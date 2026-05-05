Das beste VPN im Jahr 2026: 6 Anbieter, die Geschwindigkeitstests, Belastungstests und Sicherheitstests bestanden haben

Die Listen der besten VPNs sind voll von Anbietern, die auf dem Papier großartig aussehen, sich aber schon fünf Minuten nach der Installation als nervig erweisen. In diesem Leitfaden bewerte ich nur diejenigen, die sich in allen meinen Tests als schnell, stabil und praktisch erwiesen haben.

Ich habe die Leistung bei Servern in der näheren Umgebung und in weiter Entfernung getestet, das Verhalten des Kill-Switches bei erzwungenen Verbindungsabbrüchen überprüft und das Streaming so weit wie möglich ausgereizt. Anschließend habe ich die wirklich entscheidenden Faktoren abgewogen: Datenschutzpolitik, Protokolloptionen, Gerätebeschränkungen, Torrent-Unterstützung und die Frage, welche „Bonusfunktionen“ tatsächlich nützlich sind und nicht nur als Lückenfüller dienen.

Hier sind die 6 Modelle, die sich nach den Tests als sinnvoll erwiesen haben, mit einer detaillierten Darstellung der Vor- und Nachteile.

Schnellvergleich: Die besten VPN-Dienste – Sechs echte Konkurrenten im direkten Vergleich

VPN-Anbieter Das wichtigste Verkaufsargument Server Geräte Niedrigster Preis Meine Lieblingsfunktion NordVPN Gesamtbeste Über 9.000 in über 100 Ländern 10 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement) NordLynx-Protokoll + Schutz vor Bedrohungen ExpressVPN Das beste Premium-Erlebnis Über 3.000 in über 100 Ländern 14 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo) Lightway-Protokoll + TrustedServer Proton VPN Am besten für den Datenschutz Über 14.000 in über 100 Ländern 10 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement) Schweizer Rechtsordnung + Secure Core CyberGhost Hervorragende Streaming-Server Über 11.000 in 100 Ländern 7 2,19 $/Monat (26-Monats-Abo) Für Streaming optimierte Server PIA Größtes Servernetzwerk Über 35.000 in mehr als 90 Ländern Unbegrenzt 2,03 $/Monat (3-Jahres-Abo) Portweiterleitung + SOCKS5-Proxy Surfshark Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Über 4.500 in 100 Ländern Unbegrenzt 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo) Unbegrenzte Verbindungen

Die 6 besten VPN-Dienste im Test

Nach drei Monaten Testphase haben mein Team und ich sechs VPNs ausgewählt, die die meisten unserer Tests mit Bravour bestanden haben. Kein VPN ist perfekt, aber Dienste wie Nord and Express kommen dem schon ziemlich nahe. Lies weiter, um dir unsere Endergebnisse anzusehen und zu erfahren, warum jede Auswahl in die endgültige Liste aufgenommen wurde.

1. NordVPN [Das beste VPN insgesamt]

NordVPN belegt den ersten Platz, weil hier einfach alles stimmt. Schnelle Protokolle, eine riesige Serverflotte, eine nachweislich strikte No-Logs-Richtlinie und keine seltsamen Kompromisse.

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 850–950 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–800 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Threat Protection Pro, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz 5-fach geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Leistung und Geschwindigkeit

NordLynx ist der Grund, warum dieses Modell die Nase vorn hat. Auf einer Gigabit-Leitung habe ich durchweg 850–950 Mbit/s auf Servern in der Nähe. Die kontinentübergreifende Geschwindigkeit lag im Bereich von 600 bis 800 Mbit/s. Das entspricht einer lokalen Beibehaltungsrate von 85 bis 95 %, was so gut wie kaum zu übertreffen ist.

The 10-Gbit/s-Infrastruktur hilft in Spitzenzeiten. Die Latenz wurde an wichtigen Knotenpunkten wie New York, London und Tokio unter Kontrolle gehalten. Es gab keine drastischen Einbrüche oder zufälligen Überlastungsspitzen. Die schiere Qualität von NordDas Servernetzwerk und die Protokolle machten es zudem zu meiner ersten Wahl für die Die beste VPN-App für China.

Sicherheit und Datenschutz

Fünf unabhängige Prüfungen (PwC und Deloitte im Zeitraum 2018–2024) haben die No-Logs-Richtlinie überprüft. Es werden weder der Browserverlauf noch Verbindungszeitstempel oder IP-Adressen gespeichert.

Unter der Gerichtsbarkeit Panamas versteht man keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung. Server, die ausschließlich mit RAM arbeiten, bieten einen zusätzlichen praktischen Schutz.

Nützliche Zusatzfunktionen wie Threat Protection Pro, Double VPN, Onion Over VPN und NordWhisper stehen ebenfalls zur Verfügung, falls Sie sie benötigen.

Streaming und Torrenting

Das Streaming funktionierte reibungslos. Netflix US, BBC iPlayer, Prime Video, Disney+, Hulu – alle waren bei meinen Tests verfügbar.

P2P funktioniert auf den meisten Servern, und wenn Sie mehr Kontrolle wünschen, wird SOCKS5-Proxy unterstützt. SmartPlay DNS ist zudem eine Hilfe auf Geräten, die keine nativen VPN-Apps unterstützen.

Vorteile Nachteile ✅ 5 unabhängige Prüfungen ✅ Schnellste WireGuard-Implementierung ✅ Die Gerichtsbarkeit Panamas außerhalb von Überwachungsbündnissen ✅ Über 9.000 Server mit einer 10-Gbit/s-Infrastruktur ✅ Hervorragendes Streaming und Umgehung von geografischen Sperren ✅ Umfassende Suite zum Schutz vor Bedrohungen ❌ Split-Tunneling ist unter iOS/macOS nicht verfügbar

Endgültiges Urteil: Nord ist das beste VPN auf dem Markt, Punkt. Hohe Geschwindigkeiten, eine einwandfreie Datenschutzbilanz, zuverlässiges Streaming und genügend erweiterte Funktionen, ohne dabei zu kompliziert zu werden. Egal, ob du Windows nutzt oder nach dem besten VPN für Mac suchst – es bietet auf jeder Plattform ein rundum gelungenes Erlebnis. Wenn du ein VPN suchst, das fast alles gut kann, dann ist dies genau das Richtige.

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2. ExpressVPN [Das beste Premium-VPN-Erlebnis]

ExpressVPN Es gehört nicht ohne Grund zur Spitzenklasse. Es ist schnell, stabil und plattformübergreifend ausgereift, ohne dass die Einrichtung zu einem großen Unterfangen wird.

Funktion DDetails Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, „TrustedServer“-Technologie ausschließlich auf RAM-Basis, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragend geeignet für das Lightway-Protokoll, Verbindungszeiten unter 2 Sekunden Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

Leistung und Geschwindigkeit

Der größte Vorteil ist hier Lightway. In Tests lagen die Verbindungszeiten unter zwei Sekunden, und nahegelegene Server lieferten 800–900 Mbit/s über eine Gigabit-Leitung. Die Leistung bei kontinentübergreifenden Verbindungen lag je nach Routing zwischen 550 und 750 Mbit/s.

Auf dem Papier ist es nicht immer das absolut Schnellste, aber die Stabilität sticht hervor. Das macht es zum Das beste VPN für Gaming, vor allem für Wettkampfspieler.

Sicherheit und Datenschutz

TrustedServer-Infrastruktur läuft vollständig im Arbeitsspeicher und wird aus schreibgeschützten Images neu geladen. Es werden keine Daten auf der Festplatte gespeichert. Unabhängige Prüfungen haben die Richtlinie zum Verzicht auf Protokollierung bestätigt.

ExpressVPN is mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, außerhalb der großen Überwachungsbündnisse. Als 2017 in der Türkei ein Server beschlagnahmt wurde, fanden die Behörden keine verwertbaren Daten. Das war kein reiner Zufall.

Bedrohungsmanagerblockiert bekannte bösartige Domains, Network Lock erfüllt die Aufgaben eines Kill-Switches ordnungsgemäß, und Split-Tunneling funktioniert auf den unterstützten Plattformen einwandfrei.

Streaming und Torrenting

Das Streaming funktionierte einwandfrei. Netflix (verschiedene Regionen), Disney+, Prime Video, BBC iPlayer und Hulu wurden alle ohne manuelle Serversuche geladen.

P2P ist auf allen Servern erlaubt. Die Apps bieten keine integrierte Portweiterleitung (nur über die Router-Einstellungen), aber das normale Torrenting funktionierte ohne Probleme.

Vorteile Nachteile ✅ Branchenführende App-Optimierung ✅ Lightway-Protokoll mit schnellen Verbindungen ✅ TrustedServer-Infrastruktur ausschließlich mit RAM ✅ GPS-Spoofing für Android ✅ Hervorragende Streaming-Zuverlässigkeit ✅ Rund um die Uhr erreichbarer Kundensupport ❌ Das teuerste große VPN

Endgültiges Urteil: ExpressVPN Es ist nicht das günstigste Angebot, und das will es auch gar nicht sein. Dafür bekommst du Beständigkeit, schnelle Verbindungszeiten und eine der übersichtlichsten Benutzeroberflächen. Wenn du Wert auf Perfektion und Verlässlichkeit legst, ist dies das richtige Tool für dich.

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3. Proton VPN [Das beste VPN für Datenschutz]

Proton VPN Hier dreht sich alles um absolut sicheren Datenschutz. Schweizer Rechtsordnung, Open-Source-Apps und eine gerichtlich geprüfte No-Logs-Richtlinie. Der Dienst richtet sich an Nutzer, denen rechtliche und technische Sicherheitsvorkehrungen wichtig sind – und nicht nur Geschwindigkeitsmessungen.

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in der Schweiz Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Leistung und Geschwindigkeit

Proton ist zwar nicht das schnellste auf dieser Liste, aber dafür stabil. Bei meinen Tests Auf Servern in der Nähe erreichte ich 70–85 % meiner üblichen Geschwindigkeitenund 55–70 % bei Fernverbindungen. Bei einer Gigabit-Leitung entspricht dies lokal 700–850 Mbit/s.

Der VPN-Beschleuniger optimiert das Routing über große Entfernungen, aber „Secure Core“ (Multi-Hop über die Schweiz, Island oder Schweden) führt zu einer Verringerung der Geschwindigkeit. Ich würde diese Option für risikoreiche Szenarien reservieren und nicht für das alltägliche Surfen nutzen.

Sicherheit und Datenschutz

Hier ist, woProtonsticht hervor. Esunterliegt schweizerischem Recht, ohne Überwachungsallianzen und ohne verpflichtende Vorratsdatenspeicherung. Die No-Logs-Richtlinie wurde unabhängig geprüft und in konkreten Rechtsfällen getestet, wobei keine Nutzerdaten weitergegeben wurden.

All Die Apps sind Open SourceundProton veröffentlicht Transparenzberichte, in denen staatliche Anfragen detailliert aufgeführt sind. Wenn Ihnen Überprüfbarkeit wichtig ist, Proton erfüllt diese Anforderung.

Für alle, die eine Reise in Länder mit strengen Einreisebeschränkungen planen, Proton lässt sich kaum als bestes VPN für Reisen übersehen – sein Stealth-Protokoll wurde speziell für Netzwerke entwickelt, die den üblichen VPN-Datenverkehr blockieren. Genau diese Fähigkeit ist der Grund, warum es immer wieder als eines der Die besten VPNs für Reisen nach China. Tor über VPN ist ebenfalls verfügbar, falls du es brauchst.

Streaming und TorrentingDas Streaming hat bei meinen Tests funktioniert mit Netflix, Prime Video, Disney+ und BBC iPlayer, auch wenn es nicht so stark optimiert ist wie Nord or Express. P2P wird auf bestimmten Servern unterstützt, wobei an ausgewählten Standorten Portweiterleitung verfügbar ist.

Vorteile Nachteile ✅ Schweizer Rechtsordnung ✅ Vor Gericht bestätigte No-Logs-Richtlinie ✅ Open-Source-Apps ✅ „Secure Core“-Option für Multi-Hop ✅ Ein Design, bei dem der Datenschutz an erster Stelle steht ❌ Die Reaktionszeiten des Kundensupports variieren

Endgültiges Urteil: Proton VPN ist die datenschutzorientierte Wahl. Es wird zwar nicht jeden Geschwindigkeitstest gewinnen, bietet aber eine solide rechtliche Grundlage, transparente Apps und praktische Datenschutz-Tools. Wenn Ihnen die Gerichtsbarkeit und die Nachvollziehbarkeit wichtiger sind als die letzten 50 Mbit/s herauszuholen, ist dies die richtige Wahl.

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4. CyberGhost [Das beste VPN für Streaming]

CyberGhostist eines derbest streaming VPNs Es gibt sie. Die App kategorisiert Server nach Plattform, hält sie auf dem neuesten Stand und macht Schluss mit dem Rätselraten. Wenn es dir vor allem darum geht, Inhalte ohne langes Ausprobieren freizuschalten, ist sie genau das Richtige für dich.

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 650–800 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–600 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NoSpy-Server, Werbeblocker Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Rumänien Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Spezielle Gaming-Server, optimiert für geringe Latenzzeiten Startpreis 2,19 $/Monat (26-Monats-Abo)

Leistung und Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeitsbeibehaltung lag bei etwa 65–80 % auf Servern in der Nähe Bei meinen Tests schnitten die für Streaming optimierten Server zu Spitzenzeiten etwas besser ab, was wahrscheinlich auf eine geringere Auslastung und Optimierungen beim Routing zurückzuführen ist.

Er ist zwar nicht der schnellste Anbieter auf dieser Liste, aber für 4K-Streaming und den täglichen Gebrauch ist er zuverlässig genug. WireGuard liefert die besten Ergebnisse.

Sicherheit und Datenschutz

CyberGhost hat seinen Sitz in Rumänien, das keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung. Die „No-Logs“-Richtlinie wurde unabhängig geprüft, und das Unternehmen veröffentlicht Transparenzberichte.

NoSpy-Servervor … fliehenCyberGhosteigenes Rechenzentrum, wodurch die Abhängigkeit von Hosting-Anbietern verringert wird. Das ist ein praktischer Vorteil in Sachen Datenschutz.

Streaming und Torrenting

Hier ist, woCyberGhost sticht hervor. Anstatt nach einem funktionierenden Server zu suchen, wählen Sie „Netflix USA“ oder „BBC iPlayer„direkt in der App. In Tests erzielte es eine der höchsten Streaming-Erfolgsraten unter den großen Plattformen.“P2P-Datenverkehr wird auf bestimmten Servern unterstützt. Keine Portweiterleitung, aber Torrenting funktionierte zuverlässig. Wenn ich an das Die besten günstigen VPNs für Torrenting, CyberGhost ist immer mit von der Partie.

Vorteile Nachteile ✅ Plattform-spezifische Streaming-Server ✅ Großes globales Servernetzwerk ✅ 45-tägiges Rückgaberecht ✅ NoSpy-eigene Server ✅ Hohe Zuverlässigkeit beim Streaming ❌ Auf 7 Geräte gleichzeitig beschränkt ❌ Gelegentliche Unstimmigkeiten außerhalb des Streams

Endgültiges Urteil: CyberGhost ist eine der besten VPN-Apps für Nutzer, die vor allem streamen möchten. Der plattformspezifische Serveransatz erspart mühsames Ausprobieren, und die 45-tägige Geld-zurück-Garantie bietet reichlich Zeit zum Testen.

★ Das beste VPN für Streaming CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

5. Privater Internetzugang (PIA) [Das beste VPN für Torrenting]

PIA bedient seit über einem Jahrzehnt Torrent-Communities. Die Kombination aus über 35.000 Servern, Unterstützung für Portweiterleitung, SOCKS5-Proxy und bewährtem Datenschutz macht PIAeines derDie besten VPNs für Torrenting und P2P im Allgemeinen.

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern (alle 50 US-Bundesstaaten) Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–750 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–550 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/AES-128/ChaCha20-Verschlüsselung (konfigurierbar), Kill Switch, MACE-Werbeblocker, Multi-Hop, Portweiterleitung Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in den Vereinigten Staaten Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Server in allen 50 US-Bundesstaaten für eine optimale regionale Routenführung Startpreis 2,03 $/Monat (3-Jahres-Abo)

Leistung und Geschwindigkeit

Bei über 35.000 Servern kommt es selten zu Überlastungen. Bei meinen Tests Die Server in der Nähe erreichten etwa 60–75 % der GrundgeschwindigkeitDas ist zwar kein Rekord, aber stabil genug für umfangreiche Downloads.

WireGuard lieferte die besten Ergebnisse und ist mit Abstand der Das beste VPN-Protokoll für Torrenting. PIA Außerdem können Sie die Verschlüsselungsstufen und Protokolleinstellungen anpassen, wenn Sie mehr Kontrolle wünschen, als die meisten VPNs bieten.

Sicherheit und Datenschutz

PIA’s Die Richtlinie zum Verzicht auf Protokollierung wurde in realen Rechtsfällen erprobt. Als Gerichte Daten anforderten, gab es nichts, was man hätte herausgeben können. Das ist ein stärkerer Beweis als jede Marketingaussage.

Ja, der Sitz ist in den USA. Aber die USA haben keine obligatorische Vorratsdatenspeicherungfür VPNs undPIA’s Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass sich die Politik des Unternehmens im Bereich der Holzgewinnung bewährt.

All Die Apps sind Open Sourceund die Server laufen auf einer reinen RAM-Infrastruktur.

Streaming und Torrenting

Beim Torrenting geht es darum, dass PIA strahlt.Portweiterleitung verbessert die Verbindung zwischen Peers sowie die Download-Geschwindigkeiten. Der integrierte SOCKS5-Proxy bietet fortgeschrittenen Nutzern mehr Flexibilität.

Streaming funktioniert, steht aber nicht im Mittelpunkt. Die großen Plattformen werden entsperrt, auch wenn die Konsistenz nicht so gut ist wie bei CyberGhost or ExpressVPN.

Vorteile Nachteile ✅ Umfangreiches Servernetzwerk ✅ Integrierte Portweiterleitung ✅ Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ Open-Source-Apps ❌ Die Zuständigkeit der US-Gerichte bereitet einigen Nutzern Bedenken ❌ Die Benutzeroberfläche kann Anfänger überfordern

Endgültiges Urteil: Es ist eines der besten VPNs für Torrenting und P2P-Filesharing. Dank Portweiterleitung, SOCKS5-Proxy und unbegrenzten Verbindungen eignet es sich ideal für Nutzer, die viel herunterladen.

★ Das beste VPN für Torrenting Privater Internetzugang (PIA) Besuchen Sie Privater Internetzugang (PIA)

6. Surfshark [Das beste VPN für große Haushalte]

Surfshark ist die preisgünstige Wahl, die sich dennoch nicht billig anfühlt. Unbegrenzte Geräteverbindungen, hohe Geschwindigkeiten und eine solide Bilanz in Sachen Datenschutz machen es zum Das beste VPN für mehrere Geräte in Ihrem Haushalt – und das beste mobile VPN für alle, die unterwegs mehrere Smartphones und Tablets nutzen.

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Camouflage-Modus Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in den Niederlanden Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern und 100-Gbit/s-Testservern in Amsterdam Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Leistung und Geschwindigkeit

Surfsharkläuft auf einem10-Gbit/s-Netzwerk, mit experimentellen 100-Gbit/s-Servern in Amsterdam. Bei Tests, nahegelegene Server behielten 75–90 % meiner Übertragungsraten. Bei einer Gigabit-Leitung bedeutete das lokal 750–900 Mbit/s.

Die Geschwindigkeiten über große Entfernungen lagen zwischen 500 und 700 Mbit/s je nach Routing. Nicht ganz Nord– fast auf dem gleichen Niveau, aber sehr nah dran. WireGuard lieferte die besten Ergebnisse. Für die meisten Haushalte mit schnellem WLAN ist diese Verlangsamung kaum spürbar.

Sicherheit und Datenschutz

Surfsharks Die No-Logs-Richtlinie wurde zweimal von Deloitte geprüft (2023 und 2025). Der Dienst läuft auf Reine RAM-Server, und es werden weder der Browserverlauf noch IP-Adressen oder Sitzungsprotokolle gespeichert.

Der Sitz des Unternehmens befindet sich in den Niederlanden, die Teil der „Nine Eyes“-Allianz sind. Allerdings gibt es keine verbindlichen Protokollierungsanforderungen, und Prüfungen bestätigen, dass es nichts Wesentliches gibt, das angefordert werden müsste.

Tools wie CleanWeb, Camouflage Mode, Dynamic MultiHop und NoBorders Mode sorgen für erhebliche Flexibilität, ohne die Benutzeroberfläche zu überladen – und genau das ist der Grund, warum viele Surfshark das beste VPN für PC-Nutzer, die sich erweiterte Funktionen ohne überladene Benutzeroberfläche wünschen.

Streaming und TorrentingDas Streaming hat in meinen Tests zuverlässig funktioniert. Netflix (verschiedene Regionen), Disney+, Prime Video, BBC iPlayer und Hulu ließen sich alle ohne manuelle Anpassungen laden. Alle Server unterstützen P2P. Es gibt keine integrierte Portweiterleitung, aber das normale Torrenting funktioniert reibungslos.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ Hohe Geschwindigkeiten ✅ Zwei unabhängige Prüfungen ✅ CleanWeb-Werbeblocker ✅ Hervorragende Wertbeständigkeit ❌ Die Reaktionszeiten des Kundensupports variieren

Endgültiges Urteil: Surfshark bietet das beste VPN-Preis-Leistungs-Verhältnis für Familien, Haushalte mit vielen Geräten oder alle, die Premium-Funktionen ohne Premium-Preise wünschen. Allein schon die Regelung der unbegrenzten Verbindungen spricht für eine Inanspruchnahme.

★ Das beste VPN für große Haushalte Surfshark Besuchen Sie Surfshark

So wählen Sie den besten VPN-Dienst aus: Ein sachlicher Leitfaden zu den wichtigsten Aspekten

Wenn Sie sich die besten VPN-Anbieter ansehen, sollten Sie zwischen den unverzichtbaren Funktionen und den netten Extras unterscheiden.

Zu den unverzichtbaren Funktionen gehören beispielsweise solide Sicherheit, guter Datenschutz, ein zuverlässiger Kill-Switch usw. Die Zusatzfunktionen hängen davon ab, wofür Sie den Dienst nutzen möchten. Wenn Sie also den Die besten Regionen für günstige Steam-Spiele… zum Beispiel benötigen Sie ein VPN mit einem soliden Servernetzwerk, schnellen Servern, guter Verschleierung, wenn Sie sich in einer Region mit Einschränkungen befinden, usw.

Überlegungen zur Geschwindigkeit

VPN speed hängt vom Protokoll, der Entfernung zum Server, der Serverauslastung und der Grundverbindungsgeschwindigkeit ab. Moderne Protokolle wie WireGuard und proprietäre Varianten (NordLynx, Lightway) bieten die schnellsten Verbindungen. Bei hochwertigen Anbietern können Sie auf Servern in Ihrer Nähe mit 70 bis 90 % Ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit rechnen.

Nutzer mit Gigabit-Verbindungen sollten VPNs mit einer Serverinfrastruktur von 10 Gbit/s den Vorzug geben. Nutzer mit langsameren Verbindungen (unter 100 Mbit/s) werden kaum Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den führenden Anbietern bemerken.

Wichtige Sicherheitsmerkmale

Unverzichtbare Merkmale:

AES-256- oder ChaCha20-Verschlüsselung

Not-Aus-Schalter (auf Systemebene, nicht nur auf App-Ebene)

Schutz vor DNS-Lecks

Keine Protokollierung (vorzugsweise durch ein unabhängiges Unternehmen geprüft)

Wertvolle Ergänzungen:

Multi-Hop/Double VPN

Split-Tunneling

Verschleierung für restriktive Netzwerke

Blockierung von Werbung und Malware

Datenschutz und Gerichtsstand

Die Rechtsordnung ist wichtig, aber die Umsetzung ist noch wichtiger. Ein in den USA ansässiges VPN Mit gerichtlich bestätigter No-Logs-Garantie bietet es mehr Datenschutz als ein in der Schweiz ansässiges VPN, das alles protokolliert.

Länder wie die USA mögen für einen datenschutzbewussten Nutzer beängstigend klingen, aber die Frage, die man sich hier stellen sollte, lautet: „Gibt es in diesem risikobehafteten Land Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung?„?“ Wenn ja, kann dein VPN niemals wirklich privat sein, da es deine Daten protokollieren und auf behördliche Aufforderung hin weitergeben muss. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, kann dein VPN dich schützen, sofern es eine strikte No-Log-Richtlinie einhält.

Achten Sie auf unabhängige Prüfungen durch renommierte Unternehmen (Deloitte, PwC). Transparenzberichte, aus denen hervorgeht, wie Anbieter mit rechtlichen Anfragen umgehen, geben Aufschluss über den Datenschutz in der Praxis.

Streaming und Entsperren von geografischen Beschränkungen

Die Wirksamkeit von Streaming-VPNs schwankt, da die Plattformen ihre Erkennungsmechanismen ständig aktualisieren. Entscheiden Sie sich für Anbieter, die den Streaming-Zugang aktiv aufrechterhalten, anstatt ihn als Nebensache zu betrachten. VPNs wie Nord und Surfshark können stets die besten Kataloge entsperren und verfügen über erstklassige Servernetzwerke, die dies gewährleisten.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Die monatlichen Preise erzählen eine Geschichte. Der langfristige Wert erzählt eine andere. Bedenken Sie Folgendes:

Gerätebeschränkungen vs. Haushaltsbedarf

Standardfunktionen vs. kostenpflichtige Erweiterungen

Dauer der Geld-zurück-Garantie

Verlängerungspreise (oft höher als der ursprüngliche Kaufpreis)

Für große Familien, Surfshark„s unbegrenzte Verbindungen für 1,99 $ pro Monat bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als NordVPN„s“ bietet ein Abonnement für bis zu 10 Geräte für 2,99 $ pro Monat an. Einzelnutzer oder Vielnutzer hingegen könnten feststellen, dass NordVPN„… dessen umfangreichere Funktionen den zusätzlichen Dollar pro Monat wert sind.“

Mein Fazit: Welches ist das beste VPN in Bezug auf Datenschutz, Preis-Leistungs-Verhältnis und den täglichen Gebrauch?

NordVPN wird regelmäßig als bester VPN-Dienst eingestuft basierend auf umfassenden Tests in den Bereichen Geschwindigkeit, Sicherheit, Streaming-Fähigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Es liefert 85–95 % Geschwindigkeitserhalt auf Servern in der Nähe

auf Servern in der Nähe verfügt über eine der transparentesten Bilanzen im Bereich Datenschutz mit fünf unabhängige Prüfungen

Entsperrt zuverlässig alle großen Streaming-Plattformen, die wir getestet haben

Aber was „das Beste“ ist, hängt ganz davon ab, was Sie brauchen:

ExpressVPN bietet das ausgereifteste Benutzererlebnis.

bietet das ausgereifteste Benutzererlebnis. Proton VPN bietet durch die Schweizer Rechtsordnung stärkere Datenschutzgarantien.

bietet durch die Schweizer Rechtsordnung stärkere Datenschutzgarantien. CyberGhost zeichnet sich insbesondere durch das Streaming über dedizierte Server für einzelne Plattformen aus.

zeichnet sich insbesondere durch das Streaming über dedizierte Server für einzelne Plattformen aus. Surfshark bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für Familien, die eine unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen benötigen.

Die besten VPN-Anbieter weisen zwar bestimmte unverzichtbare Eigenschaften auf, unterscheiden sich jedoch stark genug voneinander, um unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Zunächst einmal musst du also sicherstellen, dass du ein Ein gutes VPN für Ihre Cybersicherheitsanforderungen. Alles, was darüber hinausgeht, ist eine Frage der Abstimmung der Funktionen auf Ihre spezifischen Anforderungen.

Häufig gestellte Fragen