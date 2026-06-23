Die 12 besten interaktiven Story-Spiele, die dich 2025 umhauen werden

Hast du schon einmal in die Welt der besten interaktiven Story-Spiele eingetaucht? Es ist, als wäre man mitten in einem Film, aber DU hast das Sagen Erinnerst du dich noch an den Moment, als dein Herz wie wild schlug, weil du entscheiden musstest, welche Figur überleben würde?

Oder diesen atemberaubenden Moment, in dem deine Handlungen die Spielwelt direkt verändert haben? Bei diesen Spielen kannst du nicht einfach nur zusehen, wie sich die Geschichte entfaltet – Sie setzen dich ans Steuer.

Hier können deine Worte Freundschaften besiegeln oder zerstören, deine Handlungen können Schicksale verändern, und selbst deine kleinen Ausrutscher können schwerwiegende Folgen haben. In einem Moment bist du hin- und hergerissen zwischen einer schwierigen moralischen Entscheidung, im nächsten flippst du wegen jeder Entscheidung aus, die du getroffen hast.

Und seien wir ehrlich – nichts im Gaming kommt an das Gefühl der Panik heran, das man nach einem waghalsigen Risiko überkommt: „Oh mein Gott, habe ich jetzt alles vermasselt?“

Wenn ihr bereit seid, in andere Welten einzutauchen, in denen jede Entscheidung zählt und jeder Durchgang eine einzigartige Geschichte erzählt, dann haltet euch fest! Von nervenaufreibenden Dramen bis hin zu rätselhaften Mysterien – hier ist eine Zusammenstellung der 12 der besten interaktiven Story-Spiele die euch an den Bildschirm fesseln und euch bei jedem Schritt im Unklaren lassen werden.

Stürzen wir uns doch gleich kopfüber in dieses aufregende Abenteuer, oder?

Unsere Top-Auswahl an interaktiven Story-Spielen

Die Crème de la Crème der interaktiven Story-Spiele lässt dich nicht nur deine eigene Geschichte gestalten, sondern fordert dich dazu heraus, Emotionen, Logik und Bauchgefühl auf eine Weise unter einen Hut zu bringen, die dich noch lange nach dem Beenden des Spiels beschäftigt. Hier sind unsere Top-Empfehlungen für die besten Titel des Genres.

Detroit: Become Human (2018) – Ein Science-Fiction-Drama, in dem Androiden um ihre Freiheit kämpfen und ihre Entscheidungen ihr Schicksal bestimmen. The Walking Dead (2012) – Eine von Entscheidungen bestimmte Zombie-Apokalypse, in der jede Entscheidung über Leben und Tod entscheiden kann. Das Leben ist seltsam (2015) – Ein zeitverzerrendes Abenteuer, in dem das Zurückspulen von Entscheidungen alles verändert. Freie Ochsen(2016) – Ein übernatürlicher Thriller, in dem Funksignale unheimliche Geheimnisse enthüllen. Starker Regen (2010) – Ein spannender Krimi, in dem die Entscheidungen der Spieler über das nächste Opfer eines Serienmörders entscheiden.

Diese fünf interaktiven Story-Spiele kratzen gerade einmal an der Oberfläche dessen, was dieses Genre zu bieten hat. Neugierig auf mehr? Entdecken wir gemeinsam die 12 Story-Spiele, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest!

Die 12 besten interaktiven Story-Spiele, die du unbedingt ausprobieren solltest

Bei manchen Spielen kann man kämpfen, die Welt erkunden oder etwas bauen. Aber interaktive Geschichten-Spiele? Sie lassen dir die Wahl. Wirst du ein Held, ein Antiheld oder etwas dazwischen sein? Wirst du Beziehungen kitten oder Brücken hinter dir abbrechen? In diesen 12 interaktiven Geschichten dreht sich alles um Konsequenzen, Emotionen und fesselnde Erzählungen, die dich schon bei der allerersten Entscheidung in ihren Bann ziehen.

1. Detroit: Become Human

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PlayStation 4, PlayStation 5, PC 2018 Quantic Dream Eine vielschichtige Handlung mit Entscheidungen, bei denen viel auf dem Spiel steht

Wenn dufesselnde Abenteuerspiele die einen dazu bringen, die eigene Moral in Frage zu stellen, geben Detroit: Become Human Probier es mal aus. Das Spiel spielt in einer Welt am Rande einer Android-Revolution und strotzt nur so vor einer durch Entscheidungen bestimmten Handlung.

Du steuerst drei Charaktere, deren Handlungsstränge sich stark voneinander unterscheiden. Was wirst du tun? Eine Rebellion anzetteln, dich für den Frieden einsetzen oder zusehen, wie die Welt in Flammen aufgeht? Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Mit atemberaubender Grafik, emotionalen Höhepunkten und einer der verzweigtesten Geschichten der Gaming-Welt ist dies genau die Art von Spiel, die man immer wieder spielt, um zu sehen, was sonst noch hätte passieren können.

2. The Walking Dead

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android, Nintendo Switch 2012 Telltale Games Eine bewegende Geschichte mit schwierigen moralischen Entscheidungen

Erlebe eine spannende, emotionsgeladene Reise durch eine Überlebenswelt voller schwieriger Entscheidungen. Als Lee Everett ist es deine Aufgabe, die junge Clementine in einer beklemmenden Welt zu beschützen, in der Menschen oft furchterregender sein können als Zombies.

Jede einzelne Entscheidung, die du triffst – sei es Vertrauen oder Verrat – zieht sich wie eine Welle durch die Geschichte und hinterlässt tiefe Spuren. Mit nervenaufreibenden Situationen, unvergesslichen Charakteren und herausfordernden ethischen Fragen beweist diese Serie, dass manchmal die größte Bedrohung in einer gruseliges Zombie-Spiel Es sind nicht die Untoten – es sind deine eigenen Entscheidungen.

3. Das Leben ist seltsam Remastered

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch 2015 Dontnod Entertainment Spielmechanik zum Zurückspulen der Zeit

Dieses wunderschön gestaltete Abenteuer handelt von Max Caulfield, einer Fotografie-Studentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückspulen kann. Cool, oder? Bis man merkt, dass jeder „Neustart“ durch die Zeitreise seine ganz eigenen ungewöhnlichen Auswirkungen hat. Spiele wie Das Leben ist seltsam sind ein wahrer Genuss!

Mit seiner einzigartigen handgezeichneten Grafik und seinen Indie-Songs, Das Leben ist seltsam wird dich fesseln wie ein packender Coming-of-Age-Film. Ob du nun schwerwiegende Entscheidungen triffst, deine Freunde rettest (oder im Stich lässt) oder einfach nur die Atmosphäre von Arcadia Bay genießt – dieses Spiel beweist, dass es manchmal nicht einfacher ist, Entscheidungen zu treffen, wenn man die Zukunft kennt.

4. Oxenfree

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch 2016 Night School Studio Ein übernatürlicher Krimi mit Dialogen in Echtzeit

Wenn du eine bedrohliche Atmosphäre den klischeehaften Schreckmomenten vorziehst, Freie Ochsensollte deine nächste Leidenschaft werden. Begleite Alex, eine Teenagerin, die mit ihren Freunden auf einer unheimlichen, verlassenen Insel versehentlich ein übernatürliches Ereignis auslöst. Dies episches Horrorspiel verwirrt den Verstand und verzerrt Zeit und Raum.

Tausch dich mit einer großen Auswahl an Dialogoptionen aus, lass dich von einem eindringlichen Synth-Soundtrack verzaubern und lüfte ein schauriges Geheimnis, das an eine gruselige Geistergeschichte am Lagerfeuer erinnert. Das Beste daran? Deine Entscheidungen prägen das große Finale des Spiels und sorgen dafür, dass jeder Durchgang zu einer neuen, unheimlichen Reise wird.

Es ist, als würde man in eine Folge von Stranger Things, nur mit einer größeren Portion gespenstischer Begegnungen und mysteriöser Funksignale.

5. Starker Regen

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC 2010 Quantic Dream Mehrere Protagonisten und QTE-basiertes Gameplay

Hast du dir schon mal gewünscht, einen Krimi ganz nach deinem Geschmack zu gestalten? Starker Regen Darum geht es! Es ist ein adrenalingeladenes, filmreifes Abenteuer, in dem deine Entscheidungen das Schicksal von vier Personen bestimmen, die den schwer fassbaren Origami-Killer jagen.

Mit einer fesselnden Geschichte, einer stimmungsvollen Atmosphäre und schwierigen moralischen Dilemmata stellt dieses Spiel deine Entscheidungen immer wieder auf die Probe. Spielst du auf Nummer sicher oder gehst du ein Risiko ein, um einen geliebten Menschen zu schützen? Jede Entscheidung zählt, jeder Fehltritt kann teuer zu stehen kommen.

Wenn spannungsgeladene Psychodramen dein Ding sind, dann Starker Regen ist ein absolutes Muss unter den Klassikern der interaktiven Story-Spiele, das dich garantiert bis zum Schluss in Atem hält.

6. Disco Elysium – The Final Cut

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Nintendo Switch 2019 ZA/UM Ein tiefgründiges Rollenspiel mit durchdachten Dialogen

Teils Detektiv-RPG, teils existenzielle Krise, Disco Elysium versetzt dich mitten in das chaotische Leben eines vom Pech verfolgten Polizisten mit Alkoholproblem, schlechtem Gedächtnis und einem Mordfall, den es aufzuklären gilt.

Aber dies ist keine gewöhnliche Krimigeschichte – es handelt sich um eines der originellsten interaktiven Story-Spiele, in dem deine Gedanken zu Fähigkeiten werden, deine Entscheidungen deinen Charakter prägen und die Welt auf jede deiner Handlungen reagiert.

Mit tiefgründigen, verzweigten Handlungssträngen, hervorragender Sprachausgabe und messerscharfem Dialog, Disco Elysium ist ein Meisterwerk des interaktiven Erzählens. Ganz gleich, ob du als genialer Ermittler oder als totaler Versager spielst – eines ist sicher: So etwas hast du noch nie zuvor gespielt.

7. Der Wolf unter uns

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, iOS, Android 2013 Telltale Games Krimi im Noir-Stil mit Comic-Optik

Stell dir ein Universum vor, in dem deine Lieblingsfiguren aus Märchen unter uns leben, für das bloße Auge jedoch unsichtbar. Du bist Bigby Wolf, der Sheriff dieser Gemeinde, und versuchst, einen brutalen Mordfall aufzuklären, während du gegen deine eigenen wilden Instinkte ankämpfst.

Der Wolf unter uns ist ein lebhafter Neon-Noir-Thriller, der eine klassische Detektivgeschichte mit düsteren, neu interpretierten Versionen deiner geliebten Märchenfiguren verwebt. Bigbys Beziehungen, sein Ruf und die atemberaubenden Wendungen der Handlung hängen von jeder Entscheidung ab, die du triffst.

Eine fesselnde Geschichte im Stil eines Visual Novels und ethisch zweideutige Entscheidungen machen das Spiel zu einem Muss für Fans von Krimidramen und Liebhaber erstklassiger interaktiver Story-Spiele.

8. Firewatch

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch 2016 Friedhof Ein atmosphärischer Krimi mit tiefgründigen Dialogen

Die besten Geschichten handeln nicht immer von rasanten Verfolgungsjagden oder lebensgefährlichen Situationen. Manchmal geht es einfach nur darum, eine Verbindung aufzubauen. Genau das ist es, was Firewatch Angebote.

Es ist ein wunderschön gestaltetes Rätsel, das sich in der unberührten Wildnis von Wyoming entfaltet. Du schlüpfst in die Rolle von Henry, einem Waldbrandbeobachter, der vor seiner problematischen Vergangenheit flieht. Wer begleitet dich? Nur eine Stimme im Funkgerät, Delilah, deren Gespräche das Herzstück des Spiels bilden. Wenn sich in den Wäldern ungewöhnliche Ereignisse abspielen, wirst du Geheimnisse aufdecken, die dich an der Realität zweifeln lassen.

Mit auffälligen Bildern, fesselnder Erzählkunst und einer sehr persönlichen Handlung, Firewatch zeigt uns, dass oft gerade die ruhigsten interaktiven Story-Spiele am fesselndsten sein können.

9. Bis zum Morgengrauen

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PlayStation 4, PlayStation 5 2015 Supermassive Games Ein Slasher-Horrorfilm, in dem Entscheidungen über das Überleben entscheiden

Hast du schon mal bei einem Horrorfilm laut geschrien und die Figuren angefleht, sich nicht in diesen gruseligen Keller zu wagen? Mit Bis zum Morgengrauen… du hast das Sagen. Erlebe ein spannendes Horror-Abenteuer mit einer Gruppe von Teenagern in einer abgelegenen Berghütte, wo sich ein unterhaltsamer Abend in einen Kampf ums Überleben verwandelt.

Dank der dynamischen Handlung, der realistischen Motion-Capture-Darstellungen und des intensiven „Butterfly-Effect“-Mechanismus zählt jede Entscheidung. Leben oder Tod? Es liegt in deinen Händen. Wenn du ein Fan von Horror-Adventure-Spielen bist, bei denen ein einziger Fehltritt das Ende bedeuten kann, dann hol dir dein Popcorn und stürz dich direkt ins Geschehen.

10. Tales From the Borderlands

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Nintendo Switch 2014 Telltale Games Eine rasante, humorvolle Erzählweise.

Stell dir die wilde, mitreißende Action von Borderlands, aber in Kombination mit Telltales cleverer Humor und erzählerische Kraft. Dieses Spiel steckt voller rasanter Abenteuer, und jeder Dialog strotzt nur so vor Witz, Spannung oder purem Chaos.

Du schlüpfst in die Rolle von Rhys, einem Karrieristen, und Fiona, einer gewieften Betrügerin, die in eine Intrige verwickelt werden, die sich ihrer Kontrolle völlig entzieht. Mach dich bereit für spektakuläre Raubüberfälle, schockierende Verrat und einige der witzigsten Sprüche der Gaming-Welt. Wenn du interaktives Gaming liebst und Lust auf eine Prise Humor und jede Menge Action hast, darfst du dir dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen.

11. Sag mir, warum

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2020 Dontnod Entertainment Doppelte Erinnerungsmechanik zum Aufdecken von Geheimnissen

Von den kreativen Köpfen hinter Das Leben ist seltsam folgt eine weitere fesselnde Geschichte, Sag mir, warum. In diesem storybasierten Abenteuer lernst du die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan kennen, die ihr altes Elternhaus in Alaska wieder besuchen und dabei tief in verborgene Geheimnisse der Vergangenheit eintauchen.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen die Kraft und die Unzuverlässigkeit der Erinnerung. Deine Entscheidungen bestimmen die Wahrheit und wirken sich direkt auf die Beziehung und die Geschichte der Zwillinge aus. Es bietet atemberaubende Grafik, einzigartige Charaktere und eine herzerwärmende Reise durch die Themen Identität und Akzeptanz.

12. Ihre Geschichte

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Besondere Merkmale PC, macOS, iOS, Android 2015 Sam Barlow Ein nicht-lineares Rätsel mit Live-Action-Videoclips

Vergiss die Tatortuntersuchungen – Ihre Geschichte Versetzt dich in die Rolle des Ermittlers, ausgestattet mit nichts weiter als einer Suchleiste und bruchstückhaften Ausschnitten aus polizeilichen Vernehmungen. Du durchforstest Videomaterial, in dem eine Frau Fragen zu einem mysteriösen Verbrechen beantwortet, und setzt ihre Geschichte Stück für Stück zusammen, indem du nach Schlüsselwörtern suchst, die sie erwähnt.

Keine Hilfestellungen, keine Anleitungen – nur dein eigener Instinkt, der dich zur Wahrheit führt.

Ein Meisterwerk des minimalistischen Erzählstils, Ihre Geschichte macht jede Entdeckung zu einem Aha-Erlebnis und gibt dir das Gefühl, ein echter Ermittler zu sein. Wenn du es liebst, Rätsel in deinem eigenen Tempo zu lösen, wird dich dieses Spiel fesseln und nicht mehr loslassen.

Weitere Story-Spiele

Nicht nur interaktive Story-Spiele bieten emotionale Achterbahnfahrten, atemberaubende Wendungen und Geschichten, die einem noch lange nach dem Ablegen des Controllers im Gedächtnis bleiben. Einige der fesselndsten interaktiven Geschichten finden sich in den unterschiedlichsten Genres, von herzzerreißenden Rollenspielen bis hin zu filmreifen Abenteuern voller schwieriger moralischer Dilemmata.

Schau dir das mal an Spiele mit herausragender Handlung die ebenso viel Tiefe, Dramatik und spannende Entscheidungsmomente bieten.

Red Dead Redemption 2 – Ein atemberaubender Open-World-Western, in dem du als Arthur Morgan das Leben eines Gesetzlosen führst und Entscheidungen triffst, die das Schicksal deiner Bande und dein eigenes Vermächtnis bestimmen.

– Ein atemberaubender Open-World-Western, in dem du als Arthur Morgan das Leben eines Gesetzlosen führst und Entscheidungen triffst, die das Schicksal deiner Bande und dein eigenes Vermächtnis bestimmen. The Last of Us: Teil I – Eine fesselnde postapokalyptische Reise mit Joel und Ellie, in der brutaler Überlebenskampf auf eine der emotional bewegendsten Geschichten der Spielewelt trifft.

– Eine fesselnde postapokalyptische Reise mit Joel und Ellie, in der brutaler Überlebenskampf auf eine der emotional bewegendsten Geschichten der Spielewelt trifft. The Witcher 3: Wild Hunt – Ein gewaltiges Fantasy-Rollenspiel, in dem du in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfst und dich durch politische Intrigen, Monsterjagden und schwierige moralische Entscheidungen kämpfst.

Häufig gestellte Fragen

Was sind interaktive Storytelling-Spiele?

Interaktive Storytelling-Spiele sind Spiele, bei denen deine Entscheidungen deine eigene Geschichte, die Charaktere und die Welt prägen, sodass jeder Durchgang einzigartig ist.

Was ist ein Spiel, bei dem man Entscheidungen treffen muss?

Ein Entscheidungsspiel ist ein Spiel, bei dem deine Entscheidungen den Handlungsverlauf beeinflussen und zu unterschiedlichen Handlungssträngen und Ergebnissen führen.