Die 16 besten „Total War“-Spiele für epische Schlachten im Jahr 2025

Die Wahl des besten „Total War“-Spiels fühlt sich an, als würde man am Zahltag durch die Steam-Angebote scrollen – zu viel Auswahl, zu wenig Zeit. Jedes Spiel hat seinen eigenen Reiz: römische Belagerungen, Samurai-Duelle oder regelrechte Monsterkriege. Man könnte Wochen damit verbringen, sie alle noch einmal durchzuspielen, oder sich einfach von jemandem beraten lassen, der sich schon auskennt.

Ich habe jede Karte durchspielt, Reiche verloren, sie wieder aufgebaut und die Kampagnen entdeckt, die auch heute noch überzeugen. Manche belohnen Geduld, andere reine Brutalität, aber alle haben ihren Platz verdient. Wenn du nach einer Strategie suchst, die richtig einschlägt, und nach Kämpfen, die unter die Haut gehen, dann ist hier der richtige Ort für dich.

Our Die besten „Total War“-Spiele

Total War ist eine Zeitmaschine mit integriertem Kriegs-Simulator. In einem Moment verteidigst du noch die Burgmauern gegen einen Belagerungsturm, im nächsten rufst du Artillerieangriffe herbei, die das Schlachtfeld in einen rauchenden Krater verwandeln. Doch bei so vielen Klassikern – wo soll man da überhaupt anfangen? Hier sind meine Top-Empfehlungen, die nach wie vor die Nase vorn haben:

Total War: Shogun 2 (2011) – Feudale Kriegsführung im Japanischen Stil vom Feinsten. Meistere die Kunst des Katana, überliste rivalisierende Clans und beweise, dass du das Zeug zum Shogun hast. Bonuspunkte gibt es, wenn du vor jedem Angriff „BANZAI!“ rufst. Napoleon: Total War (2010) – Befehlige die Grande Armée in groß angelegten Feldzügen durch Europa und schreibe die Geschichte mit jeder Kanonensalve neu. Spoiler: Der russische Winter hasst dich immer noch. Total War: Warhammer III (2022) – Chaosgötter, riesige Dämonen und Armeen, zu denen buchstäblich Drachen gehören. Stell dir Schlachten wie in „Der Herr der Ringe“ vor, nur auf die Spitze getrieben.

Ich habe diese Spiele nach Kampagnentiefe, Kampfmechanik, Wiederspielwert und ihrer aktuellen Aktualität bewertet. Such dir eins aus, leg los und sag deinem Wochenende Lebewohl.

Die 16 besten „Total War“-Spiele: Führe, erobere, beherrsche

Hier ist die vollständige Aufstellung auf dem Schlachtfeld – alle Hauptcharaktere Total War Das Spiel ist klassifiziert und bereit zur Überprüfung.

Glaubst du, dein Favorit hat die Krone verdient? Mal sehen, ob er sich behaupten kann.

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Am besten geeignet für Fans des feudalen Japans, taktischer Präzision und hochkarätiger Diplomatie Besondere Merkmale Clanspezifische Boni, die „Realm Divide“-Mechanik, atemberaubende japanische Landschaften, authentische Samurai-Kämpfe

Shogun 2ist dasTotal War Eine Serie, die sich ganz auf Stahl und Strategie konzentriert. Die Handlung spielt in Die Sengoku-Zeit im Japan des 16. JahrhundertsDu spielst als einer von mehreren Clans, die versuchen, das Land unter ihrem Banner zu vereinen. Die Handlung ist einfach, aber packend. Jeder Sieg bringt dich dem Titel des Shoguns ein Stück näher, und jeder Verrat kann jahrelange Fortschritte zunichte machen.

Die Kämpfe sind extrem spannend. Gelände, Wetter und Truppenpositionierung sind genauso wichtig wie die zahlenmäßige Überlegenheit. Und dann ist da noch Realm Divide, der Moment, in dem sich alle anderen Clans gegen dich verbünden, sobald du zu mächtig geworden bist. Das ist gleichermaßen aufregend wie anstrengend – Diplomatie ist dann passé, und dann geht es nur noch um Schwerter und Ashigaru.

Warum wir uns dafür entschieden haben Shogun 2 trifft genau den seltenen Sweet Spot, an dem jeder Aspekt des Spiels seinen Beitrag leistet. „Realm Divide“ lässt dich selbst dann ins Schwitzen kommen, wenn du an der Spitze stehst, die Clans spielen sich wirklich unterschiedlich an, und die Schlachten sind filmisches Meisterwerk. Wunderschöne Karten, eine clevere KI und messerscharfe Strategie machen es zur klaren Nummer 1.

The Die Karten sind atemberaubend Selbst heute noch. Kirschblüten, die über ein Schlachtfeld wehen, verschneite Gebirgspässe und Belagerungen an nebligen Küsten lassen einen einen Moment innehalten, bevor man den nächsten Angriff befiehlt. Das Angebot an Modellen ist groß, wobei die Boni der einzelnen Clans deinen Spielstil subtil beeinflussen, ohne das Gleichgewicht zu stören.

Nicht alles passt – Seeschlachten wirken eher wie lästige Pflicht als wie taktische Rätsel, und „Realm Divide“ kann den Endspielabschnitt unnötig in die Länge ziehen. Aber wenn Shogun 2 funktioniert (was meistens der Fall ist), ist es das das beste „Total War“-Spielbei weitem.

2. Napoleon: Total War [Am besten für historische Genauigkeit]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 40–120+ Stunden Am besten geeignet für Geschichtsinteressierte, die sich ihre Kampagnen mit einer Prise Kanonenrauch wünschen Besondere Merkmale Drei separate Kampagnen, Nachstellungen historischer Schlachten, Wetter- und Moral-Systeme, epochenspezifischer Technologiebaum

Napoleon: Total War versetzt dich in die Rolle eines der ehrgeizigsten Generäle der Geschichte und fordert dich heraus, ihn zu übertrumpfen. Die Kampagne ist in drei Akte unterteilt: Italien, Ägypten und Europa, jeweilsvoller historischer Details. Von den Uniformen der Truppen bis hin dazu, wie verschneites Gelände die Armee ausbremst – es ist eine Hommage an die napoleonische Kriegsführung.

Die Handlung und die Kulisse sind das Besondere an diesem Spiel. Zwischensequenzen rahmen jede Kampagne wie eine Kriegsdokumentation ein, und die geskripteten Ereignisse versetzen einen direkt in die Geschichtsbücher. Es ist zudem eines der wenigen Total War Spiele, bei denen die Die KI scheint tatsächlich einen Plan zu haben mehr als nur „alles aufladen“

Warum wir uns dafür entschieden haben Napoleon fängt das Flair dieser Epoche wie kein anderes Spiel ein. Uniformen, Taktiken und Schlachtfelder strahlen Authentizität aus, und die Kampagnen spielen sich wie ein perfekt inszeniertes historisches Drama ab. Die Mischung aus Wettereffekten, Moralmanagement und Schießpulver-Strategie macht es zur ersten Wahl für Spieler, die ihre Geschichte laut, rauchig und in Formation marschierend erleben wollen.

Mechanisch gesehen legt großen Wert auf den Kampf mit Schusswaffen – Die Aufstellung der Linieninfanterie, die Positionierung der Artillerie und die Moral sind wichtiger als bloße rohe Gewalt. Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle: Regen macht das Schießpulver feucht, Nebel schränkt die Sicht ein und Schnee zehrt an der Ausdauer deiner Truppen.

Es ist nicht perfekt. Seeschlachten sind immer noch zäh, und die vorbereitete Kampagne Diese Struktur lässt weniger Spielraum als der Sandbox-Stil Total War Einträge. Aber wenn du auf der Suche nach Authentizität, filmreifen Schlachten und einer Kampagne bist, die sich anfühlt, als könnte sie eine HBO-Miniserie sein, dann ist „Napoleon“ genau das Richtige für dich.

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik, Fantasy Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 100–300+ Stunden Am besten geeignet für Fantasy-Fans, die sich kolossale Schlachten und eine unglaubliche Vielfalt an Einheiten wünschen Besondere Merkmale Vier Chaos-Fraktionen, Überlebenskämpfe, riesige Einheitenauswahl, Warhammer Integration der Hintergrundgeschichte des Universums

Warhammer III is Total War wobei das Fantasy-Zifferblatt komplett abgerissen ist. Die Kampagne versetzt dich in eine Krieg zwischen den Chaosgöttern und allen anderen, mit Fraktionen, die von Kislevs eisbewehrten Armeen bis hin zu Cathays fliegenden Drachen reichen. Wenn dir die Handlung und die Charaktere gefallen, ist dies das Nonplusultra Total War. Jede Fraktion hat ihren eigenen, geschichtsträchtigen Start, legendäre Herrscher und Kampagnenmechaniken.

Das Gameplay ist fast schon überwältigend. Jede Armee spielt anders – Tzeentch manipuliert die Welt, Khorne zerschmettert einfach nur Gesichter, Cathay sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Harmonie und Handel und so weiter. Die Kämpfe sind ein wahres Spektakel: Riesen, die gegen Dämonen kämpfen, Kavallerie, die durch die Reihen der Untoten stürmt, Zaubersprüche, die Lücken in die feindlichen Reihen reißen. Es ist chaotisch – im besten Sinne.

Warum wir uns dafür entschieden haben Warhammer III ist der ultimative Spielplatz für Fantasy-Kriege. Die Vielfalt der Einheiten ist unübertroffen, die Fraktionen unterscheiden sich deutlich voneinander und die Schlachten sind eine wahre Augenweide. Es ist ein Fest aus Hintergrundgeschichte, Monstern und übertriebener Strategie, das kein Fantasy-Fan Total War Der Spieler sollte daneben schießen.

Die Grafik und das Weltdesign sind atemberaubend. Die Reiche des Chaos sind ein albtraumhafter Spielplatz aus sich ständig verändernden Landschaften, während Kislevs verschneite Ebenen und Cathays goldene Städte wirken, als wären sie direkt aus einem Warhammer Kunstbuch. Historische Genauigkeit? Vergiss es. Hier verspeisen Drachen historische Genauigkeit zum Frühstück.

Der Nachteil ist das Tempo der Kampagne. Die Die „Chaos Rift“-Mechanik kann sich etwas eintönig anfühlen… und neue Spieler könnten von der schieren Menge an Mikromanagement überwältigt sein. Aber für Fantasy-Fans ist genau das der Reiz: Es ist dicht, laut und unendlich kreativ.

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 60–200+ Stunden Am besten geeignet für Neulinge, die sich eine große, einladende Spielwelt wünschen, um sich zurechtzufinden Besondere Merkmale Weitläufige Kampagnenkarte, vielfältige Startfraktionen, Provinzverwaltung, optimiertes Politiksystem

Rom II versetzt dich ins antike Mittelmeer mit einer einfachen Mission: Nimm dir deinen kleinen Flecken auf der Landkarte vor und verwandle ihn in ein Reich, über das Historiker schreiben. Für Anfänger ist es der zugänglichste Titel der Reihe. Die Spielmechanik ist komplex, aber nicht so gnadenlos, dass schon ein paar Fehltritte das Aus bedeuten.

The Die Handlung ist locker, sodass du deine eigene Geschichte als Rom, Karthago, Ägypten oder eine der Dutzenden anderen Fraktionen gestalten kannst. Es ist der perfekte Übungsplatz, um mit den Spielmechaniken zu experimentieren – Provinzen zu verwalten, die öffentliche Ordnung im Gleichgewicht zu halten und herauszufinden, wie man aus einer zusammengewürfelten Armee eine kontinentale Eroberungsmacht macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rom II bietet neuen Spielern Spielraum, ohne die Strategie zu verwässern. Die Kampagnenkarte ist riesig, aber überschaubar, die Vielfalt der Fraktionen lädt zum Experimentieren ein, und die Schlachten wirken episch, ohne dass man jahrelange Total War Erfahrung, um zu gewinnen. Es ist der perfekte Einstieg in die Serie.

Das Design der World ist nach wie vor beeindruckend, mit einer weitläufigen Karte, die alles von den Wüsten Nordafrikas bis zu den nebligen Hügeln Britanniens umfasst. Das Die Kämpfe sind groß angelegte, filmreife Spektakel, und auch wenn es bei der historischen Genauigkeit hier und da ein paar Freiheiten gibt, trifft das allgemeine Erscheinungsbild die damalige Zeit genau auf den Punkt.

Es ist nicht ganz makellos. Bei der Markteinführung, Rom II war bekanntlich voller Fehler (die meisten davon sind inzwischen behoben), und die KI hat manchmal das strategische Gespür eines schlafwandelnden Legionärs. Aber als Möglichkeit, um zu lernen Total War Wenn man in den ersten 20 Zügen nicht untergeht, ist es kaum zu schlagen.

5. Medieval II: Total War [Am besten für mittelalterliches Flair]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 60–200+ Stunden Am besten geeignet für Neulinge, die sich eine große, einladende Spielwelt wünschen, um sich zurechtzufinden Besondere Merkmale Weitläufige Kampagnenkarte, vielfältige Startfraktionen, Provinzverwaltung, optimiertes Politiksystem

Medieval II: Total War Hier treffen die raue Härte und die Erhabenheit der Serie in perfekter Balance aufeinander. Sobald die gregorianischen Gesänge über der Kampagnenkarte erklingen, ist man einfach mittendrin. Du bist ein Herrscher, der sich durch die verworrenen politischen Verhältnisse, den Glauben und die Fehden des Mittelalters bewegt. Jede Fraktion vermittelt ein anderes Spielgefühl, von der Überlegenheit der englischen Langbögen bis hin zu den Mongolen, die wie eine unaufhaltsame Flut hereinbrechen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Medieval II fängt die mittelalterliche Atmosphäre besser ein als alles andere in der Serie. Die Mischung aus brutalen Kriegen, religiöser Politik und dynastischen Intrigen vermittelt das Gefühl, ein lebendiges, atmendes Königreich zu regieren – und diese Atmosphäre wurde seitdem nicht mehr übertroffen.

It erhielt gute Noten für historische Genauigkeit. Einheiten, Rüstungen und Siedlungen wirken authentisch. Auch die politischen und religiösen Systeme spiegeln das Chaos jener Zeit wider. Die Weltgestaltung ist trotz ihres Alters nach wie vor beeindruckend: Schlachtfelder, gespickt mit Burgen, Flüssen und hügeligem Ackerland, lassen jede Auseinandersetzung wie eine filmreife Szene wirken.

Wo es jedoch Schwächen zeigt, ist Unvorhersehbarkeit der KI. Manchmal agieren die gegnerischen Fraktionen brillant, manchmal verschenken sie ihre Armeen in verwirrenden Angriffen. Doch der Charme überwiegt die Macken, vor allem wenn die persönlichen Dramen deiner Königsfamilie auf das Schlachtfeld übergreifen – ein Hauch von Story-Tiefe, den nur wenige spätere Titel erreichen.

6. Total War: Warhammer II [Ideal für abwechslungsreiche Fantasy-Kampagnen]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 70–250+ Stunden Am besten geeignet für Fans von abwechslungsreichen Fantasy-Kampagnen Besondere Merkmale Vier unterschiedliche Rassen, abwechslungsreiche Siegbedingungen, Vortex-Kampagne, umfangreiche Weltkarte

Total War: Warhammer II Hier hat die Serie voll auf Abwechslung gesetzt. Vier Rassen, vier völlig unterschiedliche Spielstileund eine Kampagnenkarte, die von Dschungelruinen über gefrorene Ödländer bis hin zu Wüsten führt, in denen es von Untoten nur so wimmelt. Das Ergebnis? Jede Kampagne fühlt sich frisch an und birgt ganz neue Gefahren.

It hat in Sachen weltweites Design und Vielfalt der Fraktionen punkten können in meiner Rangliste. Echsenmenschen kämpfen ganz anders als Hochelfen, und die Skaven sorgen für ein Maß an Chaos, das kein anderes Volk erreichen kann. Das Tempo der „Vortex“-Kampagne hält die Spannung aufrecht und treibt dich dazu an, Ausgleich zwischen Expansion und rituellen Rennen gegen rivalisierende Fraktionen.

Pro-Tipp Behalte den Fortschritt der KI bei ihren Ritualen im Auge. Manchmal verschafft es dir etwas Luft, sie ein kleineres Ritual zu Ende führen zu lassen, damit du vor den großen Kämpfen deine Wirtschaft aufbauen kannst.

Nicht alles kommt gut an. Das KI kann uneinheitlich sein, und manche Verteidigungsmanöver gegen Endgegner werden mit der Zeit etwas eintönig. Doch die schiere Vielfalt an möglichen Kampagnen sorgt dafür, dass diese Mängel schnell in den Hintergrund treten, wenn man damit beschäftigt ist, die nächste kontinentübergreifende Invasion zu planen.

7. Total War: Attila [Ideal für die Bewältigung von Chaos apokalyptischen Ausmaßes]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Am besten geeignet für Fans von krisenreichen Überlebenskampagnen mit hohem Einsatz Besondere Merkmale Weltuntergangsszenarien, Mechanismen von Hungersnöten und Migration, Stammbäume, befestigte Siedlungen

Dieses Spiel spielt in 395 n. Chr., mit Kampagnen, die den allmählichen Untergang des Weströmischen Reiches schildern, der nicht nur auf die Horden barbarischer Stämme unter der Führung von Attila dem Hunnen zurückzuführen war, sondern auch auf die Ausbreitung von Hungersnöten und Seuchen, die durch lange, strapaziöse Winter hervorgerufen wurden.

Pro-Tipp Total War: Attila ist ideal für Spieler, die es lieben, wenn alles auf einmal schiefgeht. Es lässt dich mit Hungersnöten, Seuchen, aufständischen Bauern und Hunnenhorden konfrontieren, als ginge es um Leben und Tod. Jeder Zug ist ein Balanceakt, bei dem ein einziger Fehltritt dein sorgfältig aufgebautes Imperium zum Einsturz bringen kann. Denk an eine schlecht platzierte Armee, eine ungeschützte Stadt oder das Ignorieren einer Revolte. Es ist gnadenlos, chaotisch und brillant, wenn du deine Strategie gerne mit einer Prise „Oh Gott“ genießt.

Man erobert weniger in Total War: AttilaDie Kampagne spielt im Römischen Reich und fordert die Spieler dazu heraus, nicht nur gegen ihre Feinde, sondern auch gegen die Naturgewalten zu bestehen. Sie bietet eine der anspruchsvollsten Kampagnen der gesamten „Total War“-Reihe, da das Gameplay und die Kartenumgebung perfekt zu den düsteren Themen Verfall, Blutvergießen und Hoffnungslosigkeit passen, die für die Epoche, auf der sie basiert, charakteristisch sind.

8. Total War: Three Kingdoms [Ideal für epische Schlachten im alten China]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 80–250+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die politische Intrigen genauso lieben wie kriegerische Auseinandersetzungen Besondere Merkmale Heldengeneräle mit einzigartigen Fähigkeiten, Beziehungssystem, Kampagnenmodi „Romantik vs. Rekorde“, riesige China-Karte

Dieser Titel ist ein halb historisches, halb fantasievolles Spiel, das in der Zeit der Drei Reiche in China während des Zusammenbruchs des Han-Reiches spielt. Und ja, es ist ein halb historisches, halb fantasievolles Spiel, da es zwei unterschiedliche Modi bietet – Aufnahmemodus und Romantikmodus.

Im Romantik-Modus, Die drei Reiche bietet dir einige regelrecht übermächtige Helden, die direkt aus der Legende stammen. Lü Bu kann mit seinen wahnsinnigen Nahkampf- und Angriffsboni ganze Armeen im Alleingang vernichten, während Guan Yu und Zhao Yun Flankenangriffe und Duelle fast schon unfair filmisch wirken lassen. Sun Ces Führungsqualitäten lassen Wu frühe Expansionen mühelos vorantreiben, und Lu Xuns Moralboni sowie die Tricks seiner Fernkampfkavallerie können ganze Schlachten wenden. Der Records-Modus macht namentlich bekannte Charaktere auf dem Schlachtfeld weniger effektiv, was die Kämpfe realistischer macht.

Pro-Tipp Überprüfe stets die Eigenschaften deiner Generäle, bevor du sie einsetzt; ein Stratege in deiner Armee steigert die Wirksamkeit der Artillerie und die Nachschubkapazitäten, während ein Feldherr die Moral erhöht. Passe ihre Stärken also deinem Schlachtplan an, anstatt die Plätze einfach nur zu besetzen.

Abgerundet durch hervorragende Grafik und fesselnde Kampagnen, Total War: Three Kingdoms ist ein fantastisches Spiel, das auch zu meinen persönlichen Favoriten zählt. Es gibt dazu auch jede Menge Mods (darunter Dynasty Warriors), sodass es einen hohen Wiederspielwert bietet.

9. Rom: Total War [Ideal für die Eroberung des antiken Mittelmeerraums]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 60–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die es lieben, Imperien von Grund auf aufzubauen und zu erweitern Besondere Merkmale Provinzverwaltung, Stammbäume, detaillierte Truppenlisten, historische Nachstellungen von Schlachten

DiesTotal War Das Spiel ist ein Klassiker, der sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut, was nicht wirklich überrascht, wenn man bedenkt, wie bahnbrechend es bei seinem Erscheinen für das Genre war, da es zu den allerersten Spielen gehörte, die Echtzeitstrategie mit rundenbasierten Spielelementen verbanden.

Pro-Tipp Rom: Total War ist ideal für Spieler, die es lieben, sorgfältig ein Imperium aufzubauen und taktische Schlachten zu führen. Konzentriere dich frühzeitig auf den Aufbau ausgewogener Armeen, nutze Familienmerkmale, um dir die Loyalität der Generäle zu sichern, und konzentriere dich bei der Expansion auf wichtige Provinzen. Wenn du deine Diplomatie und Belagerungstaktiken geschickt einsetzt, kannst du deine Feinde effizient besiegen – ignorierst du jedoch beides, kann selbst Rom unter Aufständen und unerbittlichen Gegnern zusammenbrechen.

Rom: Total Warfindet statt in270 v. Chr., nur wenige Jahre nach den Ereignissen von Total War: Rome II. Du triffst auf fast dieselben Herausforderungen und Gegner in Rom: Total War so wie in der Fortsetzung, allerdings mit einem viel einfacheren und geradlinigeren Spielablauf.

10. Total War: Warhammer [Die beste Einführung in Fantasy-Kriegsführung]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 80–250+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die in eine Fantasy-Welt von „Total War“ eintauchen möchten, ohne dabei überfordert zu sein Besondere Merkmale Vier Völker, legendäre Herrscher, Zaubersprüche, vielfältige Truppenaufstellungen

Dieses Spiel legte den Grundstein für die jüngeren Warhammer Spiele, die wir heute haben. Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wurde es gut aufgenommen, obwohl einige Fans die vorübergehende Abkehr von Creative Assembly von den üblichen historischen Titeln in Frage stellten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Total War: Warhammer ist Chaos pur – im besten Sinne. Jede Fraktion fühlt sich völlig anders an, die Schlachten sind wahnsinnige Spektakel, und die legendären Lords spielen tatsächlich eine Rolle, statt nur kosmetischer Schnickschnack zu sein. Es ist laut, wild und genau das, was du willst, wenn du schon lange darauf brennst, Drachen, Riesen und Zaubersprüche in einen Total Warkämpfen.

Die Wahrheit ist, dass dieses Spiel nicht nur für langjährige Fans Total War Fans, aber es hat auch viele Fantasy-Fans dazu bewegt, sich einmal am Strategie-Genre zu versuchen, wodurch die Spielerbasis der Reihe erheblich gewachsen ist.

11. Total War: Pharaoh [Beherrsche die letzten Tage des alten Ägyptens]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 80–250+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein zerfallendes Reich unter ständiger Bedrohung verwalten wollen Besondere Merkmale Dynamisches Wetter, königliches Hofsystem, Invasionen der Seevölker, „Säulen der Zivilisation“-Mechanik, eine Kampagnenkarte, die sich von Nubien bis Anatolien erstreckt

Dies ist die neueste Version von Total War…s umfangreicher Spielekatalog. Es erzählt die Geschichte der antiken Zivilisationen des Mittelmeerraums in 1205 v. Chr. und ihr allmählicher Niedergang, der größtenteils auf die häufigen Einfälle von Plünderern zurückzuführen war, die heute als „Seevölker“ bekannt sind.

Total War: Pharaoh bietet fantastische Grafik und eine gute strategische Tiefe, wie wir sie mittlerweile von jedem modernen Spiel erwarten Total War Das Spiel hat zwar seine Vorzüge, doch was es zurückhält, ist der Mangel an Vielfalt bei den Einheiten, Karten und KI-Taktiken – was bei modernen Titeln wie diesem eigentlich kein Problem sein sollte.

Zu allem Übel gab es bei diesem Spiel zum Start jede Menge Leistungsprobleme, was wirklich schade ist, denn „Pharaoh“ hätte wirklich großes Potenzial gehabt, wenn es nur ordentlich umgesetzt worden wäre.

12. A Total War Saga: Troja [Die besten mythischen Schlachten der Bronzezeit]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik, mythologische Fantasy Plattformen PC Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die in der Bronzezeit legendäre Helden und Fabelwesen befehligen wollen Besondere Merkmale Fabelwesen, System der göttlichen Gunst, heldenorientierte Kampagnen, Ressourcenmanagement, mythologische Expeditionen

Dieses Spiel spielt in 13. Jahrhundert v. Chr. Griechenland, wo die Spieler in den legendären Trojanischen Krieg eintauchen können. Es handelt sich nicht um ein rein historisches Total War Spiel jedoch, da auch in diesem Spiel mythologische Elemente eine Rolle spielen.

Creative Assembly hat bei dieser Veröffentlichung ihre bewährte Formel ziemlich stark verändert, indem sie allmächtige „Götter-Einheiten“ einführten und reale historische Themen mit fantastischen verflochten – dabei opferten sie die historische Genauigkeit zugunsten kreativerer Einheiten, Geschichten und Kampagnen.

Leider für Total War Saga: Troja… doch letztendlich gelang es ihm nicht, eine eigenständige Identität zu entwickeln, da es versuchte, zwei Dinge zugleich zu sein, was ihm im Laufe der Jahre reichlich Kritik einbrachte.

13. Total War Saga: Throne Britanniens [Am besten geeignet für politische Machenschaften im Mittelalter]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich in den Feinheiten der mittelalterlichen Politik und Kriegsführung zurechtfinden wollen Besondere Merkmale Fraktionsspezifische Siegbedingungen, Loyalitätsmechanismen, detailliertes Diplomatiesystem, Provinzverwaltung

Ein weiteres eher enttäuschendes Spiel aus der jüngsten Vergangenheit von Creative Assembly ist Total War Saga: Throne Britanniens. Es ist ein Grand-Strategy-Spiel, das in 878 n. Chr. während der angelsächsisch-wikingerischen Kriege.

Zwar gibt es hier und da einige Glanzlichter (die Belagerungskämpfe in diesem Spiel sind ziemlich beeindruckend), Total War: Throne Britanniens hat mit denselben Problemen zu kämpfen Total War: Pharaoh was bedeutet: weniger Einheitentypen, kleinere Kampagnenkarten, dumme KI-Fraktionen und Optimierungsprobleme.

Es ist sicherlich ein ordentlicher Titel, aber ganz klar ist es nicht das Spiel für den typischen Total WarLüfter

14. Medieval: Total War [Am besten geeignet für Empire-Building der alten Schule]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2002 Entwickler Creative Assembly Verlag Activision Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die einen Klassiker suchen Total WarErfahrung Besondere Merkmale Rundenbasierte Kampagnenkarte, taktische Echtzeitkämpfe, Belagerungskrieg, Agentensystem

DiesTotal War Das Spiel spielt zwischen 1087 and1453 n. Chr., mit einer umfangreichen Kampagne, in der der Spieler Gebiete in Nordafrika, Europa und dem Nahen Osten erobert.

Auch wenn es dieselben Nachteile aufweist wie andere ältere Titel (z. B. veraltete Grafik, Spielelemente und Kampfsysteme), hat es dem Studio Creative Assembly enormen Erfolg beschert und ist nach wie vor ein bedeutender Meilenstein, der es wert ist, gespielt zu werden.

15. Shogun: Total War [Am besten geeignet für puren, klassischen taktischen Kampf]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2000 Entwickler Creative Assembly Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein schnörkelloses, rein taktisches Kampferlebnis suchen Besondere Merkmale Echtzeitkämpfe, rundenbasierte Kampagnenkarte, Ehrensystem, Agentenmechanik

Das ist der ursprüngliche Titel von Total War, das als erster Teil der Reihe erschien und Kampagnen in 1468 n. Chr.während der Zeit der Streitenden Reiche in Japan. Als ältester Titel der Reihe, Shogun: Total War hinkt seinen Nachfolgern in Sachen Grafik und Spielmechanik natürlich um einiges hinterher.

Auch wenn es schon ziemlich alt ist, gehört es immer noch zu den besten klassischen Strategiespielen, die je erschienen sind, und ich empfehle dir, es auszuprobieren – ganz unabhängig vom Nostalgiefaktor.

16. Empire: Total War [Ideal für epische Schießereien]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Großstrategie, Echtzeit-Taktik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Creative Assembly Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit 60–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Feuergefechte, gewaltige Schlachten und Seeschlachten lieben Besondere Merkmale Handlungsrahmen im 18. Jahrhundert, Spielmechaniken für Linieninfanterie und Artillerie, Seeschlachten, Handels- und Diplomatiesysteme

Sagen wir es ganz klar: So etwas wie eine schreckliche Total WarSpielEmpire: Total War, auch wenn es ganz unten auf unserer Liste steht, ist dennoch ein ordentlicher eigenständiger Titel. Es spielt in der 1700er Jahre, mit Kampagnen aus der frühen Kolonialzeit verschiedener Länder wie Indien, Europa und dem Nahen Osten.

Dies ist zweifellos der Titel der Reihe, der die Meinungen am stärksten spaltet. Er litt seit dem ersten Tag seiner Veröffentlichung unter einer Vielzahl von Leistungsproblemen, Abstürzen und Fehlern und hat sich davon nie wirklich erholt.

Das ist schade, denn dieses Spiel war ein Vorreiter für das Seeschlacht-System in späteren Total War Titel und hätte ein solider Titel sein können, wäre da nicht der katastrophale Start gewesen.

Wichtige Kriterien für die Bewertung der „Total War“-Spiele

Meine Kriterien für die Bewertung der einzelnen Total War Das Spiel läuft wie folgt ab:

Handlung und Charakterentwicklung: Ist die Story-Kampagne gut? Gibt es genügend einzigartige Charaktere/Einheiten freizuschalten? Sind die Zwischensequenzen/Szenarien fesselnd?

Ist die Story-Kampagne gut? Gibt es genügend einzigartige Charaktere/Einheiten freizuschalten? Sind die Zwischensequenzen/Szenarien fesselnd? Spielmechanik und Innovation: Lässt es sich gut spielen? Machen die Kernmechaniken Spaß oder sind sie langweilig? Sind die computergesteuerten Gegner/Verbündeten zu dumm oder zu anspruchsvoll? Lehnt sich das Spiel zu sehr an die Serie an?

Lässt es sich gut spielen? Machen die Kernmechaniken Spaß oder sind sie langweilig? Sind die computergesteuerten Gegner/Verbündeten zu dumm oder zu anspruchsvoll? Lehnt sich das Spiel zu sehr an die Serie an? Grafik und Weltgestaltung: Ist das Spiel zeitlos? Ist das Spiel optisch ansprechend? Sind die Karten und die Umgebung fesselnd?

Ist das Spiel zeitlos? Ist das Spiel optisch ansprechend? Sind die Karten und die Umgebung fesselnd? Historische Genauigkeit und Schauplatz: Sind die Ereignisse der Story-Kampagne historisch korrekt? Entsprechen Kleidung, Ausrüstung und Architektur der jeweiligen Epoche?

Sind die Ereignisse der Story-Kampagne historisch korrekt? Entsprechen Kleidung, Ausrüstung und Architektur der jeweiligen Epoche? Annahme beim Publikum und Lob der Kritiker: Wie beliebt ist das Spiel? Was sagen die Bewertungen anderer Spieler über das Spiel? Gibt es noch eine aktive Spielergemeinschaft für das Spiel?

Nachdem ich alle Faktoren abgewogen habe – und meine eigenen Narben aus unzähligen Kampagnen mit einbeziehe –, kann man wohl mit Fug und Recht sagen, dass wir hier eine ziemlich objektive Total War Rangliste. Und ganz oben, alle Konkurrenten hinter sich lassend, steht Total War: Shogun 2.

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Kommende „Total War“-Titel und Gerüchte

Total War’s Die neueste Hauptversion ist Total War: Pharaoh, das im Oktober 2023 erscheint, befasst sich mit der Zeit des Neuen Reiches in Ägypten und bereichert die Serie um neue Fraktionsmechaniken, Umweltauswirkungen und narrative Tiefe.

In der Zwischenzeit,Total War: Warhammer III entwickelt sich weiter. Seine jüngsten Im Patch 6.2 wurden rund 600 magische Gegenstände (Hilfsgegenstände) überarbeitet, die Seltenheitsstufen neu auszubalancieren und die Unübersichtlichkeit durch zu viele Gegenstände zu verringern.

Außerdem in Aussicht: Wellen der Qual DLC, darunter die Slaanesh-Fraktion unter der Führung von Dechala und ein an Verräter angelehnter norskanischer Lord namens Sayl sowie weitere Inhaltserweiterungen.

Es kursieren Gerüchte über künftige Ankündigungen im Zusammenhang mit dem 25-jährigen Jubiläum der Serie – man denke an Empire II, Mittelalter 3oder neuWarhammerErweiterungen. Es wird gemunkelt, dass im Dezember ein großes Event ansteht.

Die Reihe ist nach wie vor aktiv und ehrgeizig, nur nicht mehr in einem ständigen Sog von Fortsetzungen. Diese Neuigkeiten zeigen, dass Fokus auf Tiefe, Feinschliff und Erweiterung der Sandbox, anstatt nur dem Neuen hinterherzujagen.

Mein Gesamtfazit zu den Total War-Spielen

Das Schöne an „Total War“ ist, dass es sich nie auf eine einzige Formel festlegt. Jeder Teil spricht andere Aspekte an – Disziplin, Chaos, Eroberung oder Ehrgeiz. Das beste Spiel ist also nicht das mit der größten Karte, sondern das, bei dem du entscheiden kannst, was für ein Feldherr du sein möchtest.

Für taktische Perfektionisten > Total War: Shogun 2 . Präzise, diszipliniert und elegant. Jeder Zug zählt, jede Armee fühlt sich verdient an. Das klarste Design der gesamten Serie.

> . Präzise, diszipliniert und elegant. Jeder Zug zählt, jede Armee fühlt sich verdient an. Das klarste Design der gesamten Serie. Für methodisch denkende Menschen > Napoleon: Total War . Schlachten, die sich anfühlen wie Schach mit Kanonen. Die Kampagne ist spannend, die KI ist intelligenter, und ein Sieg fühlt sich tatsächlich strategisch an, nicht wie reines Glück.

> . Schlachten, die sich anfühlen wie Schach mit Kanonen. Die Kampagne ist spannend, die KI ist intelligenter, und ein Sieg fühlt sich tatsächlich strategisch an, nicht wie reines Glück. Für alle, die das Chaos lieben > Total War: Warhammer III . Heerscharen von Dämonen, Drachen und wahnsinnigen Göttern. Wenn du Spektakel und unendlichen Wiederspielwert suchst, ist dies genau das Richtige, um deine Wochenenden damit zu verbringen.

> . Heerscharen von Dämonen, Drachen und wahnsinnigen Göttern. Wenn du Spektakel und unendlichen Wiederspielwert suchst, ist dies genau das Richtige, um deine Wochenenden damit zu verbringen. Für Imperiumsgründer > Total War: Rome II . Gewaltig, filmisch und voller Ehrgeiz. Eine Kampagne, in der du die bekannte Welt erobern kannst, die dich aber dennoch dazu zwingt, dir das alles hart zu erarbeiten.

> . Gewaltig, filmisch und voller Ehrgeiz. Eine Kampagne, in der du die bekannte Welt erobern kannst, die dich aber dennoch dazu zwingt, dir das alles hart zu erarbeiten. Für Geschichtsinteressierte > Medieval II: Total War. Das klassische „Total War“-Chaos – Kreuzzüge, Seuchen und Verrat. Es ist mittlerweile etwas klobig, aber der Charme und die Spannung sind nach wie vor so scharf wie eine geschliffene Klinge.

Jedes dieser Spiele bietet eine ganz eigene Art der Eroberung. Du kannst es um Ehre, Vorherrschaft oder etwas ganz anderes drehen – das liegt ganz bei dir. Egal, wofür du dich entscheidest, du wirst dieses unverwechselbare Total War der Nervenkitzel, wenn der eigene perfekte Plan in die Brüche geht, man sich neu formiert und ihn trotzdem noch zum Erfolg führt.

Häufig gestellte Fragen