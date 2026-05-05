Das beste VPN für Valorant: 6 Empfehlungen für jeden Ranglistenspieler im Jahr 2026

Das beste VPN für Bewertung ist zwar kein Wundermittel, kann aber dennoch in mancher Hinsicht hilfreich sein. Ein guter VPN-Dienst kann die Routing-Leistung verbessern, Drosselungen durch den Internetanbieter verhindern, Sie vor DDoS-Angriffen schützen und Ihnen bei Bedarf die Möglichkeit bieten, eine Verbindung über verschiedene Server herzustellen.

Wenn Sie ein VPN nutzen möchten, um Bewertung… such dir nicht einfach irgendeines aus und hoffe, dass es funktioniert. Ich habe die Auswahl auf sechs Modelle eingegrenzt, die sich aufgrund ihrer Abdeckung, Zuverlässigkeit und praktischen Funktionen wirklich lohnen.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste VPN für Valorant: stabil, schnell und von Spielern empfohlen

Bevor wir uns die vollständige Liste ansehen, möchten wir drei Anbieter kurz hervorheben. Jeder von ihnen beherrscht die Grundlagen und bietet das gewisse Extra, das man von den besten VPNs für Bewertung.

NordVPN – Insgesamt die ausgewogenste Wahl. Dank einer enormen Serverabdeckung, zuverlässigem Routing und hoher Sicherheit ist dieser Anbieter in allen Bereichen uneingeschränkt zu empfehlen. BewertungRegionen. ExpressVPN – Sehr stabil und benutzerfreundlich. Das Netzwerk ist groß, und die Apps sind so einfach zu bedienen, dass Sie in Sekundenschnelle verbunden sind. Proton VPN – Eine Wahl, bei der der Datenschutz an erster Stelle steht und die zudem Paketverluste verhindert in Bewertung. Dank Open-Source-Apps und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen ist es eine gute Wahl für Spieler, die zusätzlichen Schutz wünschen.

Alle drei sind eine gute Wahl, aber das sind nur die Highlights. Der Rest der Liste enthält weitere VPNs für Bewertung Optionen und was jede davon besonders gut kann.

Das beste VPN für Valorant: Zeit, sich zu sichern

Genug der Vorrede. Hier sind die sechs Dienste, die es auf die Liste geschafft haben. Jeder einzelne eignet sich gut als VPN für Bewertung, mit soliden Netzwerken und reichlich Bewertung Serverstandorte stehen zur Auswahl. Schau sie dir kurz an und entscheide, welcher dir am besten gefällt BewertungVirtuelles privates Netzwerk

1. NordVPN [Das beste VPN für Valorant]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 850–950 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–800 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Threat Protection Pro, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz 5-fach geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Valorant-Leistung Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Ich habe schon viele Tolle VPNs für Gamer im Laufe der Jahre, und Nord ist nach wie vor das beste VPN für Bewertung. Der Shooter von Riot reagiert äußerst empfindlich auf die Routing-Qualität. Schon eine kleine Umleitung im Netzwerkpfad kann ein stabiles Match in ein Spiel mit Rubber-Banding und Paket-Spikes verwandeln.

Nord bewältigt dieses Problem gut. Bei meinen Tests Die Verbindungen waren selbst zu Spitzenzeiten stabil, was besonders wichtig ist, wenn man Ranglistenspiele spielt, bei denen Paketverluste in Bewertung kann über den Ausgang einer Runde entscheiden.

Ein weiterer Grund, warum es mir gefällt, ist die Flexibilität. Riot verteilt das Matchmaking auf mehrere Bewertung Regionen, und manchmal leitet Ihr Internetanbieter den Datenverkehr einfach schlecht zu einer davon weiter. Mit Nordsgroßes Netzwerk,Es ist ganz einfach, Routen in der Nähe zu testen die näher an den großen Bewertung Serverstandorte.

Pro-Tipp Wenn Sie ein VPN testen, um Bewertung… spiele nach dem Verbinden ein kurzes Testspiel. Die Ping-Werte im Launcher geben nicht immer die tatsächliche Verbindung im Spiel wieder. Ich habe schon Fälle erlebt, in denen der Client 30 ms anzeigte, sich der Ping im Spiel aber erst auf etwa 20 ms einpendelte, sobald sich die Datenverbindung stabilisiert hatte.

Wenn du dich also fragst, ob du spielen kannst Bewertung Mit einem VPN lautet die Antwort ja, und Nord ist eine der sichersten Optionen dafür – es schützt Sie vor einem BewertungRisiko eines VPN-Verbots. Das Netzwerk ist schnell genug, dass Sie werden den Verschlüsselungsaufwand gar nicht bemerken während der Spiele.

Ein weiteres Szenario, in dem dies hilfreich ist, ist verschiedene Bewertung Regionen mit Freunden. Wenn du dich mit Teamkollegen aus einer anderen Region in die Warteschlange einreihen möchtest, verwende eine Bewertung Mit einem VPN kannst du verschiedene Routen ausprobieren und herausfinden, welche Verbindung für eine stabile Verbindung sorgt.

Vorteile Nachteile ✅ Stabiles Routing ✅ Riesiges Servernetzwerk ✅ Starker DDoS-Schutz ✅ Meshnet für private LAN-Partys ✅ Verschleierung für restriktive Netzwerke ❌ Die Protokollierung über den Browser kann nach einer Weile mühsam werden

Endgültiges Urteil: Nord bleibt mein Lieblings-VPN für Bewertung denn es sorgt auch unter hoher Auslastung für eine stabile Verbindung. Geringe Paketverluste, starker Schutz und zahlreiche Server in der Nähe machen es zu einer der sichersten Optionen, wenn Sie das Beste wollen BewertungEin VPN, das das Spielvergnügen nicht beeinträchtigt.

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2. ExpressVPN [Ideal für geringe Latenz und einfache Einrichtung]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, „TrustedServer“-Technologie ausschließlich auf RAM-Basis, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Valorant-Leistung Hervorragend geeignet für das Lightway-Protokoll, Verbindungszeiten unter 2 Sekunden Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPN is Eine der einfachsten Möglichkeiten, ein VPN zu nutzen, ist Bewertung ohne an den Einstellungen herumzubasteln. Installiere die App, verbinde dich und starte das Spiel. Das war’s. Deshalb ist es eines der Meine bevorzugten VPNs für Warzoneebenfalls.

In rasanten Shootern wie Bewertung, Die reine Geschwindigkeit ist weniger wichtig als eine stabile Routenführung. Eine Verbindung, die zwischen Routen hin- und herspringt, ist in der Regel die Ursache für Paketverluste in BewertungundExpressVPNs Die Netzwerkverbindung bleibt bei langen Sitzungen in der Regel stabil.

Bei meinen Tests hat sich gezeigt, dass die die Zusammenhänge waren vorhersehbar selbst beim Wechsel zwischen nahegelegenen Bewertung Regionen. Wenn dein Internetanbieter den Datenverkehr nur unzureichend zu den Servern von Riot weiterleitet, kann ein schneller Serverwechsel manchmal Abhilfe schaffen.

Pro-Tipp Wenn deine Verbindung mitten im Spiel abbricht oder es plötzlich zu Paketverlusten kommt Bewertung… stell die VPN-Verbindung wieder her, anstatt das Spiel neu zu starten. ExpressVPN Die Verbindung wird extrem schnell wiederhergestellt, und in vielen Fällen stellt der Client die Verbindung wieder her, bevor das Spiel dich wegen Inaktivität rauswirft.

ExpressVPNist aucheine der einfacheren Möglichkeiten, wenn du Anfänger bist herauszufinden, wie man ein VPN für Bewertung zum ersten Mal. Die Apps sind äußerst einfach zu bedienen. Man muss sich nicht erst durch Protokollmenüs oder Netzwerkeinstellungen wühlen, um loszulegen.

Vorteile Nachteile ✅ Stabile Verbindungen mit geringer Latenz ✅ Hervorragende Geschwindigkeiten ✅ Einsteigerfreundliche Apps ✅ Umfassende Serverabdeckung ✅ Integrierter Schutz vor bösartigen Websites und Trackern ❌ Keine Multi-Hop-Option für erweiterte Datenschutzkonfigurationen

Endgültiges Urteil: Express ist das beste VPN für Bewertung wenn du eine schnelle Einrichtung und zuverlässige Latenzzeiten wünschst. Stabiles Routing, einfache Apps und eine breite Serverabdeckung machen es zu einer zuverlässigen Wahl für Spieler, die sich einfach nur verbinden und mit dem Queuing beginnen möchten.

★ Ideal für geringe Latenz und einfache Einrichtung ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

3. Proton VPN [Am besten für Datenschutz und DDoS-Schutz]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in der Schweiz Valorant-Leistung Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton ist ein zuverlässiges VPN für Bewertung Wenn du das der beste Datenschutz, den es gibt. Datenschutz und Sicherheit stehen dabei im Mittelpunkt, und alles darüber erfährst du in meinem ausführlichen „Is Proton VPNSicher„Leitfaden“.

Aus Sicht der Gaming-Branche, Die Verbindungsstabilität ist der größte Vorteil. ProtonDas Netzwerk hat sich während meiner langen Spielsitzungen gut bewährt, besonders bei Servern in der Nähe.

Der VPN-Beschleuniger optimiert die Datenleitwege im Hintergrund, was hilfreich sein kann, wenn Ihr Internetanbieter den Datenverkehr über ineffiziente Routen leitet. Das kann einen großen Unterschied machen, wenn Sie über verschiedene Bewertung Regionen oder gemeinsam mit Freunden in einem anderen Teil der Welt.

Pro-Tipp Wenn Sie Probleme mit Paketverlusten beheben möchten in BewertungÖffnen Sie das Netzwerkstatistik-Fenster im Spiel und beobachten Sie den Paketverlust-Indikator während einiger Matches. Wenn der Wert bei normaler Verbindung stark ansteigt, sich bei aktivem VPN jedoch stabilisiert, liegt das Problem wahrscheinlich beim Routing Ihres Internetanbieters.

Proton ist zudem einer der wenigen Anbieter, der ein kostenloses VPN für Bewertung mit unbegrenztem Datenvolumen. Der kostenlose Tarif hat zwar Einschränkungen, ist aber dennoch eine gute Möglichkeit, um zu testen, ob er Ihre Routenführung verbessert, bevor Sie sich für einen kostenpflichtigen Tarif entscheiden.

Über das Gaming hinaus,Proton VPNist aucheiner der transparentesten Dienste in der Branche. Die Apps sind Open-Source, das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsprüfungen, und seine No-Logs-Richtlinie hat sich vor Gericht bewährt.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenztes Datenvolumen – auch in der kostenlosen Version ✅ Der VPN-Beschleuniger erhöht die Geschwindigkeit ✅ Hoher Datenschutz und Transparenz ✅ Großes Servernetzwerk in vielen Valorant-Regionen ✅ Integrierter Schutz vor DDoS-Angriffen ❌ Im kostenlosen Tarif kann man keine Serverstandorte auswählen

Endgültiges Urteil: Proton ist ein großartiges VPN für Bewertung wenn Sie ein Höchstmaß an Datenschutz wünschen. Stabile Verbindungen, transparente Richtlinien und ein benutzerfreundliches kostenloses VPN für Bewertung sprechen ebenfalls sehr für das Produkt.

★ Am besten geeignet für Datenschutz und DDoS-Schutz Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

4. CyberGhost [Am besten geeignet für dedizierte Gaming-Server]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 650–800 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–600 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NoSpy-Server, Werbeblocker Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Rumänien Valorant-Leistung Spezielle Gaming-Server, optimiert für geringe Latenzzeiten Startpreis 2,19 $/Monat (26-Monats-Abo)

CyberGhost ist einer der wenigen Anbieter, die tatsächlich Kennzeichnet Server nach Aktivität, was es zu einem praktischen VPN für Bewertung wenn du keine Zeit damit verbringen willst, herauszufinden, welcher Standort am besten abschneidet. Es ist auch einer meiner die besten VPNs fürBergbau, Handwerk aus demselben Grund.

In der App findest du für Spiele optimierte Server. Bei meinen Tests war die Verbindung über unzählige Spiele hinweg stabil, mit weniger Schwankungen, die normalerweise zu Paketverlusten führen Bewertung. CyberGhosts Dank des großen Netzwerks lässt sich zudem leicht mit Knoten in der Nähe experimentieren, um herauszufinden, welcher Weg die stabilste Verbindung bietet.

Pro-Tipp CyberGhosts Die Serverliste zeigt die Auslastungsprozentsätze in Echtzeit an. Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem Server mit geringerer Auslastung herzustellen, anstatt den ersten in der Liste zu wählen. Eine geringere Auslastung auf der VPN-Seite kann dazu beitragen, während langer Wettkampfsitzungen ein konsistentes Routing aufrechtzuerhalten.

Die Apps sind zudem benutzerfreundlich. Wenn Sie gerade erst lernen, wie man ein VPN für Bewertung, CyberGhost Es ist ganz einfach: Öffne die Serverliste, wähle einen Spielserver aus, verbinde dich und starte das Spiel.

In puncto Sicherheit bietet es nützliche Schutzmaßnahmen wie NoSpy-Server, die deine echte IP-Adresse während der Spiele verbergen. Diese zusätzliche Sicherheitsstufe kann von großem Nutzen sein, wenn du dir beim Spielen von kompetitiven Shootern Sorgen wegen DDoS-Angriffen machst.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Gaming-Server ✅ Großes globales Netzwerk ✅ Einsteigerfreundliche Apps ✅ Robuste Sicherheitskonfiguration ✅ Indikatoren für die Serverauslastung ❌ Nicht so schnell wie meine Favoriten

Endgültiges Urteil: CyberGhost ist ein zuverlässiges VPN für Bewertung wenn Sie einfache Apps und dedizierte Gaming-Server suchen. Dank seines stabilen Routings und der flächendeckenden Versorgung Bewertung Dank seiner regionalen Präsenz und Servern mit geringer Latenz hat es sich mühelos einen Platz unter den Besten gesichert BewertungVPN-Anbieter für Ranglistenspieler.

★ Ideal für dedizierte Gaming-Server CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

5. PIA [Ideal, um Valorant auf beliebig vielen Geräten zu spielen]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern (alle 50 US-Bundesstaaten) Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–750 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–550 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/AES-128/ChaCha20-Verschlüsselung (konfigurierbar), Kill Switch, MACE-Werbeblocker, Multi-Hop, Portweiterleitung Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, mit Sitz in den Vereinigten Staaten Valorant-Leistung Server in allen 50 US-Bundesstaaten für eine optimale regionale Routenführung Startpreis 2,03 $/Monat (3-Jahres-Abo)

Privater Internetzugang ist ein praktisches VPN für Bewertung wenn Sie auf mehreren Geräten spielen oder eine Verbindung mit Freunden oder der Familie teilen. Ein Abonnement unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen, was es zum Das beste VPN für mehrere Geräte.

Aus Sicht der Spieler, PIA läuft auf Servern in der Nähe reibungslos. Bei meinen Tests war die Verbindung während der Spiele stabil. Die Die Serverliste zeigt auch die Latenz an, wodurch es einfacher wird, einen besseren Weg zur Infrastruktur von Riot zu finden.

Pro-Tipp Wenn du spielstBewertung Wenn Sie mehrere Geräte nutzen, installieren Sie das VPN auf Ihrem Router statt auf jedem einzelnen PC. Auf diese Weise laufen alle Geräte in Ihrem Netzwerk über dieselbe Verbindung, wodurch die Weiterleitung konsistent bleibt, wenn Sie zwischen Systemen oder Konten wechseln.

Was ich von den Besten erwarte BewertungBei einem VPN geht es um Flexibilität, und genau da PIA hier wirklich glänzt. Mit den Apps kannst du Verschlüsselungsstufen, Protokolle und Ports wechseln. Die meisten Nutzer werden einfach WireGuard verwenden und sich nicht weiter darum kümmern, aber wenn du Probleme beim Routing zu bestimmten Bewertung Serverstandorte – diese Einstellungen können tatsächlich hilfreich sein.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ Großes Servernetzwerk ✅ WireGuard-Unterstützung für stabile Leistung ✅ Integrierter Schutz vor DDoS-Angriffen ✅ Latenzanzeigen ❌ Die Vielzahl der verfügbaren Einstellungen könnte VPN-Neulinge überfordern

Endgültiges Urteil: Für Spieler, die mehrere Geräte gleichzeitig nutzen, PIA ist eine praktische Wahl im besten BewertungVPN-Angebot. Dank seiner stabilen Leistung, der unbegrenzten Anzahl an Verbindungen und der anpassbaren Sicherheitseinstellungen lässt sich ganz einfach die schnellste Route zu BewertungServer.

★ Ideal, um Valorant auf beliebig vielen Geräten zu spielen PIA Besuchen Sie PIA

6. Surfshark [Das preiswerteste VPN für Valorant]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Tarnmodus Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in den Niederlanden Valorant-Leistung Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern und 100-Gbit/s-Versuchs-Servern in Amsterdam Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfsharkist das VPN fürBewertung Ich empfehle es normalerweise, wenn jemand solide Leistung sucht, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen. Es ist schnell, einfach zu bedienen und bietet einen der günstigsten Langzeitverträge unter den großen Anbietern. Das macht es auch zu einem Ein großartiges VPN zum Streamen.

In meinen Tests war die Leistung sehr gut. Die Server in der Nähe lieferten konstante Geschwindigkeiten, und die Verbindungen waren während der Spiele zuverlässig.

Surfshark betreibt außerdem eineein weitreichendes globales Netzwerk. Das ist hilfreich, wenn man Routen über verschiedene Bewertung Regionen oder den Versuch, engere Verbindungen zu den großen Bewertung Serverstandorte.

Ein weiterer Grund, warum es sich gut als Bewertung Das VPN unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Geräten. Sie können es auf mehreren PCs, Smartphones oder sogar einem Router nutzen, ohne dass eine Verbindungsbeschränkung greift.

Pro-Tipp Wenn du in einem gemeinsamen Netzwerk spielst, aktiviere Split-Tunneling und leite nur Bewertung über das VPN. So bleibt dein Spiel-Datenverkehr stabil, während alle anderen Anwendungen auf deinem System die normale Verbindung nutzen.

Surfsharkumfasst außerdemnützliche Zusatzfunktionen wie CleanWeb zum Blockieren von Werbung und schädlichen Domains, sowie MultiHop, falls du eine zusätzliche Datenschutzebene wünschst. Diese Funktionen sind für das Gaming zwar nicht unbedingt notwendig, aber bei diesem Preis ein netter Bonus.

Vorteile Nachteile ✅ Günstige Langzeitverträge ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ Schnelle WireGuard-Leistung für Gaming ✅ Umfassende Berichterstattung über zahlreiche Valorant-Regionen ✅ CleanWeb-Blocker und MultiHop-Datenschutzoptionen ❌ Einige erweiterte Funktionen sind nur in höherwertigen Tarifen verfügbar

Fazit:Wenn Sie Spitzenleistung ohne den hohen Preis wünschen, Surfshark kann ohne Weiteres mit den Besten mithalten BewertungVPN-Titel. Es ist schnell und stabil über BewertungRegionen und großzügig mit einer unbegrenzten Anzahl an Geräten – im Grunde genommen wie geschaffen für Gamer, die mehr für weniger wollen.

★ Das preiswerteste VPN für Valorant Surfshark Besuchen Sie Surfshark

Wichtige Faktoren, die Sie vor der Auswahl des besten Valorant-VPNs für Ihre Konfiguration berücksichtigen sollten

Nicht jedes VPN für Bewertung eignet sich gut für Wettkämpfe. Die falsche Wahl kann die Latenz erhöhen oder zu Verbindungsinstabilität führen. Die richtige Wahl kann das Routing stabilisieren, Ihre IP vor DDoS-Angriffen schützen und manchmal sogar den Paketverlust in Bewertung. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten.

Geschwindigkeit und geringe Latenz

Geschwindigkeit und Latenz sind die wichtigsten Faktoren. Bewertung ist ein rasanter taktischer Shooter, sodass schon kleine Verbindungsprobleme den Verlauf von Feuergefechten beeinträchtigen können.

Die meistengute VPNs setzen auf moderne Protokolle, die für effiziente und stabile Verbindungen sorgen. Diejenigen, die meiner Erfahrung nach am besten funktionieren, sind:

NordLynx – NordVPNs Eine Version von WireGuard mit zusätzlichen Datenschutzverbesserungen. Es ist eines der schnellsten Protokolle, die ich für Spiele getestet habe.

– NordVPNs Eine Version von WireGuard mit zusätzlichen Datenschutzverbesserungen. Es ist eines der schnellsten Protokolle, die ich für Spiele getestet habe. Lichtweg – ExpressVPNs Ein Protokoll, das für schnelle Verbindungen und stabile Leistung entwickelt wurde.

– ExpressVPNs Ein Protokoll, das für schnelle Verbindungen und stabile Leistung entwickelt wurde. WireGuard – ein schlankes Protokoll, das für hohe Geschwindigkeiten und geringe Latenz bekannt ist.

Wenn deinBewertung Wenn Ihr VPN eines dieser Protokolle unterstützt, sind Sie schon auf einem guten Weg.

Großes Servernetzwerk

Verwendung eines VPN ist viel einfacher, wenn man über eine große Anzahl von Servern verfügt. A Dank des großen Netzwerks stehen Ihnen mehr Routen zum Testen zur Verfügung falls die Verbindung Ihres Internetanbieters zur Infrastruktur von Riot nicht optimal ist. Manchmal kann ein Serverwechsel die Verbindung zu bestimmten Bewertung Serverstandorte.

Das ist auch hilfreich, wenn man mit Freunden in verschiedenen Bewertung Regionen. Da mehr Server zur Verfügung stehen, ist es einfacher, eine Route zu finden, bei der die Latenz für alle im Rahmen bleibt.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs für Valorant

Es gibt kostenlose VPNs, und manche davon eignen sich für gelegentliches Gaming. Proton ist das, was viele oft als kostenloses VPN für Bewertung.

AllerdingsKostenlose Tarife sind in der Regel mit Einschränkungen verbunden. Sie können die Auswahl an Serverstandorten einschränken, die Geschwindigkeiten drosseln oder die Anzahl der Geräte begrenzen, die eine Verbindung herstellen können.

Kostenpflichtige VPNs heben die meisten dieser Einschränkungen auf. Sie bieten in der Regel schnellere Server, besseres Routing, mehr Bewertung Serverstandorte und verbesserte Sicherheitsfunktionen.

Wenn Sie lediglich ausprobieren möchten, wie man ein VPN für Bewertung… kann eine kostenlose Option ein guter Ausgangspunkt sein. Doch wenn es bei den Ranglistenspielen ernst wird, ist das Beste BewertungEin VPN ist immer kostenpflichtig – es läuft flüssiger, ist schneller und wesentlich zuverlässiger.

Mein Fazit

Bewertung ist bei schlechten Verbindungen eine echte Qual. Ein gutes VPN könnte hier Abhilfe schaffen, je nach Ursache. Außerdem musst du einen Dienst wählen, der zu deiner Spielweise passt.

Ich sehe das folgendermaßen:

Das beste VPN fürBewertung > NordVPN. Es ist die zuverlässigste Option, die ich getestet habe. Die Geschwindigkeiten sind hoch, die Verbindung ist stabil und die Apps sind benutzerfreundlich. Ideal für die schnelle Einrichtung > ExpressVPN. Installiere es, verbinde dich und stürze dich in ein Match. Das ist ideal für Spieler, die eine stabile Latenz wünschen, ohne sich durch die Einstellungen wühlen zu müssen. Am besten für den Datenschutz > Proton VPN. Der Schwerpunkt liegt stark auf Datenschutz und Transparenz. Auch beim Gaming bietet es eine gute Leistung, und es gibt sogar ein kostenloses VPN für Bewertung Plan, falls du Dinge testen möchtest, bevor du sie festschreibst. Ideal für Gaming-Server > CyberGhost. Die Zuordnung von Servern zu bestimmten Aktivitäten erleichtert die Arbeit erheblich. Das ist hilfreich, wenn man versucht, einen besseren Weg zu bestimmten Bewertung Serverstandorte. Ideal für mehrere Geräte > Privater Internetzugang. PIA unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen, was ideal ist, wenn mehrere Personen in Ihrem Haushalt spielen Bewertung oder Sie wechseln zwischen mehreren Systemen. Die beste Wahl für den kleinen Geldbeutel > Surfshark. Das ist die günstigste Option bei Langzeitverträgen, bietet aber dennoch eine Leistung der Extraklasse. Wenn Sie ein superschnelles Bewertung Ein VPN, ohne dafür einen hohen Preis zahlen zu müssen – genau das ist es.

Es gibt kein allgemein bestes VPN für Bewertung. Es kommt ganz darauf an, was du suchst. Rasante Geschwindigkeit? Absolut sicherer Datenschutz? Reibungslose Ranglistenspiele ohne Ärger? Das Beste BewertungEin VPN ist genau das Richtige für Ihre Strategie, und die oben genannten Optionen decken alle Aspekte ab.

Häufig gestellte Fragen