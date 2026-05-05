Das beste VPN für China: 3 Empfehlungen, die die Great Firewall im Jahr 2026 tatsächlich umgehen
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Das beste VPN für China muss natürlich auch innerhalb Chinas funktionieren. Mein Team hat im Laufe der Jahre Dutzende von VPNs gegen die Great Firewall getestet, und die meisten versagten innerhalb weniger Tage. Nur eine kleine Gruppe konnte auch nach Updates der Firewall stabile Verbindungen aufrechterhalten.
Wir haben die Dienste über Hotel-WLAN, private Breitbandverbindungen und mobile Datenverbindungen der wichtigsten chinesischen Netzbetreiber getestet. Wenn ein VPN keine stabile Verbindung aufrechterhalten oder Google, WhatsApp und Netflix innerhalb des Landes nicht zuverlässig entsperren kann, hat es es nicht in diese Liste geschafft.
In diesem Leitfaden zeige ich dir, welcher Dienst am besten zu deiner Situation passt. Ob Kurztrip, Langzeitaufenthalt oder Geschäftsreise, bei der Ausfallzeiten nicht in Frage kommen – das sind die VPNs, die in China funktionieren.
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Schnellvergleich: Das beste VPN für China – Server, Preise und wichtige Funktionen
|VPN
|Am besten geeignet für
|Preis
|Server
|China-Beitrag
|Geld-zurück-Garantie
|NordVPN
|Die meisten Nutzer
|12,99 $/Monat
|über 9.000
|Verschleierte Server
|30 Tage
|ExpressVPN
|Höchste Zuverlässigkeit
|12,99 $/Monat
|über 3.000
|Lightway + Verschleierung
|30 Tage
|Surfshark
|Reisende mit kleinem Budget
|15,45 $/Monat
|über 4.500
|NoBorders-Modus
|30 Tage
Meine Top-Empfehlungen für die besten VPNs für China
Das beste VPN für China ist dasjenige, das eine Verbindung herstellt, wenn alle anderen Verbindungen abbrechen. Ich habe Dutzende davon gegen die Great Firewall getestet, und die meisten hielten nicht lange durch. Einige brachen alle paar Minuten ab. Andere stellten gar keine Verbindung her. Wenn Sie ein VPN suchen, das in China funktioniert, sind Sie hier genau richtig – jeder Eintrag auf dieser Liste gilt als das beste VPN in China für einen bestimmten Anwendungsfall.
1. NordVPN [Das beste VPN für China insgesamt]
|Funktion
|Details
|Server
|Über 9.000 Server in über 100 Ländern
|Server in China
|Viele verschleierte Server
|Protokolle
|NordLynx, OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2
|Das beste Protokoll für China
|NordWhisper (imitiert TLS 1.3)
|Gleichzeitige Verbindungen
|10 Geräte
|Drehzahlreduzierung
|durchschnittlich 25–30 %
|Verschlüsselung
|Advanced Encryption Standard-256 mit GCM
|Geld-zurück-Garantie
|30 Tage (volle Rückerstattung)
|Preise
|2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)
NordVPNüberreichte diehöchste Verbindungskonsistenz in unseren Tests, was es zum besten VPN für China macht. Bei verschleierten Servern lagen die Erfolgsraten bei Hotel-WLAN und privaten Breitbandverbindungen zwischen 70 und 85 %.
Die Verbindung ermöglichte 4K-Streaming und stabile Videoanrufe. Japan, Taiwan und Singapur waren die zuverlässigsten Regionen. Hongkong konnte oft schnell eine Verbindung herstellen, wurde jedoch häufig innerhalb von 24 bis 48 Stunden gesperrt. NordWhisper ist konzipiert für verbesserte Stabilität in Netzwerken mit eingeschränkten Zugriffsrechten. Das ergibtNord the Das beste VPN für Reisen nach China, ganz gleich, wie lange Sie bleiben.
InstallierenNordVPN bevor du ins Land einreist. Aktiviere verschleierte Server. Teste mehrere Regionen in der Nähe und speichere mindestens drei funktionierende Server. Lass den Kill Switch aktiviert.
Desktop-Apps schnitten deutlich besser ab als mobile Apps:
- Windows: 85 % Erfolgsquote beim Hotel-WLAN, ca. 70 % bei China Telecom
- Sohn: Über 80 % über das WLAN des Hotels, ca. 72 % über China Unicom
- Android: 60 % über WLAN, 35 % über China Mobile 4G
- iOS: 55 % über WLAN, 30 % über China Unicom 5G
Mobilfunknetze wenden strengere Maßnahmen zur VPN-Erkennung an. Der Wechsel zu OpenVPN (TCP) – verbesserte Zuverlässigkeit im Vergleich zur automatischen Auswahl.
In politisch heiklen Zeiten sanken die Verbindungsraten bei allen Anbietern, da die Filtermaßnahmen verschärft wurden. Bei der Nutzung eines VPN in China war es manchmal erforderlich, den Server zu wechseln.
Schutz vor Bedrohungen blockiert schädliche Domains und aufdringliche Werbung. Durch Split-Tunneling können inländische Apps den Tunnel umgehen, während der internationale Datenverkehr geschützt bleibt.
|Vorteile für China
|Überlegungen
|✅ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
✅ Viele verschleierte Server
✅ NordWhisper macht DPI wirksam unschädlich
✅ 30-tägige Geld-zurück-Garantie
✅ Hohe Geschwindigkeiten für Streaming und Telefonate
|❌ Der Desktop bietet eine bessere Leistung als das Mobilgerät
❌ Manchmal ist ein Serverwechsel erforderlich
Fazit: Wenn Sie darüber nachdenken, NordVPN in China sind Sie auf dem richtigen Weg. Unserer Erfahrung nach ist es dank seiner hohen Geschwindigkeiten und zuverlässigen Verbindungen das beste VPN für China. Während der Tests, Nord war am zuverlässigsten und erforderte weitaus weniger Notlösungen als seine Konkurrenten.
2. ExpressVPN [Ein schnelles und zuverlässiges VPN, das in China funktioniert]
|Funktion
|Details
|Server
|Über 3.000 Server in über 100 Ländern
|China-Beitrag
|Automatische Verschleierung (alle Server)
|Protokolle
|Lightway, OpenVPN, IKEv2, L2TP
|Eigenentwickelte Technologie
|Lightway (schnelle Wiederverbindung)
|Gleichzeitige Verbindungen
|Bis zu 14 Geräte
|Drehzahlreduzierung
|durchschnittlich 14–25 %
|Verschlüsselung
|AES-256, ChaCha20
|Geld-zurück-Garantie
|30 Tage (volle Rückerstattung)
|Preise
|2,44 $/Monat (2-Jahres-Abo)
IstExpressVPN Arbeiten in China? Ja, und es lieferte die höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten In unseren Tests lag die Geschwindigkeitsminderung zwischen 14 und 25 %, was für ein VPN, das in China funktioniert, ein unglaublich gutes Ergebnis ist.
Lightway wurde in weniger als zwei Sekunden wieder verbunden in unseren Tests. Wenn die Verbindung unterbrochen wurde, war sie schneller wiederhergestellt als bei OpenVPN-basierten Mitbewerbern. Das reduzierte Ausfallzeiten und sorgte für weniger Unterbrechungen beim Surfen und bei Videoanrufen. Es ist zudem eines der Die besten VPN-Protokolle für Gaming.
Unsere Tests haben ergeben, dass Erfolgsquote von 70–80 % über das WLAN im Hotel und über das Breitband-Internet zu Hause. Die Mobilfunknetze waren etwas weniger stabil, aber dennoch nutzbar.
Lassen Sie die Protokolleinstellung auf „Automatisch“ eingestellt. Speichern Sie mehrere Regionen in der Nähe, wie Japan, Singapur, Los Angeles und Großbritannien. Wenn ein Server ausfällt, wechseln Sie sofort zu einem anderen.
ExpressVPNVerwendungszweckeautomatische Verschleierung auf allen Servern. Du musst nicht manuell nach speziellen „versteckten“ Standorten suchen. Öffne die App und verbinde dich.
Lightway wurde von Grund auf neu entwickelt und optimiert für schnellen Handshake und schnelle Wiederverbindung. Im Vergleich zu OpenVPN stellte es die Verbindung bei vorübergehenden Verbindungsabbrüchen spürbar schneller wieder her.
TrustedServer läuft vollständig im Arbeitsspeicher. Bei jedem Neustart werden die Daten automatisch gelöscht. Auf den Servern werden keine protokollbasierten Daten gespeichert. Dank Split-Tunneling können lokale Apps den Tunnel umgehen, während gesperrte internationale Dienste weiterhin verschlüsselt bleiben.
|Vorteilefür China
|Überlegungen
|✅ Hervorragende Geschwindigkeiten (Reduzierung um 14–25 %)
✅ Automatische Verschleierung
✅ Lightway – Wiederverbindung innerhalb von 2 Sekunden
✅ Hervorragender Support in China rund um die Uhr
✅ TrustedServer-Netzwerk, das ausschließlich auf RAM basiert
|❌ Teuer
❌ Die Erfolgsraten variieren je nach Standort
Fazit: ExpressVPN Es vereint hohe Geschwindigkeiten, minimalen Einrichtungsaufwand und zuverlässigen Support. Es ist das beste VPN für China für Geschäftsreisende oder alle, denen Stabilität wichtiger ist als der Preis.
3. Surfshark [Das beste VPN für China für den kleinen Geldbeutel]
|Funktion
|Details
|Server
|Über 4.500 Server in über 100 Ländern
|China-Beitrag
|NoBorders-Modus (wird automatisch aktiviert)
|Protokolle
|WireGuard, OpenVPN (TCP/UDP), IKEv2
|Das beste Protokoll für China
|OpenVPN TCP
|Gleichzeitige Verbindungen
|Unbegrenzt
|Drehzahlreduzierung
|durchschnittlich 35–40 %
|Verschlüsselung
|AES-256-GCM, ChaCha20
|Geld-zurück-Garantie
|30 Tage (volle Rückerstattung)
|Preise
|2,19 $/Monat (2-Jahres-Vertrag), 15,45 $/Monat (monatliche Zahlung)
Surfsharkist dasdie günstigste Option für Nutzer, die ein VPN suchen, das in China funktioniert, ohne dafür überhöhte Preise zahlen zu müssen. Mit 1,99 $ pro Monat im Rahmen eines Langzeitvertrags bietet es Schutz Unbegrenzte Anzahl von Geräten im Rahmen eines Abonnements.
Die Leistung in China hat sich nach den Infrastrukturverbesserungen im Jahr 2024 deutlich verbessert. In unseren Tests hat sich die Breitbandverbindung Die Erfolgsquote lag bei 75–80 % in Bezug auf China Telecom und China Unicom, was Surfshark überraschend nah an den Premium-Konkurrenten und nicht weit entfernt von dem, was man vom besten VPN in China erwarten würde.
NoBorders wird in eingeschränkten Netzwerken automatisch aktiviert und leitet den Datenverkehr über optimierte Server weiter. Das sorgt dafür, dass Surfshark für Reisende ohne technische Vorkenntnisse einfacher zu bedienen.
Aktiviere den NoBorders-Modus, bevor du nach China einreist. Wähle manuell „OpenVPN (TCP)“ aus. Speichere Japan, Singapur und Südkorea als primäre Standorte. Nutze nach Möglichkeit WLAN statt mobiler Daten.
Die Leistung des Mobilfunknetzes war schwächer. Unsere 4G- und 5G-Tests bei den großen Mobilfunkanbietern ergaben eine Verbindungserfolgsquote von 40–50 %, verglichen mit 75–80 % bei Breitband- und Hotel-WLAN. Reisende, die sich hauptsächlich auf Mobilfunk verlassen, müssen mit häufigeren Verbindungsabbrüchen rechnen.
Japan und Singapur lieferten die beständigsten Ergebnisse. Taiwan funktionierte anfangs, stieß jedoch auf mehr IP-Sperren. Server in Hongkong wurden schnell erkannt.
Der Tarnmodus sorgt für eine Verschleierung des Datenverkehrs Wenn OpenVPN aktiv ist, wird die Zuverlässigkeit bei Filterung verbessert. Der Wechsel von UDP zu TCP hat die Verbindungsstabilität spürbar verbessert. CleanWeb blockiert Werbung und bösartige Domains. Durch Split-Tunneling können lokale Apps den Tunnel umgehen, während internationale Dienste weiterhin geschützt bleiben.
Die unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen bleibt bestehen stabil, selbst bei 15 gleichzeitigen Verbindungen während meiner Tests. Wenn Sie die Das beste VPN für mehrere Geräte, das ist es.
|Vorteile für China
|Überlegungen
|✅ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis (1,99 $/Monat)
✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen
✅ Automatische Aktivierung von NoBorders
✅ Hervorragende WLAN-Leistung im Hotel
✅ Ideal für den Schutz der Familie
|❌ Mobilfunkdaten sind weniger zuverlässig als WLAN
❌ Kleinere Städte brauchen mehr Tests
Fazit: Für alle, die nach „does“ suchen Surfshark „Funktioniert das in China?“ – vor einer Reise haben unsere Tests eine klare Antwort: Ja. Unbegrenzte Verbindungen und ein günstiger Preis machen es zu einer praktischen Option für Familien und Gruppen, mit zuverlässiger Leistung über WLAN und private Breitbandverbindungen.
Die „Great Firewall“ verstehen: Warum die meisten VPNs versagen
Jedes VPN, das in China funktioniert, muss sich gegen die „Great Firewall“ behaupten – ein ausgeklügeltes System aus Zensur, Überwachung und Datenverkehrsmanipulation, das an den internationalen Internet-Gateways Chinas eingesetzt wird. Man kann sich das wie mehrere Kontrollpunkte vorstellen, an denen jedes Datenpaket analysiert wird, das nach China gelangt oder das Land verlässt.
Wie die Great Firewall VPNs erkennt
Hier ein kurzer Überblick darüber, wie China Ihren Datenverkehr überwacht, kennzeichnet und blockiert:
|Technik
|Funktionsweise
|Warum es VPNs blockiert
|Deep Packet Inspection (DPI)
|Überprüft den Datenverkehr auf Protokollebene
|Standardmäßige VPN-Handshakes und Datenverkehrsmuster lassen sich erkennen
|Sperrung von IP-Adressen
|Bekannte VPN-IP-Adressen
|Verbindungen zu markierten IP-Adressen werden sofort unterbrochen
|Aktives Abtasten
|Überprüft verdächtige Server
|Wenn ein Server wie ein VPN reagiert, wird er auf die Sperrliste gesetzt
|Port-Sperrung
|Blockiert gängige VPN-Ports
|Leitet den Datenverkehr auf Ports wie 443 um, um ihn mit HTTPS zu vermischen
|DNS-Poisoning
|Gibt gefälschte DNS-Ergebnisse zurück
|Leitet den Zugriff auf gesperrte Domains um oder blockiert ihn
|Mustererkennung im maschinellen Lernen
|Analysiert das langfristige Verkehrsverhalten
|Erkennt verschlüsselte Tunneling-Muster
Deshalb ist nur ein Die wenigen VPNs, die in China funktionieren, sind weiterhin nutzbar zu jedem Zeitpunkt. Verschleierung, IP-Rotation und adaptive Protokolle sind kein Luxus, sondern unverzichtbar.
Wenn Sie sich fragen, welches VPN in China funktioniert, ändert sich die Antwort mit der Weiterentwicklung der Filtermaßnahmen. Die Stabilität hängt von der Infrastruktur ab, nicht von Marketingversprechen.
Was wird in China gesperrt?
Ich erspare Ihnen den Schock, gleich an Ihrem ersten Tag in Peking feststellen zu müssen, was nicht funktioniert:
- Google alles: Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Maps, Google-Suche – komplett gesperrt. Google Kalender lässt sich nicht synchronisieren. Google Fotos lässt sich nicht hochladen. Android-Smartphones können nicht auf den Play Store zugreifen. Das betrifft jeden Aspekt des digitalen Alltags, wenn man tief im Google-Ökosystem verankert ist.
- Soziale Medien:Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter (X), Snapchat, Telegram, Signal – alle gesperrt. WeChat funktioniert, wird aber von der Regierung streng überwacht. LinkedIn funktioniert technisch gesehen, ist jedoch zeitweise gestört.
- Streaming-Dienste: Netflix, YouTube, Disney+, Hulu, HBO Max, Amazon Prime Video, Spotify, Twitch – ohne VPN funktioniert nichts davon. Das wirst du feststellen, wenn du dich nach einem langen Flug in deinem Hotelzimmer unterhalten willst.
- Nachrichten & Informationen: New York Times, Wall Street Journal, BBC, CNN, Reuters, Bloomberg – große internationale Nachrichtenagenturen werden gesperrt. Der Zugriff auf Wikipedia ist mal möglich, mal nicht. Bestimmte Wikipedia-Seiten zur chinesischen Politik bleiben dauerhaft gesperrt.
- Business-Tools: Slack, Dropbox und viele westliche SaaS-Plattformen sind von Störungen betroffen. Google Workspace ist vollständig gesperrt. Microsoft 365 funktioniert, weist jedoch zeitweise Probleme auf. GitHub ist in sensiblen Zeiträumen gelegentlich gesperrt.
- Partnersuche & Kommunikation: Tinder, Bumble, OkCupid – Dating-Apps funktionieren nicht. FaceTime Audio funktioniert, aber FaceTime Video wird blockiert. Bei Skype kommt es zu starken Drosselungen, selbst wenn der Dienst technisch verfügbar ist.
Eine umfassende Studie von Usenix zum Thema Zensur zeigt Derzeit sind in China über 943.000 Domains gesperrt, und die Liste wird immer länger. Aus diesem Grund aktualisieren die besten VPNs für China regelmäßig ihre Server und Infrastruktur, um auch hinter der Great Firewall weiterhin zu funktionieren. Wenn du in China spielen möchtest, lies meinen Leitfaden zu So änderst du die Region bei Steam könnte ebenfalls nützlich sein.
Wer braucht ein VPN, das in China funktioniert?
Die einfache Antwort wäre: jeder. Allerdings haben verschiedene Personengruppen unterschiedliche Bedürfnisse und benötigen VPNs aus unterschiedlichen Gründen. Daher werde ich einige der wichtigsten Gruppen näher betrachten und auf ihre größten Probleme eingehen.
Touristen und Kurzurlauber
Du landest. Google Maps lässt sich nicht laden. WhatsApp funktioniert nicht. Gmail synchronisiert sich nicht. Das ist der erste Hinweis darauf, dass du in China ein VPN brauchst.
Die größten Probleme:
- Navigation: Google Maps ist komplett gesperrt. Apple Maps funktioniert, bietet jedoch nur eine begrenzte Abdeckung in China.
- Kommunikation:WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram – alle gesperrt
- Übersetzung: Google Translate ist gesperrt (verwenden Sie den Offline-Modus oder Baidu Translate)
- Fahrdienstvermittlung: Uber ist in China nicht tätig, Didi verlangt eine Verifizierung per chinesischer Telefonnummer
- Zahlungen: Internationale Kreditkarten werden fast überall abgelehnt
Für Touristen ist das Ziel ganz einfach: Wählen Sie eines der VPNs, die in China funktionieren, installieren Sie es vor der Abreise und testen Sie es gleich nach der Landung.
Wenn du dich fragst, ob Surfshark Funktioniert es in China? Unsere Tests zeigen, dass es über Hotel-WLAN und Breitband gut funktioniert, insbesondere wenn OpenVPN (TCP) aktiviert ist.
Wenn Sie Wert auf maximale Stabilität legen, Nord bleibt das beste VPN für China für kurze Fahrten, bei denen man sich nicht mit Pannen herumschlagen möchte.
Auswanderer und Langzeitaufenthalter
Wenn man in China lebt und keinen zuverlässigen Internetzugang hat, verändert sich der Alltag schnell. Arbeitsplattformen, soziale Medien und westliche Nachrichten erfordern alle eine stabile Verbindung.
Hier kommt es mehr auf die Wahl des besten VPNs in China an als auf den Preis.
Die größten Probleme:
- Arbeit: Google Workspace, Slack und viele andere westliche Business-Tools sind vollständig gesperrt
- Unterhaltung: Kein Netflix, YouTube, Spotify und keine westlichen Spieleplattformen
- Bankwesen: Einige internationale Bankwebsites wurden gesperrt oder gedrosselt
- Soziales Leben: Ich kann meine Social-Media-Präsenz für Freunde und Familie im Ausland nicht aufrechterhalten
- Nachrichten: Völlig abgeschnitten von westlichen Nachrichtenquellen
Bei unseren Tests, NordVPN in China zeigte über alle Städte und Internetanbieter hinweg die gleichmäßigste Leistung.
Wenn Sie verschiedene Optionen abwägen und sich fragen, ob ExpressVPN Funktioniert das in China? Die Antwort lautet: Ja – vor allem, wenn Sie Wert auf eine schnelle Wiederverbindung und automatische Konfiguration legen.
Viele Langzeitbewohner nutzen zwei VPNs, die in China funktionieren um Ausfallzeiten in politisch heiklen Phasen zu vermeiden.
Geschäftsreisende
Bei kurzen Besuchen gibt es keinen Spielraum für Verbindungsstörungen. Wenn Ihre Demo nicht geladen wird, ist das Meeting vorbei.
Das beste VPN für geschäftliche Zwecke in China ist dasjenige, das sich schnell wieder verbindet und nur minimale manuelle Einstellungen erfordert.
Die größten Probleme:
- Videokonferenzen: Zoom funktioniert in China zwar technisch gesehen, wird jedoch ohne VPN gedrosselt
- Cloud-Speicher: Dropbox, Google Drive, OneDrive – alle gesperrt oder unzuverlässig
- VoIP: VoIP-Dienste werden stark gedrosselt oder vollständig blockiert
- Unternehmensressourcen: Interne Tools, die auf AWS oder Google Cloud gehostet werden, haben Probleme mit dem Zugriff
- Kundenvorführungen: Cloud-basierte Produkte funktionieren im chinesischen Internet nicht zuverlässig
VPN-Empfehlung für Geschäftsreisende:
Wenn Sie einfach nur wissen möchten, welches VPN in China am reibungslosesten funktioniert, NordVPN hat in unseren Tests durchweg die besten Ergebnisse erzielt.
Testen Sie alles vor den Besprechungen. Halten Sie Offline-Sicherungen bereit.
Studierende im Ausland
Studierende benötigen einen erschwinglichen Zugang. Forschungsdatenbanken, Plattformen für Studienarbeiten und Kommunikationswerkzeuge lassen sich in China ohne VPN nicht aufrufen.
Die größten Probleme:
- Forschung:JSTOR, ScienceDirect und viele wissenschaftliche Datenbanken sind teilweise gesperrt
- Aufgaben: Google Classroom und viele andere Bildungsplattformen sind gesperrt
- Lerngruppen: Zoom, Discord und Slack erfordern alle einen VPN-Zugang
- Streaming: Netflix und YouTube bieten zwischen den Lerneinheiten Pausen zur psychischen Erholung an
- Budget: Das Studentenbudget lässt teure VPN-Abonnements nicht zu
Surfshark ist die kostengünstigste Option und das beste VPN für Studierende in China. Für alle, die nach dem besten VPN für China suchen und dabei auf ein knappes Budget achten müssen, erleichtert die unbegrenzte Geräteunterstützung die gemeinsame Nutzung.
Kostenlose VPNs in China: Warum Sie diese niemals nutzen sollten
Wenn Sie wirklich das beste VPN für China suchen, kommen kostenlose Dienste nicht in Frage.
Die meisten kostenlosen VPNs funktionieren hinter der Great Firewall nicht. Die wenigen, die einmal eine Verbindung herstellen, bleiben selten verbunden.
Und zwar aus folgendem Grund:
- Keine Serverrotation. Ein zuverlässiges VPN in China zu betreiben, bedeutet einen ständigen Wechsel der IP-Adressen. Wenn Server-IPs auf eine Sperrliste gesetzt werden, müssen die Anbieter ihre Infrastruktur schnell umstellen. Das kostet Geld.
- Keine echte Verschleierung. China blockiert den normalen OpenVPN-Datenverkehr sehr schnell. Dienste, die als VPNs gelten und in China funktionieren, investieren stark in Verschleierung, benutzerdefinierte Protokolle und adaptives Routing.
- Risiken bei der Datenerhebung. Auch kostenlose Dienste müssen Geld einbringen. Dies erreichen sie durch die Einblendung von Werbung, die Erfassung von Zugriffsdaten oder den Verkauf von Nutzungsdaten.
- Strenge Geschwindigkeitsbegrenzungen. Kostenlose Server sind überlastet. Selbst wenn eine Verbindung zustande kommt, sind die Geschwindigkeiten oft zu gering für Videoanrufe, den Zugriff auf Cloud-Dienste oder Streaming.
- Kein Support, wenn es kaputt geht. Wenn die Verbindung eines kostenlosen VPNs unterbrochen wird, gibt es kein Infrastrukturteam, das den Zugang in China optimiert. Es gibt keinen Support rund um die Uhr und keine aktuellen Serverempfehlungen.
Wenn du fragst, welches VPN in China funktioniert, wird die Antwort niemals eine beliebige kostenlose App aus einem App-Store sein.
Wenn Sie einen zuverlässigen Zugang benötigen, sollten Sie sich auf das beste VPN für China konzentrieren und nicht auf eine kostenlose Notlösung, die genau dann versagt, wenn Sie sie am dringendsten brauchen.
VPN-App für China: Kurze Checkliste vor der Abreise
In China ist es nicht möglich, ein VPN zuverlässig herunterzuladen Nach der Ankunft. VPN-Websites sind gesperrt. Der App Store entfernt viele Einträge. Google Play lässt sich überhaupt nicht laden.
Wenn Sie wirklich das beste VPN für China nutzen möchten, sollten Sie alles schon vor Ihrer Abreise einrichten.
Eine Woche vor der Abreise
|Aufgabe
|Warum das wichtig ist
|Entscheiden Sie, welches VPN in China für Ihre Bedürfnisse geeignet ist
|Nicht alle Anbieter überstehen die Filterung
|Abonnement abschließen
|Kostenlose Testversionen reichen nicht aus
|Apps auf allen Geräten herunterladen
|Du wirst sie später nicht mehr installieren können
|Anmelden und Verbindungen testen
|Überprüfen Sie, ob tatsächlich eine Verbindung hergestellt wird
|Mehrere Serverstandorte testen
|Einige Regionen schneiden besser ab
|Kontaktdaten des Supports speichern
|Möglicherweise sind Spiegel-Links erforderlich
Wenn Sie sich nicht sicher sind, beginnen Sie mit einem der VPNs, die laut unseren Tests in China funktionieren, wie zum Beispiel NordVPN.
Drei Tage vor der Abreise
|Aufgabe
|Warum das wichtig ist
|Verschleierung aktivieren (NoBorders, NordWhisper usw.)
|Standardprotokolle können versagen
|OpenVPN (TCP) manuell testen
|Oft stabiler als UDP
|3–5 Server einsparen
|Blockierungen treten unerwartet auf
|Kill-Switch aktivieren
|IP-Lecks verhindern
|Automatische Verbindung aktivieren
|Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt
|Screenshot der Arbeitseinstellungen
|Nützlich, wenn Apps zurückgesetzt werden
Abreisetag
|Aufgabe
|Warum das wichtig ist
|Update VPN apps
|Vermeiden Sie Fehler aufgrund veralteter Protokolle
|Automatischen Start beim Systemstart bestätigen
|Spart Zeit bei der Ankunft
|Überprüfen Sie die Verbindung noch ein letztes Mal
|Überprüfen Sie, ob die Server noch funktionieren
|Offline-Karten und Übersetzungspakete herunterladen
|Zugriff auf das Backup
Was passiert, wenn man es vergisst?
Du bist ohne das beste VPN für China angekommen? Was nun?
- Option 1: Wenden Sie sich an den VPN-Support. Schreib deinem VPN-Anbieter eine E-Mail (du hast dir die E-Mail-Adresse doch notiert, oder?). Frag nach alternativen Download-Links oder Spiegelseiten. Dienste wie NordVPN and Surfshark speziell für Nutzer in China Spiegelseiten betreiben. Diese Seiten werden regelmäßig geändert, um einer Sperrung zu entgehen.
- Option 2: Nutze den Hotspot des Handys eines Freundes. Wenn du mit jemandem unterwegs bist, der über ein funktionierendes VPN verfügt, nutze den Hotspot seines Geräts, um auf das uneingeschränkte Internet zuzugreifen. Lade VPN-Apps herunter, während du mit dem VPN-geschützten Hotspot verbunden bist.
- Option 3: Businesscenter des Hotels. Einige internationale Hotels bieten in ihren Business-Centern uneingeschränkte Internetverbindungen an. Diese umgehen die Great Firewall mitunter teilweise. Es lohnt sich, den Zugriff auf VPN-Websites über die Hotelcomputer zu versuchen.
- Option 4: eSIM mit ausländischem Datenvolumen. Einige internationale eSIMs leiten Daten über ausländische Server weiter und umgehen so die chinesische Zensur.
- Option 5: Nach Hongkong/Macau reisen. Hongkong und Macau sind zwar chinesische Gebiete, setzen die „Great Firewall“ jedoch nicht durch. Ein kurzer Ausflug über die Grenze ermöglicht das Herunterladen von VPNs. Das ist natürlich nicht praktikabel, wenn man sich bereits tief im chinesischen Festland befindet.
Einrichtungsanleitung: So richten Sie Ihr VPN in China ein
Hier ist die genaue Vorgehensweise, die ich beim Testen von VPNs in chinesischen Hotelzimmern anwende, um herauszufinden, welche davon wirklich einen Platz unter den besten VPNs für China verdienen.
Einrichtung in der ersten Stunde (wichtig):
- Testen Sie sich unmittelbar nach Ihrer Ankunft. Warten Sie nicht, bis Sie es brauchen. Testen Sie die VPN-Funktionalität innerhalb der ersten Stunde nach der Verbindung mit dem chinesischen Internet. So haben Sie Zeit, eventuelle Probleme zu beheben, bevor dringende Anforderungen aufkommen.
- Verbinden Sie sich mit mehreren Servern. Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihr Standard-Server funktioniert. Testen Sie mindestens 5 verschiedene Serverstandorte. Speichern Sie die 3–5 Standorte, zu denen eine erfolgreiche Verbindung hergestellt werden konnte, als Favoriten.
- Testen Sie verschiedene Protokolle. Die Leistung des Protokolls hängt vom Internetanbieter und vom Standort ab. Scheuen Sie sich also nicht, hier ein wenig herumzuprobieren.
- Überprüfe deinen Notschalter. Überprüfen Sie, ob Ihr Kill Switch tatsächlich funktioniert, indem Sie die VPN-Verbindung während des Surfens unterbrechen. Ihre Internetverbindung sollte sofort unterbrochen werden. Ist dies nicht der Fall, könnte Ihre echte IP-Adresse offengelegt werden, wenn die VPN-Verbindung abbricht.
- Testen Sie kritische Dienste. Stellen Sie sicher, dass Gmail geladen wird. Prüfen Sie, ob WhatsApp Nachrichten versendet. Vergewissern Sie sich, dass Videoanrufe funktionieren. Testen Sie alle Dienste, auf die Sie während Ihres Aufenthalts angewiesen sein werden.
Fehlerbehebung bei Verbindungsfehlern
Während Ihres Aufenthalts werden Sie sicherlich auf einige Probleme stoßen, selbst mit dem besten VPN für China. Hier sind die häufigsten Probleme und wie Sie sie schnell lösen können:
|Problem
|Mögliche Lösungen
|Das VPN lässt sich überhaupt nicht verbinden
|Wechseln Sie das Protokoll, leeren Sie den Cache und/oder versuchen Sie es mit einem anderen Netzwerk (Hotel-WLAN <> mobile Daten)
|Die VPN-Verbindung wird hergestellt, aber es wird nichts geladen
|Richten Sie benutzerdefinierte DNS-Server wie 1.1.1.1 oder 8.8.8.8 ein, um blockierte DNS-Abfragen zu umgehen
|Das VPN funktioniert, bricht dann aber plötzlich ab
|Die IP-Adresse Ihres Servers wurde wahrscheinlich auf eine Sperrliste gesetzt. Trennen Sie die Verbindung, warten Sie etwa 60 Sekunden und stellen Sie dann eine Verbindung zu einem anderen Land/Server her.
|Geschwindigkeit extrem langsam
|Vermeiden Sie überlastete Server. Wechseln Sie zu einem anderen Server in derselben Region oder versuchen Sie es mit benachbarten Ländern (Japan statt Südkorea, Singapur statt Taiwan).
Sollten Sie irgendwann vor Ihrer Abreise nach China Hilfe bei der grundlegenden Installation benötigen, finden Sie alle Schritte in meiner ausführlichen Anleitung unter So richten Sie ein VPN ein.
Das beste VPN für China: Welches solltest du dir eigentlich zulegen?
Gute VPNs für China sind rar gesät. Aber man muss sich trotzdem für ein oder zwei entscheiden. Ich sehe das folgendermaßen:
- Kurzzeitbesuch > ExpressVPN. Es gibt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass du es sofort nach der Installation ausprobieren kannst. Es lässt sich einfach bedienen und stellt bei Verbindungsabbrüchen schnell wieder eine Verbindung her.
- Länger bleiben > NordVPN. Es war der beständigste Anbieter in unseren Tests. Hervorragende Geschwindigkeiten, solide Erfolgsquote, absolut sicherer Datenschutz – das komplette Paket. Es könnte dennoch ratsam sein, zwei VPNs bereitzuhalten, die in China funktionieren, um Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Für den kleinen Geldbeutel > Surfshark. Es ist günstiger und gilt für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten.
Wenn Sie auf der Suche nach dem besten VPN für China sind, sollten Sie Ihre Wahl davon abhängig machen, wie viel Stabilität Sie benötigen – und wie viel Aufwand bei der Fehlerbehebung Sie bereit sind in Kauf zu nehmen.
Häufig gestellte Fragen
NordVPN ist derzeit das beste VPN für China. Es bietet solide Sicherheit und Datenschutz, zuverlässige Geoblocking-Umgehung, gute Geschwindigkeiten und eine große Auswahl an Servern. Wenn Sie in China ein VPN nutzen möchten, Nord ist die beste Wahl.
Die meisten kostenlosen VPNs versagen in China sofort, da ihnen Verschleierungstechnologie fehlt und die Serverinfrastruktur unzureichend ist. Kostenlose VPNs sind nicht nur nutzlos, sondern können Ihnen auch durch bösartige Werbung, Datenprotokollierung oder das Einschleusen von Malware schaden.
No, NordVPN weist in China eine Erfolgsquote bei der Verbindungsherstellung von etwa 70 bis 80 % auf. Mobile Datenverbindungen fallen häufiger aus als das WLAN im Hotel, und auf einem Computer ist die Leistung besser als auf dem Handy. Bei großen politischen Ereignissen lässt die Leistung nach, wenn die „Great Firewall“ ihre Sperrmaßnahmen verschärft.
Ja, obwohl internationale eSIMs den Datenverkehr über ausländische Server leiten, verschlüsseln sie diesen nicht wie VPNs. Bewährte Verfahren kombinieren eine internationale eSIM (für den Basiszugang) mit einem VPN (für Verschlüsselung und Datenschutz). Dieser redundante Ansatz gewährleistet die Konnektivität, falls eine der beiden Lösungen vorübergehend ausfällt.
Ausländer, die in China VPNs nutzen, müssen mit kaum Strafverfolgungsmaßnahmen rechnen. Die chinesische Regierung geht gegen VPN-Anbieter und chinesische Staatsbürger vor, nicht jedoch gegen Touristen oder Ausländer, die VPNs für private Zwecke nutzen. Es gibt keine öffentlich dokumentierten Fälle, in denen ausländische Reisende wegen der Nutzung von VPNs mit rechtlichen Problemen konfrontiert wurden. Vermeiden Sie es jedoch, öffentlich über die Nutzung von VPNs zu sprechen oder Beiträge dazu auf chinesischen Social-Media-Plattformen zu veröffentlichen.