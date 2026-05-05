So änderst du die Region bei Steam: Was wirklich funktioniert

Ich sage es ganz offen. Ja, du kannst die Region in Steam ändern, um auf andere Preise und Spiele zuzugreifen. Nein, technisch gesehen ist das laut den Nutzungsbedingungen von Steam nicht erlaubt, es sei denn, du bist tatsächlich umgezogen. Aber die Leute machen es trotzdem, und ich werde dir genau erklären, wie es funktioniert und welche Risiken du dabei eingehst.

Die regionalen Preise bei Steam variieren erheblich. Ein Spiel, das in den USA 60 Dollar kostet, kann in Brasilien umgerechnet 35 Dollar oder in Polen 40 Dollar kosten. Diese Unterschiede bestehen, weil Steam die Preise an die lokale Kaufkraft und die wirtschaftlichen Bedingungen anpasst.

Der Haken daran ist, dass Steam deine Store-Region an deinen physischen Standort bindet. Du kannst die Region offiziell nur einmal alle drei Monate ändern, und du benötigst eine Zahlungsmethode aus dem jeweiligen Land.

Hier erfährst du alles, was du über die Änderung deiner Steam-Region wissen musst, welche Methoden tatsächlich funktionieren und welche konkreten Konsequenzen drohen, wenn Steam dich dabei erwischt.

Kann man seine Steam-Region tatsächlich ändern?

Ja, aber mit einigen wichtigen Einschränkungen.

Steam ermittelt deine Region anhand von drei Faktoren: Ihre IP-Adresse, das Land, in dem Ihre Zahlungsmethode registriert ist, und Ihre Rechnungsadresse. Um die Region zu ändern, musst du diese Signale so manipulieren, dass Steam glaubt, du befändest dich physisch an einem anderen Ort.

Die offizielle Methode erfordert einen tatsächlichen Umzug. Du ziehst in ein neues Land, richtest dort einen Internetzugang ein, besorgst dir eine Zahlungsmethode aus diesem Land, und Steam bietet dir beim Bezahlvorgang an, deine Region zu aktualisieren. Das ist völlig legitim und birgt keinerlei Risiko.

erfordert einen tatsächlichen Umzug. Du ziehst in ein neues Land, richtest dort einen Internetzugang ein, besorgst dir eine Zahlungsmethode aus diesem Land, und Steam bietet dir beim Bezahlvorgang an, deine Region zu aktualisieren. Das ist völlig legitim und birgt keinerlei Risiko. Die Umgehungslösung nutzt ein VPN, um deinen Standort zu verschleiern, eine Rechnungsadresse aus dem Zielland sowie regionale Geschenkkarten oder Zahlungsmethoden, um Käufe abzuschließen. Dies verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Steam, ist aber technisch möglich.

Steam ist deutlich härter gegen die Manipulation von Ländereinstellungen vorgegangen. Im November 2023 wurden die Preise für Argentinien und die Türkei nach jahrelangem Missbrauch von den lokalen Währungen auf US-Dollar umgestellt. In einigen Fällen betrugen die Preiserhöhungen bis zu 2900 %. Das Unternehmen überwacht aktiv verdächtige Änderungen der Ländereinstellungen.

Wenn man erwischt wird, reichen die Konsequenzen von vorübergehenden Kaufbeschränkungen bis hin zu dauerhaften Kontosperrungen mit vollständigem Verlust der Spielebibliothek. Steam macht da keine halben Sachen.

So überprüfst du deine aktuelle Steam-Region

Bevor Sie mit der Änderung der Region beginnen, herausfinden, wo Dampf glaubt, dass du dich gerade dort befindest. Das dauert dreißig Sekunden.

Auf dem Desktop:

ÖffnenDampf und klicke oben rechts auf deinen Profilnamen.

Wählen Sie „Kontoinformationen“ aus dem Dropdown-Menü aus.

Ihre aktuelle Shop-Region wird im Abschnitt „Shop & Kaufhistorie“ angezeigt.

Dort steht etwa „Vereinigte Staaten“ oder „Vereinigtes Königreich“. Wenn du die Region noch nie geändert hast, entspricht dies dem Land, das du bei der Kontoerstellung ausgewählt hast oder in dem du deinen ersten Kauf getätigt hast.

Auf Mobilgeräten/im Web:

Melde dich über deinen Browser bei store.steampowered.com an.

Scrollen Sie zum Ende einer beliebigen Seite.

Ihre aktuelle Region wird in der Fußzeile neben dem Währungssymbol angezeigt, beispielsweise als „$ Vereinigte Staaten“ oder „£ Vereinigtes Königreich“.

Warum das wichtig ist:

Du kannst die Region nur einmal alle drei Monate ändern. Wenn du dich bereits in deiner Zielregion befindest, ist alles geregelt. Wenn du die Region erst kürzlich gewechselt hast, bist du bis zum Ablauf der Wartezeit daran gebunden. Überprüfe dies, bevor du VPN-Abonnements oder Guthabenkarten kaufst – möglicherweise kannst du die Region noch nicht wechseln, auch wenn du bereits alles vorbereitet hast.

In welchen Steam-Regionen sind die Preise am günstigsten?

Dampf passt die Spielpreise an die regionale Kaufkraft an. Vietnam und Indonesien bieten derzeit weltweit die niedrigsten Preiseund ersetzt damit Argentinien und die Türkei, die Ende 2023 auf USD-Preise umgestellt haben und damit über Nacht ihren Status als Schnäppchenländer verloren haben.

Regionaler Preisvergleich für beliebte Titel:

Spiel Preis in den USA Vietnam Indonesien Indien Ukraine Ersparnisse im Vergleich zu den USA Elden Ring €59.99 ca. 25 $ ca. 32 $ ca. 35 $ ca. 27 $ 50–58 % Baldur’s Gate 3 €59.99 ca. 28 $ ca. 33 $ ca. 36 $ ca. 28 $ 50–53 % Cyberpunk 2077 €59.99 ca. 24 $ ca. 30 $ ca. 34 $ ca. 26 $ 52–60 % EA Sports FC 24 €69.99 ca. 32 $ ca. 42 $ ca. 42 $ ca. 32 $ 40–54 % Assassin’s Creed Shadows €69.99 ca. 33 $ ca. 48 $ ca. 42 $ ca. 33 $ 31–53 %

Die Preise schwanken je nach Wechselkurs. Vietnam verzeichnet bei den meisten Titeln durchweg die höchsten Preisnachlässe, dicht gefolgt von Indonesien. Auch Kasachstan und China bieten erhebliche Einsparungen, wobei die Unterschiede je nach Verlag größer sind.

Wichtige Hinweise:

Sie benötigen eine Zahlungsmethode aus Ihrer Zielregion. Geschenkkarten funktionieren; Vietnamesisch und Indonesisch Dampf Die Karten sind bei autorisierten Händlern erhältlich, wobei die Verfügbarkeit variieren kann. Einige Verlage wenden unabhängig von der Region einheitliche Preise an, insbesondere EA and ActivisionTitel.

Du bist mindestens drei Monate lang an deine neue Region gebunden. Sollten sich die Wechselkurse ändern, die Verfügbarkeit von Geschenkkarten sinken oder Dampf Wenn die Preise regional angepasst werden, hast du Pech. Berechnen Sie die Einsparungen bei mehreren Einkäufen, bevor Sie sich entscheiden; ein einziges Spiel zum Sonderpreis rechtfertigt den Lockout kaum.

So ändern Sie die Region für Steam mit einem VPN

Ich erkläre Ihnen das, damit Sie den Ablauf und die Risiken verstehen, nicht um Ihnen davon zu raten. Sie gehen mit Ihrem Konto ein kalkuliertes Risiko ein.

Was Sie benötigen:

Ein hochwertiges VPN mit Servern in der gewünschten Region (ich empfehle NordVPN)

Eine Rechnungsadresse aus diesem Land (Hotels und öffentliche Adressen sind zulässig)

Regionale Zahlungsmethoden oder Geschenkkarten aus diesem Land

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Besorgen Sie sich ein VPN und verbinden Sie sich mit einem Server in der gewünschten Region Überprüfen Sie, ob Ihre IP-Adresse das richtige Land anzeigt Öffne Steam und lege ein Spiel in den Warenkorb Zur Kasse gehen – Steam erkennt deine neue IP-Adresse Wählen Sie Ihr Zielland aus, wenn Sie zur Aktualisierung der Region aufgefordert werden Geben Sie eine Rechnungsadresse aus diesem Land ein Verwenden Sie eine regionale Geschenkkarte oder Zahlungsmethode, um den Kauf abzuschließen Die Daten für Ihre Region werden sofort aktualisiert

Dein Steam-Guthaben wird automatisch in die neue Währung umgerechnet. Einige regional gesperrte Spiele verschwinden möglicherweise aus deiner Bibliothek. Du kannst die Region drei Monate lang nicht erneut ändern.

Sind Sie neu im Bereich VPNs?Unser Leitfaden zuSo richten Sie ein VPN ein behandelt die Grundlagen.

Warum NordVPN hierfür am besten geeignet ist

Wenn du dieses Risiko eingehen willst, nutze ein zuverlässiges VPN. Kostenlose VPNs werden sofort erkannt. Bei billigen Anbietern wird deine echte IP-Adresse offengelegt. NordVPN bietet die beste Kombination aus Geschwindigkeit, Serverabdeckung und Schutz vor Erkennung.

Was NordVPN so effektiv macht:

Server in über 110 Ländern, darunter wichtige Gaming-Regionen

Das NordLynx-Protokoll sorgt für hohe Geschwindigkeiten beim Gaming

Eine starke Verschlüsselung verhindert IP-Lecks

Ein großes Servernetzwerk verringert das Risiko, entdeckt zu werden

Funktioniert zuverlässig mit dem Bezahlvorgang bei Steam

Ich habe mehrere VPNs mit Steam getestet. NordVPN stellt durchweg eine Verbindung her, ohne sofortige Warnmeldungen auszulösen. Das Das NordLynx-Protokoll sorgt für eine flüssige Spielleistung selbst bei der Weiterleitung über entfernte Server – genau die Stabilität, die Sie sich wünschen, wenn Sie auf der Suche nach einem VPN fürLeague of Legends.

Auch die Wahl des Serverstandorts spielt eine Rolle. Man ist nicht auf die naheliegenden, kostengünstigen Regionen beschränkt. Polen, Brasilien und mehrere asiatische Märkte bieten günstigere Preise, ohne dass sie der extremen Kontrolle ausgesetzt sind, der Argentinien und die Türkei derzeit unterliegen.

Auch wenn Sie die Region nicht wechseln, Ein VPN schützt dein Steam-Konto. Öffentliche WLAN-Netze setzen Ihre Anmeldedaten der Gefahr aus. DDoS-Angriffe sind im Wettkampf-Gaming weit verbreitet. Drosselungen durch Internetanbieter verlangsamen Steam-Downloads.

NordVPN verschlüsselt Ihre Verbindung, verbirgt Ihre echte IP-Adresse vor potenziellen Angreifern und verhindert, dass Ihr Internetanbieter den Steam-Datenverkehr erkennt und drosselt.

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Regionale Geschenkkarten: Die zentrale Komponente

Beim Wechsel der Region können Sie Ihre normale Kreditkarte nicht verwenden. Steam benötigt Zahlungsmethoden, die Ihrem angegebenen Standort entsprechen.

Regionale Guthabenkarten lösen dieses Problem. Du kaufst bei Online-Händlern digitale Steam-Guthabenkarten, die auf die Währung deiner Zielregion lauten. Diese Codes funktionieren unabhängig von deinem tatsächlichen Standort.

So erhalten Sie regionale Geschenkkarten und nutzen sie:

Kaufen Sie bei Händlern, die internationale Steam-Codes verkaufen: Verbinden Sie Ihr VPN beim Kauf mit der gewünschten Region, um Fehler aufgrund einer nicht übereinstimmenden Region zu vermeiden. Die Codes werden innerhalb weniger Minuten per E-Mail zugestellt.

Verbinden Sie Ihr VPN beim Kauf mit der gewünschten Region, um Fehler aufgrund einer nicht übereinstimmenden Region zu vermeiden. Die Codes werden innerhalb weniger Minuten per E-Mail zugestellt. Löse den Code auf Steam ein, nachdem du deine Region geändert hast: Der Kontostand wird in der Landeswährung angezeigt und bleibt an diese Region gebunden. Wenn Sie erneut die Region wechseln, können Sie nicht mehr auf diese Währung zugreifen.

Der Kontostand wird in der Landeswährung angezeigt und bleibt an diese Region gebunden. Wenn Sie erneut die Region wechseln, können Sie nicht mehr auf diese Währung zugreifen. Laden Sie ausreichend Guthaben auf, um die gewünschten Spiele sofort spielen zu können: Lassen Sie keine größeren Beträge in regionalen Wallets liegen, die Sie möglicherweise nicht mehr nutzen werden.

In Brasilien liegen die Preise für viele Titel niedriger. In Polen liegen die Preise in der Regel 20 bis 25 % unter den US-Preisen. Mehrere asiatische Märkte bieten angepasste Preise an. Osteuropäische Geschäfte bieten oft wettbewerbsfähige Preise an.

Nach der Preisumstellung bei Steam im Jahr 2023 bieten Argentinien und die Türkei keine nennenswerten Preisvorteile mehr. In diesen Regionen gelten nun Preise in US-Dollar, die deutlich näher an den westlichen Preisen liegen.

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Häufige Probleme beim Wechseln der Steam-Region

Hier sind einige der häufigsten Probleme, auf die du beim Ändern der Steam-Region stoßen könntest. Außerdem gebe ich dir ein paar nützliche Tipps, die dir bei der Behebung dieser Probleme helfen könnten.

Problem Ursache Fix Steam lässt mich die Region nicht ändern Du bist nicht physisch umgezogen, verfügst nicht über eine lokale Zahlungsmethode oder hast in den letzten drei Monaten bereits die Region gewechselt. Steam verlangt, dass alle drei Bedingungen erfüllt sind. Warten Sie, bis alle Voraussetzungen erfüllt sind. Es gibt keine sichere Umgehungslösung. Das Guthaben auf meinem Steam-Guthabenkonto ist verschwunden Der Saldo wurde automatisch in die Währung der neuen Region umgerechnet. Es ist nichts zu tun – die Umrechnung erfolgt automatisch zu den aktuellen Wechselkursen. Einige Spiele werden in meiner neuen Region nicht angezeigt Aufgrund regionaler Lizenzbeschränkungen sind bestimmte Titel in einigen Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit hängt vom Herausgeber ab. Spiele, die du bereits besitzt, bleiben weiterhin verfügbar. Nicht verfügbare Titel werden einfach nicht angezeigt – es gibt keine legale Möglichkeit, dies zu umgehen. Die Zahlungsmethode wird immer wieder abgelehnt Deine Zahlungsmethode stimmt nicht mit der Region überein, in der du dich befindest – Steam überprüft das Ausstellungsland. Verwende eine Zahlungsmethode, die in deiner neuen Region ausgestellt wurde, oder löse regionale Steam-Gutscheine ein.

Was tun, wenn Spiele regional gesperrt oder nicht verfügbar sind?

Sie haben die Region erfolgreich gewechselt, sehen nun aber die Meldung „Dieser Inhalt ist in Ihrer Region nicht verfügbar“ oder „Dieser Artikel ist in Ihrem Land derzeit nicht erhältlich“. So geht’sDampf„s regionale Beschränkungen funktionieren“.

Warum Spiele regional gesperrt sind:

Die Verlage entscheiden über die regionale Verfügbarkeit, nicht Dampf. Entwickler schränken Spiele aufgrund von Lizenzvereinbarungen, lokalen Zensurgesetzen oder geschäftlichen Entscheidungen ein. So werden beispielsweise in Deutschland bestimmte gewalttätige Inhalte gesperrt und in Australien Titel ohne Altersfreigabe verboten. Manche Publisher vertreiben ihre Spiele in bestimmten Märkten schlichtweg nicht.

Dampf wendet diese Einschränkungen entsprechend der Region Ihres Shops an. Region wechseln, neue Einschränkungen sofort übernehmen.

Was passiert mit Spielen, die du bereits besitzt:

Spiele, die du vor dem Wechsel der Region gekauft hast, bleiben für immer in deiner Bibliothek, So kannst du sie also weiterhin herunterladen und spielen, auch wenn sie in deiner neuen Region nicht verfügbar sind. Steam löscht gekaufte Inhalte nicht.

Das Thema: Der Kauf von DLCs oder Fortsetzungen. Wenn das Basisspiel an deinem neuen Wohnort regional gesperrt ist, kannst du keine zusätzlichen Inhalte dafür erwerben. Ihre derzeitige Version funktioniert zwar, aber die Erweiterungsmöglichkeiten gehen verloren.

So überprüfen Sie vor dem Kauf die Regionssperren:

Dampf Auf den Shop-Seiten wird die Meldung „Dieses Produkt ist in Ihrer Region nicht verfügbar“ angezeigt. SteamDB.info zeigt detaillierte Einschränkungen an: Suchen Sie nach einem beliebigen Titel und sehen Sie sich den Reiter „Pakete“ an. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrer Zielregion, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Deine tatsächlichen Optionen:

VPNs umgehen keine regionalen Sperren beim Abrufen von Inhalten oder beim Spielen, sondern nur bei Käufen. Sobald ein Spiel in deiner Region gesperrt ist, kannst du es auch mit einem VPN nicht freischalten. Die Sperre ist an die Region Ihres Kontos gebunden, nicht an Ihre IP-Adresse.

Realistische Optionen: Entweder bleibst du in einer Region, in der die gewünschten Spiele verfügbar sind, oder du musst in Kauf nehmen, dass einige Titel nicht verfügbar sind. Ein erneuter Regionswechsel bedeutet eine Wartezeit von drei Monaten.

Seriöse Schlüsselhändler wie Eibe Verkaufen Sie regional angepasste Spielschlüssel. Kaufen Sie Schlüssel für Ihren tatsächlichen Standort, ohne die Region zu manipulieren Dampf Regionen, damit dies im Rahmen der Nutzungsbedingungen bleibt.

Fazit

Wenn du deine Steam-Region änderst, erhältst du Zugang zu günstigeren Preisen und regionsexklusiven Inhalten – genau aus diesem Grund suchen viele Spieler nach Möglichkeiten, Günstigere Steam-Spiele mit einem VPN. Mit den richtigen Werkzeugen ist das ganz einfach.

Du benötigst ein zuverlässiges VPN, um deine IP-Adresse zu ändern, regionale Geschenkkarten für die Bezahlung sowie eine Rechnungsadresse aus dem gewünschten Land. Aufgrund der dreimonatigen Sperrfrist solltest du deine Region strategisch auswählen.

Mit NordVPN hast du Zugang zu über 110 Ländern mit Servern, die für optimale Gaming-Leistung optimiert sind. Das NordLynx-Protokoll sorgt für eine schnelle Verbindung, während du in verschiedenen regionalen Stores stöberst und Spiele herunterlädst.

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Häufig gestellte Fragen