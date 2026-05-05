La mejor VPN para Minecraft en 2026: mis 6 recomendaciones para jugar sin ataques DDoS y sin retrasos

La mejor VPN para Minería, artesanía puede solucionar algunos problemas molestos con los que se topan los jugadores en línea. Cosas como conexiones inestables, bloqueos aleatorios de IP o que alguien decida lanzar un ataque DDoS contra el servidor durante el PvP. Por eso cada vez más jugadores están utilizando un Minería, artesanía Conecta una VPN antes de adentrarte en los mundos multijugador.

El problema es que no todas las VPN funcionan bien para jugar. Algunas aumentan la latencia, otras tienen problemas con el enrutamiento y unas pocas pueden incluso provocar Minería, artesaníasentirse peor en lugar de mejor.

Así que probé un montón de proveedores y elegí seis que realmente funcionan. Estas VPN mantienen una conexión estable, protegen tu IP y no te arruinarán tu próxima salida a minar, tu combate PvP o tu sesión de construcción nocturna.

Nuestras 3 mejores recomendaciones de las mejores VPN para Minecraft

Estos son los tres proveedores que obtuvieron mejores resultados en las pruebas. Conexiones rápidas, enrutamiento estable y configuración sencilla. Si solo quieres la mejor VPN para Minería, artesanía Sin tener que rebuscar entre montones de opciones, empieza por aquí.

NordVPN – El más fiable Minería, artesanía VPN que he probado. Las conexiones se mantienen estables, las velocidades son altas y la red de servidores ofrece numerosas rutas si la ruta de tu proveedor de Internet hacia una VPN Minería, artesanía El servidor no es muy bueno. ExpressVPN – Una opción ideal si buscas algo sencillo que funcione desde el primer momento. Instálalo, conéctalo y vuelve a minar, construir o jugar en modo PvP sin tener que perder el tiempo con la configuración. Proton VPN – La opción de privacidad más sólida de la lista. Mantiene tu dirección IP oculta en los servidores públicos e incluso ofrece una de las pocas VPN gratuitas que realmente se pueden usar para Minería, artesanía un plan si quieres probarlo primero.

Este es un breve resumen. A continuación, voy a repasar las seis selecciones y explicaré cuáles Minería, artesanía El funcionamiento de la VPN depende de cómo juegues.

La mejor VPN para Minecraft: 6 recomendaciones para minar, construir y disfrutar de un modo multijugador fluido

Los tres primeros te han dado una visión general rápida. Ahora, analicemos la lista completa y veamos por qué estos seis proveedores han sido seleccionados como las mejores VPN para Minería, artesanía.

1. NordVPN [La mejor VPN para Minecraft en general]

Característica Detalles Servidores Más de 9.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de «sin registros» verificada cinco veces, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento de Minecraft Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Get NordVPN, y ya tienes la vida solucionada. La primera vez que la probé, dije que no usaría otras VPN porque no me hacía falta, salvo para hacer reseñas. NordVPN es la mejor VPN para Minería, artesaníay ella mejor VPN sin lugar a dudas.

NordLynx + infraestructura de 10 Gbps fueron lo más destacado durante mis pruebas. También me gusta Meshnet, que te permite organizar partidas privadas en LAN y jugar con amigos, todo ello sin revelar tu dirección IP real.

Para más información Si organizas unMinería, artesanía Conéctate al mundo desde casa y evita compartir tu dirección IP real en listas de servidores públicos o invitaciones de Discord. Al gestionar el servidor a través de una VPN, mantienes oculta tu dirección particular y reduces el riesgo de sufrir ataques DDoS.

NordVPNtambién te permiteseleccionar servidores en ciudades concretas, lo cual resulta útil si intentas establecer una conexión más estrecha con un Minería, artesanía región. Por lo general, cuantas más opciones de enrutamiento haya, menos problemas de conexión extraños se producen.

La privacidad es otro de sus puntos fuertes. El servicio funciona Servidores que solo utilizan memoria RAM, y supolítica de no registro de datos ha sido auditado en varias ocasiones.

Las aplicaciones sondisponible para las principales plataformas, y hay guías claras para routers y consolas si quieres ejecutar un Minería, artesanía VPN en toda tu red.

Ventajas Contras ✅ Conexiones rápidas con NordLynx ✅ Amplia red de servidores ✅ Meshnet funciona bien para sesiones privadas ✅ Aplicaciones sencillas para todas las plataformas ✅ Privacidad y seguridad sólidas ❌ Iniciar sesión en el navegador acaba resultando pesado al cabo de un tiempo

Veredicto final: Si quieres la mejor VPN para Minería, artesanía sin darle demasiadas vueltas a la configuración, NordVPN Es muy fácil. Conéctate y vuelve a minar.

★ La mejor VPN para Minecraft en general NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [Lo mejor en cuanto a facilidad de uso y gran rendimiento]

Característica Detalles Servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad Network Lock, Threat Manager, túnel dividido Privacidad Política de no retención de registros auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento de Minecraft Excelente con el protocolo Lightway, con tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN es una de las formas más sencillas de llevar a cabo un Minería, artesanía VPN sin tener que andar jugando con la configuración. Instálalo, pulsa «Conectar» y vuelve a sumergirte en tu mundo. Esa sencillez es la razón principal por la que muchos jugadores siguen jugando.

El rendimiento lo proporciona Lightway, De ExpressVPN protocolo personalizado. Es se conecta casi al instante y mantiene una velocidad elevada, lo que resulta muy útil a la hora de explorar mundos extensos o cambiar de servidor cuando hay mucha gente conectada. También es ideal para muchos otros juegos, y mi favorito mi VPN favorita para Fortnite.

Otra cosa que me gusta es lo bien acabadas que están las aplicaciones. Todo está claro y es fácil de encontrar, aunque nunca hayas utilizado una VPN. Si tienes pensado utilizar una VPN Minería, artesanía servidor, las instrucciones para configurar el router también son muy sencillas.

Para más información Si vas a conectarte a mundos públicos muy concurridos, conéctate a un servidor VPN de la misma región que el Minería, artesanía servidor. Las rutas más cortas suelen traducirse en sesiones multijugador más estables.

ExpressVPN también se toma muy en serio la privacidad. Su tecnología TrustedServer funciona íntegramente en la memoria RAM, por lo que los datos no se almacenan a largo plazo. La política de no registro de datos de la empresa también ha sido auditada de forma independiente.

It funciona en prácticamente todas las plataformas, y la configuración suele llevar solo unos minutos. Por eso es una opción muy recomendable si quieres un Minería, artesanía Una VPN que funciona sin problemas.

Ventajas Contras ✅ Conexiones rápidas con Lightway ✅ Aplicaciones muy sencillas ✅ Conexiones estables para mundos multijugador ✅ Buenas guías de configuración para routers y consolas ✅ Sólidas medidas de protección de la privacidad ❌ Red de servidores más reducida que la de algunos competidores

Veredicto final: ExpressVPN es una opción estupenda si quieres un Minería, artesanía Una VPN rápida y muy fácil de usar. Actívala y vuelve a crear.

★ Lo mejor en facilidad de uso y gran rendimiento ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN para Minecraft en materia de privacidad]

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento de Minecraft Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización Acelerador VPN Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPN es una buena opción si te preocupa la privacidad cuando juegas en línea. Es uno de los pocos servicios con un VPN gratuita paraMinería, artesanía que se puede usar para partidas multijugador informales. Si solo quieres probar un Minería, artesanía En cuanto a la VPN, la versión gratuita es un buen punto de partida.

La versión de pago es donde las cosas se ponen más interesantes. Proton gestiona una enorme red de servidores e incorpora una función llamada Acelerador VPN, lo que acelera tu conexión hasta un 400 %.

Otra opción útil es redireccionamiento de puertos, disponible en los planes de pago. Si utilizas una VPN Minería, artesanía servidor o para ejecutar «small worlds» para amigos, puede facilitar la conectividad. Además, esto lo convierte en uno de los Las mejores VPN para descargar torrents, si quieres que la siembra sea más rápida.

Para más información Si solo quieres proteger tu IP mientras juegas, activa el túnel dividido y redirige únicamente Minería, artesanía a través de la VPN. El resto de aplicaciones de tu sistema utilizarán la conexión habitual.

Protontambién esuno de los proveedores de VPN más transparentes que hay. Las aplicaciones son de código abierto, la política de no guardar registros ha sido auditada y la empresa opera desde Suiza. Puedes obtener más información al respecto en mi artículo completo «Is Proton VPNSeguroGuía «».

Hay aplicaciones disponibles para todas las plataformas principales y son compatibles hasta diez conexiones simultáneas, lo cual es suficiente para la mayoría de los jugadores que ejecutan un Minería, artesanía VPN en varios dispositivos.

Ventajas Contras ✅ Máxima privacidad ✅ Amplia red mundial de servidores ✅ Acelerador VPN ✅ Planes gratuitos y de pago ✅ Aplicaciones de código abierto ❌ En el plan gratuito no se pueden elegir servidores

Veredicto final: Proton VPN es una buena opción si buscas un dispositivo que priorice la privacidad Minería, artesanía Una VPN con un plan gratuito útil y una gran transparencia.

★ La mejor VPN para Minecraft centrada en la privacidad Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost [La mejor VPN para Minecraft con servidores optimizados para juegos]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Una media de 650-800 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-600 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, servidores NoSpy, bloqueador de anuncios Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Rumanía Rendimiento de Minecraft Servidores dedicados para juegos optimizados para una baja latencia Precio de salida 2,19 $ al mes (plan de 26 meses)

CyberGhost is una de las VPN más fáciles de usar Minería, artesanía. Las aplicaciones son sencillas, los servidores están bien organizados y no hace falta perder el tiempo con los ajustes para empezar a jugar.

Una cosa que me gusta es el servidores optimizados para juegos. Su objetivo es mantener baja la latencia al conectarse a las regiones de juego más populares. Eso resulta útil cuando un Minería, artesanía La VPN se está ejecutando en segundo plano, pero aún así quieres que el modo multijugador funcione sin problemas. Además, hace que CyberGhostuno de losLas mejores VPN para juegos con bajo pingpor ahí.

Para más información Si vas a organizar una Minería, artesanía En un servidor de amigos, una IP fija puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Los jugadores pueden guardar la dirección en sus favoritos en lugar de tener que buscar una nueva IP cada vez que se reinicia el servidor.

Los jugadores de consola pueden ejecutar CyberGhost a través de un router. De esa forma, el Minería, artesanía La VPN cubre todos los dispositivos de la red.

Ventajas Contras ✅ Servidores optimizados para juegos ✅ Aplicaciones sencillas para principiantes ✅ Opción de IP dedicada para el alojamiento web ✅ Compatibilidad con Smart DNS ✅ Planes a largo plazo a precios asequibles ❌ 7 conexiones simultáneas es una cifra bastante baja

Veredicto final: CyberGhost Es una buena opción si buscas una VPN para Minecraft que sea fácil de usar y no cueste mucho. Actívala y vuelve a jugar.

★ La mejor VPN para Minecraft con servidores optimizados para juegos CyberGhost Visita CyberGhost

5. Acceso privado a Internet (PIA) [Ideal para un número ilimitado de conexiones simultáneas]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países (los 50 estados de EE. UU.) Velocidad Una media de 600-750 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-550 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/AES-128/ChaCha20 (configurable), kill switch, bloqueador de anuncios MACE, Multi-hop, reenvío de puertos Privacidad Política de no registro probada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Estados Unidos Rendimiento de Minecraft Servidores en los 50 estados de EE. UU. para un enrutamiento regional óptimo Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 3 años)

Acceso privado a Internetes una buenaMinería, artesanía Una VPN si quieres la máxima la mejor VPN para varios dispositivos. Una sola suscripción admite conexiones ilimitadas, por lo que puedes tenerla activa en tu ordenador de sobremesa, portátil, teléfono o incluso en un router sin preocuparte por los límites de dispositivos.

PIAademásadmite el reenvío de puertos, lo cual puede ser útil si tienes un servidor VPN Minería, artesanía y quieres mejorar la conectividad para los jugadores que se unen a tu mundo.

Otra cosa que me gusta es el nivel de control. Las aplicaciones te permiten ajustar el cifrado, elegir protocolos como WireGuard y activar funciones como MACE, PIA bloqueador integrado.

Para más información Si organizas unMinería, artesaníaservidor para amigos, habilitar PIAEl reenvío de puertos facilita a los jugadores la conexión a tu mundo. Reduce la probabilidad de que se produzcan bloqueos o fallos en la conexión cuando los usuarios se unen desde diferentes redes.

Aunque no estés familiarizado con Cómo usar una VPN, VPN de PIALa configuración es muy sencilla. Además, cuenta con una de las redes de servidores más grandes por todo el país, incluyendo servidores en todos los estados de EE. UU. Esto te ofrece numerosas opciones de enrutamiento en caso de que la conexión empiece a fallar.

The Las aplicaciones funcionan en la mayoría de las plataformas, y la interfaz sigue siendo bastante sencilla a pesar de todas las opciones de configuración adicionales.

Ventajas Contras ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Redireccionamiento de puertos para el alojamiento de servidores ✅ Amplia red de servidores ✅ Numerosas opciones de personalización ✅ Planes a largo plazo muy asequibles ❌ La interfaz puede parecer un poco recargada al principio

Veredicto final: PIA es una opción estupenda si buscas un Minería, artesanía Una VPN que funciona en muchos dispositivos y, aun así, mantiene unos costes bajos.

★ Ideal para un número ilimitado de conexiones simultáneas Acceso privado a Internet (PIA) Visita Acceso privado a Internet (PIA)

6. Surfshark [La VPN con la mejor relación calidad-precio para Minecraft]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento de Minecraft Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfsharkes una opción seguraMinería, artesanía Una VPN, si buscas algo económico que funcione bien. Es una de las opciones más económicas a largo plazo, pero cuando estás jugando no da la sensación de ser un servicio de bajo coste.

Una gran ventaja es conexiones ilimitadas. Puedes ejecutarSurfshark en todos los dispositivos de la casa, y no dará ningún problema. Es muy útil si varias personas se conectan a la misma Minería, artesaníael mundo.

Las velocidades son buenastambién.Surfshark es compatible con WireGuard, y la conexión se mantiene estable incluso cuando los servidores están saturados. Además, sus excelentes velocidades lo convierten en un una VPN excelente para ver contenidos en streaming cuando no estás rompiendo cubos.

Para más información Si juegas en servidores públicos más estrictos, una IP dedicada puede ser de ayuda. Algunos servidores detectan las direcciones VPN compartidas, y una IP personal evita ese problema.

Surfshark también incluye algunos extras, como un bloqueador de anuncios y antivirus opcional en algunos planes. No son Minería, artesanía No son funciones imprescindibles, pero es bueno tenerlas funcionando en segundo plano. La configuración es rápida en la mayoría de las plataformas. Instálalo, conéctalo y vuelve a minar.

Ventajas Contras ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Planes a largo plazo a precios asequibles ✅ Velocidades estables con WireGuard ✅ Bloqueo de anuncios integrado ✅ Funciones antivirus opcionales ❌ A veces la conexión tarda un momento

Veredicto final: Surfshark es una opción fácil si quieres un Minería, artesanía Una VPN económica, rápida y fácil de usar en varios dispositivos.

★ La VPN con la mejor relación calidad-precio para Minecraft Surfshark Visita Surfshark

¿Qué hace que una VPN sea la mejor para Minecraft?: factores clave que todo jugador debería conocer

No todas las VPN funcionan bien con los videojuegos. Lo descubrí por las malas mientras probaba diferentes servicios en Minería, artesanía. Algunas ralentizaban la conexión, otras provocaban problemas extraños de enrutamiento. Una buena Minería, artesanía Una VPN debe ser rápida, estable e imperceptible mientras juegas. Esto es lo que debes tener en cuenta.

Velocidad y baja latencia

La latencia arruina el modo multijugador. Nadie quiere que los enemigos se muevan a saltos ni que los golpes en el PvP lleguen con retraso. Por eso, la mejor VPN para Minería, artesaníanecesidadesprotocolos VPN modernos diseñado para la velocidad.

La mayoría de los buenos servicios se basan en unas pocas opciones que han demostrado su eficacia:

NordLynx – De NordVPN versión de WireGuard. El mismo concepto, pero optimizado aún más en cuanto a velocidad y privacidad.

– De NordVPN versión de WireGuard. El mismo concepto, pero optimizado aún más en cuanto a velocidad y privacidad. Lightway – De ExpressVPN protocolo personalizado diseñado para establecer una conexión rápida y mantenerla estable.

– De ExpressVPN protocolo personalizado diseñado para establecer una conexión rápida y mantenerla estable. WireGuard – Ligera y muy rápida. La mayoría de las VPN modernas la utilizan porque mantiene baja la latencia y funciona bien en todas las plataformas.

Los protocolos no son el único factor. La calidad del servidor también es importante. Muchas de las mejores VPN cuentan con una infraestructura de 10 Gbps, lo que ayuda a mantener un rendimiento constante cuando las redes están saturadas.

Según mi experiencia, NordVPN and Surfshark suelen ser las opciones más rápidas, pero hay otras muchas que funcionan bien siempre y cuando te conectes a un servidor cercano.

★ La mejor VPN para Minecraft en general NordVPN Visita NordVPN

Amplia red de servidores

La cobertura de los servidores es más importante de lo que la gente cree. Una red amplia ofrece más opciones de enrutamiento, lo que puede ayudar Evita las rutas congestionadas al conectarte a mundos multijugador. Además, facilita la búsqueda de una ubicación cercana, lo que suele traducirse en una menor latencia.

Esto cobra especial relevancia si diriges tu propio mundo o quieres utilizar un bienMinería, artesanía servicio de alojamiento y quieren una conexión estable entre los jugadores.

También resulta útil en regiones donde el acceso a determinados juegos o servicios está restringido. Si hay suficientes ubicaciones de servidores, normalmente puedes conéctate a través de un país cercano y sigue jugandonormalmente.

VPN gratuitas frente a VPN de pago: comprender las ventajas y desventajas

Las VPN gratuitas parecen una idea estupenda sobre el papel. No cuestan nada, se descargan rápido y ya estás listo para usarlas.

En la práctica,la mayoría de ellos tiene problemas con los videojuegos. El número limitado de servidores, las velocidades más lentas y las redes saturadas suelen provocar conexiones inestables. Además, pueden registrar tus datos y venderlos para obtener beneficios o infectar tu sistema con malware.

Por esotodas las VPN fiables para juegos Minería, artesanía son servicios de pago. Ofrecen una mejor infraestructura, más ubicaciones de servidores y, en general, menos restricciones.

Si solo quieres probar una VPN con Minería, artesanía, un plan gratuito puede servir para una prueba rápida. Para sesiones multijugador habituales, un servicio de pago siempre ofrece una experiencia más fluida.

Mi veredicto final: la mejor VPN para Minecraft. ¿Cuál se adapta mejor a tu forma de jugar?

La mejor VPN para Minería, artesanía debería pasar desapercibido mientras juegas y, aun así, ofrecerte todas las ventajas de las que hemos hablado.

Si aún no sabes por dónde empezar, aquí te explicamos cómo decidir en función de lo que más necesites:

La mejor VPN para Minería, artesanía > NordVPN . Rápido, estable y fácil de ejecutar en segundo plano. Es la opción más segura si solo quieres un Minería, artesanía Una VPN que funciona sin necesidad de modificar la configuración.

> . Rápido, estable y fácil de ejecutar en segundo plano. Es la opción más segura si solo quieres un Minería, artesanía Una VPN que funciona sin necesidad de modificar la configuración. Lo mejor por su sencillez > ExpressVPN . Aplicaciones optimizadas y conexiones rápidas. Instálala, conéctate y vuelve enseguida a tu mundo.

> . Aplicaciones optimizadas y conexiones rápidas. Instálala, conéctate y vuelve enseguida a tu mundo. Lo mejor para la privacidad > Proton VPN . Aplicaciones de código abierto, política de no registro auditada y una VPN gratuita y fácil de usar para Minería, artesanía un plan si quieres probarlo primero.

> . Aplicaciones de código abierto, política de no registro auditada y una VPN gratuita y fácil de usar para Minería, artesanía un plan si quieres probarlo primero. Los mejores servidores para juegos > CyberGhost. Los servidores dedicados para videojuegos facilitan la búsqueda de rutas estables para las sesiones multijugador.

Elige la que mejor se adapte a tu forma de jugar, conéctate y vuelve a crear.

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