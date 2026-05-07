Entdecken Sie die besten mobilen Controller des Jahres 2025: Elite Pocket Gaming

Der Markt für Handyspiele boomt, sogar mit AAA-Titeln, aber um das Spielerlebnis wirklich genießen zu können, braucht man den besten Controller für Handys. Touch-Steuerung mag zwar intuitiv sein, doch bei komplexeren Spielen hat man einfach nicht genug Platz für die Steuerung.

Oder vielleicht spielst du vor allem Ego-Shooter auf dem Handy; ein solider Gaming-Controller kann dein Spielerlebnis auf ein ganz neues Niveau heben.

Der Nachteil ist jedoch, dass es auf dem Nischenmarkt für mobile Controller zwar viele scheinbar „beeindruckende“ Modelle gibt, diese sich aber in Wirklichkeit billig anfühlen, einen unbefriedigenden Tastenanschlag haben, möglicherweise schnell den Geist aufgeben und ihr Geld nicht wert sind.

Heute habe ich euch 9 fantastische Controller für iOS und Android vorgestellt. Ich habe auch einige Modelle aufgenommen, die Tablets, die Nintendo Switch und den PC unterstützen. Nach eingehender Marktforschung sind dies zweifellos die besten Optionen, die ihr im Jahr 2025 bekommen könnt.

Unsere Top-Empfehlungen für mobile Controller

Bevor wir zu den Testberichten kommen, hier eine kurze Übersicht über die besten mobilen Controller. Dazu gehören die beste Gesamtoption, die preisgünstigste Wahl und der hochwertigste Handy-Controller:

Razer Kishi Ultra – The Razer Kishi Ultra ist einfach das beste mobile Spielerlebnis, das man sich vorstellen kann: für eSports optimierte Ergonomie und Komfort, taktile Tasten, Unterstützung für haptisches Feedback sowie beeindruckende Analogsticks und Hall-Effekt-Trigger. Bcofo Bluetooth Wireless – Wenn Sie ein knappes Budget haben, ist das Bcofo Bluetooth-Funks ist eine großartige Möglichkeit, Handyspiele mit einem vertrauten Formfaktor zu spielen, der dem traditionellen Xbox-Controller ähnelt, und bietet Vibrationsfunktion, Tastenanpassung sowie RGB-Beleuchtung, ohne dabei das Budget zu sprengen. Abxylute S9 in Originalgröße – The abxylute S9 in Standardgröße Der Controller für Handys bietet beeindruckende Anpassungsmöglichkeiten und hochwertige Hardware wie Hall-Effekt-Joysticks und Trigger sowie einen ergonomischen Griff, der sich angenehm anfühlt.

Egal, ob du auf Android-Handys spielst oder ein iPhone nutzt – es gibt jede Menge Möglichkeiten, das mobile Spielerlebnis zu verbessern. Schau dir meine Übersicht und Bewertung der einzelnen mobilen Gamecontroller an, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, worauf du achten solltest!

Die 9 besten Controller für Mobilgeräte: Gaming für unterwegs wie auf der Konsole

Jeder der aufgeführten Telefon-Controller hat etwas Besonderes an sich, doch einige schneiden in bestimmten Bereichen besser ab.

Überlegen Sie sich, welche Arten von Spielen Sie spielen möchten (z. B. Cloud-Gaming über Steam Link or Xbox Remote Play oder ausschließlich für Mobilgeräte), das Genre dieser Spiele und ob Sie für andere Geräte als Ihr Smartphone einen Controller benötigen.

Bist du bereit, dein mobiles Gaming-Setup aufzurüsten? Hier sind einige fantastische Controller für Mobilgeräte, die du dir unbedingt ansehen solltest!

1. Razer Kishi Ultra [Bester mobiler Controller insgesamt]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Kabelgebunden) USB-C Verfügt es über programmierbare Tasten? Ja – R4- und L4-Trigger-Tasten Ist RGB-Beleuchtung enthalten? Ja (Chroma RGB) Joystick-Typ Analoge Daumensticks mit Gleitringen Gewicht 266 g / 0,6 lbs Gerätekompatibilität iPhone 15-Serie und höher, iPad Mini (6./7. Generation), Windows, Android-Smartphones, USB-C-Geräte bis zu 8 Zoll Ist die Software verfügbar? Ja (Razer Nexus App)

Als bester mobiler Spielecontroller insgesamt gilt der Razer Kishi Ultra. Was mir am Kishi Ultra besonders gut gefallen hat, waren die Ergonomie und die reaktionsschnelle Steuerung. Ich hätte nicht erwartet, dass sich ein mobiler Controller schon beim ersten Anfassen so hochwertig anfühlt.

Du bekommst taktile Tasten und ein 8-Wege-Steuerkreuz, klickende und präzise Hall-Effekt-Trigger, robuste TPSiV-Joysticks mit Gleitringen und programmierbare Multifunktionstasten L4/R4 neben den Stoßstangentasten.

Es liegt gut in der Hand und die Tasten lassen sich angenehm betätigen, was nicht bei allen Handysteuerungen der Fall ist.

Es handelt sich um hochwertige Hardware in eSports-Qualität, die sich perfekt für PC-Gaming eignet über Steam Link, PlayStation-Spiele über PS Remote Play, Xbox Cloud-Gamingsowie andere Spielestreaming-Dienste.

Eine weitere Besonderheit von Kishi Ultraist dasRazer PC Remote PlayApp.

Sie können auf Ihre PC-Bibliothek zugreifen unter Dampf, derEpic Games Store, Xbox Game Pass, usw. Es bietet eine deutlich bessere Streaming-Qualität und ist daher eine hervorragende Wahl für Remote Play.

Pro-Tipp Wenn du eine möglichst präzise und reaktionsschnelle Steuerung wünschst, solltest du dich an Spiele halten, die physische Controller vollständig unterstützen. Reine Handytitel mit Touch-Steuerung können sich selbst bei der Kishi Ultra.

Außerdem gibt es noch die Razer Nexus App für einen Game-Launcher oder zur Anpassung der Controller-Einstellungen wie Empfindlichkeit, Tastenbelegung, Makrofunktionen usw. Du kannst die haptischen Vibrationen und die Chroma-RGB-Beleuchtung des Controllers anpassen, um ein Erlebnis zu erzielen, das dem einer Konsole nahekommt.

Sie müssen einen USB-C-Anschluss verwenden, um Ihr Smartphone an den Teleskop-Controller anzuschließen. Der Kishi Ultra unterstützt die meisten USB-C-Geräte wie Android-Smartphones, den iPhone 15/16-Serie, das iPad Mini und 8-Zoll-Android-Tablets.

Vorteile Nachteile ✅Hardware in eSports-Qualität; taktile Tasten und robuste Sticks ✅ Komfortable Ergonomie ✅ Hervorragender Software-Support; PC-Remote-Play & Razer Nexus ✅ Unterstützt PC-/iPad-Verbindungen über USB-C ✅ Auf Gamer zugeschnittene Chroma-RGB-Beleuchtung und haptisches Feedback ❌ Teuer, aber sein Geld wert für einen hochwertigen mobilen Controller

Fazit – Für ein erstklassiges mobiles Gaming-Erlebnis überzeugt der Razer Kishi Ultra mit Tasten in eSport-Qualität, komfortabler Ergonomie und einer beeindruckenden Softwareunterstützung, mit der andere Controller nicht mithalten können.

2. Bcofo Bluetooth Wireless [Der beste preisgünstige Controller für Mobilgeräte]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Drahtlos) Bluetooth 5.0 Verfügt es über programmierbare Tasten? Ja (vollständig anpassbar & M1/M2-Schaltwippen) Ist RGB-Beleuchtung enthalten? Ja (9 RGB-Beleuchtungsfarben) Joystick-Typ Hall-Effekt-Joystick Gewicht 0,675 lbs Gerätekompatibilität Android-Smartphones, iPhones, iPads/Android-Tablets, PC, Nintendo Switch Ist die Software verfügbar? No

Für Gamer mit kleinem Budget ist das Bcofo Bluetooth Wireless Der Controller ist eine hervorragende Wahl, um Spiele auf einem Mobilgerät zu spielen. Es handelt sich nicht um einen „ausziehbaren“ Controller, sondern um ein Gerät mit einer vertrauten Form, ähnlich wie der Xbox-Controller.

Stattdessen können Sie Ihr Android-Smartphone oder iPhone ganz bequem mit dem Handyhalter befestigen.

Und da es über Bluetooth funktioniert, kannst du es mit anderen Geräten wie einem PC-Controller, einer Nintendo Switch und größeren Smartphones oder Tablets verbinden. Wenn du mehrere Spielgeräte hast, sparst du dir so die Kosten für den Kauf separater Controller für jedes einzelne Gerät.

Pro-Tipp Wenn du eine möglichst reibungslose Bluetooth-Verbindung wünschst, koppele den Controller jeweils nur mit einem Gerät und achte darauf, dass sich dein Smartphone in der Nähe befindet. Wenn mehrere Bluetooth-Geräte in der Nähe aktiv sind, kommt es zu Verzögerungen.

Selbst zu einem günstigen Preis ist das Bcofo Bluetooth-Fernbedienung macht keine Abstriche bei der Leistung. Ich war wirklich beeindruckt davon, wie reaktionsschnell sich die Hall-Effekt-Trigger und Sticks anfühlen. Es wirkt überhaupt nicht wie ein „Billigprodukt“. Außerdem gibt es ein 6-Achsen-Gyroskop für Bewegungssteuerung, mit zwei Motoren für ein intensives haptisches Vibrationserlebnis.

Auf der Rückseite befinden sich zwei programmierbare M1- und M2-Tasten.

Diese Funktionen machen das Bcofo Ein Controller, der ein echtes Gaming-Kraftpaket für Handyspiele und Cloud-Gaming ist, genau wie bei Xbox Game Pass Ultimate and PlayStation Remote Play.

Da es kabellos ist, muss man es aufladen, was ein kleiner Nachteil ist. Aber zumindest verfügt es über eine reichhaltige 1200-mAh-Akku die bis zu 16 Stunden mit einer einzigen Akkuladung.

Um das Paket abzurunden, gibt es außerdem eine RGB-Beleuchtung. Um die Sticks, die Aktionstasten und die Home-Taste herum kannst du 4 verschiedene Beleuchtungsmodiund bis zu9 verschiedene RGB-Beleuchtungsfarben.

Vorteile Nachteile ✅ Präzise und langlebige Hall-Effekt-Sensoren und Joysticks ✅ Gaming-Design; anpassbare RGB-Beleuchtung ✅ Intensive Vibrationen dank zwei Motoren ✅ Funktioniert mit den meisten Bluetooth-fähigen Geräten ✅ Mit 2 programmierbaren Rücktasten ❌ Lange Ladezeit von 3 Stunden, doch die hohe Kapazität gleicht diesen Nachteil aus

Fazit – Der kabellose Bluetooth-Controller von Bcofo ist preiswert, ohne dabei Abstriche bei der Funktionalität zu machen; er verfügt über eine supercoole RGB-Beleuchtung, beeindruckende Hardware, robuste und reaktionsschnelle Hall-Effekt-Sticks und Trigger sowie vielseitige Bluetooth-Konnektivität.

3. ASUS ROG Tessen [Der beste Controller für Android-Geräte]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Kabelgebunden) USB-C Verfügt es über programmierbare Tasten? Ja (Aluminium-Schaltwippen hinten, ROG-Taste) Ist RGB-Beleuchtung enthalten? Ja (Aura RGB) Joystick-Typ 18-mm-Joysticks von ALPS Gewicht 136 g / 0,3 lbs Gerätekompatibilität Android-Smartphones Ist die Software verfügbar? Ja (Armory Crate App)

Für begeisterte Android-Gamer ist das ASUS ROG Tessen ist ein phänomenaler Controller. Nach eingehender Recherche habe ich festgestellt, dass der ROG Tessen hat eine einfache, einzigartige Eigenschaft: ein klappbares Design. Ich konnte kaum glauben, wie natürlich sich das anfühlte. Ich hatte dann erwartet, dass es mit der Zeit instabil werden würde, aber das ist nie passiert.

Damit hast du einen superpraktischen mobilen Controller für das Gaming unterwegs, egal ob du Cloud-Gaming nutzt oder Gacha-Spiele wie „Genshin Impact“ spielst. Steck ihn einfach in die Tasche und schon kann es losgehen.

Außerdem mit dem mitgelieferten 7 mm – 14,55 mm Gummipolster… können Sie den Controller sogar mit Handyhüllen verwenden, was ihn zu einem praktischen Controller macht, der mit den meisten Geräten kompatibel ist.

The ROG Tessen verfügt über dieselben Funktionen wie das Razer Kishi Ultra In puncto Ergonomie: eine nach außen gewölbte Griffform für komfortables Spielen über viele Stunden hinweg.

Pro-Tipp Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Bitte with Waffenkiste. Weisen Sie den hinteren Schaltwippen Funktionen mit hoher Priorität zu, wie zum Beispiel ultimative Fähigkeiten oder den schnellen Austausch von Gegenständen, um die Effizienz im Spiel zu maximieren

Die Fronttasten und das Steuerkreuz sind mit klickenden mechanischen Schaltern ausgestattet, die einen kürzeren Auslöseweg haben. Das sorgt in Spielen für nahezu sofortige Reaktionen, präzises, taktiles Feedback und ein angenehmes Druckgefühl.

Außerdem verfügt es über beeindruckende 18 mm hohe Joysticks with 22°-Bewegung, ähnlich wie bei Konsolen-Controllern, sodass du beim Cloud-Gaming keine Abstriche bei Präzision und Bewegungsfreiheit machen musst Xbox Game Pass Ultimate.

Die Trigger sind analoge Trigger, die je nach Druckstärke, mit der du den Trigger betätigst, verschiedene Eingaben liefern – ideal für Rennspiele oder zur Steuerung deiner Schüsse in Ego-Shootern.

Auf der Rückseite findest du 2 Aluminium-Schaltwippen die Sie mithilfe von Makros anpassen können, und zwar mit der ASUS-Software Waffenkiste App. Mit der App kannst du Spielaufzeichnungen und Screenshots verwalten, Tasten neu belegen, benutzerdefinierte Befehle einrichten und die Aura-RGB-Beleuchtung an den Griffen anpassen.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem handlich; einzigartiges faltbares Design ✅ Beeindruckende Hardware auf Konsolen-Niveau ✅ Mehr Funktionalität: 2 zusätzliche Paddel am Heck ✅ Robuste Bauweise mit Aluminiumbrücke ✅ Mit der Armoury Crate-App in hohem Maße anpassbar ❌ Eingeschränkte Kompatibilität; unterstützt nur Android-Smartphones

Fazit – Für passionierte Android-Gamer ist der ASUS ROG Tessen die perfekte Wahl. Er verfügt über Hardware in Konsolenqualität, klickende und reaktionsschnelle mechanische Fronttasten sowie benutzerfreundliche Paddle-Tasten auf der Rückseite, die sich beeindruckend individuell anpassen lassen.

4. ELO Vagabond [Der beste Controller für Call of Duty Mobile]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Kabelgebunden) USB-C Verfügt es über programmierbare Tasten? Ja (2 programmierbare Rücktasten) Ist RGB-Beleuchtung enthalten? Ja (RGB-Beleuchtung des Joysticks) Joystick-Typ Joysticks in Standardgröße mit Hall-Effekt Gewicht 198 g / 0,43 lbs Gerätekompatibilität iPhone 15-Serie und neuere iPad Mini der 6. bzw. 7. Generation Die meisten Android-Smartphones Tablets mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 8,2 Zoll Ist die Software verfügbar? Ja (ELO Unleashed App)

Wenn Sie einen mobilen Controller speziell für „Call of Duty Mobile“ benötigen, dann ist der ELO Vagabond ist die beste Wahl.

The ELO Vagabond verfügt über einen einzigartigen Griff mit schmalerem Profil und rutschfester Gummibeschichtung, der meiner Erfahrung nach zu den bequemsten Griffen für Handheld-Controller gehört.

Du kannst den Griff mit allen Fingern gut umfassen, während die Gummibeschichtung für einen festen Halt sorgt und verhindert, dass er dir selbst bei schwitzigen Händen aus der Hand rutscht. Und wenn du CoD Mobile im Ranglistenmodus spielst, kannst du dir sicher sein, dass da ordentlich Schweiß fließt.

Was diesen Controller jedoch zu einem phänomenalen Gerät für CoD Mobile macht, sind die Joysticks und die analogen Trigger, die beide mit Hall-Effekt-Technologie arbeiten und eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms. Auf der Rückseite findest du 2 programmierbare Tasten für zusätzliche Eingabemöglichkeiten, die anderen Telefon-Controllern oft fehlen. Ich musste tatsächlich schmunzeln, als ich meine bevorzugten taktischen Befehle den hinteren Paddles zugewiesen habe. Plötzlich hatte ich das Gefühl, meine mobilen Ausrüstungen vollständig unter Kontrolle zu haben.

Pro-Tipp Verwende die ELO Unleashed-App, um deine am häufigsten verwendeten Fähigkeiten oder Perks den programmierbaren Tasten zuzuweisen. Für CoD MobileWenn man hier eine Hockbewegung oder einen Granatenwurf zuweist, kann man wertvolle Millisekunden sparen und sich so in Nahkämpfen einen Vorteil verschaffen

The ELO Vagabond funktioniert mit den meisten Geräten, auch mit einer Handyhülle, und unterstützt bis zu 8,2-Zoll-Tablets. Und um das Ganze abzurunden, kannst du fast jeden Aspekt des Controllers über die ELO Unleashed-App individuell anpassen.

Es verfügt über einen integrierten Game-Launcher, der dein Smartphone in eine Spielkonsole verwandelt, sowie über eine Tastenbelegung, Xbox Remote Play Und Xbox Game Pass Stöbern in der Bibliothek und vieles mehr.

Ach ja, und an den Joysticks gibt es LED-Leuchten in dem typischen ELO-Lila, um das „Gamer-Feeling“ noch zu verstärken.

Vorteile Nachteile ✅ Bequemer, rutschfester gummierter Griff ✅ Reagiert extrem schnell; analoge Hall-Effekt-Trigger und Joysticks ✅ Leise mechanische Schalter für taktiles Tippen ✅ Mit USB-C-Ladeanschluss und Kopfhörerbuchse ✅ Leicht; ideal für lange Gaming-Sessions ❌ Das Steuerkreuz wirkt etwas zu klein, aber man gewöhnt sich daran

Fazit – The ELO Vagabond ist ein Spitzenprodukt für „Call of Duty Mobile“ mit einer äußerst ergonomischen und angenehmen Haptik sowie reaktionsschnellen, präzisen Abzügen und Joysticks, die eine schnelle 1 ms Reaktionszeit.

5. Backbone One (USB-C) [Der beste mobile Controller für das iPhone]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Kabelgebunden) USB-C Verfügt es über programmierbare Tasten? No Ist RGB-Beleuchtung enthalten? No Joystick-Typ Standard-Analogsticks Gewicht 138 g / 0,28 lbs Gerätekompatibilität iPhone 15-Serie und neuere Modelle, iPhone 6s Plus und neuere Modelle (Version mit Lightning-Anschluss), die meisten Android-Smartphones, iPads/Android-Tablets, PCs Ist die Software verfügbar? Ja (Backbone-App)

Für iPhone-Nutzer ist die Backbone One zählt zu den besten Controllern auf dem Markt. Der Backbone One legt Wert auf Einfachheit für Gelegenheitsspieler. Es ist der perfekte Begleiter für die umfangreiche Apple Arcade-Sammlung, die keine komplizierten Steuerungen erfordert.

Die reaktionsschnellen analogen Trigger mit klickender Oberfläche und die Richtungstasten haben mir nach wie vor sehr gut gefallen. Dank der kompakten Daumensticks kommt der Controller Switch-Spielern sehr vertraut vor und fühlt sich an wie Joy-Cons mit einer etwas breiteren Basis für besseren Halt.

Dank der mitgelieferten Magnetadapter können Sie Ihre Handyhüllen anbehalten und eine Vielzahl größerer Android-Smartphones verwenden. Eine weitere tolle Funktion, die mir besonders gut gefallen hat, war die Konnektivität.

Pro-Tipp Bei Spielen, die Touch-Gesten auf dem Bildschirm unterstützen, verwende die Backbone One’s Ein fester Griff, bei dem die Daumen nahe am Bildschirmrand angesetzt werden, während seltener genutzte Funktionen den Schultertasten zugewiesen werden. Dies minimiert versehentliche Wischbewegungen und bietet dir eine Präzision, wie man sie sonst nur bei größeren Konsolen findet.

Du bekommst ein3,5-mm-Kopfhörerbuchse und einen USB-C-Anschluss, über den du dein Handy während des Spielens aufladen kannst. Ich war beruhigt, weil ich wusste, dass mein Handy nicht mitten in einem Bosskampf den Geist aufgeben würde. Wenn du ein Kabel an den USB-Anschluss anschließt, kannst du aber auch größere Geräte wie iPads und PCs anschließen.

Sobald Sie den Controller anschließen, werden Sie zur Backbone-App. Die Backbone-App fungiert auf Mobilgeräten als Spiel-Launcher, sodass du bequem auf alle deine Spiele zugreifen kannst.

Allerdings verfügt der Backbone One über deutlich weniger Funktionen als andere Smartphone-Controller, eignet sich aber perfekt, wenn du einfach nur eine einfache, leichte Lösung für Gelegenheitsspiele suchst oder als solider Xbox-Controller Ersatz für Game Pass Ultimate, PS Remote PlayoderSteam Link.

Vorteile Nachteile ✅ Reaktionsschnelle und klickende Tasten mit analogen Triggern ✅ Leicht und komfortabel in der Anwendung ✅ Breite Kompatibilität: Kann über den USB-C-Anschluss an PCs und Tablets angeschlossen werden ✅ Erhältlich mit USB-C- und Lightning-Anschluss ✅ Von Xbox und PlayStation inspirierte Designs ❌ Relativ „einfach“, funktioniert aber einwandfrei per Plug-and-Play mit iPhones und Android-Geräten

Fazit – Der Backbone One ist ein einfacher, aber robuster iPhone-Controller zum Spielen von Handyspielen. Er verfügt zwar nicht über die ausgefeilten Funktionen anderer Controller, macht dies jedoch durch seine leichte Bauweise, die klickenden und präzisen Tasten sowie eine ausgefeilte Begleit-App wieder wett.

6. GameSir G8 Plus [Der beste Handheld-Controller für die Switch]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Drahtlos) Bluetooth Verfügt es über programmierbare Tasten? Ja (2 frei belegbare Rücktasten) Ist RGB-Beleuchtung enthalten? No Joystick-Typ Daumensticks mit Hall-Effekt-Sensorik Gewicht 314 g / 0,69 lbs Gerätekompatibilität iPhones, Android-Geräte, Tablets (iOS/Android), Nintendo Switch, PC Ist die Software verfügbar? Ja (GameSir-App)

Wenn Sie einen zuverlässigen mobilen Controller für Ihr Smartphone und Ihre Nintendo Switch suchen, gibt es kaum etwas Besseres als den GameSir G8 Plus. Obwohl es sich um einen kabellosen Bluetooth-Controller handelt, verfügt er über denselben ausziehbaren Rahmen wie andere Smartphone-Controller und passt auf eine Vielzahl von Geräten, darunter auch die Switch.

Was macht dasGameSir G8 Plus Das Besondere ist das individuell anpassbare Design. Ich war wirklich beeindruckt von der Handhabung der magnetischen Frontblenden. Es ist ein tolles Gefühl, die Tasten und Joysticks ganz nach meinen Wünschen neu anzuordnen. Man kann sogar die driftreduzierten Hall-Effekt-Joysticks gegen andere Griffvarianten austauschen.

Neben der Hardware-Anpassung kannst du viele Funktionen des Controllers auch über die GameSir-App steuern. Du kannst zwischen einem analogen Trigger für präzise Steuerung in Rennspielen und einem Hair-Trigger für schnelle Schüsse in Ego-Shootern wechseln.

Pro-Tipp Wenn du häufig zwischen Ego-Shootern und Rennspielen wechselst, richte zwei separate Triggerprofile im GameSir App und speichere sie auf dem Controller. Nutze dann die hinteren programmierbaren Tasten als schnelle „Profilumschaltung“. So bleiben deine Hair-Trigger und analogen Trigger für das jeweilige Genre optimiert, ohne dass du die Einstellungen jedes Mal manuell ändern musst.

Du kannst Tasten neu belegen, Voreinstellungen für verschiedene Spiele festlegen und vieles mehr.

Und damit dir keine der Joy-Con-Funktionen entgeht, stehen dir weiterhin zwei Motoren zur Verfügung, die HD-Rumble auf der Switch unterstützen, sowie ein 6-Achsen-Gyroskop für präzise Bewegungssteuerung.

Außerdem erhalten Sie eine beträchtliche 1000-mAh-Akku insgesamt, sodass es eine ganze Weile durchhält, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Dank seiner robusten Konstruktion und der hochwertigen Materialien hält das GameSir G8 Plus ist auf Langlebigkeit ausgelegt und damit eine hervorragende Wahl als eines der Die besten Switch-Controller.

Vorteile Nachteile ✅ Ein erschwinglicher Preis für alles, was es zu bieten hat ✅ Beeindruckende Anpassungsmöglichkeiten; ABXY-Tastenbelegung und Anpassung der Stick-Caps ✅ Umschaltbare Trigger; Hair-Trigger für Ego-Shooter und Analog-Trigger für Rennspiele ✅ Beeindruckende Softwareanpassung ✅ Lange Akkulaufzeit ❌ Der schwerste Controller auf der Liste, aber dennoch bequem bei längerem Gebrauch

Fazit – Der GameSir G8 Plus ist ein beeindruckender kabelloser Controller für die Switch und mobile Geräte, insbesondere was die Anpassungsmöglichkeiten, die Haptik und die Beibehaltung der meisten Funktionen der Switch-Joy-Con-Controller betrifft.

7. abxylute S9 in Standardgröße [Der beste hochwertige Controller für Mobilgeräte]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Kabelgebunden) USB-C (Drahtlos) Bluetooth Verfügt es über programmierbare Tasten? Ja (2 frei belegbare Rücktasten) Ist RGB-Beleuchtung enthalten? No Joystick-Typ Hall-Effekt-Daumensticks Gewicht 250 g / 0,55 lbs Gerätekompatibilität iPhone 15-Serie und neueres iPad Mini (6./7. Generation) Die meisten Android-Geräte Tablets bis zu 8,8 Zoll Ist die Software verfügbar? Ja (Abxy Game App)

The abxylute S9 Controller in Standardgröße gilt aus mehreren wichtigen Gründen als der hochwertigste Controller auf der Liste. Im Gegensatz zu anderen teleskopierbaren mobilen Controllern ist der abxylute S9 unterstützt sowohl USB-C-Anschlüsse als auch Bluetooth.

Auch im Bluetooth-Modus muss noch ein USB-C-Kabel zur Stromversorgung angeschlossen werden, doch dank seiner Vielseitigkeit lässt es sich auch mit größeren Tablets und PCs verwenden.

Was die Hardware betrifft, so ist die abxylute S9 verfügt über die hochwertigsten Komponenten, die man sich vorstellen kann: Joysticks in Standardgröße mit Hall-Effekt, lineare Trigger mit Hall-Effekt, 2 programmierbare Rücktasten, Zweirotor-Motoren, 6-Achsen-Gyroskop, und vieles mehr.

Pro-Tipp Für Wettkampfschützen oder Spiele mit vielen Kombinationsbefehlen empfiehlt es sich, eine der hinteren Tasten als „Makro-Umschalter“ zu belegen, mit dem man während des Spiels zwischen voreingestellten Konfigurationen wechseln kann. So muss man das Spiel nicht mehr unterbrechen und die Tastenbelegung manuell anpassen.

Im Grunde genommen: Wenn man alle bisher vorgestellten Controller kombiniert, erhält man den abxylute S9, was ihn meiner Meinung nach zu einem ernstzunehmenden Anwärter auf den Titel des besten Controllers für Mobilgeräte macht. Ehrlich gesagt war ich total begeistert davon, wie solide und hochwertig er sich in der Hand anfühlt. Jeder Tastendruck und jede Joystick-Bewegung hat ein angenehmes Gewicht und reagiert direkt.

In der Hand liegt der Controller dank seines breiten, geschwungenen Griffs und der rutschfesten Oberfläche sehr hochwertig. Die Tasten reagieren direkt, und mit einem Gewicht von nur 250 Gramm damit es auch bei längeren Sitzungen bequem ist.

Und wenn Sie Wert auf Individualisierung legen, können Sie das Steuerkreuz je nach Spiel gegen zwei andere Optionen austauschen sowie 2 zusätzliche Joystick-Höhen für Ihren Komfort.

Ganz zu schweigen von der Begleit-App „abxy game“, die dir volle Kontrolle über Tastenbelegung, Joystick-Empfindlichkeit und Trigger-Einstellungen, einen integrierten Game-Launcher und vieles mehr bietet.

Vorteile Nachteile ✅ Vielseitig; USB-C- und Bluetooth-Konnektivität ✅ Vollständig anpassbar; austauschbare Joysticks, Frontblende, Steuerkreuze und Tasten ✅ Hochwertige Hardware, erschwinglicher Preis ✅ Umfassende Begleit-App für vollständige Kontrolle ✅ Präzise und langlebige Hall-Effekt-Joysticks und Trigger ❌ Verfügt über Folientasten, ist aber dennoch reaktionsschnell und liegt gut in der Hand

Fazit – Der abxylute S9 in Standardgröße-Controller ist das Komplettpaket. Er bietet die beste Hardware, USB-C- und Bluetooth-Konnektivität sowie eine angenehme Haptik – und das zu einem unschlagbaren Preis.

8. Black Shark hat groß gewonnen [Der beste PUBG Mobile-Controller]

Technische Daten Details Verbindungstyp Keine Verbindung (Plug-and-Play) Verfügt es über programmierbare Tasten? No Ist RGB-Beleuchtung enthalten? No Joystick-Typ Keine Gewicht 0,067 Pfund Gerätekompatibilität Android-Geräte und iPhones Ist die Software verfügbar? No

Für eingefleischte PUBG Mobile-Fans ist das Black Shark hat groß gewonnen Der Controller ist eine erstklassige Wahl.

Wie ihr wisst, unterstützt PUBG Mobile keine Controller, aber Trigger-Controller für Smartphones wie der Großer Sieg Um diese Einschränkungen zu umgehen, stehen dir physische Auslöser zum Zielen und Schießen zur Verfügung. Ich fand es toll, echte, reaktionsschnelle Auslöser zu haben, da das Zielen und Schießen auf dem Handy dadurch viel weniger frustrierend war.

Es benötigt weder Strom noch eine Verbindung; befestige es einfach an der Seite deines Handys und schon kann es losgehen. Passe deine Ziel- und Schuss-Tasten an die beiden Eingabepositionen der Silikonpads an, und schon hast du zwei zuverlässige Auslöser aus Zinklegierung, die dein PUBG Mobile-Erlebnis optimieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Richte die Triggerpositionen leicht auf deine stärksten Finger aus und passe die Touch-Empfindlichkeit im Spiel entsprechend an. Dadurch kannst du pro Schuss Millisekunden einsparen, was sich in spannenden Ranglistenspielen summiert

The Großer Sieg nutzt eine Zinklegierung, die mit einem Draht aus einer Kupfer-Silber-Legierung verbunden ist, um Druckbewegungen auf den Auslöser in physische Berührungen des Bildschirms umzuwandeln. Dank der Konstruktion mit mechanischen Mikroschaltern können Sie sich auf die Langlebigkeit des Geräts verlassen – es wird Sie nicht im Stich lassen.

Der Griff selbst liegt angenehm in der Hand, und dank des Abstands bleibt die Ergonomie auch bei stundenlangem Gebrauch optimal.

In Anbetracht dessenPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Da das Gerät selbst keine Controller unterstützt, ist der BIGBIG WON-Controller die nächstbeste Lösung.

Vorteile Nachteile ✅ Einfach zu bedienen; Plug-and-Play ✅ Robuste Konstruktion mit mechanischen Schaltern ✅ Knackige und reaktionsschnelle Abzüge ✅ Vertiefung zum Schutz vor Kratzern und Beschädigungen ✅ Kompatibel mit Handyhüllen für mehr Komfort ❌ Hat nur Auslösetasten, eignet sich aber perfekt für PUBG Mobile

Fazit – The Black Shark hat groß gewonnen Der Trigger-Controller wird Ihr PUBG Mobile-Spielerlebnis mit seinen taktilen und robusten Triggern in einem äußerst kompakten Format revolutionieren.

9. SteelSeries Stratus+ [Der beste Mobile-Controller für PC-Gamer]

Technische Daten Details Verbindungstyp (Drahtlos) Bluetooth für Android/Chromebook (Kabelgebunden) USB-C für Windows Verfügt es über programmierbare Tasten? No Ist RGB-Beleuchtung enthalten? No Joystick-Typ ALPS-Analog-Sticks Gewicht 244 Gramm / 0,54 Pfund Gerätekompatibilität Android-Geräte, Chromebooks, PCs Ist die Software verfügbar? No

Zu guter Letzt haben wir den besten Controller sowohl für Mobilgeräte als auch für PCs, den SteelSeries Stratus+. Was Telefon-Controller angeht, so ist der Stratus+ hat die vertraute Form eines Konsolen-Controllers, der perfekt in der Hand liegt.

Als ich das Ding in der Hand hielt, hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich könnte einen ganzen Marathon durchziehen – keine ungünstigen Winkel, keine Krämpfe in den Händen, nur pure Konzentration auf das Spiel.

Pro-Tipp Probieren Sie beim PC-Gaming den kabelgebundenen USB-C-Modus mit hochsensiblen Einstellungen im Spiel aus. Dadurch werden mögliche Bluetooth-Verzögerungen vermieden, was das Stratus+ sich fast nicht von einem kabelgebundenen Controller in Konsolenqualität unterscheiden.

Mit der mitgelieferten Handyhalterung können Sie Ihr Android-Gerät befestigen und über Bluetooth verbinden. Die Stratus+ unterstützt Bluetooth-Konnektivität für Android-Geräte und Chromebooks nativ und lässt sich über eine kabelgebundene USB-C-Verbindung an einen PC anschließen.

Das Beeindruckendste an dem Controller ist die Akkulaufzeit; mit einer einzigen Ladung hält er unglaubliche90 Stunden,und dafür nur 15 Minutenbringt dir12 Stunden Betriebsdauer. Damit ist das größte Problem bei kabellosen Controllern gelöst, nämlich der hohe Batterieverbrauch, der Stratus+ lässt sich unglaublich gut fahren.

Die Trigger des Controllers sind mit Hall-Effekt-Magnetsensoren ausgestattet, wodurch sie reaktionsschnell, präzise und langlebig sind.

Ein kleiner Nachteil ist jedoch, dass es sich bei den Analogsticks um Standard-Sticks von ALPS handelt, die zwar nicht so langlebig sind wie Hall-Effekt-Sticks, meiner Erfahrung nach aber dennoch langfristig gut halten sollten.

Vorteile Nachteile ✅ Lange Akkulaufzeit; bis zu 90 Stunden ✅ Robuste und reaktionsschnelle Hall-Effekt-Sensoren ✅ Vielseitig; Unterstützung für Bluetooth- und Kabelverbindungen ✅ Im Vergleich zu anderen Smartphone-Steuerungen sehr preiswert ✅ Bequemes, ergonomisches Design ❌ Verwendet weniger langlebige ALPS-Sticks, ist aber dennoch sehr strapazierfähig und für den Langzeitgebrauch geeignet

Fazit – The SteelSeries Stratus+Dank seiner vertrauten und ergonomischen Form sowie seiner beeindruckenden Akkulaufzeit ist er ein fantastischer Controller für mobile Spieler und PC-Gamer gleichermaßen.

Die wichtigsten Merkmale des besten mobilen Controllers

Die Anschaffung eines Controllers für Handyspiele ist eine Entscheidung, bei der es auf viele Details ankommt; du solltest berücksichtigen, welche Art von Spielen du spielen möchtest. Willst du voll und ganz auf Handyspiele setzen? Benötigst du einen speziellen Controller für Cloud-Gaming-Dienste wie Xbox Cloud-Gaming oder PlayStation Remote Play?

Je nach diesen Faktoren kann der „beste“ Controller für Handyspiele für Sie ein anderer sein:

1. Konnektivität

Bluetooth:

Telefon-Fernbedienungen, die eine Bluetooth-Verbindung nutzen, sind unglaublich praktisch und bieten kabellose Freiheit.

Ein kabelloser Controller kann auf anderen Geräten wie größeren Tablets und PCs sowie als Konsolen-Controller, beispielsweise für die Nintendo Switch, verwendet werden.

Da es sich um eine drahtlose Bluetooth-Verbindung handelt, kann es zu Verzögerungen kommen. Außerdem muss das Gerät separat aufgeladen werden, und man muss sich um die Akkuverwaltung kümmern.

Kabelgebunden (USB-C):

Kabelgebundene Controller verfügen über einen USB-C-Anschluss für eine direkte Verbindung mit Ihrem Gerät, wodurch Eingabeverzögerungen und Latenzprobleme auf ein Minimum reduziert werden.

Außerdem haben sie keinen separaten Akku und werden über dein Handy mit Strom versorgt, sodass man sie bequemer mitnehmen kann.

2. Bedienelemente und Eingaben

Kategorie Wichtige Punkte Analogsticks Reaktionsschnelle und präzise Analogsticks sorgen für eine flüssige Kamerasteuerung und Bewegung. Neben der Präzision solltest du auch die Totzonen und die Empfindlichkeit der Analogsticks berücksichtigen. Die Totzonen beeinflussen, wie weit du die Sticks bewegen musst, damit eine Eingabe registriert wird. Die Empfindlichkeit gibt an, wie stark die Bewegung im Spiel auf die Bewegung des Sticks reagiert. Für eine längere Lebensdauer solltest du nach Controllern mit Hall-Effekt-Analogsticks suchen, die gegen Stick-Drift geschützt sind. Stick-Drift führt dazu, dass der Controller von selbst Bewegungen ausführt, was das Spielerlebnis beeinträchtigt. Schaltflächen Die Anordnung, Größe und der Abstand der Tasten sind entscheidend für ein angenehmes Spielerlebnis. Richtig positionierte und dimensionierte Tasten verhindern zudem Fehlbedienungen. Reaktionsschnelle Schultertasten und Trigger sind für viele Spiele wichtig, insbesondere aber für Ego-Shooter. Achte auf Controller mit mechanischen Tasten anstelle von Membrantasten. Mechanische Tasten wie beim ASUS ROG Tessen fühlen sich beim Drücken taktiler an, sind klickiger und haben einen kürzeren Auslöseweg für sofortige Reaktionen. Steuerkreuz D-Pads sind für 2D-Spiele wie Plattformspiele, Kampfspiele und die Emulation von Retro-Spielen unverzichtbar. Ein gutes D-Pad kann in puncto Genauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit den entscheidenden Unterschied ausmachen. Freischwebende D-Pads bieten einen größeren Bewegungsspielraum und mehr Flexibilität, gehen jedoch zu Lasten der Präzision, während D-Pads im Kreuzdesign zwar ein solides Feedback bieten, sich bei der Eingabe diagonaler Richtungen jedoch manchmal schwergängiger anfühlen können. Such dir einen mobilen Gamecontroller mit einem D-Pad, das für die Spiele geeignet ist, die du gerne spielst. Auslöser Die Trigger deines Handyspiel-Controllers spielen eine wichtige Rolle für deine Leistung. Ein zuverlässiges Trigger-Layout ermöglicht ein präziseres und befriedigenderes Spielerlebnis. Es gibt zwei Arten von Triggern: analoge Trigger und digitale Trigger. Digitale Trigger registrieren nur einen Eingabezustand: ob du sie gedrückt hast oder nicht. Sie eignen sich für „einfachere“ Handyspiele, die keine Feinsteuerung erfordern, wie z. B. Ego-Shooter. Analoge Trigger verfügen über einen Eingabebereich, der je nach ausgeübter Druckstärke variiert. Sie sind ideal für Spiele, die eine Feinsteuerung erfordern, wie z. B. Rennspiele zur Steuerung von Beschleunigung und Bremsen. Ein kürzerer Triggerweg bedeutet, dass Eingaben schneller registriert werden, während ein längerer Triggerweg dir mehr Kontrolle bietet. Eine höhere Empfindlichkeit bedeutet, dass du bei leichtem Druck die maximale Leistung erzielst, während eine niedrigere Empfindlichkeit einen vollständigen Druck erfordert, um die maximale Leistung zu erzielen. Weitere Schaltflächen Zieh Controller mit zusätzlichen Tasten wie den GameSir G8 Plus in Betracht, um mehr Anpassungsmöglichkeiten zu haben. Du kannst die zusätzlichen Tasten nach deinen Wünschen programmieren und hast so weitere Möglichkeiten, die Karte aufzurufen, eine Granate zu werfen, Spielstatistiken zu überprüfen usw. Zusätzliche Tasten eignen sich hervorragend für Spiele wie „Diablo Immortal“, die viele Eingaben erfordern, die bei anderen mobilen Controllern und Touchscreen-Steuerungen möglicherweise fehlen.

3. Kompatibilität mit Mobiltelefonen und Größe

Berücksichtigen Sie die Größe Ihres Smartphones und die Kompatibilität mit dem Controller.

Die meisten ausziehbaren Gaming-Controller lassen sich beliebig verlängern und passen auf die meisten kompatiblen Geräte (Android/iOS) sowie sogar auf einige Tablets, wobei die meisten für Geräte mit einer maximalen Größe von etwa 21 cm ausgelegt sind.

Wenn Sie einen Controller im Konsolenstil bevorzugen, bietet sich ein aufsteckbarer Controller wie der Bcofo Bluetooth Wireless an.

4. Akkulaufzeit

Wenn Sie sich einen kabellosen Bluetooth-Controller zulegen, ist die Akkulaufzeit ein wichtiger Faktor, den Sie berücksichtigen sollten.

Die angegebene Akkulaufzeit gibt an, wie lange du spielen kannst, ohne aufladen zu müssen. Wenn du längere Spielsitzungen planst, solltest du Controller mit langer Akkulaufzeit in Betracht ziehen, wie zum Beispiel den SteelSeries Startus+.

Besorg dir einen kabelgebundenen Controller, wenn es dir nichts ausmacht, den Akku deines Handys zur Stromversorgung des Controllers zu nutzen.

5. Ergonomie und Komfort

Die Form des Griffs entscheidet darüber, wie bequem er bei langen Gaming-Sessions in der Hand liegt.

Mobile Gaming-Controller können in größeren Händen etwas eng anliegen. Für einen bequemeren Halt in der Hand sollten Sie Controller mit breiteren Griffen in Betracht ziehen, wie beispielsweise den abxylute S9.

Das Gewicht ist ein weiterer wichtiger Aspekt: Ist das Gerät zu schwer, wird das Halten schnell ermüdend, ist es zu leicht, wirkt es „billig“. Y

Für einen besseren Halt eignen sich Controller wie der GameSir G8 Plus mit rutschfester, strukturierter Oberfläche hervorragend, da sie bequem in der Hand liegen und nicht aus der Hand rutschen.

6. Software und Anpassung

Die meisten der in der Liste aufgeführten Handysteuerungen verfügen zudem über eine zugehörige App oder Software, die Anpassungsmöglichkeiten bietet, wie beispielsweise der Razer Kishi Ultra und der ELO Vagabond.

Diese Apps dienen als Spiel-Launcher oder bieten Anpassungsmöglichkeiten wie die Neuzuweisung bzw. Programmierung von Tasten, die Einstellung der Empfindlichkeit von Triggern und Analogsticks sowie die Erstellung individueller Profile für deine Lieblingsspiele auf dem Handy.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Controller für Mobilgeräte?

Dank seiner hochwertigen Haptik, der beeindruckenden Hardware und seines Gesamtdesigns mit RGB-Chroma-Beleuchtung ist der Razer Kishi Ultra einer der besten mobilen Controller, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Er liegt fantastisch in der Hand und ist ergonomisch gestaltet und lässt sich über den USB-C-Anschluss sogar mit PCs oder größeren Tablets verbinden.

So verbindest du den Controller mit CoD Mobile

Um einen Controller für CoD Mobile anzuschließen, musst du den Controller über den USB-C-Anschluss am Controller anschließen oder ihn bei kabellosen Controllern über Bluetooth koppeln. Öffne anschließend CoD Mobile > tippe auf das Zahnrad-Symbol > wähle den Reiter „Controller“ > tippe auf „Einstellungen“ > aktiviere den Schalter „Controller-Unterstützung aktivieren“.

Kann man PUBG mit einem Controller spielen?

Nein, PUBG Mobile unterstützt offiziell keine Controller. Du kannst dir jedoch Controller wie den Black Shark hat groß gewonnen ansehen, bei dem es sich um einen Aufsteckclip handelt, der als Trigger für die Bildschirmsteuerung dient und so das Zielen und Schießen vereinfacht.

Welche Handyspiele unterstützen Controller?

Viele Handyspiele unterstützen Controller, wie beispielsweise „Genshin Impact“, „Diablo Immortal“, „Zenless Zone Zero“, „Dead Cells“, „CoD Mobile“ und „Stardew Valley“. Das gilt jedoch nicht für alle Spiele, wie zum Beispiel „PUBG Mobile“. Im App Store gibt es ein Symbol mit der Aufschrift „Controller unterstützt“. Andernfalls solltest du in der Beschreibung im App Store oder online nachsehen, ob die Controller-Unterstützung erwähnt wird.

Wie verbindet man einen PS5-Controller mit dem Smartphone?

Um einen PS5-Controller mit deinem Smartphone zu verbinden, halte die Tasten „Create“ und „PlayStation“ gedrückt, bis die LED blinkt. Rufe die Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones auf, wähle den Controller aus, um ihn zu koppeln, und stelle die Verbindung her.

Wie verbindet man einen Xbox-Controller mit dem Smartphone?

Um einen Xbox-Controller mit einem Smartphone zu verbinden, schalte den Controller ein und halte die „Pair“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bevor du sie loslässt. Überprüfe die Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones und wähle den Controller aus, um ihn zu koppeln und eine Verbindung herzustellen.