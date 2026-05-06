Die 20 besten Videospiel-Halloween-Kostüme 2025 | Eneba Hub

Wenn du auf der Suche nach den besten Halloween-Kostümen aus Videospielen bist, um wirklich aufzufallen, bist du hier genau richtig.

Jedes Jahr stöbere ich in den Favoriten der Fans, den Neuerscheinungen und den Cosplay-Foren, um Outfits zu finden, die es wert sind, gezeigt zu werden. Manche sind fertige Outfits, die direkt aus der Verpackung fantastisch aussehen, während andere zu aufwendigen Cosplay-Kreationen inspirieren, wenn man gerne bastelt.

Ob du dich solo verkleidest, ein Familienthema planst oder mit Freunden einen kompletten Gruppenlook auf die Beine stellst – in diesem Leitfaden findest du bestimmt etwas Passendes für dich. Schauen wir uns die 20 besten Kostüme für Gamer an, die dieses Halloween zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wollen.

Unsere Top-Auswahl an Halloween-Kostümen aus Videospielen

Wenn ich jedes Jahr nach den besten Videospiel-Kostümen suche, stechen mir einige sofort ins Auge. Es macht Spaß, sie zu tragen, sie sind leicht zu erkennen und machen aus jedem Halloween-Kostüm ein echtes Highlight.

Hier sind meine drei Top-Empfehlungen, falls du dir die Suche sparen und direkt zu den Highlights springen möchtest:

Fortnite-Kostüm „Peely Bone“ – Eine urkomische und zugleich gruselige Skelett-Banane, die man sofort erkennt und die sich perfekt für einen lockeren, aber schaurigen Halloween-Look eignet. Aufblasbares „Among Us“-Kostüm – Lässt sich in Sekundenschnelle aufblasen und zieht alle Blicke auf sich, was es auch ideal für Gruppen oder alle macht, die ein raffiniertes Outfit suchen, bei dem man nichts selbst basteln muss. Minecraft-Ender-Drachen-Kostüm – Ein dramatischer Look mit Flügeln für Spieler, die sich ein großartiges, beeindruckendes Kostüm wünschen, das von einer berühmten Figur inspiriert ist.

Eine ziemlich beeindruckende Auswahl, oder? Und das ist erst der Anfang – scroll weiter, um die vollständige Übersicht aller 20 Halloween-Kostüme aus Videospielen zu sehen, komplett mit Details, Vor- und Nachteilen sowie den Gründen, warum jedes einzelne einen Platz auf dieser Liste verdient hat.

Die 20 besten Videospiel-Halloween-Kostüme für 2025 – eine Auswahl von Epic

Mach dich bereit für ein paar richtig coole Kostümideen, die von deinen Lieblingsvideospielen und -figuren inspiriert sind. Ich habe 20 Halloween-Kostüme aus Videospielen zusammengestellt, die von einfachen, lässigen Looks bis hin zu aufwendigen Cosplay-Outfits reichen.

Wenn du ein Videospiel-Kostüm suchst, das sofort für Lacher sorgt und trotzdem zur gruseligen Jahreszeit passt, dann ist das Fortnite-Kostüm „Peely Bone“ ist eine gute Wahl. Dieser Fan-Favorit verwandelt das bekannte das Bananen-Maskottchen in eine halb skelettartige, halb cartoonhafte Kuriosität. Die Knochen leuchten weiß vor der gelben Haut, sodass der Look auch bei schwachem Licht richtig zur Geltung kommt. Perfekt für Partys, „Süßes oder Saures“ mit den Kindern oder lockere Cosplay-Abende mit Freunden.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Peely Bone“ trifft genau den richtigen Mix aus Komik und Halloween-Grusel. Sie lassen sich direkt aus der Verpackung heraus ganz einfach tragen und Fortnite Fans präsentieren einen seltenen themenbezogenen Skin im echten Leben.

Mir gefällt, wie der Anzug sitzt Fortnite…s verspielter Kunststil mit gruseliger Halloween-Atmosphäre. Eine clevere Neuinterpretation einer der bekanntesten Figuren des Spiels. Zieh einfach ein paar einfache Accessoires wie Handschuhe oder Stiefel an, und schon bist du bereit für die Party – ganz ohne Bastelstress.

Vorteile Nachteile ✅ Auf den ersten Blick erkennbar Fortnite Haut mit einem gruseligen Touch ✅ Lustig, passt aber trotzdem zur Halloween-Stimmung ✅ Bequemer Overall, in dem man sich gut bewegen kann ✅ Schnell aufgebaut, kein Nähen und keine Bastelarbeiten erforderlich ✅ Ideal für ausgefallene Kostümideen aus Videospielen ❌ Ein einteiliger Anzug kann in Innenräumen etwas warm sein, ist aber leicht genug für das „Süßes oder Saures“-Spielen im Freien.

Mein Fazit: The Fortnite-Kostüm „Peely Bone“ sorgt mühelos für große Lacher und Halloween-Gänsehaut. Wenn du Videospielkostüme liebst, die Humor und Grusel verbinden, ist dies eine der besten Optionen, die du dir zulegen kannst. Und wenn du auf Fortnite Kosmetik: Vielleicht möchtest du auch einige der (besten Halloween-Skins) – die besten/meisten/etc. Halloween-Skins – entdecken, die es noch nicht gibt, um deinen Stil im Spiel an dein Aussehen in der realen Welt anzupassen.

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Wenn du auf der Suche nach einem Videospiel-Kostüm bist, das jeder sofort erkennt, sobald du den Raum betrittst, dann ist das Aufblasbares „Among Us“-Kostüm ist im Grunde ein sofortiger Hit. Es ist ein Ganzkörper-Overall mit einer Hülle in leuchtender Farbe und einem glänzenden Visier vorne das den Crewmitgliedern im Spiel nachempfunden ist.

Der eingebaute Ventilator sorgt leise dafür, dass er aufgeblasen bleibt, sodass der Anzug stundenlang seine runde, Comic-artige Form behält (ein ständiges Nachfüllen ist nicht nötig).

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser aufblasbare „Crewmate“ trifft genau den Nagel auf den Kopf, was ein Halloween-Gruppenkostüm ausmacht: einfach anzulegen, sofort erkennbar und perfekt für Cosplay-Fans, die keine Stunden mit Nähen verbringen wollen. Es eignet sich auch als Einzelkostüm, wenn du einfach nur für einen sofortigen Lacher sorgen willst.

Es greift eine der beliebtesten Videospielfiguren der letzten Jahre auf und verwandelt sie in einen urkomischen Look für das echte Leben. Ideal für Kinder oder Erwachsene, die schnell ein Gruppenthema suchen: Jeder wählt eine Farbe aus, und schon habt ihr eines der bekanntesten Gesellschaftsspiele aller Zeiten nachgestellt. Und wenn ihr ein kleines Extra an Details wollt, könnt ihr eine einfache Maske oder Handschuhe hinzufügen.

Vorteile Nachteile ✅ Lässt sich schnell aufpumpen und bleibt stundenlang rund ✅ Eines der besten Videospiel-Kostüme für Gruppen – je mehr Freunde mitmachen, desto größer der Effekt ✅ Bequemer Overall für Kinder oder Erwachsene ✅ Keine Montage erforderlich, einfach anziehen und loslegen ✅ Dank der leuchtenden Farben fällt es auf Partys sofort ins Auge ❌ In Innenräumen etwas sperrig, aber überraschend leicht und bequem zu tragen.

Mein Fazit: The Aufblasbares „Among Us“-Kostüm ist eine einfache, aber wirkungsvolle Option für Gamer, die einen auffälligen Look lieben, aber nicht selbst basteln möchten. Es ist eines der besten Videospielkostüme für Gruppen oder alle, die dieses virale Spiel in der Halloween-Nacht zum Leben erwecken möchten.

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Manchmal will man nicht nur ein weiterer klobiger Abenteurer sein, sondern als ultimativer Endgegner auftreten. Der Minecraft-Ender-Drachen-Kostüm Damit kannst du direkt als das furchterregendste Wesen des Spiels aus dem Spiel heraustreten.

Es ist einGanzkörper-Jumpsuit mit dunklen, pixelartigen Schuppen, breiten Flügeln und einem geformten Kopfteil mit leuchtend violetten Augen die den bedrohlichen Blick des Drachen in der End-Dimension widerspiegeln. Der Schwanz und das kantige Design bleiben Bergbau, Handwerkim Würfelstil, aber die schwarz-lila Farbgebung verleiht ihm einen leicht gotischen, gruseligen Touch, der perfekt zu Halloween passt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als Enderdrache zu erscheinen bedeutet, den Raum zu beherrschen. Dieses Kostüm verwandelt eine einfache Blockfigur in eine imposante, atemberaubende Erscheinung. Es ist einfach genug für Cosplay-Anfänger, aber auch anspruchsvoll genug für erfahrene Bastler, die sich ein auf den ersten Blick erkennbares Herzstück wünschen.

Es ist ideal für alle, die sich ein auffälliges, unvergessliches Kostüm wünschen, das alle Blicke auf sich zieht und für einen dramatischen Auftritt sorgt, ohne dass man stundenlang basteln muss.

Vorteile Nachteile ✅ Kultiger Endgegner aus einem der beliebtesten Videospiele aller Zeiten ✅ Das düstere, gruselige Design passt perfekt zu Halloween ✅ Bequemer Overall mit integriertem Schwanz und Kopfteil ✅ Ein einfacher Weg, einen dramatischen Look zu kreieren, ohne selbst Hand anlegen zu müssen ✅ Tolle Kostümideen für Videospieler, die etwas Ausgefallenes suchen ❌ In engen Räumen kann sich die Spannweite etwas groß anfühlen, aber das Gerät ist leicht und lässt sich zur Aufbewahrung einfach zusammenklappen.

Mein Fazit:Das Tragen derMinecraft-Ender-Drachen-Kostüm ist ein echter Power-Move. Du hast das Sagen. Es ist eines der gewagtesten Videospiel-Kostüme für Halloween und eine fantastische Wahl für alle, die einen beeindruckenden, dramatischen Auftritt hinlegen wollen.

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Schlüpfe in den Anzug und schon hast du den spartanischen Look. Der Halo Infinite Master Chief-Kostümim Lieferumfang enthaltenein muskulöser grüner Overall mit aufgedrucktem, detailreichem Sci-Fi-Rüstungsmuster sowie ein glänzender goldener Helm mit Visier das trifft den spartanischen Look genau.

Es ist zwar nicht für Horror gedacht, aber der imposante, futuristische Soldat-Look passt perfekt zu Halloween-Nächten, wenn man kraftvoll und ein bisschen geheimnisvoll wirken möchte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Master Chief ist nach wie vor eine der bekanntesten Figuren der Gaming-Welt. Mit diesem Kostüm kannst du dich mit minimalem Aufwand als diese beliebte Sci-Fi-Ikone verkleiden – ideal für Cosplay-Einsteiger, die sich dennoch eine epische, heldenhafte Ausstrahlung wünschen.

Mir gefällt, wie die tiefblau-grünen Rüstungsdetails und die gepolsterte Brust die ikonische Space-Marine-Silhouette schaffen, ohne dass man dafür schweren Schaumstoff oder stundenlange Bastelarbeit benötigt.

Vorteile Nachteile ✅ Hochdetaillierter Rüstungsdruck mit integrierter Muskelpolsterung ✅ Mit dem kultigen Helm mit goldenem Visier für sofortigen Wiedererkennungswert ✅ Bequemer Overall, den man stundenlang bequem tragen kann ✅ Ideal für gemeinsame Videospiel-Kostüme mit anderen Spartanern ✅ Die perfekte Inspiration für alle, die den Military-Sci-Fi-Look lieben ❌ Der Helm schränkt das seitliche Sichtfeld ein, ist aber leicht und atmungsaktiv genug für Partys.

Mein Fazit: The Halo Infinite Master Chief-Kostüm erweckt mit seiner detailreichen Rüstung und dem markanten Visier die Fantasie vom Superhelden zum Leben. Es ist eines der beeindruckendsten Videospiel-Kostüme für Gamer, die sich an Halloween wie ein Held fühlen möchten.

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Wenn du schon immer davon geträumt hast, Hyrule zu retten, lässt dieses Kostüm diesen Traum wahr werden. Das „Legend of Zelda“-Kostüm für MännerumfasstLinks charakteristische grüne Tunika, die lange, capeartige Kapuze, der klassische Gürtel und die passenden Stiefelüberzüge.

Es verwandelt dich im Handumdrehen in eine der beliebtesten Videospielfiguren aller Zeiten. Die erdigen Farbtöne und der mittelalterliche Fantasy-Stil verleihen dem Kostüm eine nostalgische, abenteuerliche Atmosphäre, die sich hervorragend als Halloween-Kostüm oder für ungezwungene Cosplay-Veranstaltungen eignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Link ist eine Legende der Gaming-Geschichte. Dieses Kostüm trifft die unverkennbare Silhouette genau ins Schwarze und ist damit die perfekte Wahl sowohl für langjährige Fans als auch für Neulinge, die sich den Look eines klassischen Fantasy-Helden wünschen.

Mit nur wenigen wichtigen Kleidungsstücken (der Tunika, der spitze Hut und ein paar einfache Requisiten) lässt sich der Helden-Look perfekt umsetzen, ohne dass man dafür fortgeschrittene Nähkenntnisse braucht.

Vorteile Nachteile ✅ Auf den ersten Blick erkennbar Outfit mit Tunika und Hut ✅ Inklusive Gürtel und Stiefelüberzüge für ein komplettes Outfit ✅ Lässt sich ganz einfach mit einem Requisitenschwert oder einer Perücke aufwerten, um den authentischen Look zu erzielen ✅ Bequeme Passform für Erwachsene auf Partys oder Messen ✅ Eine tolle Wahl für Kostüme im Retro-Videospiel-Stil ❌ Der Stoff der Tunika ist leicht, aber durch das Tragen mehrerer Schichten oder einer Jacke wirkt sie wärmer und hochwertiger.

Mein Fazit: The „Legend of Zelda“-Kostüm für Männer ist ein echter Nostalgie-Hit. Einfach zu tragen, sofort unverwechselbar und perfekt für alle, die an diesem Halloween Links Abenteuerlust verkörpern möchten.

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Wenn du lieber Lacher als Schreie ernten möchtest, dann ist das „Plants vs. Zombies“-Zombie-Halloween-Kostüm trifft genau die richtige Balance zwischen albern und gruselig. Dieses Videospiel-Kostüm besteht aus einem bedruckter Mantel, übergroße Kopfbedeckung mit Comic-Augen und zackige Hose das sieht aus, als stamme es direkt aus dem Spiel „Lawn Defense“.

Es sorgt für eine unbeschwerte Atmosphäre und passt trotzdem zum Halloween-Thema. Ideal, wenn du etwas Gruseliges suchst, das aber für Kinder geeignet ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der PVZ-Zombie-Look ist auf den ersten Blick erkennbar und lässt sich leicht tragen. Er ist perfekt für alle, die einen schlichten, bequemen Look suchen, der dennoch „Gamer“ ausstrahlt, ohne dass man dafür handwerkliches Geschick braucht.

Das Kostüm greift den witzigen Zeichenstil der Serie auf und spielt gleichzeitig auf klassische Zombie-Mythen an – eine perfekte Inspiration für Familien oder Gruppen, die sich aufeinander abgestimmte Kostüme wünschen.

Vorteile Nachteile ✅ Kultfigur aus einem beliebten Tower-Defense-Videospiel ✅ Verspieltes Design, das für Kinder unbedenklich ist ✅ Im Lieferumfang enthalten: eine bedruckte Jacke und eine Hose im Ripped-Look ✅ Tolle Wahl für Kostüme für Videospiel-Gruppen ✅ Einfaches, fertiges Outfit, kein Selbermachen erforderlich ❌ Die Kopfbedeckung wirkt vielleicht etwas groß, ist aber weich und leicht genug für Partys und das „Süßes oder Saures“-Sammeln im Freien.

Mein Fazit: The „Plants vs. Zombies“-Zombie-Halloween-Kostüm ist eine gute Wahl für Gamer, die etwas Lustiges, Familienfreundliches und auf den ersten Blick Erkennbares suchen. Es ist ein unkomplizierter Kauf, der dennoch bei jeder Halloween-Veranstaltung auffällt.

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Wenn du ein Videospiel-Kostüm suchst, das vor Energie und Stil nur so strotzt, dann ist das Apex Legends Octane-Kostüm lässt den Adrenalinjunkie selbst mit einem ein gepolsterter Muskel-Overall, taktische Handschuhe und eine detailreiche Maske mit Octanes charakteristischen grünen Schläuchen.

Der Look verbindet Streetwear-Elemente (man denke an ärmellose Jacken, Cargo-Hosen und knallige Neonfarben) mit einem postapokalyptischen Touch, der perfekt zu Halloween passt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Octane ist eine dieser Figuren, die sofort cool und unverkennbar sind. Mit diesem Kostüm lässt sich sein wilder Stil ganz einfach nachstellen, ohne dass man selbst Gadgets basteln oder die Rüstung bemalen muss.

Dieses Design wirkt modern und sportlich und ist dennoch unverkennbar der Welt von Apex Legends entstammend. Die perfekte Inspiration für Spieler, die schnell und furchtlos wirken wollen.

Vorteile Nachteile ✅ Ein auf den ersten Blick erkennbarer Flitzer aus der Welt von Apex Legends ✅ Enthält einen gepolsterten Overall, taktische Handschuhe und eine detailgetreue Maske ✅ Leuchtende Details und die Jacke sorgen für einen sportlichen Look ✅ Bequem für Cosplay und Halloween-Partys ✅ Tolle Kostümideen für Videospieler, die auffallen wollen ❌ Die Maske kann das Sichtfeld leicht einschränken, ist aber leicht und atmungsaktiv, sodass man sich trotzdem gut bewegen kann.

Mein Fazit: Wenn du ein Halloween-Kostüm suchst, das schnell fertig ist, auffällig ist und jede Menge Charakter hat, dann ist das Apex Legends Octane-Kostüm ist genau das Richtige für dich. So kannst du eine bei Fans beliebte Legende ganz einfach zum Leben erwecken, ohne aufwendiges Basteln oder komplizierte Konstruktionen.

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8. Kirby-Kostüm [Reine, rosafarbene, zum Einatmen einladende Verspieltheit]

Manchmal möchte man einfach nur ein Videospiel-Kostüm, das niedlich und gemütlich ist und alle zum Lächeln bringt, und genau da kommt das Kirby-Kostüm kommt ins Spiel. Dieses weiche Auf dem rosa Overall sind Kirbys rundes Gesicht sowie seine kurzen Arme und Füße auf der Kapuze aufgedruckt die den Look verspielt wirken lassen.

Es ist nicht gruselig, aber seine leuchtende Farbe und seine großen, fröhlichen Augen sorgen auf jeder Halloween-Party voller dunkler Monster für einen perfekten Kontrast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kirby passt zu jedem Alter und jeder Stimmung. Außerdem ist es eines der einfachsten Videospielkostüme, das man umsetzen kann, ohne sich Gedanken über Requisiten oder Make-up machen zu müssen.

Im Grunde genommen ist es ein Pyjama zum Anziehen: Sie lassen sich leicht anziehen, sind bequem für lange Nächte und lassen sich problemlos mit Schuhen oder Handschuhen kombinieren, wenn du nach draußen gehst.

Vorteile Nachteile ✅ Superbequemer rosa Overall mit Kapuze mit Figurenmotiv ✅ Allseits bekannt und familienfreundlich ✅ Lässt sich leicht mit Schuhen oder einfachen Requisiten in Szene setzen ✅ Ideal für schnelle Cosplay-Outfits oder Kostüme, bei denen man es sich leicht machen will ✅ Eine tolle Wahl für Spieler, die etwas Leichtes und Fröhliches suchen ❌ Warm genug für Veranstaltungen im Freien, aber dank des weichen Stoffes ideal für kühle Partys in geschlossenen Räumen.

Mein Fazit: Ideal, wenn Sie Komfort der Komplexität vorziehen. Das Kirby-Kostüm hält dich warm, sieht niedlich aus und strahlt unverkennbar Gaming-Flair aus, während alle anderen sich mit Rüstungen und Requisiten herumschlagen.

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Wenn du etwas Fröhliches und Nostalgisches suchst, dann ist das Yoshi-Kostüm verwandelt dich in Marios treuen Kumpel mit einem ein komplett grüner Ganzkörperanzug, ein Dinosaurierschwanz und eine runde Kapuze mit Yoshis großen Augen und seinem freundlichen Lächeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Yoshi ist eine dieser zeitlosen Figuren, die jeder kennt. Dieses Kostüm eignet sich hervorragend für Gruppen-Videospiel-Kostüme, ist aber auch ein Hit für Einzelspieler, die einen nostalgischen, farbenfrohen Look suchen.

Die kräftigen Farben fallen sofort ins Auge, besonders wenn du dich mit Freunden triffst, die als Figuren aus „Super Mario Bros.“ oder sogar als Prinzessin Peach verkleidet sind.

Vorteile Nachteile ✅ Leuchtend grünes Design mit niedlichem Dinosaurierschwanz und Kapuze ✅ Passt perfekt zu den Super-Mario-Bros-Gruppenthemen ✅ Bequem und einfach anzuziehen für Partys ✅ Ideal für Spieler mit Nostalgie-Flair und Familienkostüme ✅ Geeignet für Kinder und Erwachsene ❌ Der Schwanz kann in engen Räumen gegen Stühle stoßen, ist aber weich genug, um nicht im Weg zu sein.

Mein Fazit: The Yoshi-Kostüm ist eine einfache Wahl, wenn du Halloween mit etwas Nintendo-Charme aufpeppen möchtest: farbenfroh, nostalgisch und perfekt, um es mit anderen „Super Mario Bros.“-Figuren zu kombinieren.

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10. Minecraft-Kostüm: Zombie-Schweinemensch [Ein Geheimtipp zum Thema Nether]

Wenn dir die immer gleichen Looks von Creeper und Steve langweilig geworden sind, dann Minecraft-Zombie-Schweinemann-Kostüm ist ein cooler Geheimtipp. Es ist ein Ein blockartiger Overall mit einem Muster aus rosa Haut-, Knochen- und goldenen Rüstungsteilen sowie einem passenden Kopfschmuck genau wie der pixelige Schädel der Bande geformt.

Das Design trifft genau den richtigen Ton zwischen gruselig und Bergbau, Handwerk– niedlich, perfekt für Halloween, wenn man die gruseligere Seite des Spiels ansprechen möchte, ohne dabei ganz auf Horror zu setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Zombie-Schweinemann ist ein bekannter Mob aus dem Nether, den nur echte Minecraft-Spieler zu schätzen wissen. Dieses Kostüm ist ideal für alle, die nach einer vertrauten, aber dennoch nicht allzu offensichtlichen Wahl für Videospiel-Kostüme suchen.

Für Spieler ist es sofort erkennbar, wirkt auf Partys aber dennoch originell. Eine gute Möglichkeit, sich von den gängigeren Kostümen abzuheben und gleichzeitig familienfreundlich zu bleiben.

Vorteile Nachteile ✅ Markanter Druck im Pixel-Stil mit Untoten-Motiven ✅ Mit kompletter Kopfbedeckung für einen authentischen Look ✅ Jedem Minecraft-Spieler bekannt, aber nicht überstrapaziert ✅ Lässt sich gut mit einfachen Schuhen oder Spielzeugschwertern kombinieren ✅ Ideal für passionierte Gamer, die etwas Einzigartiges suchen ❌ Die kastenförmige Passform kann beim Sitzen etwas unbequem sein, aber dank des leichten Stoffes ist das Kostüm beim „Süßes oder Saures“-Spielen dennoch bequem.

Mein Fazit: The Zombie-Schweinemann-Kostüm trifft genau den richtigen Ton: gruselig, originalgetreu und weitaus seltener als ein Creeper oder Steve. Echte Minecraft-Spieler werden sofort zustimmend nicken.

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11. Minecraft-Wächter-Kostüm [Die beängstigende neue Bedrohung durch die Mafia]

The Minecraft-Wächter-Kostüm verwandelt dich in eines der furchterregendsten neuen Monster des Spiels: eine riesige, blinde Bestie mit leuchtend blauen Brustknochen und gewaltigen Hörnern.

Dies Der Overall verfügt über einen gepolsterten Oberkörper und eine detailreiche Maske das sorgt für den unheimlichen Look, während das tiefe Marineblau und die blauen Akzente unter bestimmten Lichtverhältnissen leuchten und so für einen zusätzlichen Effekt sorgen.

Das ist zweifellos eine der spektakulärsten Kostümideen für Videospieler, die sich voll und ganz auf den Gruselfaktor einlassen wollen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Aufseher istBergbau, HandwerkDer neueste furchterregende Endgegner: riesig, einschüchternd und für jeden sofort erkennbar, der schon einmal die Tiefen der Dunkelheit erkundet hat. Dieses Kostüm verleiht dir diese bedrohliche Ausstrahlung, ohne dass du komplizierte Bastelarbeiten vornehmen musst.

Es ist ideal für ältere Kinder oder Erwachsene, die den Nervenkitzel neuer Updates lieben und zeigen möchten, dass sie mit der sich ständig weiterentwickelnden Welt von Minecraft Schritt halten.

Vorteile Nachteile ✅ Beeindruckender neuer Gang-Look mit leuchtend blauen Details ✅ Enthält eine beeindruckende Maske mit Hörnern ✅ Ideal für Kinder und Erwachsene, die die Welt von Minecraft lieben ✅ Ideal für gruselige Halloween-Kostüme, ohne dass es zu blutig wird ✅ Eine besonders empfehlenswerte Wahl für Spieler, die den Boss des neuesten Updates besiegen wollen ❌ Etwas sperriger als schlichtere Anzüge, aber dank der Polsterung lässt er sich überraschend bequem die ganze Nacht über tragen.

Mein Fazit: The Wächter-Kostüm verleiht dir diesen imposanten, furchteinflößenden Look, ganz ohne Bastelaufwand. Eine gewagte Wahl für die Halloween-Nacht. Und nach der Party kannst du die gruselige Stimmung aufrechterhalten, indem du dich in einige der Die besten Horrorspiele für einen gemütlichen Abend zu Hause

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12. „Plants vs. Zombies“-Erbsenschleuder-Kostüm [Die niedliche und praktische Requisite für Gruppenfotos]

Wechsle doch mal die Seiten. Das „Plants vs. Zombies“-Erbsenschleuder-Kostüm macht dich zum Mitglied des Teams „Pflanzen“, komplett mit ein leuchtend grüner Hut in Form des Kopfes der Erbsenschleuder, ein Kragen aus Blättern und ein schlichter, tunikaartiger Körper.

Es ist verspielt und vermittelt sofort den Eindruck von „PvZ“, ganz ohne Kunstblut oder starkes Make-up.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Peashooter ist eine der beliebtesten Videospielfiguren aus „Plants vs. Zombies“. Mit diesem Kostüm hebst du dich von den üblichen gruseligen Verkleidungen ab und bleibst dabei locker und kreativ.

Das funktioniert besonders gut bei gut abgestimmten Gruppen: Ein Freund kann als Zombie gehen, ein anderer als Sonnenblume, und schon hat man ein komplettes Themen-Team. Superpraktisch, wenn man nach Geschäften sucht, die gruppenfreundliche Kostüme anbieten, ohne dass man sich dabei finanziell ruiniert.

Vorteile Nachteile ✅ Leuchtend grünes Design mit leicht anzuziehendem Oberteil ✅ Der blättrige Kragen und die knollenförmige Mütze fangen den Charakter perfekt ein ✅ Ideal für Gruppen- oder Familienkostüme ✅ Leicht und bequem für lange Spaziergänge ✅ Preiswert und in gängigen Geschäften leicht zu finden ❌ Einfacheres Design als schwer gepanzerte Anzüge, aber der Tragekomfort und das Potenzial für Gruppenaktionen machen es lohnenswert.

Mein Fazit: Perfekt für Spieler, die die übliche Zombie-Geschichte auf den Kopf stellen wollen, ist das Erbsenschleuder-Kostüm ist bequem zu tragen, teamfreundlich und ermöglicht es dir, ein Pflanzen gegen Zombies eine überraschende Wendung in der Halloween-Nacht.

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Schlüpfe in die Rolle der Prinzessin von Hyrule mit diesem wunderschön gearbeiteten „Breath of the Wild“-Kostüm für Frauen. Es wird mit dem kleidartige Tunika, gemusterter Rock, eng anliegende Leggings und sogar ein integrierter Gürtel um Zeldas Champion-Look nachzuahmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser „BOTW“-Prinzessinnen-Look ist ideal für Frauen, die Wert auf Detailtreue legen, ohne monatelang nähen zu müssen. Die mitgelieferte Perücke spart Zeit beim Basteln und sorgt dennoch für einen authentischen Look.

Die Farbkombination aus Blau und Gold wirkt königlich und zugleich abenteuerlich – perfekt, wenn du auf eine Party oder ein Cosplay-Event gehst. Sie eignet sich für Gamer, die Stärke und Eleganz zugleich verkörpern möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Aufwändiges Kleid und Rock, inspiriert von Zeldas „Champion’s Tunic“ ✅ Die Ausführung in Königsblau und Gold wirkt besonders hochwertig ✅ Eine optionale Perücke rundet die Verwandlung ab ✅ Eine hervorragende Wahl für Frauen, die Wert auf originalgetreues Cosplay legen (orientiert sich eng am Design des Spiels und sorgt so für einen bildschirmgetreuen Look, ohne dass zusätzlicher Aufwand beim Basteln erforderlich ist) ✅ Lässt sich leicht mit kleinen Accessoires oder Schmuckstücken kombinieren, wie zum Beispiel einer Sheikah-Tafel oder einer Hylianer-Halskette. ❌ Manche Kleidungsschichten können in Innenräumen etwas warm sein, doch das atmungsaktive Material ist bei langen Veranstaltungen von Vorteil.

Mein Fazit: Wenn du schon immer davon geträumt hast, Hyrule zu betreten, dann Zelda-Kostüm aus „Breath of the Wild“ Damit kannst du dich heldenhaft und majestätisch fühlen, ganz ohne den Stress von Heimwerkerarbeiten. Einfach auspacken, anpassen – und schon bist du bereit, das Königreich zu retten.

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14. Minecraft Classic Skelett-Kostüm [Der unverzichtbare Blocky Spook]

Manchmal ist einfach perfekt. Das Minecraft Classic Skelett-Kostümverwendet ein schwarzer Overall mit weißem Knochenmuster im Pixelstil, dazu eine eckige, quadratische Maske das man leicht anzieht. Es ist schlicht, aber wirkungsvoll. Jeder, der sich schon durch die Höhlen des Spiels gekämpft hat, kennt diesen Gegner.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Skelett ist einer der ersten Gegner, denen Spieler begegnen, und sein Design ist seit Jahren unverändert geblieben. Dieses Kostüm weckt diese Nostalgie und lässt sich dabei superleicht anziehen.

Es schafft eine gruselige Atmosphäre, ganz ohne künstliches Blut. Wenn du etwas suchst, das sich schnell anziehen lässt, aber trotzdem Bergbau, HandwerkMit seinem von der Website inspirierten Look ist dies eine stressfreie Wahl, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist.

Vorteile Nachteile ✅ Klassischer, blockartiger Skelett-Print in Schwarz-Weiß ✅ Die leichte Maske lässt sich über der normalen Kleidung tragen ✅ Ideal für Kinder und Erwachsene, die einen schlichten, gruseligen Stil bevorzugen ✅ Im Vergleich zu aufwendigen Rüstungs-Builds kostengünstig ✅ Eine tolle Möglichkeit, ohne große Vorbereitungen an gemeinsamen Minecraft-Kostümaktionen teilzunehmen ❌ Im Vergleich zu aufwendigeren Anzügen ist er sehr schlicht, aber gerade diese Schlichtheit macht ihn zu einer stressfreien Wahl für die Last-Minute-Garderobe.

Mein Fazit: Minimaler Aufwand, maximale Anerkennung. Die Minecraft-Skelettkostüm ist eine tolle Wahl, wenn du einfach schnell in die Atmosphäre des Spiels eintauchen und es dir die ganze Nacht über bequem machen willst.

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15. Deadpool-Kostüm [Der die vierte Wand durchbrechende Antiheld]

Wenn du lieber Witze reißt, als anderen Angst einzujagen, dann ist das Deadpool-Kostüm ist unschlagbar. Es verfügt über die rot-schwarzer Ganzkörperanzug mit gepolsterten Muskeln, einer passenden Maske und Öffnungen für mehr Bewegungsfreiheit. Es ist sogar Platz für zusätzliche Requisiten wie Spielzeug-Katanas oder einen auf dem Rücken befestigten Bogen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Deadpool ist genau das Richtige für Gamer, die es lieben, die vierte Wand zu durchbrechen. Dieser Anzug eignet sich hervorragend für Cosplay, Comic-Veranstaltungen oder sogar für einen Filmmarathon, bevor es auf eine Party geht.

Es ist genau das Richtige für Fans von Action-Spielen, aber auch für alle, die Marvel-Filme mögen. Man kann spontane Sprüche loslassen, das Publikum auf die Schippe nehmen und sich sofort wie der „Merc with a Mouth“ fühlen.

Vorteile Nachteile ✅ Rot-schwarzer Ganzkörperanzug mit Muskelpolsterung ✅ Flexible Maske für hohen Tragekomfort und leichtes Atmen ✅ Verspieltes Design, das sich hervorragend für interaktive Figuren eignet ✅ Lässt sich ganz einfach mit Requisiten wie Schwertern oder einem Bogen in Szene setzen ✅ Ideal, wenn du Spiele und Marvel-Filme liebst ❌ Das eng anliegende Brustteil kann sich etwas eng anfühlen, trägt aber zum eleganten Superhelden-Look bei

Mein Fazit: The Deadpool-Kostüm bietet Charisma, Humor und eine von Videospielen inspirierte Selbstsicherheit. Kurz gesagt: Damit kannst du dir für einen Abend deine Ryan-Reynolds-Fantasie erfüllen.

16. Star Wars Jawa-Kostüm [Die gemütliche und geheimnisvolle Silhouette]

Wenn du Kostüme magst, die warm halten und trotzdem geheimnisvoll wirken, dann ist das Javanische Trachttrifft den Nagel auf den Kopf. DerEine lange braune Robe fällt wie ein weites Kleid, mit einer tiefen Kapuze, die dein Gesicht verbirgt hinter leuchtend gelben Augen. Der mehrlagige Stoff sorgt in kalten Nächten für wohlige Wärme und vermittelt gleichzeitig das klassische Gefühl eines Schrotthändlers auf Tatooine.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jawas sind schon seit Jahren Teil von Star Wars, und mit diesem schlichten Kapuzen-Look kannst du Teil der Saga werden, ohne Rüstung oder Make-up zu benötigen.

Es eignet sich perfekt für Familiengruppen: Kombinieren Sie es mit einem Droid, einem Mandalorianer oder sogar jemandem in voller Jedi-Montur, und schon ist Star WarsSzene.

Vorteile Nachteile ✅ Lange braune Robe mit tiefer Kapuze und leuchtenden Augen ✅ Bequem auch bei längerem Tragen und kaltem Wetter ✅ Lässt sich gut mit anderen Star Wars-Kostümen kombinieren ✅ Ein klassisches Design, das Star-Wars-Fans seit Jahrzehnten kennen ✅ Eine tolle Grundlage, wenn du später Requisiten selbst basteln möchtest ❌ Die Kapuze kann die Sicht zwar etwas einschränken, trägt aber perfekt zur geheimnisvollen Atmosphäre eines Plünderers bei.

Mein Fazit: Perfekt, wenn du Wärme, Geheimnisvolles und sofortige Star-Wars-Stimmung suchst. Das Javanische Tracht So kannst du dich unter der Decke verstecken und hast es die ganze Nacht über kuschelig warm.

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Hier geht es darum, groß aufzutrumpfen. Das Chewbacca-Kostüm hüllt dich von Kopf bis Fuß in Kunstfell und verfügt über einen integrierten Schulterriemen sowie eine gepolsterte Weste Abschnitt, um diesen imposanten Wookiee-Körper auszufüllen. Der die geformte Schnauze und die Zähne der Maske Das unterstreicht die menschenähnliche und doch tierische Ausstrahlung, und das Fell hält dich warm.

Warum wir uns dafür entschieden haben Chewbacca ist der treueste Kumpel überhaupt. Dank seines voluminösen Pelzbesatzes und des praktischen Reißverschlusses ist dieses Kostüm ideal, wenn du dich über alle anderen erheben möchtest, ohne viel Zeit mit dem Basteln zu verbringen.

Du kannst kleine Details hinzufügen (wie einen Spielzeug-Ring-Kommunikator oder eine selbstgebaute Armbrust), um das Gefühl eines Galaxie-Entdeckers richtig aufleben zu lassen. Das ist eine spielerische Art, auf jeder Party mit anderen Fans über Star Wars zu sprechen.

Vorteile Nachteile ✅ Ganzkörper-Kunstfell für einen authentischen Wookiee-Look ✅ Inklusive gepolsterter Weste und Patronengurt ✅ Warm genug für kühle Nächte ✅ Platz für Requisiten ✅ Passt sofort zu jedem Star Wars-Gruppenthema ❌ Das dicke Fell kann in Innenräumen etwas warm werden, dient aber bei Veranstaltungen im Freien als hervorragende Isolierung.

Mein Fazit: Schlüpfe in die Rolle des beliebtesten Copiloten der Galaxis mit dem Chewbacca-Kostüm. Er ist warm, ausdrucksstark und perfekt, wenn du eine wilde und ungezähmte Ausstrahlung haben möchtest.

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18. Nier Automata 2B-Kostüme [Die Verkörperung von Eleganz und avantgardistischer Science-Fiction]

The 2B Kostüm vermittelt sofort die düstere Science-Fiction-Anmut von Nier Automata. Es wird mit dem ein schwarzes Samtkleid mit weißer Stickerei, lange Handschuhe, Overknee-Stiefel sowie die charakteristische Perücke im Visier-Stil und die Augenbinde.

Das gotische Design eignet sich perfekt für nächtliche Partys und sogar für ästhetische Gaming-Fotoshootings.

Warum wir uns dafür entschieden haben 2B verbindet Eleganz mit einem dystopischen Touch. Dank seiner hochwertigen Stoffe und seines tragfertigen Designs ist dieses Set ideal für Cosplay- und JRPG-Fans, die Wert auf Stil legen.

Damit kannst du in die Rolle eines der beliebtesten JRPG-Androiden schlüpfen, ohne stundenlang nähen zu müssen – einfach anziehen, ein Requisiten-Schwert in die Hand nehmen, und schon bist du bereit.

Vorteile Nachteile ✅ Detailreiches schwarzes Kleid mit Stickerei ✅ Inklusive Augenbinde und hochwertiger Perücke ✅ Ideal für JRPG-Cosplay und Partys ✅ Starke visuelle Wirkung mit gotischer Ästhetik ✅ Einfach zu tragen, ohne dass man etwas dazu basteln muss ❌ Stiefel sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber wenn du deine eigenen dazu kombinierst, kannst du den Look individuell gestalten.

Mein Fazit: Perfekt, wenn du eine Mischung aus Science-Fiction-Flair und High-Fashion-Drama suchst. Das Nier Automata 2B-Kostüme macht es ganz einfach, in die Rolle eines mächtigen Androiden zu schlüpfen.

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19. Persona 5 Joker-Kostüm [Der stilvolle, maskierte Anführer der Rebellen]

The Joker-KostümvonPersona 5 verleiht sofort Charisma. Es zeichnet sich aus durch der lange schwarze Frack mit roten Handschuhen, der schmal geschnittenen Hose und der markanten Diebesmaske. Seine klaren Linien wirken theatralisch und ein wenig rebellisch – ideal, wenn du Rollenspiele mit raffinierten Raubüberfällen und stilvollen Dekorelementen liebst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bei Joker dreht sich alles um Rebellion und Stil. Dieses Kostüm bewahrt dieses Flair und ist gleichzeitig bequem genug für lange Partys oder Veranstaltungen wie Anime-Conventions.

Außerdem ist es sehr praktisch: leicht genug, um es die ganze Nacht zu tragen, und doch auffällig genug, um die Blicke auf sich zu ziehen, wenn man einen Raum betritt.

Vorteile Nachteile ✅ Enthält einen maßgeschneiderten Mantel, rote Handschuhe und eine Maske ✅ Elegantes Design in Schwarz und Rot für einen sofortigen Eindruck ✅ Bequemer Stoff für langen Tragekomfort ✅ Ideal für RPG-Fans und Cosplay-Treffen ✅ Ein toller Gesprächsaufhänger für Spiel- und Anime-Fans ❌ Schuhe sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber das bedeutet, dass du deine eigenen dazu kombinieren kannst, ganz nach deinem persönlichen Stil.

Mein Fazit: Mit markantem Stil und raffinierten Details besticht das Persona 5 Joker-Kostüm ist ideal für alle, die in die Rolle eines genialen Diebes schlüpfen möchten, dabei aber bequem gekleidet und bereit für jede Party bleiben wollen.

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The Spyro-Jumpsuithüllt dich einweiches, lilafarbenes Fleece mit kleinen Flügeln, Hörnern und einem verspielten Schwanz. Er ist bequem, bietet viel Bewegungsfreiheit und eignet sich perfekt für lange Gaming-Nächte oder zum „Süßes oder Saures“ mit der ganzen Familie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spyro spricht unzählige Spieler an, die sich nach Nostalgie sehnen und einfache Kostüme mit Charakter lieben. Dieser Overall ist warm, schlicht und auf den ersten Blick unverkennbar.

Die Retro-Mascott-Energie ist ein echter Volltreffer für alle, die mit klassischen Plattformspielen aufgewachsen sind. Und es ist ein Komplettpaket: kein Nähen, kein Zubehör erforderlich, einfach nur den Reißverschluss schließen und los geht’s.

Vorteile Nachteile ✅ Kuscheliger Fleece-Overall mit Flügeln, Hörnern und Schwanz ✅ Warm und geschmeidig für langen Tragekomfort ✅ Ein toller nostalgischer Rückblick für Fans von Plattformspielen ✅ Einfaches Design mit Reißverschluss, keine zusätzliche Vorbereitung erforderlich ✅ Ideal für Familien- oder Gruppenveranstaltungen ❌ In Innenräumen nicht besonders atmungsaktiv, aber ideal für kühle Veranstaltungen im Freien.

Mein Fazit: Es ist bequem, weckt Nostalgie und lässt sich schnell anziehen. Das Spyro-der-Drache-Jumpsuit-Kostüm ist genau das Richtige, wenn du eine gemütliche Spielatmosphäre ohne großen Vorbereitungsaufwand suchst.

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Mein Fazit zu den besten Halloween-Kostümen aus Videospielen

Wo man am besten mit Ideen für Videospiel-Kostüme anfängt, hängt davon ab, was für ein Gamer (und Partygänger) du bist. Hier ist mein Rat:

Für das universelle Symbol → „Legend of Zelda“-Link-Kostüm . Ein zeitloser Held mit Tunika, Kapuze und schlichten Accessoires, der bei Spielern jeder Generation sofort Anklang findet.

. Ein zeitloser Held mit Tunika, Kapuze und schlichten Accessoires, der bei Spielern jeder Generation sofort Anklang findet. Für den blockartigen & modularen Horror → Minecraft-Wächter-Kostüm . Ein gruseliger, pixelgenauer Mob, der eine düstere Nether- oder Deep-Dark-Atmosphäre verbreitet, ohne dass man dafür komplizierte Handwerksrezepte braucht.

. Ein gruseliger, pixelgenauer Mob, der eine düstere Nether- oder Deep-Dark-Atmosphäre verbreitet, ohne dass man dafür komplizierte Handwerksrezepte braucht. Für die aktuellen Hits aus Popkultur und Ästhetik → Nier Automata 2B-Kostüme . Ein elegantes schwarzes Kleid und eine Maske, die High-Fashion-Gamer-Flair versprühen.

. Ein elegantes schwarzes Kleid und eine Maske, die High-Fashion-Gamer-Flair versprühen. Zum Thema „Gemütlich & Lustig“ → Yoshi-Kostüm . Gemütlich, verspielt und bequem zu tragen, mit jeder Menge Retro-Charme für Fans klassischer Plattformspiele.

. Gemütlich, verspielt und bequem zu tragen, mit jeder Menge Retro-Charme für Fans klassischer Plattformspiele. Für Familien oder Gruppen → „Plants vs. Zombies“-Erbsenschleuder-Kostüm. Unbeschwert, farbenfroh und ideal für Kinder oder eine Gruppe, die sich im Kampf zwischen Garten und Untoten befindet.

Hier gibt es Science-Fiction-Flair, Retro-Nostalgie oder partytauglichen Gruppenspaß. Diese Kostüme verwandeln die Liebe zum Gaming in einen atemberaubenden Halloween-Look.

Und sobald du dich verkleidet hast, kannst du dich in die besten Halloween-Videospiele stürzen, um die gruselige Stimmung aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Videospiel-Halloweenkostüm?

Das beste Halloween-Kostüm aus einem Videospiel ist das Fortnite-Kostüm „Peely Bone“. Es ist urkomisch und doch gruselig, lässt sich direkt aus der Verpackung tragen und eignet sich hervorragend für Partys oder zum „Süßes oder Saures“-Sammeln. Das Design, halb Skelett, halb Banane, fängt die Halloween-Stimmung perfekt ein, ohne dass man sich mit komplizierten Bastelarbeiten herumschlagen muss.

Was sind die beliebtesten Videospiel-Kostüme für Gruppen?

Die beliebtesten Videospiel-Kostüme für Gruppen sind Kombinationen aus „Plants vs. Zombies“-Erbsenschützen und Zombies. Familien lieben es, pflanzliche Verteidiger mit gehirnhungrigen Zombies zu mischen. Für Fans von Kampfspielen ist es ein Hit, sich als Mortal Kombat Das Team funktioniert gut (ein Skorpion-Kostüm, auch wenn es nicht auf dieser Liste steht, sorgt sofort für die richtige Stimmung).

Welche Videospielfigur lässt sich leicht als Cosplay darstellen?

Die Videospielfigur, die sich am einfachsten cosplayen lässt, ist Yoshi. Der Overall lässt sich einfach überziehen, man braucht weder Näharbeit noch zusätzliche Ausrüstung. Weitere Optionen, die wenig Aufwand erfordern, sind Kirby oder Spyro, während sich manche JRPG-Fans für Final Fantasy VII sorgt (nicht in dieser Liste aufgeführt) für das gewisse Etwas.

Was ist Cosplay in der Gaming-Szene?

Cosplay im Gaming-Bereich bedeutet, sich als seine Lieblingscharaktere aus Videospielen zu verkleiden – von einfachen, im Laden gekauften Kostümen bis hin zu aufwendig gefertigten Rüstungen oder Kleidern. Spieler schlüpfen in die Rolle von Helden, Bösewichten oder sogar Fabelwesen, um ihre Begeisterung für ein Spiel zum Ausdruck zu bringen, etwa indem sie ein Bären-Kigurumi oder ein aufwendiges Boss-Kostüm tragen.