Das beste VPN für Streaming: 10 bewährte Tools für jedes Angebot im Jahr 2026

Das beste VPN für Streaming sorgt dafür, dass deine abendlichen Sessions reibungslos verlaufen. Keine verpassten Sendungen, keine Lags und keine Drosselung durch deinen Internetanbieter, der so tut, als würde er dir einen Gefallen tun. Einfach purer, ununterbrochener Zugriff auf jedes Angebot, das es gibt.

Ich habe Dutzende von ihnen auf Netflix, Hulu, Disney+ und BBC iPlayer getestet – auf Fernsehern, Smartphones und Laptops –, um herauszufinden, welche tatsächlich schnelle, stabile HD-Streams liefern, ohne dass die Verbindung abbricht. Die meisten tun das nicht. Ein paar wenige schaffen das perfekt.

In diesem Leitfaden stelle ich dir die 10 VPNs vor, die alle meine Tests mit Bravour bestanden haben. Die, die dir uneingeschränkten Zugriff bieten und dafür sorgen, dass deine Streams schnell, klar und privat bleiben.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten VPNs zum Streamen

Manche VPNs behaupten, alles streamen zu können, bremsen dann aber ab, sobald man auf „Play“ drückt. Diese drei taten das nicht. Bei meinen Tests waren sie schnell, stabil und zuverlässig, ganz gleich, auf welchen Katalog ich zugreifen wollte.

NordVPN – Der Maßstab für Streaming-Geschwindigkeit. Das NordLynx-Protokoll sorgt für eine stabile Wiedergabe von 4K-Videos, selbst auf weit entfernten Servern, und SmartPlay übernimmt die Entsperrung ohne Menüs oder langwieriges Ausprobieren. Wählen Sie Ihre Region aus, starten Sie Ihre Sendung, und schon wird sie geladen. ExpressVPN – Der reibungsloseste Allrounder für weltweiten Zugriff. Lightway sorgt für stabile Streams, und die App wechselt innerhalb von Sekunden zwischen den Servern. Von Netflix US bis zum BBC iPlayer – alles lief ohne Zeitüberschreitungsfehler oder Verzögerungen. Die Benutzeroberfläche ist so einfach, dass man fast vergisst, dass das Programm überhaupt läuft – und genau so sollte es auch sein. Proton VPN – Wenn Ihnen Online-Datenschutz wichtig ist, ohne dabei auf reibungsloses, hochwertiges Streaming verzichten zu müssen, ist dies eine ausgezeichnete Wahl. Es verbindet starke Sicherheitsfunktionen mit zuverlässiger Leistung und zählt damit zu den besten verfügbaren VPNs.

Das ist das Trio, dem Sie Ihre Filmabende getrost anvertrauen können. In der folgenden ausführlichen Übersicht stelle ich Ihnen alle 10 Dienste vor – getestet auf Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit bei den wichtigsten Streaming-Anbietern.

Das beste VPN für Streaming: 10 schnelle Optionen für jede Serie

So lesen Sie diese Bewertungen: Kurzfazit, Entsperrleistung, 4K-Stabilität, tatsächliche Geschwindigkeiten, App-Optimierung für Fernseher und Smartphones sowie nützliche Zusatzfunktionen – Smart DNS, gleichzeitige Geräteverbindungen, Live-Chat, Rückerstattungen. Werfen Sie einen Blick auf die Vorteile, lesen Sie das Fazit und wählen Sie das passende Angebot aus. Hier sind meine Empfehlungen für die besten VPNs zum Streamen.

1. NordVPN [Das beste VPN für Streaming]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 300 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Protokolle NordLynx (basierend auf WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (für eingeschränkte Netzwerke) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Bedrohungsschutz, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Streaming Kompatibel mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, Prime Video und regionalen Angeboten Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

NordVPN ist der Platzhirsch im Streaming-Bereich. Sein Die SmartPlay-Funktion schaltet wichtige Plattformen (Netflix US, Japan, BBC iPlayer und weitere) sofort und ohne jegliche Einrichtung frei. Für alle, die auf Reisen sind und in Verbindung bleiben möchten, VPN für Reisen nach China ist ein Muss – sie sorgt für deine Sicherheit und ermöglicht dir den Zugriff auf deine Lieblingsinhalte, egal wo du dich gerade befindest. NordLynx sorgt dafür, dass 4K-Streams auch auf weit entfernten Servern reibungslos laufen, und der Wechsel der Region dauerte bei mir nur wenige Sekunden. Die App wählt automatisch den schnellsten Server aus, sodass du nicht raten musst, welcher Standort tatsächlich funktioniert.

Pro-Tipp Nutze Meshnet, um deine Internetverbindung mit Freunden im Ausland zu teilen. Das ist so, als würdest du einen privaten Filmabend veranstalten, bei dem alle vom selben „virtuellen“ Ort aus zuschauen. Bleib außerdem bei NordLynx, um die beste HD-Leistung zu erzielen; es ist OpenVPN in Sachen Streaming-Stabilität um Längen überlegen.

NordVPNs Die Datenschutzeinstellungen sind absolut sicher. Bei Servern, die ausschließlich mit RAM arbeiten, werden die Daten bei jedem Neustart gelöscht, Der Schutz vor Bedrohungen blockiert Anzeigen und Tracker in Echtzeit, und seine Behauptungen bezüglich der Protokollfreiheit wurden wiederholt überprüft. Wenn Sie ein VPN suchen, das Ihre Verbindung privat hält und Ihre Streams entsperrt, ist dies die sicherste Allround-Wahl. Es steht außerdem auf Platz 1 meiner Liste der Die besten VPNs für Mac.

Vorteile Nachteile ✅ Habe bei meinen Tests alle wichtigen Streaming-Plattformen entsperrt ✅ 4K-fähige Geschwindigkeiten und stabile Leistung über große Entfernungen ✅ SmartPlay funktioniert automatisch, ohne dass eine manuelle Einrichtung erforderlich ist ✅ Meshnet bietet neue Möglichkeiten für kreatives Streaming und Teilen ✅ Nachgewiesener Datenschutz durch mehrere Audits ❌ Die Anmeldung über den Browser kann mühsam sein ❌ Auf einigen Plattformen ist Split-Tunneling nicht möglich

Fazit: Es ist die umfassendste Lösung für das Streaming. Schnell, sicher und zuverlässig auf allen Plattformen, von Netflix bis hin zu regionalen Sendern. Dank der fortschrittlichen Funktionen verliefen meine Tests völlig reibungslos. Einmal einrichten, überall streamen und nie wieder über geografische Sperren nachdenken.

★ Das beste VPN für Streaming insgesamt NordVPN Besuchen Sie NordVPN

2. ExpressVPN [Die erste Wahl für stabiles 4K-Streaming]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in 105 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 267 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Protokolle Lightway, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, „Network Lock“-Kill-Switch, DNS-Leckschutz, TrustedServer Datenschutz Reine RAM-Server, geprüfte No-Logs-Garantie, Sitz auf den Britischen Jungferninseln Streaming Kompatibel mit Netflix, Hulu, Prime Video, BBC iPlayer, Disney+ und regionalen Diensten Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPN ist eines der zuverlässigsten VPNs für Streaming. Die Verbindung wird schnell hergestellt, der Standortwechsel dauert nur Sekunden, und es kommt selten vor, dass ein Dienst nicht entsperrt werden kann. Bei meinen Tests hatte ich ausgerechnet beim Zugriff auf Crunchyroll Probleme.

Lightway (sein eigenes Protokoll) ist auf Geschwindigkeit und Stabilität ausgelegt und sorgt dafür, dass 4K-Streams ohne die üblichen Aussetzer oder Pausen laufen. Es passt sich schnell an, wenn sich Netzwerke verändern, sodass selbst unzuverlässiges Hotel-WLAN oder gedrosselte Internetverbindungen zu Hause stabil bleiben. Lightway macht es zudem zu einem der Die schnellsten VPNs für Gaming.

Pro-Tipp Nutzen Sie den integrierten Geschwindigkeitstest, bevor Sie sich für einen Server entscheiden. Die Server werden nach ihrer Echtzeit-Leistung sortiert, sodass Sie die beste Verbindung für Netflix oder den BBC iPlayer auswählen können. Bei besonders hartnäckigen Plattformen sollten Sie es statt mit dem naheliegenden US-Server lieber mit einem Server in einem benachbarten Land versuchen; ExpressVPNs Die Routing-Logik ist auf diese Weise manchmal schneller.

JederExpressVPN Der Server läuft auf flüchtigem RAM, wodurch die Daten nach jedem Neustart gelöscht werden. Network Lock unterbricht den Datenverkehr sofort, sobald die VPN-Verbindung abbricht, sodass Ihre IP-Adresse auch während der Übertragung verborgen bleibt. Die Lösung ist einfach, effektiv und überfüllt Ihren Bildschirm niemals mit Menüs oder Fehlermeldungen. Wenn Sie ein VPN suchen, das ungehinderten Zugriff, konstante Geschwindigkeiten und Datenschutz auf höchstem Niveau bietet, sind Sie hier genau richtig.

Vorteile Nachteile ✅ Das Lightway-Protokoll sorgt für ruckelfreie 4K-Streams ✅ Entsperrt fast alle gängigen Streaming-Plattformen ✅ Server, die ausschließlich auf RAM basieren, und eine geprüfte No-Logs-Richtlinie ✅ Intuitive App mit integriertem Geschwindigkeitstest ✅ Schneller Regionswechsel und stabile Verbindungen ❌ Kleineres Servernetzwerk als NordVPN ❌ Im Vergleich zu preisgünstigen Konkurrenten teuer

Fazit:Es ist eines der zuverlässigsten Streaming-VPNs, die ich getestet habe. Alle Regionen funktionieren, jede Plattform lädt schnell, und man muss nie irgendetwas anpassen. Einfach verbinden und streamen – das ist ExpressVPNsMagie

★ Die erste Wahl für stabiles 4K-Streaming ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

3. Proton VPN [Das beste VPN für Streaming mit bestem Datenschutz]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in mehr als 120 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 248 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (für zensierte und eingeschränkte Netzwerke) Sicherheit AES-256, Kill Switch, Schutz vor DNS- und IPv6-Lecks, Secure Core, Forward Secrecy Datenschutz Sitz in der Schweiz, geprüfte No-Logs-Richtlinie (4. unabhängige Prüfung) Streaming Funktioniert mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video und Disney+ (auf Plus-/Unlimited-Servern) Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Wenn Ihnen der Datenschutz im Internet wichtig ist, Sie aber dennoch einwandfreies Streaming wünschen, Proton VPNist eines derbest VPNsda draußen.Die Premium-Server sind für die Wiedergabe in hoher Geschwindigkeit optimiert und können Netflix, BBC iPlayer und Prime Video entsperren. Der Dienst unterstützt zudem zahlreiche regionale Sender und bietet auf der offiziellen Website praktische Links.

Wenn Sie in Ländern mit strengen Einschränkungen zusätzliche Sicherheit wünschen, können Sie Secure-Core-Server, das heißt Protondie Version von Multi-Hop. Diese sind jedoch nicht für das Streaming optimiert, und du wirst wahrscheinlich ein wenig herumprobieren müssen, bevor du die perfekte Einstellung für deine Streaming-Anforderungen gefunden hast – obwohl Proton VPN zählt nach wie vor zu den das beste VPN fürGenshin Impact dank seiner stabilen Leistung und seiner soliden Datenschutzinfrastruktur.

Pro-Tipp Falls dein Netzwerk VPNs blockiert (öffentliches WLAN, Studentenwohnheime oder ein strenger Internetanbieter), aktiviere „Stealth“, bevor du die Verbindung herstellst. Dadurch wird dein VPN-Datenverkehr als normales HTTPS getarnt, sodass du Filter umgehen und ohne Unterbrechungen weiter streamen kannst. Nutze für optimale Leistung die Plus-Server; nur diese sorgen für eine stabile 4K-Übertragung.

Proton’s Die Geschwindigkeiten bleiben dank WireGuard stabil… und die Benutzeroberfläche bietet Ihnen volle Kontrolle, ohne überladen zu wirken. Sie können die Serverauslastung überprüfen, Secure Core aktivieren oder mit einem Klick zwischen Regionen wechseln. Außerdem ist es Open Source, sodass jeder den Code überprüfen kann – was in diesem Bereich eine Seltenheit ist. Und wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Online-Sicherheit haben, sehen Sie nach, welche VPN für Cybersicherheit das am besten zu dir passt.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragender Datenschutz dank Schweizer Rechtsordnung und unabhängiger Prüfungen ✅ Das Stealth-Protokoll umgeht Zensur und die Erkennung von VPNs ✅ Außerdem unterstützen die Plus-Server Netflix und BBC iPlayer in 4K ✅ Transparente Open-Source-Apps mit Echtzeit-Informationen zur Serverauslastung ✅ Secure Core sorgt für zusätzlichen Datenschutz, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen ❌ Secure-Core-Server stellen Datenschutz vor Geschwindigkeit – nicht für Streaming geeignet ❌ Die Benutzeroberfläche der App kann auf Gelegenheitsnutzer etwas zu technisch wirken

Fazit: Proton VPN ist die erste Wahl für Streamer, denen Datenschutz am Herzen liegt. Du profitierst von Sicherheit auf Schweizer Niveau, transparenten Prüfungen und Servern, die darauf ausgelegt sind, globale Bibliotheken zu entsperren, ohne dass Daten weitergegeben werden. Perfekt für Nutzer, die absoluten Datenschutz und einen stabilen Streaming-Zugang wünschen.

★ Das beste VPN für Datenschutz beim Streaming Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

4. CyberGhost [Am besten geeignet für dedizierte Streaming-Server]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 213 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, automatischer Kill Switch, DNS-Leckschutz, NoSpy-Server Datenschutz Keine Protokollierung, unabhängige Prüfung, Gerichtsbarkeit in Rumänien Streaming Spezielle „Streaming“-Server für Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video und Disney+ Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

CyberGhost schafft es auf die Liste der besten VPNs für Streaming, weil es die Nutzung einfach und unkompliziert macht. Sie Öffne die App, klicke auf den Reiter „Zum Streamen“ und wähle die gewünschte Plattform aus – Netflix US, BBC iPlayer, Prime Video oder sogar lokale europäische Kataloge.

Jeder Server in dieser Liste wird täglich getestet, um sicherzustellen, dass er noch funktioniert, sodass du nie mit gesperrten Regionen oder langsamen Knoten zu kämpfen hast. Während meiner Testläufe hatte ich nur dann Probleme, wenn ich mich absichtlich mit überlasteten Servern verbunden habe, aber das lässt sich leicht vermeiden, indem du einfach darauf achtest, dass du VPN-Client.

Pro-Tipp Verwenden Sie immerCyberGhosts Bei Streaming-Diensten sollten Sie vor dem Aufrufen der Streaming-Plattform den Browser-Cache leeren. Dies hilft dabei, veraltete Regionsdaten zu umgehen, die Fehler verursachen oder das Angebot einschränken können.

Die Geschwindigkeiten bleiben bei WireGuard konstant, selbst beim Streamen in 4K, und der Kill Switch fängt jede Unterbrechung ab. Die rumänischen Datenschutzgesetze sorgen dafür, dass Ihre Daten nicht in ausländische Rechtsordnungen gelangen, und die NoSpy-Server bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene für alle, die Wert auf absolute Sicherheit legen. Und Ja, es tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen.CyberGhost verfügt außerdem über NoSpy-Server, die für Streaming optimiert sind.

Vorteile Nachteile ✅ Dedizierte Server, die für bestimmte Streaming-Plattformen optimiert sind ✅ Stabile 4K-Wiedergabe über das WireGuard-Protokoll ✅ Hoher Datenschutz dank geprüfter No-Logs-Richtlinie und NoSpy-Servern ✅ Einfaches, einsteigerfreundliches App-Layout ✅ Weltweite Abdeckung für lokale und internationale Kataloge ❌ Kann auf stark frequentierten Knoten langsamer sein ❌ Nicht ideal für Spiele, bei denen es auf geringe Latenz ankommt

Fazit: Das ist das einfachste VPN für Streaming-Neulinge. Wähle deinen Dienst aus, verbinde dich und schau los. Keine Einrichtung, kein Rätselraten und keine fehlgeschlagenen Anmeldungen. Perfekt, wenn du reibungslosen Zugriff willst, ohne überhaupt wissen zu müssen, was ein Protokoll ist.

★ Ideal für dedizierte Streaming-Server CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

5. Private Internet Access (PIA) [Ideal für Streaming mit hoher Bandbreite]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 265 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, Kill Switch, Leckageschutz, Portweiterleitung, erweiterte Verschlüsselungs- und Verschleierungsoptionen, Virenschutz, E-Mail-Datenschutzüberwachung, PIA MACE-Werbeblocker Datenschutz Server, die ausschließlich auf RAM basieren, eine geprüfte und gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie sowie Open-Source-Clients Streaming Funktioniert mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video und Disney+ (auf ausgewählten Servern) Startpreis 1,85 $/Monat (2-Jahres-Abo + 4 Monate)

PIA ist für Nutzer konzipiert, die viel streamen – auf mehreren Bildschirmen, Plattformen und in verschiedenen Ländern. Dank der riesigen Serverflotte kommt es zu weniger Überlastung und einer gleichmäßigeren Bandbreite, insbesondere bei WireGuard. Ähnlich wie Surfshark, es ist auch ein erstklassiges VPN für mehrere Geräte.

Sie können Server auswählen, die für Medien optimiert sind, oder Erstellen Sie Ihr eigenes Routing-Setup wenn Sie gerne an den Einstellungen feilen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, bleiben die Streams stabil und die HD-Qualität lässt selbst zu Spitzenzeiten kaum nach. Abgesehen von den „üblichen“ Zielen für die Geoblock-Umgehung hatte ich auch großen Erfolg mit regionalen Sendern wie Raiplay, Sling TV, ESPN, deutschen Fernsehsendern und vielen anderen. Wenn Sie also einen bulletproof no-lag VPN, PIA ist eine gute Wahl.

Pro-Tipp Nutze Split-Tunneling, um Downloads oder Updates während des Streamings vom VPN auszunehmen. So hast du mehr Bandbreite und weniger Pufferzeiten. Und wenn Netflix eine Region blockiert, wechsle den Port oder schalte die Verschleierung in den Einstellungen ein – oft ist das Problem damit sofort behoben.

PIA’s Transparenz ist ebenfalls Teil der Attraktivität. Jeder Kunde ist Open Source, Die „No-Logs“-Richtlinie hat sich vor Gericht bewährt, Mit den Verschlüsselungseinstellungen kannst du die Sicherheit ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen – ob du nun Wert auf Geschwindigkeit oder auf Sicherheit legst. Du kannst dich für den vollständigen Stealth-Modus entscheiden oder es einfach halten. So oder so bleiben deine Streams flüssig und privat.

Vorteile Nachteile ✅ Riesiges Servernetzwerk für konstante Streaming-Geschwindigkeiten ✅ Unbegrenzte Anzahl von Geräten für den Zugang im ganzen Haus ✅ Split-Tunneling zur Priorisierung der Bandbreite für Streaming ✅ Bewährte No-Logs-Richtlinie und Open-Source-Apps ✅ Erweiterte Port- und Verschleierungseinstellungen für Regionen mit besonderen Anforderungen ❌ Die Leistung variiert je nach Region, was normal ist, da die Geschwindigkeiten von der Entfernung abhängen ❌ Die Benutzeroberfläche könnte Anfänger auf den ersten Blick überfordern, ist aber leicht zu erlernen

Fazit:Es ist das beste VPN für Vielnutzer, die Wert auf Kontrolle und Geschwindigkeit legen. Dank seines riesigen Netzwerks, der zuverlässigen Entsperrung und der umfassenden Anpassungsmöglichkeiten eignet es sich ideal für ausgiebige Streaming-Sessions – von Netflix-Marathons bis hin zu Live-Sportübertragungen aus dem Ausland.

★ Ideal für dedizierte Streaming-Server Private Internet Access (PIA) Besuchen Sie PIA

6. Surfshark [Das VPN mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 307 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, Kill Switch, DNS-Leckschutz, CleanWeb-Werbeblocker und Tracker-Blocker, MultiHop, Verschleierung Datenschutz Server ausschließlich mit RAM, geprüfte Architektur, Richtlinie zum Verzicht auf Protokollierung Streaming Kompatibel mit Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, BBC iPlayer und vielen weiteren Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark ist die beste Wahl, wenn Sie auf jedem Bildschirm im Haus Streaming in voller Geschwindigkeit genießen möchten. Es ist schnell, leicht und funktioniert auf Fernsehern, Laptops und Smartphones gleichermaßen. Dank unbegrenzter Verbindungen kannst du auf allen Geräten gleichzeitig streamen – kein Hin- und Herwechseln zwischen Konten oder Ausleihen von Geräten.

WireGuard sorgt für eine stabile 4K-Wiedergabe, und Smart DNS entsperrt Sendungen auf Konsolen und Smart-TVs die keine VPN-Apps direkt installieren können. Beachten Sie jedoch, dass DNS-Dienste Ihren Datenverkehr nicht verschlüsseln; Sie erhalten also zwar Zugriff auf gesperrte Inhalte, aber keine zusätzliche Sicherheit. Surfshark ist auch eines der best gaming VPNs und mein persönlicher Favorit für lange Spieleabende auf mehreren Geräten.

Pro-Tipp Aktiviere CleanWeb, bevor du mit dem Streaming beginnst. Es blockiert Pre-Roll-Werbung und bösartige Tracker auf unseriösen Streaming-Seiten. Verwende für Plattformen wie Netflix oder Prime WireGuard mit der Option „Schnellster Server“ – das Programm findet automatisch die beste Route und umgeht überlastete Knoten, die zu zufälligen Pufferungen führen.

Die Geschwindigkeiten von Surfshark bleiben auch bei weit entfernten Servern hoch, und seine Entsperrleistung kann problemlos mit der größerer Anbieter mithalten, was ideal ist, wenn Sie auf der Suche nach dem das beste VPN fürCOD. MultiHop sorgt für zusätzliche Privatsphäre, falls du beim Streamen lieber anonym bleiben möchtest, und die Schnellverbindungsfunktion der App ist wirklich clever.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl von Geräten für echtes Multi-Screen-Streaming ✅ Mit WireGuard laufen UHD-Videos flüssig ✅ CleanWeb filtert systemweit Werbung und Tracker heraus ✅ Smart DNS für Fernseher und Spielkonsolen ✅ Hervorragende weltweite Abdeckung für regionale Bibliotheken ❌ Die Qualität des Kundensupports kann je nach Mitarbeiter variieren ❌ Je nach macOS-Version stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung

Fazit:Es ist die flexibelste Option für Serienjunkies mit mehreren Geräten. Hohe Geschwindigkeiten, uneingeschränkter Streaming-Zugang und keine Verbindungsbeschränkungen machen es zum besten VPN für Streaming – ideal für Familien, Wohngemeinschaften oder alle, die es hassen, sich entscheiden zu müssen, welches Gerät das VPN nutzen darf.

★ Das VPN mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis Surfshark Besuchen Sie Surfshark

7. VeePN [Günstiges VPN für HD-Streaming]

Funktion Details Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 180 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 20, je nach Tarif Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Double VPN, NetGuard-Werbeblocker Datenschutz Gibt an, ausschließlich RAM-Server zu nutzen, keine Protokollierung (nicht geprüft), Sitz in Panama Streaming Kompatibel mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+ und Prime Video Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

VeePN übertrifft seine Preisklasse im Streaming-Bereich bei weitem. Ich habe es mit den Bibliotheken von Netflix in den USA, Großbritannien und Japan sowie mit Disney+, Hulu und dem BBC iPlayer getestet. Während meiner Testphase funktionierte alles einwandfrei, allerdings kann sich der VPN-Zugang für Streaming-Dienste ändern, wenn die Plattformen ihre Erkennungsmechanismen aktualisieren. Wenn Sie also auf der Suche nach einer günstigen, aber Zuverlässiges VPN für den BBC iPlayer, Netflix und anderen Plattformen ist dies eines der besten Tools.

Die Geschwindigkeiten waren auf den meisten Servern stabil genug für HD-Streaming. Die 4K-Qualität war je nach Serverauslastung und Entfernung mal gut, mal schlecht. US-Server lieferten die beständigste Leistung, während einige europäische Standorte zu Spitzenzeiten Probleme hatten. Wenn Sie vor allem an US-Inhaltsbibliotheken interessiert sind, VeePN geht gut damit um.

The Dank der Obergrenze von 20 Geräten können Sie gleichzeitig auf Ihrem Fernseher, Laptop, Tablet und Smartphone streamen, ohne Verbindungen hin- und herwechseln zu müssen. Für Haushalte, die sich ein Abonnement teilen, deckt dies die meisten Konfigurationen ab, ohne dass die Obergrenze erreicht wird. Beachten Sie jedoch, dass der günstigste Tarif nur Geräte abdeckt.

Das WireGuard-Protokoll lieferte in meinen Tests die besten Streaming-Geschwindigkeiten. Die App wählt standardmäßig automatisch ein Protokoll aus, wobei manchmal langsamere Optionen gewählt werden. Die manuelle Auswahl von WireGuard in den Einstellungen verbesserte die Pufferzeiten spürbar.

Die Zuständigkeit Panamas und die erklärte No-Logs-Richtlinie bedeuten VeePN zeichnet nicht auf, was du dir ansiehst. NetGuard blockiert Werbung auf Websites, lässt jedoch Werbung, die direkt in die Streaming-Plattformen integriert ist, unberührt.

Vorteile Nachteile ✅ Entsperrt die wichtigsten Streaming-Plattformen ✅ Äußerst günstige Langzeitpreise ✅ Bis zu 20 gleichzeitige Verbindungen ✅ WireGuard für höhere Streaming-Geschwindigkeiten ✅ Kompatibel mit Netflix, Disney+, Hulu, BBC iPlayer und anderen Streaming-Plattformen ❌ Keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen ❌ Kleineres Servernetzwerk als bei Premium-Konkurrenten

Fazit:Eine preiswerte Option für Streaming mit kleinem Budget. Bietet Zugriff auf die wichtigsten Plattformen, liefert ausreichend Geschwindigkeit für HD-Inhalte und kostet nur einen Bruchteil dessen, was Premium-Alternativen kosten. Man sollte jedoch nicht die Serverreichweite oder die garantierte 4K-Leistung teurerer Optionen erwarten.

★ Budget VPN for HD Streaming VeePN Besuchen Sie VeePN

8. IPVanish [Das beste VPN für sicheres Streaming]

Funktion Details Server Über 3.100 Server an über 145 Standorten Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 210 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, Kill Switch, Leckageschutz, Double Hop, Schutz vor Bedrohungen Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, vollständig im eigenen Besitz befindliches VPN-Servernetzwerk, Transparenzberichte Streaming Funktioniert mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video und Disney+ (auf ausgewählten Servern) Startpreis 2,19 $/Monat (2-Jahres-Vertrag)

IPVanishist dasOption „Sperren und Abspielen“. WireGuard sorgt für einen stabilen UHD-Stream, und dank der unbegrenzten Geräteanzahl kann es auf jedem Bildschirm im Haus gleichzeitig genutzt werden. Außerdem unterstützt dieses VPN zuverlässige Tunnelverbindungen, was sich in besseren Download-Geschwindigkeiten und mehr Stabilität niederschlägt. Es gibt einen Grund, warum WireGuard mein Das beste Protokoll für Gaming, Torrenting und andere bandbreitenintensive Aktivitäten.

Es wirbt zwar nicht mit bestimmten Katalogen, aber mit dem richtigen Endgerät meistert es Dienste im Stil von Netflix und Live-Sportübertragungen ohne seltsame Aussetzer mitten in der Sendung. Ich habe es mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video und Disney+ getestet, und es hat alle ohne Probleme entsperrt. Ich hatte allerdings einige Probleme, internationale Netflix-Bibliotheken wie beispielsweise die aus Deutschland oder Frankreich freizuschalten.

Pro-Tipp Wenn eine Plattform einen Fehler ausgibt, wechsle zu einer nahegelegenen Stadt (nicht zur standardmäßig „beliebtesten“), lösche die Cookies und stelle die Verbindung über WireGuard erneut her. Bei hartnäckigen Websites versuche es mit OpenVPN TCP – das ist zwar theoretisch langsamer, kann aber wählerische Filter umgehen.

A strikte Null-Protokoll-Politik wurde im April 2025 durch ein unabhängiges Audit bestätigt, was den Datenschutz beim Binge-Watching gewährleistet.

Die offizielle Website bietet eine Fülle nützlicher Inhalte, von Blogs über FAQs bis hin zu kostenlose Tools wie Dark-Web-Scanner, IP-/Link-/QR-Code- und Geschwindigkeitsprüfer sowie sogar einen Passwort-Manager. Also, wenn du es nicht weißt So richten Sie ein VPN ein… dort findest du jede Menge Antworten. Es ist die ideale Wahl, wenn du Zugriff auf die besten Streaming-Bibliotheken haben und ein paar kostenlose Extras ausprobieren möchtest.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl von Geräten für Streaming im ganzen Haus ✅ WireGuard sorgt für eine stabile 4K-Wiedergabe ✅ Split-Tunneling, um Datenverkehr, der nicht zum Streamen dient, vom Tunnel fernzuhalten ✅ Solide Sicherheitsvorkehrungen ✅ Durch ein externes Audit bestätigte No-Logs-Richtlinie (2025) ❌ Die US-Gerichtsbarkeit ist nicht jedermanns Sache, aber IPVanish tut sein Bestes, um mögliche Gefahren abzuwenden ❌ In bestimmten Regionen funktioniert das Entsperren nicht immer

Fazit:Sie erhalten ein auf Datenschutz ausgerichtetes System mit unbegrenzter Bildschirmanzahl und zuverlässiger 4K-Leistung – eine sichere und praktische Wahl für Haushalte, die viel streamen und sich weniger Aufwand bei gleichzeitig mehr Schutz wünschen.

9. PrivateVPN [Best Budget Streaming VPN]

Funktion Details Server Eine nicht näher angegebene Anzahl von Servern in über 60 Ländern und an über 200 Serverstandorten Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 176 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Protokolle WireGuard, OpenVPN, L2TP, IPsec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Leckageschutz, Option für eine eigene IP-Adresse Datenschutz Sitz in Schweden, No-Logs-Richtlinie (noch nicht unabhängig geprüft) Streaming Kann bei Verwendung einer dedizierten IP-Adresse oder eines speziell konfigurierten Servers den Zugriff auf große Plattformen (Netflix, Hulu, BBC iPlayer) ermöglichen Startpreis 2,48 $/Monat (12 Monate + 24 Monate)

PrivateVPN bedient die Nische „preiswert, aber seriös“ für Streamer die keine hohen Abonnementgebühren zahlen möchten, aber dennoch guten Zugriff auf regional gesperrte Kataloge wünschen.

Mit über 200 Serverstandorten in 63 Ländern, Sie erhalten einen guten Versicherungsschutz zu einem Bruchteil der Kosten von Premium-Konkurrenten. Trotz des kleineren Netzwerks gelang es ihm während meiner Tests, Netflix US, BBC iPlayer und andere große Dienste zu entsperren.

Pro-Tipp Wenn Sie auf einen geografischen Fehler stoßen („Dieser Inhalt ist in Ihrer Region nicht verfügbar“), melden Sie sich bei PrivateVPN, wechsle zu einem Standort mit dedizierter IP-Adresse (viele sind in der App gekennzeichnet), lösche dann die Cookies deines Browsers und stelle die Verbindung erneut her. Diese Vorgehensweise umgeht oft strengere Einschränkungen, mit denen Shared-Server zu kämpfen haben.

Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viele Server PrivateVPN tatsächlich hat. Wenn VPN-Anbieter diese Informationen geheim halten, wissen wir, dass es wahrscheinlich um Hunderte geht. Die Gefahr von Serverüberlastung und Engpässen ist also sehr real. Während des Tests sind mir keine größeren Lags oder Geschwindigkeitsverluste aufgefallen, aber ich lasse diese Info trotzdem hier stehen.

Auch wenn die reine Anzahl der Server wahrscheinlich eher gering ist, PrivateVPN bietet alles, was man fürs Streaming braucht: unbegrenzte Bandbreite, zehn Geräte gleichzeitig und ein solides Sicherheitskonzept. Für Haushalte, die streamen, aber nicht zu viel ausgeben wollen, ist dies eine kluge Wahl mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiges VPN mit vollem Funktionsumfang und Streaming-Unterstützung ✅ 10 gleichzeitige Verbindungen ermöglichen die Nutzung durch die ganze Familie bzw. den gesamten Haushalt ✅ Gute Entsperrleistung auf dedizierten Servern ✅ Gute Sicherheitsvorkehrungen ❌ Unbekannte Anzahl von VPN-Servern ❌ Bislang gibt es noch keine öffentliche unabhängige Prüfung der No-Logs-Richtlinie

Fazit:Es ist das beste preisgünstige Streaming-VPN, das ich gefunden habe. Es bietet dir echten Zugang zu weltweiten Kataloge, umfassende Geräteunterstützung und hohe Sicherheit ohne den hohen Preis. Ideal für Smart-TV-Setups, Haushalte mit mehreren Nutzern oder alle, die viel streamen, aber dabei Geld sparen möchten.

10. Windscribe [Bestes Freemium-VPN für Streaming]

Funktion Details Server Eine nicht näher bezifferte Anzahl von Servern in rund 70 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 198 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark); auf freien Knoten oft überlastet Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth, WStunnel Sicherheit AES-256, integrierte Firewall (verhindert Datenlecks), DNS-Leckschutz, MAC-Adress-Spoofing, R.O.B.E.R.T blockiert Werbung, Tracker und Malware Datenschutz Keine Protokollierung, reine RAM-Server (nach der Überarbeitung der Infrastruktur), Open-Source-Client Streaming Funktioniert auf vielen Streaming-Seiten, wenn kostenpflichtige/leistungsstarke Server genutzt werden; die kostenlose Version unterliegt Einschränkungen Startpreis 5,75 $/Monat (1-Jahres-Abo)

Windscribe ist die clevere Wahl, wenn Sie auf Ihr Budget achten müssen, aber dennoch Zugriff auf weltweite Streaming-Bibliotheken haben möchten. Dank der unbegrenzten Geräteunterstützung können Sie gleichzeitig auf Ihrem Fernseher, Laptop und Smartphone streamen.

Auf kostenpflichtigen Servern (die nicht überfüllt sind), Ich habe festgestellt, dass es die wichtigsten Plattformen entsperrt und reibungslos gestreamt hat. Ich habe es hauptsächlich mit Netflix getestet und konnte nicht nur den US-Katalog entsperren, sondern auch einige regionale Versionen wie Kanada, Brasilien, Australien, Japan und weitere. Außerdem hatte ich deutlich bessere Ergebnisse bei Windscribe’s15-GB-Server.

Pro-Tipp Windscribe Der Client verfügt über einen Schalter „Streaming freigeben“; stelle sicher, dass dieser aktiviert ist. Andernfalls kannst du nichts streamen. Stelle außerdem sicher, dass du die integrierte Firewall konfigurierst (Windscribe’s (Kill Switch), um ein versehentliches Durchsickern von IP-Adressen zu verhindern.

Das kostenlose Angebot ist großzügig und ideal für Gelegenheitszuschauer – Denk einfach an das Datenlimit und die langsameren Verbindungen. Wenn du viel streamst, reicht der kostenlose Tarif nicht lange, selbst wenn du die vollen 15 GB Datenvolumen ausschöpfst.

Vorteile Nachteile ✅ Völlig kostenlose Tarifstufe mit bis zu 15 GB Datenvolumen pro Monat ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ Leistungsstarke Datenschutz-Tools ✅ Umfassende Standortabdeckung für regionale Kataloge ❌ Kostenlose Server sind oft überlastet (mit Verzögerungen rechnen) ❌ Für die zuverlässige Entsperrung aller wichtigen Kataloge ist ein kostenpflichtiger Tarif erforderlich

Fazit:Für Streamer, die einen guten weltweiten Zugang wünschen, ohne Premium-Preise zu zahlen, Windscribe bietet eine gute Balance. Unbegrenzte Bildschirme, ein ordentliches Gratisangebot und die Freiheit, nur dann ein Upgrade zu kaufen, wenn man richtig viel spielt. Es wird zwar nicht den Preis für die „höchste Geschwindigkeit“ gewinnen, aber was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, ist es kaum zu übertreffen.

Häufig gestellte Fragen