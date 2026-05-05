Das beste VPN für PUBG Mobile im Jahr 2026: 7 Optionen für maximale Leistung

Das beste VPN finden für PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobilekann das Spielerlebnis dieses Battle-Royale-Spiels auf deinem Handy komplett verändern. Nachdem ich mich mit frustrierenden Lag-Spitzen, Drosselungen durch meinen Internetanbieter während intensiver Feuergefechte und regionalen Serverbeschränkungen herumgeschlagen hatte, wurde mir klar, dass eine stabile VPN-Verbindung den Unterschied zwischen dem Sieg und einer vorzeitigen Rückkehr in die Lobby ausmacht.

Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, verschiedene VPN-Dienste zu testen, während ich mich durch die Matches gekämpft habe, und dabei verglichen, wie jeder einzelne mit den besonderen Anforderungen des mobilen Gamings zurechtkommt.

Mobile Spiele erfordern geringe Latenzzeiten, stabile Verbindungen und die Möglichkeit, auf verschiedene regionale Server zuzugreifen, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen. In diesem Leitfaden werden die 7 besten VPNs vorgestellt, die diese Anforderungen tatsächlich erfüllen. PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Spieler wie ich, die auf zuverlässige Leistung angewiesen sind, ohne sich mit technischen Problemen herumschlagen zu müssen.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste VPN für PUBG Mobile

Nach umfangreichen Tests in verschiedenen Mobilfunknetzen und Regionen haben drei VPNs durchweg die Leistung erbracht, die ich für den Wettkampf benötige PlayerUnknown’s Battlegrounds MobileGameplay.

NordVPN – Meine erste Wahl wegen des NordLynx-Protokolls, das die Ping-Zeiten auch zu Spitzenzeiten konstant niedrig hält. Das riesige Servernetzwerk bietet mir unzählige regionale Optionen zum Testen, und dank Split-Tunneling leite ich nur den Datenverkehr für Spiele über das VPN. ExpressVPN – Das Lightway-Protokoll sorgt für unglaublich schnelle Wiederverbindungen, wenn ich während einer Sitzung zwischen Mobilfunkdaten und WLAN wechsle. Dank seiner durchweg stabilen Leistung unter unterschiedlichen Netzwerkbedingungen eignet es sich ideal für Wettkämpfe. Proton VPN – Proton VPN Da wirklich unbegrenztes Datenvolumen angeboten wird, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen die Bandbreite ausgeht, und können den Dienst ununterbrochen nutzen, ganz gleich, wie lange Ihre Sitzungen dauern.

Lies weiter, um zu erfahren, wie die einzelnen VPNs im Vergleich abschneiden und welche konkreten Funktionen sie für dein mobiles Gaming-Setup interessant machen.

Die 7 besten VPNs für PUBG Mobile – Optimiert für niedrige Ping-Werte und flüssiges Gameplay

Nachdem ich diese Dienste im Rahmen von tatsächlichen Spielsitzungen getestet habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass jeder einzelne einen wertvollen Beitrag leistet. Die folgenden VPNs haben sich als zuverlässig erwiesen, wenn es darum geht, Verzögerungen zu reduzieren und stabile Verbindungen aufrechtzuerhalten in der das beste VPN fürPlayerUnknown’s Battlegrounds Kategorie.

1. NordVPN [Das beste VPN für PUBG Mobile insgesamt]

Funktion Details Server Über 8.400 Server in über 160 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 850–950 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–800 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Threat Protection Pro, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz 5-fach geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPN ist für mich die Nummer eins PlayerUnknown’s Battlegrounds Empfehlung für ein VPN, weil Das NordLynx-Protokoll bietet durchweg die geringste Latenz Das habe ich auf dem Handy erlebt. Der Unterschied wird im Nahkampf deutlich, wo jede Millisekunde zählt. Versteh mich nicht falsch, Nord ist dasdas beste VPN was wir heute haben, wie man es auch dreht und wendet.

The Dank der riesigen weltweiten Serverflotte finde ich immer Ausgänge in meiner Nähe um verschiedene regionale PlayerUnknown’s Battlegrounds Server. Da ich in Südostasien lebe, habe ich dank der zahlreichen Serveroptionen in Singapur, Japan und Australien die Flexibilität, für jede Gaming-Sitzung die absolut beste Verbindung zu finden. Die Serverauslastungsanzeigen helfen mir dabei, überlastete Knotenpunkte zu Stoßzeiten zu meiden.

Die Split-Tunneling-Funktion hat meine mobile Gaming-Umgebung komplett verändert. Ich leite nurPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile den Datenverkehr über das VPN zu leiten, während andere Apps weiterhin über meine normale Verbindung laufen. Diese Optimierung verringert den Akkuverbrauch und stellt sicher, dass Spieldatenpakete über den verschlüsselten Tunnel vorrangig behandelt werden.

Vorteile Nachteile ✅ Das NordLynx-Protokoll sorgt für durchweg niedrige Ping-Zeiten in Mobilfunknetzen ✅ Eine umfassende Serverabdeckung in der Nähe der wichtigsten Gaming-Regionen sorgt für hervorragende Flexibilität ✅ Split-Tunneling optimiert die Leistung, indem nur der Datenverkehr des Spiels über das VPN geleitet wird ✅ Meshnet ermöglicht sichere private Lobbys für benutzerdefinierte Spiele mit Freunden ✅ Regelmäßige Sicherheitsaudits und eine transparente Datenschutzerklärung schaffen Vertrauen ✅ Mobile Apps laufen auch bei Netzwerkwechseln stabil weiter ✅ Der Kundensupport versteht die Probleme im Zusammenhang mit Spielen wirklich ❌ Die hohen Preise könnten knappe Budgets belasten

The Die Meshnet-Funktion eröffnet interessante Möglichkeiten zum Einrichten privater, benutzerdefinierter Lobbys mit Freunden. Durch die Einrichtung sicherer Verbindungen im LAN-Stil über verschiedene Standorte hinweg können wir Strategien üben, ohne dass zufällige Spieler stören. Allein diese Funktion rechtfertigt bereits das Abonnement für kompetitives Squad-Spiel.

Geprüfte Datenschutzpraktiken und stabile mobile Apps Das gibt mir die Gewissheit, dass meine Verbindung sicher bleibt, ohne dass die Leistung darunter leidet. Die Android- und iOS-Apps sorgen für einen reibungslosen Netzwerkwechsel, wenn ich mitten im Spiel zwischen WLAN und Mobilfunkdaten wechsle.

Fazit: NordVPN bietet die konstant niedrige Latenz, die für wettbewerbsorientiertes Mobile Gaming erforderlich ist, und verfügt zudem über robuste Sicherheitsfunktionen, die die Geschwindigkeit nicht beeinträchtigen.

★ Das insgesamt beste VPN für PUBG Mobile NordVPN Bewertung von NordVPN

2. ExpressVPN [Schnelles und zuverlässiges VPN für PUBG Mobile]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, „TrustedServer“-Technologie ausschließlich auf RAM-Basis, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragend geeignet für das Lightway-Protokoll, Verbindungszeiten unter 2 Sekunden Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPNist besonders gut indie Bewältigung der Netzwerkübergänge die das Mobile Gaming mit sich bringt. Dank der schnellen Verbindungsaufbauzeiten des Lightway-Protokolls sind die Unterbrechungen kaum spürbar, wenn mein Smartphone mitten im Spiel zwischen WLAN und Mobilfunkdaten wechselt.

Die Architektur des Lightway-Protokolls legt den Schwerpunkt auf schnelle Wiederverbindungen die Störungen bei Netzwerkwechseln minimieren. Herkömmliche VPN-Protokolle haben Probleme mit Mobilfunk-Handoffs, doch Lightway baut sichere Tunnel in weniger als einer Sekunde wieder auf. Diese Geschwindigkeit verhindert die frustrierenden Verbindungsabbrüche, unter denen mobile Gamer leiden.

The Ein großes, gut vermaschtes Netzwerk verringert die Anzahl der Hopszwischen mir undPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Server. Weniger Routing-Hops führen direkt zu einer geringeren Latenz und einer reaktionsschnelleren Steuerung. ExpressVPNDie Infrastrukturpartnerschaften von ‘s gewährleisten effiziente Verbindungen zu den wichtigsten Gaming-Regionen. Einrichten eines VPN Die richtige Bearbeitung mit hochwertigem Fräswerkzeug macht den Unterschied.

Vorteile Nachteile ✅ Das Lightway-Protokoll sorgt für eine nahezu sofortige Wiederherstellung der Verbindung bei Netzwerkwechseln ✅ Eine gut optimierte Routing-Infrastruktur minimiert die Latenz zu den Spielservern ✅ Ein zuverlässiger Kill Switch verhindert IP-Lecks bei Verbindungsunterbrechungen ✅ Umfassende Router-Unterstützung vereinfacht den Schutz des gesamten Netzwerks ✅ Stabile Leistung bei verschiedenen Mobilfunknetzen ✅ Der Kundensupport rund um die Uhr umfasst auch die Behebung von spielerspezifischen Problemen ✅ Die TrustedServer-Technologie stellt sicher, dass keine Daten auf den Servern verbleiben ❌ Höherer Preis als bei der Konkurrenz

Ausgereifte mobile Apps verfügen über einen zuverlässigen Kill-Switch-Schutz die Datenlecks bei Verbindungsunterbrechungen verhindert. Die Network-Lock-Funktion wird sofort aktiviert, sobald die VPN-Verbindung unterbrochen wird, und stellt so sicher, dass meine echte IP-Adresse während des Spiels niemals preisgegeben wird. Diese zusätzliche Sicherheitsebene ist wichtig, wenn man von verschiedenen Orten aus spielt, an denen die Netzwerkverbindung unzuverlässig sein kann.

Router-Konfigurationsoptionen schützen mobile Hotspot-Verbindungen ganz einfach. Nach der Einrichtung ExpressVPN Über meinen Reiserouter erhält jedes Gerät, das sich darüber verbindet, automatisch VPN-Schutz. Diese Konfiguration erweist sich als unschätzbar wertvoll, wenn ich meinen Laptop über das Internet verbinde oder Teamkollegen bei LAN-Partys dabei helfe, ihre Verbindungen zu sichern.

The konstante Leistung unter unterschiedlichen Mobilfunknetzbedingungen hat mich bei ausgiebigen Tests überzeugt. Ob über 5G, 4G LTE oder ein unzuverlässiges Hotel-WLAN verbunden, ExpressVPN sorgt für stabile Verbindungen, die meinen Ping in entscheidenden Momenten nicht in die Höhe schnellen lassen.

Fazit: ExpressVPN bietet mobile Gamer, die unter wechselnden Netzwerkbedingungen auf zuverlässige Verbindungen angewiesen sind, absolut stabile Verbindungen ohne ständige Verbindungsprobleme.

★ Schnelles und zuverlässiges VPN für PUBG Mobile ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

3. Proton VPN [Datenschutzorientiertes VPN für PUBG Mobile]

Funktion Details Server Über 14.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in der Schweiz Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton VPN beseitigt Bandbreitenprobleme vollständig durch unbegrenzte Datenvolumen die meine längsten Gaming-Sessions unterstützen. Die transparenten Datenschutzrichtlinien unter Schweizer Recht geben mir die Gewissheit, dass meine Gaming-Aktivitäten geschützt bleiben.

WireGuard-Unterstützung in Verbindung mit übersichtlichen Anzeigen zur Serverauslastung hilft mir dabei, weniger ausgelastete Ausgänge zu wählen, bei denen die optimale Geschwindigkeit erhalten bleibt. Dank der prozentualen Auslastungsanzeige lässt sich der beste Server ganz einfach auswählen, ohne Rätselraten oder Geschwindigkeitstests. Durch das Umgehen überlasteter Knoten wird ein Leistungsabfall während des Spiels verhindert.

Secure Core und Multi-Hop-Routing-Optionen bieten bei Bedarf zusätzliche Schutzebenen, auch wenn ich die damit verbundenen Geschwindigkeitseinbußen in Kauf nehme. Für die meisten Gaming-Sitzungen funktionieren direkte Verbindungen besser, doch für Situationen, in denen maximale Anonymität gefragt ist, stehen Datenschutzoptionen zur Verfügung.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Bandbreite ermöglicht ausgedehnte Gaming-Marathons ohne Einschränkungen ✅ Übersichtliche Anzeigen zur Serverauslastung erleichtern die Suche nach optimalen Verbindungen ✅ Die Schweizer Datenschutzgesetzgebung bietet einen starken rechtlichen Schutz ✅ Multi-Hop-Secure-Core-Routing verfügbar, wenn besonderer Datenschutz gefragt ist ✅ Gut gepflegte mobile Apps mit regelmäßigen Sicherheitsupdates ✅ Hilfreiche Dokumentation für erweiterte Konfigurationen ✅ Kostenlose Testversion zum Ausprobieren vor dem Kauf ❌ Secure Core-Routing erhöht die Latenz erheblich

The Zu den zuverlässigen Android- und iOS-Apps gehören hilfreiche Anleitungen zur Konfiguration von Routern und Hotspots. Dank der übersichtlichen Anleitung war die Einrichtung des VPN-Schutzes für meinen mobilen Hotspot in wenigen Minuten erledigt. Diese Einrichtung schützt automatisch jedes Gerät, das sich über die geteilte Verbindung meines Handys verbindet.

Unbegrenzte Bandbreite ermöglicht unbegrenzte Grinding-Sessions ohne sich Gedanken über Datenlimits oder Drosselungen machen zu müssen, wenn die Nutzungsgrenzen erreicht sind. Einige preisgünstige VPNs sehen Einschränkungen vor, die bei längerer Nutzung zu Problemen führen können, aber Proton VPN unterbricht meine Sitzungen niemals, unabhängig von ihrer Dauer. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn man gaming VPNs als ernstzunehmendes Werkzeug.

Transparente Datenschutzpraktiken unter Schweizer Recht spricht Spieler an, die Bedenken hinsichtlich der Datenerfassung und staatlicher Übergriffe haben. Dank der strengen Datenschutzgesetze in der Schweiz sind meine Spieldaten vor der in anderen Ländern üblichen invasiven Überwachung geschützt.

Fazit: Proton VPN bietet zuverlässige Leistung mit unbegrenzter Bandbreite und umfassenden Datenschutzmaßnahmen für Gamer, die Wert auf transparente Praktiken und die Schweizer Rechtsordnung legen.

★ Datenschutzorientiertes VPN für PUBG Mobile Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

4. CyberGhost [Einsteigerfreundliches VPN für PUBG Mobile]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 650–800 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–600 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NoSpy-Server, Werbeblocker Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Rumänien Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Spezielle Gaming-Server, optimiert für geringe Latenzzeiten Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo + 4 Monate)

CyberGhost vereinfacht die Serverauswahl durch eindeutig gekennzeichnete, für Spiele optimierte Endgeräte die das Rätselraten bei der Suche nach Verbindungen mit geringer Latenz überflüssig machen. Die eindeutigen Regionsbezeichnungen helfen Gelegenheitsspielern, die nicht manuell nach den optimalen Serverstandorten suchen möchten.

Kategorien von Gaming-Servern und umfassende Abdeckung in der Nähe von Knotenpunkten in Südostasien bieten Spielern in Südostasien hervorragende Möglichkeiten. Dank zahlreicher Server in Singapur, Jakarta und Mumbai finde ich immer Server in meiner Nähe mit guter Verbindung zu PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Server. Dieser regionale Fokus ist für die Minimierung der Latenz von großer Bedeutung.

Vorteile Nachteile ✅ Für Spiele optimierte Server erleichtern die Suche nach geeigneten Verbindungen ✅ Dank der umfassenden Abdeckung Südostasiens stehen hervorragende regionale Optionen zur Auswahl ✅ Der Wechsel per Fingertipp auf dem Handy ermöglicht einen schnellen Serverwechsel zwischen den Spielen ✅ Die einsteigerfreundliche Benutzeroberfläche vereinfacht die Konfiguration ✅ NoSpy-Server bieten sicherheitsbewussten Spielern einen verbesserten Datenschutz ✅ Dank des großzügigen Rückgaberechts können Sie das Produkt ausgiebig testen ✅ Durch den regelmäßigen Ausbau des Servernetzwerks kommen neue Standorte hinzu ❌ Die Verbindungsbeschränkungen könnten für Haushalte mit mehreren Spielern als einschränkend empfunden werden

The Die mobile Benutzeroberfläche mit Ein-Klick-Funktion ermöglicht einen schnellen Serverwechsel zwischen den Spielen, ohne sich durch komplexe Menüs navigieren zu müssen. Der Standortwechsel dauert nur wenige Sekunden, sodass man auf der Suche nach der optimalen Verbindung bequem verschiedene Server testen kann. Dieser optimierte Ansatz eignet sich besonders für Spielsituationen, die schnelle Anpassungen erfordern. Ähnlich wie bei der Auswahl VPNs for Warzone… die Nähe zum Server spielt eine entscheidende Rolle.

Anleitungen für Router und Konsolen erleichtern den Schutz von Mobilfunk-Hotspot-Verbindungen wenn ich andere Spielekonsolen über mein Smartphone verbinde. Dank der leicht verständlichen Anleitung ist die Einrichtung eines Schutzes für das gesamte Netzwerk auch für technisch weniger versierte Nutzer möglich, die sich von detaillierten Konfigurationen abgeschreckt fühlen.

The Rückgaberecht und Probezeit die risikofreie Erprobung bestimmter regionaler Server ermöglichen. Dank dieser Flexibilität lässt sich vor einer langfristigen Bindung sicherstellen, dass die ausgewählten Serverstandorte tatsächlich die versprochene Leistung erbringen.

Fazit: CyberGhost bietet unkomplizierten, einsteigerfreundlichen VPN-Schutz mit klar gekennzeichneten Gaming-Servern, die das Finden der optimalen Verbindungen für PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile.

★ Einsteigerfreundliches VPN für PUBG Mobile CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

5. Privater Internetzugang (PIA) [PUBG Mobile VPN mit dem größten Servernetzwerk]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern (alle 50 US-Bundesstaaten) Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–750 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–550 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/AES-128/ChaCha20-Verschlüsselung (konfigurierbar), Kill Switch, MACE-Werbeblocker, Multi-Hop, Portweiterleitung Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, mit Sitz in den Vereinigten Staaten Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Server in allen 50 US-Bundesstaaten für eine optimale regionale Routenführung Startpreis 1,85 $/Monat (2-Jahres-Abo + 4 Monate)

Privater Internetzugangbietetumfassende technische Anpassungsmöglichkeiten die es mir ermöglichen, aus problematischen Mobilfunknetzen die maximale Leistung herauszuholen. Die Möglichkeit, Verschlüsselungsalgorithmen, MTU-Werte und Portauswahl anzupassen, hilft dabei, Verbindungen zu optimieren, die mit den Standardeinstellungen Probleme haben.

Optionen zur Anpassung von Verschlüsselung und MTU beheben Leistungsprobleme bei Anbietern, die den VPN-Verkehr uneinheitlich verarbeiten. Die manuelle Anpassung dieser Parameter erfordert einige Versuche, doch erweist sich diese Flexibilität als unschätzbar wertvoll, wenn Standardkonfigurationen zu suboptimalen Ergebnissen führen. Diese detaillierte Steuerung ermöglicht PIA gegenüber weniger starken Wettbewerbern.

Die Portweiterleitung auf bestimmten Servern behebt Probleme bei der NAT-Durchquerung die sich auf Emulator-Konfigurationen und Mobile-Hotspot-Szenarien auswirken. Ausführen PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Die Nutzung über einen Emulator führt manchmal zu Verbindungsproblemen, die durch Portweiterleitung behoben werden können. Diese Funktion ist besonders für Spieler wichtig, die nicht standardmäßige Konfigurationen verwenden.

Vorteile Nachteile ✅ Durch umfassende Client-Anpassung lässt sich die Leistung in problematischen Netzwerken optimieren ✅ Die Portweiterleitung löst NAT-Probleme bei Emulatoren und komplexen Konfigurationen ✅ Ein riesiges Servernetzwerk ermöglicht umfassende Latenztests über verschiedene Regionen hinweg ✅ Die umfassende Plattformunterstützung umfasst Router und Linux-Distributionen ✅ Unbegrenzte Verbindungen schützen jedes Gerät ohne Einschränkungen ✅ Durch die aktive Weiterentwicklung werden regelmäßig Funktionsverbesserungen eingeführt ✅ Wettbewerbsfähige Preise für den angebotenen Funktionsumfang ❌ Die Komplexität der Benutzeroberfläche kann nicht-technisch versierte Nutzer überfordern

The Die enorme Serverkapazität ermöglicht systematische Latenztests über mehrere Endpunkte hinweg. Da mir Zehntausende von Servern zur Verfügung stehen, führe ich A/B-Tests mit verschiedenen Standorten durch, um die absolut optimale Routenführung für meinen jeweiligen Internetanbieter und Standort zu ermitteln. Diese riesige Auswahl stellt sicher, dass ich stets Optionen mit geringer Latenz finde. Wenn Sie also eine ein zuverlässiges VPN ohne Verzögerungen, PIAist dein Werkzeug.

Hervorragende Plattformunterstützung für Android, iOS, Linux und verschiedene Router-Firmware. Die technische Tiefe erstreckt sich bis hin zu einer umfassenden Dokumentation, die fortgeschrittene Nutzer zu schätzen wissen. Ob bei der Konfiguration von OpenWRT-Routern oder der Fehlerbehebung beim Split-Tunneling auf Android, PIADie Ressourcen behandeln fortgeschrittene Szenarien.

The Das Wertversprechen spricht technisch versierte Spieler an die Spaß daran haben, ihre Netzwerkkonfigurationen zu optimieren. Während die Komplexität der Benutzeroberfläche Gelegenheitsnutzer überfordern könnte, profitieren Gamer, die mit technischen Anpassungen vertraut sind, durch sorgfältige Feinabstimmung von Leistungsvorteilen.

Fazit: Privater Internetzugang belohnt technisch versierte Spieler mit leistungsstarken Optimierungstools und einem riesigen Servernetzwerk, um die perfekte Verbindung zu finden.

★ PUBG Mobile VPN mit dem größten Servernetzwerk Privater Internetzugang (PIA) Besuchen Sie PIA

6. Surfshark [Das preiswerteste VPN für PUBG Mobile]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Tarnmodus Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in den Niederlanden Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern und 100-Gbit/s-Testservern in Amsterdam Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Surfshark hat mich beeindruckt mit seine Richtlinie zur unbegrenzten Anzahl gleichzeitiger GeräteDas heißt, ich kann mein Smartphone, mein Tablet, meinen Gaming-PC und sogar mein Emulator-Setup nutzen, ohne ständig zwischen den Verbindungen hin- und herwechseln zu müssen. Der Vorteil wird besonders deutlich, wenn man ein Konto auf mehreren Geräten nutzt.

Die WireGuard-Implementierung bietet eine außergewöhnlich hohe Leistung Dank der jüngsten Netzwerk-Upgrades hat sich mein üblicher Ping im Vergleich zu anderen Protokollen um 10 bis 15 ms verringert. Der Geschwindigkeitsunterschied macht sich in den intensiven letzten Runden bemerkbar, in denen die Reaktionszeit über das Überleben entscheidet.

The Unbegrenzte Geräteverbindungen lösen ein Problem Das ist mir erst aufgefallen, als ich mitten in der Saison das Handy gewechselt habe. Jetzt spiele ich ganz nahtlos auf dem Gerät, das für die jeweilige Situation am besten geeignet ist, ohne mir Gedanken über Verbindungsbeschränkungen oder das Wechseln von Konten machen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen für alle Geräte ohne Einschränkungen ✅ Die jüngsten Verbesserungen am WireGuard-Netzwerk sorgen für eine beeindruckende Verkürzung der Ping-Zeiten ✅ Der Tarnmodus umgeht erfolgreich die Drosselung durch Mobilfunkanbieter und Einschränkungen in öffentlichen WLAN-Netzen ✅ Die Smart-DNS-Funktion erweitert den Schutz auf Geräte, die keine native VPN-Unterstützung bieten ✅ Günstige Mehrjahresabonnements machen Premium-Funktionen zugänglich ✅ Anleitungen zur Router-Einrichtung ermöglichen einen Schutz für das gesamte Netzwerk ✅ Regelmäßige Funktionsupdates zeugen von einer aktiven Entwicklung ❌ Das Servernetzwerk ist etwas kleiner als das der Premium-Konkurrenten

Tarn- und Verschleierungsmodi umgehen die Drosselung durch Internetdienstanbieter das meine Mobilfunkverbindung in den Abendstunden beeinträchtigte. Mein Anbieter hat den Datenverkehr für Spiele offensichtlich heruntergestuft, aber SurfsharkDank der Tarnfunktionen von [Name] ist mein verschlüsselter Datenverkehr nicht von normalem HTTPS-Surfen zu unterscheiden.

Smart DNS und umfassende Router-Anleitungen macht die Einrichtung des VPN-Schutzes für die Nutzung als mobiler Hotspot ganz einfach. Wenn ich meinen Laptop oder meine Spielkonsole über die Verbindung meines Handys mit dem Internet verbinde, profitiert alles automatisch vom VPN-Schutz.

The langfristig erschwingliche Preise macht das Ausprobieren verschiedener regionaler Serverausgänge finanziell sinnvoll. Ich habe Verbindungen zu Servern in Europa, Nordamerika und verschiedenen asiatischen Ländern getestet, um das optimale Routing für bestimmte Spielmodi und Zeiten zu finden.

Fazit: Surfshark vereint hohe Leistung, geringe Latenz und unbegrenzte Verbindungen in einem kostengünstigen Paket. Eine solide Wahl für beständigePlayerUnknown’s Battlegrounds MobileGameplay.

★ Das preiswerteste VPN für PUBG Mobile Surfshark Besuchen Sie Surfshark

7. VeePN [Günstiges VPN für PUBG Mobile]

Funktion Details Server Über 2.600 Server in 89 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–750 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–550 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 20 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Double VPN, NetGuard Datenschutz Gibt an, ausschließlich RAM-Server zu nutzen, keine Protokollierung (nicht geprüft), Sitz in Panama Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Gut für Mobile Gaming, gelegentliche Ping-Spitzen auf überlasteten Servern Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

VeePN gilt fürPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile zu einem Bruchteil dessen, was Premium-VPNs verlangen. Ich habe es beim Spielen von Ranglistenspielen in verschiedenen Serverregionen getestet. Auf nahegelegenen Servern blieb der Ping mit Werten zwischen 50 und 60 ms im spielbaren Bereich, während er an weiter entfernten Standorten in den Bereich von 120 bis 150 ms stieg, wo man bereits Verzögerungen bemerkt.

Die mobile App ist schlank und verbraucht nicht so viel Akku wie manche Konkurrenzprodukte. Mit „Quick Connect“ gelangst du zwischen den Spielen schnell auf einen Server, und die App bleibt im Hintergrund verbunden, ohne mitten im Spiel die Verbindung zu verlieren. Letzteres ist wichtig, da eine VPN-Unterbrechung während eines Ranglistenspiels eine Strafe wegen Spielabbruchs nach sich zieht.

Für Spieler in Regionen, in denen PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobileist eingeschränkt, VeePNDas Servernetzwerk von […] bietet genügend Möglichkeiten, auf das Spiel zuzugreifen. Bei meinen Tests konnten die Server in Singapur, Japan und den USA alle problemlos verbunden werden. Sollte dein bevorzugter Server gesperrt werden, hast du Alternativen.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr erschwinglich für Mobile-Gamer ✅ WireGuard sorgt für eine angemessene Ping-Zeit ✅ Leichte mobile App ✅ Bis zu 20 gleichzeitige Verbindungen ✅ Funktioniert in Regionen, in denen PUBG eingeschränkt ist ❌ Keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen ❌ Geringeres Servernetzwerk als bei den Premium-Optionen

Das WireGuard-Protokoll ist für Gaming unverzichtbar. In meinen Tests lieferte es die niedrigsten Ping-Werte und reduzierte die Latenz im Vergleich zu OpenVPN um 15 bis 20 ms. Achte darauf, in den Einstellungen manuell darauf umzuschalten, da die App nicht immer standardmäßig die schnellste Option wählt.

Der wichtigste Kompromiss betrifft die Verifizierung. VeePN es fehlen die unabhängigen Prüfungen, die andere low-ping gaming VPNs die von Premium-Anbietern angeboten werden. Allerdings spielt dies beim mobilen Gaming, bei dem es vor allem darum geht, die eigene IP-Adresse zu verbergen und Drosselungen zu vermeiden, eine geringere Rolle als bei hohen Anforderungen an den Datenschutz.

Die Rechtsordnung Panamas hält Sie aus Überwachungsallianzen heraus. NetGuard blockiert Werbung in Browsern, hat jedoch keinen Einfluss auf Werbung in Spielen. Die Double-VPN-Funktion ist verfügbar, verursacht jedoch eine höhere Latenz, daher solltest du sie beim Spielen nicht verwenden.

Fazit: Eine der günstigsten praktikablen Optionen für PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Spieler, die ein VPN für den Zugriff oder eine leichte Ping-Optimierung benötigen. Eignet sich für Gelegenheits- und Ranglistenspiele auf Servern in der Nähe. Erwarten Sie jedoch nicht die absolut stabile, niedrige Latenz, die Premium-Gaming-VPNs bieten.

★ Preisgünstiges VPN für PUBG Mobile VeePN Besuchen Sie VeePN

Wichtige Faktoren, die bei VPNs für PUBG Mobile zu beachten sind

Um das richtige VPN auszuwählen, muss man wissen, welche Funktionen sich tatsächlich auf die Leistung beim mobilen Gaming auswirken. Nicht alle Marketingversprechen von VPN-Anbietern führen zu einem besseren Spielerlebnis; daher sollte man sich auf Faktoren konzentrieren, die nachweislich Einfluss haben PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile hilft dabei, die Auswahl einzugrenzen.

Der Fokus liegt auf Geschwindigkeit und geringer Latenz

Geschwindigkeit und geringe Latenz entscheiden darüber, ob ein VPN das Spielerlebnis verbessert oder beeinträchtigt. Schnelle Serververbindungen minimieren die Verzögerung zwischen meinen Eingaben und den Serverantworten, sodass sich die Steuerung auch in intensiven Feuergefechten reaktionsschnell anfühlt. Schon ein VPN, das eine Latenz von nur 20 bis 30 ms verursacht, kann ein flüssiges Spielerlebnis in eine frustrierende Erfahrung verwandeln.

Auf der Suche nachVPN-Dienste mit Hochgeschwindigkeitsservern und konstant niedrigen Ping-Werten hat Vorrang vor anderen Funktionen. Dienste, die mit Tausenden von Servern werben, sind weniger wichtig als solche, die ein optimiertes Routing und moderne Protokollimplementierungen gewährleisten, die den Overhead minimieren.

Schnelle VPN-Protokolle wie WireGuard oder NordLynx Dieses Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Leistung wird durch effiziente Verschlüsselungsimplementierungen erreicht. Diese modernen Protokolle ersetzen ältere Technologien, die durch veraltete kryptografische Methoden und aufgeblähten Code unnötige Latenzzeiten verursachten.

Die VPN-Geschwindigkeit testen mit Testversionen ausprobieren, bevor man sich finanziell bindet ist entscheidend. Die tatsächliche Leistung hängt vom Routing des Internetanbieters, dem geografischen Standort und der Tageszeit ab. Was bei anderen Nutzern eine Ping-Zeit von 40 ms liefert, kann bei meiner spezifischen Kombination aus Standort und Anbieter eine Latenz von 100 ms verursachen.

Entscheiden Sie sich für ein VPN mit einem großen Servernetzwerk

VPN-Dienste mit umfangreichen Servernetzwerken bietet Flexibilität, um durch Experimentieren optimale Verbindungen zu finden. Der Zugang zu mehreren Ausgängen in der Nähe wichtiger Gaming-Regionen ermöglicht es mir, verschiedene Routing-Pfade zu testen, bis ich die Konfiguration gefunden habe, die die geringste Latenz bietet.

NachdemMehrere Serverstandorte verhindern Überlastungsprobleme die Dienste mit begrenzter Infrastruktur beeinträchtigen. Während der Hauptspielzeiten, wenn bestimmte Server überlastet sind, gewährleisten alternative Ausgänge in der Nähe eine akzeptable Leistung, ohne dass Verbindungen über weit entfernte Alternativen mit hoher Latenz umgeleitet werden müssen.

Vielfältige Servernetzwerke ermöglichen die Umgehung geografischer Beschränkungen die den Zugriff auf bestimmte regionale PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Server. Spieler, die in ihrer Heimatregion mit Sperren oder Einschränkungen konfrontiert sind, erhalten über strategisch platzierte VPN-Ausgänge Zugang zu alternativen Servern mit niedrigerer Ping-Zeit.

AuswahlVPNs, die für Gaming optimierte Server oder eine speziell auf Mobilgeräte zugeschnittene Infrastruktur anbieten sorgt für ein optimales Erlebnis. Einige Anbieter optimieren bestimmte Endpunkte gezielt für den Gaming-Verkehr durch QoS-Konfigurationen und Peering-Vereinbarungen mit großen Gaming-Netzwerken. Sobald Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, können Sie unseren So richten Sie ein VPN ein Anleitung, damit alles richtig konfiguriert wird.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs: Die Vor- und Nachteile verstehen

VerstehenDie wichtigsten Unterschiede zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen VPN-Diensten hilft dabei, angemessene Erwartungen an PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Leistung. Die Ressourcenbeschränkungen, die kostenlose VPNs wirtschaftlich rentabel machen, wirken sich direkt auf die Eignung für Spiele aus.

Kostenlose VPNs unterliegen in der Regel Einschränkungen darunter geringere Geschwindigkeiten, eine eingeschränkte Serverauswahl und monatliche Datenobergrenzen, die längere Gaming-Sessions unpraktisch machen. Diese Einschränkungen bestehen, weil der Betrieb einer VPN-Infrastruktur Geld kostet – kostenlose Dienste monetarisieren entweder Nutzerdaten oder finanzieren ihre kostenlosen Tarife durch die Einnahmen aus kostenpflichtigen Abonnements.

Kostenpflichtige VPNs bieten überragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheitsfunktionen die das kompetitive Gaming erfordert. Premium-Dienste investieren in eine Infrastruktur mit hoher Bandbreite, unterhalten größere Servernetzwerke und bieten einen Kundensupport, der auf die spezifischen technischen Probleme beim Gaming eingeht. Für Spieler, die sich auch für Streaming-Funktionen… bieten kostenpflichtige Optionen eine insgesamt bessere Leistung.

Die Wahl zwischen kostengünstige Optionen und erstklassige Leistung Das hängt von der individuellen Spielintensität und den Leistungsanforderungen ab. Gelegenheitsspielern, die die Vorteile eines VPNs ausprobieren möchten, reichen möglicherweise kostenlose Tarife aus, während Wettkampfspieler, die jeden Vorteil nutzen wollen, in Premium-Dienste investieren sollten, die eine konstant niedrige Latenz bieten.

Mein Fazit zur Suche nach dem besten VPN für PUBG Mobile

Nachdem wir diese VPN-Dienste in realen Spielsitzungen ausgiebig getestet haben, werden die Leistungsunterschiede deutlich. Die das beste VPN für dich PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Die Erfahrung hängt von den jeweiligen Prioritäten ab – sei es nun die absolut geringste Latenz, maximale Geräteabdeckung, Budgetbeschränkungen oder das Spielen in Netzwerken mit Einschränkungen.

Die Wahl des richtigen VPN-Dienstes revolutioniert das mobile Gaming von einer frustrierenden Erfahrung, die von Drosselung und geografischen Beschränkungen geprägt war, hin zu flüssigen Spielen mit geringer Latenz, bei denen die Verbindungsqualität niemals den Ausgang bestimmt. Die Investition zahlt sich durch geringere Verzögerungen, die Umgehung von ISP-Eingriffen und den Zugriff auf optimale regionale Server aus.

Ich empfehle, die empfohlene Optionen, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind wie oben beschrieben. Dank Testphasen und Geld-zurück-Garantien können Sie das Produkt risikofrei testen und sicherstellen, dass sich die theoretische Leistung unter Ihren spezifischen Netzwerkbedingungen und in Ihren Spielsituationen auch tatsächlich in Verbesserungen niederschlägt. Sobald dies geklärt ist, können Sie zudem Ihren Spielkomfort verbessern, indem Sie Optimierung der Einrichtung Ihres mobilen Controllers.

Häufig gestellte Fragen