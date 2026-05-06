11 Spiele wie „Little Nightmares: Twisted Journeys“ im Jahr 2025

Kleine Albträume hat sich mit seiner eindringlichen Welt, der unterschwelligen Spannung und der anhaltenden Angst, die einen ständig fragen lässt, ob man es wagt, weiterzugehen, oder ob man lieber aufhören sollte, solange es noch geht, einen einzigartigen Platz in der Gaming-Welt erobert.

„Kleine Albträume“ hat etwas wirklich Unvergessliches an sich. Es ist diese Art und Weise, wie die unheimlichen Geräusche und die beunruhigende Umgebung einen in dieser Welt gefangen halten, die sich so magisch und doch so beunruhigend anfühlt.

Nachdem du „Kleine Albträume“ durchgespielt hast, fragst du dich wahrscheinlich: „Was kommt als Nächstes?“ Keine Sorge. Ich habe die Lösung für dich! Ich habe eine gründliche Analyse durchgeführt und eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die „Kleine Albträume“ ähneln, um dir bei der Auswahl deines nächsten Spiels zu helfen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Kleine Albträume“

Wenn dir „Kleine Albträume“ gefallen hat, dann werden dir diese drei Spiele mit Sicherheit dieselbe Atmosphäre und ein ähnliches Spielerlebnis bieten. Jeder Titel bietet eine ganz eigene Interpretation der eindringlichen Welten, der emotionalen Spannung und der minimalistischen Erzählweise, die „Kleine Albträume“ so besonders machen.

Bramble: Der Bergkönig (2023) – Ein atmosphärisches Horror-Spiel mit folkloristischen Elementen, in dem du einen Jungen durch eine düstere, von skandinavischer Mythologie geprägte Welt führst. Er begibt sich auf eine Mission, um seine entführte Schwester zu retten. Dank einer perfekten Mischung aus beunruhigenden Bildern und einer tiefgründigen Erzählung bietet dieses Spiel ein reichhaltiges, atmosphärisches Erlebnis.

Kleine Albträume III (2025) – Diese Fortsetzung führt erstmals einen Online-Koop-Modus für zwei Spieler ein, ohne lokalen Splitscreen. Schlüpfe als Low (Bogen) oder Alone (Schraubenschlüssel) durch die Region „Necropolis“ in The Nowhere. Der Kern des Spiels besteht weiterhin aus Rätsel-Plattform-Elementen und einer schleichenden Beklemmung.

Limbo (2010) – Ein zeitloser Klassiker, der denselben minimalistischen Horror einfängt und die Geschichte eines namenlosen Jungen erzählt, der in einem düsteren Wald gefangen ist und nur ein Ziel vor Augen hat: zu überleben, indem er Rätsel löst und sich fortbewegt. In einer monochromen, beunruhigenden Welt hält dieses Spiel dich ständig in Atem, was als Nächstes kommen wird.

Das sind unsereDie 3 beliebtesten Spielewie „Kleine Albträume“. Lies weiter, um weitere Titel zu entdecken, die dieselbe Atmosphäre bieten.

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11 Spiele wie „Kleine Albträume“, die dir Gänsehaut bereiten

In diesem Abschnitt werden alle herausragenden Spiele vorgestellt, die die emotionale Spannung und die wunderschöne Mischung aus Surrealem und Horror in „Kleine Albträume“ am besten einfangen. Als Bonus habe ich, falls eines der unten aufgeführten Spiele derzeit im Angebot ist, dies neben dem jeweiligen Affiliate-Link vermerkt, damit ihr es leichter erwerben könnt.

1. Bramble: Der Bergkönig [Der beste düstere Indie-Horror im Märchenstil]

Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Dimfrost Studio Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Am besten geeignet für Folklore-Horror, düstere Erzählkunst Besondere Merkmale Nordische Mythologie, groteske Bosskämpfe, detailreich animierte Welt, tragischer Ton

In Brumblebegleitest du einen kleinen Jungen auf seiner Suche durch eine verzerrte skandinavische Mythologiewelt, seine Schwester retten, die entführt von Fabelwesen. Du wirst dich durch dichte Wälder, verlassene Ruinen und verworrene Landschaften bewegen, in denen es von Ungeheuern wimmelt, die man nur mit den schlimmsten Albträumen der Kindheit vergleichen kann.

Genau wieKleine Albträume, dieses Spiel verwendet Maßstab, damit sich die Figur klein anfühlt und machtlosim Vergleich zu allem anderen. Man hat das Gefühl, dass die Welt um einen herum darauf ausgelegt ist, einen wie einen Käfer zu zerquetschen.

Zu den Gemeinsamkeiten kommt hinzu, dass beide Spiele Der Schrecken, der sich vor aller Augen verbirgt. Das Spiel verbindet Unschuld mit Angst und rückt das Erzählen der Geschichte durch Bildsprache und Spielfluss in den Mittelpunkt.

Das Spiel konfrontiert dich weder mit unlösbaren Rätseln, noch steht der Kampf im Vordergrund. Es gibt dir die Möglichkeit, die Welt zu erkunden, hält dich dabei aber ständig auf Trab, da du immer befürchtest, welcher Schrecken dich an der nächsten Ecke erwartet.

Ich habe keinen Zweifel Kleine Albträume Fans werden sich sofort in dieses Spiel verlieben, da es auf derselben emotionalen Grundlage aufbaut. Bramble wird dich verletzlich und ängstlich machen, dich aber auch über all das, was geschieht, und deine Umgebung staunen lassen.

2. Kleine Albträume 3 [Neueste Veröffentlichung aus der „Kleine Albträume“-Reihe]

Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Supermassive Games Durchschnittliche Spielzeit ~5–7 Stunden für einen Standarddurchlauf; ~10–15 Stunden für Perfektionisten. Am besten geeignet für Fans von atmosphärischen Puzzle-Plattform-Horrorspielen, die entweder im Koop-Modus oder alleine spielen möchten und dabei Wert auf eine starke Stimmung und Erzählung legen. Besondere Merkmale Erster Titel der Reihe mit Online-Koop-Modus (Low mit Bogen & Alone mit Schraubenschlüssel), Unterstützung für den Friend’s Pass, nur online (kein Couch-Koop).

Kleine Albträume III erschien am 10. Oktober 2025 und führte erstmals in der Reihe den Online-Koop-Modus ein. Es bleibt dem schleichenden Puzzle-Plattform-Horror treu, der die Serie auszeichnet, doch das Duo aus „Low“ und „Alone“ verleiht ihm neue Frische. Der Wechsel zum Koop-Modus sorgt für neue Spannung und gemeinsame Schreckmomente, ohne dass die surreale Atmosphäre dabei verloren geht.

Gemeinsam durchquert ihr „The Nowhere“: Low-bow, Alone-wrench … durch verzerrte Fabriken und Jahrmarktshorror. Die Grafik punktet mit einer großartigen Atmosphäre; in den Demos wurden die intensiven Szenen und die Rückkehr des Gefühls „Ich bin zu klein in einer Monsterwelt“ gelobt.

Auch wenn der Koop-Modus viel Spaß verspricht, haben einige Rezensenten das Fehlen eines Couch-Modus sowie gelegentliche Macken der KI beim Einzelspielermodus bemängelt. Das gemeinsame Charakterdesign macht die Rätsel und den Gruselfaktor multiplayer-tauglich, ohne dabei an Wirkung zu verlieren. Horror-Szenen (wie das riesige Baby-Monster) Spannung erzeugen zusammen. Außerdem bieten die Werkzeuge mit Bogen und Schraubenschlüssel jeder Protagonist hat seinen eigenen Charakter und Stil.

3. Limbo [Bester monochromer Plattformer im Kino-Stil]

Plattformen PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS Vita, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Playdead Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Am besten geeignet für Minimalistischer Horror, vieldeutige Erzählweise Besondere Merkmale Monochrome Grafiken, Silhouettenanimationen, physikbasierte Rätsel

In Limbo… und schon befindest du dich in einer Welt, ohne zu wissen, was passiert ist und warum du dort bist. Dein Charakter ist ein kleiner Junge ohne Namen, der in einem dunklen Wald aufwacht und keine Ahnung hat, was er tun soll.

Alles, was du um dich herum siehst, ist dieser kalte, farblose Ort, an dem alles sieht so aus, als ob es Gefahr heraufbeschwören würde. Es scheint, dass Deine einzige Möglichkeit ist, Mach dich auf den Weg, versuche, alle Rätsel zu lösen, die dir begegnen, und weiche allen Fallen und Gefahren aus.

Das Gameplay ist ziemlich unkompliziert und basiert auf 2D-Puzzle-Plattform-Spielmechanik. Mit einfachen Funktionen wie Sprung, drückenundziehen… man hat schnell den Dreh raus und begreift, dass man seine ganze Aufmerksamkeit auf die Umgebung richten muss. Es gibt weder Dialoge noch Musik oder ein klares Ziel.

Du musst selbst herausfinden, was dein Ziel ist und wie du es erreichen kannst. Sobald du den Dreh raus hast, wirst du Rätsel lösen, die der Schwerkraft trotzen, tödlichen Hindernissen ausweichen und dich durch spannende Momente kämpfen, die ein gutes Timing und ein gutes Umgebungsbewusstsein erfordern.

Beide Spiele basieren auf Minimalismusals Mittel, um Großes zu erreichen. Sie geben einem das Gefühl, klein zu sein und zerbrechlich. Beide hinterlassen ein starkes Gefühl der Unsicherheit und anhaltende Angst.

Limbo enthält nicht viele Anleitungen und Hinweise, und genau wie Kleine Albträume… es bleibt dir überlassen, alles selbst herauszufinden. Wenn dir diese Art von Gameplay gefällt, solltest du dir unbedingt unsere Liste der Die besten Indie-Spiele, das weitere Titel enthält, die ähnlich fesselnde und knifflige Erlebnisse bieten.

4. Weiße Schatten [Das beste dystopische 2,5D-Side-Scrolling-Erlebnis]

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Monokel Durchschnittliche Spielzeit 3–4 Stunden Am besten geeignet für Dystopische Erzählung, visuelle Metaphern Besondere Merkmale Noir-Ästhetik, politische Untertöne, filmische Übergänge

Weiße Schatten spielt in einer dystopischen Stadt, die jeden Moment zusammenzubrechen droht. In dieser Stadt, in der Licht zu einer tödlichen Kraft wird und in der furchterregende Kreaturen auf engstem Raum gefangen gehalten werden, ist dein Charakter ein Das Rabenmädchen, begibt sich auf eine Reise.

Sie versucht, sich von der gnadenlosen Hierarchie befreien in einer Welt, in der Hoffnung bestenfalls gering erscheint. Ravengirl versucht, dieser tyrannischen Herrschaft zu entkommen, die dich mit furchterregenden Wachen, tödlichen Maschinen und einer bedrückenden Umgebung unterdrücken will.

Das Spiel versetzt dich von Anfang an in eine düstere und unheimliche Atmosphäre, indem es monochrome Bilder mit bedrückenden Kommentaren verbindet. Bestimmte Elemente sind dabei in grelles Licht getaucht und dann wieder andere in der Dunkelheit, was dir das Gefühl gibt, Industriehorror. Genau wie beiLimbo, es gibtkein Dialog. Was auch immer das Spiel dir vermitteln will, du nimmst die Botschaft durch seine unheimliche Grafik und die Geräusche wahr.

WasKleiner Albtraum Was die Fans an diesem Spiel am meisten schätzen werden, ist seine Schwerpunkt auf einer visuellen Erzählung. Es ist wie ein Visual Novel. Der Horror ist nicht direkt, sondern eher symbolisch, manchmal sogar metaphorisch.Weiße Schatten verbindet dystopische Erzählungen mit Plattformspielelementen, was es zu einem Highlight unter den anderen Plattformspielen in diesem Die besten PlattformspieleLeitfaden.

Die Kulisse ist ein weiterer Aspekt, der die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Spielen deutlich macht, mit ihrer düsteren Architektur und den kontrastreichen Farbtönen. Die letzte und vielleicht offensichtlichste Gemeinsamkeit ist die Tatsache, dass beide Spiele die Reise von Charakteren nachzeichnen, die versuchen, in kalten, unwirtlichen und unheimlichen Welten zu überleben.

5. Innen [Beste atmosphärische Wahl mit wortloser Erzählung]

Plattformen PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Playdead Durchschnittliche Spielzeit 3–4 Stunden Am besten geeignet für Dystopischer Horror, Rätsel-Plattformspiel Besondere Merkmale Eine gedämpfte Farbpalette, flüssige Animationen, ein schockierendes Ende

Innenist ein Spiel, das das, was Limbo eingeführt. Man könnte sogar sagen, dass es sich um eine erweiterte Version davon handelt. Du befindest dich allein in einer surrealen Dystopie, wo die kühle Architektur, die seelenlosen Menschenmassen und die herzlosen Maschinen dir nur eine einzige Botschaft vermitteln: „Du bist hier nicht willkommen!“ Mit jedem Schritt, den du machst, deckst du verborgene Wahrheiten auf und begegnest neuen Gefahren.

Schon zu Beginn des Spiels hat man das Gefühl, hilflos und verletzlich zu sein. Innen hält dir nicht die Hand.Es ist einfach versetzt dich in diese düstere, finstere Welt, und es ist ihr völlig egal, ob du überlebst oder auf der Stelle stirbst. Man merkt sofort, dass man loslaufen, und du rennst tatsächlich. Aber wohin du rennst oder wovor du fliehst, weißt du nicht. Das ist die Idee hinter dem Spiel – es dir zu überlassen, alles selbst herauszufinden, genau wie bei Kleine Albträume.

Du löst alle möglichen Rätsel, und diese ebnen dir den Weg, um weiterzukommen. The Die Rätsel sind gut durchdacht und elegant, doch die Gefahren werden nicht ausdrücklich benannt. Sie lauern um dich herum und werden mit jedem Schritt, den du machst, größer. Die Bilder spielen mit dir, und der wahre Schrecken liegt in der beklemmenden Abwesenheit von Kontext und Erklärung.

Genau wie inKleine Albträume, Bei diesem Spiel geht es vor allem um Verwundbarkeit, Angst vor dem Unbekannten und Wachstumim Laufe der Zeit. Dazu gehört ruhiges Erzählen und ein beängstigendes Chaos, das irgendwie unter Kontrolle ist. Wenn du gerne alleine auf Geisterjagd gehst, ist diese Sammlung von Die besten Einzelspieler-Spiele für den PC bietet Ihnen in dieser Kategorie einige fantastische Optionen.

Kleine Albträume Fans würden es lieben, wie Inneneher ein mulmiges Gefühl hinterlässt, anstatt einen anzuschreien, und wie es einem durch Bilder – fast wie in einem Visual Novel – und Klänge so viel über diese Welt vermittelt. Wenn Kleine Albträumehat dich in seinen Bann gezogen,Innen wird dich fesseln und nicht mehr loslassen.

6. Hollow Knight [Die besten Dark-Fantasy-Metroidvania-Spiele im Stil von „Kleine Albträume“]

Plattformen PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Am besten geeignet für Metroidvania-Erkundung, Dark Fantasy Besondere Merkmale Handgezeichnete Grafiken, nichtlineare Weltgestaltung, tiefgründige Hintergrundgeschichte

Hollow KnightbringtHorror und Melancholie verbinden sich zu einer wunderschönen Welt aus Verfall und Beharrlichkeit. Dieses seltsame und fesselnde Spiel bietet Kampfins Rampenlicht rückt, während die beklemmende Stille als starke Präsenz darin erhalten bleibt. Als Spiel, das Action, Plattform-Elemente und eine ausgeprägte Erkundungskomponente miteinander verbindet, Hollow Knightgehört zu denDie besten Metroidvania-Spiele da draußen.

Hollow Knight versetzt dich direkt in die Ruinen von Hallownest, ein grenzenloses Insektenreich, dessen glorreiche Tage längst vorbei sind. Das Erste, was man hört, sind diese unheimlichen Echos, und überall um einen herum liegen längst vergessene Relikte der Vergangenheit.

Du machst dich auf den Weg, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen, und während du die Gegend erkundest, entdeckst du diese wunderschöne, handgezeichnete Welt, die still ist und einsam wirkt. Je tiefer du in diese Welt vordringst, desto mehr enthüllst du ihre Geheimnisse – und plötzlich ist sie gar nicht mehr so schön.

Die neuen Gefahren, denen du begegnest, lassen dich den Atem anhalten, und dir wird klar, dass du dich nicht von der atemberaubenden Landschaft ablenken lassen darfst. Du musst aufmerksam sein.

Hollow Knight schafft eine perfekte Balance Plattformbildung, abenteuerlich und aufregend Kampf, was euch ein spannendes Erlebnis beschert. Für alle Fans der Spielgeschichte bietet dieses Spiel legendäre Details, die geschickt in jede Stufe eingewoben sind.

Genau wie beiKleine Albträume, undHollow Knight… es geht nicht um konkrete Anweisungen oder vorgegebene Wegbeschreibungen, die dich auf deiner Reise leiten. Es geht vielmehr um das Unausgesprochene, um die Gefühle und die Atmosphäre. Es geht um die wunderbare Verbindung von Klang und Bild, die dich in jene Gemütsverfassung versetzt, die alle sanften—Horror-SpielDas wissen Liebhaber nur zu gut.

Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Tag der offenen Tür bei Open House Games Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Am besten geeignet für Rätsellösen, emotionale Erzählung Besondere Merkmale Origami-Verwandlungen, Rätsel rund um die Umgebung, keine Dialoge

In Eine Geschichte über Papier, schlüpfst du in die Rolle von Line, eine kleine Origami-Figur der in dieser stillen und dunklen Welt zum Leben erweckt wurde. Deine Reise führt dich durch alltägliche Umgebungen wie Schlafzimmer, Dächer, unterirdische Tunnel usw., die jedoch immer ungewöhnlicher werden und dir immer fremder erscheinen.

Auch wenn dir die Welt um dich herum fremd und beängstigend erscheint, weißt du, dass du das Zeug dazu hast, es zu schaffen. Du hast eine geheime Kraft: du kannst es in jede beliebige Origami-Form verwandeln. Die Veränderung deiner Gestalt wird entscheidend sein, wenn du die verschiedenen Rätsel löst, die vor dir liegen.

Das Herzstück des Spiels ist die Verwandlung. Das bestimmende Spielprinzip ist die Metamorphose durch Origami. Im Laufe des Spiels nimmst du immer neue Formen an. Du wirst zum Frosch, wenn du springen musst, zum Gleiter, wenn du durch die Luft gleiten musst, oder zum Ball, wenn du rollen musst.

Die Art und Weise, wie du dich verwandelst, ist sehr elegant und nahtlos, und jede Verwandlung lehrt dich, wie du deine Bewegungen an die neue Umgebung anpassen kannst.

In Eine Geschichte über Papier, genau wie inKleine Albträume und einige andere Spiele, die ich oben erwähnt habe, gibt es weder Kämpfe noch Dialoge. Es gibt nur Bewegung, stille Veränderungen und unaufhaltsame Bedrohungen, die auf einen zukommen. Alles, was man wissen muss, wird einem durch die Details der Umgebung, die Handlungen der Figuren und die Musik vermittelt.

Fans vonKleine Albträume wird sich hier wie zu Hause fühlen Reich der Stille und Weite. Wie in „Six in“Kleine Albträume, Line ist zudem verletzlich, zerbrechlich und still und durchquert eine Landschaft, die sich um ihre Nöte nicht zu kümmern scheint.

8. Haft [Psychologischer Indie-Horror mit beklemmender Atmosphäre]

Plattformen PC, PS4, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Red Candle Games Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden Am besten geeignet für Stimmungsvoller Horror, psychologisch anspruchsvolle Erzählkunst Besondere Merkmale Taiwanesische kulturelle Themen, Schulumgebung, Horror, der auf realen historischen Ereignissen basiert

Haftzieht dich in die die beklemmende Atmosphäre an einer Highschool in der Zeit, als in Taiwan das Kriegsrecht galt. Es ist eine Zeit, in der das normale Leben und die Freiheit unterdrückt werden und die Angst die Oberhand gewinnt.

Dieses Spiel lässt sich dem Genre des Psychohorrors zuordnen, da es eine Mischung aus einer eindringlichen Darstellung von historisches Trauma und die Angst, die herkömmliche Horrorfilme auslösen.

In Haft… spielst du zwei Schüler, die in einer Highschool gefangen sind, die sich in ihren schlimmsten Albtraum verwandelt hat. Das Spiel setzt sich mutig mit realen Schrecken und düsteren Themen auseinander, die in direktem Zusammenhang mit der Geschichte Taiwans stehen. Die Realitätsnähe des Ganzen und das Gefühl, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert, machen das Erlebnis umso beunruhigender.

Die Grafik des Spiels ist düster und auf seltsame Weise fesselnd, mit gedämpften Farbtönen und trostlosen Landschaften. Sein einzigartiger Reiz liegt in der Verschmelzung von taiwanesisch Volkskunde mit klassischem Horror. Was wird Kleine Albträume während des Spielens in den Sinn kommt Haft ist das gemächliche Tempo, das langsam Spannung aufbaut und einen bei jedem Schritt mit Schrecken erfüllt.

Kleiner Albtraum Fans werden die beklemmende Atmosphäre, die sich langsam entwickelnde Handlung und die Art und Weise lieben, wie die Umgebung eine eindringliche Geschichte erzählt.

9. Grau [Bester künstlerischer Puzzle-Plattformer]

Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Nomadic Studio Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Künstlerische Auseinandersetzung, emotionales Erzählen Besondere Merkmale Atemberaubende handgezeichnete Grafiken, farbenbasierte Spielmechaniken, eine von der Handlung getragene Reise

Grauist die Art von Spiel, die gibt einem das Gefühl, als wäre man in einem Gemälde. Die Bilder sind ein wahres Meisterwerk, und um der Legende noch mehr Glanz zu verleihen, Die Farben dienen als narrative Ebene, wodurch Emotionen und symbolische Elemente zum Vorschein kommen.

Das Spiel beginnt damit, dass dir Gris, ein junges Mädchen mit einem schwachen Herzen, begibt sich auf eine emotionale Reise, um all ihre Fähigkeiten zurückzugewinnen und ihre Ängste zu überwinden. Du wirst sie bei ihrer Verwandlung begleiten können. Du wirst miterleben, wie sich ihre Farben verändern und wie sie heilt.

Das Spielprinzip ist einfach, aber spannend, während Gris sich bemüht, Rätsel lösen und die stille, düstere Welt erkunden um sie herum. Es gibt kein Kampf, und der Kern und die Schönheit des Spiels liegen in der eine reichhaltige, fesselnde Atmosphäre. Die Herausforderungen, denen sich Gris stellen muss, ziehen einen unweigerlich in ihren emotionalen Strudel hinein.

Für Fans von Kleine Albträume, bringt „Gris“ das Gefühl der Verletzlichkeit zum Vorschein. Die perfekte Mischung aus Trauer und Schönheit schafft ein eindringliches Erlebnis, das nachhallt Kleiner Albtraum Stimmungen, ohne sich dabei ausschließlich auf Horror im herkömmlichen Sinne zu verlassen. Beide Spiele bieten ruhige und stimmungsvolle Erzählungen und erkunden dabei innere Gefühlswelten.

10. DARQ [Der beste surreale Indie-Horror]

Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Unfold Games Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden Am besten geeignet für Surrealer Horror, knifflige Rätsel Besondere Merkmale Traumhafte Umgebungen, der Schwerkraft trotzende Spielmechaniken, psychologische Themen

DARQ ist die Art von Spiel, bei der man das Gefühl hat, gerade in eine ein schrecklicher Traum. Du spielst alsLloyd, ein Junge, der in einem Albtraum gefangen ist, aus dem er einfach nicht aufwachen kann.

Während sich die Welt um ihn herum verändert und wandelt, versuchst du, Rätsel zu lösen, die die Regeln der Realität auf den Kopf stellen, und gleichzeitig die seltsame und beängstigende Umgebung zu verstehen. Die düstere und beunruhigende Grafik trägt zur unheimlichen Atmosphäre bei.

In DARQ, alles um dich herum fühlt sich seltsam an, als würdest du durch einen verzerrtes Spiegelbild deiner Gedanken und Gefühle. Es scheint, als würde dich jedes Rätsel, das du löst, noch weiter von der Wahrheit entfernen, indem es dich verwirrt und in Unruhe versetzt.

Genau wie beiKleine Albträume, DARQ vermittelt dir ein Gefühl von Isolation, Zerbrechlichkeit, and Angst. Es ruft ein Gefühl der Unsicherheit hervor, bei dem jeder Schritt dein letzter sein könnte. Der Schrecken liegt nicht darin, was hinter dir her ist, sondern in der unheimlichen Welt um dich herum und darin, wie sie dich so klein und hilflos fühlen lässt.

11. Kleines Unglück [Einzigartiger, atmosphärischer Horror aus der Ich-Perspektive]

Plattformen PC, PlayStation, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Killmonday Games Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden Am besten geeignet für Schwarzer Humor, ein storybasiertes Abenteuer Besondere Merkmale Ein Kind als Hauptfigur, ein einzigartiger Zeichenstil, eine Geschichte mit tragischen Untertönen

Kleines Unglück erzählt die Geschichte eines neugierigen jungen Mädchens namens Misfortune, der eine lebhafte Fantasie besitzt und sich auf die Suche nach etwas Schönem begibt. Auf ihrer Reise wird sie von einer kleinen Stimme begleitet, die ihr mehr schadet als nützt. Ihre Mission ist vollerschwarzer Humor, übernatürliche Begegnungen, und eine riesige Welt voller Kuriositäten.

Im Spiel steuerst du Unglück durch eine Landschaft, in der alles um dich herum eine unklare Bedrohung darstellt und jede Entscheidung, die du triffst, den Verlauf ihrer Reise verändern kann. Während du spielst, wirst du dich ständig fragen, ob das, was um dich herum geschieht, real ist oder ob es sich lediglich um eine Erfindung ihres verdrehten Geistes handelt. Die Bilder entführen den Betrachter in eine skurrile Welt im Handzeichnungsstil, doch darunter verbirgt sich ein subtiles Gefühl der Angst.

Das Spiel bietetKleine AlbträumeStimmung mit seinerbeunruhigend und unberechenbar Szenen. Ähnlich wieKleine Albträume, Kleines Unglückbringtkindliche Unschuld ins Rampenlicht und verbindet es auf wunderbare Weise mit der unheimlichen, verdrehten Welt.

Genau wie bei einigen der anderen hier aufgeführten Spiele, Kleines Unglück setzt nicht auf blanken Horror, sondern auf eine Atmosphäre, die die Fantasie beflügelt. Weitere Abenteuerspiele wie Kleines Unglück, diese Liste der Die besten Abenteuerspiele bietet dir einige tolle Möglichkeiten.

Was machtKleines Unglück Ein absolutes Muss für das nächste Spiel nach „Kleiner Albtraum“ ist die Tatsache, dass es an das das gleiche Gefühl, klein zu sein im Gegensatz zu deiner Umgebung und nicht in der Lage zu sein, die tatsächlichen Gefahren um dich herum zu erkennen.

Mein Fazit: Welches Spiel ist so gut wie „Kleine Albträume“?

Wenn du eine dieser tollen Alternativen ausprobieren möchtest, welcher Spielertyp bist du? Was ist dein Ding?

Neulinge → Limbo . Einfach zugänglich und ideal, wenn du dich erst einmal an Puzzle-Plattform-Horror herantasten möchtest.

→ . Einfach zugänglich und ideal, wenn du dich erst einmal an Puzzle-Plattform-Horror herantasten möchtest. Für Fans von „Kleine Albträume“ → Innen . Minimalistisch und zugleich emotional eindringlich – ganz im gleichen Stil.

→ . Minimalistisch und zugleich emotional eindringlich – ganz im gleichen Stil. Fans von Puzzle-Plattformspielen → Bramble: Der Bergkönig . Horror mit folkloristischen Elementen, beeindruckende Bildsprache.

→ . Horror mit folkloristischen Elementen, beeindruckende Bildsprache. Fans von Indie-Spielen → Weiße Schatten . Elegantes Indie-Design und eine beunruhigende Atmosphäre.

→ . Elegantes Indie-Design und eine beunruhigende Atmosphäre. Fans von sanften Horrorfilmen → Kleine Albträume III. Neuer Koop-Modus, anspruchsvollere Rätsel und die gewohnte bedrückende Atmosphäre, die ihr an der Serie so liebt.

Was sagen die Spieler auf Reddit und Steam?

Spiel Zitat eines Spielers Quelle Kleine Albträume 3 „Ich habe dieses Spiel mit meinem Freund gespielt und wir hatten einen Riesenspaß. Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen, das Gameplay gehört wahrscheinlich zu den besten der gesamten Serie, und insgesamt finde ich, dass es ‚Kleine Albträume‘ gerecht wird. Geht nicht mit der Erwartung an das Spiel heran, dass es eine Fortsetzung von Teil 1 und 2 ist, sondern betrachtet es eher als eigenständiges Werk – dann werdet ihr viel mehr Freude daran haben.“@Suppe (Steam-Community) Bramble: Der Bergkönig „Ich habe gerade ‚Bramble: Der Bergkönig‘ durchgespielt und war von diesem Erlebnis total begeistert. Die Geschichte ist sehr düster (spielt das Spiel nicht, wenn ihr bei tragischen Ereignissen empfindlich seid), aber wunderschön inszeniert. Die Musik passt immer perfekt und die Szenen sind atemberaubend. Auch das Charakterdesign ist großartig (Skogsrå, gyatt!) und die Monster sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Nun zum Gameplay. Stellt euch ‚Kleine Albträume‘ mit ein paar schwierigen Bosskämpfen vor.“@Kagamid (Reddit) Hollow Knight „Es ist einfach absurd, wie gut Hollow Knight ist“Einheit-00 (Reddit)

Checkliste für den Kauf von Horror-Spielen

Wenn Sie wirklich clever einkaufen möchten, stöbern Sie doch einmal in unserem seriöser Online-Marktplatz für günstige Spiel-Keys und Aufladungen heute. Außerdem findest du hier eine praktische Checkliste, die dir hilft, den Überblick zu behalten:

Überprüfen Sie die verschiedenen Versionen und die Lebenszyklen der DLCs. Bei Horror-/Rätsel-Plattformspielen werden oft erst Jahre später zusätzliche Modi oder Erweiterungen veröffentlicht. Wenn man weiß, ob man das „vollständige“ Spielerlebnis erwirbt, kann man vermeiden, dass man unerwartet für Inhalte bezahlen muss. Behalten Sie wichtige Verkaufszeiten im Auge. Titel mit gruseliger Atmosphäre oder tiefgründigen Geschichten (wie Alternativen zu „Kleine Albträume“) werden oft um Halloween und im Winter im Angebot angeboten. Passen Sie Ihren Kaufzeitpunkt an diese Angebote an. Die Legitimität wichtiger Quellen verstehen. Der Kauf von Lizenzen ist legal, wenn sie von autorisierten Händlern wie Eneba stammen. Lizenzen von Anbietern auf dem „Graumarkt“ können jedoch später gesperrt werden. Überprüfen Sie die Regionssperren und die Plattformkompatibilität. Ein Spielschlüssel aus dem Sonderangebot kann regional gesperrt oder mit Ihrer Plattform nicht kompatibel sein. Überprüfen Sie vor dem Kauf immer die Region und das System. Kaufbeleg aufbewahren. Machen Sie bei der Aktivierung eines Schlüssels Screenshots oder bewahren Sie die Belege auf, falls Probleme auftreten oder Sie Unterstützung benötigen. Planen Sie Budget für Sonderangebote ein, nicht nur für Preisnachlässe. Manchmal ist es am günstigsten, eine Geschenkkarte im Sonderangebot zu kaufen und diese dann für das Spiel einzulösen – besonders bei plattformspezifischen Titeln. Entdecken Sie unser kompetentes Angebotides Blogs um tiefer in die Materie einzutauchen und sich Anregungen für das nächste Spiel zu holen.

Pro-Tipp Wenn du das gewünschte Spiel nicht auf Eneba findest, wähle einfach eine Geschenkkarte aus den zahlreichen reduzierten Angeboten für deine Konsolen- oder PC-Plattform aus! Lade dein Konto auf und kaufe das Spiel. Ganz einfach.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt „Kleine Albträume“ am meisten?

„Bramble: Der Bergkönig“ ähnelt zweifellos am ehesten „Kleine Albträume“, da es dieselbe beunruhigende Atmosphäre, dieselbe sich langsam aufbauende Erzählung und dieselbe Spannung bietet.

Wie lang ist „Kleine Albträume“?

Um „Kleine Albträume“ in vollen Zügen zu genießen, benötigt man in der Regel 4 bis 5 Stunden. Es ist eine kurze Reise, aber sehr eindringlich, und sie hinterlässt eine bleibende Vorliebe für sanften Horror.

Worum geht es in „Kleine Albträume“?

In „Kleine Albträume“ dreht sich alles um Angst, Überleben und Flucht. Man sieht eine verzerrte Welt aus der Perspektive eines Kindes und erlebt Horror, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird.

Ist „Kleine Albträume“ nur ein Traum?

Die Geschichte von „Kleine Albträume“ spielt sich eher wie der metaphorische Albtraum eines Kindes ab als wie ein buchstäblicher Traum. Die Entwickler lassen viele Rätsel offen und überlassen sie der Interpretation des Spielers; sie bestätigen nicht, dass es sich dabei streng genommen „nur um einen Traum“ handelt.

Hat „Kleine Albträume 3“ etwas mit den Teilen 1 und 2 zu tun?

Ja, „Kleine Albträume III“ spielt im selben Universum wie die ersten beiden Spiele. Es führt neue Protagonisten und Schauplätze ein, knüpft aber an die Themen Angst, Größe und Flucht aus monströsen Welten an.

Ist „Kleine Albträume 3“ schon erschienen?

Ja. „Kleine Albträume 3“ erscheint am 10. Oktober 2025 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Ist „Kleine Albträume“ eine Trilogie?

Ja. Die Reihe umfasst drei Haupttitel: „Kleine Albträume“ (2017), „Kleine Albträume II“ (2021) und „Kleine Albträume III“ (2025).

Was ist besser, „Limbo“ oder „Inside“?

Das ist Geschmackssache. „Limbo“ setzt auf strengen Minimalismus und Silhouetten. „Inside“ baut darauf auf – mit einer reichhaltigeren Geschichte, kniffligeren Rätseln und einer ausgefeilteren Umsetzung. Für viele Spieler hat „Inside“ die Nase vorn.