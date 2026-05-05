Das beste VPN für Minecraft im Jahr 2026: Meine 6 Empfehlungen für ein DDoS-freies und verzögerungsfreies Spielerlebnis

Das beste VPN für Bergbau, Handwerk kann einige lästige Probleme beheben, auf die Spieler online stoßen. Dazu gehören Dinge wie instabile Verbindungen, willkürliche IP-Sperren oder Spieler, die während des PvP-Modus einen DDoS-Angriff auf den Server starten. Deshalb nutzen immer mehr Spieler einen Bergbau, Handwerk VPN, bevor du dich in Multiplayer-Welten stürzt.

Das Problem ist, dass nicht jedes VPN für Gaming geeignet ist. Manche verursachen Verzögerungen, andere haben Probleme mit dem Routing, und einige können sogar dazu führen, dass Bergbau, Handwerksich schlechter statt besser fühlen.

Also habe ich eine Reihe von Anbietern getestet und sechs ausgewählt, die tatsächlich funktionieren. Diese VPNs sorgen für stabile Verbindungen, schützen deine IP-Adresse und werden deinen nächsten Mining-Ausflug, PvP-Kampf oder deine nächtliche Bau-Session nicht ruinieren.

Unsere Top 3 der besten VPNs für Minecraft

Dies sind die drei Anbieter, die im Test am besten abgeschnitten haben. Schnelle Verbindungen, stabiles Routing und einfache Einrichtung. Wenn Sie einfach nur das beste VPN für Bergbau, Handwerk Wenn Sie sich nicht durch Dutzende von Optionen wühlen möchten, fangen Sie hier an.

NordVPN – Der zuverlässigste Bergbau, Handwerk Das VPN habe ich getestet. Die Verbindungen bleiben stabil, die Geschwindigkeiten sind hoch, und das Servernetzwerk bietet zahlreiche Alternativen, falls die Verbindung Ihres Internetanbieters zum VPN unterbrochen wird. Bergbau, Handwerk Der Server ist nicht besonders gut. ExpressVPN – Eine hervorragende Wahl, wenn du etwas Einfaches suchst, das sofort funktioniert. Einfach installieren, anschließen und schon kannst du wieder mit dem Mining, dem Bauen oder dem PvP loslegen, ohne dich mit Einstellungen herumschlagen zu müssen. Proton VPN – Die beste Datenschutzoption auf der Liste. Sie verbirgt Ihre IP-Adresse auf öffentlichen Servern und bietet sogar ein seltenes, brauchbares kostenloses VPN für Bergbau, Handwerk Plan, wenn Sie die Dinge erst einmal ausprobieren möchten.

Das war der kurze Überblick. Im Folgenden gehe ich auf alle sechs Tipps ein und erkläre, welche Bergbau, Handwerk Ein VPN funktioniert am besten, je nachdem, wie du spielst.

Das beste VPN für Minecraft: 6 Empfehlungen für das Minen, Bauen und flüssiges Multiplayer-Spiel

Die Top 3 haben Ihnen einen kurzen Überblick verschafft. Schauen wir uns nun die vollständige Liste an und finden heraus, warum diese sechs Anbieter es in die Auswahl der besten VPNs für Bergbau, Handwerk.

1. NordVPN [Das beste VPN für Minecraft insgesamt]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 850–950 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–800 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Threat Protection Pro, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz 5-fach geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Minecraft-Leistung Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Get NordVPN, und du bist für den Rest deines Lebens versorgt. Als ich es zum ersten Mal ausprobierte, sagte ich, ich würde keine anderen VPNs mehr nutzen, weil ich es nicht nötig hätte – außer zu Testzwecken. NordVPN ist das beste VPN für Bergbau, Handwerkund diedas beste VPN da draußen, ohne Frage.

NordLynx + 10-Gbit/s-Infrastruktur waren die Highlights während meiner Testphase. Mir gefällt auch Meshnet, mit dem man private LAN-Partys veranstalten und mit Freunden spielen kann – und das alles, ohne die eigene echte IP-Adresse preiszugeben.

Pro-Tipp Wenn Sie eineBergbau, Handwerk Wenn du von zu Hause aus auf die Welt zugreifen möchtest, solltest du vermeiden, deine echte IP-Adresse in öffentlichen Serverlisten oder Discord-Einladungen preiszugeben. Wenn du den Server über ein VPN betreibst, bleibt deine Privatadresse verborgen und das Risiko von DDoS-Angriffen wird verringert.

NordVPNermöglicht es dir außerdem,Server in bestimmten Städten auswählen, was hilfreich ist, wenn Sie versuchen, eine engere Verbindung zu einer bestimmten Person aufzubauen Bergbau, Handwerk Region. Mehr Routing-Optionen bedeuten in der Regel weniger seltsame Verbindungsprobleme.

Datenschutz ist ein weiterer Pluspunkt. Der Dienst läuft Reine RAM-Serverund dessenRichtlinie zum Verzicht auf Protokollierung wurde bereits mehrfach geprüft.

Apps sindfür alle gängigen Plattformen verfügbar, und es gibt klare Anleitungen für Router und Konsolen, falls Sie ein Bergbau, Handwerk VPN im gesamten Netzwerk.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelle Verbindungen mit NordLynx ✅ Riesiges Servernetzwerk ✅ Meshnet eignet sich gut für private Sitzungen ✅ Einfache Apps für alle Plattformen ✅ Hoher Datenschutz und hohe Sicherheit ❌ Die Anmeldung über den Browser wird nach einer Weile mühsam

Endgültiges Urteil: Wenn Sie das beste VPN für Bergbau, Handwerk ohne sich zu viele Gedanken über die Einrichtung zu machen, NordVPN ist eine einfache Entscheidung. Einfach anschließen und weiterminen.

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2. ExpressVPN [Am besten geeignet für Benutzerfreundlichkeit und leistungsstarke Performance]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, „TrustedServer“-Technologie ausschließlich auf RAM-Basis, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Minecraft-Leistung Hervorragend geeignet für das Lightway-Protokoll, Verbindungszeiten unter 2 Sekunden Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPN ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Bergbau, Handwerk VPN, ohne an den Einstellungen herumspielen zu müssen. Installiere es, klicke auf „Verbinden“ und tauche wieder in deine Welt ein. Diese Einfachheit ist der Hauptgrund, warum viele Spieler dabei bleiben.

Die Leistung stammt von Lightway, ExpressVPNs benutzerdefiniertes Protokoll. Es stellt fast sofort eine Verbindung her und sorgt für hohe Geschwindigkeiten, was beim Erkunden großer Welten oder beim Wechseln zwischen stark frequentierten Servern hilfreich ist. Es eignet sich auch ideal für viele andere Spiele, und mein persönliches das beliebteste VPN für Fortnite.

Was mir außerdem gefällt, ist, wie ausgereift die Apps sind. Alles ist übersichtlich und leicht zu finden, auch wenn Sie noch nie zuvor ein VPN genutzt haben. Wenn Sie vorhaben, ein VPN zu nutzen Bergbau, Handwerk Server; auch die Anleitungen zur Router-Einrichtung sind unkompliziert.

Pro-Tipp Wenn Sie sich in stark frequentierten öffentlichen Netzwerken einloggen, verbinden Sie sich mit einem VPN-Server in derselben Region wie die Bergbau, Handwerk Server. Kürzere Verbindungen sorgen in der Regel für stabilere Multiplayer-Sitzungen.

ExpressVPN nimmt auch den Datenschutz ernst. Seine TrustedServer-Technologie läuft vollständig im Arbeitsspeicher, sodass Daten nicht langfristig gespeichert werden. Die No-Logs-Richtlinie des Unternehmens wurde zudem von unabhängiger Seite geprüft.

It funktioniert auf so gut wie jeder Plattform, und die Einrichtung dauert in der Regel nur wenige Minuten. Das macht es zu einer guten Wahl, wenn Sie ein Bergbau, Handwerk Ein VPN, das einfach funktioniert, ohne dass man sich um Fehlerbehebung kümmern muss.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelle Verbindungen mit Lightway ✅ Sehr einfache Apps ✅ Stabile Verbindungen für Multiplayer-Welten ✅ Gute Einrichtungsanleitungen für Router und Konsolen ✅ Umfassender Datenschutz ❌ Kleineres Servernetzwerk als bei einigen Mitbewerbern

Endgültiges Urteil: ExpressVPN ist eine hervorragende Wahl, wenn du ein Bergbau, Handwerk Ein schnelles und extrem benutzerfreundliches VPN. Schalte es einfach ein und mach dich wieder an die Arbeit.

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3. Proton VPN [Das beste Minecraft-VPN für mehr Datenschutz]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in der Schweiz Minecraft-Leistung Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Proton VPN ist eine gute Wahl, wenn Ihnen beim Online-Spielen der Datenschutz wichtig ist. Es ist einer der wenigen Dienste mit einer kostenloses VPN fürBergbau, Handwerk das sich für lockere Multiplayer-Runden eignet. Wenn du einfach nur mal Bergbau, Handwerk VPN: Die kostenlose Version ist ein guter Einstieg.

Bei der kostenpflichtigen Version wird es erst richtig interessant. Proton betreibt ein riesiges Servernetzwerk und fügt eine Funktion namens VPN Accelerator, wodurch Ihre Verbindung um bis zu 400 % beschleunigt wird.

Eine weitere nützliche Option ist Portweiterleitung, verfügbar in den kostenpflichtigen Tarifen. Wenn Sie ein VPN betreiben Bergbau, Handwerk Server betreiben oder kleine Welten für Freunde aufsetzen, kann das bei der Konnektivität helfen. Das macht es zudem zu einem der Die besten VPNs für Torrenting, wenn du eine schnellere Indizierung wünschst.

Pro-Tipp Wenn du deine IP-Adresse nur während des Spielens schützen möchtest, aktiviere Split-Tunneling und leite nur Bergbau, Handwerk über das VPN. Alle anderen Anwendungen auf Ihrem System nutzen die normale Verbindung.

Protonist aucheiner der transparentesten VPN-Anbieter auf dem Markt. Die Apps sind Open Source, die No-Logs-Richtlinie wurde geprüft, und das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz. Mehr darüber erfährst du in meinem ausführlichen „Is Proton VPNSicher„Leitfaden“.

Es gibt Apps für alle gängigen Plattformen und diese unterstützen bis zu zehn gleichzeitige Verbindungen, was für die meisten Spieler, die ein Bergbau, Handwerk VPN auf mehreren Geräten.

Vorteile Nachteile ✅ Bester Datenschutz ✅ Großes globales Servernetzwerk ✅ VPN Accelerator ✅ Kostenlose und kostenpflichtige Tarife ✅ Open-Source-Apps ❌ Im kostenlosen Tarif kannst du keine Server auswählen

Endgültiges Urteil: Proton VPN ist eine gute Wahl, wenn Sie ein auf Datenschutz ausgerichtetes Bergbau, Handwerk Ein VPN mit einem brauchbaren kostenlosen Tarif und hoher Transparenz.

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4. CyberGhost [Das beste Minecraft-VPN mit für Spiele optimierten Servern]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 650–800 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–600 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NoSpy-Server, Werbeblocker Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Rumänien Minecraft-Leistung Spezielle Gaming-Server, optimiert für geringe Latenzzeiten Startpreis 2,19 $/Monat (26-Monats-Abo)

CyberGhost is eines der benutzerfreundlichsten VPNs Bergbau, Handwerk. Die Apps sind einfach zu bedienen, die Server sind gut organisiert, und man muss sich nicht erst durch die Einstellungen wühlen, um mit dem Spielen loszulegen.

Was mir besonders gefällt, ist das für Spiele optimierte Server. Sie sollen die Latenz bei der Verbindung zu beliebten Spielregionen gering halten. Das ist hilfreich, wenn ein Bergbau, Handwerk Das VPN läuft im Hintergrund, und du möchtest trotzdem einen flüssigen Multiplayer-Modus. Außerdem sorgt es dafür, dass CyberGhosteines derDie besten Gaming-VPNs mit niedrigem Pingda draußen.

Pro-Tipp Wenn Sie eine Bergbau, Handwerk In einer Welt voller Freunde kann eine feste IP-Adresse viel Ärger ersparen. Die Spieler können die Adresse als Lesezeichen speichern, anstatt jedes Mal, wenn der Server neu startet, nach einer neuen IP-Adresse suchen zu müssen.

Konsolenspieler können CyberGhost über einen Router. Auf diese Weise Bergbau, Handwerk Das VPN deckt alle Geräte im Netzwerk ab.

Vorteile Nachteile ✅ Für Spiele optimierte Server ✅ Einfache Apps für Anfänger ✅ Option für eine dedizierte IP-Adresse beim Hosting ✅ Unterstützung für Smart DNS ✅ Günstige Langzeitverträge ❌ 7 gleichzeitige Verbindungen sind eher wenig

Endgültiges Urteil: CyberGhost ist eine gute Wahl, wenn du ein Minecraft-VPN suchst, das einfach zu bedienen ist und nicht viel kostet. Schalte es ein und mach weiter mit dem Mining.

★ Das beste Minecraft-VPN mit für Gaming optimierten Servern CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

5. Privater Internetzugang (PIA) [Am besten geeignet für eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern (alle 50 US-Bundesstaaten) Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–750 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–550 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/AES-128/ChaCha20-Verschlüsselung (konfigurierbar), Kill Switch, MACE-Werbeblocker, Multi-Hop, Portweiterleitung Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Anwendungen, Sitz in den Vereinigten Staaten Minecraft-Leistung Server in allen 50 US-Bundesstaaten für ein optimales regionales Routing Startpreis 2,03 $/Monat (3-Jahres-Abo)

Privater Internetzugangist ein gutesBergbau, Handwerk VPN, wenn du das Beste willst Das beste VPN für mehrere Geräte. Ein Abonnement unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen, sodass Sie es auf Ihrem PC, Laptop, Smartphone oder sogar einem Router laufen lassen können, ohne sich Gedanken über Gerätebeschränkungen machen zu müssen.

PIAaußerdemunterstützt Portweiterleitung, was hilfreich sein kann, wenn Sie ein VPN betreiben Bergbau, Handwerk Server betreibst und eine bessere Verbindung für Spieler wünschst, die deiner Welt beitreten.

Was mir außerdem gefällt, ist das Kontrollgrad. Mit den Apps kannst du die Verschlüsselung anpassen, Protokolle wie WireGuard auswählen und Funktionen wie MACE aktivieren, PIA’s integrierter Blocker.

Pro-Tipp Wenn Sie eineBergbau, HandwerkServer für Freunde, aktivieren PIA„Portweiterleitung“, damit Spieler leichter eine Verbindung zu deiner Welt herstellen können. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von blockierten oder fehlgeschlagenen Verbindungen verringert, wenn Spieler aus verschiedenen Netzwerken beitreten.

Auch wenn Sie sich damit nicht auskennen So nutzt du ein VPN, PIA VPNDie Einrichtung ist unkompliziert. Außerdem verfügt es über eines der größten Servernetzwerke rundum, einschließlich Servern in allen US-Bundesstaaten. Das bietet dir zahlreiche Routing-Optionen, falls eine Verbindung einmal Probleme macht.

The Apps funktionieren auf den meisten Plattformen, und die Benutzeroberfläche bleibt trotz all der zusätzlichen Konfigurationsoptionen übersichtlich.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ Portweiterleitung für Server-Hosting ✅ Riesiges Servernetzwerk ✅ Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten ✅ Sehr günstige Langzeit-Tarife ❌ Die Benutzeroberfläche wirkt auf den ersten Blick etwas überladen

Endgültiges Urteil: PIA ist eine gute Wahl, wenn Sie ein flexibles Bergbau, Handwerk Ein VPN, das auf vielen Geräten funktioniert und dennoch kostengünstig ist.

★ Ideal für eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen Privater Internetzugang (PIA) Besuchen Sie Privater Internetzugang (PIA)

6. Surfshark [Das preiswerteste VPN für Minecraft]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Tarnmodus Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in den Niederlanden Minecraft-Leistung Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern und 100-Gbit/s-Testservern in Amsterdam Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfsharkist ein soliderBergbau, Handwerk VPN, wenn du etwas Günstiges suchst, das trotzdem gut funktioniert. Es ist eine der langfristig günstigsten Optionen, aber beim Spielen selbst wirkt es gar nicht wie ein Billigdienst.

Ein großer Vorteil ist unbegrenzte Verbindungen. Du kannstSurfshark auf jedem Gerät im Haus, und es gibt keinen Grund zur Beschwerde. Praktisch, wenn mehrere Personen gleichzeitig Bergbau, HandwerkWelt.

Die Geschwindigkeiten sind solideauch.Surfshark unterstützt WireGuard, und die Verbindung bleibt auch dann stabil, wenn die Server stark ausgelastet sind. Dank der hohen Geschwindigkeiten ist es zudem ein Ein hervorragendes VPN für Streaming wenn du gerade keine Würfel zerlegst.

Pro-Tipp Wenn du auf strengeren öffentlichen Servern spielst, kann eine dedizierte IP-Adresse hilfreich sein. Manche Server markieren gemeinsam genutzte VPN-Adressen, und eine eigene IP-Adresse verhindert dieses Problem.

Surfshark enthält außerdem ein paar Extras wie ein Werbeblocker und optionales Antivirenprogramm in einigen Tarifen. Sie sind nicht Bergbau, Handwerk Funktionen, die man aber gerne im Hintergrund laufen hat. Die Einrichtung ist auf den meisten Plattformen schnell erledigt. Einfach installieren, verbinden und weiter minen.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ Günstige Langzeitverträge ✅ Stabile Geschwindigkeiten mit WireGuard ✅ Integrierte Werbeblocker-Funktion ✅ Optionale Antiviren-Funktionen ❌ Die Verbindung dauert manchmal einen Moment

Endgültiges Urteil: Surfshark ist eine einfache Wahl, wenn du ein Bergbau, Handwerk Ein VPN, das günstig, schnell und einfach auf mehreren Geräten zu nutzen ist.

★ Das preiswerteste VPN für Minecraft Surfshark Besuchen Sie Surfshark

Was macht das beste VPN für Minecraft aus: Wichtige Faktoren, die jeder Spieler kennen sollte

Nicht jedes VPN funktioniert reibungslos mit Spielen. Das habe ich auf die harte Tour gelernt, als ich verschiedene Dienste in Bergbau, Handwerk. Einige verlangsamten die Verbindung, andere verursachten seltsame Routing-Probleme. Ein guter Bergbau, Handwerk Ein VPN sollte beim Spielen schnell, stabil und unauffällig bleiben. Hier erfährst du, worauf du achten solltest.

Geschwindigkeit und geringe Latenz

Latenz ruiniert den Multiplayer-Modus. Niemand möchte sich mit „Rubberbanding“-Effekten bei Gegnern oder verzögerten PvP-Treffern herumschlagen. Deshalb ist das beste VPN für Bergbau, HandwerkBedürfnissemoderne VPN-Protokolle Auf Geschwindigkeit ausgelegt.

Die meisten guten Dienste stützen sich auf einige bewährte Optionen:

NordLynx – NordVPNs Eine Variante von WireGuard. Das gleiche Prinzip, jedoch noch weiter auf Geschwindigkeit und Datenschutz optimiert.

– NordVPNs Eine Variante von WireGuard. Das gleiche Prinzip, jedoch noch weiter auf Geschwindigkeit und Datenschutz optimiert. Lichtweg – ExpressVPNs ein speziell entwickeltes Protokoll, das eine schnelle Verbindung herstellt und diese stabil hält.

– ExpressVPNs ein speziell entwickeltes Protokoll, das eine schnelle Verbindung herstellt und diese stabil hält. WireGuard – leicht und sehr schnell. Die meisten modernen VPNs nutzen es, da es die Latenz gering hält und auf jeder Plattform gut funktioniert.

Protokolle sind nicht der einzige Faktor. Auch die Qualität des Servers spielt eine Rolle. Viele der besseren VPN-Dienste verfügen über eine 10-Gbit/s-Infrastruktur, was dazu beiträgt, die Leistung auch bei hoher Netzauslastung konstant zu halten.

Meiner Erfahrung nach, NordVPN and Surfshark sind in der Regel die schnellsten Optionen, aber auch einige andere funktionieren gut, solange man sich mit einem Server in der Nähe verbindet.

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Großes Servernetzwerk

Die Serverabdeckung ist wichtiger, als man gemeinhin annimmt. Ein großes Netzwerk bietet Ihnen mehr Routing-Optionen, was hilfreich sein kann Vermeiden Sie stark frequentierte Wege, wenn Sie sich mit Multiplayer-Welten verbinden. Außerdem lässt sich so leichter ein Standort in der Nähe finden, was in der Regel eine geringere Latenzzeit bedeutet.

Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn Sie Ihre eigene Welt betreiben oder eine gutBergbau, Handwerk Hosting-Dienst und eine stabile Verbindung zwischen den Spielern wünschen.

Das ist auch in Regionen hilfreich, in denen der Zugang zu bestimmten Spielen oder Diensten eingeschränkt ist. Mit genügend Serverstandorten kann man in der Regel über ein Nachbarland eine Verbindung herstellen und weiterspielennormalerweise.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs: Die Vor- und Nachteile im Überblick

Kostenlose VPNs klingen auf dem Papier großartig. Keine Kosten, schneller Download, und schon kann es losgehen.

In der PraxisDie meisten von ihnen haben Probleme mit dem Spielen. Begrenzte Serverkapazitäten, geringere Geschwindigkeiten und überlastete Netzwerke führen oft zu instabilen Verbindungen. Außerdem können sie Ihre Daten protokollieren und gewinnbringend verkaufen oder Ihr System mit Malware infizieren.

Deshalballe zuverlässigen Gaming-VPNs für Bergbau, Handwerk sind kostenpflichtige Dienste. Sie bieten eine bessere Infrastruktur, mehr Serverstandorte und insgesamt weniger Einschränkungen.

Wenn Sie ein VPN nur testen möchten mit Bergbau, Handwerk… für einen kurzen Test reicht ein kostenloser Tarif aus. Für regelmäßige Multiplayer-Spiele bietet ein kostenpflichtiger Dienst jedoch stets ein flüssigeres Spielerlebnis.

Mein Fazit: Das beste VPN für Minecraft – welches passt zu deiner Spielweise?

Das beste VPN für Bergbau, Handwerk sollte dir beim Spielen nicht im Weg stehen und dir dennoch alle Vorteile bieten, über die wir gesprochen haben.

Wenn Sie immer noch nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, finden Sie hier eine Anleitung, wie Sie sich anhand Ihrer wichtigsten Bedürfnisse entscheiden können:

Das beste VPN für Bergbau, Handwerk > NordVPN . Schnell, stabil und lässt sich problemlos im Hintergrund ausführen. Es ist die sicherste Wahl, wenn du einfach nur eine Bergbau, Handwerk Ein VPN, das ohne Anpassungen der Einstellungen funktioniert.

> . Schnell, stabil und lässt sich problemlos im Hintergrund ausführen. Es ist die sicherste Wahl, wenn du einfach nur eine Bergbau, Handwerk Ein VPN, das ohne Anpassungen der Einstellungen funktioniert. Am besten wegen seiner Einfachheit > ExpressVPN . Ausgereifte Apps und schnelle Verbindungen. Einfach installieren, verbinden und schon bist du wieder mitten in deiner Welt.

> . Ausgereifte Apps und schnelle Verbindungen. Einfach installieren, verbinden und schon bist du wieder mitten in deiner Welt. Am besten für den Datenschutz > Proton VPN . Open-Source-Apps, eine geprüfte No-Logs-Richtlinie und ein benutzerfreundliches kostenloses VPN für Bergbau, Handwerk Plan, wenn Sie die Dinge erst einmal ausprobieren möchten.

> . Open-Source-Apps, eine geprüfte No-Logs-Richtlinie und ein benutzerfreundliches kostenloses VPN für Bergbau, Handwerk Plan, wenn Sie die Dinge erst einmal ausprobieren möchten. Die besten Gaming-Server > CyberGhost. Spezielle Gaming-Server erleichtern es, stabile Verbindungen für Multiplayer-Sessions zu finden.

Wähle die Variante, die zu deinem Spielstil passt, verbinde dich und mach dich wieder ans Bauen.

Häufig gestellte Fragen