basisbau-System nicht das fortschrittlichste ist, macht es dennoch Spaß. Das Handwerkssystem sorgt sogar für zusätzliche Tiefe, indem es Mechaniken aus der realen Welt widerspiegelt.

Dieser Titel wurde zum erfolgreichsten Spielstart in der Geschichte von Bethesda, was besonders beeindruckend ist, da er exklusiv für Xbox-Konsolen und Windows-PCs erhältlich ist.

Mein Fazit: Für Fans, die sich nach einem Weltraum-RPG mit einer fesselnden Handlung und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten sehnen, Starfield ist die perfekte Wahl.

2. ASTRONEER [Das beste Low-Poly-Weltraumerkundungsspiel im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 9.8

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Erscheinungsjahr 2019 & 2022 (NS-Veröffentlichung) Entwickler System Era Softworks Plattform(en) Xbox One, PlayStation 4, Windows-PC und Nintendo Switch Metacritic-Bewertung (PC) 71/100(Xbox One) 73/100(NS) 76/100 Durchschnittliche Spielzeit 23,5 Stunden (Hauptgeschichte)

ASTRONEER ist ein ungewöhnliches, aber unterhaltsames Spiel. Mit einer Grafik, die an No Man’s Sky vor der Neugestaltung des Erscheinungsbildes, dieses Weltraumerkundungs- und galaktische Überlebensspiel im Sandbox-Stil könnte in Bezug auf das Kerndesign dem NMS am nächsten kommen.

Du schlüpfst in die Rolle eines futuristischen Astronauten, der farbenfrohe Low-Poly-Planeten erkundet. System Era Softworks erstellt Wunderschöne 3D-Modelle mit weniger Polygonen, ohne dabei an optischer Attraktivität einzubüßen. Obwohl abstrakt, wirkt das Design natürlich und einnehmend. Das beschert uns verschiedene Planeten, die beeindruckend aussehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben ASTRONEER bietet mit seiner kreativen Gestaltung und dem Ressourcenmanagement ein bezauberndes und zugleich fesselndes Erlebnis. Die farbenfrohe Low-Poly-Grafik schafft eine unterhaltsame Welt, die es zu gestalten gilt, und das auf Freiheit ausgerichtete Gameplay ist sowohl entspannend als auch lohnend.

ASTRONEER wird vollständig von den Spielern bestimmt und hat keine klassische Handlung. Die Spieler bewegen sich in ihrem eigenen Tempo, gestalten das Gelände, errichten Stützpunkte und graben sich durch prozedural generierte Planeten, von denen jeder über einzigartige Biome, Schwerkraft und Wetterbedingungen verfügt.

Mit dem Geländewerkzeug des Spiels, das dem von NMS ähnelt, können Spieler Landschaften gestalten, Ressourcen abbauen und Gebäude errichten. ASTRONEER zeichnet sich als eines der besten Spiele dieser Art aus No Man’s Sky dank regelmäßiger Updates, plattformübergreifender Unterstützung und einem leicht zugänglichen Spielprinzip, das allen Altersgruppen Spaß macht.

Mein Fazit:Wenn du prozedurale Generierung und Kreativität liebst, ASTRONEERSein Ansatz zur Weltraumforschung wird Sie fesseln.

3. Outer Wilds [Das beste Zeitreise-Erkundungsspiel im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 9.7

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Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Mobius Digital Plattform(en) Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch Metacritic-Bewertung (PC) 85/100(Xbox One)85/100(PS4) 82/100 Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 30 Stunden (Hauptstory)

Outer Wilds ist ein bezauberndes Spiel, das aufgrund seiner beeindruckenden Geschichte und der fesselnden Erkundung aus der Ich-Perspektive die Bewunderung der Spielekritiker gewonnen hat. Obwohl es sich technisch gesehen um ein Survival-Spiel handelt, das mit Weltraumerkundung kombiniert ist, Im Grunde genommen ist es ein echtes Rätselspiel. Diese gelungene Mischung aus allem hat es zu einem der Die besten Einzelspieler-Spiele in jüngster Zeit.

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Weltraumforschers des holzbasierten Volkes der Hearthianer. Du begibst dich auf eine Mission, um die Geheimnisse einer uralten außerirdischen Zivilisation namens Nomai zu erforschen und aufzudecken. Das Problem ist: Deine Zeit ist sowohl begrenzt als auch unendlich. Du wirst in einer 22-minütigen Zeitschleife gefangen sein, die sich jeden Tag zurücksetzt, wenn die Sonne zur Supernova wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Outer Wilds zeichnet sich durch seine Zeitschleifen-Mechanik und sein kosmisches Geheimnis aus, wodurch jede Erkundung von Bedeutung ist. Der offene Ansatz belohnt Entdeckungen und ermutigt die Spieler, aus jedem Zyklus zu lernen; man erlebt ein wahrhaft einzigartiges Weltraumabenteuer.

Natürlich behält der Spieler alles Wissen, das er entdeckt hat, was eine unterhaltsame Erzählstruktur ermöglicht, die das Gameplay mit einer tiefgründigen kosmischen Hintergrundgeschichte verbindet. Das Ungewöhnliche und zugleich Unterhaltsame an Outer Wilds Das Besondere daran ist, dass das Spiel völlig offen gestaltet ist und es keine Quests oder Wegpunkte gibt, denen man folgen muss. Stattdessen fliegen die Spieler mit ihrem Schiff zu verschiedenen Himmelskörpern, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Umgebungen, Gefahren und Rätsel bieten.

Mithilfe von Echtzeit-Physik und gesammelten Informationen, Die Spieler müssen das verborgene Geheimnis des Spiels aufdecken. Es ist ein wirklich fesselndes Abenteuer, das die Spieler dazu bringt, sich sowohl um ihre eigene Sterblichkeit als auch um die des gesamten Universums zu sorgen.

Mein Fazit:Für alle, die ein einzigartiges, storybasiertes Weltraumabenteuer suchen, Outer Wilds bietet eine fesselnde und intellektuell anregende Reise.

4. Überleben auf dem Mars [Das beste Koloniesimulationsspiel im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 9.5

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Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Haemimont Games & Abstraction Games Plattform(en) Windows-PC, macOS, Linux, PlayStation 4 und Xbox One Metacritic-Bewertung (PC) 76/100(PS4) 73/100(Xbox One) 76/100 Durchschnittliche Spielzeit 22 Stunden (Hauptziele)

Überleben auf dem Mars ähnelt sowohl NMS als auch SIMS, da das Spiel ähnliche Mechaniken der Koloniesimulation beinhaltet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Aufsehern, die für den Aufbau und den Erhalt einer blühenden Kolonie auf dem Mars verantwortlich sind, wozu auch die regelmäßige Verwaltung von Updates und die Sicherung des Überlebens der Kolonisten gehören.

„Surviving Mars“ ist ein wirklich unterhaltsames Simulationsspiel die die Spieler stundenlang fesseln können. Auch wenn du auf einen einzigen Planeten beschränkt bist, gibt es jede Menge zu tun. Das Spiel beginnt damit, dass Roboterdrohnen das Gelände vorbereiten; anschließend müssen Ressourcen wie Sauerstoff, Wasser und Energie verwaltet werden, um die Kolonie am Leben zu erhalten. Auch die psychische Gesundheit der Kolonisten muss sorgfältig überwacht werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Überleben auf dem Mars bietet den Spielern die volle Kontrolle über den Aufbau einer Kolonie, wobei der Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und Überleben liegt. Die Herausforderung, das Leben auf dem Mars zu sichern, verbindet strategische Tiefe mit einem hohen Maß an Immersion, was das Spiel zu einem herausragenden Vertreter seines Genres macht.

Das Spiel bietet fesselnde Handlungsstränge, Ressourcenmanagement und zufällige Ereignisse, darunter außerirdische Technologien, psychologische Phänomene und mögliche Aufstände der KI. Die Spieler müssen zudem mit den Gefahren auf dem Mars fertig werden, darunter Sonnenaktivitäten, Staubstürme und Meteoritenschauer.

Erschienen im Jahr 2018, „Surviving Mars“ hat durch mehrere DLCs erweitert. Seine fesselnden Survival-Elemente und regelmäßigen Updates machen es zu einem Highlight unter den besten Spielen wie No Man’s Sky. Die Pflege einer derart komplexen Simulation erfordert ein Maß an Engagement, wie es in dem Übersicht über die Nominierten in der Kategorie „Bestes fortlaufendes Spiel“ bei den Game Awards 2025 was den erstklassigen Support nach der Markteinführung betrifft.

Mein Fazit:Wenn du dich für Koloniesimulationen interessierst und deine Managementfähigkeiten unter Beweis stellen möchtest, während du auf einer fremden Welt ums Überleben kämpfst, Überleben auf dem Mars ist das perfekte Spiel.

5. Unter Wasser [Das beste Unterwasser-Überlebensspiel im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 9.4

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Erscheinungsjahr 2018, 2021 und 2025 Entwickler Unknown Worlds Entertainment Plattform(en) Windows-PC, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, iOS, Android Metacritic-Bewertung (PC) 87/100(PS4) 80/100(Xbox One)81/100 Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden (Hauptgeschichte)

Unter Wasser gilt weithin als eines der Die besten Survival-Spiele, und es ist leicht zu verstehen, warum. Das Spiel fordert die Spieler heraus, in einer feindlichen, fremden Unterwasserwelt zu überleben, wo jede Handlung entscheidend sein kann. Auch wenn manche Aspekte, wie zum Beispiel der Bootsbau, vielleicht übertrieben erscheinen mögen, tragen sie doch zum allgemeinen Charme und zur Tiefe des Spiels bei.

Dieses First-Person-Abenteuer beginnt mit einer Bruchlandung auf dem Ozeanplanet 4546B. Die Spieler müssen Ressourcen sammeln, ihren Sauerstoffvorrat verwalten und eine artenreiche Unterwasserwelt erkunden. Im Verlauf der Geschichte entdecken die Spieler, dass Außerirdische auf dem Planeten aktiv sind und dass ein tödliches Bakterium alles Leben bedroht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unter Wasser entführt dich in eine fremde Unterwasserwelt, in der es vor allem ums Überleben geht. Die durch die Umgebung vermittelte Geschichte und das Ressourcenmanagement sorgen für ein fesselndes Erlebnis, das dich immer tiefer in die Geheimnisse dieser Welt eintauchen lässt.

Auch wenn die Flucht vom Planeten das ursprüngliche Ziel ist, Die Spieler müssen zunächst die Infektion heilen und die tieferen Geheimnisse aufdecken, die unter den Wellen verborgen liegen. Die Kombination aus Überlebensmechaniken, fesselnder Erkundung und einer spannenden Geschichte sorgt dafür, dass Unter Wasser eines der besten Spiele wie No Man’s Sky. Der Fokus auf Überleben und Entdeckung findet bei Fans des Genres großen Anklang.

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einem fesselnden Survival-Spiel mit einem starken Gefühl von Entdeckung und Geheimnis bist, Unter Wasser ist eines der besten Spiele, die No Man’s Sky.

6. Zufriedenstellend [Das beste Spiel zum Bauen von Fabriken, ähnlich wie „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 9.3

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Erscheinungsjahr (Early Access – 2019) (Offizieller Release – 2024) Entwickler Coffee Stain Studios Plattform(en) Windows-PC Metacritic-Bewertung (PC) 90/100 Durchschnittliche Spielzeit 107 Stunden (Hauptgeschichte) &

222 Stunden (bis zu 100 %)

Zufriedenstellendist ein großartiges Spiel, das von Coffee Stain Studios entwickelt wurde. Es bietet ein Ein Spiel aus der Ich-Perspektive, in dem die Spieler als Angestellte des Mega-Konzerns FICSIT auftreten, mit der Aufgabe betraut, eine fremde Welt zu kolonisieren und zu industrialisieren.

Die Spieler erkunden lebendige Biome, lösen Rätsel und bewältigen die Herausforderungen der feindseligen Tierwelt, während sie verborgene Ebenen der Handlung aufdecken. Obwohl sich die Geschichte um die Expansion eines Unternehmens dreht, Es warten noch tiefere Geheimnisse darauf, von den Spielern entdeckt zu werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zufriedenstellend zeichnet sich durch seinen Ansatz beim Bau von Fabriken aus einer Ich-Perspektive aus. Die Freude daran, zu beobachten, wie komplexe Maschinen zusammenarbeiten, und Biome mit einzigartigen Ressourcen zu erkunden, macht es zu einem der fesselndsten Strategiespiele.

Du erforschst Technologien, baust deine Anlagen aus und nutzt Hilfsmittel wie Züge, Drohnen und Kernreaktoren, um immer komplexere Fabriken zu errichten. Die Befriedigung, eine gut optimierte Fabrik in Betrieb zu sehen, ist Teil des Reizes dieses Spiels.

Gefällt mirNo Man’s Sky, Es wird regelmäßig aktualisiert und zeichnet sich durch ein starkes Engagement der Community sowie eine gute Unterstützung für Mods aus. Mit seinem Schwerpunkt auf Strategie und Planung zählt es zweifellos zu den beeindruckende Strategiespiele im Genre der Weltraumspiele.

Mein Fazit:Für Fans von Basisaufbau und Ressourcenmanagement, Zufriedenstellend ist das ideale Spiel, um dein eigenes weitläufiges Industrieimperium aufzubauen und dabei eine pulsierende fremde Welt zu erkunden.

7. Kubische Odyssee [Das beste voxelbasierte Weltraum-Survival-Spiel im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 9.1

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Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Atypical Games, Atypical Games S.R.L. Plattform(en) PlayStation 5, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Series X und Series S Metacritic-Bewertung TBA Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–50 Stunden

Kubische Odyssee hebt die Freiheit der Weltraumerkundung mit seinem voxelbasierten Universum auf eine neue Ebene, wo Spieler Planeten nach Belieben erkunden und terraformen können.

Das herausragende Merkmal des Spiels ist die Möglichkeit, Welten mithilfe eines vollständig interaktiven Geländesystems zu gestalten, mit dem du bauen, graben und deine Umgebung gestalten kannst. Allein diese Funktion macht es zu einer spannenden Alternative zu No Man’s Sky für Spieler, die das Basteln und Erkunden in einer Sandbox-Umgebung lieben.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die ständige Entdeckung neuer Planeten, von denen jede ihre eigenen Herausforderungen und lebensfeindlichen Umgebungen mit sich bringt. Die Spieler müssen auf diesen fremden Welten Ressourcen sammeln, Gebäude errichten und überleben, während sie sich mit einem dynamischen Wettersystem und gefährlichen Wildtieren auseinandersetzen müssen.

Die Freiheit, Planeten zu terraformen und eigene Stützpunkte zu errichten, bietet Spielern, die im Kosmos ihre Spuren hinterlassen wollen, unendliche Möglichkeiten. Als Survival-Sandbox, Kubische Odyssee So kannst du in deinem eigenen Tempo spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kubische Odyssee verbindet die kreative Freiheit von Bergbau, Handwerk mit der umfassenden Erforschung von No Man’s Sky. Die Spieler können Planeten terraformen, Bauwerke errichten und sich gegen eine intergalaktische Infektion behaupten – und das alles in einem prozedural generierten Universum.

Die Grafik ist lebendig und farbenfroh und zeichnet sich durch einen unverwechselbaren Voxel-Stil aus, der sowohl Charme als auch Klarheit vermittelt. Die flüssigen Animationen und die hellen Umgebungen sorgen dafür, dass sich jede Welt einzigartig anfühlt.

Das Sounddesign des Spiels passt perfekt zum visuellen Stil, mit Umgebungsgeräuschen und Soundtracks, die das Eintauchen in die Spielwelt verstärken, während du neue Planeten erkundest. Die Atmosphäre bleibt lebendig, da sich jede Welt je nach dem von dir gestalteten Gelände und den Elementen, denen du begegnest, anders anfühlt.

Mein Fazit:Für alle, die Spaß am Basteln, Erkunden und Überleben in einem voxelbasierten Universum haben, Kubisch Odyssee ergibt eine einzigartige Mischung, die den Geist von No Man’s Sky.

8. DayZ [Das beste Multiplayer-Survival-Horror-Spiel im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 9.2

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Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Bohemia Interactive Plattform(en) Windows-PC, Xbox One und PlayStation 4 Metacritic-Bewertung (Xbox One) 56/100(PS4) 31/100 Durchschnittliche Spielzeit Je nach Spieler unterschiedlich

WährendDayZ Auf den ersten Blick mag es wie ein gewöhnliches Zombie-Spiel wirken, doch es hat sich zu etwas viel Größerem entwickelt.

DayZ begann als Mod für Waffe 2von Dean Hall, einem ehemaligen Offizier des Royal New Zealand Corps of Signals. Es blieb zunächst ein Mod, bis Hall zu Bohemia Interactive kam, und entwickelte sich von einem Ein-Mann-Projekt zu einer vollwertigen Produktion. Das Spiel erschien im Frühzugang im Jahr 2013, dessen vollständige Veröffentlichung für 2018 geplant ist.

Dieser Mehrspielermodus Open-World Das Survival-Spiel spielt in der postapokalyptischen Region Chernarus, in der es von Zombies und Gefahren nur so wimmelt. Die Spieler beginnen mit leeren Händen und müssen nach Ressourcen wie Nahrung, Waffen und vielem mehr suchen, während sie Gefahren sowohl aus der Umgebung als auch durch andere Spieler ausweichen müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben DayZ erhebt das Survival-Genre mit seinem unvorhersehbaren Gameplay auf ein neues Niveau. Die Mischung aus feindlichen Umgebungen, Zombies und anderen Spielern sorgt dafür, dass sich jede Begegnung intensiv anfühlt, und die Freiheit der offenen Welt bietet ein wahrhaft fesselndes Erlebnis. Das von der Community getragene Gameplay und die Spannung machen das Spiel zu etwas ganz Besonderem.

In DayZ, Vertrauen ist ein seltenes Gut. Zwar ist Zusammenarbeit möglich, doch kommt Verrat häufig vor. Dieses Element von unglaubliches Multiplayer-Spielvergnügen Das ist es, was den ursprünglichen Mod so beliebt gemacht hat. In einer derart unvorhersehbaren Umgebung zu überleben, ist eine echte Leistung, da es nur wenigen gelingt, lange durchzuhalten.

Obwohl es anfangs mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, Das Spiel wurde fortlaufend aktualisiert und von Fehlern befreit, was das Gesamterlebnis deutlich verbessert. Mit über 4 Millionen verkauften Exemplaren, DayZ hat das Survival-Genre mitgeprägt und unzählige nachfolgende Spiele inspiriert.

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einem knallharten Survival-Spiel mit brutaler Multiplayer-Dynamik bist, DayZ bietet eine unvergessliche Herausforderung, bei der Vertrauen Mangelware ist und das Überleben alles bedeutet.

9. Star Citizen [Die beste ambitionierte Weltraumsimulation im Stil von No Man’s Sky]

Unsere Bewertung 9

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Erscheinungsjahr 2017 (Early Access) Entwickler Cloud Imperium Games Plattform(en) Windows-PC Metacritic-Bewertung N/A Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall

Star Citizen begeistert die Spieler weiterhin durch seine ehrgeiziger Umfang und ausgefeilte Spielmechaniken. Es hat ein vollständig erkundbares, beständiges Universum versprochen und auch umgesetzt, das sich durch detaillierte Schiffsinnenräume, nahtlose Übergänge zwischen den Planeten, ein umfangreiches Sammelsystem für Ressourcen und komplexe Multiplayer-Interaktionen auszeichnet.

Dies führte dazu, dass das Spiel in den letzten zehn Jahren seit Beginn seiner Entwicklung eine enorme Crowdfunding-Summe von über 800 Millionen Dollar einnehmen konnte. Damit ist es das das teuerste Spieljemals hergestellt, doch die Spieler mussten ein Jahrzehnt lang warten, bis das Spiel endlich erschien.

Warum wir uns dafür entschieden haben Star Citizen Das Spiel besticht durch seinen ambitionierten Umfang und sein beständiges Universum; die Spieler erhalten die Gelegenheit, eine weitläufige Weltraumsimulation zu erkunden. Der Fokus auf die Anpassung von Raumschiffen, das umfassende Sammeln von Ressourcen und die Interaktion im Mehrspielermodus macht es zu einem einzigartigen Erlebnis im Weltraumgenre.

Auch wenn noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum feststeht, geben die spielbaren Module von „Star Citizen“ einen Einblick in die geplante Tiefe und Raffinesse des Spiels und zeugen von einem immensen Potenzial. Die anhaltende Entwicklungsgeschichte hat in der Gaming-Community sowohl Begeisterung als auch Kontroversen ausgelöst, wobei die Komplexität und die Herausforderungen eines ambitionierten Spieldesigns hervorgehoben werden.

Obwohl es sich noch in der Early-Access-Phase befindet, ist es eines der Die besten Indie-Spiele verfügbar, weil es so viel zu bieten hat.

Mein Fazit:Für Fans von Weltraumsimulationen, die sich ein sich ständig weiterentwickelndes Universum mit unendlichen Möglichkeiten wünschen, Star Citizen verspricht eines der fesselndsten und umfangreichsten Weltraumabenteuer, die es bisher gab.

10. Elite: Dangerous [Die beste Weltraumerkundungssimulation im Stil von „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 8.8

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Erscheinungsjahr 2014, 2015 und 2017 Entwickler Frontier Developments Plattform(en) Windows-PC, Xbox One, PlayStation 4, macOS Metacritic-Bewertung (PC) 80/100(Xbox One) 80/100(PS4) 77/100 Durchschnittliche Spielzeit 82 bis 117 Stunden (Hauptstory) &

677 Stunden (bis 100 %)

Elite Dangerous war schon immer eines der beeindruckendsten Weltraumspiele, die je entwickelt wurden. Es gilt als „Weltraum-Simulationsspiel“, in dem die Spieler in die Rolle eines Raumschiffpiloten schlüpfen, der eine im Maßstab 1:1 nachgebildete offene Welt der Milchstraße erkundet. Die Spieler wählen in diesem Spiel einen bestimmten Weg, den sie einschlagen möchten beeindruckendes Rollenspiel, darunter: Händler, Kopfgeldjäger, Entdecker, Bergmann oder Schmuggler.

Du musst diese Rolle gut spielen, wenn sie in diesem Universum überleben sollen. Es handelt sich um ein riesiges Online-Universum, das sich anhand von Spieleraktionen, Fraktionspolitik, seltenen Rohstoffen und von Spielern geleiteten Expeditionen weiterentwickelt. Im Gegensatz zu anderen Spielen auf der Liste, Elite Dangerous bietet vollständige Unterstützung für VR und HOTAS (Hands-on Throttle & Stick). Außerdem gibt es eine umfassende Cockpit-Simulation, die das Spiel als Weltraumsimulation besonders fesselnd macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Elite: Dangerous Das Spiel bietet ein authentisches Weltraumabenteuer mit einer Galaxie im Maßstab 1:1 und einer fesselnden Flugsimulation. Es gewährt dir die Freiheit, deinen eigenen Weg in einem Universum zu gehen, das auf jede deiner Entscheidungen reagiert. Die VR-Unterstützung sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Lob von SpielernElite Dangerous wegen seines Realismus und der Newtonschen Flugkämpfe. Ganz zu schweigen von den beeindruckenden Sprüngen zwischen den Sternensystemen. Obwohl es für Konsolenspieler auf Systemen der letzten Generation läuft, Das Spiel wird bis heute von begeisterten Spielern gespielt! Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich irgendwann eine Version für die nächste Generation bekommen werden.

Mein Fazit:Wenn du auf realistische Weltraumsimulationen mit unzähligen Erkundungsmöglichkeiten stehst, Elite: Dangerous bietet ein unvergleichliches Erlebnis in diesem Genre.

11. EVE Online [Das beste Weltraum-MMO ähnlich wie „No Man’s Sky“]

Unsere Bewertung 8.7

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Erscheinungsjahr 2003 und 2007 Entwickler CCP Games Plattform(en) Windows-PC, macOS und Linux Metacritic-Bewertung (PC) 69/100

(PC-Sonderausgabe) 88/100 Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall

Keine Diskussion über Weltraum-Videospiele ist vollständig, ohne EVE Online. Als eines der ersten Weltraum-MMORPGs, es trug zur Entwicklung des Persistent-World-Modells bei. Im Jahr 2003 ins Leben gerufen, EVE ist nach wie vor stark, denn auch mehr als zwei Jahrzehnte später tauchen die Spieler noch immer in das riesige Universum von New Eden ein.

EVE bietet ein abwechslungsreiches Sandbox-Erlebnis ohne zentrale Handlung. Stattdessen konzentriert es sich auf die fesselndes Rollenspiel Elemente, die es den Spielern ermöglichen, in einer Galaxie mit über 7.000 Sternensystemen als Bergleute, Piraten, Händler, Industrielle oder Kriegsherren aufzutreten.

Warum wir uns dafür entschieden haben EVE Online ist ein bahnbrechendes MMO, dessen Schwerpunkt auf von Spielern gesteuerten Wirtschaftssystemen, gewaltigen Weltraumschlachten und politischen Intrigen liegt. Mit über 7.000 Sternensystemen, die es zu erkunden gilt, können Spieler Allianzen schmieden, Handel treiben, Rohstoffe abbauen und Kriege führen – was das Spiel zu einem der komplexesten und dynamischsten Multiplayer-Erlebnisse macht, die je geschaffen wurden.

Das Spiel ist bekannt für seine von den Spielern gestaltete Wirtschaft und seine riesigen politischen Allianzen, die häufig dazu führen, dass Großangelegte Kriege, an denen Tausende von Spielern beteiligt sind. Der berüchtigte „Das Blutbad von B-R5RB„…“ gilt nach wie vor als eine der bemerkenswertesten und größten virtuellen Schlachten in der Geschichte der Videospiele.

Konzerne (ähnlich wie Gilden) bilden mächtige Bündnisse, kontrollieren Regionen im Weltraum und betreiben häufig Spionage, Diplomatie und Marktmanipulation. Die Spielwirtschaft ist so komplex, dass echte Ökonomen engagiert wurden, um sie zu überwachen. With über 9 Millionen Konten seit Bestehen, EVE zieht weiterhin eine wechselnde Spielergemeinde an.

Und das Beste daran ist,EVE ist kostenlos spielbar und bietet optionale Abonnements sowie DLCs für diejenigen, die ein noch intensiveres Spielerlebnis suchen.

Mein Fazit:Für Spieler, die in ein beständiges Online-Universum mit unendlichen Möglichkeiten für Diplomatie, Kämpfe und wirtschaftliche Strategien eintauchen möchten, ist EVE Online genau das richtige Spiel.

Kommende Spiele ähnlich wie „No Man’s Sky“

Da das Genre der Weltraumerkundung weiter wächst, stehen mehrere spannende Titel in den Startlöchern. Diese kommenden Veröffentlichungen versprechen packende Abenteuer und innovative Spielmechaniken, die das Erkundungserlebnis noch intensiver machen.

The Expanse: Osiris Reborn (erscheint 2025) – Dieses Action-RPG spielt im Universum von „The Expanse“ und lässt dich eine Söldnercrew auf Weltraummissionen befehligen. Freu dich auf dynamische Weltraumkämpfe und eine fesselnde Geschichte in einem Universum voller Intrigen und Gefahren.

– Dieses Action-RPG spielt im Universum von „The Expanse“ und lässt dich eine Söldnercrew auf Weltraummissionen befehligen. Freu dich auf dynamische Weltraumkämpfe und eine fesselnde Geschichte in einem Universum voller Intrigen und Gefahren. Subnautica 2 (Early Access: 2026) – Als Nachfolger des Unterwasser-Survival-Hits erweitert „Subnautica 2“ das Abenteuer um einen Koop-Modus. Erkunde fremde Ozeane, baue deine Basis auf und lüfte neue Geheimnisse unter der Wasseroberfläche.

– Als Nachfolger des Unterwasser-Survival-Hits erweitert „Subnautica 2“ das Abenteuer um einen Koop-Modus. Erkunde fremde Ozeane, baue deine Basis auf und lüfte neue Geheimnisse unter der Wasseroberfläche. Starseeker: Astroneer Expeditions (Erscheinungsdatum: 2026) – Von den Machern von „Astroneer“ stammt dieser neue Titel, bei dem Koop-Expeditionen zu lebendigen Planeten im Mittelpunkt stehen. Arbeitet zusammen, um Ressourcen zu sammeln, Rätsel zu lösen und die Umgebung in einem rasanten, frei gestaltbaren Abenteuer zu beeinflussen.

Diese kommenden Titel sind nur einige der spannendsten Spiele, die bald für Fans von Weltraumerkundung und Abenteuern erscheinen werden. Bleibt dran, während sich das Universum mit neuen Entdeckungsmöglichkeiten erweitert!

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „No Man’s Sky“

Die Wahl des besten Spiels im Stil von „No Man’s Sky“ hängt davon ab, was du dir von einem Weltraum-Erkundungsabenteuer erwartest. Ganz gleich, ob du ein Fan von Weltraumkämpfen, Überlebensmechaniken oder der Freiheit bist, fremde Welten zu erkunden – es ist für jeden etwas dabei.

Für RPG-Fans → Starfield . Ein riesiges Universum voller fesselnder Geschichten und tiefgehender Charakterentwicklung für Spieler, die es lieben, ihren eigenen Weg zu gestalten.

. Ein riesiges Universum voller fesselnder Geschichten und tiefgehender Charakterentwicklung für Spieler, die es lieben, ihren eigenen Weg zu gestalten. Für Entdecker → Outer Wilds . Ein fesselndes Weltraumabenteuer mit Zeitschleife, das Neugier belohnt und ein einzigartiges, offenes Erkundungserlebnis bietet.

. Ein fesselndes Weltraumabenteuer mit Zeitschleife, das Neugier belohnt und ein einzigartiges, offenes Erkundungserlebnis bietet. Für Survival-Fans → Unter Wasser . Ein intensives Unterwasser-Überlebensspiel mit einer fesselnden Welt und einer geheimnisvollen Geschichte, das deinen Überlebensinstinkt auf die Probe stellt.

. Ein intensives Unterwasser-Überlebensspiel mit einer fesselnden Welt und einer geheimnisvollen Geschichte, das deinen Überlebensinstinkt auf die Probe stellt. Für kreative Köpfe → ASTRO N EER . Ein Open-World-Sandbox-Spiel, in dem du Planeten umgestalten, Bauwerke errichten und die Welt in deinem eigenen Tempo erkunden kannst.

. Ein Open-World-Sandbox-Spiel, in dem du Planeten umgestalten, Bauwerke errichten und die Welt in deinem eigenen Tempo erkunden kannst. Für Strategie-Fans → Überleben auf dem Mars. Eine Kolonie-Management-Simulation, die Strategie, Überleben und Ressourcenmanagement auf dem Roten Planeten miteinander verbindet.

Ganz gleich, welche Art von Abenteuer du suchst – diese Spiele bieten dir die Möglichkeit, in fesselnde Welten einzutauchen, in denen Entdeckungen, Überleben und Kreativität im Mittelpunkt stehen. Entdecke weiter und finde das Spiel, das zu deinem Spielstil passt!

Häufig gestellte Fragen