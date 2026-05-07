So schließt man eine Soundbar an den Fernseher an

„Wie schließt man eine Soundbar an den Fernseher an?“ – das ist genau die richtige Frage, wenn Sie feststellen, dass die eingebauten Lautsprecher Ihres Fernsehers zu leise sind und Sie eine Verbesserung benötigen. Der Anschluss ist ganz einfach, sobald Sie wissen, welche Methode für Ihre Konfiguration geeignet ist.

Moderne Fernseher undsoundbars In der Regel erfolgt der Anschluss über ein einziges HDMI-Kabel, während ältere Modelle optische Kabel oder Cinch-Kabel verwenden. Diese Anleitung behandelt alle Anschlussmöglichkeiten, damit Sie in wenigen Minuten Klang in Kinoqualität genießen können.

Was Sie vor dem Anschließen Ihrer Soundbar benötigen

Sehen Sie sich die Rückseite Ihres Fernsehers und Ihrer Soundbar an, um die verfügbaren Anschlüsse zu ermitteln.

Die meisten Fernseher ab dem Jahr 2009 verfügen über einen HDMI-Anschluss mit der Bezeichnung ARC or elektronisches Vorabexemplar . Dieser Anschluss unterstützt sowohl Audio als auch Video, was ihn zur einfachsten Option macht.

or . Dieser Anschluss unterstützt sowohl Audio als auch Video, was ihn zur einfachsten Option macht. Falls Ihr Fernseher nicht über HDMI ARC verfügt, suchen Sie nach einem Optischer Audioanschluss – ein runder Anschluss mit einer Schutzklappe, die mit „Digital Audio Out“ oder „Optical Out“ beschriftet ist.

– ein runder Anschluss mit einer Schutzklappe, die mit „Digital Audio Out“ oder „Optical Out“ beschriftet ist. Ältere Fernseher haben nur Rot und Weiß RCA Anschlüsse oder ein 3,5-mm-Kopfhörerbuchse . Diese analogen Verbindungen funktionieren zwar, bieten jedoch eine geringere Qualität.

Anschlüsse oder ein . Diese analogen Verbindungen funktionieren zwar, bieten jedoch eine geringere Qualität. Ihre Soundbar verfügt über entsprechende Anschlüsse: HDMI-Anschlüsse mit der Bezeichnung „HDMI IN (ARC)“ oder „HDMI OUT (TV-ARC)“ sowie optische Eingänge mit der Bezeichnung „Digital Audio In“ oder „Optical In“.

Bei den meisten Soundbars sind Kabel im Lieferumfang enthalten, aber vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kabel für die von Ihnen gewählte Anschlussart haben.

Wenn Sie immer noch der Meinung sind, dass Ihr gewöhnlicher Lautsprecher ausreicht, lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden unter Soundbar oder Lautsprecher für PC-Spiele um zu verstehen, warum Soundbars immer die erste Wahl sind, wenn es um eine schnelle Einrichtung und einen aufgeräumten Schreibtisch geht.

Methode 1: Verbindung über HDMI ARC herstellen (beste Option)

HDMI ARC bietet die höchste Audioqualität und einfachste Einrichtung. Mit dieser Methode können Sie die Lautstärke der Soundbar über Ihre TV-Fernbedienung regeln. So funktioniert die gesamte Einrichtung:

Suchen Sie an Ihrem Fernseher den HDMI-Anschluss mit der Bezeichnung „ARC“ oder „eARC“ (in der Regel Anschluss 2 oder 3). Schließen Sie hier ein Ende Ihres HDMI-Kabels an. Suchen Sie den Anschluss „HDMI OUT (TV-ARC)“ an Ihrer Soundbar und schließen Sie das andere Ende daran an. Schalten Sie beide Geräte ein. Ihr Fernseher sollte die Soundbar automatisch erkennen und die Audioausgabe umschalten.

Warum HDMI ARC die beste Wahl ist: Sie unterstützt fortschrittliche Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X, die über den optischen Ausgang nicht übertragen werden können. Dank der CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) regelt Ihre TV-Fernbedienung die Lautstärke der Soundbar automatisch, und die Soundbar schaltet sich aus, wenn Sie den Fernseher ausschalten.

Der neuere eARC-Standard bietet eine noch höhere Bandbreite für verlustfreie Audioübertragung. Wenn beide Geräte eARC unterstützen, wird dieser Standard automatisch über jedes beliebige HDMI-Kabel genutzt.

Wichtig: Verwenden Sie den mit „ARC“ gekennzeichneten Anschluss, nicht die normalen HDMI-Anschlüsse. Über normale Anschlüsse kann kein Ton an Ihre Soundbar zurückgesendet werden. Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI-Kabel, das für HDMI 2.0 oder höher ausgelegt ist. Dies ist unerlässlich, wenn Sie solide Soundbar für Musik.

Methode 2: Verbindung über ein optisches Kabel herstellen

Optische Kabel übertragen digitales Audio ohne elektrische Störungen und sind daher die zweitbeste Option, wenn HDMI ARC nicht verfügbar ist. So funktioniert die Einrichtung:

Suchen Sie den optischen Anschluss auf der Rückseite Ihres Fernsehers – einen kleinen quadratischen oder sechseckigen Anschluss mit einer Schutzklappe, der mit „Digital Audio Out“ beschriftet ist. Entfernen Sie die Schutzkappen an beiden Enden des Glasfaserkabels. Stecken Sie ein Ende in den optischen Ausgang Ihres Fernsehers (es passt nur in einer Richtung). Schließen Sie das andere Ende an den optischen Eingang Ihrer Soundbar an, der mit „Digital Audio In“ oder „Optical In“ beschriftet ist. Schalten Sie beide Geräte ein und wählen Sie den optischen Eingang an Ihrer Soundbar aus, indem Sie die Taste „Source“ so lange drücken, bis „D.IN“ oder „Optical“ angezeigt wird.

Einschränkungen: Der optische Ausgang unterstützt Dolby Digital 5.1, ist jedoch nicht mit Dolby Atmos oder DTS:X kompatibel. Zur Lautstärkeregelung benötigen Sie die Fernbedienung der Soundbar, da der optische Ausgang keine TV-Fernbedienungsfunktionen unterstützt. Und wenn Sie einen kräftigen Bass wünschen, finden Sie alles, was Sie brauchen, in unserem Leitfaden zu Die besten Soundbars mit Subwoofern.

Methode 3: Verbindung über Bluetooth herstellen (drahtlose Option)

Bluetooth macht Kabel überflüssig, verursacht jedoch eine Audioverzögerung, die zu Problemen mit der Lippensynchronisation führt. Wenn das für dich kein Problem darstellt, gehst du wie folgt vor:

Aktivieren Sie den Kopplungsmodus an Ihrer Soundbar, indem Sie die Bluetooth-Taste gedrückt halten, bis eine LED blinkt oder auf dem Display „BT Pairing“ angezeigt wird. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Fernsehers auf (Einstellungen > Ton > Tonausgabe > Liste der Bluetooth-Lautsprecher bei Samsung, Einstellungen > Ton > Tonausgabe > Drahtlosen Lautsprecher verwenden bei LG). Wählen Sie Ihre Soundbar aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

Nachteile: Rechnen Sie mit einer Audioverzögerung von 30 bis 150 Millisekunden. Viele Fernseher gleichen die Latenz zwar automatisch aus, doch die Synchronisation ist nicht perfekt. Die Qualität des komprimierten Tons ist deutlich schlechter als bei einer kabelgebundenen Verbindung.

Optimale Verwendung: Temporäre Einrichtungen mit günstige Soundbars oder wenn Kabel nicht praktikabel sind. Gut geeignet für Nachrichten und Dokumentationen, bei denen eine perfekte Synchronisation nicht entscheidend ist. Ich nutze hauptsächlich HDMI ARC und behalte Bluetooth als Reserve.

Methode 4: Anschluss über Cinch- oder AUX-Kabel (ältere Fernseher)

Ältere Fernseher ohne digitale Ausgänge verwenden analoge Cinch-Kabel (rot und weiß) oder 3,5-mm-AUX-Anschlüsse. Die Einrichtung ist ganz einfach:

Verbinden Sie an beiden Geräten die roten mit den roten und die weißen mit den weißen Anschlüssen. Für den AUX-Anschluss stecken Sie das 3,5-mm-Kabel in die Kopfhörerbuchse Ihres Fernsehers und in den „AUX IN“-Anschluss der Soundbar. Wählen Sie den entsprechenden Eingang an Ihrer Soundbar aus (in der Regel „AUX“ oder „Analog“).

Einschränkungen: Nur Stereoton, keine Surround-Formate. Die Audioqualität ist deutlich schlechter. Verwenden Sie hochwertige Kabel, um Brummen oder Rauschen zu vermeiden. Wenn Sie sich das ansehen fantastische Bose SoundbarIch empfehle außerdem, das Gerät mit einem modernen Fernseher zu kombinieren, um einen Klang in Kinoqualität zu genießen.

Die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers ändern

Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, richten Sie Ihren Fernseher so ein, dass der Ton an die Soundbar gesendet wird, indem Sie auf Einstellungenund das FindenTon or Audioeinstellungen.

Verschiedene Marken bezeichnen den Audioausgang unterschiedlich:

Samsung: Ton > Tonausgabe > Soundbar auswählen

Ton > Tonausgabe > Soundbar auswählen LG: Ton > Tonausgabe > Externer Lautsprecher

Ton > Tonausgabe > Externer Lautsprecher Sony: Anzeige & Ton > Audioausgang > Audiosystem

Anzeige & Ton > Audioausgang > Audiosystem Mangel: Audio > Lautsprecher > Externe Lautsprecher

Für HDMI ARC wählen Sie Empfänger (HDMI) or Audiosystem. Für „Optisch“ wählen Sie Optisch or Digitaler Ausgang. Stellen Sie das digitale Audioformat auf Bitstrom or Auto für Surround-Sound.

HDMI-CEC: Aktivieren Sie diese Funktion (Anynet+ bei Samsung, SimpLink bei LG, Bravia Sync bei Sony), um die Lautstärke der Soundbar über die Fernbedienung des Fernsehers zu steuern.

Behebung häufiger Probleme

Hier sind einige häufige Probleme, auf die Sie bei der Einrichtung Ihrer Soundbar stoßen könnten:

Kein Ton: Vergewissern Sie sich, dass an Ihrer Soundbar der richtige Eingang ausgewählt ist und der Audioausgang des Fernsehers auf „Externe Lautsprecher“ eingestellt ist. Bei einer optischen Verbindung entfernen Sie die Schutzkappen an beiden Kabelenden.

Vergewissern Sie sich, dass an Ihrer Soundbar der richtige Eingang ausgewählt ist und der Audioausgang des Fernsehers auf „Externe Lautsprecher“ eingestellt ist. Bei einer optischen Verbindung entfernen Sie die Schutzkappen an beiden Kabelenden. Ton und Bild sind nicht synchron: Passen Sie die Einstellungen für die Audioverzögerung (mit der Bezeichnung „Audio Sync“, „Lip Sync“ oder „A/V Sync“) an Ihrem Fernseher oder Ihrer Soundbar an. Bei den meisten Geräten lässt sich der Wert zwischen 0 und 300 Millisekunden einstellen. Beginnen Sie bei Null und nehmen Sie Anpassungen vor, bis der Dialog mit den Lippenbewegungen übereinstimmt.

Passen Sie die Einstellungen für die Audioverzögerung (mit der Bezeichnung „Audio Sync“, „Lip Sync“ oder „A/V Sync“) an Ihrem Fernseher oder Ihrer Soundbar an. Bei den meisten Geräten lässt sich der Wert zwischen 0 und 300 Millisekunden einstellen. Beginnen Sie bei Null und nehmen Sie Anpassungen vor, bis der Dialog mit den Lippenbewegungen übereinstimmt. HDMI ARC funktioniert nicht: Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte ARC unterstützen (achten Sie auf die Aufschrift „ARC“). Aktivieren Sie HDMI-CEC in den TV-Einstellungen. Schalten Sie beide Geräte aus, indem Sie den Netzstecker für 30 Sekunden ziehen.

Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte ARC unterstützen (achten Sie auf die Aufschrift „ARC“). Aktivieren Sie HDMI-CEC in den TV-Einstellungen. Schalten Sie beide Geräte aus, indem Sie den Netzstecker für 30 Sekunden ziehen. Armes Bluetooth: Stellen Sie die Soundbar näher an den Fernseher. Entfernen Sie Hindernisse zwischen den Geräten. Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus. Nehmen Sie die Kopplung erneut vor, indem Sie die Verbindung löschen und von vorne beginnen.

Welchen Anschluss sollten Sie wählen?

Ihre Wahl hängt hier im Grunde genommen von Ihrem Fernseher ab. Das ist nicht der Fall, in dem wir sagen: „Also, Sie haben einen …“ tolle Soundbar für Gamer, wähle X. HDMI ARC ist immer die beste Wahl, und du solltest erst dann über andere Optionen nachdenken, wenn dein Fernseher diese Funktion nicht unterstützt. Vor diesem Hintergrund findest du hier die vollständige Übersicht:

Use Audio-Rückkanal des High-Definition Multimedia Interface sofern beide Geräte über ARC-Anschlüsse verfügen. Beste Qualität, Unterstützung fortschrittlicher Formate, Steuerung über eine einzige Fernbedienung.

sofern beide Geräte über ARC-Anschlüsse verfügen. Beste Qualität, Unterstützung fortschrittlicher Formate, Steuerung über eine einzige Fernbedienung. Use Lichtwellenleiter falls eines der beiden Geräte nicht über HDMI ARC verfügt. Hervorragende Qualität für die meisten Inhalte, erfordert eine separate Fernbedienung.

falls eines der beiden Geräte nicht über HDMI ARC verfügt. Hervorragende Qualität für die meisten Inhalte, erfordert eine separate Fernbedienung. Use Bluetooth Nur für vorübergehende Installationen. Es ist mit einer Audioverzögerung und einer geringeren Qualität zu rechnen.

Nur für vorübergehende Installationen. Es ist mit einer Audioverzögerung und einer geringeren Qualität zu rechnen. Use RCA/AUX Nur wenn keine digitalen Ausgänge vorhanden sind. Für die grundlegende Anzeige ausreichend, jedoch mit eingeschränkter Qualität.

Ich nutze HDMI ARC wegen der Bequemlichkeit und der Unterstützung fortschrittlicher Audioformate. Tests haben gezeigt, dass es bei Standardinhalten keinen merklichen Qualitätsunterschied zum optischen Anschluss gibt, aber HDMI ARC unterstützt 4K-Blu-ray-Formate, die der optische Anschluss nicht verarbeiten kann.

Sind Sie bereit, Ihr Unterhaltungssystem aufzurüsten?

Das Anschließen Ihrer Soundbar an Ihren Fernseher dauert nur wenige Minuten, sobald Sie wissen, über welche Anschlüsse beide Geräte verfügen.

HDMI ARC bietet das beste Erlebnis dank Ein-Kabel-Anschluss und Steuerung über die TV-Fernbedienung, aber auch optische Anschlüsse funktionieren hervorragend, wenn ARC nicht verfügbar ist. Selbst ältere analoge Anschlüsse sorgen im Vergleich zu den TV-Lautsprechern für eine deutliche Klangverbesserung.

Die Verbesserung der Klangqualität sorgt dafür, dass Filme, Spiele und Streaming-Inhalte ein weitaus intensiveres Erlebnis bieten. Explosionen dröhnen förmlich, Dialoge sind kristallklar zu verstehen, und subtile Soundeffekte, die man zuvor nie bemerkt hat, bereichern plötzlich jede Szene. Ich habe Freunden schon bei der Einrichtung von Dutzenden von Soundbars geholfen, und die Reaktion ist immer dieselbe – sie können gar nicht glauben, was ihnen mit den einfachen TV-Lautsprechern entgangen ist.

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Häufig gestellte Fragen