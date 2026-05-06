Die 19 besten Spiele im Stil von „A Way Out“ im Jahr 2025 für Koop-Spiele

Spieler, die nach Spielen suchen wie Ein Ausweg genau wissen, was dazu geführt hat, dass HazelightWas dieses Meisterwerk so spannend macht. Ein storylastiges, filmisches und rein auf den Koop-Modus für zwei Spieler ausgerichtetes Spiel sieht man nicht oft. Ich würde sagen, es ist ein einzigartiges Spiel, daher ist es kein Wunder, dass ich es sehr vermisse.

Diese Leere in meiner Seele hat mich dazu inspiriert, nach Alternativen zu suchen, und glücklicherweise habe ich 19 Spiele wieEin Ausweg. Auch wenn es sich nicht um exakte Kopien handelt, bieten sie doch fesselnde Geschichten, beeindruckende Welten und Koop-Gameplay, das eure Freundschaft stärkt.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „A Way Out“

Obwohl die Liste viele Meisterwerke enthält, gibt es einige Spiele wie Ein Ausweg besser sind als andere. Bevor ich fortfahre, möchte ich darauf hinweisen, dass 3 die besten Titel, die die meisten Gemeinsamkeiten mit diesem Meisterwerk aufweisen:

Unravel Two (2018) – Unravel Two ist ein bezauberndes Jump’n’Run-Spiel mit kreativen Rätseln, bei dem zwei Spieler gemeinsam verschiedene Umgebungen erkunden und sich auf eine bewegende Geschichte einlassen. Es braucht zwei (2021) – Als Gewinner des „Game of the Year“-Preises, der ausschließlich für Koop-Spiele vergeben wird, verbindet dieses Spiel witzigen Humor, originelle Rätsel, Drama und komplexe Spielmechaniken, fordert die Spieler bis an ihre Grenzen heraus und bietet gleichzeitig eine fesselnde Geschichte. Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen (2013) – Ein Spiel, in dem man zwei Brüder gleichzeitig steuert, wobei der Fokus auf ihrer Verbundenheit liegt und die Geschichte eher durch visuelle Hinweise als durch herkömmliche Dialoge erzählt wird.

Ich bin mir sicher, dass euch diese Titel bekannt vorkommen, aber ich bin mir noch sicherer, dass sie euch eine Weile fesseln werden. Aber warum hier aufhören? Begleitet mich durch die gesamte Liste der besten Spiele, die ähnlich sind wie Ein Ausweg, und lass uns ein paar versteckte Schätze entdecken.

Die besten Spiele, die „A Way Out“ ähneln

Ähnliche Spiele wie Ein Ausweg haben viele Gemeinsamkeiten, darunter Koop- oder Split-Screen-Modus, Teamwork und fesselnde Geschichten. Genau das (und noch viel mehr) findest du in meinem 19 Die besten Alternativen. Lies weiter und wähle dein wunderbares neues Koop-Abenteuer aus.

1. Unravel Two [Am besten geeignet für das gemeinsame Lösen von Rätseln]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Rätsel-Plattform Plattformen Windows, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Coldwood Interactive, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden Am besten geeignet für Gemeinsames Lösen von Rätseln Was mir gefallen hat Eine bezaubernde Geschichte und wunderschöne Bilder

Unravel Two gehört zu den bekanntesten Spielen wie Ein Ausweg. Es ist ein clever gestalteter Plattformer mit Mechanismen zur gemeinsamen Rätsellösung. Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Yarny Ein Spiel für zwei Spieler, bei dem die Spieler zusammenarbeiten müssen, um sich durch wunderschön gestaltete Umgebungen zu bewegen.

Hinter dem Plattformspiel und dem ausgefeilten Gameplay dieses Spiels verbirgt sich eine bewegende Geschichte. Es geht um die Verbindung zwischen zwei Charakteren, die ihre Beziehung durch gemeinsame Schwierigkeiten festigen. Unravel Two bietet einige der atemberaubendsten Landschaften, die von skandinavischen Schauplätzen inspiriert sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unravel Two ist ein idealer Ersatz für Ein Ausweg für Spieler, die sich eine fesselnde Geschichte, weitläufige Landschaften und kooperatives Rätselspiel wünschen.

Eine der besten Funktionen ist jedoch Lokaler Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm. Das heißt, du kannst dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester zusammensetzen, euch ein paar Gamepads schnappen und diese gut erzählte Geschichte in ihrer ganzen Pracht erleben.

Mein Fazit: Unravel TwoDie Kulisse, die Handlung und der Koop-Modus machen es zu einem der besten Spiele dieser Art Ein Ausweg. Auch wenn sich die Handlung und der Schauplatz stark unterscheiden, fängt es doch dieselbe Essenz von Teamwork, Zusammenarbeit und dem Zusammenwachsen der Charaktere ein.

2. Es braucht zwei [Ideal für dynamisches Duo-Gameplay]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Plattformspiel, Action-Adventure Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Hazelight Studios, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 15 Stunden Am besten geeignet für Kooperative Plattform- und Rätselspiele Was mir gefallen hat Einzigartige Spielmechaniken in jedem Level

WennEs braucht zwei Als das Spiel herauskam, war ich völlig aus dem Häuschen und habe meine Frau angefleht, mit mir zu spielen. Ich hatte keine Ahnung, dass dies das virtuelle Abenteuer meines Lebens werden würde. Es braucht zweiist einEin reines Koop-Spiel, das sich um die dynamische Beziehung eines Paares dreht.

Es braucht zwei verbindet Humor, Drama und einzigartige Rätsel, wobei in jedem Level völlig neue Spielmechaniken eingeführt werden. Kein Level gleicht dem anderen, was das Spiel spannend macht, während man versucht, vorauszusehen, was als Nächstes kommt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es braucht zwei gehört zu den besten Titeln mit einem unglaublich abwechslungsreichen Koop-Gameplay, einer urkomischen Geschichte und für jeden Level einzigartigen Spielmechaniken.

Die fesselnde Geschichte des Spiels dreht sich um emotionale Entwicklung und Teamwork, was es ideal für Paare oder Freunde macht. Ich empfehle dringend, dieses Spiel im Split-Screen-Modus zu spielen und nicht online. Es ist emotional, herausfordernd und manchmal urkomisch.

Mein Fazit: Es braucht zwei Es wurde nicht ohne Grund zum Spiel des Jahres gekürt. Es ist ein Meisterwerk in Sachen Koop-Gameplay, Problemlösung, Erzählkunst und wunderschönem Grafikstil. Der einzige Nachteil ist, dass man es nicht alleine spielen kann, aber das sollte einen dazu motivieren, sich einen Partner zu suchen oder etwas weniger introvertiert zu sein.

3. Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen [Ideal für ein gemütliches, storybasiertes Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Abenteuer Plattformen Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, iOS, Android, Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Starbreeze Studios, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 4 Stunden Am besten geeignet für Storybasierte Erkundung für zwei Spieler Was mir gefallen hat Eine subtil erzählte Geschichte, die der Fantasie der Spieler überlassen bleibt

Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen gehört zu den ersten Titeln, die ein herausragendes Koop-Erlebnis im Einzelspielermodus bieten. Das Spiel ermöglicht es dir, zwei Brüder gleichzeitig steuern während du dich durch die verschiedenen Umgebungen bewegst und knifflige Rätsel löst.

Das Spiel hat eine tiefgründige, im Hintergrund liegende Geschichte, die nicht durch Dialoge erzählt wird. Stattdessen setzt das Spiel auf visuelle Hinweise auf die Beziehung und Verbundenheit der beiden Brüder und überlässt den Rest der Fantasie des Spielers.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Spiel, bei dem die Geschichte im Vordergrund steht und das die Geschichte zweier Brüder anhand visueller Hinweise erzählt, während die Spieler Rätsel lösen, die Welt erkunden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen bietet atemberaubende Grafik und gehört zu den fesselndsten Spielen dieses Genres. Es ist kein besonders langes Spiel, aber angesichts seines süchtig machenden Gameplays und einer Eine Geschichte, die einen fester packt als ein Sicherheitsgurt, wirst du es bestimmt in einem Rutsch durchlesen wollen.

Mein Fazit: Eines der besten Spiele, ähnlich wie Ein Ausweg, Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen, eignet sich ideal für eine entspannte Art des Geschichtenerzählens und das Lösen kniffliger Rätsel. Es ist zwar ein älterer Titel, aber genau der, der viele andere inspiriert hat, die später zu Vorreitern dieses Genres wurden.

4. Cuphead [Am besten geeignet für präzise Koop-Herausforderungen]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Run-and-Gun, Plattformspiel Plattformen Windows, macOS, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio MDHR Durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden Am besten geeignet für Anspruchsvolle Plattform-Abschnitte und Bosskämpfe Was mir gefallen hat Retro-Kunststil der 1930er Jahre

Es gibt nicht viele gute Spiele wie Cuphead denn es ist eine fesselnde Mischung aus Retro-Grafik und gnadenlosen Kämpfen. Cuphead ist bekannt für seine visuell beeindruckenden 1930er Jahre von Cartoons inspirierte Grafiken mit knallharte, rasante Plattform-Action und knallharte Bosskämpfe.

Die Liebe zum Detail ist allgegenwärtig. Die handgezeichneten Animationen und der gesamte Grafikstil heben das Spiel deutlich von der Masse ab. Als ein Spiel, das ähnlich ist wie Ein Ausweg, Cuphead kann im Koop-Modus auf demselben Gerät (Computer oder Spielkonsole) gespielt werden

Warum wir uns dafür entschieden haben Für viele ein „Souls“-ähnliches, anspruchsvolles Spiel, das Plattform-Action, knallharte Kämpfe und unglaubliche Bosskämpfe vereint, die im Koop-Modus gespielt werden können.

Das unterstreicht noch einmal den Old-School-Charakter des 1990er Jahre, als viele von uns aufgewachsen sind. CupheadDas anspruchsvolle Gameplay fördert Teamwork und die Präzision eines Scharfschützen, um komplexe Plattform-Umgebungen zu meistern und furchterregende Endgegner zu besiegen.

Mein Fazit: Spiel nichtCuphead wenn du schnell wütend wirst. Dieses Spiel ist auf Teamwork und eine strategische Herangehensweise an Bosskämpfe ausgelegt und erfordert blitzschnelle Reflexe, höchste Präzision und viel Geduld – Tugenden, die meiner Meinung nach jeder weiterentwickeln sollte.

5. Sea of Thieves [Am besten geeignet für Piratenkämpfe und Erkundungen in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-Adventure, MMO Plattformen Windows, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rare, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Über 70 Stunden Am besten geeignet für Erkundung und Kämpfe in einer offenen Piratenwelt Was mir gefallen hat Schatzsuche und Schiffsmanagement im Koop-Modus

Sea of Thieves ist das beste Piraten-Koop-Spiel, das man auf einem PC und beliebte Spielkonsolen. Es ist gleichzeitig ein tolles Abenteuerspiel Das Spiel spielt in einer offenen Welt im Zeitalter der Piraten, in der du die Meere befahrst, nach Schätzen suchst und Führe mit deiner Crew Seeschlachten.

Am meisten Spaß macht das Spiel, wenn man mit Freunden spielt, zusammenarbeitet und die Angriffe aufeinander abstimmt, um Schätze zu rauben und nach feindlichen Köpfen zu jagen. Außerdem, Sea of Thieveszwingt dich dazu,Leite dein Piratenschiff und erfülle Aufgaben, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der besten modernen Piratenspiele wie Ein Auswegin einer offenen Welt, auf den weiten, offenen Meeren, mit fesselnden Kämpfen und Schiffsmanagement.

Die ständigen Updates und Live-Events dieses Spiels sorgen dafür, dass die Welt lebendig wirkt und vor unterhaltsamen Inhalten nur so strotzt. Dank dieser ständigen Abwechslung wird es dir selten, wenn überhaupt, langweilig, denn es gibt immer eine neue Belohnung abzuholen oder eine neue Insel zu erkunden.

Mein Fazit: Sea of Thieves is Ein Ausweg Eine Alternative, die sich noch lebendiger und aufregender anfühlt. Wenn du Piraten und ihre spannenden Abenteuer liebst, die du gemeinsam mit Freunden erleben kannst, dann stürze dich in die Weiten des offenen Meeres und segle dir deinen Weg zum Ruhm (oder lass dich zu Tode unter dem Kiel ziehen).

6. Miteinander verbunden [Ideal für perfekt abgestimmte Teamarbeit]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels 3D-Plattformspiel Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Anegar Games Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Stunden Am besten geeignet für Gemeinsame Problemlösung und Orientierung Was mir gefallen hat Bewegungssynchronisation zur Überwindung von Hindernissen

Zusammengekettet ist ein selbsterklärender Name, der sofort erkennen lässt, dass es sich um ein Koop-Abenteuer handelt. Das Spiel spielt in einer virtuellen Hölle, in der die Spieler physisch durch eine Kette miteinander verbunden sind und ihre Bewegungen koordinieren müssen, um teuflische Herausforderungen zu meistern.

ZusammengekettetDas Gameplay ist ziemlich einzigartig und erfordert von beiden Spielern unbedingt erstklassige Zusammenarbeit und Geduld. Man muss effektiv kommunizieren und seine Züge aufeinander abstimmen, um ein Scheitern zu vermeiden, das oft zum Tod führt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein höllisch gutes Spiel (Wortspiel beabsichtigt), bei dem Taktik, Kommunikation und gutes Zusammenspiel gefragt sind, um Hindernisse zu überwinden und komplexe Probleme zu lösen.

Trotz der höllischen Kulisse, Zusammengekettet fühlt sich fast schon düster an. Es ist ein unterhaltsames, originelles Spiel mit kreativen Rätseln, die jede Bewegung zu einem gemeinsamen Erlebnis machen, genau das, was man sich von einem Spiel wünscht, das Ein Ausweg.

Mein Fazit: Zusammengekettet ist eines derDie besten Koop-Spiele, das Teamwork und Kommunikation erfordert. Ein unterhaltsames und fesselndes Spiel wie dieses wird dich und deine Freunde oder Familienmitglieder auf unbestimmte Zeit in seinen Bann ziehen.

7. Wir waren zusammen hier [Ideal für Überlebensspiele und Rätsel für zwei Spieler]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Rätsel, Abenteuer Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Total Mayhem Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 6 Stunden Am besten geeignet für Ein storybasiertes First-Person-Abenteuer Was mir gefallen hat Kooperatives Überleben und sprachgesteuertes Gameplay

Bin ich verrückt, weil ich denke, Wir waren zusammen hierist eines derdie gemütlichsten Spiele? Die winterliche Kulisse und das hervorragende kooperative Rätselspiel versprechen einen äußerst gemütlichen Zeitvertreib an einem faulen Sonntag. Im Spiel geht es um Zwei Spieler kämpfen ums Überleben in einer abgelegenen, schneebedeckten Welt.

Eines der herausragenden Merkmale dieses Spiels ist das plattformübergreifende Spielen, das im 2025 Update. Das bedeutet, dass Spieler auf allen unterstützten Plattformen gemeinsam spielen und die geheimnisvolle Welt erkunden können Castle Rock. Wir waren zusammen hier bietet einige der komplexesten Rätsel, die ich je gesehen habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine beklemmende Atmosphäre und ein sprachbasiertes Gameplay mit komplexen Rätseln sorgen für Wir waren zusammen hier einer der herausragenden Titel auf dieser Liste.

Gleichzeitig hat es mich dazu herausgefordert, meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, die notwendig sind, um dieses gewaltige Abenteuer zu meistern. Das Spiel unermüdlicher Fokus auf Teamarbeit und Kommunikation… und die packende Atmosphäre gaben mir das Gefühl, als würde ich mir irgendwo in Alaska wirklich den Hintern abfrieren.

Mein Fazit: Wir waren zusammen hier ist ein wahr gewordener Traum für Fans von Koop-Spielen, die eine faire Herausforderung suchen und einen sprachbasierten Spielablauf schätzen, bei dem jedes gesprochene Wort einen Schritt näher (oder weiter) an die effiziente Lösung des Problems bringt.

8. Portal 2 [Am besten geeignet für geniale Koop-Rätsel]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Rätsel-Plattform Plattformen Windows, macOS, Linux, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 10 Stunden Am besten geeignet für Hervorragende Handlung und legendäre, rätselreiche Levels Was mir gefallen hat Die Funktionsweise der Portal-Waffe und einzigartige Rätsellösungen

Portal 2ist einer vonÜberwachungEines der besten Spiele der Serie und ein legendäres Koop-Rätselspiel mit physikbasierten Rätseln und Herausforderungen in der Umgebung. Portal die Mechanismen ermöglichen knifflige Rätsel und ungewöhnliche Lösungen dass die beiden Spieler gemeinsam tackeln können.

Es zeichnet sich durch eine reichhaltige, eine witzige Erzählung in hervorragender Sprache, urkomischer, aber subtiler Humor und unvergessliche Figuren, die Portal 2 legendär. Man kann es zwar alleine spielen, doch im Koop-Modus entfaltet es sein volles Potenzial, wobei Kommunikation, präzises Zusammenspiel und unkonventionelles Denken im Vordergrund stehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben ValveskultigPortal 2 bietet clevere Portal-Gun-Rätsel und eine fesselnde Geschichte, egal ob du alleine spielst oder dich mit anderen zusammentust, um gemeinsam lustige Koop-Momente zu erleben.

Auch wenn du keine Freunde hast, mit denen du spielen kannst, lass dich davon nicht entmutigen; auch alleine kannst du jede Menge Spaß haben.

Mein Fazit: Falls du es noch nicht gespielt hast, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, es einmal auszuprobieren Portal 2 wegen seines wunderschön gestalteten Koop-Modus, seiner ungewöhnlichen Rätsel und seiner makellosen Handlung.

9. Borderlands 3 [Am besten geeignet für chaotische Looter-Shooter-Koop-Spiele]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Action-RPG, Ego-Shooter Plattformen Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Gearbox Software, 2K Durchschnittliche Spielzeit 24 Stunden für die Hauptstory Am besten geeignet für Rasanter FPS-Action Was mir gefallen hat Loot-basiert, RPG-Fortschritt und ein Koop-Modus für 4 Spieler

Borderlands 3 ist ein rasantes, actiongeladenes und humorvolles Ego-Shooter-Spiel, eine Mischung aus kooperativem Gameplay und einer weitläufigen offenen Welt. Es ist dasdas beste Spiel mit geteiltem Bildschirm wenn du actiongeladene Schießereien, Beutejagd und Raubzüge liebst.

Borderlands 3 ist eine Mischung aus RPG-Elementen, beuteorientiertem Fortschritt und verrückten Waffen, wodurch sich jeder Durchgang anders anfühlt. Man kann es als Split-Screen- oder Koop-Spiel spielen… und tauchen Sie ein in die fesselnde Geschichte mit unvergesslichen Figuren und großartigem Humor.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein berühmter Looter-Shooter mit einem für 4 Spieler Koop-Modus, der eine weitläufige offene Welt, Tausende von Gegnern zum Bekämpfen, einen fesselnden RPG-Fortschritt und atemberaubende Grafik bietet.

Sein Cartoon-Stil sorgt tatsächlich für eine atemberaubende Optik. Weitläufige Landschaften und Ödland machen die actiongeladenen Kämpfe noch fesselnder. Gleichzeitig kannst du das Spiel in einer für 4 Spieler Koop-Modus, Missionen meistern, Beute sammeln und die Welt endlos erkunden.

Mein Fazit: Borderlands 3 ist eines der besten Spiele, ähnlich wie Ein Ausweg wegen seiner Erkundungsmöglichkeiten, der weitläufigen offenen Welt, dem packenden Ballerkampf, den individuell anpassbaren Charakteren mit vielfältigen Fertigkeitsbäumen und der Freiheit, den eigenen Spielstil zu wählen. Man kann dieses Spiel endlos wiederholen, ohne dass es jemals langweilig wird.

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Simulation Plattformen Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Team17, Ghost Town Games Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Intensive Kochsimulation Was mir gefallen hat Stufen mit steigendem Schwierigkeitsgrad und ausgefeilte Spielmechaniken

Mach dich bereit für etwas Neues, das aber dennoch Ähnlichkeit mit Ein Ausweg. Overcooked! 2 ist ein phänomenales Koop-Spiel wo man kocht, anstatt zu kämpfen oder aus Gefängnissen zu fliehen. Man kann das zwar alleine spielen, aber ich finde es toll, wenn meine Frau oder ein Freund mitmachen und wir gemeinsam kochen und das Essen servieren.

Das Spiel bietet verschiedene Spielmodi und beginnt mit einfacheren Levels, die nach und nach schwieriger werden, je mehr Bestellungen du bearbeitest und je mehr Gerichte du gleichzeitig zubereitest. Jedes gelungene Gericht ist eine Belohnung, aber jeder unzufriedene Kunde macht dir das Leben schwer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der besten Spiele, ähnlich wie Ein Ausweg für Kochbegeisterte, die sich darauf freuen, ihre Zeit in Hell’s Kitchen mit ihren Liebsten zu verbringen und hoffentlich köstliche Gerichte pünktlich auf den Tisch zu bringen.

Es ist schwer, viele zu finden tolle Spiele wie Überkocht!, vor allem was die Herausforderungen, die Vielfalt der Levels und den gnadenlosen, aber fairen Schwierigkeitsgrad angeht.

Mein Fazit: Vergiss esMasterChef. Overcooked! 2 ist knallhart und lässt dich im Koop- oder Online-Multiplayer-Modus kochen, während du dich mit den anderen absprechst, um die Kochaufgaben aufzuteilen und so viele gut zubereitete Gerichte wie möglich zu servieren. Es ist Hell’s Kitchenaber ohneGordon Ramsay.

11. Resident Evil 5 & 6 [Am besten geeignet für actiongeladenen Koop-Horror]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels TPS, Survival-Horror Plattformen Windows, PS3, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2009, 2012 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 7–12 Stunden (RE5), bis zu 20 Stunden (RE6) Am besten geeignet für Kooperative Survival-Horror-Kampagne Was mir gefallen hat Stimmungsvolle Umgebungen, die im Koop-Modus erkundet werden können

Resident Evil 5 and 6 gehören zu den unvergesslichsten, actiongeladenen Koop-Survival-Horror-Spielen. Ich habe sie bewusst zusammengestellt, da sie ähnliche Schießmechaniken und spannende, atmosphärische Umgebungen bieten, die es wert sind, zu zweit erkundet zu werden.

Beide Spiele bieten Koop-Kampagnen für mehrere Spieler, in dem die Spieler gemeinsam ums Überleben kämpfen und Horden von Zombies abwehren müssen. Damals gehörten sie zu den die bekanntesten Koop-Spiele auf Xbox, dessen Beliebtheit sich auch auf andere Plattformen ausweitete.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Horror-Duo mit so viel Action, dass es sogar Jason Stathamdas Beste, was die Serie zu bieten hat. Wir haben diese beiden Spiele aufgrund ihres Koop-Story-Modus und ihrer Überlebensmechaniken ausgewählt, die Fans der Serie so lieben.

Im Gegensatz zu anderenResident Evil Spiele, vorher und nachher, Resident Evil 5 and 6 sind weit weniger beängstigend und bieten ein ausgewogeneres Horror-/Action-Gameplay. Überlebensmechaniken mit spannenden Action-Sequenzen machen beide Titel für Horrorfans zu einer lohnenden Entdeckung.

Mein Fazit: Die beiden Klassiker sind großartige Spiele, ähnlich wie Ein Ausweg. Mit deutlich mehr Horror und dem gleichen, wenn nicht sogar noch spannenderen Koop-Gameplay, Resident Evil 5 and 6 Sie warten darauf, dass sich die Mutigsten in ihre schrecklichen Welten wagen und die Zombies vernichten.

12. Auszug [Am besten geeignet für ausgelassene Gruppenspiele]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action, Rätsel Plattformen Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber DevM Games, SMG Studio, Team17 Durchschnittliche Spielzeit 5–10 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Umzugssimulation Was mir gefallen hat Physikbasiertes Gameplay und raffinierte Herausforderungen

Auszugist das perfekte Spiel für alle, die schon einmal im echten Leben Möbel umgestellt haben und dabei dachten: „Das muss doch auch mehr Spaß machen.“ Das Spiel verwandelt die stressige Aufgabe des Umstellens in ein albernes Slapstick-Abenteuer wo es nicht nur erlaubt ist, ein Sofa aus dem Fenster zu werfen, sondern sogar ausdrücklich dazu aufgefordert wird.

WoAuszug besonders im lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler die alle ihr Bestes (oder manchmal auch ihr Schlimmstes) geben, um das Chaos in den Griff zu bekommen. Wenn man mit Freunden spielt, fühlt sich jeder Level wie eine Comedy-Show an – jemand klemmt sich in einer Tür, ein anderer schreit wegen des Geistes in der Küche, und die Couch, von der man fest überzeugt war, sie im Griff zu haben, landet irgendwie auf dem Dach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit bis zu vier Spielern, einfacher Steuerung und endlosen, von der Physik bestimmten Pannen, Auszugist perfekt für schnellen Spielspaß und unvergessliche Momente im Couch-Koop-Modus.

Optionale Herausforderungen spornen dich dazu an, jeden Level zu meistern – sei es, indem du ein paar Sekunden Zeit sparst oder kreative Wege findest, Möbel über Hindernisse zu schleudern. Es ist kein tiefgründiger Simulator oder irgendetwas Ernstes, aber wenn du ein herzliches, lustiges und leicht zu spielendes Koop-Spiel suchst, das garantiert für schöne Erinnerungen sorgt, Auszug ist auf jeden Fall einen Versuch wert.

Mein Fazit: Auszugist bezaubernd und macht unendlich viel Spaß. Wenn du ein albernes, entspanntes Koop-Spiel suchst, das für jede Menge Lacher sorgt und keinerlei Anstrengung erfordert, ist dieses Spiel ein absoluter Selbstläufer.

13. Rayman Legends [Am besten für rhythmisches Gameplay geeignet]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Plattformspiel Plattformen Windows, Nintendo Switch, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Ubisoft Montpellier, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 15 Stunden Am besten geeignet für Innovatives Level- und Rätseldesign Was mir gefallen hat Koop-Modus für 4 Spieler mit Split-Screen-Unterstützung

Apropos farbenfrohe und lebendige Spielwelten, Rayman Legends ist genau das. Es ist jedoch auch ein ein ausgefeilter Plattformer, bei dem der Fokus auf dem kooperativen Spiel liegt. Rayman Legends bietet unglaublich innovative Umgebungen und Herausforderungen, die von Kämpfen bis hin zu Rätseln reichen.

Es unterstützt zudem den Split-Screen-Modus und den lokalen Koop-Modus und bietet so vielfältige Spielmöglichkeiten. Rayman LegendsDas wunderschöne Grafikdesign und die Mischung aus traditionellen und rhythmischen Levels gehören zu den beeindruckendsten Aspekten des Spiels.

Ebenso können sich die Spieler auf ein ausgefeiltes Gameplay freuen, während sie gegen Drachen kämpfen, die selbst für die erfahrensten Spieler eine große Herausforderung darstellen. Ich empfehle, in einem für 4 SpielerKoop-Modus, um die Geschichte und die Spielwelt optimal zu erleben.

Mein Fazit: Rayman Legends ist eine Mischung aus auffälliger Grafik, flüssigen Kämpfen und einem umfangreichen Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Ein absolutes Muss für beide Rayman Fans und Neulinge der Serie.

14. The Escapists 2 [Ideal für die Planung von Gefängnisausbrüchen im Koop-Modus]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Rollenspiel, Strategie Plattformen Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Mouldy Toof Studios, Team17 Durchschnittliche Spielzeit 12–17 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Eine einfallsreiche Flucht aus dem Gefängnis Was mir gefallen hat Teamorientiertes Gameplay mit Crafting-Elementen für die Flucht aus dem Gefängnis

The Escapists 2 gehört zweifellos zu den authentischsten Spielen wie Ein Ausweg. Es handelt sich um ein strategisches Top-Down-Spiel, bei dem es darum geht, aus verschiedenen Gefängnissen zu fliehen, wobei die Spieler zusammenarbeiten müssen. Es ist keineswegs ein Spiel mit großem Budget wie Ein Ausweg.

Der Reiz des Spiels liegt jedoch in seinen detaillierten Handwerks- und Strategiemechaniken, die mit unumgänglicher Teamarbeit einhergehen. All dies führt dazu, dass sich der Spielablauf um Ressourcen sammeln und gut durchdachte Gefängnisausbrüche durchführen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Escapist 2 Hier kannst du mithilfe gesammelter Ressourcen und durch die gemeinsame Planung deiner nächsten Schritte mit den anderen Spielern aus verschiedenen Gefängnissen ausbrechen. Ein echtes Koop-Vergnügen.

The Escapists 2Das kooperative Gameplay, die unterhaltsame Pixel-Art-Grafik und die beklemmende Gefängnisatmosphäre machen es zu einem großartigen Ein Ausweg eine Abwechslung, die dein Gehirn herausfordert, statt deine Fähigkeit, einer Geschichte zu folgen.

Mein Fazit: Ich liebeThe Escapists 2 wegen seines Gameplays rund um den Gefängnisausbruch und seines Fokus auf Koop-Spiel, der jeden Versuch zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Du sammelst Ressourcen, stellst Gegenstände her und planst deinen Weg in die Freiheit. Versuch das bloß nicht zu Hause nachzumachen – es sei denn, dein Zuhause ist ein Gefängnis.

15. Fluchtakademie [Am besten geeignet für Koop-Escape-Room-Herausforderungen]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Rätsel, Abenteuer Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Coin Crew Games, iam8bit, Skybound Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 6 Stunden Am besten geeignet für Simulationsspiel zum Thema „Flucht aus dem Raum“ Was mir gefallen hat Schnelles Denken und ein scharfes Auge für Details sind gefragt

Fluchtakademie geht die gesamte Escape-Formel ganz entspannt an. Du versuchst, aus verschiedenen Räumen zu entkommen, indem du in der Akademie Rätsel löst. Das Spiel erfordert einen scharfen Blick für Details, aber auch einwandfreie Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Spielern.

Wenn du nachlässig bist, Fluchtakademie wird höllisch schwer. Es ist entscheidend, sich Zeit zu nehmen, um das Spiel zu verstehen, da man die komplexen Rätsel und Umgebungen vollständig begreifen muss. Fluchtakademiehat einOnline-PvP-Modus, in dem du gegen andere Spieler antreten kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fluchtakademie bringt dir bei, wie du Räume mithilfe deiner Sinne, deiner Augen und deines scharfsinnigen Denkens entkommen kannst, wobei der Schwerpunkt auf der Kommunikation zwischen den Spielern und der Teamarbeit liegt.

Die gelungene Mischung aus Herausforderung und Spielspaß, gepaart mit abwechslungsreichen Themen und kreativen Umgebungen, macht das Spiel zu einer unerschöpflichen Quelle für Spaß im Einzelspieler-, Koop- oder Online-Modus.

Mein Fazit: AbspielenFluchtakademie wenn du Lust auf die Herausforderung hast, verschiedene Fluchttechniken zu meistern. Freu dich auf gut ausgearbeitete Charaktere, Split-Screen- oder Koop-Gameplay und unzählige Online-Herausforderungen, die für Abwechslung sorgen.

16. Rede weiter, und niemand explodiert [Ideal für Kommunikationstests unter hohem Druck]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Puzzle Plattformen Windows, Linux, PS4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Steel Crate Games Durchschnittliche Spielzeit 5–10 Minuten pro Bombenentschärfungseinsatz Am besten geeignet für Bombenentschärfung nach Anweisungen anderer Spieler Was mir gefallen hat Koop- und Split-Screen-Modi für unterhaltsames Bombenentschärfungs-Gameplay

Vergiss das Entschärfen von Bomben in Counter-Strike 2. Rede weiter, und niemand explodiert steigert die Spannung in einer einzigartigen, asymmetrischen Multiplayer-Umgebung bei dem ein Spieler eine Bombe nach den Anweisungen der anderen Spieler entschärft.

Eine Besonderheit ist, dass andere Spieler Anweisungen anhand einer Anleitung geben, was oft zu ungewollten Explosionen führt. Um das zu vermeiden, dreht sich das Spiel um Kommunikation, Vertrauen und Problemlösungsfähigkeiten, was eine enorme Verantwortung auf dich legt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es darum geht, eine Bombe zu entschärfen, wobei andere Spieler anhand einer Anleitung erklären, wie das geht. Ein einzigartiges Konzept, das zu spannenden, aber auf morbide Weise unterhaltsamen Spielrunden führt.

Rede weiter, und niemand explodiert macht wahnsinnig viel Spaß, und der Koop-Modus sowie der Split-Screen-Modus eignen sich hervorragend für Partyspiele, bei denen jede Runde voller Spannung und Teamwork ist.

Mein Fazit: Rede weiter, und niemand explodiert ist ein Bombenentschärfungssimulator und ein reines Koop-Spiel, das dich fesseln wird und dir die Möglichkeit bietet, mit deinen Freunden zusammenzuwachsen. Es läuft außerdem in einem VR Modus – also hol dir dein Headset, wenn du bereit bist für ein umfassendes Erlebnis.

17. Verloren im Spiel [Ideal für eine entspannende Geschichte und einen authentischen Zeichenstil]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Point-and-Click-Abenteuer Plattformen Windows, macOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, iOS, Android Erscheinungsjahr 2022 Urheber Happy Juice Games, Joystick Ventures, Snapbreak Games Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 5 Stunden Am besten geeignet für Fesselnde Geschichte und Erkundung Was mir gefallen hat Einzigartiger Grafikstil und Rätsel mit mittlerem Schwierigkeitsgrad

Ähnliche Spiele wie Ein Ausweg müssen nicht unbedingt im Koop-Modus sein, und Verloren im Spiel ist ein gutes Beispiel dafür. Es handelt sich um ein Einzelspieler-Abenteuerspiel über zwei Geschwister auf einer magischen Reise, das Rätsel und Erkundungen in einer farbenfrohen, cartoonartigen Spielwelt bietet.

Verloren im SpielDie unbeschwerte Geschichte, der Ton und der Grafikstil des Spiels sorgen dafür, dass es zwar sehr entspannend, aber dennoch recht herausfordernd ist. Die Handlung spricht Fans von storybasierten Koop-Erlebnissen an, doch auch ohne den Koop-Modus Die nur wenige Stunden dauernde Geschichte ist mehr als fesselnd.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der besten Spiele, ähnlich wie Ein Ausweg zum Entspannen und Entdecken. Begleite eine fesselnde Geschichte, löse Rätsel und tauche ein in diese friedliche Welt.

Verloren im Spiellegt den Schwerpunkt auf die Kreativität der Spieler und fördert das clevere Lösen von Rätseln durch die Steuerung zweier Figuren: eines Bruders und einer Schwester.

Mein Fazit: Verloren im SpielDass es keinen Koop-Modus gibt, tut dem Gesamteindruck keinen Abbruch. Es ist nach wie vor ein Spiel, das unglaublich viel Spaß macht, bei dem man zwei Charaktere steuert, das mit spannenden Rätseln aufwartet und dessen Abenteuer durch eine solide Geschichte abgerundet wird.

18. Divinity: Original Sin 2 [Am besten geeignet für umfangreiche Koop-RPG-Kampagnen]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels RPG Plattformen Windows, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Larian Studios, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 60 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Ein storybasiertes Koop-RPG-Erlebnis Was mir gefallen hat Umfassende Charakteranpassung und Entscheidungen, die die Welt beeinflussen

Divinity: Original Sin 2 ist ein hochgelobtes, storylastiges Rollenspiel. Es gehört zu meinen Lieblingsspiel für zwei Spieler Xbox Spiele das ich oft mit ebenso viel Freude auf meinem Computer gespielt habe. Dieses Spiel bietet taktische Kämpfe und legt großen Wert auf Teamwork, das für das Überleben und den Spielfortschritt unerlässlich ist.

Rundenbasierte Kämpfe sind vielleicht nicht jedermanns Sache, und obwohl ich eigentlich eher Echtzeit-Action bevorzuge, wirken die rundenbasierten Kämpfe hier einfach episch. Original Sin 2Die Quests fügen sich perfekt in die von der Hintergrundgeschichte geprägte Welt ein, in der sich selbst zufällige Ecken wie von Hand gestaltet anfühlen.

Die Möglichkeiten zur Charakteranpassung sind riesig, und deine Entscheidungen haben genug Gewicht, um den Verlauf der gesamten Geschichte zu beeinflussen. Der kooperative Spielmodus und das umfassende, auf Fähigkeiten basierende Fortschrittssystem ermöglichen strategisches Teamplay.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein moderner RPG-Klassiker mit rundenbasierten Kämpfen, für 4 Spieler Co-op und eine Fantasy-Geschichte, die niemanden unberührt lässt.

In der Zwischenzeit kannst du in einem für 4 Spieler im Online-Koop-Modus oder bei einer Runde auf der Couch in einem Für 2 Spieler Umgebung; beides ist reizvoll und einen Besuch wert.

Mein Fazit: Divinity: Original Sin 2 ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorgänger, mit einer verbesserten Handlung, ausgefeilten rundenbasierten Kämpfen, einer weitläufigen Welt und Für 2 oder 4 Spieler Couch- und Online-Koop-Modi für noch mehr Spaß beim Erkunden.

19. Bei Einbruch der Dämmerung [Am besten geeignet für ein von Entscheidungen geprägtes Koop-Drama]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Interaktive Fiktion, Abenteuer Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Interior Night, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden Am besten geeignet für Interaktive Geschichte mit mehreren möglichen Ausgängen Was mir gefallen hat Interessantes Charakterdesign und eine fesselnde Handlung

Bei Einbruch der Dämmerung ist ein fesselndes, storybasiertes interaktives Drama, bei dem Entscheidungen und deren Folgen im Mittelpunkt stehen. Ich habe mich sofort in den einzigartigen Grafikstil verliebt, der sich mit lebensechtem Charakterdesign und atemberaubenden Umgebungen verbindet.

Im Vordergrund steht das filmische Erzählverfahren, das einem das Gefühl vermittelt, einen Film zu sehen, anstatt ein Spiel zu spielen. Dennoch handelt es sich um ein Spiel, bei dem du und der andere Spieler die Kontrolle über eure Entscheidungen habt, die letztlich den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Spiel ohne Action und Gewalt, mit einer verzweigten Handlung, die von deinen Entscheidungen beeinflusst wird und vollständig im Koop-Modus spielbar ist. Die Grafik und die filmische Erzählweise vermitteln den Eindruck eines Großproduktionstitels.

Bei Einbruch der Dämmerung kann man zwar auch alleine spielen, aber mit einem anderen Spieler macht es viel mehr Spaß. Die emotionale Erzählweise und Weitsichtige Entscheidungen prägen die Entwicklung, was zu vielen schockierenden Momenten führt, die man am besten gemeinsam mit einem geliebten Menschen erlebt.

Mein Fazit: Bei Einbruch der Dämmerung ist ein filmisches, storybasiertes Abenteuer, in dem jede deiner Handlungen zählt. Dieser Koop-Titel wird dich mit seiner Grafik und seiner faszinierenden Kulisse begeistern, in der einfach alles perfekt zusammenpasst.

Alles, was du über Spiele wie „A Way Out“ wissen musst

Klar, neunzehn Spiele mögen nach einer ganz schön langen Liste klingen, aber ich wollte euch eine große Auswahl an soliden Titeln bieten. Ihr findet hier alles von storybasierten Spielen über Plattformspiele und Shooter bis hin zu beliebten PS5 Für 2 Spieler Spiele mit geteiltem Bildschirm.

Um dir den Überblick zu erleichtern, findest du hier einen kurzen Leitfaden dazu, was Spiele wieEin Ausweg sich von anderen abheben und wie man die ersten paar zum Ausprobieren auswählt.

Warum Fans von „A Way Out“ diese Spiele lieben werden

Ein Ausweg bietet eine perfekte Balance aus emotionaler Erzählung, Teamwork und einem fesselnden Koop-Spielablauf. Nur sehr wenige Spiele können dem das Wasser reichen, aber mein Favorit 19 Picks machen das wirklich gut.

Unravel Two ist ein gutes Beispiel dafür: Es bietet faszinierende Umgebungen, Rätsel für zwei Spieler und sogar eine bewegende Geschichte, die die Spieler fesseln wird. Es ist eines der besten Spiele für den lokalen Koop-Modus Umschalten sowie auf anderen Konsolen.

Es braucht zwei ist ein reines Koop-Spiel wie Ein Ausweg, mit verrückten Leveldesigns, makelloser Sprachausgabe und einer gut geschriebenen Geschichte. Es ist anspruchsvoll, besticht aber durch seine abwechslungsreichen Level und kniffligen Bosskämpfe.

Ich könnte noch weitermachen, aber du verstehst schon, worauf ich hinaus will: Koop-Spiel, eine gute Geschichte und das Lösen von Rätseln. Dies sind einige der Die besten Koop-Spiele for PS5, Xbox, PCund sogarNintendo Switch.

Gemeinsame Merkmale von „A Way Out“ und seinen Alternativen

Ähnliche Spiele wie Ein Ausweg müssen ihr Erbe mit Würde weiterführen und dürfen keine langweiligen Kopien sein, die nichts Eigenes zu bieten haben. Was also macht diese Spiele so besonders? Ein Ausweg So gut? Hier sind ein paar entscheidende Faktoren:

Koop-Gameplay . Alle Spiele drehen sich entweder hauptsächlich um den Koop-Modus oder bieten diesen als Ergänzung zum Einzelspieler-Modus an. Einige davon, wie zum Beispiel Verloren im Spiel, sind zwar reine Einzelspieler-Spiele, ermöglichen es dir aber, zwei Charaktere zu steuern.

. Alle Spiele drehen sich entweder hauptsächlich um den Koop-Modus oder bieten diesen als Ergänzung zum Einzelspieler-Modus an. Einige davon, wie zum Beispiel Verloren im Spiel, sind zwar reine Einzelspieler-Spiele, ermöglichen es dir aber, zwei Charaktere zu steuern. Schwerpunkt der Geschichte . Ein Auswegist in erster Linie ein storybasiertes Spiel, daher habe ich Ersatzspiele ausgewählt, die diese Lücke weitgehend füllen. Gute Beispiele hierfür sind Unravel Two, Es braucht zweiundBrüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen, die alle emotionale und gut durchdachte Geschichten erzählen.

. Ein Auswegist in erster Linie ein storybasiertes Spiel, daher habe ich Ersatzspiele ausgewählt, die diese Lücke weitgehend füllen. Gute Beispiele hierfür sind Unravel Two, Es braucht zweiundBrüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen, die alle emotionale und gut durchdachte Geschichten erzählen. Rätsellösen. Ein zentrales Spielprinzip von Spielen wie Ein Ausweg ist das Lösen von Rätseln, was die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Spielern sowie schnelles Denken erfordert – und genau das findest du in allen Spielen auf der Liste.

Die richtige Koop-Erfahrung für deinen Spielstil finden

Ähnliche Spiele wie Ein Ausweg müssen nicht unbedingt dieselbe Kulisse bieten und dasselbe Gameplay haben. Ähnlichkeiten können sich aus verschiedenen Aspekten ergeben, und subtile Unterschiede verleihen jedem Spiel eine ganz eigene Atmosphäre. Wie wählt man also das richtige Spiel aus?

Du musst dir überlegen, was genau du willst. Wir alle haben unsere Lieblingsgenres, und darüber solltest du nachdenken. Suchst du nach unerbittlicher Action oder Schießereien, oder würdest du lieber ein Abenteuerspiel spielen, bei dem die Geschichte oder das Lösen von Rätseln im Vordergrund stehen?

Some beliebte Spiele wie Es braucht zwei vereinen viele dieser Aspekte. Wenn du lieber ein storylastiges Spiel ohne nennenswerte Herausforderungen spielen möchtest, Bei Einbruch der Dämmerung könnte genau dein Ding sein. Im Gegenteil, Spiele wie Ein Auswegkönnen rasante Action-/Shooter-Spiele sein wie Borderlands 3 or Cuphead.

Wie du siehst, Spiele wie Ein Ausweg Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, und es gibt kein Richtig oder Falsch. Es kommt nur darauf an, was dir schmeckt und was dir Freude bereitet.

Mein Fazit

The 19 Die besten Spiele wie Ein Ausweg bieten großartige Koop-Erlebnisse mit herzerwärmenden Geschichten, spannenden Rätseln und einzigartigen Spielelementen, die sie zu etwas Besonderem machen. Wenn du dir nicht sicher bist, wo du dein Abenteuer beginnen sollst, findest du hier einige tolle Alternativen, die du zuerst ausprobieren kannst:

Für Koop-Rätsel und Plattformspiele → Unravel Two. Das beste Spiel, wie Ein Ausweg, mit kooperativem Rätselspaß, fesselndem Plattformspiel und einer herzerwärmenden Geschichte.

Für einzigartiges Leveldesign und Rätsel → Es braucht zwei. Ein Meisterwerk in Sachen Koop-Leveldesign, Plattformspiel, Rätsellösen und Erzählkunst.

Für atemberaubende Bilder und Entdeckungen → Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen. Die beste Wahl für Erkundungen und atemberaubende Grafik, die den Spieler in ihre prächtige Welt entführt und ihn dort eintauchen lässt.

Für Fans von Koop-Action-Spielen → Cuphead. Das beste actiongeladene Spiel mit knallharter Schwierigkeit, präzisem Plattformspiel und tödlichen Bosskämpfen.

Für Multiplayer-Fans → Sea of Thieves. Das beste Open-World-Piraten-MMO, bei dem Kommunikation und Teamwork im Vordergrund stehen, um selbst die mächtigsten Gegner zu besiegen.

All dies bietet ein Erlebnis, das dem von Ein Ausweg, jedoch mit unterschiedlichen Ansätzen und neuen Wendungen derselben Formel. Tauche ein in diese spannenden Welten und erlebe sie gemeinsam mit deinen Freunden, deiner Familie und anderen geliebten Menschen.

Häufig gestellte Fragen