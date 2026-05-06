11 Spiele wie „Until Dawn“ im Jahr 2025: Juwelen aus den Genres Horror und Thriller

Bis zum Morgengrauen beherrscht die Kunst, Spannung aufzubauen und die Handlung verzweigen zu lassen, wodurch die Spieler in Atem gehalten und von Angst erfasst werden. Wenn du Lust auf Spiele wie Bis zum Morgengrauen, dann bist du hier genau richtig. Diese Liste enthält zehn herausragende Spiele, die das einfangen, was Bis zum Morgengrauen Unvergesslich – von interaktiven Geschichten bis hin zu Gänsehaut erzeugendem Horror.

In dieser Auswahl an Spielen wie diesen erwarten dich storyreiche Abenteuer und nervenaufreibende Horror-Erlebnisse Bis zum Morgengrauen. Jedes Spiel besticht durch seinen ganz eigenen Reiz und die unvergesslichen Emotionen, die es vermittelt. Mit atemberaubender Spannung versprechen diese Empfehlungen stundenlange Spannung und ein von Entscheidungen geprägtes Drama. Außerdem füge ich Links zu Schnäppchenangeboten hinzu, damit ihr direkt in den Nervenkitzel, die Gänsehautmomente und die emotionalen Wendungen eintauchen könnt, die dieses Genre so fesselnd machen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Until Dawn“

Jedes Spiel auf dieser Liste wird dich in ein unvergessliches Abenteuer entführen und dein Herz höher schlagen lassen. Sie zeichnen sich durch Horror- und Spannungselemente oder durch Entscheidungen aus, die du treffen musst. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf die 5 Top-Empfehlungen:

Der Steinbruch (2022) – Ein wahrer geistiger Nachfolger von Bis zum MorgengrauenIn diesem Spiel landest du in einem Sommercamp, das völlig aus dem Ruder läuft. Freie Ochsen (2016) – Ein übernatürlicher Thriller voller dialoggesteuerter Entscheidungen. Detroit: Become Human (2018) – Ein narratives Abenteuer, in dem jede Entscheidung das Schicksal der zutiefst menschlichen (und androiden) Charaktere beeinflusst.

Entdecke die vollständige Liste mit 11 Titeln gleich hier unten. Denn warum nur eine Nacht Schlaf opfern, wenn man gleich eine ganze Woche Schlaf opfern kann? Brich deinen eigenen Rekord.

Die 11 besten Spiele im Stil von „Until Dawn“ – voller Spannung und Angst

Spiele, die in diesem Genre herausragen, setzen auf einzigartige Weise auf Horror-Erzählungen. Ich habe sie anhand von entscheidungsbasierten Handlungen, vielschichtigen Charakteren, psychologischer Spannung, fesselnden Welten und Wiederspielwert bewertet. Diese Elemente machen ein großartiges Spiel wie Bis zum MorgengrauenWie viele davon hast du schon gespielt?

1. Der Steinbruch [Das beste filmische Horrorerlebnis]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Interaktives Drama, filmischer Horror Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Supermassive Games / 2K Games Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Was mir gefallen hat Verzweigte Handlungsstränge, filmreife Grafik, lebensechte Charakteranimationen Verschiedene Enden Yes

If Bis zum Morgengrauen setzt den Goldstandard für interaktiven Horror, Spiele wie Der Steinbruch Verfeinere es. Dieses Horrorspiel zieht dich also in einen Albtraum hinein. Aber zumindest in einen, der wie ein Kinofilm wirkt. Jede Entscheidung, die du triffst, kann entweder zum Überleben oder zu einer totalen Katastrophe führen.

The Die Charaktere sind mit verzweigten Handlungssträngen umfassend ausgearbeitet die relevant sind und eine Rolle spielen. Ihr schlüpft in die Rolle von Betreuerinnen und Betreuern, die in einer unheimlichen Hütte festsitzen.

Es klingt klischeehaft, aber Klischees können das Erfolgsrezept für ein gutes Horrorspiel sein. Was dabei besonders auffällt, ist, dass das Die Gesichtsanimationen wirken unheimlich lebensecht und die schauspielerischen Leistungen sind erstklassig (vor allem die von Ted Raimi). Spieler, denen die Handlung besonders am Herzen liegt, werden begeistert sein, wie tief Entscheidungen bestimmen das Schicksal jeder Figur. Der Steinbruch schafft Spannung, Angst und unverfälschte Emotionen.

Manche Dialogoptionen wirken etwas gekünstelt, doch laut dem Geschäftsbericht von Supermassive Games wurden dennoch 5 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Nebenbei bemerkt: Hier ist eine Liste mit weiteren Spiele wie „The Quarry“ wenn dir das gefällt.

Mein Fazit: Der Steinbruch vermittelt mit schwerwiegenden Entscheidungen und eindringlichen Bildern perfekt die Atmosphäre eines Horrorfilms. Es ist die perfekte Wahl für Spieler, die sich nach Spannung in Kinoqualität sehnen, bei der jede Entscheidung ein Leben kosten kann.

2. Freie Ochsen [Das beste psychologische Abenteuer-Horrorspiel]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Psychologischer Abenteuerfilm, übernatürlicher Thriller Plattformen PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber Night School Studio / MWM Interactive Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Was mir gefallen hat Natürlicher Dialogfluss, unheimliche Atmosphäre, subtiler Einfluss des Spielers Verschiedene Enden Yes

If Bis zum Morgengrauen ist ein Horrorfilm, den du selbst steuerst, Freie Ochsen ist ein Funksignal ins Unbekannte. Mach dich bereit für ein ein hervorragendes Abenteuerspiel das dich mit einer Gruppe von Teenagern auf einer verlassenen Insel strandet. Lüfte ein übernatürliches Rätsel, dessen Verlauf von deinen Entscheidungen abhängt.

Es ist nicht wie herkömmlicher Horror. Es ist eher ein psychologischer Horror das geht einem ganz schön an den Kopf. Selbst kleine Unterschiede wirken sich in der Praxis enorm aus. Das ganze Spiel ist einlangsam aufbauend psychologisches Horror-Meisterwerk. Das der Dialog verläuft ganz natürlich ohne erzwungene Pausen. Damit kannst du Gespräche gestaltenin Echtzeit.

Es istBis zum Morgengrauendie durch Entscheidungen erzeugte Spannung, aber ohne die Schreckmomente. Es ist ideal für Horrorfans, denen Atmosphäre wichtiger ist als Schrecken. Ein großer Nachteil ist, dass die Laufgeschwindigkeit quälend langsam ist, aber ich würde mich davon nicht davon abhalten lassen, das Spiel auszuprobieren.

Mit einem 90 % positive Steam-Bewertung bei über 30.000 Bewertungen, Es ist einen Versuch wert. Wenn du möchtest weitere Abenteuerspiele Dann können Sie den Link aufrufen.

Mein Fazit: Freie Ochsen ist ein Meisterwerk, das sich langsam entfaltet und auf unheimlichen Dialogen und einer spannungsgeladenen Atmosphäre basiert. Perfekt für Spieler, die übernatürliche Spannung ohne Schreckmomente oder billige Horror-Tricks lieben.

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Ein storygetriebener Science-Fiction-Thriller Plattformen PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Quantic Dream Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Was mir gefallen hat Eine vielschichtige Handlung, emotionale Tiefe, moralische Komplexität Verschiedene Enden Yes

Bis zum Morgengrauen dazu gebracht hat, jede Entscheidung anzuzweifeln, aber Detroit: Become Human hebt das Ganze auf eine ganz neue Ebene. Das ein fantastisches Story-Spiel Hier übernimmst du die Kontrolle über drei Androiden in einer Welt der nahen Zukunft, in der die KI kurz vor einer Revolution steht. Es ist ein erzählerisches Meisterwerk, das auf elegante Weise tiefgründige Themen, gesellschaftskritische Betrachtungen, moralische Dilemmata und Action.

Es gibt über 40 verschiedene Ausgangsszenarien – ein unglaublicher Umfang für ein Spiel. Deine Entscheidungen sind von Bedeutung und haben Gewicht. Es geht nicht nur um Leben und Tod. Sie prägen Ideologie, Identität und Loyalität. Es hat ernsthafte Spielermakleragentur. Das Spiel lässt dir unglaublich viel Freiheit bei der Gestaltung deiner Geschichte. Es ist einfach unglaublich, das in einem Spiel zu erleben.

Wenn es einen Nachteil gibt, dann vielleicht, dass sich die Handlungsstränge ein wenig wie klischeehafte Science-Fiction-Klischees anfühlen. Wie man das empfindet, ist allerdings Geschmackssache. Das Spiel hat sich über 9 Millionen Exemplare weltweit laut dem offiziellen Verkaufsbericht von Quantic Dream. Ich schwöre bei Gott, diesen Titel musst du dir unbedingt zulegen.

Mein Fazit: Detroit: Become Human verwandelt moralische Entscheidungen in Kunst. Ein absolutes Muss für Story-Fans, die sich intensive emotionale Spannung und die Freiheit wünschen, eine Erzählung zu gestalten, die tatsächlich auf sie reagiert.

4. Dead by Daylight [Der beste Multiplayer-Horror mit hohem Einsatz]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Asymmetrischer Multiplayer-Survival-Horror Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber Behaviour Interactive Durchschnittliche Spielzeit Endlos (Mehrspieler) Was mir gefallen hat Spannende Verfolgungsjagden, abwechslungsreiche Killer, Chaos, das man immer wieder erleben kann Verschiedene Enden No

Nicht jederein außergewöhnliches Horrorspiel benötigt eine festgelegte Erzählstruktur. Dead by Daylight versetzt dich in pure Survival-Horror, wo jede Partie ein neuer Albtraum ist. Ein Spieler ist der Mörder, die anderen sind Überlebende. Sich verstecken, weglaufen, ihn überlisten: Darum geht es in diesem Spiel. Im Gegensatz zu Bis zum Morgengrauen, wo dein Schicksal im Drehbuch steht, Dead by Daylight ist ein spannendes Abenteuer, das du bei jedem Durchspielen neu gestaltest.

Mach dich auf unverfälschte Emotionen gefasst. Angst, wenn der Killer in der Nähe ist, Triumph, wenn du entkommst, Frustration, wenn ein Teamkollege es vermasselt. Das Chaos im Mehrspielermodus sorgt für Unvorhersehbarkeit, und Horrorfans werden die bekannten Killer wie Freddy Krueger und Ghostface zu schätzen wissen. Lust auf mehr Survival-Horror, bei dem jede Sekunde zählt? Entdecke das Die besten Survival-Horror-Spiele auf Eneba für deine nächste atemberaubende Herausforderung.

Wenn es einen Nachteil gibt, dann ist es, dass die manchmal toxische Spielergemeinschaft die Spiele ruinieren kann. Aber mit 60 Millionen Spieler Weltweit gesehen ist das eine Welle, auf der man reiten sollte.

Mein Fazit: Dead by Daylight ist pures Chaos und Adrenalin. Jede Runde fühlt sich wie ein neuer Albtraum an – perfekt für alle, die den Nervenkitzel suchen und sich nach einem Multiplayer-Horror-Spiel sehnen, das nie zweimal gleich verläuft.

5. Little Nightmares III [Der beste gruselige Koop-Plattform-Horror]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Gruseliger Koop-Puzzle-Plattformer Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Was mir gefallen hat Unheimlicher Grafikstil, eindringliche Atmosphäre, neuer Koop-Modus Verschiedene Enden No

If Bis zum Morgengrauen dich in ein Netz aus sich verzweigenden Entscheidungen und spannungsgeladenem Horror hineingezogen hat, Little Nightmares III entführt dich in eine beunruhigende Welt voller Angst und Entdeckungen. Du spielst als Low and Allein, zwei Kinder, die sich durch das gespenstische Reich von „The Nowhere“ bewegen, das voller grotesker Kreaturen und surrealer Landschaften ist.

Das Spiel bleibt seinen Wurzeln treu – Plattform-Action, Rätsel und düstere Spannung –, bietet aber zusätzlich einen Online-Koop-Modus, damit du den Albtraum gemeinsam mit einem Freund überstehen kannst. Wenn Koop-Horror dein Ding ist, wirst du es lieben, noch tiefer in Enebas Die besten Multiplayer-Spiele für spannende Erlebnisse, die du mit Freunden teilen kannst.

Das Spiel besticht durch seine beeindruckende Grafik und seine eindringliche Atmosphäre; seine herausragendsten Momente finden in dem verzerrten Jahrmarkt und den albtraumhaften Fabriken statt, wo Sounddesign und die Größe der Schauplätze die Angst noch verstärken. Manche Spieler mögen die übermäßige Abhängigkeit von bekannten Spielmechaniken und die begrenzten Handlungsverzweigungen bemängeln, doch für Fans von Horror-Plattformspielen bleibt die Reise dennoch ein zutiefst fesselndes Erlebnis.

Übrigens: Wenn du nach weiteren Spielen suchst, die Bis zum Morgengrauen aber eine etwas andere Variante suchst – stell dir gruseligere Erkundungen und Koop-Trennungen vor –, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Little Nightmares III hält die Spannung durch die Atmosphäre aufrecht, nicht durch Schreckmomente. Perfekt für Fans von Koop-Horror, die Atmosphäre, Rätsel und dieses ständige Gefühl von „irgendetwas beobachtet mich“ suchen.

6. Silent Hill 2: Remake [Der beste psychologische Survival-Horror]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Psychologischer Survival-Horror Plattformen PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bloober Team / Konami Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Was mir gefallen hat Furchteinflößendes Sounddesign, emotionale Tiefe, originalgetreue Neuverfilmung Verschiedene Enden Yes

Silent Hill 2: Remakeist einpsychologischer Abstieg das sich deutlich von den anderen abhebt Die besten Horrorspiele. Wenn du ein echter Horrorfan bist oder die Filme verfolgst, dann hast du Glück. Dieses Spiel könnte genau das Richtige für dich sein. Bis zum Morgengrauensich verlassenSchreckmomenteaber dieses hierdringt in dein Unterbewusstsein ein. Das Remake bringt zurück alles, was das Original zu einer Kultklassiker gemacht hat.

Es besticht durch eine fesselnde Handlung und ein beunruhigendes Sounddesign. Beim Spielen hat man ständig das Gefühl, dass einen jemand beobachtet. Das Gefühl der Beklemmung ist überwältigend. Im Gegensatz zu „Until Dawn“ interaktives Drama, Silent Hill 2 gibt einem das Gefühl, wirklich allein zu sein, und zwingt einen dazu, die Realität und die Hoffnung in Frage zu stellen als Hauptdarsteller James Sunderland.

Jedes Ende fühlt sich verdient an, geprägt von deinen Entscheidungen und deiner Gemütsverfassung. 9 Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. Das ist das Geld auf jeden Fall wert. Das könnte die gruseligste Alternative zu „Until Dawn“ sein, das ebenfalls Story-Elemente enthält.

Mein Fazit: Silent Hill 2: Remake Es geht unter die Haut und verwandelt Angst in Trauer und Schuldgefühle. Es ist für Spieler gedacht, die sich nach psychologischem Horror mit emotionaler Tiefe und meisterhafter Atmosphäre sehnen.

7. „Layers of Fear“-Reihe [Die besten Horror-Erlebnisse, die einem den Verstand rauben]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Anthologie des psychologischen Horrors Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC Erscheinungsjahr 2016–2023 Urheber Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden (pro Titel) Was mir gefallen hat Tiefgründige Symbolik, surreale Bilder, fesselndes Sounddesign Verschiedene Enden Yes

Wenn du ein echter Fan von Horror und Psychothrillern bist, dann solltest du dir die Welt der „Layers of Fear“-Reihe auf keinen Fall entgehen lassen. Alle Spiele der Reihe können zwar für sich allein gespielt werden, doch zusammen ergeben sie ein umfassendes Bild fließenden Horrors.

Das Original von 2016 versetzte die Spieler in die die zerbröckelnde Psyche eines gequälten Malers. Layers of Fear 2 (2019) verlegte die Handlung auf ein unheimliches Schiff und versetzte die Spieler in die Rolle eines Schauspieler die mit ihrer zerrissenen Identität zu kämpfen haben. Layers of Fear (2023) Das Spiel dreht sich um einen Autor gefangen in einem Spukleuchtturm, wo sie sich ihren eigenen psychischen Qualen stellen muss.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Beiträgen dient der Beitrag von 2023 als Neugestaltung eher als eine Fortsetzung. Es vermischt die Geschichten von Layers of Fear (2016) and Layers of Fear 2in einein raffiniertes psychologisches Horrorerlebnis. Mit einem90 % „Sehr positiv“-Bewertung auf Steam, spiele das hier nach Bis zum Morgengrauen wird dich zufriedenstellen. Spiel es nur nicht nachts.

Mein Fazit: Schichten der Angst ist psychologischer Horror in seiner künstlerischsten Form. Jede Geschichte spielt mit Wahrnehmung und Symbolik – perfekt für Spieler, die erzählungsgetriebene Schreckmomente lieben, die einem den Kopf verdrehen.

8. Haus aus Asche [Der beste Militär-Horror mit Entscheidungsfreiheit für den Spieler]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Storybasierter Survival-Horror Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Was mir gefallen hat Spannung durch Entscheidungsfreiheit, Gruppendynamik, filmische Inszenierung Verschiedene Enden Yes

Das Studio Supermassive Games hat seit Bis zum Morgengrauen. Haus aus Asche legt die Messlatte noch höher und ist Teil der „Dark Pictures Anthology“. Diesmal wirst du in einen unterirdischen sumerischen Tempel geworfen. Du wirst von etwas Uraltem und Schnellem gejagt.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, Haus aus Asche bietet Ihnen die volle Kontrolle über die Kamera, jeder Fehltritt sich persönlich anfühlt. Das Spiel zwingt dich zur Entscheidung: Riskierst du alles, um einen Teamkameraden zu retten, oder lässt du ihn zurück, um selbst zu überleben? Das Spiel lebt von spannungsgeladenen Momenten, in denen Ein einziger Fehler kann das gesamte Schicksal deiner Mannschaft entscheiden.

Allerdings wirken einige Schreckmomente etwas aufgesetzt, und es fehlt ein meisterhafter Spannungsaufbau, der einem unter die Haut geht. Dennoch sich über eine Million Mal verkauft innerhalb des ersten Jahres, und es steht nicht ohne Grund auf dieser Liste!

Mein Fazit: Haus aus Asche bringt militärische Härte in den filmischen Horror ein – und das funktioniert. Das Spiel ist spannend, rasant und wie geschaffen für Spieler, die den Nervenkitzel von Entscheidungen in Sekundenbruchteilen und die Gruppendynamik unter Druck lieben.

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Interaktives Drama, übernatürlicher Thriller Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2013 Urheber Quantic Dream / Sony Computer Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Was mir gefallen hat Gefühlvolles Storytelling, herausragende Darstellerleistungen, eine übernatürliche Wendung Verschiedene Enden Yes

Beyond: Two Souls ist für Spieler gedacht, die eher eine sehr persönliche Geschichte als reinen Horror suchen. Du steuerst Jodie Holmes, gespielt von Elliot Page. Du verfolgst ihre Geschichte, während sie mit dem mysteriösen Wesen kämpft, das an ihre Seele gebunden ist.

Das Videospiel springt zwischen verschiedenen Momenten im Leben der Hauptfigur hin und her und schafft es, ein emotional packender übernatürlicher Thriller.

Es ist eines der Spiele, die ähnlich sind wie Bis zum Morgengrauen ohne den Slasher-Horror. Stattdessen wird er ersetzt durch philosophische Fragen, Regierungsverschwörungen und unverfälschte menschliche Emotionen. Es geht zwar langsamer voran, doch die Spannung entsteht durch Entscheidungen, die Jodies Leben und Zukunft bestimmen. Welche Konsequenzen erwarten sie?

Mein Fazit: Beyond: Two Souls verbindet Emotionen, Science-Fiction und das Übernatürliche zu einer unvergesslichen Geschichte. Es ist ideal für Spieler, denen Herzlichkeit wichtiger ist als Horror und die eine fesselnde Erzählung schätzen.

10. Erica [Beste einzigartige Spielerfahrung]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Interaktiver Film, Psychothriller Plattformen PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Flavourworks / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Was mir gefallen hat Einzigartiger Realfilm-Stil, fesselnde Krimihandlung, bedeutungsvolle Entscheidungen Verschiedene Enden Yes

DiesLive-Action-Spiel verbindet filmisches Erzählen mit der Handlungsfreiheit des Spielers. Es enthüllt ein düsteres Geheimnis, sodass du eine Handlung voller Geheimnisse und psychologischer Spannung erwarten kannst. Ericaist ein Interaktiver Film/Spiel mit Vollbildanimation, und als von Menschen gespieltes Live-Action-Spiel ist es ein einzigartiger Eintrag in dieser Liste.

Ich habe noch nie ein anderes Live-Action-Spiel gespielt außer dem von Black Mirror Bendersnatcher (das meiner Erfahrung nach Erica am nächsten kommt, aber es ist kein Spiel). Wenn du wirklich eine ganz neue Erfahrung machen möchtest und noch nie Live-Action-Titel ausprobiert hast,Ericasdeine Chance. Die Die erzählerischen Entscheidungen wirken gewichtig, und subtile Momente lenken den Verlauf der Geschichte, ohne dass man es überhaupt bemerkt.

Im Gegensatz zu„Until Dawn“ Action mit vielen QTEs, Erica sorgt für eine intime Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht die vom Spieler selbst erzeugte Spannung. Es ist perfekt für Liebhaber erzählender Spiele, die Intrige statt Terror. Wenn es einen Nachteil gibt, dann ist es der begrenzte Wiederspielwert, da das Spiel recht kurz ist. Dennoch hat es über 5.000 Steam-Bewertungen und eine positive Bewertung von 84 %.

Mein Fazit: Erica beweist, dass Live-Action-Spiele genauso fesselnd sein können wie jedes interaktive Drama. Es ist kurz, knackig und perfekt für Spieler, die sich nach einem realistischen Krimi mit echtem filmischem Gewicht sehnen.

11. The Dark Pictures Anthology: Little Hope [Die besten Horror-Spiele mit Entscheidungszweigen]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Entscheidungsgesteuerter übernatürlicher Horror Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden Was mir gefallen hat Verzweigte Handlungsstränge, unheimliche Kulisse, starke Spannungen zwischen den Figuren Verschiedene Enden Yes

If Bis zum Morgengrauen hätte ein jüngeres, noch gruseligeres Geschwisterchen, dann wäre es Wenig Hoffnung. Du befindest dich mit einer Gruppe von Überlebenden in einer nebligen Stadt (sehr an „Silent Hill“ erinnernd). Sie werden von Geistern und einer Vergangenheit terrorisiert, der sie nicht entkommen können. Jede Entscheidung beeinflusst den Ausgang des Spiels: Wer überlebt und wer stirbt? Welche Schrecken gibt es zu entdecken?

Das Spiel behandelt Themen wie Hexenprozesse, Paranoia und Schuldgefühle. Es ist ein psychologischer Horror-Trip, der noch lange nachwirkt, selbst wenn man ihn hinter sich hat. Das heißt, falls man ihn überhaupt zu Ende schafft. Es baut Spannung auf, um dich später zu brechen und geht einem echt unter die Haut. Wie dem auch sei, Supermassive Games hat mit diesem Spiel einen weiteren großartigen Horrortitel abgeliefert.

Mein Fazit: Wenig Hoffnung ist unheimlich und zutiefst beunruhigend. Es ist genau das Richtige für Spieler, die vielschichtigen Horror, sich langsam aufbauende Angst und Entscheidungen lieben, die in Chaos münden.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Until Dawn“

Horror- und Thriller-Spiele gibt es in vielen furchteinflößenden Varianten – von filmreifer Erzählkunst bis hin zu Überlebensalpträumen. Wenn dir Bis zum MorgengrauenMit seiner Spannung, seinen Wendungen und seinem von Entscheidungen geprägten Drama erwartet dich ein perfektes Erlebnis. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, auf welche Art von Horror du Lust hast:

Für Fans von Horrorfilmen → Der Steinbruch . Es ist der treueste Nachfolger von Bis zum Morgengrauen, mit lebensechten Darstellungen, verzweigten Entscheidungsmöglichkeiten und erschütternden Konsequenzen. Jede Entscheidung fühlt sich so an, als könnte sie deine Charaktere retten oder ins Verderben stürzen.

Es ist der treueste Nachfolger von Bis zum Morgengrauen, mit lebensechten Darstellungen, verzweigten Entscheidungsmöglichkeiten und erschütternden Konsequenzen. Jede Entscheidung fühlt sich so an, als könnte sie deine Charaktere retten oder ins Verderben stürzen. Für alle, die den psychologischen Nervenkitzel suchen → Silent Hill 2: Remake or Freie Ochsen . Beide tauchen tief in die Psyche ein – der eine durch pure Angst und Symbolik, der andere durch unheimliche Gespräche, die die Realität selbst verschieben. Perfekt für Fans von sich langsam aufbauender Spannung und emotionaler Erzählkunst.

Beide tauchen tief in die Psyche ein – der eine durch pure Angst und Symbolik, der andere durch unheimliche Gespräche, die die Realität selbst verschieben. Perfekt für Fans von sich langsam aufbauender Spannung und emotionaler Erzählkunst. Für Koop-Abenteurer → Little Nightmares III . In diesem Spiel stellst du dich gemeinsam mit einem Freund abgedrehten Albträumen. Es ist atmosphärisch, gruselig und ideal, wenn du den Schrecken im Team erleben möchtest.

In diesem Spiel stellst du dich gemeinsam mit einem Freund abgedrehten Albträumen. Es ist atmosphärisch, gruselig und ideal, wenn du den Schrecken im Team erleben möchtest. Für Survival-Fans → Dead by Daylight . Nichts lässt das Adrenalin so in Wallung geraten wie die Jagd (oder selbst auf die Jagd zu gehen). Es ist unvorhersehbar, rasant und man kann es immer wieder spielen – der ultimative soziale Horror-Kick.

Nichts lässt das Adrenalin so in Wallung geraten wie die Jagd (oder selbst auf die Jagd zu gehen). Es ist unvorhersehbar, rasant und man kann es immer wieder spielen – der ultimative soziale Horror-Kick. Für Entdecker, die sich für Geschichten begeistern → Detroit: Become Human or Beyond: Two Souls . Diese Spiele tauschen Schreckmomente gegen emotionale Tiefe, moralische Dilemmata und eindringliche Charakterentwicklungen ein, die einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben.

Diese Spiele tauschen Schreckmomente gegen emotionale Tiefe, moralische Dilemmata und eindringliche Charakterentwicklungen ein, die einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben. Für Fans von verwirrendem Horror → „Layers of Fear“-Reihe. Wenn Sie eher auf psychologische, künstlerische und symbolische Gruselmomente stehen, bietet diese Serie einen eindringlichen Einblick in Besessenheit und Wahnsinn.

Egal, welche Art von Horror du suchst – psychologisch, filmisch oder Survival – diese Spiele wie Bis zum Morgengrauen beweisen, dass Spannung, Emotionen und die Entscheidungsfreiheit des Spielers perfekt miteinander harmonieren können. Rechne nur nicht damit, viel Schlaf zu bekommen, sobald du einmal angefangen hast zu spielen.

Häufig gestellte Fragen