19 Spiele wie „Sleeping Dogs“, von denen die Spieler 2025 nicht genug bekommen können

Sleeping Dogs hat sich seit über einem Jahrzehnt einen festen Platz in der Gaming-Landschaft gesichert. Und das nicht ohne Grund: Das Spiel hebt sich durch seine unverwechselbare Hongkong-Kulisse, sein gnadenloses und doch befriedigendes Nahkampfsystem sowie eine gut durchdachte Geschichte über einen Undercover-Polizisten von vielen anderen Titeln ab.

Ich habe Stunden damit verbracht, mich ganz gerne davon mitreißen zu lassen Sleeping Dogs gepriesen wird, und obwohl es noch vieles gibt, worauf ich zurückkommen möchte, dachte ich mir, ich sollte endlich dem Original meine Ehrerbietung erweisen und 16 Spiele wie Sleeping Dogs die seine Großartigkeit gut einfangen. Manche glänzen durch ihre Geschichte, andere überzeugen durch ihr Gameplay, aber jedes einzelne bietet ein Erlebnis, das einen stundenlang in seinen Bann zieht.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Sleeping Dogs“

Hier sind die drei besten Spiele, die meiner Meinung nach auf einer Stufe mit dem stehen, was Sleeping Dogs wo es wirklich um geht. Von der Erkundung urbaner Umgebungen bis hin zu beeindruckender Grafik und dem Spielstil bieten diese Spiele ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht.

Yakuza 0 (2015) – Yakuza 0 ist das Gesamtpaket. Mir fällt kein anderes Spiel ein, das im Japan der 90er Jahre spielt und sich so sehr ins Zeug legt, um in allen Bereichen zu glänzen. Es bietet eine fesselnde Hauptgeschichte mit den Hintergrundgeschichten von Kiryu und Majima, großartige Kämpfe, bei denen beide über unterschiedliche Kampfstile verfügen, sowie einige der kultigsten Nebenhandlungen der Serie. Urteil (2018) – Ein weiterer spannender Teil der Yakuza Reihe,Urteil wird wegen seiner fesselnden, spannungsgeladenen Krimihandlung, der packenden Action-Kämpfe und der facettenreichen, lebendigen offenen Welt mit zahlreichen Nebenaktivitäten hoch geschätzt. Mir persönlich gefällt besonders, wie das Spiel neue Spielmechaniken wie verschiedene Kampfstile einführt, dabei aber nie den Kern aus den Augen verliert Yakuza den Charme, den wir alle so lieben gelernt haben. Grand Theft Auto V (2013) – GTA V ist in vielerlei Hinsicht ausgereizt, doch es hält sich weiterhin wacker als brillantes Beispiel dafür, wie ein Open-World-Spiel aussehen sollte. Die Geschichte ist großartig; man hat drei verschiedene Charaktere zur Auswahl, aber wo Grand Theft Auto besonders glänzt, ist der Online-Modus, in dem die Spieler nach Belieben rücksichtsloses Chaos anrichten können – ganz im Stil von GTAMode.

Diese drei Empfehlungen sollen dir nur einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was dich erwartet. Schau weiter unten nach und entdecke noch mehr actiongeladene Spiele, die ähnlich sind wie Sleeping Dogs!

19 tolle Spiele wie „Sleeping Dogs“: Fantastische Open-World-Titel für stundenlangen Spielspaß

Bist du bereit, dich in eine ganze Flut von Titeln zu stürzen, die dich in ihren Bann ziehen werden? Wir haben eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die genau das verkörpern, was Sleeping Dogs bietet stolz: rasantes Knöpfedrücken gepaart mit stundenlangem Open-World-Action-Abenteuer.

Los geht’s!

1. Yakuza 0 [Das beste Krimi-Epos für Spieler, denen die Handlung am Herzen liegt]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-Adventure, Beat ’em up, Krimidrama Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2015 Urheber Sega, SEGA of America, Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine filmreife Geschichte und eine Mischung aus Action-Adventure-Gameplay mit tiefgehenden RPG-Elementen schätzen Was mir gefallen hat Ein ernstes Krimidrama mit absurdem Humor

Die Handlung spielt im Jahr 1988 in Japan, zur Zeit der Wirtschaftsblase, Yakuza 0 erzählt die Entstehungsgeschichte zweier Hauptfiguren, Kazuma Kiryu and Goro Majima, da sie in einen gewalttätigen Machtkampf um ein einziges, scheinbar unbedeutendes Stück Land verwickelt werden, das als „Leergrundstück“.

Pro-Tipp Priorisieren Sie die Freischaltung der Immobilien and Kabarett-Club Spiele die Minispiele frühzeitig, denn so verdienst du am schnellsten Geld, um deinen Charakter zu stärken.

Obwohl das Spiel für eingefleischte Fans der Serie ein echter Anziehungspunkt ist, gelingt es ihm auch, Neulinge durch eine fesselnde und authentische Darstellung der Kamurocho in den 80er Jahrensowie eine schier unerschöpfliche Fülle an Nebenmissionen, Minispielen und Upgrade-Systemen.

Mein Fazit: Die größte Attraktion für Fans von Yakuza ist, wie flüssig sich die Kämpfe in diesem Teil anfühlen. Es ist einfach unglaublich befriedigend, den Gegnern nach Belieben mit dem Kampfstil seiner Wahl eins überzuziehen, während man der Geschichte folgt.

2. Urteil [Am besten geeignet für Noir-Krimis und Straßenkämpfe]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-Adventure, Krimi, Beat ’em up Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X und Series S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ryga Gotoku Studio, Sega Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Action-Adventure-Spiele, Beat-’em-up-Kämpfe und einen düsteren, storybasierten Krimi-Thriller mögen Was mir gefallen hat „Judgment“ behält die Echtzeit-Mechanik und die Möglichkeit zum Stilwechsel der früheren Titel bei

Urteil handelt von einem in Ungnade gefallenen Anwalt, Takayuki Yagami, der mittlerweile als Privatdetektiv arbeitet und einen grausamen Fall untersucht Serienmord Fall im Rotlichtviertel von Tokio Kamurocho.

Außerdem die neuen Figuren, insbesondere der von Problemen geplagte Protagonist Yagami und sein ehemaliges Yakuza-Mitgliedpartner Kaito, bieten eine neue Perspektive auf die vertraute Umgebung.

Pro-Tipp Lerne Moves wie Fissur-Strom, Aufsteigender Tornado (eine schnelle Erholungsbewegung) und die Tiger Drop (eine wirkungsvolle Gegenmaßnahme) so schnell wie möglich.

Dieser Titel bietet zahlreiche Ermittlungsmechaniken, die belegen, dass es sich um eines der Die besten Detektivspiele, darunter das Verfolgen von Verdächtigen, ohne entdeckt zu werden, der Einsatz einer Drohne zur Überwachung, das Knacken von Schlössern, das Sammeln von Beweisen und das Verhören von Nicht-Spieler-Charakteren. All dies zusätzlich zu Straßenkämpfen in Echtzeit unter Einsatz von zwei unterschiedlichen Kampfkunststilen, die als Kran and Tiger Stile.

Mein Fazit: Urteil ist ein eigenständiger Titel mit eigener Besetzung und eigener Handlung, was ihn zu einem hervorragenden Einstieg für Spieler macht, die mit der umfangreichen Geschichte der Yakuza-Reihe noch nicht vertraut sind.

3. Grand Theft Auto V [Ideal für Sandbox-Chaos und Heist-Fantasy]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Krimi Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2013 Urheber Rockstar Games, Rockstar North Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Action in einer offenen Welt lieben, sowohl in einer fesselnden Einzelspieler-Story als auch in einem dynamischen Online-Universum Was mir gefallen hat Die Möglichkeit, jederzeit zwischen den drei Protagonisten zu wechseln, und die Möglichkeit für die Spieler, verschiedene Nebenhandlungen erneut zu erleben

Grand Theft Auto V handelt von drei ganz unterschiedlichen Kriminellen in der fiktiven Stadt Los Santos: Michael De Santa, ein pensionierter Bankräuber im Zeugenschutzprogramm; Franklin Clinton, ein junger Straßenhändler, der nach einem Weg nach oben sucht; und Trevor Philips, ein gewalttätiger und unberechenbarer Berufsverbrecher.

Ihre Leben verflechten sich, als sie erneut in die kriminelle Unterwelt hineingezogen werden, um eine Reihe von Raubüberfälle mit hohem Einsatz. Das Trio muss dem Druck einer korrupten Regierungsbehörde (der FIB), rivalisierender Banden und eines skrupellosen Milliardärs und Risikokapitalgebers standhalten und sich gleichzeitig mit seinen eigenen persönliche Konflikte and Verrat.

Pro-Tipp Investieren Sie vorrangig in Vermögenswerte, die Erträge abwerfen, statt in Luxusautos, insbesondere in Grand Theft Auto Onlineund bewahren Sie Ihr Bargeld stets sicher auf, damit es nicht verloren geht.

Das Beste an diesem Spiel ist jedoch, wie gut es sich seit seiner Veröffentlichung gehalten hat. Es bietet eine gut durchdachte Handlung, einen umfangreichen Online-Multiplayer-Modus und eines der Die besten Open-World-Spiele mit abwechslungsreichem kriminellem Gameplay und einer Vielzahl technischer Verbesserungen auf Next-Gen-Plattformen wie schnelleren Ladezeiten, verbesserter Grafik und konsolenspezifischen Funktionen.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem der besten Sandbox-Spiele aller Zeiten bist, dann bist du hier genau richtig.

4. Mafia II Definitive Edition [Am besten geeignet für klassische Mafia-Geschichten]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Krimidrama Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox 360, PlayStation 3, Mac-Betriebssysteme Erscheinungsjahr 2020 Urheber Hangar 13, 2K Czech, D3T Limited, Feral Interactive, D3T, 2K Games Durchschnittliche Spielzeit 15,5 Stunden Am besten geeignet für Spieler, denen eine fesselnde, geradlinige Mafia-Handlung und eine verbesserte Grafik wichtig sind, insbesondere wenn sie das Original noch nicht gespielt haben Was mir gefallen hat Noch nie sah das organisierte Verbrechen so gut aus

Mafia II ist eine Krimiserie, die die Geschichte von Vito Scaletta, ein Kriegsheld, der in der fiktiven amerikanischen Stadt Empire Bay in den 1940er und 1950er Jahren.

Pro-Tipp Ich empfehle, sich schon ganz früh ein Fahrzeug zuzulegen, das dir wirklich gefällt, und so lange wie möglich dabei zu bleiben, um dich daran zu gewöhnen und die Kosten für Upgrades so gering wie möglich zu halten. Rüste es immer mindestens einmal auf und greife nur im Notfall auf zufällige Fahrzeuge zurück.

Genau wie andere unglaublichMafia Spiele… Dieser Titel beleuchtet den Reiz und die brutale Realität des Gangsterlebens. Vito und sein bester Freund aus Kindertagen, Joe Barbaro, sehen sich einer Reihe von Wendungen, Überraschungen und Verrat gegenüber, darunter auch, dass Vito eine Gefängnisstrafe verbüßt und sich anschließend mit List durch einen Mafiakrieg manövriert. Die Erzählung macht deutlich, dass das Leben eines „Wise Guy“ nicht so unantastbar ist, wie es scheint.

Mein Fazit:Auch wenn den Spielern hier und da ein grafischer Fehler unterlaufen mag, Mafia II hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren und präsentiert eine der besten Krimigeschichten, die ich je erlebt habe. Es ist zudem eine sehr schonungslose, aber wahrheitsgetreue Darstellung davon, dass das Leben in der Mafia keineswegs glamourös ist – selbst für die Menschen an der Spitze.

5. L.A. Noire [Am besten geeignet für Krimis mit langsamer Handlung]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Krimi, Neo-Noir-Abenteuer, Action Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2011 Urheber Rockstar Games, Team Bondi, Rockstar North Durchschnittliche Spielzeit 29 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein einzigartiges Detektiv-Erlebnis genießen, eine starke Handlung und Themen für Erwachsene schätzen und einen linearen, methodischen Spielablauf einer weitläufigen offenen Welt vorziehen Was mir gefallen hat Ein gemächliches, storybasiertes Spielerlebnis mit Schwerpunkt auf Verhören und dem Aufspüren von Hinweisen

L.A. Noireist einNeo-Noir-Krimi Die Handlung spielt im Los Angeles des Jahres 1947 und handelt von der Karriere eines LAPD-Detectives Cole Phelps während er die Karriereleiter erklimmt und eine Reihe von Verbrechen untersucht, die schließlich ein riesiges Verschwörungstheorie der Nachkriegszeit in denen es um Korruption, organisierte Kriminalität und einen Morphin-Handelsring geht.

Pro-Tipp Informieren Sie sich immer gründlich, bevor Siebefragenund verwende bei Verhören die Option „Zweifel“, wenn du eine Täuschung vermutest, aber keine Beweise hast, und die Option „Beschuldigen/Lügen“ nur, wenn du einen konkreten Hinweis hast, der der Aussage widerspricht.

Denken Sie daran,L.A. Noire scheut sich nicht davor, dort düster und bedächtig zu sein, wo es nötig ist, um seinem Thema treu zu bleiben. So kannst du im Spiel beispielsweise Verdächtige verhören und selbst beurteilen, ob der Verdächtige lügt oder nicht. Das lässt sich anhand der Körpersprache und der Mimik des Verdächtigen erahnen.

Mein Fazit: Die Leistung dieses Spiels ist phänomenal. Die Motion-Capture-Technologie für Gesichtsausdrücke ist beeindruckend, die Fälle machen nach wie vor großen Spaß, und es ist ein fesselndes Spiel, das das Amerika der späten 1940er Jahre nach dem Krieg wirklich unglaublich gut einfängt.

6. Watch Dogs 2 [Ideal für spielerisches Hacken und Chaos in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Hacking Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2016 Urheber Ubisoft, Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto, Ubisoft Reflections, Ubisoft Paris, Ubisoft Kiew, Ubisoft Rumänien Durchschnittliche Spielzeit 33 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein eher offenes Sandbox-Erlebnis, eine lebendige und fesselnde offene Welt sowie die Freiheit schätzen, Missionen heimlich oder durch Hacking anzugehen Was mir gefallen hat Zahlreiche Möglichkeiten für heimliches Eindringen und kreatives Hacken

Watch Dogs 2 gibt dem Spieler die Kontrolle über Marcus Holloway, ein brillanter junger Hacker aus der San Francisco Bay Area, der sich der Hacktivisten-Gruppe anschließt DedSec.

Das Ziel ist es, dass dein Team seine Hackerfähigkeiten und seinen Einfallsreichtum einsetzt, um die korrupten Blume Corporation, das Unternehmen hinter dem invasiven ctOS 2.0 (zentrales Betriebssystem), das die Bürger in großem Umfang überwacht und manipuliert.

Pro-Tipp Verwenden Sie IhreQuadcopter-Drohne zur Erkundung, zur Ablenkung von Gegnern oder zum Erreichen neuer Gebiete, da es sowohl für heimliche Aktionen als auch für den Kampf ein unschätzbares Hilfsmittel ist.

Watch Dogs 2 behält das Beste aus dem ersten Teil bei und erweitert es lediglich um einen soliden Koop-Modus, den die Spieler gemeinsam mit ihren Gaming-Freunden genießen können. Hinzu kommt ein lockererer Ton, der sich mit einer unterhaltsameren Geschichte an ein jüngeres Publikum richtet.

Mein Fazit: Das Spiel fängt die lustige Hacker-Atmosphäre einfach perfekt ein und nimmt sich selbst nicht zu ernst, ohne dabei beunruhigend albern zu wirken.

7. Shenmue I & II [Ideal für ein nostalgisches Krimi-Abenteuer in der Stadt]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Action-Adventure, Kampfsport, Lebenssimulation Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber D3T Limited, SEGA Holdings Co., Ltd., D3T, Sega, SEGA of America, Sega Europe Limited Durchschnittliche Spielzeit 44 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf eine detailreiche Spielwelt, realistische und gemächliche Erkundung sowie eine fesselnde, filmreife Geschichte legen Was mir gefallen hat Die Remaster-Versionen bleiben den Originalen treu. Man kann sie im Breitbildformat spielen, und das fast ohne Ladezeiten.

InsgesamtShenmue In dieser Geschichte steuern die Spieler Ryo Hazuki, ein Teenager, der darauf aus ist, den Tod seines Vaters zu rächen, der durch die Hand eines Chinesen namens Und Di. Im Laufe dieser Spiele begibt sich Ryo auf eine epische Reise, um Lan Di zu fassen und Rache zu nehmen.

Pro-Tipp Um sowohl „Shenmue I“ als auch „Shenmue II“ in vollen Zügen genießen zu können, Tauche in die Welt ein, nutze deine Spielzeit sinnvoll und nutze dein Tagebuch als deinen wichtigsten Leitfaden. Die Spiele sind gemächliche Detektivsimulationen und keine klassischen Action-RPGs, daher sind Geduld und Erkundungsfreude entscheidend.

Shenmueist ein SpielGeheimnis and Abenteuer. Wie ich bereits erwähnt habe, schlüpfst du im Grunde in die Rolle eines Detektivs und suchst nach Hinweisen, um den Mord an deinem Vater aufzuklären und den Täter zu finden. Auch diese Spiele nehmen einen Spitzenplatz unter den Die besten Kampfspiele denn der Kampf besteht aus etwa 60 % QTE(Quick-Time-Events) und 40 % Kämpfe im Stil von „Virtua Fighter“. All das ist eingebettet in eine tiefgründige, fesselnde Geschichte, deren Atmosphäre an Sleeping Dogs.

Mein Fazit: Beide Spiele sind historische Meisterwerke. Doch während ältere Fans vielleicht zu schätzen wissen, wie weit sich die Titel weiterentwickelt haben, könnte das langsamere Tempo für neue Spieler etwas langweilig sein. Alles in allem gilt für ein Ermittlungs-/Detektivspiel (bzw. solche Spiele), Shenmue I und II sind eine gute Wahl.

8. Saints Row: The Third [Am besten geeignet für übertriebene Absurdität in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Krimi, Komödie Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Linux, GeForce Now Erscheinungsjahr 2011 Urheber Deep Silver Volition, Fishlabs, Volition, Inc., THQ Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein unterhaltsames, übertriebenes und humorvolles Open-World-Erlebnis einer ernsten Handlung vorziehen. Was mir gefallen hat Absurde Missionen und ein äußerst anpassbarer Charakter

In Saints Row: The Third, derThird Street Saints sich von einer Straßenbande zu einer Promi-Marke gewandelt haben. Die Prämisse ist eine Rückkehr von ihrem Leben im Rampenlicht zu ihren kriminellen Wurzeln, nachdem gescheiterter Banküberfall in Stilwater.

Pro-Tipp Im FokusHerausforderungen meistern um im Level aufzusteigen und Geld zu verdienen sowie deine die Gesundheit des Charakters and Schadensresistenzschon früh.

Als dieses Spiel herauskam, war es ein derart gewaltiges Meisterwerk aus Spaß und Ausschweifung, dass es sich direkt mit [Name] messen konnte und schließlich Grand Theft Auto erfolgreichster Konkurrent. Das und die Festigung seiner Position als einer der beste Open-World UmschaltenSpiele.

Der Kampf isttemporeich andunerbittlich. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man zwar schwach anfängt, aber schließlich zu einem Ein-Mann-Armee mit der Zeit. Außerdem finde ich es gut, dass es in diesem Spiel nichts gibt, was einem das Gefühl gibt, ein guter Mensch zu sein.

Mein Fazit:Dies ist ein Action-Adventure-Spiel für alle, die sich richtig austoben, Chaos anrichten und dabei keine Skrupel haben wollen. Wenn du Krimi + Charakter (wie Sleeping Dogs(die Tonart wechselt), das ist genau das Richtige.

9. Max Payne 3 [Ideal für stilvolle Schießereien und düsteres Drama]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Third-Person-Shooter, Noir-Action Plattformen PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, OS X (macOS) Erscheinungsjahr 2012 Urheber Rockstar Games, Rockstar Vancouver Durchschnittliche Spielzeit 13 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die filmische, storybasierte Third-Person-Shooter mögen, stilvolle „Bullet Time“-Action in Zeitlupe schätzen und häufige Zwischensequenzen in Kauf nehmen können Was mir gefallen hat Butterweiche Third-Person-Shooter-Mechanik

In Max Payne 3, ein abgehalfterter, alkoholkranker Ex-Polizist namens Max Payne nimmt einen Job an, bei dem er die Reichen beschützt Weiß Familie in São Paulo, Brasilien, um seiner Vergangenheit zu entkommen. Doch schon bald gerät Max in eine Verbrecherring, GewaltundVerrat nach der Entführung der Frau seines Arbeitgebers, was ihn auf den Weg des Kampfes brachte mächtige Fraktionenum zu überleben.

Pro-Tipp Pflegen Sie IhreTreffserien-Multiplikator im Arcade-Modus, indem du in kurzen Salven schießt und zunächst auf den Körper und erst dann auf den Kopf zielst, da dies mehr Punkte einbringt.

Was die Spielmechanik angeht, ist dieses Spiel immer noch einer der besten Third-Person-Shooter, die ich je gespielt habe. Und ganz ähnlich wie Sleeping Dogs, verbindet es intensive, choreografierte Kämpfe mit einer realistischen, emotional aufgeladenen Handlung.

Schießenand Bewegungsich toll anfühlen und großartig aussehen. Optisch ist es absolut umwerfend und setzt neue Maßstäbe PlayStation 360 Die Grafik ist auf dem neuesten Stand. Die Physik stimmt, und insgesamt ist es einfach ein großartig aussehendes Spiel.

Mein Fazit: Auch wenn die lineare Struktur etwas einschränkend ist, dient sie der Erzählung dennoch gut und macht den Film zu einer düsteren und fesselnden Charakterstudie sowie zu einem hervorragenden Abschluss der Trilogie.

10. Yakuza Kiwami [Ideal, um die Anfänge der Yakuza-Saga zu erleben]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Action-Adventure, Beat ’em up, Krimidrama Plattformen PC, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2016 Urheber Ryga Gotoku Studio, Sega, Lab42, SEGA of America Durchschnittliche Spielzeit 36,5 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die direkt in die Hauptgeschichte der Serie in der Reihenfolge der Veröffentlichungen einsteigen möchten oder nach dem Durchspielen des Prequels ein konzentrierteres, filmisches Erlebnis suchen. Was mir gefallen hat „Kiwami“ übernimmt die fantastische Spiel-Engine und das Kampfsystem von „Yakuza 0“ und überträgt sie auf die Handlung des ursprünglichen PS2-Spiels

Yakuza Kiwami ist ein Krimidrama, in dessen Mittelpunkt die Yakuza stehen Kazuma Kiryu, der die Schuld für einen Mord auf sich nimmt, den sein bester Freund begangen hat, Akira Nishikiyama, um ihren Kindheitsfreund zu beschützen Yumi Sawamura. Kiryu verbringt zehn Jahre im Gefängnis und kehrt in eine Welt zurück, die sich drastisch verändert hat. Er findet seine ehemalige Organisation, die Tojo-Clan, in Unordnung.

Abgesehen von den ursprünglichen Handlungselementen, Yakuza Kiwami enthält zudem neue Inhalte, die die ursprüngliche Geschichte ergänzen und sich insbesondere auf Charakterdetails und Verbindungen zu Yakuza 0.

Pro-Tipp Die Chefs werden versuchen, heilen wenn ihre Gesundheit niedrig ist und sie leuchten. Verwende sofort die entsprechende Kiwami-spezifische Maßnahmen bei Hitze (über den Fertigkeitenbaum freischaltbar), um dies zu unterbrechen und massiven Schaden zu verursachen.

Wichtige Merkmale, durch die es sich von anderen abhebt Alles GuteYakuza Spiele – das „Majima Everywhere“-System und das fesselnde, abwechslungsreiche Gameplay, das für ein stets neues Spielerlebnis sorgt.

Mein Fazit: Eine originalgetreue Neuinterpretation der ursprünglichen Geschichte mit umfangreichen modernen Spielverbesserungen. Auf jeden Fall ein Spiel, das man erlebt haben muss.

11. Just Cause 3 [Am besten geeignet für explosives Open-World-Chaos]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, explosive Sandbox Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now Erscheinungsjahr 2015 Urheber Avalanche Studios Group, Avalanche Studios Group AB, Square Enix, Square Enix Inc. Durchschnittliche Spielzeit 33 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die übertriebene Open-World-Action und Sandbox-Gameplay mit Schwerpunkt auf Zerstörung und kreativem Chaos mögen Was mir gefallen hat Jede Menge Spielzeug für kreative Eliminierungen und Fahrzeugchaos. Riesige, erkundbare Karte und hoher Wiederspielwert.

Das Spiel beginnt, wenn Rico Rodriguez kehrt in seine mediterrane Heimat Medici zurück, um die brutale Militärdiktatur von General Sebastiano Di Ravello. Di Ravello nutzt das einzigartige und kraftvolle Mineral der Insel, Bavarium, um Superwaffen zu entwickeln und seine weltweite Macht auszubauen. Das kann Rico natürlich nicht einfach so hinnehmen.

Pro-Tipp Lerne das Durchlaufen von Strukturen mit Hilfe der Greifer, FallschirmundWingsuit um schnell aus dem Kampf zu entkommen oder sich direkt hinein zu stürzen.

Für alle, die sich auf eines der Top-Spiele wieGTA… dann wird euch dieser Titel nicht enttäuschen. Ihr erhaltet eine riesige Open-World-Sandbox, die zu kreativer Zerstörung einlädt, den fesselnden Spielablauf beim Befreien von Stützpunkten und ein umfangreiches Upgrade-System, das für hohen Wiederspielwert sorgt!

Mein Fazit: Wer auf der Suche nach einem Open-World-Spiel ist, das einem völlige Freiheit dabei lässt, wie man der Gesellschaft auf die Nerven geht, sollte sich unbedingt Just Cause 3.

11. Der Pate II [Am besten geeignet für den Aufbau eines strategischen Verbrecherimperiums]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Krimi-Strategiespiel Plattformen Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Visceral Games, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die den Krimi- und Action-Charakter der Filme mögen, sowie Strategie-Fans, die gerne im Einzelspielermodus eine Crew leiten und Unternehmen übernehmen Was mir gefallen hat Die Möglichkeit, Mitglieder aus deiner Meute in deine Crew aufzunehmen, Rollen zuzuweisen und eine Hierarchie aufzubauen

Der Pate II führt die Spieler in eine nicht kanonische Handlung ein, die parallel zur Handlung des Films verläuft und in der der Spieler als neuer Don Dominic Corleone, muss das kriminelle Imperium der Corleone-Familie wieder aufbauen und ausweiten New York, MiamiundVerwandter.

Es gibt eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Der Pate II and Sleeping Dogs, aber ich schätze immer wieder das fesselnde Aufbauen eines Imperiums und das strategische Management einer Verbrecherfamilie.

Pro-Tipp For Unternehmensübernahmen, setze Sprengstoffexperten ein, um gegnerische Stellungen vor dem Angriff zu sprengen und dir so einen Vorteil zu verschaffen, und stelle die bestmöglichen Teammitglieder ein, wobei du Fähigkeiten wie Abriss and Technik.

Die Spieler können ihre Crews und Geschäfte aus der Vogelperspektive – der sogenannten „Don’s View“ – leiten. Das Gameplay überzeugt dadurch, dass es genau das bietet, was man von einem Top-Strategiespiel Die Kombination aus Open-World-Action und dem Crew-System, bei dem die Spieler Männer mit besonderen Fähigkeiten rekrutieren und aufrüsten können, ist immer wieder ein Genuss.

Mein Fazit:Spieler, die Spaß daran haben, ein Imperium aufzubauen und zu führen, werden dieses Spiel zu schätzen wissen.

12. True Crime: Straßen von LA [Am besten geeignet für Polizeidramen in einer Welt im GTA-Stil]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Krimi Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 2, GameCube, macOS, Xbox, Mac-Betriebssysteme, Classic Mac OS Erscheinungsjahr 2003 Urheber Luxoflux, Exakt Entertainment, ImaginEngine Durchschnittliche Spielzeit 13 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Open-World-Spielen im Stil von „Grand Theft Auto“ haben, bei denen der Schwerpunkt jedoch darauf liegt, in die Rolle eines Polizeibeamten zu schlüpfen. Was mir gefallen hat Die Herausforderung des „Guter-Böser-Polizist“-Systems

True Crime: Straßen von LA versetzt die Spieler in die Rolle von Nicholas Kang, ein suspendierter LAPD-Detektiv, der wieder in eine Eliteeinheit versetzt wird, um eine Reihe von Bombenanschlägen in Chinatown zu untersuchen. Der Fall eskaliert schnell zu einer stadtweiten Verschwörung, in die Chinesische Triadeund dierussische Mafia.

Pro-Tipp Verwalten Sie IhreRuf Pass gut auf! Ob du als „guter Polizist“ oder „böser Polizist“ auftrittst, entscheidet darüber, welche Episoden der Geschichte du erlebst und welches der drei Enden du erreichen kannst.

Was dieses Spiel wirklich auszeichnet, ist seine einzigartige Mischung aus Gameplay, einer weitläufigen und detailreichen Karte sowie einer Geschichte, deren Verlauf sich je nach den Entscheidungen des Spielers verzweigt. Es bietet eine gelungene Mischung aus Schießaction, einem tiefgehenden Kampfsport-Kampfsystem und Fahrsequenzen, ergänzt durch Features wie die Zeitlupenmechanik „Precision Targeting“ und anpassbare Soundtracks.

Mein Fazit:Auch wenn die Steuerung hier nicht immer perfekt ist, wird die Mischung aus Fahrspaß, Schießereien, Nahkampf und einer detailreich gestalteten Stadt dennoch jeden begeistern, der True-Crime-Spiele liebt.

13. Der Saboteur [Am besten geeignet für heimlichen Widerstand im besetzten Paris]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Stealth Plattformen iOS, Microsoft Windows, Xbox 360, BlackBerry, PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Pandemic Studios, Hands-On Mobile, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 21 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Open-World-Action-Spiele mit einer packenden, filmreifen Handlung und einem Schwerpunkt auf Stealth, Zerstörung und Widerstandskampf im Umfeld des Zweiten Weltkriegs mögen Was mir gefallen hat Die Einbeziehung von Täuschungsmanövern, wie zum Beispiel Bluffen

Der Saboteurist eine großartige Ergänzung zum Open-World-Genre, raffinierte Action-Adventure-Spiele. Es spielt inDas von den Nazis besetzte Paris während des Zweiten Weltkriegs, in dem die Spieler in die Rolle eines irischen Rennfahrers schlüpfen, der zum Widerstandskämpfer wird und sich auf eine persönliche Rachemission begibt.

Pro-Tipp Kaufen Sie dasPistole mit Schalldämpfer und schließlich die Maschinengewehr mit Schalldämpfer auf dem Schwarzmarkt, sobald sie erhältlich sind. Diese sind für heimliche Missionen und das Säubern von Gebieten, ohne einen allgemeinen Alarm auszulösen, von unschätzbarem Wert.

Ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Spiel viel mehr Beachtung hätte finden sollen. Ich nenne euch ein paar Gründe dafür: Sein beeindruckendes visuelles Design, eine einzigartige „Kampfeswille“-Mechanik, bei der die Welt wieder Farbe annimmt, sobald man sie befreit, und sein fesselndes Open-World-Gameplay, das Action, Stealth und Fahrspaß miteinander verbindet. Das Spiel schafft es auf beeindruckende Weise, eine Paris in den 1940er Jahren, wobei der Schwerpunkt auf einer von den Spielern vorangetriebenen Befreiung liegt.

Mein Fazit: Der Saboteurist ein unterschätztes Juwel, das den Geist von „Viva la Resistance!“ hervorragend einfängt!

14. Yakuza: Like a Dragon [Ideal für rundenbasiertes Chaos und das Gefühl, eine neue Familie gefunden zu haben]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel, Action-Adventure, Krimi Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Microsoft Windows, Xbox Series X und Series S, Mac-Betriebssysteme Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sega, SEGA of America, Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die rundenbasierte JRPGs mögen, eine fesselnde Geschichte mit sympathischen Charakteren schätzen oder die Yakuza-Reihe noch nicht kennen Was mir gefallen hat Die für die Serie typische Mischung aus ernsthaftem Drama und skurrilem Humor

Yakuza: Like a DragonfolgtIchiban Kasuga, ein treues Yakuza-Mitglied aus den unteren Rängen, das bereitwillig eine 18-jährige Haftstrafe für ein Verbrechen verbüßt, das es nicht begangen hat, um seinen Boss zu schützen. Nach seiner Entlassung im Jahr 2019 wird er von eben diesem Boss verraten und erschossen, Masumi Arakawa… und in der fremden Stadt Yokohama dem Tod überlassen.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Nebenquests zu absolvieren und dein Geschäft zu führen, um Geld und Erfahrungspunkte zu sammeln, und besuche regelmäßig die Survive Bar um Beziehungen aufzubauen und Boni freizuschalten

Das Spiel ermöglicht es dir, mit verschiedenen Gruppenzusammensetzungen und Builds zu experimentieren, da es bis zu den Inhalten am absoluten Ende des Spiels nicht als übermäßig schwierig gilt.

Mein Fazit: Auch wenn dieses Spiel von den Brawler-Wurzeln der Serie abweicht, gelingt es ihm dennoch eindrucksvoll, sich als modernes Rollenspiel zu präsentieren, das vor Möglichkeiten nur so strotzt.

15. True Crime: New York City [Am besten für die raue Atmosphäre von NYC]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-Adventure, Third-Person-Shooter, Open-World Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Luxoflux Verlag Activision Durchschnittliche Spielzeit ~ 16 Stunden

Kehren wir noch einmal kurz in die Mitte der 2000er Jahre zurück Kriminalfälle Action! Diesmal befinden wir uns in den unglaublich rauen Straßen des Big Apple mit True Crime: New York City. Du spielst Marcus Reed, einen äußerst intensiven Protagonisten, dessen Geschichte weitaus düsterer ist als die von Nicholas Kang.

Warum wir uns dafür entschieden haben True Crime: New York City war bei seiner Veröffentlichung noch etwas unausgereift, aber der schiere Ehrgeiz dieser offenen Welt war beeindruckend. Es ist ein großartiges Stück Open-World-Geschichte, das sich wie ein rauerer, älterer Cousin von Sleeping Dogs.

Dieses Spiel fühlt sich sehr ähnlich an wie Die Straßen von LA Was die Spielmechanik angeht, ist es zwar ähnlich, aber die Atmosphäre ist völlig anders; es erinnert weniger an das sonnige Kalifornien als vielmehr an das raue New York.

Du verbringst viel Zeit damit, kleine Suchmissionen in den einzelnen Bezirken und der Versuch, deine Moral im Gleichgewicht zu halten, was dem Spiel einen coolen Detektiv-Charakter verleiht.

Mein Fazit: True Crime: New York City ist ein unterhaltsames, nostalgisches Stück, das dir sicher gefallen wird, wenn du die Atmosphäre von „Undercover Cop“ in Sleeping Dogs.

16. Die Flucht [Am besten geeignet für eine realistische Nachbildung Londons]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-Adventure, Third-Person-Shooter, Rennspiel Plattformen PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2002 Entwickler Team Soho Verlag Sony Computer Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 13 Stunden

Die Flucht war für seine Zeit äußerst ambitioniert und stellte seine spannende Krimihandlung vor dem Hintergrund einer eine bemerkenswert genaue Karte von London im Maßstab 1:1 damals.

Das ganze Spiel ist in dessen Mittelpunkt ein verzweifelter Racheplan steht Darin schlüpfst du in die Rolle von Mark Hammond, einem ehemaligen Gangster, der versucht, wieder ein ruhiges Leben zu führen, doch ein Verbrecherboss zwingt ihn auf einen tödlichen Weg.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was wirklich ausschlaggebend war Die Flucht Das Besondere daran war der filmische Ansatz. Es gibt fast kein HUD, was bedeutet, dass man sich anhand der Blinker des Autos orientiert und die Gesundheit des Charakters daran ablesen muss, ob er anfängt zu humpeln.

The mangelnde Betreuung Das sorgt für unglaubliche Spannung, wenn man ständig vor der Polizei auf der Flucht ist. Man verliert wirklich die Hoffnung für den Protagonisten, weil das Ganze so schonungslos und gnadenlos ist.

Mein Fazit: Für alle unter euch, die Fans der düsteren Krimi-Atmosphäre von Sleeping Dogs und nichts gegen ein ähnliches Open-World-Erlebnis mit einem unverwechselbaren britischen Touch haben, Die Flucht Das dürfte eine fantastische Wahl im Retro-Stil für deinen nächsten Durchgang sein.

17. Shenmue 3 [Am besten geeignet für gemächliche, immersive Welten]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Action-Adventure, Open-World, Lebenssimulation Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Eisnetz Verlag Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit ~ 32 Stunden

Okay, ich muss ehrlich sein: Dieser Film unterscheidet sich in Stil und Tempo völlig von der rasanten Action von Sleeping Dogs, aber wenn du die allgemeine Atmosphäre und die einzigartigen Spielmechaniken des Martial-Arts-Genres liebst, muss ich unbedingt erwähnen, dass Shenmue 3.

Die unmittelbare Intensität der Kampfszenen, wie sie die Spiele von United Front perfektioniert haben, wirst du hier nicht finden. Dieses Spiel ist größtenteils ein bedächtiges, sich langsam entfaltendes Abenteuer Darin geht es um Ryo Hazukis unermüdliches Streben nach Rache.

Warum wir uns dafür entschieden haben Shenmue 3Im Mittelpunkt stehen das Kampfsporttraining und eine langsame, detailreiche Lebenssimulation, was es zu einem einzigartigen Pendant zu Schlafender HundDas Spiel belohnt Spieler, die sich Zeit nehmen, um Techniken zu meistern, und nicht diejenigen, die die Action einfach nur durchhetzen.

Das methodische Kern-Gameplay, bei dem man seine begrenzten Ressourcen strategisch verwalten und unter Berücksichtigung der Effizienz entscheiden muss, welche Fähigkeiten man weiterentwickelt, ist der Grund, warum sich dieser Titel wie einer der die einzigartigsten Strategiespiele SchrägstrichKampfspiel-Hybride, die man spielen kann.

Ich sollte auf jeden Fall erwähnen, dass das langsame Tempo ein Merkmal und kein Fehler ist – es sorgt für eine unglaublich fesselnde Welt, die du in deinem eigenen Tempo erkunden kannst.

Mein Fazit: Shenmue 3 ist eine hervorragende Wahl für jeden geduldigen Einzelspieler, der detaillierte Weltengestaltung und meditatives Gameplay gegenüber ständiger Action bevorzugt, da sich dieses Spiel darauf konzentriert, Kampfsportarten langsam zu meistern und sich ganz dem Leben voller Abenteuer hinzugeben, anstatt auf die üblichen Non-Stop-Kämpfe zu setzen.

18. Meister [Am besten geeignet für den Kampfsport mit technischem Schwerpunkt]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Prügelspiel, Action, Indie Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Sloclap Verlag Sloclap Durchschnittliche Spielzeit ~ 12 Stunden Am besten geeignet für Anspruchsvoller, auf Fertigkeiten basierender Kampfsportkampf

In Meister, kannst du entweder eine absolute Kampfmaschine wie Batman in der Arkham Spiele oder ein Clown, der zu einem alten Knacker gealtert ist, nur um einen Level zu schaffen – und genau darin liegt der Reiz dieses erstklassigen Indie-Titels.

Dieses Spiel istvoll und ganz auf realistische Kung-Fu-Kämpfe ausgerichtet und bietet eine der einzigartigsten Spielmechaniken, die ich seit Jahren gesehen habe: Jedes Mal, wenn du „stirbst“, wird dein Charakter ein Jahr älter, was schwerwiegende Folgen für jeden Fehler hat, den du machst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jede Kampfszene in Meister fühlt sich an wie ein interaktiver Kampfkunstfilm. Was die schiere Tiefe der Nahkampfmechanik und die Befriedigung angeht, die man empfindet, wenn man Schlägereien mit minimalen Rückschlägen übersteht, ist dieses Spiel einfach *Der Chef hat gepinkelt*Wunderschön.

Dieses Alterungssystem ist der geniale Clou des Spiels: Es zwingt dich dazu, den Ablauf jedes Kampfes zu meistern und dich durch das Auswendiglernen von Kombos oder Konterzeitpunkten wirklich zu verbessern, denn deine Unbesonnenheit kann die verbleibende Lebensdauer des armen Protagonisten zunichte machen.

Mein Fazit: Meisterist wirklich einein unglaubliches Kampfspiel für alle, die das „Counter-and-Throw“-Gimmick von Sleeping Dogs aber sich nach etwas sehnen, das viel anspruchsvoller ist, nach einem Spiel, das keine offene Welt bietet.

19. Lost Judgment [Am besten geeignet für Ermittlungsmechaniken und Kämpfe verschiedener Stilrichtungen]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Action-Adventure, Beat ’em up, Open-World Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Ryga Gotoku Studio Verlag Mischen Durchschnittliche Spielzeit ~ 51 Stunden

Wenn dir die intensive, auf Kampfsport ausgerichtete Action entweder des YakuzaReihe oderSleeping Dogs, dann dürfte dieses Krimi-Spin-off genau das Richtige für dich sein.

In Lost Judgment, schlüpfst du in die Rolle des Privatdetektivs Takayuki Yagami, und dieses Spiel bietet dir unglaublicher Zugang zu riesigen, detailreichen Stadtlandschaften wo du deine Zeit damit verbringst, Ermittlungsarbeit mit Straßenkämpfen unter einen Hut zu bringen.

Die Geschichte ist unglaublich düster und dreht sich um einen mysteriösen Mordfall, der den Leser in die Welt des Mobbings an der Highschool und tiefsitzender Korruption entführt.

Warum wir uns dafür entschieden haben In Lost Judgment, fühlen sich Yagamis drei unterschiedliche Kampfstile genauso flüssig und befriedigend an wie die von Wei Shen. Außerdem, anders als in Sleeping Dogs… man braucht kein spezielles Outfit, um den „Drunken Fist“-Stil anzuwenden. Hier muss man lediglich ein paar Fähigkeiten freischalten und Alkohol trinken. JEDE Menge Alkohol.

Doch selbst bei den ernsteren Themen sorgen die häufigen Kämpfe für einen hohen Adrenalinspiegel und bieten willkommene Abwechslung in der Handlung, ganz zu schweigen von den vielfältigen Yakuza GrundnahrungsmittelMinispiele und verrückte Nebenmissionen was du alles anstellen kannst.

Es ist nicht ohne Grund ein Bestseller-Ableger, der die besten Elemente des Yakuza Franchise mithervorragende Krimi-Klischees und -Mechanismen, wie zum Beispiel Verkleidungen, Überwachung per Drohne, die Verfolgung von Verdächtigen mittels Parkour und das heimliche Sammeln von Beweismitteln.

Mein Fazit:Genau wieYakuza 0, Lost Judgment ist ein herausragendes Krimi-Action-Abenteuer mit außergewöhnlichen Kämpfen. Im Ernst, du solltest dir dieses Spiel und seinen Vorgänger unbedingt ansehen, Urteil, raus.

Alles, was du über Spiele wie „Sleeping Dogs“ wissen musst

Wenn dich rasante Action, fesselnde Geschichten und wildes Kampfsport-Chaos begeistern, dann treffen die Spiele auf dieser Liste genau deinen Geschmack.

Auf der Suche nach der Spannung eines Undercover-Polizisten, GTASandbox-Chaos oder filmreife Nahkämpfe? Dieses Genre vereint all das – Stealth, Rennaction, Detektivarbeit, RPG-Elemente und jede Menge Abenteuer in einer offenen Welt, in die man sich stürzen kann.

Was macht Spiele wie „Sleeping Dogs“ so besonders?

Diese Spiele leben von einer eine mitreißende Mischung aus fesselnden Geschichten und packenden, actiongeladenen Kämpfen. Stell dir knackende Knochen, dröhnende Motoren und Missionen voller Emotionen vor.

Yakuza 0 and Mafia II folgen einem ähnlichen Schema: vielschichtige Charaktere, pulsierende Städte und Nebeninhalte, die geradezu dazu einladen, erkundet zu werden. Yakuza setzt auf schrägen Humor und chaotische Schlägereien, während Mafia II bietet Vintage-Drama mit Stil.

Und ehrlich gesagt ist das Beste daran, wie man sich bei diesen Spielen fühlt. Man drückt nicht einfach gedankenlos auf Knöpfe – man bewegt sich durch Loyalitäten, Bündnisse und Momente, die einem wirklich im Gedächtnis bleiben.

Warum lieben Fans von „Sleeping Dogs“ diese Spiele so sehr?

Die Leute fühlen sich zu diesen Spielen hingezogen, weil Die Welten wirken lebendig und die Kämpfe machen Spaß. Sleeping Dogs hat diese Balance zwischen emotionaler Spannung und energiegeladenem Chaos perfekt getroffen, und diese Titel folgen dem gleichen Geist.

Denk mal darüber nachYakuza: Like a Dragon mit seiner herzlichen Besetzung und seinen absurden Possen, oder Just Cause 3 mit dieser „Ich stecke einfach mal diesen Raketenantrieb an das Auto“-Energie. Es geht nicht nur darum, Gegner zu besiegen – es geht darum, sich in einer Welt zu verlieren, die reagiert, überrascht und gelegentlich auch zurückschlägt.

Diese Spiele fesseln einen, weil Jede Gasse, jeder NPC, jedes kleine Detail fühlt sich an, als wäre es Teil von etwas Größerem, und das macht jeden Augenblick noch schöner.

Spielfunktionen, die den Geist von „Sleeping Dogs“ einfangen

Wenn du auf der Suche nach dem bist, Sleeping Dogs Energie – suche nach Spielen mit:

Weite, offene Welten, durch die man wirklich streifen kann

Knallharter Nahkampf, der wirklich Spaß macht

Lächerliche Verfolgungsjagden

Nebenmissionen und Mini-Quests, die dich auf die beste Art und Weise vom Kurs abbringen

Ein starkes Gefühl für den Ort – von Imbissständen bis hin zu Leuchtreklamen

Nimmt man all das zusammen, ergibt sich ein urbaner Spielplatz, der selbst den kleinsten Umweg zu einem spannenden Erlebnis macht.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Sleeping Dogs“

Wenn Sie von all den tollen Optionen auf der Liste etwas überfordert sind und eine Sleeping DogsWenn du schnellstmöglich eine Lösung suchst, helfen dir diese Tipps dabei, das perfekte nächste Abenteuer zu finden, ohne dich mit der Entscheidungsfadung herumzuschlagen. Hier ist der Einstieg:

Für Fans von Krimiserien, die sich für die Handlung begeistern → Yakuza 0

Es erwartet dich eine Geschichte voller emotionaler Höhepunkte, brutale Straßenkämpfe und eine neonbeleuchtete Stadt, die dir noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt.

Für Spieler, die Detektivarbeit und moralische Grauzonen lieben → Urteil

Es verbindet Gerichtsdrama, Noir-Krimi und actiongeladene Kämpfe zu einem der fesselndsten urbanen Abenteuer, die es gibt.

Für Chaos-Gremlins, die einfach nur die Sandbox kaputtmachen wollen → Grand Theft Auto V

Von Raubüberfällen bis hin zu purem Chaos in Los Santos – es ist der ultimative Spielplatz für Kriminelle, auf dem man tun und lassen kann, was man will.

Für Spieler, die Strategie mit Krimi-Fantasy verbinden möchten → Der Pate II

Du kämpfst nicht nur, sondern befehligst, eroberst und herrschst über dein Imperium wie ein wahrer digitaler Don.

Für JRPG-Fans, die sich immer noch nach rauer Straßenatmosphäre sehnen → Yakuza: Like a Dragon

Ein rundenbasiertes, mitreißendes Abenteuer, das Außenseiter zu Legenden macht und jeden Kampf zu purer Unterhaltung.

Egal, in welche Richtung du dich begibst – dir stehen stundenlange Action, jede Menge Attitüde und das Chaos einer offenen Welt bevor.

Häufig gestellte Fragen