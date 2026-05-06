20 Spiele wie „Dead Space“ im Jahr 2025 für gruselige Nächte

Wenn du auf der Suche nach Spielen bist, die Dead Space, Da kommt dir etwas ganz Besonderes entgegen. Diese Meisterwerke des Survival-Horrors garantieren dieselbe nervenaufreibende Spannung und dieselben Gänsehautmomente, die Dead Spaceunvergesslich.

Egal, ob du auf Science-Fiction-Horror oder psychologischen Grusel stehst – hier findest du bestimmt etwas, das deinem Geschmack entspricht .

In diesem Artikel habe ich eine Liste der besten Spiele zusammengestellt, die du spielen kannst, wenn du Lust auf mehr davon hast. Mach dich bereit für spannende Kämpfe und jede Menge Spannung!

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Dead Space“

Wenn du auf der Suche nach Spielen wie „Dead Space“ bist, um dein Verlangen nach Horror zu stillen, sind dies meine Top-Empfehlungen, die dir dieselbe gruselige Atmosphäre, spannungsgeladenes Gameplay und pures Adrenalin bieten:

Cronos: Der neue Morgen (2025) – Dieses Action-RPG bietet spannende Kämpfe und ermöglicht es dir, deinen Charakter ganz nach deinem Spielstil anzupassen. Es hat genau diese Sci-Fi-Horror-Atmosphäre, die ich so liebe – perfekt, wenn du Spiele wie „Dead Space“ magst.

– Dieses Action-RPG bietet spannende Kämpfe und ermöglicht es dir, deinen Charakter ganz nach deinem Spielstil anzupassen. Es hat genau diese Sci-Fi-Horror-Atmosphäre, die ich so liebe – perfekt, wenn du Spiele wie „Dead Space“ magst. Das Callisto-Protokoll (2022) – Wenn du brutale Kämpfe und eine gruselige Atmosphäre suchst, ist das genau das Richtige für dich. Im Grunde ist es „Dead Space“ in einer neuen Welt mit Next-Gen-Grafik, die jeden Schreck noch intensiver macht.

– Wenn du brutale Kämpfe und eine gruselige Atmosphäre suchst, ist das genau das Richtige für dich. Im Grunde ist es „Dead Space“ in einer neuen Welt mit Next-Gen-Grafik, die jeden Schreck noch intensiver macht. Resident Evil 3 Remake (2020) – Nonstop-Action, bei der Nemesis dich auf Schritt und Tritt verfolgt. Ich liebe diese Mischung aus Survival-Horror – perfekt, wenn man rasanten Nervenkitzel sucht.

Lies weiter und tauche tiefer in die vollständige Liste der Spiele ein, die „Dead Space“ ähneln. Es wartet noch jede Menge gruseliger Spaß auf dich.

Die 20 besten Spiele im Stil von „Dead Space“ für Horrorfans

Wie viele davon hast du schon gespielt? Diese Spiele wie Dead Space hält dich auf Trab, egal ob du auf Science-Fiction, Psychohorror oder actiongeladene Survival-Spiele stehst. Bist du bereit für deinen nächsten Albtraum? Dann tauchen wir gleich in die komplette Liste ein!

1. Cronos: Der neue Morgen [Die beste Action-RPG-Alternative zu Dead Space]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-RPG / Sci-Fi-Horror Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gunfire Games Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von Dead Space, die nach Science-Fiction-Action-RPG-Elementen suchen Was mir gefallen hat Intensive Kämpfe, düstere Sci-Fi-Atmosphäre

Cronos: Der neue Morgen hebt das Survival-Horror-Erlebnis auf ein ganz neues Niveau mit Zeitreise-Mechaniken und eine retro-futuristische Welt das seinen Platz als eines der Die besten Action-RPGsheute.

Die Gegner sind keine gewöhnlichen Gegner – Wenn du sie nicht richtig tötest, verschmelzen sie und werden noch stärker. Wenn dir das Ressourcenmanagement von Dead Space, wirst du das begrenzte Inventar und die begrenzte Munition in Cronos, was dich dazu zwingt, deine Angriffe und deine Überlebensstrategie gut zu durchdenken.

Das Gameplay selbst ist eine Mischung aus strategischen Kämpfen und Erkundung. Jeder Kampf fühlt sich entscheidend anund ich merkte, dass ich ständig mein Inventar überprüfte, um sicherzugehen, dass ich genug Ressourcen für die nächste Begegnung hatte.

Die Zeitreise-Mechanik hebt dieses Spiel deutlich von anderen Titeln des Genres ab, das dir verschiedene Möglichkeiten bietet, Probleme anzugehen und die Zeitachse zu beeinflussen. Doch während die RPG-Elemente für mehr Tiefe sorgen, kann sich das Fortschrittssystem manchmal etwas mühsam anfühlen, was für manche Spieler den Spielfluss stören könnte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus Zeitreise-Elementen und Survival-Horror macht das Spiel zu einem Highlight des Genres. Cronos: Der neue Morgen ist ideal für Fans, die ein intensives, fesselndes Spielerlebnis mit strategischen Kämpfen suchen.

Die retro-futuristische Ästhetik von Cronossind genau richtig, wo sich elegante Sci-Fi-Technik mit brutalistischer Architektur verbindet das wirkt kalt und bedrückend. Jeder Bereich wirkt sorgfältig gestaltet, und jeder Raum trägt zu der unheimlichen Atmosphäre bei.

Licht und Schatten werden kreativ eingesetzt, um die Spannung aufrechtzuerhalten; man weiß nie, ob nicht gerade etwas im Verborgenen lauert. Das Sounddesign sorgt für zusätzliche Unbehaglichkeit, denn jedes Knarren und Knacken in der Spielwelt wirkt wie ein Teil der verdrehten Handlung des Spiels.

Mein Fazit: Wenn du es mit Gegnern aufnehmen willst, die nicht nur eine Herausforderung darstellen, sondern sich auch zu furchterregenden Gestalten verwandeln können, dann Cronos: Der neue Morgen ist genau das Richtige für dich. Die Mischung aus Zeitreise-Mechaniken und Survival-Horror ist perfekt für Fans von Dead Space, die sich nach etwas Neuem mit strategischem Anspruch sehnen.

Was sagen die Spieler dazu?

ElJacko170

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich habe bisher ein Drittel des Spiels durchgespielt und bin total begeistert. Wenn du ein Fan von „Dead Space“ oder den neueren „Resident Evil“-Spielen bist, kann ich dir das Spiel wärmstens empfehlen.

2. Das Callisto-Protokoll [Der beste geistige Nachfolger von Dead Space]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Third-Person-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Striking Distance Studios Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach dem spannungsgeladenen, auf Horror ausgerichteten Spielerlebnis von „Dead Space“ sehnen Was mir gefallen hat Fesselndes Sounddesign, filmreife Handlungsmomente

Das Callisto-Protokoll is Dead Spaceder geistige Nachfolger von: ein brutales TPS die Handlung spielt in einem futuristischen Gefängnis auf einem Jupitermond. Wenn du auf intensive Kämpfe und beengte Umgebungen stehst… dieses Spiel wird sich wie ein abgedrehter Albtraum anfühlen, dem du nicht entkommen kannst. Die brutalen Nah- und Fernkämpfe des Spiels werden dich ins Schwitzen bringen, während du gegen groteske Monster um dein Überleben kämpfst.

Der Kampf ähnelt sehr Dead Space was die Brutalität angeht, allerdings mit etwas mehr Action hautnah und mitreißend. Du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob du kämpfst oder fliehst, was dem Ganzen eine ganz neue Dringlichkeit verleiht.

Die Geschichte ist fesselnd, mit jeder Menge Wendungen und einer spannenden Charakterentwicklung, auch wenn das Tempo in der Mitte manchmal etwas nachlässt, vor allem wenn sich die Kämpfe etwas wiederholen. Dennoch lässt der Film in Sachen Horror und Spannung nie nach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Callisto-Protokoll vermittelt genau dasselbe Gefühl von beklemmendem Entsetzen Dead Space das, wonach sich die Fans sehnen: brutale Kämpfe und eine düstere, bedrückende Welt.

Die Grafik ist atemberaubend, mit Next-Gen-Grafik, die die Gefängnisanlage in erschreckendem Detail zum Leben erwecktz. Die Umgebungen sind schmutzig und voller versteckter Gefahren, und die Beleuchtung wird genutzt, um echte Spannung zu erzeugen – Schatten bewegen sich, und man fühlt sich nie sicher, selbst in den kleinsten Räumen nicht.

Das Sounddesign ist unglaublich, wobei jedes Knarren in der Umgebung und die schrecklichen Schreie der Feinde dich ständig daran erinnern, dass hinter jeder Ecke Gefahr lauert.

Mein Fazit: Wenn dir die unerbittliche Spannung und die schrecklichen Monster aus Dead Space, Das Callisto-Protokoll iEin absolutes Muss. Es bietet brutale Kämpfe in einer atmosphärischen Umgebung, die einen von Anfang bis Ende fesseln.

Was sagen die Spieler dazu?

UltraGeezer

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Dieses Spiel ist der Hammer! Ich hatte es bisher gemieden, weil ich wirklich schlechte Dinge darüber gehört hatte. Aber ich bin total begeistert davon, wie viel Spaß mir dieses Spiel macht. Ich habe mir die Deluxe-Edition im PlayStation Store für 13 Dollar geholt. Ich weiß, dass ich in diesem Subreddit offene Türen einrenne. Aber falls jemand nach einer Rezension aus dem Jahr 2025 sucht und auf diesen Beitrag stößt: Ich hatte auf der PS5 keinerlei Performance-Probleme. Definitiv etwas für Fans von Dead Space, The Last of Us und Resident Evil.

3. Resident Evil 3 Remake [Das beste Spiel für den Adrenalinkick, ähnlich wie Dead Space]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Action Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans, die sich nach adrenalingeladenen Kampf- und Verfolgungsjagden sehnen Was mir gefallen hat Rasante Schreckmomente, legendäre Bosskämpfe

Resident Evil 3 Remake ist die perfekte Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem rasanten, ein adrenalingeladenes Survival-Horror-Spiel.

Die Nemesis ist dir ständig auf den Fersen und treibt dich an den Rand des Abgrunds, während du dich durch die postapokalyptischen Straßen von Raccoon City bewegst. Mit ausgefeilten Kämpfen und flüssigen Bewegungen… hält einen mit spannenden Momenten bei der Stange, die Dead Space Fans werden das zu schätzen wissen.

Die Kämpfe sind rasant und intensiv, mit cleveren Ausweichmanövern und einem actiongeladenen Gameplay, das keine Atempause lässt. Die Verfolgungsjagd mit dem Nemesis sorgt für zusätzliche Spannung und zwingt dich dazu, spontan schnelle Entscheidungen zu treffen.

Das Spiel hat ein hohes Tempo, mit mehr Action und Adrenalin als sein Vorgänger, dabei geht jedoch ein Teil des langsameren, atmosphärischeren Horrors verloren. Dennoch ist der Film perfekt für alle, die sich nach diesem ständigen Adrenalinschub sehnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Action ohne Pause kombiniert mit Survival-Horror suchst, Resident Evil 3 Ein Remake ist die beste Wahl. Die Nemesis ist unerbittlich, sodass sich jede Begegnung dringlich und hochriskant anfühlt.

Die Grafik erweckt Raccoon City mit atemberaubender Detailtreue zum Leben. Die zerstörten Straßen und die chaotische Umgebung sind atemberaubend und strahlen mit ihrer düsteren, rauen Atmosphäre eine beklemmende Spannung aus.

Die Beleuchtung sorgt für eine dramatische Wirkung und lässt jede Ecke zu einer potenziellen Gefahr werden, während die Das Sounddesign verstärkt das Gefühl, dass die Gefahr direkt hinter einem lauert.

Mein Fazit: Wenn du einen rasanten Survival-Horror mit hohem Einsatz suchst, Resident Evil 3 Remake ist die perfekte Wahl. Der Film steckt voller rasanter Action, spannender Momente und einer unvergesslichen Verfolgungsjagd.

Was sagen die Spieler dazu?

V2hR7eL9kP3sG5wA

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

„Resident Evil 3 REmake“ weiß genau, was es ist: ein schlankeres, knallhartes Pendant zu seinen Vorgängern. Es ist ein visuelles Wunderwerk mit phänomenalem Tempo, sowohl was das Gameplay als auch die Erzählung angeht. RE3 überzieht seine Spielzeit nicht, schafft es aber dennoch, durch ein durchdachtes „New Game Plus“-Erlebnis für anhaltenden Spielspaß zu sorgen. Ein paar kleinere Mängel, wie zum Beispiel, dass der Hauptgegner im direkten Spielgeschehen nie wirklich bedrohlich wirkt, verhindern, dass es ein 5/5-Erlebnis wird.

4. Prey [Das beste Sci-Fi-Horror-Spiel im Stil von Dead Space]

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Science-Fiction-Horror / Ego-Rollenspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Arkane Studios Durchschnittliche Spielzeit 18–25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Erkundungen und spontanem Gameplay mit Horrorelementen haben Was mir gefallen hat Levels mit tiefgründiger Handlung und offenem Ende, fesselnde Umgebungen

Beuteist ein brillantesScience-Fiction-Horror-Spiel das einen in eine Eine schaurige Geschichte an Bord der Raumstation Talos I. Die Mimics – Wesen, die sich in Alltagsgegenstände verwandeln können – halten dich in Atem, sodass sich jede Ecke, um die du biegt, wie eine potenzielle Falle anfühlt.

In diesem Spiel kannst du die Kämpfe ganz nach deinen Vorstellungen gestalten, sei es durch brutale Kämpfe oder indem du deine Umgebung nutzt, um die Außerirdischen zu überlisten.

Das Tempo ist langsam und bedächtig, was beim Erkunden der Station eine unglaubliche Spannung aufbaut. Du hast viel Spielraum bei der Entscheidung, wie du mit den außerirdischen Bedrohungen umgehen möchtest… und die vielfältigen Lösungsansätze für jedes Problem sorgen für Abwechslung.

Auch wenn es im Spiel durchaus Momente gibt, in denen es etwas schleppend vorangeht, finde ich, Die Atmosphäre und die Weltgestaltung sind unübertroffen, sodass man es kaum aus der Hand legen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Beute hat diese Science-Fiction-Horror-Atmosphäre mit gruseligen Kreaturen und einem Gefühl der Einsamkeit, das perfekt für Fans von Dead Space. Dank seines offenen Spielkonzepts kannst du das Spiel ganz nach deinen Vorstellungen gestalten.

Die Raumstation ist wunderschön, mit atemberaubenden Details, die den Bahnhof lebendig wirken lassen und doch den Eindruck vermitteln, er stünde kurz vor dem Einsturz. Licht- und Tondesign wirken zusammen und sorgen dafür, dass sich jeder Raum beengend und beunruhigend anfühlt. Die visuellen Effekte, wie zum Beispiel die Verwandlungen der Mimics, sind ein gelungener Einfall, der einen ständig in Atem hält.

Mein Fazit:Wenn du Science-Fiction-Horror mit offenem Spielverlauf und tiefem Eintauchen in die Spielwelt liebst, Beute ist ein absolutes Muss. Es hat einfach alles: gruselige Atmosphäre, eine zum Nachdenken anregende Geschichte und Spannung ohne Ende.

5. Alien: Isolation [Die beste Alternative zu „Dead Space“ im Bereich reiner Survival-Horror]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Stealth Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber Creative Assembly Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von purem, nervenaufreibendem Survival-Horror Was mir gefallen hat Gespannte Atmosphäre, furchteinflößende KI, authentisches Alien-Feeling, strategisches Stealth-Gameplay

Alien: Isolationist einein Stealth-Spiel mit Survival-Horror-Elementen in seiner ganzen Pracht. Du trittst gegen den Xenomorph an, der dich entsprechend deinen Handlungen jagt, und Du musst dich anschleichen und strategisch vorgehen, um zu überleben.

Die außerirdische KI ist unberechenbar, damit sich jede Begegnung neu anfühlt, und es gibt keine Möglichkeit, sich dem direkt zu stellen. Wenn man diese beklemmende Angst vor Dead Space… dieses Spiel wird diese Spannung wieder aufleben lassen.

Das Gameplay ist eine spannende Mischung aus Versteckspiel und dem Versuch, den Außerirdischen zu überlisten, bei dem begrenzte Ressourcen dich dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Die KI ist furchteinflößend, und es gibt keinen Spielraum für Fehler.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das unberechenbare Verhalten des Xenomorphs in Verbindung mit dem Schwerpunkt auf Überleben statt Kampf macht es zu einem Survival-Horror-Spiel der Spitzenklasse, perfekt für Fans von Dead Space.

Ja, ich finde auch, dass es sich langsam entwickelt, aber genau das macht dieses Spiel so wirkungsvoll. Das Tempo mag sich manchmal etwas langsam anfühlen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn der Außerirdische endlich auftaucht.

Die Grafik des Spiels ist wunderschön, und Die fremdartige Umgebung gibt den Look des Originalfilms „Alien“ perfekt wieder. Das Licht- und Tondesign ist erstklassig, hält die Spannung hoch und lässt jedes Knarren und Knacken im Bahnhof beunruhigend real wirken.

Mein Fazit: Wenn du auf puren Survival-Horror stehst und dich gerne vom Xenomorph verfolgen lässt, ist „Alien: Isolation“ genau das Richtige für dich. Es bietet genau die Spannung und Angst, nach der sich „Dead Space“-Fans sehnen.

6. Outlast [Das beste Horror-Spiel, in dem man hilflos ist, ähnlich wie „Dead Space“]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Survival-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Rote Fässer Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Fans von spannungsgeladenem Stealth-Horror ohne Kämpfe Was mir gefallen hat Die Hilflosigkeit, sich nur verstecken oder weglaufen zu können.

Outlast versetzt dich direkt in die Mount Massive-Anstalt, mit nichts als deinem Verstand und einer Handkamera bewaffnet. Jeder Gang und jeder dunkle Raum birgt Gefahren, und man spürt ständig den Druck, wehrlos zu sein.

Wenn dirDead Spacedie Spannung,dieses eindringliche Horrorspiel geht noch einen Schritt weiter. Die Geschichte entfaltet sich nach und nach durch Dokumente, geflüsterte Hinweise und Hinweise aus der Umgebung, die dich fesseln, während du die Geheimnisse der Anstalt aufdeckst.

Beim Gameplay dreht sich alles um Timing und Positionierung. Ich merkte, wie ich mich an Wänden entlangschlich, um Ecken spähte und bei Bedarf losrannte. Die Nachtsichtkamera wird zu deiner Lebensader: Sie ermöglicht es dir, in stockfinsterer Nacht zu sehen, macht dich aber bei falscher Anwendung für Feinde sichtbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Outlast verwandelt das Gefühl der Hilflosigkeit in eine Meisterleistung der Spannung; ein wahrhaft erschreckendes Erlebnis, das einem noch lange nach dem Ablegen des Controllers im Gedächtnis bleibt.

Ja, manche Abschnitte wirken etwas eintönig, aber das Spiel hält mich durch plötzliche Geräusche und unvorhersehbare Bewegungen der Gegner bei jedem Schritt in Atem, sodass jeder Moment zu einem potenziellen Schreckmoment wird.

Die Anstalt ist schmutzig, mit blutbefleckten Wänden und verzerrten Geräuschen, die einen ständig an seiner Wahrnehmung der Umgebung zweifeln lassen. Die Schatten scheinen sich von selbst zu bewegen und erzeugen ein Gefühl der Paranoia.

Die Nachtsichtfunktion der Kamera hebt jedes beunruhigende Detail hervor, während die Umgebungsgeräusche dich in einen furchterregenden Albtraum ziehen. Das Umgebungsdesign vermittelt das Gefühl, gefangen zu sein, und die Spannung lässt nie nach; du erlebst dieses ständige Gefühl, als würde dir das Herz bis zum Hals schlagen.

Mein Fazit:Wenn du dich nach purem, unerbittlichem Horror ohne die Krücke des Kampfes sehnst, ist „Outlast“ genau das Richtige für dich. Es ist intensiv, und die Mechanik der Wehrlosigkeit lässt dich in jedem Moment ins Schwitzen kommen.

7. Amnesia: The Dark Descent [Die besten bahnbrechenden Horror-Spiele im Stil von Dead Space]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Survival-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2010 Urheber Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Am besten geeignet für Horror-Fans, die Wert auf Atmosphäre und psychologische Spannung legen Was mir gefallen hat Das System zur Erhaltung der geistigen Gesundheit und das Fehlen von Kämpfen, das mich in Atem hält

Amnesia: The Dark Descentist einMeilenstein unter den Horrorspielendass setzt nach wie vor Maßstäbe in Sachen psychologischer Terror. Du erkundest ein Spukschloss und deckst dabei eine Geschichte auf, die von Dunkelheit und Geheimnissen durchdrungen ist.

Im Gegensatz zum klassischen Horror, Es geht weniger darum, Gegner zu bekämpfen, als vielmehr darum, seine geistige Gesundheit zu bewahren, was für eine ganz besondere Spannung sorgt, die Fans von „Dead Space“ zu schätzen wissen werden.

Im Spiel dreht sich alles um heimliches Vorgehen, das Lösen von Rätseln und das Verstecken; ich musste ständig meine Bewegungen abwägen und direkte Konfrontationen vermeiden. Dank des „Sanity“-Mechanismus wirken dunkle Ecken und plötzliche Geräusche wirklich furchterregend.

Auch wenn sich die KI manchmal etwas vorhersehbar anfühlt, Der unerbittliche psychologische Druck lässt das Spiel lebendig wirken. Die Kombination aus cleverem Leveldesign und gut dosierter Spannung sorgt dafür, dass jede Spielsitzung spannend bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Amnesie ist ein Klassiker des psychologischen Horrors, der durch seine einzigartige Mischung aus Handlung, Erkundung und Angst unzählige Horrorspiele beeinflusst hat.

Die Schlossumgebungen sind unheimlich und detailreich. Flackernde Kerzen, seltsame Geräusche und wechselnde Perspektiven halten einen in Atem und schaffen eine beklemmende Atmosphäre, die das Gefühl vermittelt, das Schloss sei lebendig und beobachte einen. Die visuellen und akustischen Effekte des Spiels verwandeln selbst ruhige Momente erfolgreich in atemberaubende Spannung.

Mein Fazit: Amnesie ist perfekt für Fans von Psychohorror, die ein Spiel suchen, das einem noch lange im Gedächtnis bleibt. Die Kombination aus Handlung, Atmosphäre und Spannung ist zeitlos.

8. Soma [Die beste existenzielle Science-Fiction-Alternative zu Dead Space]

Unsere Bewertung 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Survival-Horror / Science-Fiction Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Science-Fiction-Fans, die Horror mit philosophischen Elementen mögen Was mir gefallen hat Eine tiefgründige Geschichte, philosophische Themen, eine unheimliche Unterwasserwelt

Lesen verbindet Science-Fiction-Horror mit existenzieller Angst: Du befindest dich in einer überfluteten, verlassenen Forschungsanlage, in der der wahre Schrecken sowohl von den Kreaturen als auch von der Geschichte selbst ausgeht.

Da Kämpfe hier nur eine untergeordnete Rolle spielen, sind Heimlichkeit, Strategie und kritisches Denken der Schlüssel zum Überleben. Das Spiel beschäftigt sich mit den Themen Identität und Moral, was ihm eine erzählerische Tiefe verleiht, die Dead Space Fans, die eine durchdachte Erzählweise schätzen, werden ihre Freude daran haben.

Das Gameplay ist eine Mischung aus dem Ausweichen vor Gegnern, dem Lösen von Rätseln und dem Erkunden der Umgebung. Ich musste jeden Schritt sorgfältig planen und mich vor Bedrohungen verstecken oder sie ablenken, anstatt sie direkt zu bekämpfen. Für ein spannendes Ego-Shooter-Spiel, Die Spannung bleibt konstant, und die Geschichte fesselt einen mit ethischen Dilemmata und überraschenden Wendungen.

Auch wenn das Tempo an manchen Stellen etwas nachlässt, tDas Eintauchen in die Geschichte und die Beklemmung sind unvergleichlich, vor allem, wenn man im Dunkeln auf unbekannte Wesen trifft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lesen ist ein existentieller Horror-Titel mit einem unheimlichen Spielablauf, was ihn zu einem Highlight für Fans von Science-Fiction-Horror macht, die mehr als nur Schreckmomente suchen.

Die Anlage ist visuell atemberaubend: Überflutete Gänge und von Außerirdischen befallene Labore vermitteln ein Gefühl der Isolation und des Verfalls. Das Sounddesign ist ebenso furchteinflößend, von tropfendem Wasser bis hin zu entfernten, verzerrten Geräuschen. Jeder Bereich trägt zur bedrückenden Atmosphäre des Spiels bei das dich in eine Welt entführt, in der die Gefahr allgegenwärtig und unvorhersehbar ist.

Mein Fazit:Lesen ist ein absolutes Muss, wenn du intellektuellen, gruseligen Science-Fiction-Horror magst. Es ist spannend und regt zum Nachdenken an.

9. Schichten der Angst [Das beste Spiel im Stil von „Dead Space“ mit atmosphärisch-düsterem Ambiente]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Aus der Ich-Perspektive / Psychologischer Horror Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 (Neuverfilmung), Original 2016 Urheber Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die surreale, kunstorientierte Horrorerlebnisse mögen Was mir gefallen hat Wechselnde Räume, eindringliche Bilder, fesselnde Erzählkunst

Schichten der Angstist eine psychologische Horrorreise das einen in die verdrehte Gedankenwelt eines Malers entführt, das eine Albtraumwelt erschafft, die sich ständig verändert.

Das Spiel setzt eher auf Erzählung und Halluzinationen als auf Kämpfet; ein wahrhaft einzigartiges Horrorerlebnis für Fans von Dead Space, die eine kreative Interpretation des Grauens schätzen.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Erkundung und Rätsel, die mit der Umgebung zu tun haben. Ich musste mich durch Räume bewegen, die sich ständig veränderten und in denen mich alles auf Trab hielt. Zwar gibt es keine Kämpfe, Die Halluzinationen und Überraschungen machen jeden Augenblick beunruhigend. Die Geschichte schildert nach und nach den Abstieg des Malers in den Wahnsinn, und die Spannung lässt nie nach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der künstlerische Ansatz und der psychologische Horror des Spiels machen es zu etwas Einzigartigem, das Erzählung und Angst auf meisterhafte Weise miteinander verbindet.

Die Bilder sind bizarr und surreal: Räume verformen sich und Gemälde erwachen zum Leben. Der Soundtrack und die Umgebungsgeräusche verstärken das Gefühl des Unbehagens. Die Kombination aus Bild, Ton und Erzählung erzeugt eine bedrückende Atmosphäre, die zutiefst beunruhigend ist.

Mein Fazit: Schichten der Angst ist perfekt für Fans von Psychohorror und surrealer Erzählkunst. Die Spannung ist durchgehend hoch, und das Spiel lässt einen noch lange nach dem Abspann nicht los.

10. Das Böse in uns [Die beste spannende Horror-Alternative zu „Dead Space“]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Third-Person-Perspektive / Survival-Horror Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Tango Gameworks / Bethesda Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, die neben Gruselmomenten auch Action wollen Was mir gefallen hat Brutale Gegner und filmreife Horroratmosphäre

Das Böse in uns verbindet Kampf und Horror in einer verdrehten Welt voller albtraumhafter Kreaturen und Fallen.

Du stehst ständig unter Druck, bei dem es darum geht, Ressourcenmanagement, Kämpfe und Erkundung unter einen Hut zu bringen, während man sich unerbittlichen Gegnern stellen muss. Fans von Dead Space Wer intensiven Survival-Horror mag, wird von Anfang bis Ende gefesselt sein.

Die Kämpfe sind anspruchsvoll und mitreißend, wo man Angriffe sorgfältig planen und gleichzeitig mit begrenzter Munition auskommen muss. Das Spiel hält dich mit Schreckmomenten und spannungsgeladenen Rätseln in Atem. Auch wenn das Tempo manchmal etwas ungleichmäßig ist, machen die unerbittliche Spannung und die Horrorelemente das wieder wett. Glaub mir, du wirst voll und ganz in das Spiel eintauchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus spannungsgeladenen Kämpfen und Survival-Horror sorgt für ein packendes Erlebnis, das Fans von Dead Space das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Die Umgebungen sind grotesk und wunderschön gestaltet, mit Gängen und Landschaften, die durch die Albträume des Protagonisten verzerrt sind. Licht und Schatten werden kreativ eingesetzt, um selbst kleine Räume bedrohlich wirken zu lassen. Das Sounddesign ist hervorragend: Unheimliche Umgebungsgeräusche und Kreaturengeräusche verstärken das Gefühl der Angst.

Mein Fazit:Das Böse in uns ist ein absolutes Muss, wenn du einen Survival-Horror mit hohem Einsatz suchst, der dich in Atem hält und ständig auf Trab hält.

11. Metro Exodus [Die besten postapokalyptischen Survival-Spiele im Stil von Dead Space]

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Erscheinungsjahr 2019 Urheber 4A Games / Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die düstere Welten und atmosphärische Geschichten mögen Was mir gefallen hat Spannende Überlebensmomente, weite, zerfallende Landschaften, beeindruckende Grafik

Metro Exodusist eineinzigartiges postapokalyptisches Spiel, das Survival-Horror mit der Erkundung einer offenen Welt verbindet.

Hier musst du Ressourcen verwalten und dich durch gefährliche Umgebungen voller feindseliger Menschen und Mutanten kämpfen. Fans von Dead Space werden die Spannung und die Überlebensmechaniken lieben.

Das Gameplay fesselt mich ständig. Ich habe Routen erkundet, Vorräte rationiert und sorgfältig abgewogen, wann ich den Kampf mit Gegnern aufnehmen sollte. Die Open-World-Elemente regen zum Erkunden an, mit versteckten Beutegegenständen und Tagebüchern, die die Hintergrundgeschichte der Welt erweitern. Manche Abschnitte können sich manchmal etwas langatmig anfühlen, doch die ständige Bedrohung und die Ressourcenknappheit sorgen für anhaltende Spannung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Metro Exodus zeichnet sich durch die gelungene Verbindung von Überlebensmechaniken, Handlung und Erkundung aus; alles, was wir in dem am bestenU-BahnSpiele.

Die Landschaften sind atemberaubend; man stelle sich verschneite Ödlande und verlassene Städte vor, die voller Umweltgefahren sind. Das Sounddesign verstärkt alles noch, was eine atemberaubende Atmosphäre ständiger Gefahr erzeugt. Die Welt wirkt riesig und lebendig, während die Begegnungen mit Mutanten und Menschen gleichermaßen spannend und fesselnd sind.

Mein Fazit: Wenn du postapokalyptische Survival-Spiele mit umfangreichen Erkundungs- und Kampfelementen liebst, Metro Exodus bietet all das. Die Umgebungen, die Spannung und die Überlebensmechaniken werden dich stundenlang fesseln.

12. Dying Light [Das beste Open-World-Survival-Spiel im Stil von Dead Space]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Action-Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Techland / Warner Bros. Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Parkour + Zombies + offene Spielwelten suchen Was mir gefallen hat Rasante Schreckmomente, legendäre Bosskämpfe

Dying Light verbindet Parkour, Erkundung einer offenen Welt und Survival-Horror zu einem spannenden Abenteuer. Du rennst über Dächer und suchst nach Waffen in einer Stadt, die lebendig und gefährlich wirkt. Wenn du ein Dead SpaceWenn man die Intensität von [Titel] in einer dynamischeren Open-World-Umgebung sucht, ist dieses Spiel genau das Richtige.

Das Gameplay ist rasant und intensiv; Ich fand es toll, von Dach zu Dach zu springen, um Horden auszuweichen, Fallen zu stellen und Waffen anzupassen. Die nächtlichen Begegnungen sind brutal – da sind Tarnung und Strategie gefragt.

Auch wenn sich manche Missionen etwas eintönig anfühlen, sorgen der Tag-Nacht-Zyklus und die Freiheit der offenen Welt dafür, dass die Spannung hoch bleibt und die Action unvorhersehbar bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus Beweglichkeit und der Intensität der offenen Welt macht Dying Light ein Highlight für Fans von spannungsgeladenem Horror-Gameplay.

Die Stadt ist detailreich und weitläufig, und dank der dynamischen Beleuchtung wirken die Nächte wirklich bedrohlich. Die KI der Infizierten ist unberechenbar, und die Geräusche aus der Umgebung lassen jeden Schatten bedrohlich wirken. Ich kann nur sagen, dass Die Bilder und Umgebungsgeräusche schaffen eine fesselnde Atmosphäre das hält dich ständig auf Trab.

Mein Fazit: Dying Light ist perfekt für Spieler, die rasanten Survival-Horror mit viel Bewegungsfreiheit und Flexibilität suchen. Es ist spannend und steckt voller Momente, die das Herz höher schlagen lassen.

13. BioShock Infinite [Die beste narrative FPS-Alternative zu Dead Space]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Story-basierter Shooter Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Irrational Games / 2K Durchschnittliche Spielzeit 10–14 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach einer fesselnden Geschichte und einem filmreifen Design sehnen Was mir gefallen hat Beeindruckende Kulisse, rasante Kämpfe, fesselnde Handlung

BioShock Infinite verbindet Ego-Shooter-Elemente mit einer facettenreichen, storybasierten Welt voller Geheimnisse und moralischer Entscheidungen.

Die Handlung spielt in der schwebenden Stadt Columbia, Es bietet dir intensive Kämpfe, eine fesselnde Geschichte und eine detailreich gestaltete Spielwelt. Fans vonDead Space werden die Spannung und die tiefgründige Handlung genießen, die sie von Anfang bis Ende fesselt.

Das Gameplay verbindet Erkundung mit einzigartigen Kräften, den sogenannten „Vigors“, die es dir ermöglichen, Strategie und Feuerkraft zu kombinieren. Mir haben die kreativen Möglichkeiten, Gegner auszuschalten, sehr gut gefallen, wo ich die Umgebung zu meinem Vorteil nutzen konnte. Das Tempo ist hervorragend, auch wenn es an manchen Stellen etwas hektisch wirkt. Die Geschichte, voller Wendungen und ethischer Dilemmata, fesselt einen von Anfang bis Ende.

Warum wir uns dafür entschieden haben BioShock Infinite schafft einen Ausgleich zwischen Story und Action und bietet einen storybasierten Ego-Shooter, der die Spieler fesselt und gleichzeitig für spannende Kämpfe sorgt.

Columbia ist lebhaft und zugleich beunruhigend, mit schwebenden Straßen und einem unverwechselbaren visuellen Stil. Der Soundtrack und die Umgebungsgeräusche steigern die Spannung während der Kämpfe und Erkundungen. Die Welt ist fesselnd, und das Design der Gegner hält einen stets auf Trab; Du erlebst eine Mischung aus Surrealismus und Horrorelementen – ein einzigartiges Erlebnis.

Mein Fazit:Wenn du einen storylastigen Ego-Shooter mit Momenten voller Action und Spannung suchst, BioShock Infinite ist ein absolutes Muss. Die Handlung und die Kämpfe verschmelzen perfekt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

14. The Last of Us [Das beste Spiel mit einer emotionalen Reise, ähnlich wie „Dead Space“]

Unsere Bewertung 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-Adventure-Horror aus der Third-Person-Perspektive Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Naughty Dog / Sony Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die charakterbasierte Dramen mit Horrorelementen lieben Was mir gefallen hat Eine emotionale Erzählung, unvergessliche Figuren

The Last of Us ist ein fesselndes Survival-Horror-Erlebnis, gemischt mit eine der emotional bewegendsten Geschichten in der Welt der Videospiele.

In einer Welt nach der Pandemie musst du dich durch feindliche Umgebungen kämpfen, infizierte Gegner und menschliche Bedrohungen überwinden, und dabei die sich entwickelnde Beziehung zwischen Joel und Ellie mitzuerleben. Fans vonDead SpaceWer Spannung mag, wird die ständige Bedrohung und die Überlebensherausforderungen zu schätzen wissen.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Strategie, Heimlichkeit und Ressourcenmanagement. Ich musste Angriffe sorgfältig planen und schwierige Entscheidungen darüber treffen, welche Ressourcen ich einsetzen sollte. Die Spannung bleibt durchgehend hoch, und die emotionale Erzählweise verleiht jeder Begegnung eine besondere Bedeutung. Die Kämpfe sind spannend und bieten ein befriedigendes Spielerlebnis, wobei die KI dich immer auf Trab hält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus Handlung und Survival-Horror-Elementen sorgt dafür, dass Komm ein herausragendes, storybasiertes Spiel für Dead SpaceFans.

Die zerstörte Welt ist atemberaubend detailreich, von verfallenden Stadtgebieten bis hin zu überwucherten Wäldern. Die Gegner wirken realistisch, und jeder Bereich verstärkt das Gefühl der Isolation und Gefahr, was die Welt fesselnd und glaubwürdig macht.

Mein Fazit: The Last of Us ist perfekt für alle, die Survival-Horror mit emotionaler Tiefe suchen. Die Geschichte, die Spannung und das Gameplay sorgen gemeinsam für ein unvergessliches Erlebnis.

15. Steuerung [Die beste Action-Horror-Alternative zu Dead Space]

Unsere Bewertung 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Third-Person / Action-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Erscheinungsjahr 2019 Urheber Remedy Entertainment / 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich seltsame Kräfte + surrealen Horror + Action wünschen Was mir gefallen hat Die Realität verzerrende Kräfte, unheimliche Atmosphäre, stilvolle Kämpfe

Steuerung ist ein übernatürliches Action-Horror-Spiel, in dem du dich durch das „Bureau of Control“ bewegst, ein sich ständig veränderndes, surreales Gebäude voller Feinde und seltsamer Phänomene. Wenn du Dead Spacedie spannungsgeladenen Begegnungen, Steuerung bietet telekinetische Elemente und rasante Kämpfe, die für Abwechslung sorgen.

Das Gameplay verbindet telekinetische Kräfte, Schusswaffen und Erkundung. Ich fand es toll, Gegenstände als Waffen einzusetzen und Gegner schweben zu lassen, das kreative Kampfszenarien schaffts. Manche Abschnitte wirken zwar etwas labyrinthartig, aber die Kombination aus Rätseln und spannenden Kämpfen sorgt dafür, dass ich durchgehend gefesselt bleibe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Steuerung zeichnet sich durch seine einzigartigen Fähigkeiten und seine fesselnde Spielwelt aus; eine erfrischende Alternative für Fans von Dead Space.

Die sich ständig verändernde Architektur des Büros ist ein visuelles Wunderwerk: Surreale Blickwinkel, Lichteffekte und dynamische Zerstörung sorgen dafür, dass sich jeder Kampf wie im Kino anfühlt. Die Umgebungsgeräusche und die unheimliche Optik steigern die Spannung und verleihen der Welt ein Gefühl von Unbehagen und Geheimnis. Jeder Raum wirkt lebendig und unberechenbar; Es ist Horror mit atemberaubender Action.

Mein Fazit:Steuerung ist genau das Richtige, wenn du actiongeladenen Horror mit einem übernatürlichen Twist suchst. Die Kämpfe und die Atmosphäre sorgen für ein spannendes, fesselndes Erlebnis.

16. Hellblade: Senuas Opfer [Die besten Psychothriller-Spiele im Stil von Dead Space]

Unsere Bewertung 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Third-Person / Action-Adventure / Psychologischer Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ninja Theory Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für storybasierten Horror mit psychologischer Tiefe interessieren Was mir gefallen hat Eindringliches Sounddesign, intensive Kämpfe, emotionale Erzählung

Hellblade: Senuas Opfer versetzt dich in die verstörte Gedankenwelt von Senua, wo Psychologischer Horror trifft auf intensive Kämpfe.

Das Spiel stellt deine Wahrnehmung auf die Probe: Es verbindet eindringliche Begegnungen mit einer Erzählung, die sich mit Trauma und psychischen Erkrankungen auseinandersetzt. Fans von Dead Space werden die beklemmende Spannung in Verbindung mit einer sehr persönlichen Geschichte zu schätzen wissen.

Die Kämpfe sind präzise und spannend. Ich musste meine Angriffe und Paraden sorgfältig timen und dabei die Verhaltensmuster der Gegner im Blick behalten. Jeder Kampf fühlt sich wie eine Entscheidung auf Leben und Tod an, und die Mechanik der psychischen Qualen lässt die Welt unberechenbar wirken. Manche Rätsel wirken etwas seltsam, aber die Geschichte und die Atmosphäre ziehen einen in ihren Bann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hellblade verbindet psychologische Tiefe mit brutalen Kämpfen; ein einzigartiges Erlebnis, bei dem die Angst ebenso innerlich wie äußerlich ist.

Die Grafik des Spiels ist atemberaubend, mit realistischen Gesichtsanimationen, detailreichen Umgebungen und eindringlicher Beleuchtung, die die Spannung noch verstärkt. Der Soundtrack und das binaurale Audio versetzen dich in Senuas Gedankenwelt, wo sich jedes Flüstern und jeder Schrei echt anfühlt.

Mein Fazit: Hellblade ist ideal für Spieler, die Psychohorror mit einer fesselnden Handlung mögen. Das Spiel ist beunruhigend und emotional bewegend.

17. Das Böse in uns 2 [Die beste Open-World-Horror-Alternative zu Dead Space]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Third-Person / Survival-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Tango Gameworks / Bethesda Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Survival-Horror, die sich größere Gebiete und mehr Erkundungsmöglichkeiten wünschen Was mir gefallen hat Offene Hub-Bereiche, kreatives Monsterdesign

Das Böse in uns 2 erweitert das Original um die Erkundung einer offenen Welt in einer verzerrten, albtraumhaften Stadt. Es verbindet intensive Kämpfe mit spannungsgeladenen Überlebensmomenten; ein Horrorerlebnis, bei dem sorgfältige Planung und Erkundung gefragt sind. Dead Space Fans werden die beklemmende, bedrückende Spannung inmitten der weiten Landschaften wiedererkennen.

Das Gameplay verbindet Kampf, Stealth und Ressourcenmanagement. Ich habe oft die Umgebung erkundet, um Angriffe zu planen und mit der begrenzten Munition haushalten zu können. Die Begegnungen mit Gegnern bleiben unvorhersehbar, und das Tempo hält einen ständig auf Trab.

Manche Abschnitte wirken etwas langatmig, doch die Spannung bleibt durchgehend hoch, und Jede Entscheidung im Kampf oder bei der Navigation hat ihre Bedeutung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Böse in uns 2 zeichnet sich dadurch aus, dass es die Freiheit einer offenen Welt mit der Spannung eines gruseliges Überlebensspiel, was es zu einer starken Fortsetzung und einer würdigen Alternative zu „Dead Space“ macht.

Die Umgebungen sind optisch beeindruckend, mit realistischer Beleuchtung, Texturen und grotesken Gegnerdesigns. Die Stadt wirkt lebendig und doch feindselig, und das Sounddesign erinnert einen ständig an die Gefahr. Die Horroratmosphäre bleibt bedrückend, und die visuellen Effekte unterstreichen jede groteske Begegnung.

Mein Fazit:Das Böse in uns 2 ist perfekt für Spieler, die sich einen Open-World-Horror mit hohem Einsatz, furchterregenden Gegnern und spannungsgeladener Erkundung wünschen.

Unsere Bewertung 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Survival-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Rote Fässer Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, die extreme Spannung und verstörende Themen mögen Was mir gefallen hat Unerbittliche Verfolgungsjagden, verstörende Bilder, Schrecken bei Nachtsicht

Outlast 2 versetzt dich in eine abgelegene, ländliche Gegend, wo du nur mit einer Kamera ausgestattet bist, um dich durch den Schrecken zu kämpfen. Das Spiel treibt die Formel des schutzlosen Horrors auf die Spitze, in denen du dich in unvorhersehbaren Umgebungen voller feindseliger Kultisten wiederfindest. Fans von Dead Space wird dieselbe ständige Spannung spüren, allerdings in einer realistischeren, unheimlicheren Kulisse.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen das Verstecken, das Weglaufen und das Unsichtbarbleiben. Ich musste schnell entscheiden, wann ich mich bewegen und welche Wege ich nehmen sollte, um den Feinden auszuweichen. Die begrenzten Ressourcen und die gnadenlose KI sorgen dafür, dass jeder Moment spannend bleibt.

In manchen Abschnitten wiederholen sich ähnliche Begegnungen, doch die Spannung ist groß, und die Erzählung verleiht dem Ganzen eine unheimliche Tiefe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Outlast 2 verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit und des Schreckens durch eine einzigartige ländliche Kulisse und intensive, KI-gesteuerte Begegnungen.

Die Bilder sind düster und realistisch; sie fangen die bedrückende Atmosphäre einer feindseligen, von einer Sekte beherrschten Welt ein. Die akustischen Signale und die Details der Umgebung lassen jeden Winkel bedrohlich wirken. Das Spiel nutzt das audiovisuelle Design, um die Angst zu steigern, wodurch sich der Spieler wirklich gefangen und schutzlos fühlt.

Mein Fazit: Wenn du unerbittlichen, gnadenlosen Horror willst, Outlast 2 ist ein fesselndes, packendes Erlebnis, das einen von Anfang bis Ende in Atem hält.

19. Resident Evil 7: Biohazard [Die beste First-Person-Isolation-Alternative zu Dead Space]

Unsere Bewertung 7.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Perspektive / Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Erscheinungsjahr 2017 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 9–12 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach atmosphärischem, beklemmendem Horror sind Was mir gefallen hat Grausame Begegnungen, eine unheimliche Villa als Schauplatz

Resident Evil 7: BiohazardbringtEin Survival-Horror-Spiel aus der Ich-Perspektive auf einer abgelegenen Plantage voller grotesker Gegner.

Das Spiel legt den Schwerpunkt auf Isolation, Spannung und Ressourcenknappheit, was eine Atmosphäre erzeugt, die Fans von Dead Space wird erkennen. Der storybasierte Horror fesselt einen und lässt einen ständig in Gefahr schweben.

Der Kampf ist präzise, und Das Überleben hängt davon ab, Munition zu sparen und unnötige Kämpfe zu vermeiden. Ich habe mich oft für die heimliche Vorgehensweise entschieden, um mich durch die Gebiete zu bewegen, und das Tempo steigert die Angst auf effektive Weise. Manche Bosskämpfe ziehen sich etwas in die Länge, aber die Bedrohung durch die Familie Baker macht das Erlebnis zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Resident Evil 7: Biohazard ist ein Isolations-Horror-Spiel, das spannende Kämpfe aus der Ich-Perspektive mit einer fesselnden Geschichte verbindet.

Das Herrenhaus und die umliegende Plantage sind detailreich und bedrückend, mit dunklen Gängen und unheimlichen Innenräumen. Die Beleuchtung und die Umgebungsgeräusche vermitteln das Gefühl, dass hinter jeder Ecke Gefahr lauert. Die realistischen Gegnermodelle und Soundeffekte verstärken das Eintauchen in das Spiel, was ein ständiges Gefühl der Beklemmung erzeugt.

Mein Fazit: Resident Evil 7: Biohazard ist perfekt für Spieler, die sich nach intensivem Horror aus der Ego-Perspektive sehnen, in dem Angst und Isolation im Vordergrund stehen.

20. Resident Evil 4 Remake [Das beste actiongeladene Horrorspiel im Stil von Dead Space]

Unsere Bewertung 7.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Third-Person / Action-Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans, die Horror mit rasanter Action und spektakulären Szenen verbinden möchten Was mir gefallen hat Moderne Grafik, flüssige Kämpfe

Resident Evil 4 Remake steigert den actiongeladenen Survival-Horror durch ausgefeilte Kämpfe und eine verbesserte GrafikDas Spiel verbindet intensive Feuergefechte, strategischen Waffeneinsatz und spannende Erkundungen und spricht damit „Dead Space“-Fans an, die Kämpfe mit hohem Einsatz in einer Horror-Umgebung schätzen.

Die Kämpfe sind spannend und mitreißend. Ich musste schnell über Positionierung, Munition und Gegnertypen nachdenken. Auch wenn sich manche Abschnitte wiederholen, sorgt das Tempo für einen hohen Adrenalinspiegel, und die Bosskämpfe sind eine echte Herausforderung. Das Remake übertrifft das Original: Es sorgt für flüssige und befriedigende Erkundungs- und Kampfszenen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Resident Evil 4 Remake verstärkt Action und Horror – es schafft ein spannendes, adrenalingeladenes Überlebenserlebnis für Fans von actiongeladenem Horror.

Die Grafik ist atemberaubend, mit detailreichen Umgebungen und realistischer Beleuchtung, die die Spannung noch verstärken. Das Sounddesign untermalt die Kämpfe und Erkundungen, sodass sich jede Begegnung noch intensiver anfühlt. Von den Straßen der Dörfer bis hin zu den Sälen der Burgen ist die Atmosphäre angespannt und fesselnd, sodass die Spieler durchgehend in den Bann gezogen werden.

Mein Fazit: Resident Evil 4 Remake ist ideal für Spieler, die actiongeladenen Horror mit flüssigen Kämpfen und einer ausgefeilten Grafik suchen.

Mein Fazit

Der beste Einstieg in Spiele wie Dead Space Heute? Ehrlich gesagt kommt es darauf an, wie du gerne spielst, aber ich habe einige der besten Spiele zusammengestellt, die auf unterschiedliche Weise richtig einheizen:

Für Fans von Science-Fiction-Horror → Cronos: Der neue Morgen . Das hier fühlt sich so an, als hätte es eigentlich das Dead Space die Fortsetzung, die wir nie bekommen haben. Ich fand den Spielablauf großartig: die furchterregenden Gegner, die bedrückende Atmosphäre und die Art und Weise, wie sich die Angst einschleicht, wenn die Munition zur Neige geht.

. Das hier fühlt sich so an, als hätte es eigentlich das Dead Space die Fortsetzung, die wir nie bekommen haben. Ich fand den Spielablauf großartig: die furchterregenden Gegner, die bedrückende Atmosphäre und die Art und Weise, wie sich die Angst einschleicht, wenn die Munition zur Neige geht. Für Spieler, die auf der Suche nach Atmosphäre sind → Alien: Isolation . Der Entwickler hat hier genau ins Schwarze getroffen. Man sitzt auf einem kaputten Schiff fest und versucht, einen Plan zu schmieden, während jedes Logbuch vor Gefahr schreit. Mit Außerirdischen in einem ungleichen Kampf gefangen zu sein, treibt die Spannung ins Unermessliche.

. Der Entwickler hat hier genau ins Schwarze getroffen. Man sitzt auf einem kaputten Schiff fest und versucht, einen Plan zu schmieden, während jedes Logbuch vor Gefahr schreit. Mit Außerirdischen in einem ungleichen Kampf gefangen zu sein, treibt die Spannung ins Unermessliche. Für Spieler, denen die Handlung wichtig ist → The Last of Us . Dieser zeitlose Klassiker begeistert mich nach wie vor. Er versteht es, Charaktere zu entwickeln, die man ins Herz schließt, um sie einem dann wieder zu entreißen, sodass man das Gefühl hat, etwas verloren zu haben. Die Mischung aus lebensbedrohlichen Situationen und der coolen Stimmung in der ansprechenden Atmosphäre macht Lust darauf, das Spiel auf lange Sicht weiterzuspielen.

. Dieser zeitlose Klassiker begeistert mich nach wie vor. Er versteht es, Charaktere zu entwickeln, die man ins Herz schließt, um sie einem dann wieder zu entreißen, sodass man das Gefühl hat, etwas verloren zu haben. Die Mischung aus lebensbedrohlichen Situationen und der coolen Stimmung in der ansprechenden Atmosphäre macht Lust darauf, das Spiel auf lange Sicht weiterzuspielen. Für Adrenalinjunkies → Resident Evil 3 Remake. Dieses Remake ist Action pur, die unter die Haut geht. Es besticht durch ein rasantes Tempo, verrückte Bosskämpfe und nonstop Schockmomente. Unter den rasanten Horror-Shootern gibt es kaum ein Spiel, das so ausgefeilt wirkt.

Letztendlich sind das die Spiele, die ich wieder erkunden, entdecken und in denen ich ums Überleben kämpfen würde. Sie alle haben einzigartige Besonderheiten, und auch wenn andere Spiele vielleicht ebenfalls reizvoll sind, ist es doch diese Auswahl, die Dead Space Jedes Mal die richtige Stimmung.

Häufig gestellte Fragen