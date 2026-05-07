So verbindest du AirPods mit deinem Laptop: Der ultimative Leitfaden für Gamer

Früher war es mühsam, kabellose Ohrhörer mit einem Computer zu verbinden, aber mit AirPods ist das ganz einfach. Als Gamer und Laptop-Nutzer habe ich meine AirPods schon mit allem Möglichen gekoppelt – vom Windows-PC bis zum MacBook – und bin dabei auf die meisten der üblichen Fallstricke gestoßen. In dieser Anleitung erkläre ich So verbindest du AirPods mit deinem Laptop Schritt für Schritt und mit Tipps, die ich dabei gesammelt habe. Wir beginnen mit den wichtigsten Schritten, die du kennen musst, und gehen dann auf die Feinheiten der verschiedenen Betriebssysteme, häufige Fehlerbehebung und die Vorteile von AirPods beim Gaming ein.

So verbinden Sie AirPods Schritt für Schritt mit Ihrem Laptop

Das Koppeln Ihrer AirPods mit einem Laptop funktioniert genauso wie das Koppeln jedes anderen Bluetooth-Geräts: Sie versetzen Ihre Ohrhörer in den Kopplungsmodus, aktivieren Bluetooth auf dem Computer und wählen dann das Gerät aus. Die genauen Menüs unterscheiden sich zwischen Windows und macOS, aber der Vorgang ist ähnlich.

Bereiten Sie Ihre AirPods vor

Lade deine AirPods auf und mache sie einsatzbereit. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Ohrhörer als auch das Etui über ausreichend Akkuleistung verfügen. Ist der Ladezustand zu niedrig, funktioniert der Kopplungsmodus möglicherweise nicht richtig. Legen Sie die Ohrhörer in das Etui und öffnen Sie den Deckel. Lassen Sie sie während des gesamten Kopplungsvorgangs im Etui, damit sie eingeschaltet und für die Erkennung verfügbar bleiben. Halten Sie die Einrichtungs-Taste gedrückt. Bei den Modellen AirPods und AirPods Pro befindet sich die kleine runde Taste auf der Rückseite des Ladecases. Halte sie gedrückt, bis die Statusleuchte weiß blinkt. Bei älteren Modellen befindet sich die Leuchte im Inneren des Cases; bei neueren AirPods Pro oder AirPods (3./4. Generation) befindet sich eine Leuchte an der Vorderseite des Cases. Bei den AirPods Max gibt es kein Etui; halte die Taste für die Geräuschunterdrückung an der rechten Ohrmuschel gedrückt, bis die LED unter dieser Ohrmuschel weiß blinkt. Sobald die LED blinkt, befinden sich die Ohrhörer im Pairing-Modus und sind bereit für die Verbindung.

Koppeln auf einem Windows-Laptop

Das Verbinden von AirPods mit einem Windows-Computer ist mit nur wenigen Klicks erledigt, allerdings unterscheiden sich die Menüs je nach Version geringfügig:

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Klicken Sie in Windows 10 auf das Startmenü und wählen Sie Einstellungen (Zahnrad-Symbol), dann wählen Sie Geräte and Bluetooth und andere Geräte. Gehen Sie in Windows 11 zu Einstellungenund wählen SieBluetooth & Geräte in der linken Spalte. Schalten Sie Bluetooth ein. Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Schalter aktiviert ist. Falls er deaktiviert ist, schalten Sie ihn ein. Ein neues Gerät hinzufügen.KlickenBluetooth oder ein anderes Gerät hinzufügen (Windows 10) oder Gerät hinzufügen (Windows 11). Wählen Sie im daraufhin angezeigten Popup-Fenster Bluetooth. Wähle deine AirPods aus. Ihr Laptop sucht nach Geräten in der Nähe. Wenn Ihre AirPods in der Liste erscheinen (sie werden als „AirPods“ oder „AirPods Pro“ angezeigt), klicken Sie auf den Namen. Warten Sie auf die Bestätigung der Kopplung und klicken Sie dann auf Fertig. Die Ohrhörer sollten sich nun automatisch verbinden, sobald du das Etui in der Nähe des Computers öffnest.

Falls Ihre AirPods nicht angezeigt werden, überprüfen Sie bitte, ob die Ohrhörer noch weiß blinken. Sie verlassen den Kopplungsmodus nach einigen Minuten, daher müssen Sie möglicherweise die Einrichtungs-Taste erneut drücken.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie sie über das Sound-Symbol in der Taskleiste als Ausgabegerät aus. Auf meinem Windows-Gaming-Laptop überprüfe ich immer, ob Windows das Stereo Profil statt Freisprechen Modus; letzterer schränkt die Audioqualität bei der Mikrofonunterstützung ein und kann die Tonqualität in Spielen beeinträchtigen. Wenn Sie ein Dell-System verwenden und gerätespezifische Anweisungen benötigen, finden Sie diese Anleitung unter So verbinden Sie AirPods mit einem Dell-Laptop führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess und behandelt häufige Probleme, auf die Sie bei Dell-Hardware stoßen könnten.

AirPods mit Windows 10- und Windows 11-Laptops verbinden

Da die meisten neueren Laptops über Bluetooth 5.0 oder höher verfügen, ist das Koppeln von AirPods im Handumdrehen erledigt. Dennoch gibt es ein paar Feinheiten, die Gamer beachten sollten:

Unterschiede bei der Benutzeroberfläche. Windows 10 blendet einige Symbole in der Taskleiste aus, sodass Sie möglicherweise auf den Aufwärtspfeil klicken müssen, um das Bluetooth-Symbol zu finden. Windows 11 integriert Bluetooth in das Schnellkonfigurationsmenü. Schalten Sie in beiden Fällen Bluetooth ein und verwenden Sie die Gerät hinzufügenSchaltfläche.

Windows 10 blendet einige Symbole in der Taskleiste aus, sodass Sie möglicherweise auf den Aufwärtspfeil klicken müssen, um das Bluetooth-Symbol zu finden. Windows 11 integriert Bluetooth in das Schnellkonfigurationsmenü. Schalten Sie in beiden Fällen Bluetooth ein und verwenden Sie die Gerät hinzufügenSchaltfläche. Stereo-Profil vs. Freisprechprofil. Wenn Sie Ihre AirPods verbinden, wechselt Windows möglicherweise standardmäßig zum Headset-Profil. Dieses Profil legt den Schwerpunkt auf die Mikrofonfunktion, beeinträchtigt jedoch die Audioqualität und verursacht eine Verzögerung. Wählen Sie nach dem Koppeln das Lautsprechersymbol in der Taskleiste aus und wählen Sie Ihre AirPods unter dem Kopfhörer or Ohrhörer Abschnitt. Wenn Sie zwei Einträge sehen, von denen einer als Headsetund ein weiteres alsKopfhörer, wähle dieKopfhörer Einstellung für besseren Sound in Spielen.

Wenn Sie Ihre AirPods verbinden, wechselt Windows möglicherweise standardmäßig zum Headset-Profil. Dieses Profil legt den Schwerpunkt auf die Mikrofonfunktion, beeinträchtigt jedoch die Audioqualität und verursacht eine Verzögerung. Wählen Sie nach dem Koppeln das Lautsprechersymbol in der Taskleiste aus und wählen Sie Ihre AirPods unter dem Kopfhörer or Ohrhörer Abschnitt. Wenn Sie zwei Einträge sehen, von denen einer als Headsetund ein weiteres alsKopfhörer, wähle dieKopfhörer Einstellung für besseren Sound in Spielen. Funktionsbeschränkungen. Die Siri-Integration, räumliches Audio und die automatische Geräteumschaltung sind Funktionen, die ausschließlich auf Apple-Geräten verfügbar sind. Auf einem Windows-Laptop funktionieren Ihre AirPods wie herkömmliche Bluetooth-Ohrhörer. Bei Modellen, die diese Funktion unterstützen, steht Ihnen zwar weiterhin die aktive Geräuschunterdrückung zur Verfügung, Sie können jedoch weder Siri aufrufen noch sofort von Ihrem iPhone auf Ihren PC umschalten.

Bei der Auswahl eines neuen Geräts habe ich auf die Bluetooth-Versionen und die Treiberunterstützung geachtet. Unser Vergleich zwischen Lenovo- und Dell-Laptops Der Artikel behandelt Aspekte wie Konnektivität, Leistung und Verarbeitungsqualität, die mir dabei geholfen haben, einen Laptop mit zuverlässigem Bluetooth 5.3 auszuwählen. Die Wahl der richtigen Hardware sorgt für eine reibungslosere Verbindung mit den AirPods, insbesondere wenn es beim Wettkampf-Gaming auf jede Millisekunde ankommt.

AirPods mit einem MacBook und anderen Apple-Geräten koppeln

Wenn Sie ein MacBook, einen Mac mini oder einen iMac verwenden, kann der Kopplungsvorgang noch einfacher sein. AirPods synchronisieren sich oft automatisch mit allen Apple-Geräten, die dasselbe iCloud-Konto verwenden. Die manuelle Kopplung ist jedoch ebenfalls unkompliziert.

Stellen Sie sicher, dass macOS auf dem neuesten Stand ist. Einige ältere macOS-Versionen bieten keine vollständige Unterstützung für AirPods. So erfordern beispielsweise AirPods der ersten Generation mindestens macOS Sierra, während für AirPods Pro macOS Catalina 10.15.1 oder neuer erforderlich ist. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Klicken Sie auf das Apple-Menü in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie Systemeinstellungen (or Systemeinstellungen (bei älteren Versionen), dann wählen Sie Bluetooth in der Seitenleiste. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wähle deine AirPods aus. Ihre AirPods sollten in der Geräteliste angezeigt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen und klicken Sie Verbinden. Wenn Sie sie zuvor mit Ihrem iPhone oder iPad unter derselben Apple-ID gekoppelt haben, werden sie möglicherweise mit einem Verbinden Schaltfläche in der Menüleiste für Lautstärke oder Bluetooth; klicken Sie darauf, um die Kopplung abzuschließen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Einstellungen ändern, indem Sie die i Schaltfläche neben deinen AirPods in der Bluetooth-Liste.

Auf diese Weise kannst du die automatische Ohrerkennung aktivieren, die Funktionen beim Doppeltippen anpassen oder bei den AirPods Pro und Max zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi wechseln.

Bei iPad und anderen Apple-Geräten sind die Schritte dieselben wie beim Mac: Öffne die Abdeckung, halte die Einrichtungs-Taste gedrückt, bis die LED weiß blinkt, und wähle die AirPods in den Bluetooth-Einstellungen aus. Wenn du deine AirPods häufig mit Laptops verbindest, überprüfe So verbindest du AirPods mit dem MacBook für Mac-spezifische Tipps.

Our Leitfaden zu den besten iPads für Spiele stellt Geräte vor, die sich nahtlos mit AirPods koppeln lassen und eine flüssige Gaming-Leistung bieten. Es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen, wenn Sie unterwegs spielen möchten.

Fehlerbehebung: Wenn sich die AirPods nicht mit Ihrem Laptop verbinden

Selbst bei einer unkomplizierten Einrichtung können Verbindungsprobleme auftreten. Hier sind die häufigsten Probleme, auf die ich gestoßen bin, und wie ich sie gelöst habe.

AirPods werden im Bluetooth-Menü nicht angezeigt

Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer im Kopplungsmodus befinden und die LED weiß blinkt. Wenn sie immer noch nicht angezeigt werden, schließen Sie das Etui, warten Sie einige Sekunden und versuchen Sie es erneut. Unter Windows schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein oder starten Sie Ihren PC neu. Auf einem Mac schließen Sie das Bluetooth-Menü und öffnen Sie es erneut.

Schlechte Tonqualität oder kein Ton

Windows wählt möglicherweise standardmäßig das Profil „Freisprechen“ aus. In der Ton Einstellungen, wählen Sie das Gerät mit der Bezeichnung KopfhörerstattHeadset. Klicken Sie auf dem Mac auf das Sound-Symbol in der Menüleiste und wählen Sie Ihre AirPods unter dem Ausgabe Abschnitt. Außerdem deaktiviere ich die Freisprechen Dienst in Windows aufrufen, indem Sie zu Geräte und Drucker, mit der rechten Maustaste auf die AirPods klicken und dann Eigenschaftenund die Markierung des Dienstes unter dem DienstleistungenVerlust.

Unvorhergesehene Verbindungsabbrüche

Halten Sie Ihren Laptop und Ihre AirPods in unmittelbarer Nähe zueinander und fern von Mikrowellen oder anderen drahtlosen Geräten, die das Bluetooth-Signal stören könnten. Auch die Aktualisierung der Bluetooth-Treiber unter Windows oder die Sicherstellung, dass Ihr macOS auf dem neuesten Stand ist, kann die Stabilität verbessern. Sollte das Problem weiterhin bestehen, entfernen Sie die AirPods aus der Liste Ihrer gekoppelten Geräte, setzen Sie sie zurück, indem Sie die Einrichtungs-Taste gedrückt halten, bis die LED gelb und anschließend weiß blinkt, und koppeln Sie sie anschließend erneut.

Das Mikrofon funktioniert nicht

Klicken Sie unter Windows mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol und wählen Sie Toneinstellungenund stellen Sie sicher, dass das Eingabegerät auf das Headset Eintrag für deine AirPods. Öffne auf dem Mac Systemeinstellungen > Ton und wählen Sie Ihre AirPods unter Eingabe.

Kompatibilitätsprobleme

Manche älteren Laptops verwenden veraltete Bluetooth-Protokolle, die mit modernen Ohrhörern Probleme bereiten. Ein kostengünstiger USB-Bluetooth-Dongle, der Bluetooth 5.0 oder höher unterstützt, kann dieses Problem beheben. Wenn Sie es mit dem Klang ernst meinen, ist unser Leitfaden zu Sennheiser-Gaming-Kopfhörern bietet kabelgebundene und kabellose Lösungen für Gaming mit nahezu null Latenz.

Und falls keiner dieser Schritte hilft, lässt sich ein hartnäckiges Problem oft beheben, indem man sowohl den Laptop als auch die AirPods neu startet. In seltenen Fällen kann ein Hardwarefehler vorliegen, entweder beim Bluetooth-Adapter des Laptops oder bei den AirPods selbst.

Vorteile und Überlegungen für Gamer

AirPods wurden zwar nicht als Gaming-Headsets entwickelt, bieten jedoch einige Vorteile, die sie für Gelegenheitsspiele und den täglichen Gebrauch attraktiv machen:

Tragbarkeit und Komfort. Die Ohrhörer sind leicht und klein und sitzen so fest, dass man sie stundenlang bequem tragen kann. Sie lassen sich leicht in eine Tasche stecken, und das Ladecase schützt sie und hält sie aufgeladen.

Die Ohrhörer sind leicht und klein und sitzen so fest, dass man sie stundenlang bequem tragen kann. Sie lassen sich leicht in eine Tasche stecken, und das Ladecase schützt sie und hält sie aufgeladen. Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus. Die AirPods Pro und AirPods Max verfügen über eine Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche ausblendet. Ich habe diese Funktion bei nächtlichen Gaming-Sessions genutzt, um voll und ganz in das Spiel einzutauchen, ohne meine Mitbewohner zu stören. Im Transparenzmodus kannst du deine Umgebung hören, wenn du aufmerksam sein musst.

Die AirPods Pro und AirPods Max verfügen über eine Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche ausblendet. Ich habe diese Funktion bei nächtlichen Gaming-Sessions genutzt, um voll und ganz in das Spiel einzutauchen, ohne meine Mitbewohner zu stören. Im Transparenzmodus kannst du deine Umgebung hören, wenn du aufmerksam sein musst. Anständige Mikrofonqualität. Die integrierten Mikrofone sind gut genug für den Voice-Chat in Spielen oder bei virtuellen Besprechungen. Sie sind zwar nicht so klar wie spezielle Gaming-Headsets, erfüllen aber ihren Zweck.

Die integrierten Mikrofone sind gut genug für den Voice-Chat in Spielen oder bei virtuellen Besprechungen. Sie sind zwar nicht so klar wie spezielle Gaming-Headsets, erfüllen aber ihren Zweck. Akkulaufzeit. Je nach Modell bieten AirPods zusammen mit dem Ladecase eine Wiedergabezeit von fünf bis zwanzig Stunden. Für ausgedehnte Gaming-Sessions sorgt die Schnellladefunktion dafür, dass du nach nur wenigen Minuten im Ladecase etwa eine Stunde Nutzungszeit erhältst.

Allerdings gibt es dabei auch Vor- und Nachteile:

Latenz auf Geräten anderer Hersteller. Bluetooth verursacht eine geringe Verzögerung, die beim Musikhören nicht auffällt, aber bei Wettkampfspielen das Timing beeinträchtigen kann. Ich bemerke eine leichte Audioverzögerung, wenn ich auf meinem Windows-Laptop schnelle Shooter spiele. Die Verwendung eines Bluetooth-Dongles mit Codecs mit geringer Latenz kann Abhilfe schaffen, aber für anspruchsvolle Spiele bevorzuge ich nach wie vor kabelgebundene Kopfhörer.

Bluetooth verursacht eine geringe Verzögerung, die beim Musikhören nicht auffällt, aber bei Wettkampfspielen das Timing beeinträchtigen kann. Ich bemerke eine leichte Audioverzögerung, wenn ich auf meinem Windows-Laptop schnelle Shooter spiele. Die Verwendung eines Bluetooth-Dongles mit Codecs mit geringer Latenz kann Abhilfe schaffen, aber für anspruchsvolle Spiele bevorzuge ich nach wie vor kabelgebundene Kopfhörer. Eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten unter Windows. Auf Apple-Geräten können Sie Gesten individuell anpassen und direkt zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi wechseln. Unter Windows müssen Sie möglicherweise zuerst die Einstellungen auf Ihrem Smartphone anpassen, da die Einstellungen nicht übernommen werden.

Auf Apple-Geräten können Sie Gesten individuell anpassen und direkt zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi wechseln. Unter Windows müssen Sie möglicherweise zuerst die Einstellungen auf Ihrem Smartphone anpassen, da die Einstellungen nicht übernommen werden. Kein Surround-Sound auf dem PC. Die Spatial-Audio- und Head-Tracking-Funktionen von Apple funktionieren nur auf Apple-Geräten mit kompatiblen Inhalten. Unter Windows wird der Ton im Standard-Stereoformat wiedergegeben.

Wenn Sie eine bessere räumliche Klangwiedergabe oder eine geringere Latenz benötigen, schauen Sie sich unsere die besten Gaming-Ohrhörer Übersicht. Darin werden Gaming-Ohrhörer vorgestellt, die über Funktionen wie Dual-Mode-Konnektivität (Bluetooth und 2,4-GHz-Funkverbindung) sowie Modi mit geringer Latenz verfügen, die AirPods nicht bieten.

Endgültige Paarung

Das Koppeln Ihrer AirPods mit einem Laptop ist ganz einfach, sobald Sie wissen, wie es geht. Öffnen Sie das Etui, halten Sie die Einrichtungs-Taste gedrückt, bis das Licht weiß blinkt, und fügen Sie das Gerät über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Betriebssystems hinzu. Wenn Sie Windows verwenden, suchen Sie nach Bluetooth und andere Geräteund wählenGerät hinzufügen. Unter macOS gehen Sie zu Systemeinstellungen > Bluetoothund klicken Sie aufVerbinden. Achten Sie darauf, das richtige Klangprofil auszuwählen, damit Sie Stereoton statt des Headset-Modus mit geringerer Qualität erhalten. Sollten Probleme auftreten, lassen sich diese oft durch einen Reset der Ohrhörer oder ein Treiber-Update beheben.

Ich nutze meine AirPods sehr gerne zum Gelegenheitsspielen, für Besprechungen und zur Unterhaltung. Auch wenn sie spezielle Gaming-Headsets nicht vollständig ersetzen können, sind sie doch praktisch, bequem und überraschend leistungsfähig. Wenn du ein Apple-Fan bist und dein Ökosystem erweitern möchtest, solltest du dir vielleicht ein Apple-Geschenkkarte in unserem Shop. So kannst du ganz flexibel auf neue AirPods, Spiele oder anderes Apple-Zubehör sparen. Sobald du deine Kopfhörer und deinen Laptop verbunden hast, lehn dich zurück, starte dein Lieblingsspiel und genieße die Freiheit eines kabellosen Hörerlebnisses.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich meine AirPods mit einem Windows-10-Laptop?

Um Ihre AirPods mit einem Windows 10-Laptop zu verbinden, öffnen Sie das Startmenü und gehen Sie zu Einstellungen > Geräte > Bluetooth und andere Geräte, schalte Bluetooth ein, wähle Bluetooth oder ein anderes Gerät hinzufügenund wählen SieBluetooth. Wenn sich Ihre AirPods im Etui befinden und Sie die Einrichtungs-Taste gedrückt halten, bis die LED weiß blinkt, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Fertig. Wählen Sie nach dem Koppeln unter dem Sound-Symbol das Stereo-Profil aus, um die beste Audioqualität zu erzielen.

Warum lassen sich meine AirPods nicht mit meinem Laptop verbinden?

Der Grund dafür, dass sich Ihre AirPods nicht mit Ihrem Laptop verbinden lassen, liegt oft darin, dass sie sich nicht im Kopplungsmodus befinden, der Akku fast leer ist oder Bluetooth nicht aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass die LED am Etui weiß blinkt, indem Sie die Einrichtungs-Taste gedrückt halten, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Laptop aktiviert ist, und laden Sie die Ohrhörer bei Bedarf auf. Möglicherweise müssen Sie auch die alte Kopplung aufheben und die AirPods zurücksetzen, bevor Sie die Verbindung erneut herstellen.

Funktionieren AirPods auch mit einem Laptop, der kein Bluetooth hat?

Nein, AirPods funktionieren nicht mit einem Laptop, der kein Bluetooth hat, da sie für die Audioübertragung auf eine drahtlose Verbindung angewiesen sind. Wenn Ihr Laptop kein integriertes Bluetooth hat, können Sie einen USB-Bluetooth-Adapter (Dongle) verwenden, der Bluetooth 5.0 oder höher unterstützt. Befolgen Sie nach der Installation die üblichen Schritte zum Koppeln, um Ihre AirPods zu verbinden.

Wie versetze ich meine AirPods in den Kopplungsmodus?

Um Ihre AirPods in den Pairing-Modus zu versetzen, legen Sie beide Ohrhörer in das Ladecase, öffnen Sie den Deckel und halten Sie die Einrichtungs-Taste auf der Rückseite des Cases gedrückt, bis die Statusleuchte weiß blinkt. Bei den AirPods Max halten Sie die Noise-Control-Taste gedrückt, bis die Leuchte unter der rechten Ohrmuschel weiß blinkt. Dies zeigt an, dass die Ohrhörer im Pairing-Modus sind und verbunden werden können.

Stellen die AirPods nach dem Trennen der Verbindung automatisch wieder eine Verbindung zu meinem Laptop her?

Ja, die AirPods stellen nach dem Trennen der Verbindung automatisch wieder eine Verbindung zu deinem Laptop her, sofern sie zuvor gekoppelt wurden und das Bluetooth deines Laptops noch aktiviert ist. Öffne einfach das AirPods-Etui oder setze die Ohrhörer in deine Ohren ein – die Verbindung sollte innerhalb weniger Sekunden hergestellt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, klicke auf das Lautsprechersymbol in deiner Taskleiste oder Menüleiste und wähle deine AirPods aus der Liste der verfügbaren Audiogeräte aus.