ExpressVPN vs. PIA vs. CyberGhost: Welcher Dienst passt 2026 am besten zu Ihren Anforderungen?

ExpressVPN vs PIA vs CyberGhost Klingt nach einer einfachen Entscheidung, oder? Alle drei genießen einen ausgezeichneten Ruf. In der Praxis zeigen sich die Unterschiede jedoch schnell, vor allem, wenn man zwischen verschiedenen Regionen wechselt, mit überlasteten Servern zu kämpfen hat oder einfach nur eine stabile, „langweilige“ Verbindung sucht.

Also habe ich das wie eine ganz normale Woche behandelt und nicht wie eine Marketing-Präsentation. Ich habe zu verschiedenen Zeiten Geschwindigkeitstests durchgeführt, verschiedene Standorte ausprobiert, mich eine Weile intensiv mit den Apps beschäftigt und mir genau angesehen, was die einzelnen Anbieter zu Protokollen und Datenschutz sagen (und mir anschließend das Kleingedruckte durchgelesen).

Wenn du eine schnelle Antwort darauf suchst, welches Modell zu deiner Konfiguration passt, lies einfach weiter. Die Unterschiede lassen sich viel leichter erkennen, wenn man die Modelle nebeneinander sieht.

Auf einen Blick: ExpressVPN, PIA und CyberGhost im direkten Vergleich

Hier ist die Übersicht. Eine Tabelle, die wichtigsten Zahlen und die Informationen, die die Leute normalerweise als Erstes interessieren.

Anbieter Server und Länder Streaming-Unterstützung Torrenting/P2P Gleichzeitige Verbindungen Startpreis ExpressVPN Über 3.000 Server in 105 Ländern Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, YouTube TV Auf allen Servern zulässig; keine speziellen Knoten Bis zu 14 2,44 $/Monat (2-Jahres-Abo) Privater Internetzugang Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, YouTube TV Auf allen Servern zulässig; unterstützt Portweiterleitung Unbegrenzt 2,19 $/Monat (2-Jahres- + 2-Monats-Abo) CyberGhost Über 11.000 Server in 100 Ländern Spezielle Server für alle gängigen Streaming-Plattformen Spezielle P2P-Server 7 2,19 $/Monat (2-Jahres-Vertrag)

ExpressVPN vs. PIA vs. CyberGhost: Ausführlicher Vergleich

Die Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die technischen Daten. Nun möchte ich darauf eingehen, wie sich die Nutzung der einzelnen VPNs im Alltag anfühlt. Ich habe alle drei über mehrere Wochen hinweg getestet, um herauszufinden, wo ihre jeweiligen Stärken liegen – von der Geschwindigkeit über das Routing bis hin zu den Apps und dem allgemeinen Nutzererlebnis.

Server und Abdeckung

Die Anzahl der Server und die Länderabdeckung wirken sich aus Wie viele schnelle Serveroptionen stehen Ihnen an einem stark frequentierten Tag zur Verfügung?. Sie bestimmen auch, wie einfach es ist, eine IP-Adresse in einer bestimmten Region zu erhalten, und wie schnell man wechseln kann, wenn ein Standort nicht die gewünschte Leistung bietet.

Anbieter Server und Länder ExpressVPN Über 3.000 Server in über 100 Ländern PIA Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern CyberGhost Über 11.000 Server in 100 Ländern

Wie sie sich unterscheiden:

ExpressVPN: Starkes globales Vertriebsnetz und flächendeckende Präsenz in den einzelnen Ländern. Ideal, wenn Sie VPN-Standort ändern auf bestimmte Regionen, einschließlich weniger bekannter Orte.

Starkes globales Vertriebsnetz und flächendeckende Präsenz in den einzelnen Ländern. Ideal, wenn Sie VPN-Standort ändern auf bestimmte Regionen, einschließlich weniger bekannter Orte. Philippine Airlines Riesiges Serverangebot. Ideal, wenn Sie viele Optionen in derselben Region suchen, insbesondere in den USA.

Riesiges Serverangebot. Ideal, wenn Sie viele Optionen in derselben Region suchen, insbesondere in den USA. CyberGhost: Umfassende Abdeckung mit starker Präsenz in Europa. Praktisch, wenn der Großteil Ihres Datenverkehrs innerhalb Europas oder in dessen Umgebung stattfindet.

Keines dieser Netzwerke ist in jeder Hinsicht „besser“. Sie sind auf unterschiedliche Prioritäten ausgelegt: globale Reichweite (ExpressVPN), Netzwerkgröße (PIA) sowie regionale Stärke (CyberGhost).

★ DAS GRÖSSTE VPN-SERVERNETZWERK Privater Internetzugang Besuchen Sie PIA

Geschwindigkeit und Leistung

Die Geschwindigkeit wirkt sich auf alles aus. Downloads sind schneller fertig, Streams werden ohne Pufferung abgespielt, das Surfen fühlt sich ganz normal an. Und beim Gaming sollte sich das VPN nicht wie eine zusätzliche Belastung für deine Verbindung anfühlen.

Also habe ich mir angesehen, welche Daten jedes VPN speichern kann – nicht nur einen zufälligen Spitzenwert.

Anbieter VPN-Protokolle Geschwindigkeitserhalt in unseren Tests (1-Gbit/s-Leitung) Gaming-Leistung ExpressVPN Lightway, OpenVPN, IKEv2/IPSec 800–900 Mbit/s in der Nähe (550–750 Mbit/s in größerer Entfernung) Sehr kurze Verbindungszeiten; überzeugende Ergebnisse mit Lightway PIA WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec 600–750 Mbit/s in der Nähe (400–550 Mbit/s in größerer Entfernung) Beste Ergebnisse mit WireGuard; gute Routing-Optionen in den gesamten USA CyberGhost WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec 650–800 Mbit/s in der Nähe (400–600 Mbit/s in größerer Entfernung) Mit Gaming-Servern findest du schneller Routen mit geringer Latenz

Die Kurzfassung:

ExpressVPN ist in allen Regionen am einheitlichsten . In der Nähe ist die Verbindung schnell, und auch bei Verbindungen über größere Entfernungen bleibt die Leistung stabil.

. In der Nähe ist die Verbindung schnell, und auch bei Verbindungen über größere Entfernungen bleibt die Leistung stabil. PIA ist praxisorientierter . WireGuard bietet die höchsten Geschwindigkeiten, und dank der zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten eignet es sich besonders gut, wenn Sie das Verhalten des VPNs gerne individuell anpassen möchten.

. WireGuard bietet die höchsten Geschwindigkeiten, und dank der zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten eignet es sich besonders gut, wenn Sie das Verhalten des VPNs gerne individuell anpassen möchten. CyberGhost ist die einfachste „Plug-and-Go“-Lösung für das Streaming. Die Geschwindigkeit ist konstant, und das Gerät läuft so stabil, dass man es nicht ständig im Auge behalten muss.

Alle drei bieten eine hohe Geschwindigkeit. Der Unterschied liegt darin, was Ihnen wichtiger ist: einheitliche Leistung in allen Regionen, Kontrolle über die Einstellungen oder reibungsloses Streaming mit minimalem Aufwand.

★ BLITZSCHNELLE GESCHWINDIGKEITEN UND STABILE LEISTUNG ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

Datenschutz und Sicherheit

Die sichersten VPNs Man muss ein paar langweilige (aber wichtige) Dinge richtig machen: starke Verschlüsselung, Server, auf denen keine Daten herumliegen, einen Kill-Switch, der Datenlecks verhindert, und echte Beweise für die Behauptung, dass keine Protokolle gespeichert werden.

Anbieter Verschlüsselung Reine RAM-Infrastruktur Keine Protokollierung Not-Aus-Schalter Zusätzliche Funktionen ExpressVPN AES-256 oder ChaCha20 auf Lightway ✅ TrustedServer ✅ Zahlreiche im Trust Center aufgeführte Prüfungen ✅ Netzwerksperre ExpressKeys Passwort-Manager + Erweiterter Schutz (Threat Manager/Werbeblocker/Kindersicherung) + Identity Defender in den USA bei berechtigten Tarifen PIA Wähle zwischen AES-128 und AES-256 + ChaCha20 bei WireGuard ✅ ✅ Zwei Prüfungen durch Deloitte + vor Gericht bestätigt ✅ Kill Switch + Erweiterter Kill Switch MACE-Werbung/Tracker-Blockierung + Antivirus von PIA – Add-on (Windows) CyberGhost AES-256, ChaCha20 ✅ ✅ Drei Prüfungen durch Deloitte ✅ Automatischer Kill-Switch CyberGhost Security Suite für Windows (Antivirus + Scanner/Updater/Datenschutz-Tools), NoSpy-Server

Die Kurzfassung:

ExpressVPN ist die Wahl der „papierstarken Spur“ . TrustedServer (nur RAM) spielt dabei eine wichtige Rolle, und im Trust Center lässt sich leicht nachvollziehen, wer wann welche Überprüfungen durchgeführt hat. Ein weiterer Pluspunkt ist die Erweiterung von Lightway um Post-Quantum-Schutz – eine zukunftsweisende Verbesserung, die von den meisten VPNs noch immer als Science-Fiction betrachtet wird.

. TrustedServer (nur RAM) spielt dabei eine wichtige Rolle, und im Trust Center lässt sich leicht nachvollziehen, wer wann welche Überprüfungen durchgeführt hat. Ein weiterer Pluspunkt ist die Erweiterung von Lightway um Post-Quantum-Schutz – eine zukunftsweisende Verbesserung, die von den meisten VPNs noch immer als Science-Fiction betrachtet wird. PIA setzt auf Transparenz . Die größten Vorteile sind die Open-Source-Apps, die Sie selbst überprüfen können; die Behauptung, keine Protokolle zu speichern, wurde von Deloitte geprüft und vor Gericht bestätigt. Außerdem bietet es Ihnen mehr Einstellungsmöglichkeiten als die meisten VPNs (erweiterte Not-Aus-Schalter, Multi-Hop, Portweiterleitung, MACE).

. Die größten Vorteile sind die Open-Source-Apps, die Sie selbst überprüfen können; die Behauptung, keine Protokolle zu speichern, wurde von Deloitte geprüft und vor Gericht bestätigt. Außerdem bietet es Ihnen mehr Einstellungsmöglichkeiten als die meisten VPNs (erweiterte Not-Aus-Schalter, Multi-Hop, Portweiterleitung, MACE). CyberGhost liegt im mittleren Bereich. Reine RAM-Server, wiederholte Deloitte-Prüfungen und NoSpy-Server für diejenigen, die ihre eigene Hardware nutzen möchten, die von CyberGhost Mitarbeiter. Es ist ein übersichtliches Paket, wenn Sie Datenschutzfunktionen nutzen möchten, ohne Zeit in den Einstellungsmenüs zu verbringen.

Gaming-Leistung

Die Ping-Zeit bestimmt, wie sich Online-Spiele anfühlen. Ein VPN fügt eine zusätzliche Verbindung hinzu, daher ist eine gewisse zusätzliche Verzögerung normal. Top gaming VPNs Halten Sie sich auf Servern in Ihrer Nähe jedoch zurück. Und falls Ihr Internetanbieter zu Spitzenzeiten den Gaming-Datenverkehr drosselt, kann ein VPN helfen, indem es Ihre Aktivitäten verschleiert.

Anbieter Anstieg der Ping-Zeiten bei Servern in der Nähe Spielstabilität DDoS-Schutz ExpressVPN 5–10 ms Geringer Jitter, stabile Weiterleitung, minimaler Paketverlust im Testbetrieb ✅ PIA 8–15 ms Konsistent auf nahegelegenen Servern; stabile Sitzungen ✅ CyberGhost 10–20 ms Für Spiele optimierte Server erleichtern das Auswählen mit geringer Latenz ✅

ExpressVPN vs PIA vs CyberGhostfür Spiele:

Express ist das Das beste VPN für Gaming mit niedrigem Ping . Lightway stellt eine schnelle Verbindung her und sorgt für konstante Latenzzeiten auf Servern in der Nähe, mit geringem Jitter und ohne erkennbare Instabilität bei längeren Sitzungen.

. Lightway stellt eine schnelle Verbindung her und sorgt für konstante Latenzzeiten auf Servern in der Nähe, mit geringem Jitter und ohne erkennbare Instabilität bei längeren Sitzungen. PIA lieferte mir außerdem zuverlässige Ping-Werte für Orte in der Nähe und genügend Netzwerksteuerungen, um die besten Routen zu finden.

und genügend Netzwerksteuerungen, um die besten Routen zu finden. CyberGhost ist die „Einfach-Lösung“. Die Spielserver sparen Zeit, wenn Sie schnell einen Standort mit geringer Latenz suchen.

In meinen Tests verursachten VPNs eine zusätzliche Latenz von etwa 10 bis 30 ms, was für Gelegenheits- und Wettkampfspiele völlig ausreichend ist. Server in großer Entfernung verursachen eine deutlich höhere Latenz (man denke an über 100 ms), sodass sie für Ranglistenspiele nicht ideal sind.

★ SPEZIELLE, FÜR GAMING OPTIMIERTE SERVER CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

Streaming-Unterstützung

A Gutes VPN für Streaming Das erspart dir zwei Dinge: gesperrte Bibliotheken und Proxy-Fehler. Wenn es funktioniert, hast du auch in eingeschränkten Netzwerken Zugriff auf die besten Kataloge und deine gewohnten Dienste. Wenn es nicht funktioniert, musst du die ganze Nacht lang von Server zu Server springen.

Anbieter Netflix Disney+ Amazon Prime Video HBO Max Paramount+ Hulu Apple TV+ Smart DNS ExpressVPN ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ (MediaStreamer) PIA ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ CyberGhost ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ (Mein Smart DNS)

Alle drei decken die großen Streaming-Apps ab, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ansätze:

CyberGhost ist die Option mit der stärksten „Anleitung“ . Es nutzt für das Streaming optimierte Server, die du je nach Plattform auswählen kannst (weniger Rätselraten).

. Es nutzt für das Streaming optimierte Server, die du je nach Plattform auswählen kannst (weniger Rätselraten). ExpressVPN ist eher ein Dienst, bei dem man einfach anschließen und loslegen kann . Außerdem wird MediaStreamer (sein Smart-DNS) für Geräte hinzugefügt, die keine VPN-Apps unterstützen, wie beispielsweise bestimmte Fernseher und Spielkonsolen.

. Außerdem wird MediaStreamer (sein Smart-DNS) für Geräte hinzugefügt, die keine VPN-Apps unterstützen, wie beispielsweise bestimmte Fernseher und Spielkonsolen. PIA unterstützt für Streaming optimierte Server und umfasst zudem Smart DNS. Aber eine kurze Warnung: Smart DNS verschlüsselt den Datenverkehr nicht, es dient also nur zur Verschleierung des Standorts, nicht zum Schutz der Privatsphäre.

Torrenting und P2P

Wenn man auf der Suche nach einem Gutes VPN für Torrenting, mich interessieren drei Dinge: Unterstützung für P2P-Verkehr, Portweiterleitung und Bandbreite. Eine vollständige IP-Verschleierung ist ebenfalls ein Muss, aber das bieten alle VPNs, die diesen Namen verdienen.

Anbieter P2P-Unterstützung Portweiterleitung Bandbreitenbeschränkungen ExpressVPN ✅ (Alle Server) ❌ ❌ PIA ✅ (Alle Server) ✅ (NextGen-Portweiterleitung) ❌ CyberGhost ✅ (Spezielle „Torrent“-Server) ❌ ❌

Die Kurzfassung:

ExpressVPN hält es einfach . Man muss nicht nach einer speziellen „P2P“-Kategorie suchen, und Datenschutz und Sicherheit sind erstklassig.

. Man muss nicht nach einer speziellen „P2P“-Kategorie suchen, und Datenschutz und Sicherheit sind erstklassig. PIA ist die erste Wahl in Sachen Flexibilität . Es unterstützt P2P auf allen Servern und bietet Portweiterleitung in seinem NextGen-Netzwerk. Dies ist eine ideale Günstiges VPN für Torrenting wenn du viel seediest und Wert auf die Vernetzung der Swarms legst.

. Es unterstützt P2P auf allen Servern und bietet Portweiterleitung in seinem NextGen-Netzwerk. Dies ist eine ideale Günstiges VPN für Torrenting wenn du viel seediest und Wert auf die Vernetzung der Swarms legst. CyberGhost geht den organisierten Weg. Es leitet Sie zu speziellen Torrent-/P2P-Servern weiter und sorgt für eine einfache Einrichtung, erlaubt jedoch keine Portweiterleitung.

Alle drei bieten unbegrenzte Bandbreite; der Unterschied liegt darin, wie aktiv Sie sich einbringen möchten.

Geräteunterstützung und Kompatibilität

Die meisten Leute nutzen ein VPN nicht mehr nur auf einem Gerät. Du suchst also nach Apps, die auf dem Handy einfach zu bedienen sind, auf dem Desktop zuverlässig laufen und auch die „seltsamen“ Geräte (Fernseher, Konsolen, Router) ohne jede Menge Tricks abdecken. Mit anderen Worten, deine Das beste VPN für mehrere Geräte sollte überall funktionieren.

Anbieter Gleichzeitige Verbindungen Desktop apps Mobile Apps Weitere unterstützte Plattformen Browser-Erweiterungen ExpressVPN Bis zu 14 Windows, macOS, Linux, Chromebook iOS, Android, Amazon Fire Tablet Router, Amazon Fire TV/Stick, Apple TV, Chromecast, Streaming-Geräte, Spielekonsolen Browser-Erweiterung, kompatibel mit Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave und Edge PIA Unbegrenzt Windows, macOS, Linux iOS, Android Android/Apple TV, Spielkonsolen, Router, Smart-TV Chrome, Firefox, Opera CyberGhost 7 Windows, macOS, Linux iOS, Android Smart-TVs, Router, Streaming-/Spielekonsolen, Synology NAS, Raspberry Pi, VU+ Solo, Kodi Chrome, Firefox

Hier ein kurzer Überblick über ExpressVPN, PIA und CyberGhost:

ExpressVPN ist die ausgefeilte „funktioniert überall“-Option . Aircove ist ein großer Vorteil, wenn du Geräte einbinden möchtest, die nicht gut mit VPN-Apps zusammenarbeiten.

. Aircove ist ein großer Vorteil, wenn du Geräte einbinden möchtest, die nicht gut mit VPN-Apps zusammenarbeiten. PIA ist die familienfreundliche Wahl . Es unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen und verfügt zudem über ein umfangreiches TV-Angebot, sodass sich die Inhalte problemlos auf viele Bildschirme verteilen lassen.

. Es unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen und verfügt zudem über ein umfangreiches TV-Angebot, sodass sich die Inhalte problemlos auf viele Bildschirme verteilen lassen. CyberGhost hält die Dinge einfach. Du profitierst von einer einsteigerfreundlichen Bedienung und übersichtlichen Apps auf allen gängigen Plattformen.

Beide decken die Grundlagen gut ab; der Hauptunterschied liegt darin, wie groß dein Setup ist und wie viel du daran basteln möchtest.

Preise

Der Preis sagt nur einen Teil der Geschichte aus. Was zählt, ist, was man für den langfristigen Plan bekommt und wie einfach es ist, wieder auszusteigen, wenn es doch nicht passt.

Anbieter Startpreis Geld-zurück-Garantie ExpressVPN 2,44 $ pro Monat für das 28-Monats-Abo 30 Tage PIA 2,19 $ pro Monat für das 26-Monats-Abo 30 Tage CyberGhost 2,19 $ pro Monat für das 26-Monats-Abo 45 Tage

Hier ein kurzer Überblick:

ExpressVPN Der Preis liegt zwar höher, aber dafür erhalten Sie ein hochwertigeres Gesamtpaket, bei dem „alles bis ins Detail durchdacht ist“, sowie einen umfassenden Prüfpfad, der sich leicht nachverfolgen lässt.

Der Preis liegt zwar höher, aber dafür erhalten Sie ein hochwertigeres Gesamtpaket, bei dem „alles bis ins Detail durchdacht ist“, sowie einen umfassenden Prüfpfad, der sich leicht nachverfolgen lässt. Privater Internetzugang Die Preisgestaltung ist auf langfristigen Nutzen ausgelegt und bietet einen der günstigsten Mehrjahrespreise sowie die gleiche 30-tägige Rückgabegarantie.

Die Preisgestaltung ist auf langfristigen Nutzen ausgelegt und bietet einen der günstigsten Mehrjahrespreise sowie die gleiche 30-tägige Rückgabegarantie. CyberGhost bietet einen guten Mittelweg: attraktive Langzeitpreise und die großzügigste Geld-zurück-Garantie bei längeren Abonnements, was es einfacher macht, das Angebot in der Praxis zu testen und auszusteigen, falls es doch nicht das Richtige für dich ist.

Wie immer kommt es ganz darauf an, was du suchst. Zum Beispiel, Privater Internetzugang vs CyberGhost Es kommt darauf an, ob Sie mehr Verbindungen oder eine längere Geld-zurück-Garantie und spezielle Server wünschen. CyberGhost vs ExpressVPN Es kommt ganz darauf an, ob du ein besonders einsteigerfreundliches VPN brauchst oder bereit bist, für mehr Komfort mehr zu bezahlen usw.

Mein Gesamtfazit zu ExpressVPN vs. PIA vs. CyberGhost

Es handelt sich durchweg um seriöse VPN-Dienste, was einen direkten Vergleich äußerst schwierig macht. Der entscheidende Faktor ist, welche Anforderungen Sie im täglichen Gebrauch an das VPN stellen.

Ich sehe das folgendermaßen:

Beste Gesamtbalance > ExpressVPN . Es ist der zuverlässigste Allrounder auf dem Markt. Eine starke globale Infrastruktur, gleichbleibende Leistung in allen Regionen, ausgefeilte Apps und hervorragende Router-Unterstützung, wenn Sie Ihr gesamtes Zuhause abdecken möchten.

> . Es ist der zuverlässigste Allrounder auf dem Markt. Eine starke globale Infrastruktur, gleichbleibende Leistung in allen Regionen, ausgefeilte Apps und hervorragende Router-Unterstützung, wenn Sie Ihr gesamtes Zuhause abdecken möchten. Ideal für fortgeschrittene Nutzer und große Haushalte > PIA . Mehr Einstellungsmöglichkeiten, Portweiterleitung für P2P, ein riesiges Servernetzwerk und eine unbegrenzte Anzahl von Geräten. Das ist ideal, wenn du lieber selbst an den Einstellungen herumtüftelst, anstatt dich auf die Standardeinstellungen zu verlassen.

> . Mehr Einstellungsmöglichkeiten, Portweiterleitung für P2P, ein riesiges Servernetzwerk und eine unbegrenzte Anzahl von Geräten. Das ist ideal, wenn du lieber selbst an den Einstellungen herumtüftelst, anstatt dich auf die Standardeinstellungen zu verlassen. Ideal für Einsteiger und spezialisierte Server > CyberGhost. Die Apps sind benutzerfreundlich, und dank der speziellen Server entfällt ein Großteil des Rätselratens. Es ist die ideale Wahl, wenn Sie vorgefertigte Optionen wünschen, ohne Zeit mit der Konfiguration zu verbringen.

Hier gibt es keine falsche Wahl. Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrer Konfiguration passt: flüssig und konsistent, konfigurierbar und flexibel oder einfach und schrittweise.

Häufig gestellte Fragen