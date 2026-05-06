Die 6 Deus Ex-Spiele in der richtigen Reihenfolge – Zeitleiste und Veröffentlichungsübersicht für 2025

The Gott Ex Die Spiele der Reihe bieten ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Schließlich gibt es einen guten Grund dafür, dass so Viele Menschen halten das Original immer noch für Gott Ex das beste Videospiel aller Zeiten zu sein.

Egal, ob du ein Neuling bist, der sich gerade in einer solchen Situation wiederfindet, oder ein langjähriger Fan, der bereit für einen weiteren Durchgang ist – hier ist für alles gesorgt. Bleib dran, und gleich werde ich dich durch dieses fantastische Gott Ex ein Abenteuer so erleben, wie es eigentlich gedacht war.

Warum „Deus Ex“ nach wie vor von Bedeutung ist

Nur wenige Spielereihen prägen das Cyberpunk-Genre so sehr wie Gott Ex. Seit seinem Debüt im Jahr 2000 setzt es Maßstäbe in Sachen Erzählkunst und philosophischer Tiefe. Seine DNA zieht sich durch Kulttitel wie Cyberpunk 2077, Mass EffectundFallout – Spiele, die ohne seinen Einfluss nicht dieselben wären.

Unter den Fans gibt es sogar ein Sprichwort: „Jedes Mal, wenn jemand erwähnt, Gott Ex„… dann installiert es jemand wieder.“ So legendär ist diese Serie auch heute noch.

Bei so vielen Neuerscheinungen, Prequels und Spin-offs kann es jedoch schwierig sein, den richtigen Einstieg zu finden. Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über jederGott Ex Spiele sowohl in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung als auch in der Reihenfolge der Handlung damit du eine der großartigsten Science-Fiction-Sagas so richtig genießen kannst.

6 Deus Ex-Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung (2000–2016)

Wenn du Cyberpunk, Verschwörungstheorien und Action-RPGs liebst, in denen Entscheidungen tatsächlich eine Rolle spielen, Gott Ex ist die Spielreihe, die man spielen muss.

Die chronologische Reihenfolge dieser Kultreihe weicht ein wenig von der Reihenfolge ab, in der die Titel ursprünglich erschienen sind. Aber in solchen Fällen kann man nichts falsch machen, wenn man die Spiele so spielt, wie es die Entwickler selbst vorgesehen haben. Und so sind hier nun alle Gott Ex Spiele in der Reihenfolge ihres Erscheinungsdatums:

1. Gott Ex [Der ursprüngliche Cyberpunk-Klassiker]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, macOS, PS2 Erscheinungsjahr 2000 Urheber Ion Storm Durchschnittliche Spielzeit 28 Stunden

Heutzutage suchen die Leute vielleicht nach tolle Spiele wie Cyberpunk 2077. Doch damals, im 2000, Gott Ex Dort hat alles angefangen, und besser hätte es kaum sein können.

Wir schreiben das Jahr2052… und die Welt ist ein düsterer und zerbrochener Ort, geprägt von Terrorismus, Schattenregierungen und einer tödlichen Seuche namens „Grauer Tod“. In der Rolle des nano-augmentierten Agenten J.C. Denton gerätst du mitten in eine weltweite Verschwörung, die dich auf eine der wildesten Reisen der Gaming-Geschichte mitnimmt.

Du bist nicht nur mit deinen fantastischen Nanotech-Verbesserungen gegen Bösewichte kämpfen. Du bistGeheimnisse aufdecken, die alles in Frage stellen: Macht, Kontrolle und Freiheit. Regierungen, Konzerne und die Illuminati spielen alle ihre eigenen Spiele, um das Weltgeschehen zugunsten ihrer eigenen Ziele zu manipulieren.

Je mehr sich die Schichten lüften, desto mehr fragt man sich, wer hier wirklich die Fäden zieht. Dabei Entscheidungen treffen und Wahlmöglichkeiten treffen, die nicht nur dich, sondern die ganze Welt betreffen.

Mein Fazit: Gott Ex prägt nach wie vor das Cyberpunk-Erzählen. Seine Entscheidungsfreiheit und die vielschichtigen Verschwörungen machen es zu einem Muss für alle, die tiefgründige, von Entscheidungen geprägte Science-Fiction lieben.

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Windows, Xbox Erscheinungsjahr 2003 Urheber Ion Storm Durchschnittliche Spielzeit 14 Stunden

Findet ungefähr statt 20 Jahre nach den Ereignissen des Originalspiels, Deus Ex: Invisible War entführt uns in 2072. Nach den Ereignissen des ersten Gott Ex… hat die Welt einen Zusammenbruch globaler Systeme erlebt, der die Menschheit in eine Zeit des Krieges und der wirtschaftlichen Rezession stürzte, die bald den Namen „Der Zusammenbruch“ erhielt.

Nun wird unsere Zivilisation zwar bereits wieder aufgebaut, doch von Stabilität kann keine Rede sein. Gruppierungen wie die WTO, die Ordenskirche, Omar und die Tempelritter kämpfen alle um die Kontrolle über die Zukunft und bieten jeweils ihre eigene verdrehte Vision für die Menschheit an.

Inmitten dieses ganzen Chaos schlüpfst du in die Rolle von Alex D, einem jungen, augmentierten Auszubildenden, der schon bald zur Schlüsselfigur wird, die darüber entscheidet, wie sich alles weiterentwickeln wird. Die Geschichte zieht dich schnell in ihren Bann Entscheidungen, die sich undurchsichtig und sehr persönlich anfühlen. Es gibt kein eindeutiges Gut oder Böse – alles ist grau, mit verschiedenen Formen der Manipulation, und genau das macht es so real.

Mein Fazit: Deus Ex: Invisible War geht in Bezug auf seine Spielwelt und sein Moralsystem mutige Risiken ein. Es ist zwar nicht perfekt, aber faszinierend – ideal für Spieler, die chaotische Geschichten mit moralischen Grauzonen mögen.

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Windows, macOS X, PS3, Xbox 360, Wii U Erscheinungsjahr 2011 Urheber Eidos-Montreal Durchschnittliche Spielzeit 31 Stunden

Der nächste Teil der Reihe, Deus Ex: Human Revolution, machte einen Sprung um mehrere Jahrzehnte zurück und versetzte uns nach 2027, wirklich eines der Die besten Action-RPGs die je gedreht wurde. Doch obwohl „The Collapse“ noch ein halbes Jahrhundert entfernt ist, fühlt es sich an, als würde die Zukunft bereits auseinanderfallen.

Du schlüpfst in die Rolle von Adam Jensen, einem ehemaligen Polizisten, der nun als Sicherheitschef bei Sarif Industries arbeitet, einem Biotechnologieunternehmen, das im Zentrum des Booms der menschlichen Augmentationen steht. Nachdem er bei einem brutalen Angriff dem Tod nur knapp entkommen ist, ist Adam gezwungen, genau das zu werden, wovor er eigentlich schützen sollte: eine stark augmentierte menschliche Waffe.

Die Geschichte lautetalles rund um Kontrolle, Ethik und Macht. Auch wenn wir zwar in den Genuss kommen, niedliche kybernetische Erweiterungen, die noch nicht ganz so nahtlos sind so wie die Nanotechnologie, die wir im Original sehen Gott ExDas Spiel wirft zudem einige philosophische Fragen auf, etwa wer darüber entscheidet, was uns zu Menschen macht, und wie man in einer Welt überleben kann, die gegen einen gerichtet ist.

Außerdem der DLC, Das fehlende Glied, schließt eine wichtige Lücke in der Handlung und verleiht Adams Entscheidungen mehr Gewicht. In Kombination mit dem Basisspiel, Dies ist ein ebenso idealer Ausgangspunkt für Ihre Reise wie das Original Gott Ex.

Mein Fazit: Deus Ex: Human Revolution schafft einen Ausgleich zwischen Action und Philosophie und ist damit der ideale Einstieg für moderne Spieler, die sich nach einem intelligenten, storybasierten Design sehnen.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, Android, iOS Erscheinungsjahr 2013 Urheber N-Fusion Interactive[ Durchschnittliche Spielzeit 6 Stunden

Deus Ex: The Fallfindet statt in2027, etwa zur gleichen Zeit wie Adam Jensens Geschichte in Human Revolution. Im Mittelpunkt steht Ben Saxon, ein ehemaliger Söldner, der versucht, eine weltweite Verschwörung aufzudecken, und der zugleich der Protagonist des Ikarus-Effekt Roman, der unmittelbar vor dem Spiel spielt.

Dieser Titel begann als Handyspiel, was ehrlich gesagt dazu führte, dass viele Leute ihn unterschätzten. Das ist schade, denn dieses Spiel hob sich deutlich von den anderen ab, und genau das machte es so interessant. Es richtete den Fokus auf die dunkleren Ecken des Gott Ex Universum. Nicht die großen Labore und CEOs, sondern der Schwarzmarkt, die Pharmakriege und das Chaos auf der Straße.

Was noch schlimmer ist: Aufgrund der mäßigen Resonanz bei der Veröffentlichung erhielt das Spiel nie die verdiente Fortsetzung und wird höchstwahrscheinlich für immer mit dem Cliffhanger-Ende bleiben, das es derzeit hat. Doch trotz alledem ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.

Mein Fazit: Deus Ex: The Fall glänzt als unterschätztes Experiment. Es ist kleiner, aber dreckig – ideal für Fans, die die dunkleren Ecken des Deus Ex-Universums erkunden wollen.

5. Deus Ex: Die geteilte Menschheit [Der neueste Eintrag in der Hauptlinie]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Eidos-Montreal Durchschnittliche Spielzeit 31 Stunden

Deus Ex: Die geteilte Menschheitsetzt ein in2029, zwei Jahre später Human Revolution. Die Welt gerät aus den Fugen, da „Augmented People“ nach dem „Aug-Vorfall“ gefürchtet und ausgegrenzt werden. Die Lage spitzt sich zunehmend zu.

Du schlüpfst erneut in die Rolle von Adam Jensen, der zwar mächtiger, aber auch isolierter ist und verdeckt ermittelt, um die Korruption in dieser zerrütteten Welt aufzudecken. Die Geschichte befasst sich erneut mit den Themen Macht, Angst und Identität. Das Spiel ist zwar kleiner angelegt, aber dafür viel tiefgründiger und persönlicher, während die Atmosphäre in Prag einfach unvergleichlich ist.

Außerdem gibt es zwei DLCs: System Rift, in dem du wieder auf Pritchard triffst, und Eine kriminelle Vergangenheit, eine Mission im Stil eines Prequels, bei der es darum geht, in ein Gefängnis einzudringen. Beide sind sehr gelungene Ergänzungen, die einige Lücken schließen und dem Gott undx-Universum.

Wenn du gespielt hastHuman Revolution, Die Kluft zwischen den Menschen„d“ ist ein absolutes Muss. Es ist die direkte Fortsetzung und Teil desselben Geistes. Es mag nicht perfekt sein, aber es ist trotzdem ein wirklich großartiges Spiel und verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit.

Mein Fazit: Deus Ex: Die geteilte Menschheit treibt emotionales Storytelling und ausgefeiltes Gameplay weiter voran als je zuvor. Eine ausgefeilte, atmosphärische Fortsetzung für Fans von fesselnden Stealth-Spielen und detailreicher Weltgestaltung.

6. Gott Ex GO [Das rundenbasierte Handyspiel]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, Android, iOS, Windows 10 Mobile Erscheinungsjahr 2016 Urheber Square Enix Montreal Durchschnittliche Spielzeit 5 Stunden

Der neueste Teil der Reihe, Gott Ex GO, ist ein stilvolles Handyspiel, das das Gott Ex das Universum als elegantes, rundenbasiertes Rätselspiel. Erschienen im 2016, in dem Adam Jensen die Hauptrolle spielt und das lose an die Ereignisse von „Die geteilte Menschheit“ anknüpft.

GO treibt die Handlung nicht so voran wie die Hauptserie Gott Ex Spiele, aber es fängt immer noch diese coole Cyberpunk-Atmosphäre ein, in die sich alle verliebt haben, während man heimliche Manöver ausführt, Knotenpunkte hackt und an Geschütztürmen vorbeischleicht. Das Ganze ist einfach in mundgerechte Strategie gebündelt.

Es ist zwar nicht der erste Teil der Serie, aber als Handyspiel ist es ein gut ausgearbeitetes Nebenprodukt für Fans, das ehrlich gesagt richtig Spaß macht. Leider gilt für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, es auszuprobieren, Die Deus Ex GO-Server wurden 2023 abgeschaltet, daher gehört dieses hier nun höchstwahrscheinlich der Vergangenheit an.

Mein Fazit: Gott Ex GO interpretiert die Reihe auf raffinierte Weise als Rätselspiel neu. Es ist ein eleganter Ableger, der beweist, dass selbst ein reduziertes „Deus Ex“ immer noch vor Cyberpunk-Flair und Intelligenz nur so strotzt.

Chronologische Reihenfolge der Deus Ex-Spiele – Die Zeitachse erklärt

Ich persönlich spiele diese Spiele zwar lieber in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind, aber wenn es dir nichts ausmacht, nach den moderneren und ausgefeilteren Vorgängern noch einmal zu den ersten beiden Spielen zurückzukehren, dann ist die chronologische Reihenfolge die richtige Wahl. Dafür musst du jedoch die gesamte Zeitachse kennen, und die sieht folgendermaßen aus:

Spieletitel Jahr (im Spiel) Hauptfigur Wichtige Details und Hinweise Deus Ex: Human Revolution 2027 Adam Jensen Der sanfte Neustart der Reihe und ihr frühester Handlungsstrang. Im Mittelpunkt stehen menschliche Augmentationen, die Macht der Konzerne und ethische Fragen. DLC Das fehlende Glied füllt eine Lücke in der Erzählung während Jensens Verschwinden. Deus Ex: The Fall 2027 Ben Saxon Ein mobiles Spin-off, das parallel zu Human Revolution. Begleitet Saxon bei seinem Kampf gegen Verschwörungen gegen Augmentationen und Drogenkriege auf dem Schwarzmarkt. Ein zwar kleinerer, aber für die Zeitachse entscheidender Kontext. Deus Ex: Die geteilte Menschheit 2029 Adam Jensen Direkte Fortsetzung von Human Revolution. Befasst sich mit Segregation, Korruption und Überwachung. DLCs System Rift and Eine kriminelle Vergangenheit Jensens Handlungsbogen und das Hintergrunduniversum weiter ausbauen. Gott Ex 2052 J.C. Denton Das ursprüngliche Spiel, das den Cyberpunk-Genre geprägt hat. J.C. deckt eine weltweite Verschwörung auf, in die KI, die Illuminati und zusammenbrechende Weltmächte verwickelt sind. Knüpft an die Ereignisse der Vorgängerspiele an. Deus Ex: Invisible War 2072 Alex D Spielt 20 Jahre später Gott Ex. Die Menschheit baut sich inmitten des Chaos wieder auf. Verschiedene Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft, und die übergreifende Geschichte findet ihren Abschluss mit mehreren moralischen Entscheidungswegen und Enden.

Mein Gesamtfazit zu den besten Deus Ex-Spielen

Wenn man sich in die Gott ExIn diesem Universum hängt der beste Einstieg ganz davon ab, was für ein Spieler du bist. Jeder Teil hat etwas Besonderes zu bieten, daher gibt es keinen falschen Einstieg, sondern nur verschiedene Arten von Großartigkeit:

Für moderne Spieler → Deus Ex: Human Revolution . Es ist der zugänglichste und am besten ausgearbeitete Teil der Reihe, mit überzeugenden Stealth-, Hacking- und Schusswechsel-Elementen, die sich auch heute noch flüssig anfühlen. Adam Jensens Geschichte legt den perfekten Grundstein für die tiefgründigere Hintergrundgeschichte der Serie und verbindet moralische Entscheidungen mit Cyberpunk-Rauheit und filmischem Stil.

. Es ist der zugänglichste und am besten ausgearbeitete Teil der Reihe, mit überzeugenden Stealth-, Hacking- und Schusswechsel-Elementen, die sich auch heute noch flüssig anfühlen. Adam Jensens Geschichte legt den perfekten Grundstein für die tiefgründigere Hintergrundgeschichte der Serie und verbindet moralische Entscheidungen mit Cyberpunk-Rauheit und filmischem Stil. Für Story-Puristen → das ursprüngliche Deus Ex (2000) . Es mag zwar etwas veraltet wirken, doch die Freiheit des Spielers, die verzweigten Handlungsstränge und die tiefgründigen Verschwörungen sind nach wie vor legendär. Es ist immer noch der Goldstandard für immersive Simulationsspiele, die auf Entscheidungen und Konsequenzen basieren – etwas, von dem die meisten modernen Spiele nur träumen können.

. Es mag zwar etwas veraltet wirken, doch die Freiheit des Spielers, die verzweigten Handlungsstränge und die tiefgründigen Verschwörungen sind nach wie vor legendär. Es ist immer noch der Goldstandard für immersive Simulationsspiele, die auf Entscheidungen und Konsequenzen basieren – etwas, von dem die meisten modernen Spiele nur träumen können. Für alle, die Nebenhandlungen erkunden möchten → Deus Ex: The Fall. Es ist zwar kleiner angelegt, erweitert die Welt jedoch auf raffinierte Weise und konzentriert sich dabei auf Schwarzmarkt-Implantate und das Chaos auf der Straße. Es gewährt den Fans einen Einblick in die rauere, persönlichere Seite dieses Universums.

Egal, wo man anfängt, jeder Gott Ex Das Spiel regt dazu an, Macht, Moral und das Wesen des Menschseins zu hinterfragen; genau das macht diese Serie zeitlos.

Häufig gestellte Fragen