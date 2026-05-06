Die 20 besten Halloween-Videospiele für Gänsehaut und Nervenkitzel im Jahr 2025

Es ist wieder soweit: Die Luft wird kühler, die herbstliche Jahreszeit erreicht ihren Höhepunkt, Und schon wieder ist es an der Zeit, sich zu überlegen, welche Halloween-Videospiele man spielen will.

Egal, ob du auf der Suche nach richtig lauten Knallern bist oder etwas Gemütlicheres und Festlicheres suchst – ich habe genau das Richtige für dich. In dieser Liste gehen wir folgende Punkte durch: 20 Tolle Spiele für diese Halloween-Saison.

Unsere Top-Empfehlungen für Halloween-Videospiele

Ich habe eine riesige Liste an Halloween-Spielen zusammengestellt, aber diese drei sind wirklich die Crème de la Crème unter den Gruselspielen. Sie treffen genau den richtigen Ton – von unheimlich und emotional bis hin zu unbeschwert und nostalgisch. Wenn du in dieser Saison nur ein paar Spiele spielen solltest, dann sollten es diese sein.

Silent Hill 2 (2024) – Ein wahres Meisterwerk unter den Horrorspielen, das es schafft, das ohnehin schon beeindruckende Original noch zu übertreffen. Luigis Mansion 3 (2019) – Befreie mit Luigi (und einem Freund) einen verwunschenen Turm in diesem leicht gruseligen Abenteuer, das sich perfekt für Gelegenheitsspieler oder als familienfreundlicher Spaß eignet. Kostüm-Quest (2010) – Lass deine alten Halloween-Kindheitserinnerungen mit diesem kurzen und knackigen „Süßes oder Saures“-Rollenspiel wieder aufleben.

Auch wenn dies die Crème de la Crème sind, gibt es auf dieser Liste noch viele weitere fantastische Empfehlungen – lesen Sie also unbedingt weiter.

Die 20 besten Halloween-Videospiele für die perfekte Stimmung

Halloween-Videospiele müssen nicht immer nur Gruselfeste sein. Dank der vielen Stimmungen, die mit Halloween verbunden sind (von gruselig über festlich und einladend bis hin zu warm und gemütlich – ganz zu schweigen davon, dass es Zeit ist, mit den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum Jahresende zu beginnen), haben wir hier eine wahrhaft bunte Mischung zusammengestellt.

Also, lassen Sie uns gleich loslegen.

1. Silent Hill 2 [Ein Meisterwerk des psychologischen Horrors]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bloober Team, Konami Durchschnittliche Spielzeit ~16 Stunden Metacritic-Bewertung 86

Silent Hill 2 ist wahrscheinlich das Das beste Silent Hill Spiel, daher waren die Erwartungen an dieses Remake extrem hoch. Was wir bekamen, war ein Spiel die die Erwartungen nicht nur erfüllte, sondern sogar übertraf.

Du schlüpfst in die Rolle von James Sunderland, einem Witwer, der auf der Suche nach seiner Frau Mary die trostlose, unheimliche Stadt Silent Hill erkundet.

Der Haken daran? Mary ist vor drei Jahren gestorben, doch die Handschrift ist unverkennbar ihre. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, nimmt die Geschichte mit einer Verschiebung der Realität sowie einer riesigen Horde widerlicher, aber irgendwie vertrauter Monster schnell eine düstere Wendung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt gruselige Survival-Horror-Spiele, und dann gibt es Silent Hill 2. Was die Umsetzung der Schreckmomente angeht, gibt es nichts Vergleichbares zu diesem Spiel, und man muss es selbst spielen, um zu verstehen, was ich meine.

The Silent Hill Die Spielereihe wird weithin für ihren psychologischen Ansatz gelobt, und das trifft auch auf dieses Spiel zu. Während du durch die Stadt streifst und dich ihren monströsen Bewohnern stellst, wirst du dir einige wichtige Fragen stellen, von denen die wichtigste lautet: „Wer ist James eigentlich wirklich?“

Wahrscheinlich hast du das Original schon gespielt und denkst daher vielleicht, dass dich die Schreckmomente nicht mehr erschrecken können. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass Das ist absolut nicht der Fall, alsSilent Hill 2 Dieses Remake besticht durch moderne Grafik und Sound sowie eine überarbeitete Handlung und bietet Ihnen erstklassigen Horror, der perfekt zur Halloween-Nacht passt.

Mein Fazit:The Silent Hill 2 „Remake“ ist ein erstklassiger Titel für Spieler, die auf der Suche nach einem wirklich gruseligen Halloween-Spiel sind.

Was sagen die Spieler dazu?

NurglesKonzeptionellesBadewasser

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Ich dachte, ich hätte dieses Spiel hinter mir, aber anscheinend ist es an der Zeit, meine Albträume noch einmal zu durchleben.

2. Luigis Mansion 3 [Familienfreundlicher Spaß bei der Geisterjagd]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Next Level Games, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 86

Dieses lebhafte, familienfreundliche Nintendo-Abenteuer ist ideal, um Halloween-Stimmung aufkommen zu lassen, und eignet sich besonders tolles Koop-Spiel für kleine Kinder oder Gaming-Neulinge.

In Luigis Mansion 3Du begleitest Luigi und seine Freunde, die sich ins „Last Resort“ begeben, um dort einen eigentlich entspannten Urlaub zu verbringen. Natürlich wimmelt es dort nur so von Geistern, und so liegt es an Luigi, dem Poltergust G-00 und einigen neuen Gesichtern, König Boo und seine Schergen einzufangen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Luigis Mansion 3 Es sieht nicht nur toll aus, sondern macht auch richtig Spaß, auch wenn es eher auf der leichteren Seite liegt. Obwohl es in einem Spukhotel spielt, ist es kein Horrorspiel; stattdessen ist es unbeschwert und manchmal sogar niedlich.

Als Luigi erkundest du den Turm à la Zelda… wobei du mit deinem bewährten Poltergust Hindernisse, Gegner und Geister aufsaugst. Vor allem Geister. Auf jeder Etage lauert ein mächtiger (und frecher) Boss-Geist, von denen jeder über einen Aufzugsknopf verfügt, den Luigi braucht, wenn er dafür sorgen will, dass das „Last Resort“ geisterfrei bleibt.

Was machtLuigis Mansion 3 besonders toll ist, dass Es ist gar nicht so beängstigend, macht aber trotzdem bis zu zwei Personen viel Spaß. Das bedeutet, dass dies ein hervorragender Titel für Eltern ist, die ihre kleinen Kinder mit einbeziehen möchten, oder für Spieler, die ihre Gelegenheitsspieler-Freunde einbeziehen möchten.

Mein Fazit:Luigis Mansion 3 Es mag vielleicht etwas cartoonhaft wirken, aber lass dich nicht vom ersten Eindruck täuschen: Das ist ein sehr gehaltvolles und unterhaltsames Spiel, das sowohl erfahrenen Spielern als auch Neulingen Spaß macht.

Was sagen die Spieler dazu?

thespoonybard

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Ob Halloween oder nicht – mit diesem Titel kann man nichts falsch machen.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS Erscheinungsjahr 2010 Urheber Double Fine Productions Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung 77

Was mir an Halloween besonders gut gefällt, sind die Kostümpartys, bei denen man sich anders anziehen und Requisiten tragen kann, um für eine Weile jemand (oder etwas) anderes zu sein. Das ist das Grundkonzept von Kostüm-Quest, a ein fantastisches Rollenspiel, auch außerhalb der Saison.

Kostüm-Questist ganz einfach: Es ist Halloween, du bist ein Kind, es ist Zeit, Süßigkeiten zu sammeln. Doch es läuft nicht ganz nach Plan, denn aus einem der Häuser, an denen du vorbeikommst, kommt ein echtes Monster heraus und entführt dein Geschwisterchen.

Zum Glück ist Halloween, also bist du nicht hilflos. Wann immer du einem Monster begegnest, verwandelst du dich in das, was du gerade darstellst – es ist also so, als würdest du ein ein wirklich tolles Halloween-Kostüm. Roboter, Ninja, Vampir – alles ist erlaubt, solange du nur dein Geschwisterkind zurückbekommst. Denn an Halloween Hausarrest zu bekommen, wäre echt ätzend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kostüm-Questist leicht zu erlernen und zu spielen, aber das heißt nicht, dass es nur etwas für Gelegenheitsspieler ist. Selbst erfahrene Spieler haben ihren Spaß daran Kostüm-Questsein witziger Humor und seine festliche Stimmung – beides macht es leicht, das Buch zu lieben, und schwer, es aus der Hand zu legen.

Diese einfache Prämisse geht mit einem einfachen Gameplay einher: Man bekommt das Übliche aus dem RPG-Genre (in etwas respektlosen und urkomischen Kämpfen), und abgesehen von der Verwandlungssache gibt es nicht viel Neues. Allerdings, Kostüm-Questüberzeugt durch seine Präsentation… und wenn man dieses Spiel spielt, hat man wirklich das Gefühl, wieder ein Kind zu sein, das von Tür zu Tür zieht, um Süßigkeiten zu sammeln.

Mein Fazit:Kostüm-Questist kurz, knackig, niedlich und strotzt nur so vor Halloween-Stimmung. Wenn du auf der Suche nach einem lockeren oder gemütlichen Halloween-Spiel bist oder das Kind in dir wieder zum Leben erwecken möchtest, solltest du dir dieses Spiel auf jeden Fall einmal ansehen.

Was sagen die Spieler dazu?

Löwe_tut_nicht

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Einfach, niedlich, solides Gameplay und überhaupt nicht teuer.

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Urheber Behaviour Interactive Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung Nicht zutreffend (DLC)

Als Nächstes kommtDead by Daylight (DbD) eine asymmetrische 4v1 Ein Horrorspiel, in dem ein Mörder gegen vier Überlebende antritt, die versuchen zu entkommen. Dieses Spiel gibt es schon eine Weile, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass Niemand zollt dem Horror so viel Tribut wie DbD tut.

Nur inDbD Wird es möglich sein, als Charaktere wie Freddy Krueger, den Xenomorph, Sadako Yamamura und ja, Michael Myers – einer meiner persönlichen Favoriten – zu spielen (und ich meine wirklich spielen, nicht nur in einem Skin herumzulaufen)?

Warum wir uns dafür entschieden haben Das HALLOWEEN®-Kapitel sticht besonders hervor, da Michael Myers einer der besten – wenn nicht sogar der beste – Jumpscare-Killer ist. Beachte jedoch, dass er auch als einer der Killer gilt, die am schwersten zu meistern sind; sei also bereit, viel zu üben.

Als Überlebender ist es dein Ziel, zu reparieren 5 Generatoren, um die Tore zu öffnen, damit du und deine Verbündeten fliehen können; als Mörder ist es dein Ziel, sie daran zu hindern. Klingt einfach, klar, aber in der Praxis, DbD ist ein strategisches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem eine Seite ständig nach Wegen suchen muss, die andere zu überlisten.

WährendDbD Auch wenn es durchaus einige Ärgernisse gibt (es ist schließlich ein PvP-Spiel), beeinträchtigen diese den Spielspaß selten. Egal, ob man als Überlebender oder als Killer spielt – jedes Match ist hochspannend und voller Nervenkitzel, und das umso mehr, wenn der eigene Myers gerne um Ecken späht und einem so zu verstehen gibt, dass er da ist. Er beobachtet. Er wartet.

Mein Fazit:Dead By Daylight – Das HALLOWEEN®-Kapitel DLC ist ein Muss für alle, die ihre Sammlung von Crossover-Killern vervollständigen wollen.

Was sagen die Spieler dazu?

Zombie

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Das macht Spaß, solange man es nicht übertreibt.

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Nicolas Meyssonier, Headup Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Metacritic-Bewertung 71

Nur wenige Halloween-Dekorationen sind so bekannt wie die Jack-o’-Lantern, und noch seltener sind Halloween-Videospiele, in denen sie tatsächlich vorkommt. Kürbis-Jackwiderspricht dieser Erwartung und schafft eine elegante kleines Hack-and-Slash-Spiel über dieses Symbol der Jahreszeit

Im Königreich Arc En Ciel läuft alles bestens. Zu gut, um genau zu sein, und so beschwört der Teufel den Fluch der ewigen Nacht herauf, eine Plage, die Monster herbeiruft, um die Lebenden anzugreifen. Um dem entgegenzuwirken, haben sich die Menschen an einen mächtigen Zauberer gewandt. Das ist allerdings ein Problem.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich gebe zu, dass ich eine große Schwäche für Retro-Spiele habe, und Kürbis-Jackhat mich in eine unbeschwertere Zeit zurückversetzt. An manchen Stellen ist es zwar noch etwas unausgereift, aber es bleibt stets seinem eigenwilligen Charme treu.

Als Pumpkin Jack garantiert dir dein Pakt mit dem Teufel, dass du frei kommst, sobald du es mit dem Zauberer aufgenommen hast. Dazu musst du nicht nur Kürbis-Jacknicht nur die 3D-Plattform-Spielereien, sondern auch deine zahlreichen Waffen und Fähigkeiten, um dir den Weg zum Zauberer zu bahnen. Retro, klar (die meisten vergleichen es mit MediEvil), aber es ist ein solides, unterhaltsames Spielerlebnis.

Mein Fazit:Kürbis-Jackist ein charmantes und kompaktes Plattformspiel, das sich nie scheut, ganz es selbst zu sein, und sich perfekt für einen eintägigen Halloween-Durchlauf eignet.

Was sagen die Spieler dazu?

SpiritBound

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Einfach und vorhersehbar, aber von Anfang bis Ende unterhaltsam.

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Maxis, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung Nicht zutreffend (DLC)

Was gibt es Schöneres, als an Halloween mit Freunden zu feiern oder zu chillen und dabei einen Horrorfilm anzuschauen? Das Ganze virtuell in Die Sims 4, natürlich.

Ich glaube nicht, dass die Sims Diese Spielreihe muss man wohl kaum vorstellen, aber falls du sie aus irgendeinem Grund noch nicht kennst: Es handelt sich um einen Lebenssimulator, in dem du virtuelle Leben mit virtuellen Menschen nachspielen kannst. Es ist für jeden etwas dabei, aber im Grunde läuft es auf zwei Hauptaspekte hinaus: mit deinen Sims zu spielen und Dinge zu bauen – und genau hier kommt dieser DLC ins Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Gruseliges ZeugDieses Paket ist fast schon unverzichtbar für alle, die Halloween in ihre virtuellen Nachbarschaften bringen möchten.

Dieser DLC fürDie Sims 4bietet neue Dekorationen, von Bonbonschalen über gruselige Gemälde bis hin zu leuchtenden Grabsteinen, sowie coole Halloween-Kostüme und Kosmetikartikel für das richtige Kostümparty-Feeling. Außerdem gibt es neue Interaktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine gruselige Party zu veranstalten.

Mein Fazit:Spieler, die das Leben ihrer Sims um ein paar festliche Halloween-Inhalte bereichern möchten, sollten auf jeden Fall in Erwägung ziehen, sich das Gruseliges ZeugPackung.

Was sagen die Spieler dazu?

MikesNameWarSchonVergeben

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Niedliche Deko, schöne Kostüme und Halloween-Dekoration. Was will man mehr?

7. Fünf Nächte bei Freddy: Schwesterort [Animatronischer Schrecken in der Dunkelheit]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Scott Cawthon Durchschnittliche Spielzeit ca. 5 Stunden Metacritic-Bewertung 62

The Fünf Nächte bei Freddy (FNAF) ist seit Mitte der 2010und obwohl sie immer beängstigend waren, wurde die Handlung doch vorhersehbar. Schwesterort war der Versuch des Entwicklers Scott Cawthon, etwas Neues auszuprobieren; auch wenn es einigen nicht gefiel, dass man vom traditionellen Stil abgewichen ist, finde ich es ziemlich ein tolles Point-and-Click-Adventure.

Wie es in dieser Serie Tradition ist, schlüpfst du in die Rolle einer zufälligen Person, die einen gefährlichen Job mit furchtbaren Arbeitszeiten und miserabler Bezahlung ausübt. Diesmal spielt das Spiel bei „Circus Baby’s Entertainment and Rental“, wo all die mörderischen Animatronics herkommen. Wieder einmal musst du „nur“ fünf Nächte gegen diese Monster überleben. Viel Glück.

Warum wir uns dafür entschieden haben trotzSchwesterort sich stark von traditionellen FNAF Spiele bietet es nach wie vor das gleiche nervenaufreibende Gameplay, bei dem schon ein einziger Fehltritt zu einem Jumpscare führen kann.

Anstatt passiv in einem Raum zu sitzen und die Animatronik zu überwachen, in Schwesterort, musst du durch stockdunkle Lüftungsschächte kriechen und tief in feindliches Gebiet hinein. Und da jede Nacht ein ganz anderes Erlebnis bietet, ergibt sich insgesamt ein unglaublich furchterregendes Erlebnis, bei dem dir nur Geräusche und das richtige Timing zur Seite stehen. Viel Glück.

Mein Fazit:Schwesterort bietet eine etwas andere, aber gelungene Interpretation des FNAF Reihe, ohne dabei den Gruselfaktor zu vernachlässigen.

Was sagen die Spieler dazu?

Ruhe in Pizza

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Ganz anders, aber auf positive Weise.

8. Eine Nacht im Wald [Gruseliger Krimi aus einer Kleinstadt]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Infinite Fall, Secret Lab, Finji Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 88

„Gemütlich“ und „Halloween“ klingen zwar nicht so, als würden sie zusammenpassen, aber hör mir in dieser Sache bitte zu. Das Ende des Oktobers ist auch ein Grund zum Feiern; schließlich war es ursprünglich ein Erntefest. Und dieses Gefühl von Ende und Neuanfang ist etwas, das Eine Nacht im Wald bringt es perfekt auf den Punkt.

Eine Nacht im Wald versetzt dich in die Haut der Studienabbrecherin Mae Borowski, die in die Stadt Possum Springs zurückkehrt. Doch zu Hause ist es nicht mehr so wie früher: Ihre Freunde haben sich verändert, alles wirkt irgendwie anders, und zu allem Überfluss lauert auch noch etwas im Wald.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Nacht im WaldDie erzählerische Tiefe und die fesselnden Charaktere werden dich während des gesamten Spiels in ihren Bann ziehen.

Was machtEine Nacht im Wald Besonders großartig ist, wie nahbar und menschlich die Figuren sind. Viele von uns haben sich schon einmal so gefühlt wie Mae, und die bewegende Geschichte des Spiels, gepaart mit der herbstlichen Atmosphäre und dem unheimlichen Wald, erinnert uns daran, dass nicht alles für immer schlecht bleibt.

Mein Fazit:Wenn du dir für die Halloween-Nacht etwas weniger Gruseliges und dafür etwas Gemütlicheres vorstellst, Eine Nacht im Wald ist genau das, wonach du suchst.

Was sagen die Spieler dazu?

Prognostiker

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Ein unglaublich authentischer Schreibstil, sehr facettenreiche Charaktere. Perfekt für ein gemütliches Halloween-Spiel.

9. Gänsehaut: Schrecken in Little Creek [Klassische Gänsehaut-Gruselmomente werden zum Leben erweckt]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, Erscheinungsjahr 2025 Urheber PHL Collective, GameMill Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 9 Stunden Metacritic-Bewertung 69

Du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber als ich ein Kind war, in der In den 90ern war Lesen angesagt. Und mit seinen kitschigen Schreckmomenten, den unvergesslichen Figuren und den ständigen Spannungsmomenten gab es nichts Cooleres als Gänsehaut. Doch obwohl wir alle erwachsen geworden sind, ist das GänsehautSpiele, einschließlich dieses neuesten Titels, haben nach wie vor denselben Charme.

Terror in Little Creek versetzt dich in die Rolle von Sloane Spencer, einer jungen Teenagerin, die in einen Sturm von unheimlichen Ereignissen gerät. Wie GänsehautTradition: Alles ist in Ordnung, bis es das nicht mehr ist. Als ihre Stadt plötzlich von seltsamen Vorfällen und gruseligen Monstern heimgesucht wird, liegt es an Sloane, der Sache auf den Grund zu gehen (Resident Evil (sozusagen) und einen Weg finden, der Sache ein Ende zu bereiten, so oder so.

Warum wir uns dafür entschieden haben Terror in Little Creek bietet für ein Spiel, das an eine bekannte Reihe angelehnt ist, überraschend solides Gameplay, ist dabei aber nicht besonders gruselig. Außerdem enthält es jede Menge Easter Eggs für alle, die mit den Büchern aufgewachsen sind.

Gänsehaut: Schrecken in Little Creek zeichnet sich durch seine immense Markentreue aus. Mit seinen genau richtig dosierten Schreckmomenten, einprägsamen Schauplätzen und spannenden Handlungssträngen, Terror in Little Creek Es fühlt sich immer so an, als würde man einen neuen Roman durchspielen, der direkt aus der Fantasie von R. L. Stine entsprungen ist.

Mein Fazit:Gänsehaut: Schrecken in Little Creek bleibt den Wurzeln der Serie treu und bietet gleichzeitig ein umfangreiches Spielerlebnis, das sich perfekt für jüngere oder Gelegenheitsspieler eignet.

Was sagen die Spieler dazu?

Leben, Malen, Liebe

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Gutes Gameplay und eine gute Story für neue Fans, dazu jede Menge Anspielungen für langjährige Fans.

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Creative Assembly, Sega Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Metacritic-Bewertung 79

Wenn man an die Die besten Horrorspiele, dann schweifen deine Gedanken wahrscheinlich zum Übernatürlichen, sei es nun die psychische Qual von Silent Hill or Resident Evilseine Biowaffen. Aber Alien: Isolation beweist, dass es auch im Science-Fiction-Genre jede Menge Gruselmomente gibt.

Anstatt in einer ruhigen Vorstadt herumzulaufen, schlüpfst du diesmal in die Rolle von Amanda Ripley, einer Ingenieurin und Tochter von Ellen Ripley. Als Amanda entdeckt, dass der Flugschreiber der Nostromo seinen Weg zur Station Sewastopol gefunden hat, ergreift sie die Gelegenheit beim Schopf, sich dem Bergungsteam anzuschließen. Natürlich geht nach der Landung alles schief.

Warum wir uns dafür entschieden haben Alien: Isolation ist ein furchteinflößendes Fest für die Sinne: Jeder einzelne Schatten, jedes Geräusch und jede verschlossene Tür wirkt wie eine Bedrohung, sodass das Spiel von Anfang bis Ende für Gänsehaut sorgt.

Alien: Isolation orientiert sich an anderen Spielen mit extrem hartnäckigen, unverwundbaren Raubtieren wie Outlast. Doch während Spiele wie diese meist ihren Reiz verlieren, sobald man die Eigenheiten des Monsters durchschaut hat, ist das bei diesem Spiel nicht der Fall. Dank der absolut brillanten KI des Xenomorphs, Man darf sich nicht in Sicherheit wiegen, und jede Begegnung ist absolut furchterregend.

Mein Fazit:Ein Meisterwerk des Horrors, Alien: Isolation schockiert nicht nur schnell und heftig mit seinem Horror, sondern schafft es auch, die beklemmende Atmosphäre durchgehend aufrechtzuerhalten.

Was sagen die Spieler dazu?

Es lebe Foehn

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Ohne die geniale KI wäre es nur ein weiteres 08/15-Outlast-Spiel gewesen. Gruselig und unterhaltsam.

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Tarsier Studios, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 5 Stunden Metacritic-Bewertung 78

Als Nächstes kommtKleine Albträume, ein unterhaltsames, albtraumhaftes Abenteuer durch ein verdrehtes Märchen. Dieses Horrorspiel besticht besonders durch seine gruselige Atmosphäre, die beeindruckende Grafik und das hervorragende Sounddesign. Und da es so populär geworden ist, gibt es eine Menge Spiele wie „Kleine Albträume“ heute (aber ich bleibe dabei, dass das Original immer noch das Beste ist).

Diesmal schlüpfst du in die Rolle von Six, einem kleinen Mädchen, das in einem riesigen Unterwasserkomplex namens „The Maw“ gefangen ist. Wie du dorthin gekommen bist, bleibt ein Rätsel; wichtig ist nur, dass du so schnell wie möglich wieder herauskommst, denn der Ort ist bis zum Rand mit riesigen, bösartigen Erwachsenen gefüllt. Glücklicherweise kommt dir ihre Größe zugute, denn du kannst dich zwischen ihren riesigen Alltagsgegenständen verstecken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kleine Albträume trifft genau den richtigen Ton zwischen der Neugier darauf, was als Nächstes passiert, und der Angst davor, was einen dort erwartet. Auch das Tempo ist hervorragend und wechselt zwischen bedrohlicher Stille und rasanten Verfolgungsjagden.

Kleine Albträume Das Spiel besticht durch seine enorme Spannung. Man ist immer nur einen Schritt davon entfernt, von den Bewohnern von „The Maw“ entdeckt und gefangen zu werden – sei es der Hausmeister, der durch die Gefängnisse patrouilliert, oder die Köche, die die vielen monströsen Gäste von „The Maw“ bewirten. Doch dieser Spannung steht eine ebenso große Befriedigung gegenüber: Das Gefühl, endlich einen Raum zu knacken und dabei die frustrierten Gegner zu beobachten, ist einfach großartig.

Mein Fazit:Kleine Albträume ist ein kurzes, aber außergewöhnlich spannendes Abenteuer-/Horror-Spiel, das einem auch nach dem Durchspielen noch lange im Gedächtnis bleibt.

Was sagen die Spieler dazu?

Nonnopales

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Kurz, aber sehr einprägsam.

12. Castlevania: Symphonie der Nacht [Gothic-Vampirjagd mit zeitlosem Flair]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation Portable, PlayStation 4, PlayStation Network, Xbox 360, Android, iOS Erscheinungsjahr 1997 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Wenn es um Meisterwerke der Gothic-Literatur geht, ist einer der ersten Titel, der einem in den Sinn kommt, Castlevania: Symphonie der Nacht. Lass dich nicht vom alten Erscheinungsdatum täuschen: Dieser Titel ist nicht nur einer der besten Castlevania Es ist nicht nur ein Spiel, das man spielen kann, sondern steht auch auf meiner Liste der besten Spiele aller Zeiten.

In diesemCastlevania In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Alucard, dem Dhampyr (Halbvampir) und Sohn von Dracula. Als Dracula erneut aus der Dunkelheit aufersteht, greift Alucard zu Schwert und Zauberei, um die Menschen zu verteidigen. Ganz genau: In diesem Spiel spielst du einen Vampir, der gegen Dracula kämpft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Symphonie der Nacht bietet eine atemberaubende Kombination aus fantastischem Metroidvania und einer fesselnden Atmosphäre.

Abgesehen von den üblichen Plattform-Elementen hat Alucard noch viele Asse im Ärmel, wie zum Beispiel Zaubersprüche, die bestimmte Eingaben erfordern, eine große Auswahl an Ausrüstung und jede Menge Gegner, gegen die man kämpfen muss. All das würde ein sehr gutes Spiel ergeben, aber SinfonieDas ist aber noch nicht alles: Der fantastische Soundtrack und die Grafik sind das Tüpfelchen auf dem i eines ohnehin schon hervorragenden Spiels.

Mein Fazit:Symphonie der Nacht war und ist nach wie vor ein absolutes Muss für jeden Fan des Metroidvania-Genres.

Was sagen die Spieler dazu?

daran interessiert

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Wenn du das noch nicht gespielt hast, verpasst du was.

13. Castlevania Lord’s-Kollektion [Gothic-Klassiker über die Vampirjagd]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Als Nächstes kommtCastlevania Lord’s-Kollektion. Genau wie das Vorab-Kollektion, das hier ist eine Sammlung alter Castlevania Titel:Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia, die alle fantastische Metroidvania-Spiele einen Versuch wert. Als zusätzlicher Bonus enthält die Sammlung zudem das schwer zu findende 1988 Arcade-SpielSpukschloss.

Diesesetzt die Saga um Soma Cruz und die Macht der Dominanz fort, Porträtbietet doppelt so viel Spaß mit zwei spielbaren Protagonisten (und ja, man kann während des Spiels wechseln) und Bestellungbedeutet eine Rückkehr zu den gotischen Wurzeln der Serie.

Warum wir uns dafür entschieden haben The DS Castlevania Die Titel bieten eine gelungene Mischung aus Metroidvania-Mechaniken und Experimentierfreudigkeit, von DieseFortsetzung vonArie der Trauerto Porträtsduales Charaktersystem und Bestellungdie Verwischung der Grenzen zwischen den verschiedenen Versionen.

Zwar ist keines dieser Spiele so bahnbrechend für das Genre wie das Original, Symphonie der Nacht Trotzdem sind es unterhaltsame Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden – ganz gleich, ob man ein Metroidvania-Veteran ist, neu in diesem Genre oder an diesem Halloween eine neue Semi-Horror-Reihe beginnen möchte.

Mein Fazit:Castlevania Lord’s-Kollektion bietet eine schöne Auswahl an Titeln, die bis heute nichts von ihrer Qualität eingebüßt haben.

Was sagen die Spieler dazu?

JimmyTheBosun

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Es ist toll, dass die DS-Trilogie für moderne Konsolen neu aufgelegt wurde.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Lazy Bear Games, tinyBuild Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung 69

Nicht jeder Halloween-Film muss ein ein furchterregendes Survival-Horror-Spiel. NimmFriedhofswärterzum Beispiel, das seine Entwickler als „den ungenauesten Friedhofsverwaltungssimulator des Jahres“ bezeichnen. Ich würde es „Stardew Valley „… nur mit einem Friedhof statt einem Bauernhof“. Beides trifft es ziemlich genau, gibt aber nicht ganz wieder, wie verrückt Friedhofswärter is.

Ob du es glaubst oder nicht, Friedhofswärter ist ein Isekai. An einem Tag bist du gerade dabei, Lebensmittel einzukaufen. Und ehe du dich versiehst, wirst du von einem Auto angefahren und wachst als neuer Friedhofswärter auf. Nach ein paar Missverständnissen wirst du damit beauftragt, dich um den örtlichen Friedhof zu kümmern. Hey, das ist doch eine kostenlose Immobilie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Friedhofswärter Das Spiel besticht durch die Komplexität und Tiefe seines Handwerkssystems, in dem praktisch jeder Zweig miteinander verknüpft ist; daher wird es dir nie an Aufgaben mangeln.

Während man in anderen Spielen dieses Genres Samen säen und nach Ernteerträgen suchen müsste, Friedhofswärter lässt dich das tun … während du mit Leichen arbeitest. Doch trotz dieser ziemlich düsteren Prämisse ist das Spiel nimmt sich selbst nie ernst. Sein schwarzer Humor kommt praktisch überall zum Vorschein, und das äußerst gehaltvolle Gameplay wird dich garantiert fesseln.

Mein Fazit:Frech, charmant und unterhaltsam. Wenn du nach Spielen suchst, die du an Halloween und darüber hinaus spielen kannst, Friedhofswärter ist eine gute Wahl.

Was sagen die Spieler dazu?

mysteriös

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Eine düster-komische Interpretation von „Stardew Valley“. Allerdings gibt es jede Menge miteinander verknüpfte Handwerkssysteme.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Ich habe es schon einmal gesagt, und ich sage es noch einmal: Inscryption ist ein einzigartiges Erlebnis. Es ist ein gruseliges und unheimliches Indie-Spiel, es ist ein ein fantastisches Roguelike-Spiel auch, wenn du dich dafür entscheidest, es so zu spielen. Aber alles Weitere würde schon in den Bereich der Spoiler führen.

Die Halloween-Atmosphäre in diesem Spiel ist einfach perfekt, und obwohl es (soweit ich mich erinnere) keine Jumpscares gibt, wirkt das Ganze unglaublich gruselig und unheimlich. Du trittst in einem stockdunklen Raum gegen eine unbekannte Gestalt an und spielst ein einfaches, aber mechanisch ausgefeiltes Kartenspiel, bei dem es um Blut und Zähne geht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ohne zu viel zu verraten, kann ich nur so viel sagen: Nichts kommt auch nur annähernd an Inscryption. Man kann es zwar nur einmal spielen, aber was für ein Erlebnis das sein wird!

Aber wie Sie vielleicht schon vermutet haben, Inscryption ist viel mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen, aber es genügt zu sagen, dass die beklemmende Handlung, die unvergesslichen Figuren und der meisterhafte Einsatz von Spannung und Atmosphäre perfekt zu dieser gruseligen Jahreszeit passen.

Mein Fazit:Egal, ob du auf der Suche nach einem gruseligen Deckbau-Spiel bist oder in einen tiefen, unvorhersehbaren Abgrund eintauchen möchtest – es gibt nichts Vergleichbares zu Inscryption.

Was sagen die Spieler dazu?

ManNumber48

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Such nichts im Internet nach. Spiel einfach.

16. Mika und der Hexenberg [Ein skurriles Hexenabenteuer]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Chibig, Nukefist Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Metacritic-Bewertung 66

Hast du dir schon mal gewünscht, dass sie Kikis Lieferservice Worum geht es?Mika und der Hexenberg ist wahrscheinlich der erste Titel, der das buchstäblich umsetzt.

In diesem gemütlichen Spiel schlüpfst du in die Rolle der Hexenlehrling Mika, die seit kurzem bei Olagari in der Lehre ist. Auch wenn der Weg zunächst einfach zu sein scheint, erlebt Mika einen ziemlichen Schock, als Olagari sie vom Berg verjagt und ihr zur Sicherheit auch noch den Besen zerbricht, bevor er ihr sagt, sie solle wieder hinaufklettern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mika und der Hexenberg ist ein einfaches, gemütliches und unterhaltsames Spiel, perfekt für alle, die es an Halloween lieber ruhig angehen lassen möchten.

Um diese schwierige Lektion zu meistern, muss Mika einen Job als Paketzustellerin annehmen, um etwas mehr Geld zu verdienen und gleichzeitig ihre Flugkünste zu verbessern. Auch wenn es recht einfach ist, ist es doch immer ein gutes Gefühl, die Pakete pünktlich abzuliefern. Die Flugsteuerung verdient eine besondere Erwähnung, und noch nie hat es so viel Spaß gemacht, auf einem Besen herumzufliegen.

Mein Fazit:WährendMika und der Hexenberg Auch wenn es dem Genre nicht viel Neues bietet, bleibt es ein unterhaltsamer und unbeschwerter Titel, der sich hervorragend für Gelegenheitsspieler eignet.

Was sagen die Spieler dazu?

Hyper_Fixierung

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Die Handlung wirkt etwas gehetzt, aber das Flugsystem macht richtig Spaß

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Eerie Guest Studios, tinyBuild Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Metacritic-Bewertung 59

Idyllische Vororte, unter deren Oberfläche etwas Unheimliches brodelt, sind ein fester Bestandteil von Horrorfilmen. Angefangen bei Klassikern wie Der Albtraum in der Elm Street and Halloween (Hallo nochmal, Herr Myers) bis hin zu moderneren Interpretationen wie Atme nichtand Barbar… das Gefühl, dass in diesem Paradies irgendetwas ganz leicht nicht stimmt, ist ein zentraler Horror-Motiv.

Als investigativer Journalist Quentin ist es deine Aufgabe, eigene Nachforschungen (sprich: Einbruch) über den unheimlichen Mr. Peterson anzustellen. Die gesamte Stadt Raven Brooks wird zu deinem Spielfeld, und durch sorgfältige Untersuchung wirst du herausfinden, was genau vor sich geht. Aber Vorsicht: Viele Nachbarn werden ganz sicher nicht begeistert sein, wenn sie jemanden beim Herumschnüffeln erwischen …

Warum wir uns dafür entschieden haben Hallo Nachbar 2 zeichnet sich durch seine cartoonartige, fast schon skurrile Grafik aus, die einen starken Kontrast zum Stealth-Gameplay bildet. Es ist zudem einer der ersten Titel, die einem in den Sinn kommen, wenn man von einem „Vorstadt-Horror-Spiel“ spricht.

Ich will ehrlich sein. Ja, die Entwickler haben beim ersten Teil zu viel versprochen und zu wenig gehalten Hallo Nachbar, das selbst ich nicht gutheißen konnte und das damit den Ruf der Reihe beschädigt hat. Aber Hallo Nachbar 2… ist zwar bei weitem nicht perfekt, hat aber durchaus Momente, in denen es wirklich spannend, gruselig und unterhaltsam ist.

Mein Fazit:WährendHallo Nachbar 2 ist zwar nicht ganz ohne Mängel, erfüllt aber dennoch alle Erwartungen an ein kitschiges, aber spannendes Halloween-Spiel.

Was sagen die Spieler dazu?

Ich bin nicht du

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Ziemlich fehlerhaft, macht aber trotzdem Spaß. Ich würde empfehlen, es im Angebot oder, wenn möglich, zu einem günstigeren Preis zu kaufen.

18. Planet Coaster: Gruseliges Paket [Errichte deinen eigenen Geisterbahn-Themenpark]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PC, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Frontier Developments Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung Nicht zutreffend (DLC)

Ich verstehe das: Manchmal wollen wir lieber derjenige sein, der andere erschreckt, statt selbst erschreckt zu werden. Und wie könnte man die Halloween-Stimmung besser aufbauschen als mit einer verdammt tollen Achterbahn… oder vielleicht sogar einer Planet Coaster?

Wie der Name schon sagt, Planet Coaster ist ein Achterbahn- und Freizeitpark-Simulator, in dem du die Achterbahn deiner Träume bauen kannst – sofern es dein Budget und die Physik zulassen. Je besser deine Achterbahnen sind, desto mehr Besucher kommen, desto mehr Geld verdienst du und desto größere Achterbahnen kannst du bauen. Ganz einfach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Basisspiel hat einen eher lockeren Charakter; DLCs wie der Gruseliges Pakethilft dir dabei, deinen Freizeitpark ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Inhalte modular aufgebaut sind, sodass du dir die gewünschten DLCs ganz nach Belieben aussuchen und kombinieren kannst.

Das Gruselig-Paket ist ein absolutes Muss für alle, die richtig in Halloween-Stimmung kommen wollen. Dieser DLC enthält 2 Fahrgeschäfte, eine große Menge an Bau- und Kulissenteilen (man ist sich einig, dass diese besser zu einem Geisterhaus-Thema passen) sowie ein Entertainer, King Ghoster.

Mein Fazit:Das „Spooky Pack“ für Planet Coaster ist einfach unumgänglich, wenn es darum geht, Halloween-Stimmung in Ihre Freizeitparks zu bringen.

Was sagen die Spieler dazu?

auf der Stelle gehen

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Ein absolutes Muss für Gruselparks.

19. Fortnite Fortnitemares [Gruselige Saison-Skins]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PC, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung 78 (Grundspiel)

Ja, ich weiß, es ist kein Spiel, aber wir würden unsere Pflicht vernachlässigen, wenn wir nicht darauf hinweisen würden FortnitejährlicheFortnitemares Ereignis auf dieser Liste. Fortnitemares is Fortnitedie jährliche Halloween-Veranstaltung von kommt nur einmal im Jahr vor.

WährendFortnitemareswird eine neue Reihe von Quests freigeschaltet. Mit jeder abgeschlossenen Quest kommst du der Freischaltung zeitlich begrenzter Gegenstände und Kosmetikartikel näher. Vor allem aber läutet dies die Einführung neuer gruseliger Fortnite-Halloween-Skins ein, von denen viele Crossover mit klassischen Horror-Franchises sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fortnitemares bietet nicht nur neue Inhalte an, sondern nimmt in der Regel auch ältere saisonale Skins wieder ins Sortiment auf. Wenn du dir vorwirfst, einen bestimmten Skin nicht gekauft zu haben, als du die Gelegenheit dazu hattest, hast du vielleicht Glück.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels,Fortnitemares Für 2025 gibt es bisher nur erste Hinweise auf den Inhalt, das Highlight ist das K-Pop-Dämonenjäger Die Zusammenarbeit wurde am 2. Oktober veröffentlicht. Was als Nächstes kommt, ist noch völlig offen, doch es gibt Gerüchte, dass wir unter anderem einen Ghostface-Skin, einen Jason-Voorhees-Skin und einige Scooby-Doo-Skins bekommen werden.

Mein Fazit:Egal, ob du wegen der Skins oder wegen der zeitlich begrenzten Kosmetikartikel dabei bist, das diesjährige Fortnitemares sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Was sagen die Spieler dazu?

Wrrangda

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Ich hoffe, ihr habt eure V-Bucks schon bereit.

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Red Fur Games, Application Systems Heidelberg Durchschnittliche Spielzeit ca. 7 Stunden Metacritic-Bewertung Nicht zutreffend (ohne Altersfreigabe)

Sagen wir es ganz offen: Hexenhaftist im Grunde genommen eine Neugestaltung von Verbrannt. Das macht es aber nicht zu etwas Schlechtem; wenn überhaupt, sorgen der magische Charme und die Ästhetik dafür, dass dieses Spiel auf der Liste der Spiele steht, die man unbedingt spielen sollte 31., und es ist einein fantastisches Multiplayer-Spiel als krönenden Abschluss der Feier.

In Hexenhaft, spielst du (zusammen mit bis zu 3 weiteren Freunden) als Hexe, die für das Brauen von Zaubertränken zuständig ist. Genau wie bei Verbrannt… Für jeden Zaubertrank sind bestimmte Verfahren und Zutaten erforderlich, und wenn man sich nicht daran hält, wird die Küche wahrscheinlich in Flammen aufgehen – oder Schlimmeres.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hexenhaftist genauso unterhaltsam und chaotisch wie Verbranntist. Auch wenn es nicht ganz so ausgefeilt ist, bietet es doch eine Abwechslung zu den üblichen Koop-Simulatoren rund um die Küche, die es wert ist, erlebt zu werden.

Als ob es nicht schon genug wäre, sich durch immer komplexere Zaubertrankrezepte zu kämpfen, HexenhaftAußerdem wird der Schwierigkeitsgrad durch immer neue Wendungen ständig erhöht. Jeder Level bringt etwas Neues mit sich, sodass du und deine Hexenfreundinnen stets auf der Hut sein müsst, um die volle Punktzahl zu erreichen. Denk einfach daran: Chaos macht Spaß.

Mein Fazit:Hexenhaftbietet zwar abgesehen von der Präsentation nichts Neues, ist aber eine lohnenswerte Bereicherung für die Koop-Szene, die stundenlangen Spielspaß verspricht.

Was sagen die Spieler dazu?

RicochetRodent

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Ideal, wenn du etwas suchst, das sich nicht allzu sehr von „Overcooked“ unterscheidet

Mein Fazit

So, 20 Spiele bedeuten20 Auswahlmöglichkeiten. Das sind immer noch eine Menge Optionen, die man durchgehen muss, und weil es so viele sind, kann es trotzdem schwierig sein, genau das Richtige zu finden. Schauen wir uns das also noch genauer an.

Was ist heute der beste Einstieg in Halloween-Videospiele?

Für echten Horror und Nervenkitzel → Silent Hill 2

Ein Horror-Spiel-Klassiker, dessen Neuauflage das Original übertrifft und jede Menge wirklich gruselige Schreckmomente bietet.

Ein Horror-Spiel-Klassiker, dessen Neuauflage das Original übertrifft und jede Menge wirklich gruselige Schreckmomente bietet. Für Jumpscares → Fünf Nächte bei Freddy: Schwesterort

Perfekt für Horrorfans, die den Nervenkitzel unerwarteter Schreckmomente und unheimlicher Spannung lieben.

Perfekt für Horrorfans, die den Nervenkitzel unerwarteter Schreckmomente und unheimlicher Spannung lieben. Für gruselige Weihnachtsstimmung → Kostüm-Quest

Kostüm-Questist gruselig und doch festlich und wird dich garantiert in deine Zeit als „Süßes oder Saures“-Sammler zurückversetzen.

Kostüm-Questist gruselig und doch festlich und wird dich garantiert in deine Zeit als „Süßes oder Saures“-Sammler zurückversetzen. Zu Action-Horror & thematischen Empfehlungen → Dead by Daylight

Ganz gleich, ob man als Mörder oder als Überlebender spielt – eine Begegnung mit Horrorlegenden ist immer ein ganz besonderes Erlebnis.

Ganz gleich, ob man als Mörder oder als Überlebender spielt – eine Begegnung mit Horrorlegenden ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Für Abenteuer- und Metroidvania-Spiele → Castlevania: Symphonie der Nacht

Es mag zwar alt sein, aber Symphonie der Nacht ist nach wie vor ein herausragendes Metroidvania, das das Genre geprägt hat.

Es mag zwar alt sein, aber Symphonie der Nacht ist nach wie vor ein herausragendes Metroidvania, das das Genre geprägt hat. Für Kinder →Luigis Mansion 3

Ein Spiel voller Spielspaß, das nur ganz leicht gruselig ist, macht es perfekt für jüngere Spieler sowie Gelegenheitsspieler.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Halloween-Videospiel?

Welches das beste Halloween-Videospiel ist, hängt davon ab, welche Art von Erlebnis du suchst. Wer auf der Suche nach Grusel und Nervenkitzel ist, könnte sich für Silent Hill 2, Alien: Isolation, or Dead by Daylight, während diejenigen, die auf der Suche nach leichteren Erlebnissen sind, vielleicht in Betracht ziehen könnten, Luigis Mansion 3 or Kostüm-Quest.

Welche Halloween-Spiele eignen sich gut für Kinder zu Hause?

Einige gute Halloween-Spiele für Kinder zu Hause sind Luigis Mansion 3, Kostüm-QuestundGänsehaut: Schrecken in Little CreekDenken Sie daran, dass Sie sich Gameplay-Videos ansehen können, um herauszufinden, ob diese Spiele für Ihre Kinder geeignet sind.

Was ist das gruseligste Spiel für eine Übernachtungsparty?

Welches das gruseligste Spiel für eine Übernachtungsparty ist, hängt davon ab, worauf eure Gruppe Lust hat. Für alle, die auf Schreckmomente aus sind, ist das Fünf Nächte bei FreddyDie Serie von … ist ein guter Einstieg. Vielleicht möchten Sie sich auch einmal Dead by Daylight oder Geisterjagd-Spiele wie Phasmophobia.

Gibt es ein Horrorspiel für Halloween ohne Jumpscares?

Ja, es gibt Horrorspiele für Halloween ohne Jumpscares, wie zum Beispiel Alien: Isolation or Kleine Albträume. Diese Spiele setzen auf atmosphärische Spannung, um ihren Horror-Faktor aufrechtzuerhalten, und etwaige Schreckmomente entstehen meist durch das eigene Handeln als Spieler.

Welches ist das beste Halloween-Videospiel für große Gruppen?

Welches das beste Halloween-Videospiel für große Gruppen ist, hängt davon ab, welche Art von Erlebnis eure Gruppe sucht. Für gruselige Koop-Erlebnisse würde ich Horrorspiele wie Dead by Daylight or Phasmophobia.

Welche Spiele bieten Halloween-Skins an?

Es gibt viele Spiele, die Halloween-Skins haben. Fortnite steht dabei an erster Stelle, doch die meisten Live-Service-Spiele, wie das Call of Duty Serie, die habe ich auch.