Die 20 besten Spiele ähnlich wie „Tormented Souls 2“ für 2025: Eine Auswahl an Horror-Spielen, die man unbedingt spielen sollte

Spiele wie diese haben etwas herrlich Anachronistisches an sich Gequälte Seelen 2. Sie bewegen sich in jenem schmalen Spalt zwischen Nostalgie und modernem Horror – dort, wo Feste Kamerawinkel können bedrohlich wirken, und eine verschlossene Rätseltür kann beunruhigender sein als ein Monster, das einem ins Gesicht knurrt.

Wenn ein Spiel diese Mischung aus atmosphärischer Spannung, kniffligen Rätseln und knapp bemessenen Ressourcen schafft, bleibt das Erlebnis noch lange nach dem Abspann nachwirken.

Wenn du dich schon einmal durch die schummrigen Hallen von Puerto Miller geschlichen und diese ganz besondere Mischung aus Furcht und Freude gespürt hast – Oh, toll, noch ein Puzzle-Rad – Du bist wahrscheinlich auf der Suche nach etwas, das genau diesen Nerv trifft. Nicht einfach nur Horror um des Horrors willen, sondern genau diese Mischung aus spannungsgeladener Erkundung, knapper Ausrüstung und dem Gefühl: „Habe ich das wirklich gehört?“

Dieser Leitfaden widmet sich den besten Spielen, die diese vertrauten Anklänge bieten und dich herausfordern, schreckliche Begegnungen zu überstehen und dunkle Geheimnisse aufzudecken.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Gequälte Seelen 2“

Manche Spiele sind nicht nur fühlenähnlich wieGequälte Seelen 2 – sie wirken spirituell verwandt, als wären sie aus demselben, von Spinnweben umrankten Holz gefertigt. Diese drei Top-Titel bieten dieselbe dichte Mischung aus Spannung, Rätseln, storytechnischen Hinweisen und Druck, die einen dazu bringt, jede Ecke zweimal zu überprüfen.

Resident Evil 4 (2023) – Das Remake versteht, dass es bei Spannung nicht um unerbittliche Bestrafung geht – sondern um Erwartung. Resident Evil 4Das Spieltempo ist außergewöhnlich und zieht einen mit einer Mischung aus beklemmender Atmosphäre, kniffligem Ressourcenmanagement und cleveren Rätseln, die an die Blütezeit des Genres erinnern, immer tiefer in den Sog. Dead Space (Remake) (2023) – Dead Space bewahrt den Geist des langsamen, bedächtigen Überlebenskampfes. Die Mischung aus Umgebungsrätseln, bedrückendem Sounddesign und präzisionsorientierten Kämpfen trifft genau den Rhythmus, den Fans von Gequälte Seelen 2 werden es zu schätzen wissen. The Evil Within 2 (2017) – Diese Fortsetzung verbindet freie Erkundung mit spannenden, fesselnden Handlungsmomenten. Knappe Ressourcen und rätselhafte Umgebungen sorgen dafür, dass sich jeder Umweg bedeutungsvoll anfühlt, und vermitteln dir diesen spannenden Wechsel zwischen Anziehung und Abneigung, da du weißt, dass der nächste Hinweis vielleicht hinter etwas Hungrigem verborgen ist.

Wenn du wissen willst, wie die anderen abschneiden, scroll einfach weiter – es wartet ein ganzer Katalog voller Schrecken darauf, entdeckt zu werden.

Die besten Spiele wie „Gequälte Seelen 2“ für einen gruseligen Abend zu Hause

Diese Liste geht näher auf die besten Spiele ein, die ähnlich sind wie Gequälte Seelen 2. Manche setzen stark auf Rätsel, andere auf psychologische Mehrdeutigkeit, aber alle greifen auf diese unverkennbare Gequälte Seelen Alchemy: bedrückende Atmosphäre, raffinierte Herausforderungen in der Umgebung und eine Spannung, die sich langsam um einen legt.

1. Resident Evil 4 [Die beste moderne Neuinterpretation eines Survival-Horror-Spiels]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Survival-Horror / Action Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von spannenden Überlebensgeschichten und Rätseln

Das Jahr 2023Resident Evil 4 Neuverfilmung, die den Geist des Originals einfängt Resident Evil Das Spiel ist ein Meisterwerk des Survival-Horrors. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Leon Kennedy und bewegen sich durch ein feindseliges europäisches Dorf, in dem hinter jedem Schatten Gefahr lauert.

Gefällt mirGequälte Seelen 2, bietet das Spiel den ganzen Stress beim Jonglieren mit Ressourcen eines Top-Strategiespiel. Das Ressourcenmanagement ist entscheidend, Munition, Medizinkits und Upgrades sind knapp, was jede Begegnung zu einer entscheidenden Herausforderung macht.

Der Kampf belohnt präzises Zielen und gutes Timing, während Rätsel in der Umgebung die Beobachtungsgabe und durchdachtes Problemlösen fördern.

Pro-Tipp Achte stets sorgfältig auf dein Inventar. Halte Plätze für Rätselgegenstände frei und untersuche Ecken gründlich, um Hinterhalte zu vermeiden.

Optisch verbindet das Spiel moderne Grafik mit einer bedrohlichen Atmosphäre. Nebelverhangene Straßen, verfallene Innenräume und subtile Erzählelemente in der Umgebung lassen die Spieler voll und ganz in das Spiel eintauchen.

Die Erkundung wirkt bewusst gestaltet; versteckte Gegenstände und Nebenwege belohnen das gründliche Vorankommen. Das Spieltempo wechselt zwischen ruhigen, spannungsgeladenen Momenten und adrenalingeladenen Höhepunkten. Selbst kleinere Begegnungen bleiben spannend, da schon kleine Gegner eine ernsthafte Bedrohung darstellen können, wenn man sie falsch einschätzt.

Die Handlung entfaltet sich anhand von Dokumenten, NPCs und Hinweisen in der Umgebung, wodurch Story und Gameplay eng miteinander verwoben sind. Hier geht es nicht nur ums Schießen, sondern um Strategie, Beobachtungsgabe und das Überleben unter Druck.

Während Konsolenspieler jede Menge Nervenkitzel erleben, habe ich mich auf dem PC an „Los Iluminados“ gewagt, und ehrlich gesagt macht das das Remake zu einem der Die besten PC-Horrorspiele rundum. Bessere Grafik, flüssigeres Gameplay und eine Modding-Szene, die niemals schläft, sorgen dafür, dass sich das Ganze wie eine ganz neue Dimension anfühlt.

Mein Fazit:Eine meisterhaft abgestimmte Horror-Maschine, die einen ins Schwitzen bringt, fluchen lässt und dazu zwingt, im Inventar zu wühlen, als wäre es eine Rettungsleine.

2. Dead Space [Das beste klaustrophobische Science-Fiction-Horror-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Survival-Horror / Science-Fiction Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Motive Studio / EA Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, die klaustrophobische, methodisch inszenierte Begegnungen mögen

Dead Space (Neufassung von 2023)belebt ein klassisches Science-Fiction-Horror-Erlebnis neu und versetzt die Spieler in das verfallene Raumschiff USG Ishimura. Die klaustrophobischen Gänge voller grotesker Nekromorphs sowie das Gleichgewicht zwischen Kämpfen, Reparaturen und knappen Ressourcen erinnern stark an Gequälte Seelen 2.

Jede Begegnung ist spannend, da Munition und Gesundheit begrenzt sind und unüberlegte Angriffe oft zum Tod führen.

Das Storytelling vor Ort ist entscheidend: Logbücher, Nachrichten und visuelle Hinweise enthüllen die düstere Geschichte des Schiffes. In den Gängen liegt eine bedrückende Atmosphäre, die durch ein immersives Sounddesign und eindringliche Bilder noch verstärkt wird.

Die Spieler müssen knifflige technische Rätsel lösen und gleichzeitig Monster abwehren, was der Spannung eine durchgängige, intellektuelle Note verleiht. Die Rätsel sind technischer und umgebungsbezogener Natur (wie das Reparieren von Schaltkreisen) und unterscheiden sich damit von den kryptischen, auf Gegenständen basierenden Logiktests und den esoterischen Rätselrädern in Gequälte Seelen 2.

Sorgfältige Beobachtung und überlegte Bewegungen werden belohnt, während die Kämpfe dich dazu zwingen, eher auf das Ausschalten einzelner Gegner zu setzen als wahllos um dich zu schießen.

Pro-Tipp Konzentriere dich eher auf das Ausschalten von Gegnern als auf reinen Schaden. Spar dir die Munition für stärkere Gegner auf und nutze die Gefahren in der Umgebung geschickt, um die Gegnerzahl effizient zu verringern.

The Neuverfilmungmodernisiert Grafik und Sound, bewahrt dabei aber den psychologischen Schrecken des Originals. Das Tempo sorgt für einen langsam aufbauenden Schrecken, der von adrenalingeladenen Höhepunkten unterbrochen wird. Jeder Raum, jeder Lüftungsschacht und jeder dunkle Gang hält die Spieler in Atem.

Mein Fazit:Ein beklemmender, packender Horrorfilm, der so überzeugend inszeniert ist, dass man schon bald selbst die Lüftungsschlitze in der realen Welt mit Argwohn beäugt.

3. The Evil Within 2 [Der beste psychologische Survival-Horror]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Survival-Horror / Psychothriller Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Tango Gameworks / Bethesda Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von storygetriebenem Horror mit verschiedenen Überlebensstrategien

The Evil Within 2 Das Spiel verbindet offene Erkundung mit Survival-Horror und versetzt die Spieler in die Rolle des Detektivs Sebastian Castellanos in einer albtraumhaften Welt namens Union. Es bietet eine ausgewogene Mischung aus spannungsgeladenen Kämpfen, Stealth-Elementen und Erkundung, wobei der Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und sorgfältiger Planung liegt.

Jede Begegnung zwingt die Spieler dazu, Entscheide dich zwischen Konfrontation, Vermeidung oder dem strategischen Einsatz von Werkzeugen und Waffen.

Pro-Tipp Tarnung kann wertvolle Ressourcen sparen. Beobachte feindliche Patrouillen genau, plane deinen Vorstoß und nutze Ablenkungen in der Umgebung, um schwierige Begegnungen effizient zu umgehen.

Die Umgebungen sind vielschichtig und surreal und zeichnen sich durch verzerrte Korridore, sich wandelnde Traumlandschaften und aufwendig gestaltete Kulissen aus. Umgebungsrätsel fügen sich nahtlos in die Handlung ein und belohnen Spieler, die auf Details achten.

Die Ressourcenknappheit macht jede Entscheidung zu einer schwierigen: Munition ist knapp, Verbandskästen sind kostbar, und jeder Kampf birgt Risiken.

Die Geschichte verstärkt den Schrecken noch, indem sie dies mit Gequälte Seelen 2 psychologische Spannung mit emotionaler Tiefe. Durch Interaktionen mit NPCs, Dokumente und Hinweise in der Umgebung tauchen die Spieler in die zerrissene Realität von Union ein.

Das Tempo wechselt zwischen sich langsam aufbauender Spannung und plötzlichen, adrenalingeladenen Sequenzen, wodurch die Beklemmung stets aufrechterhalten wird. Dies ist Horror, der sowohl deinen Verstand als auch deine Reflexe auf die Probe stellt.

Mein Fazit:Ein weitläufiger Fiebertraum, der es genießt, dir das Gefühl zu geben, klug, verängstigt und ein bisschen ausgelaugt zu sein.

4. Silent Hill 2 [Die besten psychologischen Horrorgeschichten]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Survival-Horror / Psychothriller Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bloober Team / Konami Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von atmosphärischem, sich langsam aufbauendem Horror mit einer tiefgründigen Handlung

The Silent Hill 2 Das Remake bringt den legendären Psychohorror einem modernen Publikum näher und bewahrt dabei seine charakteristische beklemmende Atmosphäre. Ähnlich wie Gequälte Seelen 2… steuern die Spieler einen einzelnen Protagonisten – James Sunderland, der durch einen mysteriösen Brief in die nebelverhangene Stadt Silent Hill gelockt wird.

Das Remake modernisiert Bild und Ton und verstärkt so das Gefühl der Beklemmung, ohne dabei die eindringliche Atmosphäre des Originals zu verlieren. Jeder Flur, jeder verlassene Raum und jede schattige Ecke ist reich an narrativen Elementen und vermittelt die Geschichte durch die Umgebung.

Dank seiner starken Elemente in den Bereichen Erkundung und Rätsellösen gehört es zu den Die besten Rätselspielein diesem Genre. Die Einbindung der Rätsel wirkt organisch und erfordert oft das Entschlüsseln von Hinweisen, die in Dokumenten, der Architektur und subtilen visuellen Anspielungen versteckt sind. Auch die Kämpfe sind sehr spannend, treten jedoch hinter der Erkundung und Beobachtung zurück, wodurch das Gefühl der Verletzlichkeit erhalten bleibt.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit zum Erkunden. Silent Hill belohnt Geduld, und wenn du jeden Raum sorgfältig untersuchst, kannst du Rätsel, Hintergrundgeschichten und versteckte Schreckmomente entdecken.

„Silent Hill 2“ besticht durch seine gelungene Balance zwischen psychologischem Horror und atmosphärischer Erzählkunst. Das Spieltempo regt zur sorgfältigen Erkundung an und belohnt die Spieler für ihre Liebe zum Detail und ihre Geduld. Symbolik, Sounddesign und Kulisse verschmelzen zu einem Erlebnis, das noch lange nach dem Spielen nachhallt. Dies ist nicht nur ein Survival-Horror-Spiel; es ist ein langsamer Abstieg in beunruhigenden, unvergesslichen Schrecken.

Mein Fazit:Eine langsame, zermürbende psychische Zerrissenheit, die mit beunruhigender Präzision und ohne jede Schonung für die Nerven inszeniert wird.

5. Remothered: Zerbrochenes Porzellan [Der beste psychologische Horrorfilm mit Stealth-Elementen]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Survival-Horror / Psychothriller Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Stormind Games / Modus Games Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von methodischem, handlungsorientiertem Horror

Remothered: Zerbrochenes Porzellan erweitert das Universum, das im Original geschaffen wurde Remothered, das die Spieler in ein unheimliches, labyrinthartiges Herrenhaus voller Rätsel und Geheimnisse versetzt. Du schlüpfst in die Rolle von Jennifer, einer entschlossenen Protagonistin, die sich durch Korridore bewegt, in denen Ausweichen und Vorausplanen entscheidend sind.

Das Spiel legt großen Wert auf Heimlichkeit: Die Gegner sind tödlich, und Kämpfe sind selten, sodass jede Begegnung Geduld und Weitsicht erfordert.

Pro-Tipp Nutze Schatten und Sichtlinien, um Feinden auszuweichen. Achte auf Verhaltensmuster und kombiniere Tarnung mit Ablenkungen durch die Umgebung, um Konfrontationen gänzlich zu vermeiden.

Die atmosphärische Erzählweise sorgt für Spannung, wobei das gotische, an „Gequälte Seelen“ erinnernde Design des Herrenhauses, Dokumente und akustische Hinweise die Spannung steigern. Die Handlungsstränge verflechten sich, was die Faszination vertieft und zum Erkunden anregt.

Die Rätsel sind geschickt eingebettet und fügen sich nahtlos in die Umgebung ein, sodass sie sowohl Beobachtungsgabe als auch logisches Denken erfordern. Die Geschichte belohnt aufmerksames Spielen, und das Erkunden fühlt sich sinnvoll an und nicht wie reine Zeitüberbrückung.

Die Atmosphäre ist angespannt, was durch das bedächtige Tempo und die beunruhigenden Bilder noch verstärkt wird. Die Momente des Schreckens werden durch Sounddesign und Beleuchtung noch verstärkt und sorgen so für ein sich langsam aufbauendes, psychologisches Erlebnis.

Zerbrochenes Porzellan setzt nicht allein auf Schreckmomente; es geht vielmehr um anhaltende Beklemmung und neugiergetriebene Entdeckungen, was vor allem Spieler anspricht, die intellektuellen Horror und Stealth-Taktiken bevorzugen.

Mein Fazit:Ein spannender, schleichender Horrorfilm, bei dem man den Atem anhält und auf das Beste hofft – und der Geduld mehr belohnt als Mut.

6. Gesicht [Der beste reine Psychothriller aus der Ich-Perspektive]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Psychologischer Horror / Erkundung Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber SadSquare Studio / Modus Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horrorfilmen, die sich langsam aufbauen und auf Beobachtung setzen

Gesicht ist ein atmosphärisches, sich langsam aufbauendes Horrorerlebnis die Handlung spielt vollständig in einem geheimnisvollen Haus. Die Spieler bewegen sich durch nichtlineare Räume, lösen Rätsel in der Umgebung und stoßen dabei auf unerklärliche Phänomene.

Mit jedem Objekt kann man interagieren, was ein Gefühl von Präsenz und Verletzlichkeit vermittelt. Sounddesign, Beleuchtung und eindringliche Bilder sorgen gemeinsam für eine bedrückende Atmosphäre, ohne dabei auf Kämpfe zurückzugreifen.

Das Spiel legt großen Wert auf Beobachtungsgabe: Ereignisse können bei jedem Durchspielen anders ausgelöst werden, was für anhaltende Spannung sorgt. Die Verwendung einer First-Person-Kamera sorgt für ein intensives Spielerlebnis, auch wenn dabei die klassische, eingeschränkte Perspektive und die gezielte Spannung fehlen, die durch TS2„s fest installiertes Kamerasystem.

Der Fortschritt im Rätselspiel ist subtil, aber lohnend, und regt dazu an, die Umgebung sorgfältig zu erkunden und auf Details zu achten. Die Geschichte ist fragmentarisch und wird durch Briefe, Tonaufnahmen und Hinweise in der Umgebung enthüllt, die den erzählerischen Teil des Spielerlebnisses zusammenfügen.

Pro-Tipp Bleib ruhig und erkunde die Umgebung sorgfältig. Untersuche jeden Raum gründlich; schon kleine Interaktionen liefern oft Hinweise oder verhindern schreckliche Überraschungen.

Gesicht ist eine Reise durch den reinen Psychohorror: Isolation und Atmosphäre schüren die Angst, nicht Gegner oder blutige Szenen. Die Spieler spüren die Tragweite jeder Entscheidung, vom Verschieben von Gegenständen bis zur Wahl des Weges durch das Haus, wodurch die Spannung greifbar und anhaltend wird.

Mein Fazit:Ein Meisterwerk der stillen, schleichenden Angst, das einem jedes Mal das Gefühl gibt, sich umzudrehen sei eine furchtbare Idee.

7. Amnesia: The Dark Descent [Die beste Herausforderung in Sachen psychologische Tarnung und geistige Gesundheit]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Survival-Horror / Rätselspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2010 Urheber Frictional Games / Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans der durch Schwachstellen motivierten Erkundung

Amnesia: The Dark Descent versetzt die Spieler in ein riesiges, verfallenes Schloss, in dem das Überleben von Verstecken, Heimlichkeit und dem Erhalt der geistigen Gesundheit abhängt. Kämpfe gibt es nicht, daher Bedrohungen sind unvermeidbar und verstärken die Verwundbarkeit.

Im Mittelpunkt stehen Erkundung und Rätsel rund um die Umwelt, wobei Hinweise in Dokumenten, der Architektur und subtilen akustischen Signalen versteckt sind.

Das Kernelement des Spiels – die geistige Gesundheit – beeinflusst die Wahrnehmung und führt zu visuellen und akustischen Halluzinationen, wenn der Spieler Dunkelheit oder traumatischen Erlebnissen ausgesetzt ist. Dieses Spielprinzip steigert die Spannung auf natürliche Weise und lässt jeden Gang und jeden Schatten beunruhigend wirken.

Die Spieler müssen Ressourcen wie Öl für Lampen rationieren und es vermeiden, furchterregenden Kreaturen zu begegnen, was dem Überleben eine zusätzliche strategische Ebene verleiht.

Pro-Tipp Halten Sie sich nach Möglichkeit in beleuchteten Bereichen auf. Nutzen Sie Geräusche, um Gefahren vorauszusehen und zu verhindern, dass Sie beim Lösen von Rätseln an Verstand verlieren.

Das stimmungsvolle Design, gepaart mit subtiler Erzählkunst, schafft ein psychologisches Horrorerlebnis, das aufmerksames Beobachten und methodisches Denken belohnt. Amnesie geht es weniger um Schreckmomente als vielmehr um das Eintauchen in die Spielwelt, um Beklemmung und den Nervenkitzel des Unbekannten.

Mein Fazit:Ein Ort des hilflosen Grauens, an dem das Mutigste, was du tun kannst, darin besteht, eine Kerze anzuzünden und um dein Leben zu rennen.

8. Lesen [Der beste existenzielle narrative Horrorfilm]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Science-Fiction-Horror / Rätselspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Frictional Games / Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit 12–16 Stunden Am besten geeignet für Fans von storyorientiertem, anspruchsvollem Horror

Lesen Das Spiel verbindet existentiellen Science-Fiction-Horror mit Erkundung und Rätsellösen und versetzt die Spieler nach einer Katastrophe in eine unter Wasser liegende Forschungsanlage. Kämpfe spielen nur eine untergeordnete Rolle; der Schwerpunkt liegt auf Heimlichkeit, Beobachtung und Problemlösung. Das Spiel setzt sich mit Identität, Bewusstsein und Menschlichkeit auseinander und erzeugt dabei eine psychologische Spannung, die über herkömmliche Schreckmomente hinausgeht.

Die Rätsel sind raffiniert und in die Umgebung eingebettet – von der Betätigung von Maschinen bis hin zum Lösen logischer Aufgaben. Die Gestaltung der Anlage verstärkt das Gefühl der Beklemmung: Enge Gänge, durchnässte Räume und gedämpftes Licht sorgen für ein anhaltendes Gefühl der Isolation.

Ton und Bild steigern die Spannung, während Erzählfragmente und Environmental Storytelling enthüllen das eindringliche Schicksal sowohl der Menschen als auch der KI.

Pro-Tipp Achte auf jeden Gegenstand und jede Aufzeichnung. In den oft übersehenen Bereichen der Anlage verbergen sich viele Rätsel und Hinweise zur Handlung.

Lesen belohnt Geduld, Liebe zum Detail und sorgfältiges Erkunden. Die Angst ist eher intellektueller Natur, und die Spannung steigt, während die Spieler moralisch zweideutige Situationen meistern und sich dem Unbekannten stellen. Die Kombination aus Philosophie, Geschichte und Umgebungsrätseln macht das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis für Horrorfans, die nach Tiefe und Eintauchen in die Spielwelt suchen – dieses Spiel wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.

Mein Fazit:Ein nachdenklicher, existenzieller Schlag in die Magengrube, eingebettet in unheimliche Gänge und moralische Dilemmata, über die man noch wochenlang nachdenken wird.

9. Schichten der Angst [Bester surrealer, auf Erkundung basierender Horrorfilm]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Psychologischer Horror / Erkundung Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Bloober Team / Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Fans von surrealem, atmosphärischem Horror

Gefällt mirGequälte Seelen 2, Schichten der Angst wird deine Wahrnehmung beeinflussen, während du die Geschichte eines Malers in einem sich ständig wandelnden Herrenhaus aufdeckst. Die Umgebungen des Spiels verwandeln sich und verändern sich, während sie dich durch die Geschichte führen, was bei den Spielern für Verwirrung und Spannung sorgt. Die kniffligen Rätsel sind in die Erkundung eingebettet und regen zu genauer Beobachtung an

Der Horror ist surreal und intellektuell und legt den Schwerpunkt eher auf Atmosphäre, die Angst vor dem Unbekannten und psychologische Spannung als auf Kampf. Hinweise in der Umgebung enthüllen die Geschichte des Protagonisten, und Interaktive Elemente ermöglichen es den Spielern, die psychische Instabilität der Hauptfigur hautnah mitzuerleben. Sounddesign, Beleuchtung und visuelle Verzerrungen verstärken das Gefühl der Beklemmung und der Unvorhersehbarkeit.

Pro-Tipp Achte auf die grafische Gestaltung und Veränderungen im Raum. Dezente Hinweise lösen Rätsel und verleihen der Geschichte mehr Tiefe, während sie gleichzeitig den Gruselfaktor steigern.

Dies ist ein kurzes, intensives Erlebnis, das Neugier und Liebe zum Detail belohnt. Es ist perfekt für Spieler, die an storygetriebenem Horror, surrealen Bildern und verwirrenden Umgebungen Freude haben, die die Wahrnehmung und das Erzählen von Geschichten auf die Probe stellen. Jeder Raum und jedes Objekt ist Teil des psychologischen Rätsels.

Mein Fazit:Ein äußerst theatralischer Abstieg in den künstlerischen Wahnsinn, bei dem das Haus dich fast genauso sehr hasst, wie du hasst, was sich hinter jeder Tür verbirgt.

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Cyberpunk-Horror / Ermittlung Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von Cyberpunk und psychologischer Spannung

Beobachter: System Redux ist ein Cyberpunk-Horror-Erlebnis, das Ermittlungsarbeit mit beunruhigender Immersion verbindet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Detective Daniel Lazarski und durchstreifen eine dystopische Stadt, um Rätsel zu lösen, während sie sich in die Gedanken anderer hacken, um Hinweise zu finden. Psychologischer Horror trifft auf futuristischen Noir, wobei Halluzinationen und verzerrte Realitäten an jeder Ecke für Spannung sorgen.

Beim Erkunden stehen Beobachtung, das Lösen von Rätseln und das Treffen von Entscheidungen im Vordergrund. Hacking-Sequenzen fungieren als interaktive „Rätsel“ im Kopf und sorgen für eine einzigartige Spielvielfalt.

Die bedrückende Atmosphäre, die neonbeleuchteten Stadtlandschaften und das immersive Sounddesign verstärken das Unbehagen und erzeugen ein starkes Gefühl von Angst und Hilflosigkeit. Die Geschichte entfaltet sich durch Umgebungsgeräusche, Dialoge und subtile Erzählfragmente.

Pro-Tipp Gehe beim Hacken überlegt vor. Jede Gedankensequenz kann verborgene Hinweise oder wichtige Handlungsschritte offenbaren; erkunde daher alle Möglichkeiten gründlich, bevor du zum nächsten Ziel übergehst.

Dieses Spiel bietet eine ganz eigene Art von Horror, indem es Cyberpunk-Ästhetik mit verwirrenden psychologischen Elementen verbindet. Es belohnt Erkundungslust, Geduld und scharfe Beobachtungsgabe und spricht damit Spieler an, die eher an intellektueller, auf Ermittlungen basierender Spannung als an kampfbetontem Gruseln Gefallen finden.

Mein Fazit:Ein glitchiger, neonfarbener Hirnwirrwarr, der Paranoia gleichzeitig stilvoll und seltsam intim wirken lässt.

11. Die versinkende Stadt [Der beste Detektiv-Horror im Lovecraft-Stil]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Ermittlung / Lovecraftscher Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Frogwares / Nacon Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von investigativem, atmosphärischem Horror

Die versinkende Stadt Das Spiel versetzt die Spieler in eine Welt im Stil von H. P. Lovecraft, in der sie sich durch eine überflutete Stadt bewegen, die von Wahnsinn, Geheimnissen und übernatürlichen Ereignissen geprägt ist. Du schlüpfst in die Rolle des Privatdetektivs Charles Reed, der verschiedene Fälle lösen muss, während er darauf achtet, nicht den Verstand zu verlieren, und sich schrecklichen Wahrheiten stellen muss.

Das Erkunden ist hier genauso wichtig wie in Gequälte Seelen 2: Hinweise in der Umgebung, Dokumente und subtile Unregelmäßigkeiten führen die Spieler durch die bedrückenden, vom Wasser überschwemmten Straßen der Stadt. Die Ermittlungsmechaniken verbinden Rätsel, Notizen und Beobachtungen zu einem detektivischen Horrorerlebnis, bei dem sich die Liebe zum Detail auszahlt.

Mechaniken, die an die geistige Gesundheit grenzen, steigern die Spannung und beeinflussen die Wahrnehmung und die Interaktionen. Die Erzählung verbindet Krimi, Horror und ein allgegenwärtiges Gefühl kosmischer Bedrohung und macht die Stadt selbst zu einer Figur voller Geheimnisse.

Pro-Tipp Mach dir Notizen und vergleiche Hinweise miteinander. Die Geheimnisse der Stadt hängen oft von subtilen Details ab, die in Dokumenten oder der Umgebung verborgen sind.

Das ist genau das Richtige für Spieler, die auf storylastigen Horror mit Umgebungsrätseln, sorgfältiger Erkundung und einem allgegenwärtigen Gefühl der Unruhe stehen. Die halbwegs offene Welt ermöglicht es den Spielern, ihr eigenes Tempo zu bestimmen, während die Spannung hoch und das Eintauchen in die Spielwelt intensiv bleibt.

Mein Fazit:Ein düsterer, sich immer weiter zuspitzender Noir-Krimi, in dem jeder Hinweis vor Angst trieft und man das Gefühl hat, die Stadt würde einen jeden Moment verschlingen, wenn man nur einen falschen Schritt macht.

12. Haus aus Asche [Der beste Horrorfilm mit verzweigender Handlung]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Interaktiver Horror / Filmähnliches Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Supermassive Games / Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von storylastigem, filmischem Horror

Haus aus Asche verbindet filmisches Storytelling mit Survival-Horror und versetzt die Spieler tief unter die Erde in eine beklemmende mesopotamische Ruinenanlage. Mehrere spielbare Charaktere erleben die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven, wobei ihre Entscheidungen Einfluss auf das Überleben und den Ausgang der Geschichte haben.

Der Horror des Spiels rührt daher, dass Atmosphäre, Entscheidungsfindung der Spieler und Ungewissheit anstatt expliziter Gewaltdarstellungen. Die Gestaltung der Umgebung und die Beleuchtung verstärken die Spannung, während das Überleben und das Ressourcenmanagement eine sorgfältige Planung erfordern.

Die verzweigte Handlung sorgt für hohen Wiederspielwert und belohnt das Erkunden alternativer Handlungsverläufe. Die Spieler erleben Angst auf verschiedenen Ebenen: von unmittelbaren Bedrohungen bis hin zur Vorahnung dessen, was als Nächstes passieren könnte, was das Spiel zu einem starken Anwärter auf den Die besten Abenteuerspiele.

Pro-Tipp Überlege dir jede Entscheidung sorgfältig. Das Überleben der Charaktere hängt oft von kleinen Entscheidungen während der QTEs ab, also nimm dir Zeit und gehe strategisch vor.

Dieser Titel ist genau das Richtige für Fans von Horror, der auf eigenen Entscheidungen basiert, spannungsgeladenen Szenen und einer filmischen Inszenierung. Die Kombination aus Erkundung, Rätsellösen und verzweigten Handlungssträngen bietet ein interaktiveres, spannungsgeladenes Erlebnis als herkömmlicher linearer Horror.

Mein Fazit:Ein packender, filmischer Panikmacher, der deine Entscheidungen ebenso als Waffe einsetzt wie seine Monster.

13. Alan Wake 2 [Das beste narrative Mystery-Horror-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Psychothriller / Survival-Horror Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Remedy Entertainment / Epic Games Publishing Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von spannungsgeladenen Geschichten mit Schwerpunkt auf Ermittlungsarbeit

Alan Wake 2 baut auf dem Vorgänger auf Thriller-Horror-Formel, die erzählungsgetriebene Erkundung mit spannungsgeladenen Rätseln verbindet. Die Spieler bewegen sich durch dunkle, stimmungsvolle Schauplätze, untersuchen mysteriöse Ereignisse und decken dabei eine vielschichtige Geschichte auf, in der Realität und Fiktion miteinander verschmelzen.

Begegnungen mit geringem Ressourcenverbrauch legen den Schwerpunkt eher auf strategisches Spiel und umsichtiges Vorgehen als auf Kampf, wodurch die Verwundbarkeit erhöht wird.

Pro-Tipp Erkunde die Umgebung gründlich und kehre immer wieder an bekannte Orte zurück. Versteckte Dokumente und Lösungen für Rätsel tauchen oft erst auf, nachdem bestimmte Ereignisse in der Handlung ausgelöst wurden, was die Tiefe der Erzählung verstärkt.

Die Handlung des Spiels entfaltet sich durch Dokumente, das Storytelling der Umgebung und filmische Sequenzen. Die Ermittlungs- und Erkundungsmechaniken belohnen die Liebe zum Detail, wobei subtile Hinweise und Rätsel nahtlos in die Umgebung eingebunden sind.

Die atmosphärische Spannung, die Beleuchtung und das Sounddesign sorgen für ein Horror-Erlebnis, das sich langsam aufbaut und die Spieler in seinen Bann zieht und verunsichert.

Alan Wake 2 ist ideal für alle, die sich für fesselnde Handlungsstränge, geheimnisvolle Welten und psychologische Spannung begeistern. Die Kombination aus Ermittlungsspiel, Umgebungsrätseln und schleichender Angst sorgt für ein raffiniertes Horrorerlebnis, das sowohl intellektuell anspruchsvoll als auch emotional packend ist.

Mein Fazit:Ein wunderschön seltsamer, genreübergreifender Albtraum, der dir immer wieder Hinweise gibt und dich fragt, ob du die Wahrheit wirklich wissen willst.

14. Lied des Grauens [Die beste Alternative zu klassischen Survival-Horror-Spielen mit feststehender Kamera]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Survival-Horror mit feststehender Kamera Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Protocol Games / Raiser Games Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von spannungsgeladenen, klassischen Horrorfilmen

Lied des Grauens betont Spannung und Unvorhersehbarkeit, indem es ein prozeduraler Antagonist, der sich dem Verhalten des Spielers anpasst. Feste Kameraperspektiven, Umgebungsrätsel und Konsequenzen im Permadeath-Stil sorgen dafür, dass bei jeder Begegnung viel auf dem Spiel steht. Mehrere spielbare Charaktere sorgen für narrative Abwechslung, und das Erkunden der Umgebung ist der Schlüssel zum Überleben.

Die Rätsel sind in die erzählerische Gestaltung der Umgebung eingebunden und erfordern oft genaue Beobachtungsgabe und logisches Schlussfolgern. Der Horror des Spiels entsteht eher durch die Vorahnung von Gefahr als durch häufige Schreckmomente.

Sounddesign und Beleuchtung verstärken die Beklemmung und machen jeden Moment der Ungewissheit zu einer nervenaufreibenden Erfahrung. Die narrative Tiefe entsteht durch das Zusammensetzen von Story-Elementen, die über die Umgebung verstreut sind, und belohnt so eine gründliche Erkundung.

Pro-Tipp Behalte den Fortschritt jedes Charakters im Auge. Deine Entscheidungen beeinflussen das Überleben und den Ausgang der Geschichte, also plane jedes Szenario sorgfältig.

Dieser Titel spricht Fans von intellektuellem, methodischem Horror an, die unvorhersehbare Bedrohungen und vielschichtige Erzählungen schätzen. Die Kombination aus Umgebungsrätseln, verschiedenen Perspektiven und prozeduralen Schreckmomenten macht jeden Durchgang einzigartig und fordert die Spieler dazu heraus, stets wachsam zu bleiben.

Mein Fazit:Ein herrlich grausamer Rückblick im Stil eines Films mit statischer Kamera, in dem Neugier nicht nur gefährlich ist – sondern manchmal sogar tödlich.

15. Outlast 2 [Der beste actiongeladene Horrorfilm mit Verfolgungsjagden]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Rote Fässer / Rote Fässer Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Psychohorror und ländlichem Horror

Outlast 2 entführt die Spieler in eine ländliche Kultumgebung, in der das Überleben von Tarnung, Beobachtungsgabe und dem geschickten Einsatz der Kamera abhängt. Das Spiel verzichtet auf den Horror in beengten Anstaltsräumen zugunsten weitläufiger, bedrückender Außenbereiche und schafft so eine einzigartige Spannung. Umweltängste, durch Erzählungen geschürter Schrecken und knappe Ressourcen verstärken die Verletzlichkeit.

Die Spieler müssen unvorhersehbaren Gefahren ausweichen und dabei unentdeckt bleiben, wobei strategisches Vorgehen und Beobachtungsgabe gegenüber dem Kampf im Vordergrund stehen. Für Fans von methodischer Spannung ist dies eines der Die besten Survival-Horror-Spiele, wobei das Tempo sorgfältig darauf abgestimmt ist, die Beklemmung zu maximieren. Die ländliche Kulisse sorgt für abwechslungsreiche Begegnungen und verstärkt das Gefühl der Isolation, wodurch eine anhaltende Spannung entsteht.

Pro-Tipp Setzen Sie die Kamera mit Bedacht ein. Die Nachtsicht ist eingeschränkt; schonen Sie die Batterien und planen Sie Ihre Fluchtwege sorgfältig, um Begegnungen zu überleben.

Dieser Titel ist ideal für Fans von intensivem, atmosphärischem Horror, die sich von Verletzlichkeit und erzählerischer Spannung angezogen fühlen. Die Kombination aus weitläufigen, bedrückenden Umgebungen, psychologischen Schreckmomenten und kamerabasierten Spielmechaniken sorgt für ein eindringliches, fesselndes Horrorerlebnis.

Mein Fazit:Eine rasante, atemlose Verfolgungsjagd durch die ländliche Hölle, bei der man sich keine Sekunde lang sicher fühlt.

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Open-World-Survival-Horror Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2014 Urheber Endnight Games / Endnight Games Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horror-Spielen mit organisch entstehenden Bedrohungen und Überlebenselementen

Der Wald verbindet Überlebensmechaniken mit Horror und versetzt die Spieler nach einem Flugzeugabsturz auf eine geheimnisvolle Insel. Du sammelst Ressourcen, baust Unterkünfte und stellst dich albtraumhaften kannibalischen Mutanten, wodurch das Überleben zu einer spannenden, langfristigen Herausforderung wird.

Dieser offene Ansatz schafft eine dynamische Survival-Sandbox, in der du deine Verteidigung, deine Erkundung und deine langfristigen Ziele selbst bestimmst.

Du sammelst Ressourcen, baust Unterkünfte und stellst dich albtraumhaften kannibalischen Mutanten, wodurch das Überleben zu einer spannenden, langfristigen Herausforderung wird. Bei der Erkundung entdeckst du Höhlen, verlassene Gebäude und eine durch die Umgebung vermittelte Geschichte, die deine Neugier weckt und gleichzeitig für ständige Spannung sorgt.

Pro-Tipp Errichte frühzeitig erhöhte Bauwerke und sichere deine Außenbereiche. Kannibalen können niedrige Verteidigungsanlagen überwinden, also sei ihnen immer einen Schritt voraus.

Der Aufbau der Basis und das Ressourcenmanagement sind untrennbar miteinander verbunden, sodass jede Nacht zu einer strategischen Übung in Verteidigung und Vorbereitung wird. Der Koop-Modus sorgt für gemeinsame Angst, da die Überlebensentscheidungen jedes einzelnen Spielers Auswirkungen auf die Gruppe haben. Wenn du den Schrecken mit Freunden teilen möchtest, ist dieser Titel einer der Die besten Multiplayer-Horrorspiele, das Überlebensstrategien mit kooperativen Schreckmomenten verbindet.

Mein Fazit:Ein brutaler Überlebensurlaub, bei dem die Einheimischen dich tot sehen wollen und auch die Bäume dem Ganzen nicht gerade neutral gegenüberstehen.

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Survival-Horror / Psychothriller Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bloober Team / Lionsgate Games Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Fans von psychologischem, spannungsgeladenem Horror

Blair Witch Das Spiel versetzt die Spieler in einen verwunschenen Wald in den Black Hills und verbindet die Spannung von Found-Footage-Filmen mit Ermittlungshorror. Du folgst dem Protagonisten Ellis und erkundest Wälder und verlassene Gebäude, begleitet von Bullet, deinem treuen Hund. Der Wald selbst wird zum Gegner, wobei Halluzinationen, Umgebungsrätsel und schleichende Angst jeden Schritt prägen.

Das Erkunden steht im Mittelpunkt – Dokumente, akustische Hinweise und versteckte Wege enthüllen die verschiedenen Ebenen der Geschichte. Halluzinationen beeinflussen die Wahrnehmung und verwirren die Spieler auf subtile Weise, während begrenzte Mittel und Ressourcen für anhaltende Spannung sorgen.

Kurze, prägnante Kampagnenabschnitte sorgen dafür, dass die Spannung aufrechterhalten bleibt, ohne dass sich das Spiel in die Länge zieht. Das atmosphärische Sounddesign und die Beleuchtung verstärken die Spannung und machen jede Begegnung zu einem beunruhigenden Erlebnis.

Pro-Tipp Lass Bullet vorausschauen. Sein Verhalten deutet oft auf versteckte Wege oder Gefahren hin und verschafft dir so einen taktischen Vorteil.

Das ist genau das Richtige für Spieler, die psychologischen Horror im Wald, Rätsel zum Aufklären von Fällen und eine fesselnde Geschichte mit spannungsgeladenem Tempo mögen. Die Next-Gen-Grafik und das immersive Sounddesign sorgen dafür, dass jeder Schreck noch intensiver wirkt.

Mein Fazit:Eine verwirrende Waldspirale, die einen langsam davon überzeugt, dass der Wald weiß, dass man da ist – und davon nicht gerade begeistert ist.

18. Martha ist tot [Bester verstörender Horrorfilm mit Schwerpunkt auf der Erzählung]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Psychologischer Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2022 Urheber LKA / Wired Productions Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von psychologischem, erzählerischem Horror

Martha ist tot verbindet historische Spannung mit psychologischem Horror und versetzt die Spieler in das vom Krieg zerrüttete Italien, um eine eindringliche Geschichte aufzudecken. Mit seiner immersiven First-Person-Perspektive und dem Schwerpunkt auf Ermittlungen und Rätseln reiht es sich mühelos in die Riege der am bestenPS5 Horrorspiele für alle, die langsamen, atmosphärischen Horror den actiongeladenen Schreckmomenten vorziehen.

Umgebungsrätsel und Ermittlungsmechaniken belohnen die Liebe zum Detail, während der historische Realismus die Wirkung des Horrors noch verstärkt. Beunruhigende Bilder, subtile übernatürliche Elemente und ein fesselndes Sounddesign sorgen durchgehend für Spannung.

Die Spieler erleben neben dem Geheimnisvollen auch emotionales Unbehagen, was zu einem psychologisch vielschichtigen Horrorerlebnis führt.

Pro-Tipp Untersuche jeden Gegenstand sorgfältig. Versteckte Dokumente und Hinweise enthüllen oft tiefere Ebenen der Geschichte und verstärken so das Eintauchen in die Spielwelt und den Rätselspaß.

Für Fans von Horrorfilmen, bei denen die Handlung im Vordergrund steht, Martha ist tot bietet eine spannende, fesselnde Reise, die sowohl historische als auch übernatürliche Schrecken vereint. Die Kombination aus Umgebungsrätseln, Ermittlungen aus der Ich-Perspektive und Themen für Erwachsene sorgt für ein einzigartig beunruhigendes Erlebnis.

Mein Fazit:Ein düsteres, beunruhigendes psychologisches Gewirr, das einem unter die Haut geht und dort still verweilt, ohne sich vertreiben zu lassen.

19. A Plague Tale: Innocence [Das Stealth-Horror-Abenteuer mit der besten Story]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Handlungsorientierter Survival-/Stealth-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Asobo Studio / Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von emotionalen Geschichten und spannungsgeladenen Überlebensgeschichten

A Plague Tale: Innocence bietet ein emotionsgeladenes Survival-Horror-Erlebnis im mittelalterlichen Frankreich. Die Spieler steuern Amicia und führen ihren jüngeren Bruder Hugo durch von der Pest heimgesuchte Städte, vorbei an feindseligen Soldaten und übernatürlichen Rattenschwärmen. Tarnung und lichtbasierte Spielmechaniken spielen eine zentrale Rolle und erfordern sorgfältige Planung, um Begegnungen zu überstehen, was dem Spiel eine methodische Spannung mit hohem Einsatz verleiht, die Fans von Spiele wieDark Souls wird sofort erkennen.

Pro-Tipp Setze Licht und Dunkelheit kreativ ein. Schatten bieten Hugo und Amicia Schutz, während du durch die geschickte Platzierung von Fackeln das Verhalten der Ratten wirkungsvoll beeinflussen kannst.

Umgebungsrätsel und der strategische Einsatz von Licht sorgen für Spannung, während die Erzählung zutiefst persönlich bleibt. Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen erzählerischen Momenten und Überlebenskämpfen mit hohem Einsatz und weckt dabei sowohl Angst als auch Mitgefühl. Das atmosphärische Design, der immersive Sound und die detailreichen Umgebungen verstärken das Gefühl von Gefahr und Isolation.

Und wegen seiner alchemistischen Kräfte, übernatürlichen Kräfte und seiner düsteren mittelalterlichen Weltgestaltung, Eine Pestgeschichtezeichnet sich zudem als eines der beliebte Fantasy-Spiele – Tatsächlich ist es der einzige Fantasy-Titel auf unserer gesamten Liste und damit eine seltene Mischung aus Horror, Stealth und düsterem Fantasy-Flair.

Mein Fazit:Eine zarte, erschreckende Fluchtgeschichte, in der Liebe, Licht und tausend kreischende Ratten abwechselnd versuchen, dich zu brechen.

20. Resident Evil Village [Die beste Mischung aus Gothic-Adventure und Survival-Horror]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Capcom / Capcom Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von atmosphärischem Action-Survival-Horror

Resident Evil Villagekombiniert Ein Survival-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive mit rätselbasierter Erkundung und taktischen Kämpfen. Die Spieler durchstreifen ein gotisches Dorf, ein Spukhaus und verschiedene Schauplätze, während sie knappe Ressourcen verwalten und sich einzigartigen Gegnern stellen.

Das stimmungsvolle Design und die Beleuchtung erzeugen ein ständiges Gefühl der Beklemmung und Vorahnung. Rätsel, Erkundung und das Erzählen von Geschichten durch die Umgebung stehen im Mittelpunkt und regen zur Beobachtung und zum Lösen von Problemen an.

Gegnerbegegnungen sind strategisch konzipiert und erfordern ein sorgfältiges Ressourcenmanagement sowie taktisches Denken. Die Handlung und die Weltgestaltung fügen sich nahtlos in die Umgebung ein und belohnen Spieler, die diese gründlich erkunden.

Pro-Tipp Erkunde jeden Winkel. In versteckten Räumen findest du oft wichtige Ressourcen, Hintergrundinformationen und Verbesserungen, die das Überleben und das Lösen von Rätseln erleichtern.

Ideal für Fans von Survival-Horror, die eine Mischung aus Erkundung, Kämpfen und Spannung suchen, Resident Evil Village verbindet filmischen Horror mit der Handlungsfreiheit des Spielers. Das Spiel bietet abwechslungsreiche Schreckmomente, einprägsame Schauplätze und spannende Momente des Ressourcenmanagements.

Mein Fazit:Ein gotischer Themenpark voller Horror-Freuden, in dem sich jeder neue Bereich wie ein eigenes, verrücktes kleines Meisterwerk anfühlt.

Alles, was du über Spiele wie „Gequälte Seelen 2“ wissen musst

Beengende Villen, psychologische Spiralen, rätselhafte Rätsel und der eine oder andere „Nope“-Flur – Spiele wie Gequälte Seelen 2 ein ganz besonderes Gefühl der Unruhe hervorrufen. Dieser kurze Leitfaden erklärt, was genau diese Art von Horror ausmacht, damit du die Zutaten, die du dir für deine nächste nächtliche Sucht wünschst, ganz leicht erkennen kannst.

Macht dir das langsame, bedächtige Erkunden Spaß?

Oder vielleicht spannungsgeladene Gänge voller Schreckmomente?

Oder herrlich knifflige Rätsel, bei denen man an seiner Sehkraft zweifelt?

Gute Nachrichten: Diese Auswahl lässt keine Wünsche offen. Viele davon sind digitale Klassiker, die sich perfekt für eine lange Nacht voller adrenalingeladener Spannung eignen.

Was macht „Gequälte Seelen 2“ so einzigartig?

Gequälte Seelen 2 ist nicht nur ein weiteres Horrorspiel, bei dem man mit einer Hand ständig über der Pausetaste schwebt – Es versteht es tatsächlich, einem auf raffinierte, gezielte Weise unter die Haut zu gehen. Der Film verbindet die Spannung klassischer Aufnahmen mit feststehender Kamera mit moderner Bildsprache und raffinierter Inszenierung und schafft so beengte, klaustrophobische Räume, die jeden belohnen, der bereit ist, einen Gang herunterzuschalten und sich wirklich umzuschauen.

Eine Atmosphäre, die genau weiß, was sie tut

Jede knarrende Diele, jede flackernde Glühbirne und jeder verdächtig lange Flur wirkt wie eigens darauf ausgelegt, dich in Unruhe zu versetzen. Nichts ist dem Zufall überlassen. Die ganze Welt scheint nur darauf zu warten, dass dir ein Fehler unterläuft, was selbst das einfache Erkunden seltsam aufregend macht.

Rätsel, die sich natürlich anfühlen und nicht aufgesetzt wirken

Die Rätsel vermitteln nicht das Gefühl, als würde das Spiel einem Hausaufgaben aufzwingen – Sie sind fest in der Umgebung verankert. Man löst sie, weil man aufmerksam ist, nicht weil einem ein leuchtender Pfeil den Weg weist. Und das Ressourcenmanagement? Es ist subtil, aber unglaublich effektiv. Jedes Medikit und jede Kugel zählt, und man überlegt es sich zweimal, bevor man etwas einsetzt.

Psychologische Tiefe, die einen nicht mehr loslässt

Das Spiel besticht vor allem durch seine psychologische Spannung. NPCs, seltsame Visionen, beunruhigende Notizen und diese nervtötenden kleinen Details in der Umgebung lassen die Welt auf eine Art und Weise lebendig wirken, die einen fragen lässt: „Sollte ich mir Sorgen machen?“ Man versucht nicht nur zu überleben, sondern setzt eine Geschichte zusammen, die einem noch lange nach dem Beenden des Spiels im Gedächtnis bleibt.

Die gedämpfte Farbpalette, die plötzlichen visuellen Schocks und die perfekt getimten Soundeffekte sorgen gemeinsam dafür, dass die Spannung nicht nachlässt. Selbst das Betreten eines neuen Raums fühlt sich an, als würde man eine Münze zwischen Fortschritt und Panik werfen.

Ein Horrorfilm, der sich langsam aufbaut und den man in vollen Zügen genießen sollte

Wenn du atmosphärischen Horror liebst, Gequälte Seelen 2 bietet weit mehr als nur billige Schreckmomente. Hier dreht sich alles um langsam aufbauende Spannung, eine raffiniert gestaltete Spielwelt und den stillen Nervenkitzel, etwas Beunruhigendes ganz auf eigene Faust zu entdecken. Es ist die Art von Spiel, die beweist, dass die gruseligsten Momente diejenigen sind, auf die man nicht vorbereitet war – und genau deshalb trifft es einen so hart.

Warum Spiele wie „Gequälte Seelen 2“ mehr sind als nur Horror

Diese Titel heben sich von gewöhnlichen Horrorfilmen ab, indem sie Wert auf ein sorgfältig dosiertes Tempo und eine eindringliche Atmosphäre legen. Die Welt selbst ist der Hauptgegner, die darauf ausgelegt ist, dich ständig in Unruhe zu versetzen.

Bedrückende Atmosphäre: Der geschickte Einsatz von Sounddesign, Beleuchtung und atmosphärischem Storytelling erzeugt ein anhaltendes Gefühl der Beklemmung, anstatt auf plötzliche Schreckmomente zu setzen. Titel wie Silent Hill 2 and Gesicht sind Meister auf diesem Gebiet und erschaffen Welten, in denen Einsamkeit und beunruhigende Stille furchterregender sind als jedes Monster.

Der geschickte Einsatz von Sounddesign, Beleuchtung und atmosphärischem Storytelling erzeugt ein anhaltendes Gefühl der Beklemmung, anstatt auf plötzliche Schreckmomente zu setzen. Titel wie Silent Hill 2 and Gesicht sind Meister auf diesem Gebiet und erschaffen Welten, in denen Einsamkeit und beunruhigende Stille furchterregender sind als jedes Monster. Kalkulierte Begegnungen: Jede Herausforderung ist eine ausgewogene Mischung aus Spannung und Neugier. So wird sichergestellt, dass die Spieler stets auf die Bedrohung vorbereitet sind, anstatt nur darauf zu reagieren.

Jede Herausforderung ist eine ausgewogene Mischung aus Spannung und Neugier. So wird sichergestellt, dass die Spieler stets auf die Bedrohung vorbereitet sind, anstatt nur darauf zu reagieren. Geistige Anregung durch Rätsel und Hintergrundwissen: Diese Spiele sorgen dafür, dass die Spieler voll und ganz in das Geschehen eintauchen, indem sie kritisches Denken und scharfe Beobachtungsgabe erfordern, wodurch der Prozess des Entdeckens zu einem zutiefst befriedigenden Erlebnis wird.

Lohnende Beobachtung: Erkundung ist kein bloßer Lückenfüller, sondern von entscheidender Bedeutung. Versteckte Notizen, rätselhafte Botschaften und subtile Hinweise in der Umgebung enthüllen die übergreifende Hintergrundgeschichte und zwingen die Spieler dazu, kritisch zu denken. Spiele wie Alan Wake 2 and Die versinkende Stadt verbinden Detektivarbeit und Rätsellösen nahtlos mit ihren Erzählungen und belohnen diejenigen, die auf Details achten.

Erkundung ist kein bloßer Lückenfüller, sondern von entscheidender Bedeutung. Versteckte Notizen, rätselhafte Botschaften und subtile Hinweise in der Umgebung enthüllen die übergreifende Hintergrundgeschichte und zwingen die Spieler dazu, kritisch zu denken. Spiele wie Alan Wake 2 and Die versinkende Stadt verbinden Detektivarbeit und Rätsellösen nahtlos mit ihren Erzählungen und belohnen diejenigen, die auf Details achten. Integrierte Rätsel: Die Rätsel sind organisch in die Umgebung und die Handlung eingebunden und wirken nicht wie separate Minispiele. Das „Erfolgserlebnis beim Lösen kniffliger Rätsel“ verleiht dem Horror mehr Gewicht und Bedeutung.

Die Rätsel sind organisch in die Umgebung und die Handlung eingebunden und wirken nicht wie separate Minispiele. Das „Erfolgserlebnis beim Lösen kniffliger Rätsel“ verleiht dem Horror mehr Gewicht und Bedeutung. Risikoreiche Ressourcenstrategie: Die Verletzlichkeit des Spielers wird durch den Mangel an Ressourcen ständig verstärkt, wodurch einfache Entscheidungen zu Momenten echter Spannung werden.

Ressourcenknappheit: Munition, Gesundheit und Speicherpunkte sind bewusst knapp bemessen. Dies fügt dem Spiel eine entscheidende Ebene der Ressourcenstrategie hinzu und sorgt für Momente der Angst, die in Action-Horror-Spielen oft fehlen. Diese hochspannende Atmosphäre wird im Ressourcenmanagement von Resident Evil 4 (2023) and Dead Space (Remake), wodurch die Entscheidung, ob man Munition oder Gesundheit sparen soll, zu einer Frage des Überlebens wird.

Munition, Gesundheit und Speicherpunkte sind bewusst knapp bemessen. Dies fügt dem Spiel eine entscheidende Ebene der Ressourcenstrategie hinzu und sorgt für Momente der Angst, die in Action-Horror-Spielen oft fehlen. Diese hochspannende Atmosphäre wird im Ressourcenmanagement von Resident Evil 4 (2023) and Dead Space (Remake), wodurch die Entscheidung, ob man Munition oder Gesundheit sparen soll, zu einer Frage des Überlebens wird. Erzählerische Tiefe: Die Spieler tun mehr, als nur zu fliehen. Durch diesen Fokus auf eine ausgefeilte Erzählung und „moralisch zweideutige Entscheidungen“ wird sichergestellt, dass sich die Spieler sowohl in die Geschichte als auch in ihr eigenes Überleben eingebunden fühlen.

Mein Fazit

Die vollständige Liste ist voller fantastischer Optionen, und ehrlich gesagt kann man mit keiner davon etwas falsch machen. Aber wenn Gequälte Seelen 2 Wenn du nach diesen Spielen Lust auf weitere unheimliche Villen, knifflige Rätsel und den klassischen Survival-Horror-Nervenkitzel hast, suchst du wahrscheinlich sofort nach einem Einstieg. Diese schnelle Auswahl führt dich direkt zu den Spielen, die diese Atmosphäre am besten einfangen.

Für Survival-Horror-Puristen → Resident Evil 4. Eine perfekte Mischung aus Spannung, Action und Atmosphäre. Ideal für Spieler, die sich nach kniffligem Ressourcenmanagement, cleverem Gegnerdesign und einer Meisterleistung in Sachen modernem Horror-Tempo sehnen.

Für alle, die den Nervenkitzel von Science-Fiction-Horror suchen → Dead Space. Eine furchterregende, meisterhaft gestaltete Neuinterpretation, bei der sich jeder Gang lebendig anfühlt. Perfekt für Spieler, die strategisches Zerstückeln, klaustrophobische Spannung und Horror in AAA-Qualität lieben.

Für Fans von Psychohorror → Silent Hill 2. Ein eindringlicher, emotionaler Abstieg in Angst und Schuldgefühle. Für Spieler, die Horror suchen, der eher verunsichert als erschreckt – mit Symbolik und einer Erzählung, die unter die Haut geht.

Für Fans von Thrillern mit einer spannenden Handlung → Alan Wake 2. Ein gewagter, genreübergreifender Albtraum, der auf Atmosphäre, Geheimnissen und filmischer Erzählkunst basiert. Die perfekte Wahl für Spieler, die Horror mit langsamer Spannung, stilvoller Optik und verwirrenden, vielschichtigen Handlungssträngen bevorzugen.

Für Liebhaber des Gothic-Horrors → Resident Evil Village. Eine schräge, fantastische Reise durch eine von Monstern bevölkerte Welt voller Geheimnisse. Ideal für Spieler, die dramatische Höhepunkte, Erkundung und eine Mischung aus Action und unheimlicher Märchenatmosphäre mögen.

Das waren also die besten Tipps, um deine Horror-Serie fortzusetzen. Such dir einen Favoriten aus, dimm das Licht und lass die Albträume beginnen.

Häufig gestellte Fragen