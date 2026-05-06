Los 10 mejores juegos similares a Civilization para alzarse con la victoria en 2025

Si estás buscando los mejores juegos parecidos a Civilización, significa que te gusta la estrategia profunda, la construcción de imperios y usar tu ingenio para alcanzar tus objetivos.

Hay muchos otros juegos de estrategia inspirados en el Civilizaciónjuego serie. Algunos se centran en un mundo de fantasía, otros tienen lugar en el espacio y otros se adentran aún más en la gestión de ciudades y la creación de rutas comerciales.

En esta reseña, he recopilado una selección de juegos realmente geniales similares a Civ, desde éxitos tan conocidos como Endless Legend and Viejo Mundohasta estrategias menos conocidas pero igual de interesantes. ¿Listo para volver a desafiar al mundo?

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Civilization

Si te gusta el los mejores juegos similares a Civilización, hoy nuestra lista incluye a los principales representantes de la juego de estrategia por turnos género. Estos son los juegos que sin duda deberías probar. Ofrecen jugabilidad profunda, una variedad defacciones, y mundos diversos —desde mundos fantásticos to épocas históricas reales and exploración espacial futurista.

Cada elemento de nuestra clasificación tiene sus propias características únicas, ya sea gestión urbana compleja, desarrollandorutas comerciales, o luchar por un triunfo de la ciencia.

Age of Wonders: Planetfall (2019) – Este juego combina a la perfección estrategia por turnoscon unescenario de ciencia ficción. Comando único facciones en un planeta lejano, explorar mapas y participar en combates tácticos combates por turnos. Construye tu imperio en el espacio ahora mismo. Endless Legend (2014) – Uno de los más famosos mundos de fantasíadeAmplitude Studios. No se trata solo de la guerra, sino también de desarrollar el economía, gestionandorecursos valiosos, y forjar alianzas sólidas en un un mundo rico y detallado. La humanidad (2021) – Un juego en el que realmente puedes reescribir la historia de la humanidad. Los desarrolladores se inspiraron en el Civilización serie y crearon su propio juego en el que puedes desarrollar tu civilización combinando diferentes cultivos and vuestros. Gracias a sus mecánicas únicas.

Si quieres saber más, sigue leyendo. Te hablaré de estos juegos y también de otros proyectos que genialCivilizaciónjuegos A los aficionados les encantará, sin duda.

Los 10 mejores juegos similares a Civilization para los amantes de la estrategia

También hayjuegos similares to Civ que te permiten construir tu propio imperio, gestionar las finanzas, cerrar acuerdos y guiar a tu civilización a lo largo de los siglos, desde el desde la Antigüedad hasta la era moderna.

Así que si te gusta me apasionan las grandes estrategias, me encanta la historia y sueño con el futuro, y solo quiero disfrutar de los videojuegose, aquí encontrarás algo que te guste.

1. Age of Wonders: Planetfall [La mejor combinación de ciencia ficción y estrategia por turnos]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, macOS, Mac OS Año de estreno 2019 Desarrollador Triumph Studios Duración media de la partida ~ 50 horas Características únicas Mundo de ciencia ficción, estrategia por turnos, gestión de ciudades, recursos valiosos

Age of Wonders: Planetfall Es uno de esos juegos que te engancha desde los primeros minutos. Te encuentras en un cosmos destrozado donde todos los imperios han caído. Y ahora, cada facción intenta recoger los restos y convertirse en la gobernante de toda la galaxia.

Así pues, te pones en la piel de un comandante, construyes tu base, investigas tecnologías y reúnes un ejército. Todo ello en un intento por sobrevivir entre ciber-sectarios, amazonas y máquinas conscientes.

Jugar con cada facción ofrece una una experiencia de juego totalmente única. Algunos recurren a la biotecnología y a instalaciones de cultivo, mientras que otros se basan exclusivamente en el poder militar y en diversas técnicas de piratería informática.

Para más información Céntrate en explorar nuevos planetas desde el principio. Los recursos adicionales y la tecnología oculta que encuentres fortalecerán tu ejército y te darán ventaja en las batallas posteriores.

Para mí, este es uno de los más juegos originales de estrategia por turnos en los últimos años. Está repleto de profundidad, pero el ritmo nunca se hace pesado, y realmente te apetece construir tu imperio.

Si buscas algo parecido a «Civ», pero ambientado en un mundo de ciencia ficción y centrado en las batallas y la exploración, Caída de un planetaSin duda es un buen juego. Es hora de dominar el caos y crear tu propio orden en la galaxia.

Mi veredicto: Age of Wonders: Planetfall Es uno de los mejores juegos de estrategia por turnos de los últimos años. Es divertido, tiene profundidad y te mantiene pensando, con facciones únicas y muchas formas de hacer crecer tu imperio. Si te encanta la estrategia, explorar nuevos mundos y planificar grandes batallas, este juego es perfecto para ti.

2. Endless Legend [El mejor mundo de fantasía y la gestión más detallada de una ciudad]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2014 Desarrollador Amplitude Studios Duración media de la partida ~ 25 horas Características únicas Mundo de fantasía, estrategia por turnos, raza propia, rutas comerciales

Aquí ya no se trata solo de estrategia. Es una auténtica mezcla de tácticas paso a paso y juego de rol. Todo empieza por elegir una facción única en un mundo de fantasía. Cada persona aquí tiene su propia historia, sus héroes y sus habilidades. Me gustó el proceso de desarrollar personajes e investigar tecnologías, ni siquiera las sesiones largas resultan aburridas o repetitivas.

Para más información Presta atención a las habilidades especiales de cada héroe y utilízalas en las batallas. Combinar sus poderes con tu ejército puede darte una gran ventaja frente a enemigos difíciles.

Se presta mucha atención a los héroes – crecen, luchan e influyen en todo tu imperio. Así que, si eres fan de la los mejores juegos de rol que combinan narrativa y estrategia, seguro que te encantará este juego.

La jugabilidad es apasionante: construyes ciudades, llevas a cabo acciones diplomáticas, luchas y te sumerges en la atmósfera de este mundo de fantasía. Y todo ello viene acompañado de misterios y secretos.

Mi veredicto: Este juego destaca por combinar la estrategia y el género RPG de una forma que resulta muy dinámica y emocionante. Con héroes que evolucionan, habilidades poderosas y un mundo lleno de misterios, es ideal para los jugadores a los que les encanta planificar batallas, construir imperios y seguir una historia al mismo tiempo.

3. La humanidad [Mejor desarrollo de carreras personalizadas y perspectiva histórica]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2021 Desarrollador Amplitude Studios Duración media de la partida ~ 29 horas Características únicas Historia de la humanidad, Creación de civilizaciones, Estrategia por turnos, Gran juego

La humanidad – un juego que capta al instante la atención de todos Civilizaciónaficionados. Pero la ejecución en este caso es mucho más interesante. En pocas palabras, te enfrentas a un auténtico rompecabezas del pasado. Civilizaciones, culturas y épocas: combínalas para crear tu propio pueblo único. Me gustó mucho esa libertad de acción. Se empieza con los antiguos griegos y se avanza poco a poco hacia la era industrial con las tecnologías punteras de Japón.

Para más información No pierdas de vista la moral de tu ejército. Las tropas contentas y bien alimentadas luchan mejor, por lo que gestionar con cuidado las ciudades y los recursos puede evitar derrotas en batallas difíciles.

La mecánica de juego es la clásica estrategia por turnos, pero con algunos giros novedosos. Hay influencia cultural, moral del ejército y mapas enormes, muy parecidos a los que encontrarás en algunos de los el mejorCivilizaciónjuegos.

Si quieres probar algo parecido a «Civ», pero con un enfoque único del desarrollo de la civilización, esta es una opción estupenda. Da la sensación de que tu historia no es una plantilla, sino que es verdaderamente única.

Te lo recomiendo encarecidamente si te gustan los juegos en los que puedes crear y gestionar tu propia civilización y no te da miedo experimentar.

Mi veredicto: La humanidad Es un juego de estrategia muy completo, ya que te permite construir tu propia civilización tal y como tú quieras. Con la cultura, los ejércitos y los grandes mapas que hay que gestionar, es perfecto para los jugadores a los que les gusta planificar, probar nuevas ideas y crear una historia única para su pueblo.

4. Endless Legend 2 [Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia con construcción de mundos]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2025 Desarrollador Amplitude Studios Duración media de la partida ~ 9 horas Características únicas Evolución dinámica del mundo, IA adaptativa, historias de facciones profundamente personalizadas

Endless Legend 2 amplía todo lo que hizo especial al primer juego para convertirlo en una experiencia de estrategia enorme y llena de vida. El mundo cambia constantemente en función de tus acciones: las ciudades cambian, el clima varía y las facciones crecen de formas sorprendentes.

En cuanto a la jugabilidad, te atrapa de lleno en ese bucle adictivo de «solo una partida más». Cada partida se desarrolla de forma diferente, con la diplomacia, la exploración y el combate entrelazándose a la perfección. La IA reacciona a cada uno de tus movimientos, lo que te obliga a pensar a largo plazo. Al principio es un poco lento, pero una vez que tu imperio coge impulso, es imposible dejarlo.

Para más información Céntrate desde el principio en la sinergia con el terreno. Construir ciudades cerca de regiones ricas en recursos te prepara económicamente para la fase final del juego.

Los gráficos son impresionantes, con mapas de estilo pictórico, biomas cambiantes y una banda sonora que crea una atmósfera auténtica. Ver cómo Auriga cobra vida y se transforma a medida que tu imperio se expande es una auténtica delicia para los amantes de la estrategia.

Mi veredicto: Endless Legend 2 destaca como uno de los mejores juegos 4X para aquellos jugadores que buscan un mundo que parezca realmente vivo.

5. Total War: Tres Reinos [Las mejores batallas a gran escala en tiempo real y estrategia]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2019 Desarrollador Creative Assembly Duración media de la partida ~ 74 horas Características únicas Batallas en tiempo real, estrategia a gran escala, mapa histórico, facciones

Total War: Tres Reinoses una auténtica joya entre los juegos de Total War. Si te gustan las batallas a gran escala y la precisión histórica, este juego es sin duda para ti. Me ha impresionado cómo combina batallas épicas con una profunda gestión del imperio y diplomacia.

Lo más destacado es el énfasis en Los legendarios generales chinos y sus personalidades. No solo estás al mando de un ejército, sino que también gestionas a un personaje con ambiciones y te sumerges en las intrigas locales. Esto aumenta considerablemente la inmersión en el juego.

Para más información Presta atención a los puntos fuertes y las relaciones de cada general. Elegir al general adecuado para las batallas y mantener contentos a tus aliados puede hacer que tu imperio sea mucho más fuerte.

Si quieres probar uno de los el mejorTotal Warjuegos, dondeCada combate es un espectáculo y cada movimiento cuenta, Total War: Tres Reinos es tu mejor opción.

Mi veredicto: Total War: Tres Reinos Es un juego de estrategia fantástico porque combina grandes batallas con la gestión de tu imperio. Las personalidades de los generales hacen que el juego resulte vivo y realista. Es un juego ideal para cualquiera a quien le guste la historia, la planificación minuciosa y ver cómo sus decisiones determinan el resultado.

6. Warhammer 40.000: Gladius – Reliquias de la Guerra [Mejor escenario de ciencia ficción y combate táctico]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2018 Desarrollador Proxy Studios, Proxy Studios S.L. Duración media de la partida ~ 15 horas Características únicas Combates de ciencia ficción, facciones, combates en tiempo real, juego de estrategia

Si estás metido en el mundillo, ya sabes Warhammer 40.000 es todo un mundo de guerras épicas y ciencia ficción oscura. Este universo inspiró algunas de las el mejorWarhammer 40.000juegos, donde las tácticas por turnos se combinan con batallas a gran escala y mejoras para el ejército.

Para más información Mejora siempre tus unidades y tu equipamiento siempre que puedas. Unas tropas y unas armas más poderosas hacen que las batallas difíciles sean mucho más llevaderas.

Me gusta cómo estos juegos captan el espíritu del universo – combates brutales, facciones distintas con unidades únicas y complejos retos tácticos.

Para los aficionados a los juegos de estrategia y Warhammer Amantes de la tecnología, estos son algunos de los proyectos más interesantes que hay.

Mi veredicto: Warhammer 40.000 Estos juegos son emocionantes porque combinan grandes batallas con tácticas inteligentes y ejércitos únicos. Son perfectos para los jugadores a los que les encanta la estrategia, los combates desafiantes y el universo de Warhammer.

7. Alfa Centauri [Los mejores juegos de gran estrategia y exploración de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 1999 Desarrollador Firaxis Games Duración media de la partida ~ 35 horas Características únicas Estrategia global de ciencia ficción, estrategia por turnos, exploración, victoria científica

Alfa Centauries un clásico que sigue manteniéndose entre los mejores juegos de estrategia por turnos. Bienvenidos a un futuro lejano en el que la humanidad está colonizando un nuevo planeta. Este juego tiene todo lo que buscan los aficionados a la estrategia: investigación, gestión de bases, diplomacia y, por supuesto, batallas a gran escala.

Para más información Céntrate en investigar tecnologías que se adapten a tu estilo de juego. Elegir la tecnología adecuada desde el principio puede dar a tu facción una gran ventaja sobre tus rivales.

El estilo resulta familiar, pero con un toque futurista. Es perfecto para quienes valoran no solo la táctica, sino también el ambiente científico y espacial.

Mi veredicto: Alfa Centauri Es un juego de estrategia clásico que sigue resultando novedoso porque combina una planificación inteligente con un mundo de ciencia ficción muy atractivo. Elegir las tecnologías adecuadas y gestionar tus bases con cuidado hará que tu facción se fortalezca. Es ideal para los aficionados a la estrategia profunda a los que les gusta explorar nuevos mundos.

8. Europa Universalis IV [El mejor juego de gran estrategia con una política y una economía detalladas]

Nuestra puntuación 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2013 Desarrollador Paradox Interactive Duración media de la partida ~ 300 horas Características únicas Juegos de gran estrategia, rutas comerciales, gestión política

Europa Universalis IV gustará a los jugadores a los que les guste una gestión profunda y reflexiva y campañas históricas a gran escala. El juego sigue siendo uno de los mejores en el estrategia global género. Lo que realmente me llamó la atención fue el libertad de eleccióny eluna magnitud que simplemente asombra.

Para más información No pierdas nunca de vista tus alianzas y a tus vecinos. Una buena diplomacia puede evitar guerras y ayudar a que tu imperio crezca de forma segura.

Puedes cambiar el curso de la historia, construir el imperio de tus sueños o destruirlo por completo. Para aquellos que buscan un juego con posibilidades infinitas y verdadera profundidad, esta es una opción excelente.

Mi veredicto: Europa Universalis IV Es un juego de estrategia profundo y apasionante, ya que te permite controlar el curso de la historia y tomar tus propias decisiones. Es un juego ideal para cualquiera a quien le guste planificar con detenimiento y tomar decisiones importantes que marquen el rumbo del mundo.

9. Endless Space 2 [El mejor juego 4X espacial centrado en la exploración y la gestión de recursos]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2016 Desarrollador Amplitude Studios Duración media de la partida ~ 35 horas Características únicas Exploración espacial, estrategia por turnos, recursos valiosos

Ante ti tienes un juego de estrategia espacial por turnos que te te enganchará desde los primeros minutos, probado por experiencia propia. Aquí encontrarás exploración galáctica, gestión de flotas espaciales y comercio. Y un escenario futurista.

Para más información Crea una flota equilibrada con diferentes tipos de naves. Contar con una combinación de naves de ataque, defensa y apoyo hace que sea mucho más fácil ganar las batallas.

Lo que mola –cada raza tiene sus propias habilidades y su propio estilo de juego, por lo que cada partida resulta novedosa. Los gráficos son preciosos, la música te atrapa y las campañas de la historia son realmente apasionantes. Si eres un aficionado al espacio y quieres probar uno de los las mejores estrategias espaciales, No te lo pierdas Endless Space 2. Es una forma estupenda de poner a prueba tus habilidades tácticas en un vasto universo estelar.

Mi veredicto: Endless Space 2 Es un juego de estrategia espacial increíble, ya que te permite explorar, luchar y comerciar en una galaxia enorme. Cada raza tiene su propio carácter, por lo que cada partida es una experiencia nueva. A quienes les gusten los juegos espaciales y las estrategias ingeniosas les encantará.

10. Viejo Mundo [El mejor juego de estrategia por turnos con una mecánica histórica muy detallada]

Nuestra puntuación 7.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2021 Desarrollador Mohawk Games Duración media de la partida ~ 36 horas Características únicas Estrategia por turnos, mecánica histórica, campaña, gestión de ciudades

Viejo Mundoes ununa nueva visión de los clásicos juegos de estrategia por turnoscon ununa perspectiva interesante de la historia. El juego combina elementos de construcción de civilizaciones con una gestión dinástica en profundidad. Al mismo tiempo, cada decisión que tomes afecta tanto al desarrollo de la civilización como al bienestar de tu familia en el juego.

Me gusta cómo lo combinan batallas por turnos y misiones de la historia.Esto añadevida, dinamismo e imprevisibilidad a la jugabilidad.

Para más información Céntrate en mantener a tu dinastía feliz y sana. Los miembros de la familia que están contentos pueden dirigir mejores ejércitos y hacer que tu civilización se fortalezca con el tiempo

Si quieres probar algo fresco, pero con el toque clásico de los juegos de estrategia, Viejo Mundosin duda esmerece la pena que le prestes atención.

Mi veredicto: Viejo Mundo Es un juego de estrategia fantástico porque te permite construir tu imperio y cuidar de tu familia al mismo tiempo. Cada decisión que tomes cuenta. Si te gusta planificar, dar pasos inteligentes y ver cómo tus decisiones cambian el rumbo del juego, este te va a encantar.

Próximos juegos similares a Civilization

El género 4X no parece que vaya a perder fuelle a corto plazo, y la próxima oleada de CivilizaciónLos juegos de estrategia de este estilo prometen ser todo un éxito. Estos próximos títulos giran en torno a la construcción de imperios, las batallas a gran escala y una estrategia que te hará devanarte los sesos hasta bien pasada la medianoche.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV (fecha por confirmar, 2026) – El regreso de la guerra a gran escala en un futuro sombrío y apocalíptico. Prepárate para una IA más inteligente, sistemas de facciones más complejos y combates caóticos que abarcarán planetas enteros. Se perfila como la entrega más ambiciosa hasta la fecha.

– El regreso de la guerra a gran escala en un futuro sombrío y apocalíptico. Prepárate para una IA más inteligente, sistemas de facciones más complejos y combates caóticos que abarcarán planetas enteros. Se perfila como la entrega más ambiciosa hasta la fecha. Más allá de Astra (2026) – PiensaCiv en el espacio, pero con civilizaciones alienígenas en constante evolución e ideologías determinadas por los jugadores. Explorarás vastas galaxias y aplastarás a tus rivales con estilo. Tiene un marcado carácter de mundo abierto que encantará a los adictos a la estrategia.

– PiensaCiv en el espacio, pero con civilizaciones alienígenas en constante evolución e ideologías determinadas por los jugadores. Explorarás vastas galaxias y aplastarás a tus rivales con estilo. Tiene un marcado carácter de mundo abierto que encantará a los adictos a la estrategia. Ashes of the Singularity II (fecha por confirmar) – Lo último en juegos para PC. Prepárate para ver miles de unidades en pantalla, tácticas dinámicas de IA y guerras planetarias a gran escala que pondrán a prueba tu tarjeta gráfica. Perfecto para cualquiera que busque el caos estratégico a gran escala.

Si ya dominas todos los Civ Si te apasiona la construcción de imperios y estás deseando vivir la próxima evolución de este género, estos son los juegos que no debes perder de vista.

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Civilization

En lo que respecta a lo mejor Civilización juegos, aquí hay opciones para todo tipo de aficionados a los juegos de construcción de imperios. Esto es lo que te recomendaría:

Para los amantes de la historia → La humanidad . Un juego de estrategia profundo y flexible que te permite mezclar culturas y dar forma al recorrido de la humanidad desde la antigüedad hasta el mundo moderno.

→ Un juego de estrategia profundo y flexible que te permite mezclar culturas y dar forma al recorrido de la humanidad desde la antigüedad hasta el mundo moderno. Para los estrategas empedernidos → Europa Universalis IV . No hay nada que supere la complejidad de dirigir un imperio mundial, donde cada alianza, cada acuerdo comercial y cada guerra pueden cambiar el curso de la historia.

→ No hay nada que supere la complejidad de dirigir un imperio mundial, donde cada alianza, cada acuerdo comercial y cada guerra pueden cambiar el curso de la historia. Para los amantes de la ciencia ficción → Endless Space 2 . Perfecto para los jugadores a los que les encanta la expansión galáctica, la diplomacia con especies alienígenas y las batallas tácticas entre naves espaciales en impresionantes paisajes cósmicos.

→ Perfecto para los jugadores a los que les encanta la expansión galáctica, la diplomacia con especies alienígenas y las batallas tácticas entre naves espaciales en impresionantes paisajes cósmicos. Para los estrategas de la fantasía → Age of Wonders: Planetfall. Combina una rica historia, la construcción de colonias y batallas tácticas por turnos con un toque de ciencia ficción, creando un mundo que premia la planificación inteligente y las jugadas audaces.

Sea cual sea tu estilo de juego, estos títulos demuestran que la estrategia nunca pasa de moda; simplemente encuentra nuevas formas de mantenerte planeando tu próxima gran conquista.

Preguntas frecuentes