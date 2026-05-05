Das beste VPN für Gaming (niedriger Ping): Verringere die Latenz und vermeide Verzögerungen

Das beste VPN für Gaming mit niedrigem Ping zu finden, ist zwar eine große Herausforderung, aber durchaus möglich. Diese Dienste optimieren aktiv Ihren Verbindungsweg zu den Spielservern und reduzieren so unnötige Routing-Sprünge, die zu Latenz führen.

Ich habe Dutzende von Gaming-VPNs getestet, während ich alles Mögliche gespielt habe, von Counter-Strike 2 to Bewertung to League of Legends in verschiedenen Regionen. Die meisten VPNs verursachten eine höhere Latenz und verschlechterten das Spielerlebnis. Einige wenige verbesserten meine Verbindung tatsächlich, indem sie den Datenverkehr effizienter leiteten als der Standardweg meines Internetanbieters.

In diesem Leitfaden werden 5 VPNs vorgestellt, die bei Tests im realen Spielverlauf durchweg niedrigere Ping-Werte lieferten.

Meine Top 5 der besten VPNs für Gaming (niedrige Ping-Zeiten)

Ich habe diese VPNs im Rahmen von Hunderten von Stunden Wettkampfspielen in verschiedenen Titeln und Serverregionen getestet. Fünf Dienste stachen besonders hervor, da sie den Ping im Vergleich zu ungeschützten Verbindungen tatsächlich reduzierten und nicht nur den Latenzverlust minimierten, den die meisten VPNs verursachen.

NordVPN – Bietet die geringsten Ping-Schwankungen aller von mir getesteten VPNs. Das NordLynx-Protokoll hält den Latenz-Overhead auf regionalen Servern unter 20 ms, und das umfangreiche Netzwerk gewährleistet optimierte Verbindungen zu allen wichtigen Gaming-Zentren von Nordamerika bis Südostasien. Proton VPN – Die VPN-Accelerator-Technologie ist speziell auf die Gaming-Leistung im Plus-Tarif ausgerichtet. Im kostenlosen Tarif können Sie die Ping-Verbesserungen testen, bevor Sie sich festlegen, und Datenschutzmaßnahmen mit Sitz in der Schweiz sorgen dafür, dass Ihre Daten geschützt bleiben, ohne dass die Leistung darunter leidet. CyberGhost VPN – Bietet ein großes, weltweit verteiltes Servernetzwerk mit speziellen Streaming- und Gaming-Servern für optimale Leistung. Benutzerfreundliche Apps und starke Verschlüsselung sorgen für eine sichere Verbindung und gewährleisten gleichzeitig stabile Geschwindigkeiten in vielen Regionen.

Diese drei Dienste zeigten in meinen Tests messbare Verbesserungen bei den Ping-Werten. Im Folgenden gehe ich auf jeden einzelnen Dienst ein und stelle dabei konkrete Latenzmessungen, die Routing-Leistung in verschiedenen Regionen sowie Beobachtungen aus dem tatsächlichen Spielgeschehen in Wettkämpfen vor.

Das beste VPN für Gaming (niedrige Ping-Zeiten): 5 leistungsgeprüfte Lösungen

Jede Analyse umfasst: die gemessene Ping-Leistung in verschiedenen Regionen, die Latenzstabilität bei längeren Spielsitzungen, die Serverabdeckung für Gaming-Hubs, die Verbindungsstabilität bei Wettkämpfen, relevante Sicherheitsfunktionen sowie detaillierte Leistungsbeobachtungen. Werten Sie die Daten aus, vergleichen Sie meine Testergebnisse und wählen Sie das Angebot, das Ihren Gaming-Prioritäten am besten entspricht.

1. NordVPN [Der niedrigste Ping führt insgesamt zu einer Verbesserung]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich ca. 300 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Bedrohungsschutz, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Ping-Leistung beim Gaming 8–12 ms zusätzliche Latenz auf regionalen Servern, optimiertes Routing zu den wichtigsten Gaming-Knotenpunkten, minimale Ping-Schwankungen Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Während meiner Wettkampfsessions mit NordVPN, waren die Ping-Unterschiede vernachlässigbar. Ich habe mich während des Spielens mit Servern in Frankfurt verbunden Bewertung auf EU West und hielt den Ping konstant bei 28–32 ms – nur 9 ms langsamer als meine reine Verbindung. Das fällt während des Spiels nicht auf. Dieses Muster zeigte sich bei jedem Spiel, das ich getestet habe. Also, NordVPNist dasDas beste VPN für Gaming, Punkt.

Das NordLynx-Protokoll macht den Unterschied. Es basiert auf WireGuard, wurde jedoch optimiert durch Nord„Das Entwicklerteam hat das System speziell auf Geschwindigkeit ausgelegt, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Herkömmliche VPN-Protokolle wie OpenVPN verursachen leicht eine Verzögerung von 25 bis 50 ms.“ NordLynx hält den Verwaltungsaufwand auf ein Minimum, was sich direkt in einem niedrigeren Ping im Spiel niederschlägt.

Pro-Tipp Wähle Server aus, die geografisch am nächsten an deinen Ziel-Spielservern liegen, und nicht nur an deinem physischen Standort. Spielst du von Kalifornien aus auf Spielservern im Westen der USA? Wähle dann Los Angeles oder San Francisco NordVPN Server. Spielst du von Großbritannien aus auf EU-Servern? Von Manchester oder London aus ist die Verbindung besser als über Paris oder Amsterdam.

The Das riesige Servernetzwerk bietet die für Spiele entscheidende Flexibilität beim Routing. Wenn ein Server zu Spitzenzeiten überlastet ist, können Sie auf alternative Standorte in derselben Region umschalten. Ich habe dies in den Abendstunden getestet, wenn alle online sind – der Wechsel von einem Server zum anderen sorgte für einen konstanten Ping, als der erste Server eine erhöhte Latenz zeigte.

Split-Tunneling hat die Art und Weise verändert, wie ich meine Gaming-Ausrüstung verwalte. I StraßeLeague of Legends über das VPN für einen optimierten Ping, während Discord, Spotify und Chrome weiterhin über meine normale Verbindung laufen. Die Sprachkommunikation bleibt dank fehlender Komprimierung kristallklar, und mein Gameplay profitiert weiterhin von der optimierten VPN-Routenführung. Das ist die ideale Konfiguration für kompetitive Teamspiele.

Der Schutz vor Bedrohungen läuft automatisch, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Es blockiert bösartigen Datenverkehr und filtert DDoS-Angriffe heraus, bevor sie Ihre Verbindung erreichen. Für Wettkampfspieler, Streamer oder alle, die in Gaming-Communities präsent sind, ist dieser Schutz von entscheidender Bedeutung. Ihre echte IP-Adresse bleibt verborgen, wodurch gezielte Angriffe verhindert werden, die Ihren Ping in die Höhe treiben oder die Verbindung komplett unterbrechen.

Die Downloads von Patches liefen auch bei größeren Releases mit voller Geschwindigkeit weiter. Ich habe dies während Apex Legends regelmäßige Updates und eine konstante Geschwindigkeit von über 280 Mbit/s. Der Download großer Spiele wird nicht zum Engpass, wenn du direkt nach Abschluss der Wartungsarbeiten spielen möchtest.

Vorteile Nachteile ✅ NordLynx sorgt für Ping-Anstiege von unter 20 ms auf Servern in der Nähe ✅ Über 9.000 Server sorgen für eine optimierte Routenführung in alle wichtigen Gaming-Regionen ✅ Dank Split-Tunneling läuft der Voice-Chat über eine direkte Verbindung, um eine klare Sprachqualität zu gewährleisten ✅ Der Schutz vor Bedrohungen verhindert DDoS-Angriffe, die zu einem sprunghaften Anstieg der Latenz führen ✅ Hohe Download-Geschwindigkeiten führen nach Patches nicht zu Verzögerungen beim Spielen ❌ Die monatlichen Preise liegen im Premium-Segment und sind nicht rabattfähig

Fazit: Es zeigte durchweg die geringsten Ping-Schwankungen bei allen von mir getesteten Spielen und Regionen. Wenn du Ranglistenspiele bestreitest und jede Millisekunde zählt, ist dies das VPN, das dich nicht ausbremst.

★ Ein niedrigerer Ping verbessert die Gesamtleistung NordVPN Besuchen Sie NordVPN

2. Proton VPN [Die beste kostenlose Option zum Testen der Low-Ping-Leistung]

Funktion Details Server Über 14.000 Server in über 120 Ländern Geschwindigkeit ~248 Mbit/s im Durchschnitt Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (für zensierte/eingeschränkte Netzwerke) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, DNS- und IPv6-Leckschutz, Secure Core Multi-Hop, Forward Secrecy Datenschutz Sitz in der Schweiz, geprüfte No-Logs-Richtlinie, ausschließlich RAM-basierte Infrastruktur Ping-Leistung beim Gaming VPN Accelerator optimiert das Gaming im Plus-Tarif, kostenloser Tarif zur risikofreien Testphase, Stealth-Protokoll für eingeschränkte Netzwerke Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Proton VPN„Das kostenlose Angebot beseitigt das finanzielle Risiko beim Testen, ob es gute Ping-Werte für Spiele bietet“. Das ist von unschätzbarem Wert für Nutzer, die sich fragen, ob VPN-Routing in ihrer speziellen ISP-Situation Abhilfe schafft. Die kostenlosen Server decken 10 Länder ab, und obwohl man keine bestimmten Server manuell auswählen kann, verbindet die App einen automatisch mit den je nach Auslastung optimalen Optionen.

Die kostenlose Version eignet sich gut für Gelegenheitsspiele, stößt jedoch zu Spitzenzeiten, wenn die Serverauslastung steigt, an ihre Grenzen. Wenn du kurze Matches spielst oder Verbesserungen bei der Latenz testest, funktioniert sie einwandfrei. Für ernsthaftes Wettkampf-Gaming, bei dem ein konstant niedriger Ping erforderlich ist, ist das Plus-Abonnement jedoch unverzichtbar.

Die VPN-Accelerator-Technologie der Plus-Stufe ist speziell auf die Spieleleistung ausgerichtet. Es wurde entwickelt, um den durch die VPN-Verschlüsselung üblicherweise verursachten Latenz-Overhead zu reduzieren. Bei meinen Tests mit Bewertung and Apex LegendsDer VPN-Beschleuniger hat meine Geschwindigkeiten um 20 bis 30 Mbit/s gesteigert.

Pro-Tipp Use Proton„Nutzen Sie die kostenlose Version eine Woche lang zum Testen, bevor Sie ein Upgrade durchführen. Spielen Sie Ihre wichtigsten Wettkampfsspiele zu verschiedenen Tageszeiten, um zu sehen, ob das VPN Ihre Routing-Leistung verbessert. Wenn die kostenlosen Server messbare Vorteile beim Ping bieten, schaltet ein Upgrade auf Plus den VPN-Accelerator frei, der die Leistung deutlich über die Möglichkeiten der kostenlosen Version hinaus verbessert.“

Schweizer Datenschutzrecht in Verbindung mit einer geprüften No-Logs-Richtlinie bietet einen hohen Datenschutz. Wenn Sie Geld in Spielkonten, Skins, Saisonpässe und den Aufbau des Kontowerts investieren, ist es wichtig zu wissen, dass Ihre Verbindungsdaten nicht protokolliert oder verkauft werden. Proton„s Transparenzberichte und unabhängige Prüfungen bestätigen die Angaben zum Datenschutz. Es steht auf meiner Liste der best VPNsaus gutem Grund.

Das Stealth-Protokoll bewältigt restriktive Netzwerke, die VPN-Datenverkehr blockieren. Schulen, Universitäten, Unternehmensnetzwerke und bestimmte Internetdienstanbieter filtern VPN-Verbindungen aktiv. Stealth tarnt Ihr VPN als normalen HTTPS-Datenverkehr, sodass Sie weiterhin auf Ihre Spiele zugreifen können, ohne die Netzwerküberwachung auszulösen. Ich habe dies im WLAN der Universität getestet, das Standard-VPN-Protokolle blockierte – Stealth hat die Einschränkungen vollständig umgangen.

The ein riesiges Servernetzwerk mit über 14.000 Servern bietet Routing-Optionen in 120 Ländern. Wichtige Gaming-Zentren in Nordamerika, Europa und Asien sind umfassend abgedeckt. Dank der großen Anzahl an Servern finden Sie alternative Routen, wenn bestimmte Server überlastet sind.

Dank der Open-Source-Architektur können Sicherheitsforscher Proton‘s Code. Für datenschutzbewusste Gamer schafft diese Transparenz ein Vertrauen, das proprietäre VPNs nicht bieten können.

Vorteile Nachteile ✅ Die kostenlose Version ermöglicht risikofreie Ping-Tests, bevor Sie sich finanziell verpflichten ✅ Schweizer Datenschutzbestimmungen und 4 unabhängige Sicherheitsprüfungen ✅ Das Stealth-Protokoll umgeht Netzwerkfilter und VPN-Sperren ✅ Der VPN-Beschleuniger optimiert die Gaming-Leistung im Plus-Tarif ✅ Open-Source-Anwendungen bieten vollständige Transparenz ❌ Die Leistung der kostenlosen Version verschlechtert sich während der abendlichen Spielzeiten erheblich

Fazit: Mit der kostenlosen Version können Sie zunächst ohne Kosten prüfen, ob sich die Ping-Werte verbessern. Wenn dies in Ihrem Fall funktioniert, erhalten Sie durch ein Upgrade auf Plus Zugang zu echten Gaming-Optimierungen. Die Datenschutzstandards sind hervorragend, und der Preis ist angemessen.

★ Die beste kostenlose Option zum Testen der Leistung bei niedrigem Ping Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

3. CyberGhost VPN [Die beste preisgünstige Option für Gaming mit niedrigem Ping]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich ca. 300 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Schutz vor DNS-/IP-Lecks, NoSpy-Server, Option für eine eigene IP-Adresse Datenschutz Rechtsordnung Rumäniens, geprüfte No-Logs-Richtlinie, jährliche Transparenzberichte Ping-Leistung beim Gaming Dedizierte Gaming-Server in über 90 Ländern, Routing mit geringer Latenz, DDoS-resistente IP-Maskierung Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

CyberGhost VPN zeichnete sich dank seines riesigen Netzwerks als starker Anwärter auf den Titel des besten VPNs für Gaming mit niedriger Latenz aus über 11.000 Server in 100 Ländern. Diese umfangreiche Infrastruktur trägt dazu bei, Überlastungen zu verringern, und bietet Spielern mehr Serveroptionen in ihrer Nähe, was für eine stabile Latenz während Online-Spielen entscheidend ist.

Während meiner Tests, CyberGhost zeigte eine solide Leistung mit einem verzeichneten Durchsatz von rund Über 600 Mbit/s und eine Latenz von nur ca. 25 ms in Testumgebungen. Diese Werte haben sich auch im Wettkampf-Gaming bewährt, wo niedrige Ping-Zeiten und minimale Paketverluste sich direkt auf die Reaktionsgeschwindigkeit auswirken.

CyberGhost unterstützt moderne VPN-Protokolle wie WireGuard, OpenVPN und IKEv2, was Flexibilität zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit bietet. Insbesondere WireGuard ist auf schnellere Verbindungen und einen geringeren Overhead ausgelegt, was vor allem Spielern zugute kommt, die auf der Suche nach dem besten VPN für ein Gaming-Erlebnis mit niedrigen Ping-Werten sind.

Pro-Tipp Verbinde dich immer mit dem nächstgelegenen verfügbaren Server oder einem Server in der Nähe des Rechenzentrums des Spiels – die Entfernung wirkt sich direkt auf die Latenz aus, und die Wahl des richtigen Servers kann deinen Ping sogar noch deutlicher verbessern als ein Wechsel des VPN-Anbieters.

Was die Sicherheit betrifft, CyberGhostVerwendungszweckestarke Verschlüsselung und umfasst Funktionen wie eine Kill-Switch und No-Logs-Richtlinie. Diese Schutzmaßnahmen sorgen dafür, dass Ihre Verbindung privat bleibt, und verhindern gleichzeitig plötzliche Verbindungsabbrüche, die das Spiel unterbrechen oder Ihre echte IP-Adresse während Online-Sitzungen offenlegen könnten.

Was die Spieleleistung angeht, so ist das speziell für Spiele optimierte Server hat einen spürbaren Unterschied gemacht. In Kombination mit einer 10-Gbit/s-Serverinfrastruktur und intelligentem Routing hatte ich in rasanten Multiplayer-Matches weniger Lag-Spitzen und eine gleichmäßigere Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Gaming-Server in über 90 Ländern für Verbindungen mit geringer Latenz ✅ Mit über 11.000 Servern stehen Ihnen zahlreiche Optionen zum Wechseln der Region zur Verfügung ✅ WireGuard sorgt für schnelle, stabile Verbindungen bei langen Gaming-Sessions ✅ Durch IP-Maskierung wird Ihre echte Adresse vor gezielten DDoS-Angriffen geschützt ✅ 45-tägige Geld-zurück-Garantie ❌ Dedizierte Gaming-Server sind nur für Windows verfügbar – für Mac und Linux gibt es Standard-Server

Fazit:CyberGhost ist eine sinnvolle Wahl für Spieler, bei denen es auf die Latenz ankommt und die regionale Serverflexibilität zu einem günstigeren Preis wünschen. Dank der 45-tägigen Geld-zurück-Garantie haben Sie genügend Zeit, die Auswirkungen auf Ihren Ping gründlich zu testen, bevor Sie sich festlegen.

★ Die beste preisgünstige Option für Gaming mit niedrigem Ping CyberGhost VPN Besuchen Sie CyberGhost

4. Privater Internetzugang [Am besten geeignet für die größte Serverabdeckung beim Gaming mit niedrigen Ping-Werten]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in 91 Ländern Geschwindigkeit ~220 Mbit/s im Durchschnitt Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-128/256-Verschlüsselung, Kill Switch, MACE (Werbeblocker/Malware-Blocker), Split-Tunneling, Portweiterleitung Datenschutz Rechtsordnung der USA, unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Warrant Canary Ping-Leistung beim Gaming Spezielle Gaming-Server, Portweiterleitung für NAT-Traversal, MACE blockiert Werbung im Spiel Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Privater Internetzugang zeichnet sich als zuverlässige Wahl für das beste VPN für Gaming mit niedriger Latenz aus, vor allem dank seines riesigen Netzwerks von Über 35.000 Server in mehr als 90 LändernDa so viele Endpunkte zur Verfügung standen, fiel es mir leicht, weniger ausgelastete Server in der Nähe der von mir angestrebten Spielserver zu finden, wodurch die Latenz gering und die Verbindungen stabil blieben.

Wenn es um Leistungstests geht, PIA bietet hohe Verbindungsgeschwindigkeiten – oft bis zu 600–800 Mbit/s über WireGuard – bei Latenzwerten, die sich im mittleren 20-ms-Bereich bewegen. Das hat sich in rasanten Online-Spielen bewährt wo schon kleinste Verzögerungen die Reaktionszeit und die Genauigkeit beeinträchtigen.

Der Dienst unterstützt sowohl das WireGuard- als auch das OpenVPN-Protokoll, sodass Nutzer je nach Bedarf zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit abwägen können. Aufgrund des geringeren Overheads und des konstant niedrigen Pings war WireGuard meine erste Wahl für Spiele.

Pro-Tipp Wenn Ihre Ping-Werte schwanken, versuchen Sie, zwischen Servern in der Nähe zu wechseln, anstatt bei einem einzigen zu bleiben – unterschiedliche Routen können sich spürbar auf die Latenz auswirken, selbst innerhalb derselben Region.

Aus Sicherheitsgründen, PIAumfasststarke Verschlüsselungsoptionen (einschließlich AES-256), eine strikte No-Logs-Richtlinieund Funktionen wie eine Kill-Switch und Split-Tunneling. Diese sorgen dafür, dass Ihre Daten geschützt bleiben, ohne Ihre Verbindung während des Spiels unnötig zu verlangsamen.

Speziell für Spiele, PIADie Infrastruktur hat dem Druck standgehalten – stabiles Routing, geringer Paketverlust und Server mit hoher Kapazität Das bedeutete weniger Lags und flüssigere Multiplayer-Sessions, selbst zu Spitzenzeiten.

Vorteile Nachteile ✅ Über 35.000 Server in 91 Ländern für regionale Verbindungen mit niedriger Latenz ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen – keine Begrenzung der Geräteanzahl ✅ Portweiterleitung für NAT-Traversal in Multiplayer-Sitzungen ✅ MACE blockiert Werbung und Malware auf VPN-Ebene und sorgt so für eine reibungslosere Leistung ✅ WireGuard und AES-128 für maximale Geschwindigkeit ❌ Durchschnittsgeschwindigkeiten unter NordVPN or Surfshark auf Interkontinentalstrecken ❌ Die Benutzeroberfläche ist weniger ausgefeilt als bei hochwertigen, auf Gaming ausgerichteten Alternativen

Fazit:PIADie Serverdichte von […] verschafft dem Dienst einen Vorteil bei latenzempfindlichen Spielen, bei denen es darauf ankommt, die kürzestmögliche Verbindung zu den Spielservern zu finden. Der konfigurierbare Protokollstack und die 30-tägige Geld-zurück-Garantie machen ihn zu einer flexiblen Wahl mit geringem Risiko.

★ Ideal für die größte Serverabdeckung beim Gaming mit niedrigen Ping-Werten Privater Internetzugang Besuchen Sie PIA

5. Surfshark [Das beste VPN mit niedrigem Ping für Haushalte mit mehreren Geräten]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit ~295 Mbit/s im Durchschnitt Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, DNS-Leckschutz, CleanWeb-Werbeblocker, MultiHop-Routing, Verschleierung Datenschutz Server, die ausschließlich mit RAM arbeiten, unabhängig geprüfte Architektur, strikte No-Logs-Richtlinie Ping-Leistung beim Gaming 14–16 ms zusätzliche Latenz auf Servern in der Nähe, stabiles Routing über globale Server, unbegrenzte Anzahl von Geräten für die Optimierung im Haushalt Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark hat mich beeindruckt, wie nah seine Leistung an NordVPN obwohl sie bei Langzeitverträgen deutlich günstiger sind. Ich habe im Durchschnitt einen Anstieg der Ping-Werte um 14 bis 16 ms gemessenwährendCounter-Strike 2 Spiele auf EU-Servern – etwas mehr als Nord aber für den Wettkampf völlig akzeptabel. Der Unterschied hatte keinerlei Auswirkungen auf mein Spiel.

Die Implementierung des WireGuard-Protokolls ist solide. Die Steuerung reagiert zügig, Schüsse werden präzise registriert, und ich konnte auch bei längeren Spielsitzungen ein gleichbleibendes Timing beibehalten. Rasante Shooter erfordern einen präzisen Netzcode, und Surfshark„Das Routing verursachte keine Eingabeverzögerungen oder Synchronisationsprobleme, wie sie bei manchen VPN-Diensten auftreten.“

Die Unterstützung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten revolutioniert die Gaming-Umgebungen zu Hause. Ihre ganze Familie kann sich gleichzeitig verbinden, ohne dass Sie mehrere Abonnements erwerben müssen. Ich habe dies auf drei PCs getestet, auf denen Apex Legends, BewertungundRocket League gleichzeitig – alle behielten einen stabilen Ping bei, ohne um Bandbreite oder Verbindungsslots zu konkurrieren. Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen, lesen Sie meine ausführliche Anleitung unter So richten Sie ein VPN ein.

Pro-Tipp AktivierenSurfshark„s Add-on für statische IP-Adressen, wenn du Wettkampfspiele mit Anti-Cheat-Systemen spielst. Sich ständig ändernde IP-Adressen können in Spielen wie Bewertung, FortniteoderRainbow Six Siege, was zu Verzögerungen bei der Authentifizierung oder vorübergehenden Einschränkungen führen kann. Eine statische IP-Adresse schließt dieses Risiko vollständig aus.

SurfsharkDas Servernetzwerk des Unternehmens erstreckt sich über 100 Länder mit starker Präsenz in wichtigen Gaming-Regionen. Die Server in Tokio, Singapur und Seoul lieferten während meiner Tests im asiatisch-pazifischen Raum durchweg hervorragende Ping-Werte. Die nordamerikanischen Server in den Regionen US-Ost, US-West und Zentral zeigten eine ebenso konstante Leistung. Die Abdeckung in Europa umfasst alle wichtigen Standorte, an denen sich Gaming-Server konzentrieren.

Die CleanWeb-Filterfunktion blockiert Hintergrundprozesse, die Bandbreite beanspruchen. Wenn Sie Spiele zusammen mit Voice-Chat, Browsern und Streaming-Software nutzen, trägt das Blockieren von Werbung und Trackern wirklich dazu bei, die Verbindungen stabiler zu halten. Außerdem werden aufdringliche Werbeanzeigen beim Surfen auf Gaming-Wikis oder Strategie-Websites blockiert.

Der NoBorders-Modus ist ideal für Spieler, die mit eingeschränkten Netzwerken zu kämpfen haben. Ob an der Uni, hinter Firewalls am Arbeitsplatz, über das WLAN im Hotel oder in jeder anderen Umgebung, die VPN-Datenverkehr blockiert – NoBorders tarnt Ihr VPN als normalen HTTPS-Datenverkehr. So bleiben Ihre Spiele trotz aller Netzwerkeinschränkungen zugänglich.

Die Verbindungsstabilität blieb auch bei ausgedehnten Spielsitzungen konstant. Ich habe gespielt League of Legends unzählige Male über 6 Stunden lang und Ich habe noch nie zufällige Verbindungsabbrüche oder plötzliche Latenzspitzen erlebt. Diese Zuverlässigkeit ist entscheidend, wenn man mitten in Ranglistenspielen steckt und sich keine technischen Unterbrechungen leisten kann.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräten – ideal für Familien und Spieler, die auf verschiedenen Plattformen spielen ✅ Preisgünstige Langzeitpreise unter 2 $ pro Monat ✅ Starke Serverpräsenz in allen wichtigen Gaming-Regionen ✅ CleanWeb reduziert den Bandbreitenverbrauch von Hintergrundanwendungen ✅ NoBorders umgeht restriktive Netzwerkumgebungen nahtlos ❌ Bei interkontinentalen Verbindungen ist die Ping-Zeit höher als bei Nord

Fazit: Es bietet eine überzeugende Leistung mit niedrigen Ping-Werten zu einem günstigen Preis. Ideal für Gamer, die eine wettbewerbsfähige Latenz ohne Premium-Kosten wünschen, oder für Haushalte mit mehreren Spielern, die gleichzeitige Verbindungen benötigen.

★ Das beste preisgünstige VPN für Gaming mit niedrigem Ping Surfshark Besuchen Sie Surfshark

Warum sollte man für Spiele mit niedrigem Ping ein VPN nutzen?

Wenn man versteht, wie sich VPNs tatsächlich auf die Latenz beim Gaming auswirken, lässt sich besser einschätzen, ob sie in Ihrer konkreten Situation von Nutzen sind. VPNs sind keine Wundermittel – sie funktionieren nur unter bestimmten Umständen.

Vorteil Warum das wichtig ist Was das für die Gaming-Branche bedeutet Optimierte Routenführung Das Routing des Internetdienstanbieters nimmt ineffiziente Wege Ein VPN kann direktere Routen bieten und so den Ping in bestimmten Fällen um 20 bis 40 ms verringern Geringere Latenzspitzen Netzwerküberlastung führt zu schwankenden Ping-Werten Das VPN-Routing über weniger ausgelastete Pfade gleicht Schwankungen bei der Latenz aus Umgehung der Drosselung Internetdienstanbieter stufen den Datenverkehr von Online-Spielen manchmal als weniger wichtig ein Verschlüsselter Datenverkehr verhindert eine gezielte Drosselung der Bandbreite zu Spitzenzeiten Netzwerkstabilität Eine unzureichende ISP-Infrastruktur führt zu Paketverlusten Durch VPN-Routing lassen sich problematische Netzwerksegmente auf der Strecke Ihres Internetanbieters umgehen Schutz vor Angriffen E-Sport zieht DDoS-Angriffe an Ein VPN verbirgt Ihre echte IP-Adresse und verhindert so direkte Angriffe, die zu einem Anstieg der Latenz führen Einschränkungen umgehen Netzwerke können das Spielen blockieren oder einschränken Ein VPN verschleiert den Datenverkehr, sodass Spiele auch bei eingeschränkten Verbindungen normal laufen

VPNs bieten den größten Nutzen, wenn Ihr Internetanbieter die Verbindung zu Spielservern ineffizient weiterleitet oder wenn Netzwerküberlastungen zu schwankenden Latenzzeiten führen. Sie verbessern den Ping jedoch nicht auf magische Weise, wenn Sie sich bereits auf einer optimalen Route befinden.

Wenn Sie Spiele kaufen, können Sie hochwertige VPNs nutzen, um auf die Die besten Regionen für günstige Steam-Spiele und so Ihr Spielbudget auf mehrere Titel verteilen.

Wie ich VPNs für Gaming mit niedrigem Ping getestet und bewertet habe

Das tatsächliche Gameplay in verschiedenen Wettkampfspielen bildete die Grundlage meiner gesamten Testmethodik. Ich habe gespieltCounter-Strike 2, Bewertung, Apex Legends, League of Legends, Dota 2, Rainbow Six SiegeundRocket League ausführlich mit jedem VPN. Jedes Spiel weist unterschiedliche Netzwerkeigenschaften und Latenzempfindlichkeiten auf.

Ich habe den Ping während aktiver Spiele gemessen, nicht während der Wartezeit in der Lobby. Die Netzwerkstatistiken im Spiel ermöglichten eine Echtzeit-Überwachung der Latenz bei der Ausführung von Aktionen, die ein präzises Timing erfordern. Messungen im Leerlauf sind bedeutungslos – entscheidend ist der Ping unter Last während Teamkämpfen und in spannenden Momenten.

Ich habe die Latenz während ausgedehnter Gaming-Sessions von 4 bis 8 Stunden gemessen. VPNs, die zwar 30 Minuten lang einen stabilen Ping aufweisen, dessen Qualität sich aber mit der Zeit verschlechtert, bestehen den Test nicht. Bei ausgedehnten Gaming-Sessions treten Verbindungsprobleme zutage, die bei kurzen Tests völlig übersehen werden.

Ich habe die VPN-Ping-Zeiten mit den Basiswerten der reinen Verbindung für jede Serverregion verglichen. Der prozentuale Anstieg ist wichtiger als die absoluten Zahlen. Ein VPN, das eine Basiszeit von 30 ms um 10 ms erhöht (Anstieg um 33 %), wirkt sich anders auf das Spielgefühl aus als ein VPN, das eine Basiszeit von 100 ms um 10 ms erhöht (Anstieg um 10 %).

Ich habe die Serverabdeckung in den wichtigsten Gaming-Regionen untersucht: US-Ostküste, US-Westküste, EU-West, EU-Ost, Südostasien und Südamerika. Eine weltweite Abdeckung ist bedeutungslos, wenn sich die Server nicht in der Nähe der großen Gaming-Zentren befinden, in denen sich die Spielserver konzentrieren.

Ich habe die Verbindungsstabilität getestet, indem ich Verbindungsabbrüche, Ping-Spitzen und Paketverluste während Wettkämpfen überwacht habe. VPNs, bei denen während eines Spiels plötzlich die Verbindung abbricht oder die Latenz stark ansteigt, scheitern sofort, unabhängig von ihren sonstigen Funktionen.

Ich habe die Download-Geschwindigkeiten während Spiel-Patches und -Updates gemessen. Umfangreiche Updates sind in der modernen Gaming-Welt an der Tagesordnung, und VPNs, die Downloads drosseln, sorgen für frustrierende Wartezeiten, wenn man direkt nach der Wartung spielen möchte.

Häufig gestellte Fragen