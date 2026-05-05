Das beste VPN ohne Verzögerungen 2026: 7 auf Geschwindigkeit getestete Empfehlungen für niedrige Ping-Werte und wirklich verzögerungsfreies Gaming

Die beste VPN-Leistung ohne Verzögerungen zeigt sich in Ihrem Ping-Diagramm, nicht auf einer Funktionsübersicht. In Wettkampfspielen sind ein reibungsloser Datenfluss und eine geringe Latenz wichtiger als alles andere. Wenn ein VPN unter Last zu Schwankungen oder zufälligen Spitzen führt, scheidet es aus.

Ich habe an verschiedenen Standorten und zu Spitzenauslastungszeiten Geschwindigkeits- und Ping-Tests durchgeführt, um herauszufinden, welche Anbieter bei kompetitiven Spielen tatsächlich überzeugen. Die unten aufgeführten Anbieter zeichneten sich durch geringe Latenz und konstante Leistung aus.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten VPNs ohne Verzögerung: Die besten Dienste, die sich von der Masse abheben

Nachdem wir die Anbieter aussortiert hatten, bei denen es unter Last zu Ausfällen kam, die die Geschwindigkeit drosselten oder kein stabiles Routing gewährleisten konnten, stachen drei besonders hervor. Diese überzeugten in realen Gaming-Tests durch konstant niedrige Ping-Werte, hohe Sicherheit und eine reibungslose Leistung:

NordVPN – Insgesamt das beste VPN ohne Verzögerungen. Hervorragende Ergebnisse bei der geringen Latenz, eine 10-Gbit/s-Infrastruktur in über 130 Ländern, unbegrenztes Datenvolumen und eine der stabilsten WireGuard-basierten Implementierungen für Gaming. ExpressVPN – Erstklassiges VPN ohne Verzögerungen mit durchgehend stabilem Routing, starkem DDoS-Schutz und zuverlässiger Leistung auf Servern weltweit. Proton VPN – Bei meinen praktischen Tests, Proton VPN bot gute Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen, insbesondere bei Servern in der Nähe.

Alle drei sorgten während der Stoßzeiten für geringe Latenzzeiten und stabile Verbindungen. Wenn ein flüssiges Spielerlebnis das Ziel ist, sind dies die sichersten Optionen, bevor wir uns die gesamten Top 7 genauer ansehen.

Die 7 besten VPNs ohne Verzögerung für Gamer (für jedes Budget)

Wenn du auf der Suche nach dem besten VPN ohne Verzögerungen bist, findest du hier eine kurze Übersicht. Ich habe die Ping-Zeiten, das Routing und die tatsächliche Leistung im Spiel getestet, wenn die Server stark ausgelastet sind. Dies sind die sieben Anbieter, bei denen es während des Spiels weder zu Spitzenwerten noch zu Drosselungen oder Verbindungsabbrüchen kam. Ich habe die Zahlen, die Vor- und Nachteile sowie die jeweiligen Einsatzbereiche zusammengestellt.

1. NordVPN [Das insgesamt beste VPN ohne Verzögerungen für Gaming]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 850–950 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–800 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Threat Protection Pro, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung, 3–6 ms höherer Ping bei Servern in der Nähe Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Bei einer 1-Gbit/s-Glasfaserverbindung mit einer Ping-Basiszeit von 9 ms, NordVPN erhöhte Latenz auf 13–16 ms bei Servern in der Nähe. Das entspricht einer Schwankung von 4–7 ms, was durchaus innerhalb meiner Toleranzgrenze für Wettkämpfe liegt. Bei mehreren Spielsitzungen zu Spitzenzeiten schwankte der Jitter zwischen 1 und 3 ms, mit gelegentlichen kurzen Ausschlägen in den niedrigen 20ern – nichts Anhaltendes oder Spielentscheidendes.

Die Latenzzeiten auf Langstreckenverbindungen (USA nach Asien) lagen im Durchschnitt zwischen 145 und 170 ms, je nach Städtepaarung, was den physikalischen Entfernungsgrenzen entspricht. Noch wichtiger war jedoch, dass die Routenführung konsistent war. Während des Tests habe ich keinen Paketverlust festgestellt, und die Latenz schwankte während der Sitzung nicht unvorhersehbar.

Hier macht NordLynx den Unterschied. Die Verbindungszeit lag im Durchschnitt bei etwa 1–2 Sekunden, und der Serverwechsel führte zu keinen spürbaren Einbrüchen oder Wiederverbindungsschleifen. Wenn Sie auf der Suche nach dem das beste VPN Für stabiles Gaming ohne Verzögerungen ist das genau das Richtige.

Vorteile Nachteile ✅ Lokaler Anstieg des durchschnittlichen Pings um 3–6 ms ✅ Stabiles Routing zu Spitzenzeiten ✅ 10-Gbit/s-Server in den wichtigsten Regionen ✅ Schnelle Wiederverbindung und Serverwechsel ✅ Geprüfte Infrastruktur ohne Protokollierung ❌ Die Anmeldung über den Browser wird mit der Zeit mühsam

Fazit: Wenn Sie das beste VPN ohne Verzögerungen mit messbar geringer Latenz suchen, NordVPN hat in meinen Tests die beständigsten Ergebnisse geliefert. Es sorgt für niedrige Ping-Zeiten, ein reibungsloses Routing und eine vorhersehbare Leistung – selbst unter hoher Auslastung. breites Spektrum an Plattformen.

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2. ExpressVPN [Das beste VPN ohne Verzögerungen mit konstanten Ping-Werten]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragende Leistung mit dem Lightway-Protokoll, präzises Routing, hoher Durchsatz, Anstieg des lokalen Ping-Werts um 4–8 ms Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

Bei meiner 1-Gbit/s-Glasfaserverbindung mit einer Ping-Basiszeit von 9 ms, ExpressVPN die Latenz auf den benachbarten Knoten auf etwa 13–17 ms erhöht – eine Verlängerung um etwa 4–8 ms. Damit ist es eines der Die besten VPNs für Gaming insgesamt. Während meiner ausgedehnten Belastungstests, Der Jitter lag meist zwischen 1 und 3 ms mit vereinzelten kurzen Temperaturanstiegen auf Werte um die 20 Grad.

Auf langen Strecken (USA <> Asien) habe ich Durchschnittswerte von 148–175 ms festgestellt, Je nach Standortverbindung – bei transkontinentalen Entfernungen nichts Ungewöhnliches. Die Paketübertragung verlief reibungslos, und ich habe während der Sitzung keine nennenswerten Aussetzer festgestellt.

ExpressVPNs Das Lightway-Protokoll hat sich als zuverlässig erwiesen. Die Händedrücke waren kurz (~1–2 Sekunden), und der Wechsel zwischen den Servern führte weder zu Unterbrechungen im Spielverlauf noch zu erzwungenen Neuverbindungen. Die Routing-Stabilität (insbesondere zwischen Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum) war hervorragend, was einen echten Unterschied macht, wenn man häufig zwischen den Regionen wechselt.

Vorteile Nachteile ✅ Gleichbleibende Latenz in allen Regionen ✅ Sauberes Routing mit minimalen Spitzen ✅ Zuverlässige Leistung von Lightway ✅ Hoher Datenschutz und reine RAM-Server ❌ Etwas höhere Preise

Fazit: ExpressVPN Es ist zwar nicht das günstigste, aber eines der besten VPNs ohne Verzögerungen, wenn Sie zwischen verschiedenen Regionen wechseln und Wert auf eine gleichbleibende Leistung legen. Es bietet nur geringe Ping-Anstiege, ein sauberes Routing und einen hohen Durchsatz, selbst unter hoher Auslastung.

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3. Proton VPN [Das beste VPN ohne Verzögerungen für datenschutzbewusste Gamer]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Bei meinen praktischen Tests, Proton VPN bot gute Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen, insbesondere bei Servern in der Nähe. Bei einem Basis-Ping von 9 ms lag die realistische Latenz vor Ort bei etwa 15–20 ms – ein 6–11 ms Verzögerung im Vergleich zu meiner reinen Verbindung.

Die Schwankung lag während der Spitzenzeiten bei etwa 2–5 ms in meinen Sitzungen, mit gelegentlichen kurzen Spitzenwerten im mittleren 20er-Bereich, wenn die Routenführung etwas länger dauerte. Die Streckenlänge auf Langstreckenflügen (Europa <> USA/Asien) betrug im Durchschnitt 160–185 ms. Nicht ideal für hochkompetitive E-Sport-Wettbewerbe, aber in den meisten Online-Spielen absolut spielbar.

ProtonDer Accelerator und die 10-Gbit/s-Infrastruktur sorgen für eine stabile Leistung in allen Regionen. Die Wiederherstellung der Verbindung nach einem Serverwechsel dauerte im Durchschnitt etwa 2 Sekunden, was ein solides Ergebnis ist.

Es ist zudem eines der datenschutzorientiertesten VPNs auf dem Markt, mit Sitz in der Schweiz und einer wasserdichten, gerichtlich bestätigten No-Logs-Richtlinie. Mehr dazu erfährst du in meinem ausführlichen „Is Proton VPNSicher„Leitfaden“.

Vorteile Nachteile ✅ Gute Leistung bei niedrigen Ping-Werten für Gelegenheitsspieler und Spiele im mittleren Leistungsbereich ✅ Riesiges globales Servernetzwerk ✅ Stabile WireGuard-Geschwindigkeiten ✅ Hoher Datenschutz ❌ Die Latenz ist höher als bei meinen beiden Favoriten

Fazit: Proton VPN ist das absolut beste VPN ohne Verzögerungen in Sachen Datenschutz und erfüllt alle Anforderungen an eine solide, zuverlässige Leistung sowohl beim täglichen Online-Gaming als auch bei Spielen, bei denen die Latenz weniger entscheidend ist.

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4. CyberGhost VPN [Das beste VPN ohne Verzögerungen für Gelegenheitsspieler und Streaming]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 300 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Werbeblocker und Tracker-Blocker, keine Protokollierung Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Stabile Geschwindigkeiten in der Region dank optimierter Server für Streaming und Gaming Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Bei meinen praktischen Tests, CyberGhost VPN sorgte für konstante Geschwindigkeiten und zuverlässige Verbindungen, vor allem auf Servern in der Nähe. Bei einem Ping von 10 ms als Ausgangswert lag die Latenz lokal meist im Bereich von 16 bis 22 ms – das entspricht einer Zunahme von etwa 6 bis 12 ms im Vergleich zu meiner reinen Verbindungsgeschwindigkeit.

Der Jitter blieb während der meisten Sitzungen relativ stabil bei etwa 3–6 ms, obwohl ich zu Spitzenzeiten gelegentlich Spitzenwerte im unteren 20er-Bereich festgestellt habe. Bei Fernverbindungen (Europa <> USA/Asien) lag die Latenz im Durchschnitt zwischen 150 und 180 ms. Das ist zwar nicht ideal für hochkompetitive E-Sport-Spiele, reicht aber für gelegentliche Multiplayer- und Koop-Spiele völlig aus.

CyberGhostDie optimierten Server sorgen für eine konstante Leistung, und der Wechsel zwischen den Servern dauerte in meinen Tests in der Regel etwa 2–3 Sekunden. Zwar verfügt der Dienst nicht über fortschrittliche Technologien zur Spielbeschleunigung, Sein großes Servernetzwerk trägt dazu bei, Überlastungen zu verringern und stabile Verbindungen aufrechtzuerhalten.

Auch in puncto Datenschutz ist es eine gute Wahl, da es der rumänischen Gerichtsbarkeit unterliegt und eine strikte No-Logs-Richtlinie verfolgt. Zwar ist es nicht so datenschutzorientiert wie manche Mitbewerber, bietet aber dennoch einen soliden Schutz für den täglichen Gebrauch.

Vorteile Nachteile ✅ Stabile Leistung mit niedrigem Ping für Gelegenheitsspieler ✅ Ein großes Servernetzwerk verringert Überlastungen ✅ Benutzerfreundliche Apps mit optimierten Servern ✅ Stabile WireGuard-Geschwindigkeiten ❌ Nicht ideal für extrem wettbewerbsorientiertes Gaming ❌ Weniger erweiterte Funktionen zur Spieloptimierung

Fazit:CyberGhost VPN ist ein zuverlässiges, verzögerungsfreies VPN für Gelegenheitsspieler, das stabile Geschwindigkeiten, benutzerfreundliche Apps und optimierte Server bietet und sich daher hervorragend für das tägliche Gaming und Streaming eignet.

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5. Privater Internetzugang [Das beste VPN ohne Verzögerungen für Spieler, denen Individualisierung wichtig ist]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in 91 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 220 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, MACE-Werbeblocker und Malware-Schutz, No-Logs-Richtlinie (gerichtlich bestätigt) Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Stabile Verbindungen mit geringer Latenz, hoher Konfigurierbarkeit und Portweiterleitung Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Bei meinen praktischen Tests, Privater Internetzugang zeigte eine solide und konstante Leistung, insbesondere auf Servern in der näheren Umgebung. Bei einer Ping-Zeit von 9–11 ms im Normalfall lag die Latenz vor Ort meist im Bereich von 14–20 ms – ein Anstieg um etwa 5–10 ms, was für die meisten Online-Spiele völlig ausreichend ist.

Auf Fernstrecken lag die Latenz im Durchschnitt zwischen 150 und 180 ms. Das ist zwar für den hart umkämpften E-Sport nicht ideal, reicht aber für die allermeisten Multiplayer-Titel dennoch völlig aus.

PIADie Leistung des Anbieters wird durch sein riesiges Servernetzwerk und die WireGuard-Unterstützung gewährleistet; in Tests wurden Geschwindigkeiten von rund 620 Mbit/s und Latenzzeiten von nur etwa 24 ms gemessen. Der Serverwechsel erfolgt schnell (in der Regel ca. 2 Sekunden)und Funktionen wie Portweiterleitung und Protokolloptimierung bieten fortgeschrittenen Nutzern mehr Kontrolle über die Latenz und die Verbindungsstabilität.

Es ist zudem eines der VPNs mit dem besten Ruf in Sachen Datenschutz, mit einer No-Logs-Richtlinie, die bereits mehrfach vor Gericht bestätigt wurde. In Verbindung mit einer unbegrenzten Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ist dies eine hervorragende Option für Gamer, die mehrere Geräte nutzen oder sich ein Setup teilen.

Vorteile Nachteile ✅ Geringe Latenz auf Servern in der Nähe ✅ Ein riesiges Servernetzwerk verringert Überlastungen ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten (ideal für fortgeschrittene Nutzer) ✅ Bewährte „No-Logs“-Richtlinie ❌ Die Geschwindigkeiten sind nicht so hoch wie bei den Spitzenanbietern ❌ Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger etwas kompliziert wirken

Fazit:Privater Internetzugang ist ein zuverlässiges, verzögerungsfreies VPN für Gamer, die Wert auf Kontrolle und Flexibilität legen. Auch wenn es nicht das schnellste VPN auf dem Markt ist, machen es seine stabile Leistung, sein riesiges Servernetzwerk und seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zu einer hervorragenden Wahl für ein konsistentes Spielerlebnis mit geringer Latenz.

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6. Surfshark [Das preisgünstigste VPN ohne Verzögerung für Gamer]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Tarnmodus Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern, 100-Gbit/s-Testservern in Amsterdam und einer lokalen Ping-Verlängerung von 5–9 ms Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Auf derselben 1-Gbit/s-Glasfaserleitung mit einer Basiszeit von 9 ms, Surfshark die Latenz auf Servern in der Nähe auf 14–18 ms erhöht. Das ist eine Anstieg um 5–9 ms – etwas höher als NordVPN, liegt aber immer noch deutlich innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen. Bei Tests während der abendlichen Spitzenzeiten, Die Jitter-Werte lagen zwischen 2 und 4 ms, mit gelegentlichen kurzen Spitzenwerten bis in die Mitte der 20er.

Die Übertragungszeiten auf Fernstrecken (USA nach Asien) lagen im Durchschnitt bei 150–180 ms, je nach gekoppeltem Endgerät. Die Geschwindigkeiten blieben konstant, und während des Spielens traten keine Paketverluste auf. Das Routing war nicht ganz so stabil wie NordVPN… aber es blieb über alle Sitzungen hinweg konstant.

WireGuard ist der Ort, an dem Surfshark erbringt die beste Leistung.Die Verbindungszeiten lagen bei etwa 2 bis 4 Sekunden, und der Serverwechsel verlief reibungslos. Es ist auch das Das beste VPN für mehrere Geräte da Sie mit einem einzigen Abonnement alle abdecken.

Vorteile Nachteile ✅ Durchschnittlicher Anstieg des lokalen Pings um 5–9 ms ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ Hohe WireGuard-Geschwindigkeiten ✅ Hochleistungsserver in den wichtigsten Regionen ✅ Günstige Langzeitpreise ❌ Etwas höhere Schwankungen bei der Latenz als bei NordVPN

Fazit: Wenn Sie das beste VPN ohne Verzögerungen suchen, aber nur über ein begrenztes Budget verfügen, Surfshark ist das Preis-Leistungs-Highlight. Es ist schnell, stabil genug für Wettkampfspiele und unterstützt mehrere Geräte ohne zusätzliche Kosten. Nicht ganz so präzise wie NordVPN, aber fast – und auf lange Sicht deutlich günstiger.

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7. VeePN [Preisgünstiges VPN ohne Verzögerung für gelegentliches regionales Gaming]

Funktion Details Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Geschwindigkeit ~600–750 Mbit/s im Nahbereich bei einer 1-Gbit/s-Verbindung (350–550 Mbit/s im Fernbereich) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Keine-Protokollierung-Richtlinie Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Gute Geschwindigkeiten im Nahbereich, mäßige Geschwindigkeiten bei weit entfernten Standorten, lokaler Ping-Anstieg von ca. 9–15 ms Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Bei meiner 1-Gbit/s-Glasfaserverbindung mit einer Ping-Basiszeit von 9 ms, VeePN die Latenz auf den Servern in der Nähe auf 18 bis 24 ms gesenkt, was 9–15 ms Sprung. Das ist deutlich höher als NordVPN, SurfsharkundExpressVPN – genug, damit du den Unterschied in knappen Spielen spürst.

Die Jitterwerte lagen während der Sitzungen zu Spitzenzeiten meist zwischen 4 und 8 ms, und gelegentliche kurze Spitzen erreichten auf weniger optimalen Routen Werte von über 30 ms. Bei Verbindungen über große Entfernungen (z. B. EU <> USA/Asien) lagen die Werte im Bereich von 185–220 ms. Für eine optimale Routenführung lesen Sie meinen vollständigen Leitfaden unter So ändern Sie den VPN-Standort.

Geschwindigkeitstests ergaben etwa 600–750 Mbit/s auf Servern in der Nähe und 350–550 Mbit/s bei weit entfernten Servern – immer noch brauchbar, aber langsamer als die anderen getesteten VPNs. Der Serverwechsel dauerte etwa 5–7 Sekunden, und einige Wiederverbindungsversuche verzögerten sich unter Last etwas länger.

Vorteile Nachteile ✅ Funktioniert zuverlässig für Gelegenheitsspiele und den allgemeinen Gebrauch ✅ Die WireGuard-Unterstützung steigert den Durchsatz in der näheren Umgebung ✅ Bis zu 10 gleichzeitige Verbindungen ✅ Sehr wettbewerbsfähige Preise ❌ Deutlicher Anstieg der Latenz im Vergleich zu den Top-Empfehlungen ❌ Geringere Geschwindigkeiten auf Langstrecken

Fazit: VeePN Es ist nicht das beste VPN ohne Verzögerung für Wettkampfspiele – der Anstieg der Latenz und der höhere Jitter lassen es gegenüber den anderen hier vorgestellten Optionen etwas ins Hintertreffen geraten. Wenn du jedoch ein knappes Budget hast und lediglich eine spielbare Leistung suchst, bietet es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Wichtige Faktoren, die bei der Auswahl des besten VPN ohne Verzögerung für höhere Online-Geschwindigkeiten zu berücksichtigen sind

Das beste VPN ohne Verzögerungen sollte den Ping stabil halten, Schwankungen vermeiden und auch bei überlasteten Servern eine konstante Leistung bieten. Die reine Geschwindigkeit allein reicht hier nicht aus.

Hier sind die Punkte, die Sie beachten sollten, bevor Sie sich für ein Modell entscheiden.

Geschwindigkeit und Latenz: Was beeinflusst Ihren Ping tatsächlich?

Die Latenz ist wichtiger als die reine Mbit/s-Geschwindigkeit. Diedas beste VPN fürWarzone Es muss nicht unbedingt 950 Mbit/s erreichen, aber es braucht eine stabile Verbindung und geringe Schwankungen bei der Ping-Zeit.

WireGuard und NordLynx schneiden durchweg besser ab als OpenVPN. Sie stellen schneller eine Verbindung her, erholen sich schneller, wenn der Tunnel unterbrochen wird, und verursachen in der Regel nur eine geringfügige Verzögerung im Vergleich zur Basiszeit. In meinen Tests betrug der Unterschied zwischen den Protokollen lokal oft 3–6 ms, was in Wettkämpfen deutlich spürbar ist.

Auch die Verbindungsdauer spielt eine Rolle. Ein VPN, das mitten in einer Sitzung 5–6 Sekunden für die Wiederverbindung benötigt, ist nervig. Die hier vorgestellten Top-Anbieter stellen die Verbindung in etwa 1–2 Sekunden wieder her.

Auch wenn du mit Dingen wie dem besten VPN-Server ohne Verzögerung für Bot-Lobbys experimentierst, ist eine niedrige und stabile Latenz nach wie vor entscheidend. Ein künstlich erhöhter Ping nützt nichts, wenn das Routing unbeständig ist.

Größe des Servernetzwerks: Auf die Entfernung kommt es an

Ein hoher Ping ist in der Regel ein Entfernungsproblem. Je weiter du vom VPN-Server (und vom Spielserver) entfernt bist, desto schlechter ist deine Latenz.

Große Netzwerke sind von Vorteil, weil sie Ihnen mehr Auswahlmöglichkeiten bieten. Je mehr Städte abgedeckt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Server zu finden, der sowohl in Ihrer Nähe als auch in der Nähe des Rechenzentrums des Spiels liegt. Genau hier zeichnen sich die besten VPN-Server ohne Verzögerung aus: Es geht nicht nur um die reine Anzahl, sondern gut ausgebaute Infrastruktur in wichtigen Regionen wie die USA und Europa.

Ein weiterer Faktor ist die Überlastung. Ein VPN mit überlasteten Knotenpunkten kann bei Spitzenauslastung zusammenbrechen. Server mit hoher Kapazität (wie eine 10-Gbit/s-Infrastruktur) verringern dieses Risiko. Eine bessere Verteilung bedeutet weniger Belastung pro Nutzer.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs für Gaming

Kurz gesagt: Bezahlt ist besser.

Kostenlose VPNs begrenzen in der Regel das Datenvolumen, Standorte einschränken und die Geschwindigkeit begrenzen. Das reicht für gelegentliches Surfen aus. Für stundenlange Multiplayer-Sessions ist das jedoch nicht ideal.

Sogar die besseren Bei den kostenlosen Optionen ist die Auswahl auf wenige Standorte beschränkt, was Ihre Auswahl an den besten VPN-Servern ohne Verzögerung für Ihre Region einschränkt. Kostenpflichtige VPNs heben diese Beschränkungen auf, bieten Ihnen mehr Routing-Optionen und ermöglichen in der Regel eine genauere Steuerung der Latenz.

Wenn es auf die Spielleistung ankommt, ist die kostenpflichtige Version die sicherere Wahl. Die kostenlose Version eignet sich für kurze, gelegentliche Spielsitzungen – man muss sich jedoch auf Abstriche einstellen.

Mein Fazit

Wenn du auf der Suche nach dem besten VPN ohne Verzögerungen bist, kommt es darauf an, wie viel Latenz du bereit bist zu tolerieren und wie viel du ausgeben möchtest. Hier ist mein Ansatz:

Das insgesamt beste VPN ohne Verzögerung → NordVPN. Geringster Anstieg der Latenz in Tests (4–7 ms lokal), Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich und das stabilste Routing unter Spitzenauslastung. Wenn Leistung oberste Priorität hat, ist dies der Maßstab. Am besten geeignet für konsistentes Gaming mit niedrigem Ping → ExpressVPN. Etwas stärkerer Anstieg der Latenz als NordVPN, aber über alle Regionen hinweg äußerst stabil. Sein Lightway-Protokoll sorgt für schnelle und reaktionsschnelle Verbindungen, insbesondere beim regionenübergreifenden Gaming. Das beste VPN mit Fokus auf Datenschutz und ohne Verzögerungen → Proton VPN. Höhere Latenz als bei den beiden Spitzenreitern, aber für die meisten Multiplayer-Sessions dennoch zuverlässig. Starke Infrastruktur, auf Datenschutz ausgerichtetes Design und konstante Leistung auf Servern in der Nähe. Ideal für eine einfache Einrichtung und Gelegenheitsspiele → CyberGhost VPN. Leichter Anstieg der Latenz, aber stabil genug für Gelegenheitsspiele und Koop-Spiele. Dank optimierter Server und einsteigerfreundlicher Apps ist dies eine unkomplizierte Wahl. Am besten geeignet für individuelle Anpassung und Steuerung → Privater Internetzugang. Wettbewerbsfähige Latenzzeiten auf Servern in der Nähe, gepaart mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten. Ideal für Nutzer, die die Einstellungen für optimale Leistung anpassen möchten.

Jedes dieser Modelle eignet sich für Online-Spiele, doch wenn Ihnen eine möglichst geringe Latenz am wichtigsten ist, liegen die drei Spitzenmodelle in puncto messbarer Leistung klar vorn.

Häufig gestellte Fragen