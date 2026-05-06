Die 10 besten PC-Rollenspiele, die 2026 Ihre Zeit wert sind

Bei den besten PC-Rollenspielen geht es nicht nur um riesige Welten und Fertigkeitsbäume – es geht um die die Geschichten, die du selbst gestaltest, die Gefährten, die du ins Herz schließt (oder verabscheust), und die Builds, mit denen du dich spät in der Nacht beschäftigst. Sie lassen dich Fehler machen, improvisieren und die Situation retten mit 2 PS.

Ich habe Hunderte von Stunden in Dialogbäume, Inventarbildschirme und Nebenquests gesteckt, die ich wahrscheinlich besser ignoriert hätte, und ich würde nichts davon eintauschen wollen. Meine Favoriten sind diejenigen, die mir noch lange nach dem Endboss im Gedächtnis geblieben sind.

Im Folgenden stelle ich euch die ganz Großen vor, die die RPG-Formel perfekt umgesetzt haben und einen festen Platz in eurer Spielesammlung verdienen.

Unsere Top-Empfehlungen für PC-Rollenspiele

Die besten PC-Rollenspiele versetzen dich in eine fremde Welt und fordern dich heraus, sie zu erkunden. Diese drei Titel haben die Grenzen des Genres neu definiert – mit Spielsystemen, die Neugier belohnen, einer Geschichte, die dich nicht mehr loslässt, und so vielen Entscheidungsmöglichkeiten, dass du alles hinterfragst.

Elden Ring (2022) – Keine Hilfestellungen, keine überladenen Karten, keine Gnade. Nur du, eine zerbrochene Welt und eine Million Möglichkeiten zu sterben. „Elden Ring“ ist pure Erkundung – riesig, geheimnisvoll und voller versteckter Orte und Geheimnisse, die die meisten Spieler niemals finden werden. Und ja, diese seltsame Höhle, die du vor 30 Stunden ignoriert hast? Sie führt wahrscheinlich zu einem ganzen Königreich. Baldur’s Gate 3 (2023) – Dieses Spiel ist der Goldstandard unter den storybasierten Rollenspielen. Jede Entscheidung zählt, jeder Charakter hat etwas zu sagen, und jede Situation kann eine unerwartete Wendung nehmen. Es ist, als würde man ein D&D Eine Kampagne, bei der der Spielleiter dir erlaubt, die dümmsten Ideen auszuprobieren – und manchmal funktionieren sie sogar. Disco Elysium – The Final Cut (2019) – Keine Kämpfe, nur Stimmung und moralische Zerrüttung. Du bist ein Detektiv mit einem durcheinandergebrachten Kopf und einem Mordfall, den es aufzuklären gilt, aber meistens streitest du mit deinen eigenen Gedanken. Es ist seltsam, wortreich und eines der intelligentesten Rollenspiele, die je entwickelt wurden.

Diese drei Titel schlagen zwar unterschiedliche Töne an, doch jeder einzelne zeigt, wie weit das Genre reichen kann. Und wir stehen erst am Anfang. Auf dieser Liste warten noch jede Menge weitere Auswahlmöglichkeiten, Chaos und gelegentliche existenzielle Krisen.

Die 10 besten PC-Rollenspiele für Hardcore-Rollenspieler

Das sind die besten PC-Titel im RPG-Genre, die mich besonders beeindruckt haben – Spiele, die mir Entscheidungen, Konsequenzen und Gründe geboten haben, von vorne anzufangen, nur um etwas Neues auszuprobieren.

Kein Füllmaterial, keine Nostalgie-Titel, sondern nur Spiele mit fantastischem Spieldesign, starken RPG-Elementen und einer umfangreichen Charaktererstellung. Hier sind die 10 besten PC-RPGs, die auch heute noch überzeugen.

1. Elden Ring

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 80–150+ Stunden Besondere Merkmale Riesige offene Welt, nichtlinearer Spielverlauf, große Vielfalt an Ausrüstungsoptionen, versteckte Dungeons, keine Questmarkierungen

Falls du dachtest,Dark Souls war anstrengend, warte erst mal, bis Elden Ring versetzt dich mitten in seine ein riesiger Sandkasten, in dem es nichts gibt außer einem vagen Ziel vor Augen und einem Schwert, das wahrscheinlich nicht gut genug ist. Genau darum geht es. Das ist FromSoftware in seiner ambitioniertesten Form – ein schwieriges Spiel und ein tolles Rollenspiel das Ihre Intelligenz und Ihre Geduld respektiert.

Du reitest durch vergiftete Sümpfe, verwunschene Burgen, auf dem Kopf stehende Türme und ganze Gebiete, von deren Existenz du nicht einmal wusstest. Hier gibt es keine Checkliste. Dem Spiel ist es egal, wohin du gehst oder was du tust. Du gestaltest deine Reise selbst – Vielleicht wirst du zu einem feuerwerfenden „Glaskanonen“-Charakter, vielleicht bist du ein tankartiger Großschwert-Goblin, der nie ausweicht. Beides ist möglich.

Die Bosskämpfe sind brutal, aber fair… die Erkundung ist unendlich lohnenswert, und die Hintergrundgeschichte ist auf diese seltsame Art und Weise geheimnisvoll, die einen dazu bringt, sich um 2 Uhr morgens ein Video nach dem anderen anzusehen. Hier gibt es Geschichten, aber man muss schon etwas graben – und genau das ist Teil des Zaubers. Spiele wie Elden Ring sind selten, und wir sollten die, die wir haben, wertschätzen.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Elden Ring Das passiert, wenn ein Rollenspiel voll auf den „Finde es selbst heraus“-Modus setzt und es irgendwie schafft, dass sich das unglaublich anfühlt. Man kann es viele Male durchspielen, bevor man tatsächlich das ganze Spiel gesehen hat. Wenn du es liebst, zu erkunden, zu experimentieren oder einfach nur von einem Vogel mit einem Schwert gnadenlos fertiggemacht zu werden, ist das ein absolutes Muss.

★ brutale Herausforderung Elden Ring Bei Eneba einkaufen

2. Baldur’s Gate 3

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 80–150+ Stunden Besondere Merkmale Volle Kontrolle über die Gruppe, filmische Entscheidungen, rundenbasierte Kämpfe, Koop-Modus, enorme Interaktivität

Baldur’s Gate 3 ist unglaublich gut. Das ist digital D&D, mit Würfelwürfen, chaotischen Charakterausrichtungen und einer erzählerischen Flexibilität, von der die meisten Rollenspiele nur träumen können. Du kannst dich aus Kämpfen herausreden, einen echten Dämon umwerben oder dein Gruppenmitglied von einer Klippe stoßen, nur um zu sehen, was passiert.

Der rundenbasierte Kampf ist spannend, taktisch anspruchsvoll und sorgt für ein tiefes Spielvergnügen Sobald man den Dreh raus hat. Jeder Kampf fühlt sich wie ein Rätsel an, besonders wenn man merkt, dass man Gegner mit einem umgestürzten Fass und einem gut platzierten Feuerblitz in Brand setzen kann. Oder sie in Schafe verwandeln. Das liegt ganz bei dir.

Was es auszeichnet, ist die Reaktivität, die etwas ist, Spiele, die wie „Baldur’s Gate 3“ aussehen am schwersten nachzuahmen ist. NPCs merken sich, was du tust. Entscheidungen wirken sich auf alle Akte aus. Und jeder Begleiter hat genug Charakter, um ein eigenes Spiel zu tragen. Shadowheart, Astarion, Gale – ob man sie nun liebt oder hasst, sie wecken auf jeden Fall Gefühle.

Es ist auch wunderschön ein Blick darauf. Obwohl es technisch gesehen ein tolles Indie-SpielAngesichts seines Budgets und seines Entwicklerteams kann „Baldur’s Gate 3“ durchaus als AAA-Titel durchgehen. Dazu kommt noch ein nahtloser Koop-Modus für vier Spieler – und schon hat man eine Kampagne, die so chaotisch oder ernst sein kann, wie man es selbst möchte.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Das ist ein echtes Juwel – ein Rollenspiel, bei dem einfach alles stimmt. Story, Kämpfe, Spielfreiheit und die technische Umsetzung sind alle erstklassig. Egal, ob du ein eingefleischter D&D ein Nerd oder einfach nur jemand, der gerne PC-Spiele die auf deinen Unsinn reagieren, Baldur’s Gate 3liefert.

★ Entscheidungsbasiertes Storytelling Baldur’s Gate 3 Bei Eneba einkaufen

3. Disco Elysium – The Final Cut

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler ZA/UM Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Besondere Merkmale Keine Kämpfe, 24 interne „Fertigkeitsstimmen“, verzweigte Dialoge, eine komplexe politische Weltgestaltung

Disco Elysium ist nicht hier, um dir die Hand zu halten – vor allem, weil deine Hand bereits eine halb leere Flasche und einen höchst fragwürdigen moralischen Kompass hält. Du schlüpfst in die Rolle eines abgehalfterten Detektivs, der versucht, einen Mordfall aufzuklären (und dabei vielleicht herauszufinden, wer du bist) in einer Stadt, die genauso kaputt ist wie du.

Es gibt keine klassischen Kämpfe. Stattdessen spielt sich das Geschehen in deinem Kopf ab – im wahrsten Sinne des Wortes. Deine 24 „Fähigkeiten“ sind innere Stimmen, wie Drama, Elektrochemie und Empathie, die alle um die Kontrolle über deine Entscheidungen ringen. Manchmal helfen sie dir. Manchmal ziehen sie dich wegen der Farbe deiner Krawatte in existenzielle Abgründe.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Disco Elysium Das Besondere daran ist der Schreibstil. Es ist scharfsinnig, philosophisch, auf düster-komische Weise witzig und oft auf unangenehm realistische Weise. Du kannst es ganz normal spielen, dich voll und ganz dem Faschismus, dem Kommunismus oder dem Nihilismus hingeben – das Spiel macht bei jedem Wahnsinn mit. Und es merkt sich alles.

Der letzte Schnitt Das Update bietet nun eine vollständige Sprachausgabe und neue Quests, die an deine politischen Überzeugungen geknüpft sind – und macht ein großartiges Spiel noch besser. Es ist ein eine textlastige Fahrt, aber jede Zeile hat ihren Platz verdient.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Es gibt nichts Vergleichbares. Disco Elysium ist das, was passiert, wenn jemand fragt: „Was wäre, wenn Planescape: Torment „sich betrunken und zur Wahl gestellt?“ Wenn du komplexe Dialogbäume, moralische Zweideutigkeiten und inneres Chaos liebst, wird dir dieses Spiel sicher in Erinnerung bleiben.

★ für tiefsinnige Denker Disco Elysium – The Final Cut Bei Eneba einkaufen

4. Star Wars: Ritter der Alten Republik

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Xbox, Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2003 Entwickler BioWare Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Besondere Merkmale Moralisches System mit heller und dunkler Seite, gruppenbasierte Kämpfe, verzweigte Handlungsstränge, ikonische Wendung

Bevor BioWare galaxisumspannende Liebesgeschichten und Drachentöter-Simulatoren entwickelte, schenkte es uns eines der am bestenStar WarsGeschichten die je erzählt wurde. Und dafür war kein einziger Skywalker nötig. SCHMUTZIG versetzt dich Tausende von Jahren vor die Filme, in einer Galaxis, in der Jedi und Sith allgegenwärtig sind und deine Entscheidungen tatsächlich von Bedeutung sind.

Du beginnst als jemand mit Amnesie (ein Klassiker) und findest nach und nach heraus, wer du bist und dabei eine Crew aus Außenseitern zusammenstellen. Du wirst Planeten wie Tatooine und Kashyyyk erkunden und dich in moralische Entscheidungen verstricken, die dich zur hellen oder zur dunklen Seite führen. Wirst du ein Jedi-Held sein oder jedes Problem mit der Macht erwürgen, bis es verschwindet?

The Der rundenbasierte Kampf verbindet Old-School-Elemente D&D Mechaniken mit Lichtschwertern und Machtkräften. Für heutige Verhältnisse ist es ein bisschen altbacken, aber dennoch unterhaltsam, vor allem, wenn man erst einmal Blitze schleudert oder Sturmtruppen mit einer Handbewegung umstimmt.

Der eigentliche Star ist jedoch das Drehbuch. SCHMUTZIGtrifft den Nagel auf den KopfStar Wars eine besondere Atmosphäre, ohne dabei auf Nostalgie zu setzen. Und ja, es bietet eine der besten Wendungen in der Spielewelt – selbst wenn man sie schon kennt, ist das Spielerlebnis immer noch beeindruckend.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Das ist BioWare in Höchstform, in Höchstform Star Warsund erstklassiges RPG-Design. Wenn du ein Spiel suchst, in dem du dich aus einem Kampf herausreden und dann in ein Lichtschwertduell stürzen kannst, SCHMUTZIG überzeugt nach wie vor. Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie man ein Lizenz-Rollenspiel richtig macht.

★ Sci-Fi-Nostalgie Star Wars: Ritter der Alten Republik Bei Eneba einkaufen

5. Divinity: Original Sin II

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Besondere Merkmale Eine vollständig interaktive Welt, Koop-Modus für vier Spieler, tiefgehendes rundenbasiertes Kampfsystem, originelle Charaktere mit persönlichen Handlungssträngen

Das ist genau das Spiel, auf das alle verweisen, wenn sie sagen, dass CRPGs nicht tot sind – sie brauchten nur Larian, um die Messlatte höher zu legen. Divinity: Original Sin II ist eine unglaublich detailreiche Sandbox, in der fast alles, was man tut, eine Reaktion hervorruft, zum Guten oder zum Viel, viel Schlechteren.

Zunächst wählst du einen Charakter aus einer Liste von Außenseitern aus (oder erstellst einen selbst), von denen jeder seine eigenen Questreihen hat. Oder du erschaffst dir deine eigene Abscheulichkeit von Grund auf und nimmst ein paar Söldner mit auf die Reise. So oder so, Du bist ein Zauberer auf der Flucht in einer Welt, die Zauberer zutiefst verabscheut – da spitzt sich die Lage schnell zu.

The Rundenbasierte Kämpfe sind taktisches Gold. Die Umgebung ist dein Spielplatz (oder deine Todesfalle): Blut unter Strom setzen, Wasser gefrieren lassen, Gift entzünden – alles funktioniert, und alles ist entscheidend. Jeder Kampf fühlt sich wie ein Rätsel an, und du wirst dazu ermutigt, es mit kreativen Builds und ausgefallenen Kombos zu knacken.

Außerhalb des Kampfes, Es geht nur um FreiheitNPCs umbringen? Klar. Alles klauen, was nicht niet- und nagelfest ist? Nur zu. Versehentlich ein ganzes Dorf in die Luft jagen und dann durch die Zeit reisen, um das rückgängig zu machen? Das kommt öfter vor, als man denkt.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Nur wenige Rollenspiele bieten dir so viel Entscheidungsfreiheit und setzen das auch wirklich um. Jede Entscheidung zählt, alle Spielsysteme greifen nahtlos ineinander, und im Koop-Modus kannst du gemeinsam mit Freunden alles durcheinanderbringen. Wenn Baldur’s Gate 3 hat dich umgehauen – hier hat Larian seine Klingen geschärft.

★ taktische Tiefe Divinity: Original Sin II Bei Eneba einkaufen

6. Mass Effect: Legendäre Ausgabe

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One (auch auf PS5 und Series X/S spielbar) Erscheinungsjahr 2021 Entwickler BioWare Durchschnittliche Spielzeit 80 bis 120 Stunden für alle drei Spiele Besondere Merkmale Ein einziger Speicherstand, verbesserte Grafik, Moralsystem, verzweigte Handlung, truppbasierte Kämpfe

Dies ist die ultimative Möglichkeit, eine der legendärsten Science-Fiction-RPG-Trilogien aller Zeiten zu erleben. Mass Effect: Legendäre Ausgabe fasst alle drei Spiele in einem erweiterten Paket zusammen. Es bietet eine übersichtlichere Darstellung, eine präzisere Steuerung und einige Verbesserungen, die den Spielkomfort erhöhen.

Du spielst Commander Shepard, einen knallharten Typen aus dem Weltall der Versuch, eine uralte Maschinenrasse daran zu hindern, alles Leben auszulöschen. Unterwegs stellst du eine Truppe aus Sonderlingen, Außerirdischen und zukünftigen Freunden (oder Liebhabern) zusammen, triffst unmögliche Entscheidungen und schießt auf jede Menge Weltraumtypen.

Der Kampf ist eher actionlastig als taktisch, vor allem in den späteren Spielen, aber das Wesentliche liegt in den Entscheidungen. Du kannst edelmütig, skrupellos oder irgendwo dazwischen sein – und diese Entscheidungen wirken sich auf alle drei Spiele aus. Ganze Charaktere leben oder sterben je nachdem, wie du dich entscheidest, und die Belohnung im letzten Spiel ist umso beeindruckender, wenn du bis zum Schluss durchgehalten hast.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Es gibt immer noch nichts Schöneres, als sich über drei komplette Rollenspiele hinweg sein eigenes Science-Fiction-Epos aufzubauen. Es ist Star TrekentsprichtRitter der Alten Republik, aber mit besseren Schießszenen und mehr Weltraumromantik. Egal, ob du wegen des politischen Dramas, der Sticheleien der „Normandy“-Crew oder einfach nur, um einen Reporter zu verprügeln, dabei bist, Legendäre Ausgabeist unerlässlich.

★ episches Weltraumdrama Mass Effect: Legendäre Ausgabe Bei Eneba einkaufen

7. The Witcher 3: Wild Hunt

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Besondere Merkmale Monsterjagd, verzweigte Quests, Gwent, umfangreiche Erweiterungen

Geralt von Riva interessiert sich nicht für Politik, doch die Politik lässt nicht locker und zieht ihn immer wieder hinein. In The Witcher 3, Du spielst einen mürrischen Monsterjäger, der versucht, Ciri, deine vermisste Quasi-Tochter, aufzuspüren, während die Welt auseinanderbricht. Könige stürzen, Monster gedeihen und Zauberinnen geben sich sehr dramatisch. Das ist die Ausgangslage für eine der Die besten Action-RPGsaller Zeiten.

Die Quests? Die lohnen sich tatsächlich. Selbst die zufälligen Nebenquests wirken persönlich. In einem Moment jagt man einen Geist in einem Brunnen, im nächsten entwirrt man eine Familientragödie, in der ein sprechender Baum und ein betrunkener Baron eine Rolle spielen.

Das Kampfsystem ist solide, mit Schwertkämpfen, Tränken und magischen Zeichen. Du bereitest dich auf Kämpfe vor wie ein echter Hexer – informierst dich über Monster, stellst Öle her und stellst Fallen auf. Oder du improvisierst einfach und hoffst auf das Beste. Ach ja, und Gwent gibt es auch.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Es gibt Charaktere, die einem wirklich am Herzen liegen, eine Welt, die lebendig wirkt, und Entscheidungen, bei denen keine Kompromisse eingegangen werden. Außerdem ist es eines der wenigen Rollenspiele, in denen sowohl „eine Zauberin umwerben“ als auch „eine Sumpfbestie erlegen“ gleichermaßen gültige Ziele sind.

★ fesselnde Erzählkunst The Witcher 3: Wild Hunt Bei Eneba einkaufen

8. The Elder Scrolls V: Skyrim

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–200++ Stunden Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Welt, auf Fähigkeiten basierender Spielfortschritt, Mod-Unterstützung, Drachen, unzählige Nebenquests

Skyrim ist ein zweites Zuhause für alle, die schon einmal einen Drachen vom Himmel gejagt haben. Du spielst den Drachenblütigen, einen auserwählten Krieger, der die Macht besitzt, Drachenseelen zu absorbieren und Feinde (im wahrsten Sinne des Wortes) von Klippen zu schreien. Du kannst das alles aber auch einfach ignorieren und stattdessen 80 Stunden lang Käseräder klauen. Skyrim steht auf unserer Liste der Die besten PC-Spiele für Einzelspieleraus gutem Grund.

Die Hauptgeschichte ist da, wenn du sie willst, aber Das eigentliche Highlight sind die Nebenquests und das Erkunden. Du stolperst in ein Spukhaus, wirst von einer Attentätergilde aufgenommen oder steckst, ohne es zu wollen, knietief in daedrischen Seltsamkeiten.

Mit dem Fortschrittssystem kannst du deinen Charakter ganz nach deinen Vorstellungen gestalten. Ein schwertschwingender Zauberer? Ein heimlicher Bogenschütze, der alles mitnimmt, was ihm unter die Augen kommt? Nur zu. Und dank Mod-Unterstützung – vor allem auf dem PC – Skyrim wird zu genau dem Spiel, das du dir wünschst – von der Überlebenssimulation bis hin zu Thomas, die kleine LokomotiveAlbtraum.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Das hat seinen Grund Skyrim wird öfter neu veröffentlicht, als die meisten Spiele Patches erhalten. Es ist flexibel, bietet endlosen Wiederspielwert und steckt auch nach über einem Jahrzehnt noch voller Überraschungen. Egal, ob du wegen der Drachen, der Geschichte oder dem Chaos dabei bist – du wirst etwas finden, in dem du dich verlieren kannst.

★ Umfassende Erkundung The Elder Scrolls V: Skyrim Bei Eneba einkaufen

9. Dragon Age: Origins

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–200+ Stunden Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Welt, auf Fähigkeiten basierender Spielfortschritt, Mod-Unterstützung, Drachen, unzählige Nebenquests

Dragon Age: Origins ist klassische BioWare-RPG-Magie mit Schwertern, Zaubersprüchen und viel zu vielen grüblerischen Helden. Du beginnst als Grauer Wächter, einer der letzten Verteidiger gegen eine dunkle Macht namens „der Fluch“ – im Grunde eine böse Zombie-Apokalypse mit Drachen. Deine Aufgabe ist es, Verbündete zu sammeln, schwierige Entscheidungen zu treffen und zu versuchen, nicht erstochen zu werden.

Du stellst deine Gruppe zusammen (Magier, Schurken, Krieger), und jeder Kampf fühlt sich an wie eine Mischung aus Schach und einem kleinen Feuerwerk. Und da wir gerade von Rollenspielen sprechen, Deine Entscheidungen zählen tatsächlich. Willst du dich durchschlagen, indem du bezauberst, lügst oder einfach brutal mordest? Das Spiel sagt: „Nur zu.“ Beziehungen, Rivalitäten und sogar, wer lebt oder stirbt, ändern sich je nachdem, was du tust.

Was die Handlung angeht,Es ist eine Dark-Fantasy-Seifenoper mit Drachen, Dämonen und viel Drama dicker als der Bart eines Zwergs. Die Welt wirkt lebendig, mit Aufgaben, die einen überraschen – etwa wenn sich dieser „kleine Gefallen“ zu einem politischen Chaos ausweitet.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Dragon Age: Origins zeigt, dass die besten Rollenspiele großartige Geschichten und taktisches Gameplay nicht voneinander trennen. Wenn du charakterbasierte Rollenspiele liebst, in denen deine Entscheidungen die Welt tatsächlich auf den Kopf stellen, ist dieses Spiel nach wie vor ein absolutes Muss. Bonus: Die DLC-Pakete bieten einen erheblichen Mehrwert und einige der düstersten Momente der Serie.

★ Klassische Fantasy Dragon Age: Origins Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 (umfassende Aktualisierung 2023) Entwickler CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 40–70 Stunden Besondere Merkmale Eine Open-World-Stadt im Neon-Noir-Stil, tiefgehende RPG-Systeme, überarbeitetes Gameplay

Cyberpunk 2077 wurde als einer der Die besten Spiele ähnlich wie Mass Effect, aber bei der Veröffentlichung war es ein einziges Chaos. Das Spiel wirkte unfertig und wurde dem wahnsinnigen Hype, der darum gemacht wurde, nicht gerecht. Das änderte sich nach dem 2.0-Patch und Phantom Liberty.

Du spielst V, einen Söldner, der sich durch die chaotischen Straßen von Night City bewegt – ein futuristischer Spielplatz, getaucht in Neonlicht, zwielichtige Geschäfte und große Entscheidungen. Die Geschichte? Es ist teils Raubüberfall, teils Spionage und durch und durch ein wilder Ritt. Phantom Liberty versetzt dich in einen spannenden Spionagethriller voller Überraschungen. Die Welt reagiert auf deine Entscheidungen – von der Art und Weise, wie du Missionen bewältigst, bis hin dazu, wem du vertraust. Es versteht sich von selbst, dass dich die eine oder andere Überraschung erwartet.

Die Kämpfe und das Fahrgefühl haben ein dringend benötigtes Facelifting erhalten. Die Schießereien wirken straffer, und das Fahren durch die Stadt ist deutlich flüssiger. Du kannst Hacking, Stealth und regelrechte Schießereien miteinander kombinieren passend zu Ihrem Stil.

Warum es RPG-Fans gefallen wird:

Wenn du ein weitläufiges Rollenspiel mit Stil, Charakter und einer Stadt suchst, die niemals schläft (im Ernst, das Nachtleben ist der Wahnsinn), Cyberpunk’s genau dein Ding. Außerdem, Phantom Liberty heizt die Stimmung mit einer Spionagegeschichte an, die einen bis zum Schluss in ihren Bann zieht. Pass aber gut auf dich auf – Night City verzeiht keine Fehler.

★ futuristisches Flair Cyberpunk 2077 Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste PC-Rollenspiel?

Elden Ring ist das beste PC-Rollenspiel. Es bietet eine riesige offene Welt, ein solides Kampfsystem, eine große Vielfalt an Spielstilen und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Gibt es plattformübergreifende RPG-Spiele für den PC?

Ja, Titel wie Baldur’s Gate 3 Cross-Play unterstützen. Divinity: Original Sin II ermöglicht zudem in begrenztem Umfang das Cross-Play. Dies sind jedoch Ausnahmen, da Rollenspiele in der Regel als Einzelspieler-Erlebnisse konzipiert sind.