So leeren Sie den Cache auf Android: Ein Leitfaden für Gamer zum Freigeben von Speicherplatz und zur Verbesserung der Leistung

Als Gamer weiß ich, wie frustrierend es sein kann, wenn ein Android-Smartphone während eines intensiven Spiels langsamer wird oder wenn nicht genug Speicherplatz vorhanden ist, um das nächste große Spiel zu installieren. Alte Dateien sammeln sich in deinem Cache an, einem Speicherbereich, der Apps und Browsern hilft, schnell zu laden. Mit der Zeit können diese versteckten Daten die Leistung beeinträchtigen. In diesem Leitfaden erkläre ich dir, wie du den Cache auf Android-Geräten leerst, warum das für Gamer wichtig ist und wie oft du das tun solltest, damit dein Smartphone oder Tablet optimal läuft. Außerdem teile ich einige persönliche Tipps aus meiner eigenen Erfahrung und verweise dich auf hilfreiche Ressourcen von Eneba Hub.

So leeren Sie den Cache unter Android: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ihr Android-Gerät speichert jedes Mal, wenn Sie eine App öffnen oder eine Website besuchen, temporäre Dateien. Diese Dateien werden als Cache-Daten bezeichnet. Das Leeren des Caches unterscheidet sich vom Löschen von App-Daten; Sie entfernen dabei nur temporäre Dateien, nicht jedoch gespeicherte Fortschritte oder Anmeldedaten. So können Sie den Cache auf einem Android-Smartphone oder -Tablet leeren:

Öffne die Einstellungen. Tap Einstellungenund wählenApps or Anwendungen. Diese Liste zeigt alle installierten Apps an. Wählen Sie die App aus, die Sie löschen möchten. Scrolle durch die Liste und wähle ein Spiel oder eine andere App aus, die dir zu langsam erscheint. Tippe auf Speicher & Cache or Lagerung. Tippen Sie auf „Cache löschen“. Es werden zwei Optionen angezeigt: Cache leeren and Freier Speicherplatz (manchmal dargestellt als Daten löschen). VerlustCache leeren um temporäre Dateien zu löschen. Löschen Sie den Speicher nur, wenn Sie die App vollständig zurücksetzen möchten. Nach Bedarf wiederholen. Sie müssen den Cache jeder App einzeln löschen, da neuere Android-Versionen keine Schaltfläche „Gesamten Cache löschen“ mehr haben. Wenn Sie ein Samsung-Gerät besitzen, können Sie Pflege des Geräts in Einstellungen. VerlustJetzt optimieren, und es löscht den App-Cache für dich.

Ich fange gerne mit Spielen an, die viel Arbeitsspeicher beanspruchen. Zum Beispiel nach Marathon-Sessions von Open-World Rollenspiele auf Enebas Liste der Die besten Open-World-Spiele… fiel mir auf, dass sich mein Handy warm anfühlte und ruckelte. Nachdem ich den Cache geleert hatte, lud das Spiel am nächsten Tag schneller.

Warum das Leeren des Caches die Leistung Ihres Android-Geräts verbessert

Caches dienen dazu, Ladezeiten zu verkürzen. Apps und Browser speichern Bilder, Skripte und andere Dateien, damit sie diese nicht erneut herunterladen müssen. Wenn der Cache zu groß wird oder veraltete Informationen enthält, kann dies das Smartphone verlangsamen. Durch das Leeren des Caches wird Speicherplatz freigegeben Stauraum, verringert die Menge an gespeicherte temporäre Dateienund kann die Gesamtleistung verbessern. Dies ist besonders wichtig für Gamer, die umfangreiche Spiele installieren und ein flüssiges Spielerlebnis benötigen.

Ein aufgeräumteres Smartphone sorgt für weniger Ruckeln bei hoher Belastung Objektbasierte mobile Anwendung Spiele. Wenn du gerne Wettkämpfe spielst, könnte dir unsere Zusammenstellung der Die besten MOBA-Spiele hilfreich, sobald Ihr Gerät reibungslos läuft.

Ein voller Cache kann außerdem dazu führen, dass ältere Daten mit aktualisierten App-Dateien in Konflikt geraten, was zu Störungen oder Abstürzen führen kann. Durch das Leeren des Caches werden diese temporären Dateien zurückgesetzt, wodurch technische Probleme wie das Einfrieren der App oder Startfehler oft behoben werden. Auf meinem eigenen Smartphone kam es bei mir einmal nach einem Update zu willkürlichen Zwangsbeendigungen bei einem Puzzlespiel. Nachdem ich den Cache geleert hatte, war das Problem behoben. Das Leeren des mobilen Caches hat geholfen, aber du solltest auch wissen, dass So löschen Sie Cookies in Desktop-Browsern.

Was passiert, wenn man den Cache auf einem Android-Smartphone leert?

Durch das Leeren des Caches werden temporäre Dateien entfernt, die von Apps und Websites gespeichert wurden. Was passiert, wenn Sie den Cache leeren?

Folgende Änderungen werden Ihnen auffallen:

Speicherplatz freigeben: Durch das Löschen zwischengespeicherter Dateien kannst du Megabyte oder sogar Gigabyte an Speicherplatz zurückgewinnen, je nachdem, wie oft du bestimmte Apps nutzt. Mehr Speicherplatz bedeutet, dass du größere Spiele installieren oder mehr Screenshots machen kannst.

Durch das Löschen zwischengespeicherter Dateien kannst du Megabyte oder sogar Gigabyte an Speicherplatz zurückgewinnen, je nachdem, wie oft du bestimmte Apps nutzt. Mehr Speicherplatz bedeutet, dass du größere Spiele installieren oder mehr Screenshots machen kannst. Veraltete Dateien löschen: Der Cache wird mit aktuellen Daten neu aufgebaut, wodurch sichergestellt wird, dass Sie die neuesten Versionen von Webseiten und In-Game-Assets sehen.

Der Cache wird mit aktuellen Daten neu aufgebaut, wodurch sichergestellt wird, dass Sie die neuesten Versionen von Webseiten und In-Game-Assets sehen. Kurzfristige Konjunkturabschwächungen: Wenn Sie eine App zum ersten Mal erneut öffnen, lädt sie möglicherweise etwas langsamer, da zunächst ein neuer Cache erstellt werden muss. Danach läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit.

Wenn Sie eine App zum ersten Mal erneut öffnen, lädt sie möglicherweise etwas langsamer, da zunächst ein neuer Cache erstellt werden muss. Danach läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Angemeldet bleiben: Durch das Leeren des Caches werden Ihre Anmeldedaten oder gespeicherten Spieldaten nicht gelöscht. Wenn Sie zudem Cache und Cookies Wenn du dies in einem Browser tust, musst du dich möglicherweise erneut anmelden. Das ist ein Grund, warum ich selten Browser-Cache es sei denn, ich bin gerade dabei, ein Problem zu beheben.

Wie oft sollte man den Cache auf einem Android-Smartphone leeren?

Vielleicht fragst du dich, wie oft du den Cache leeren solltest. Der Cache löscht sich nicht von selbst, daher musst du entscheiden, wann du ihn leeren möchtest. Ich empfehle, dies ein- bis zweimal im Monat zu tun, um für Ordnung zu sorgen. Wenn sich dein Smartphone langsam anfühlt, der Speicherplatz knapp wird oder Apps nicht richtig funktionieren, solltest du den Cache sofort leeren. Es ist nicht nötig, ihn jeden Tag zu leeren; wenn du dies zu oft tust, kann das die Ladezeiten verlängern, ohne dass es einen Vorteil bringt.

Denken Sie daran, dass der Cache auf Android-Smartphones still und leise im Hintergrund arbeitet. Das Leeren des Caches ist eine Wartungsmaßnahme, ähnlich wie das Abstauben Ihrer Konsole oder das Aktualisieren von Treibern. Es empfiehlt sich, diese Bereinigung vor dem Herunterladen eines großen Updates oder der Installation neuer Titel durchzuführen. So stellen Sie sicher, dass Sie genügend Speicherplatz für neue Inhalte haben. Zum Beispiel, bevor Sie einige neue Spiele zum Sammeln von Kreaturen aus unserem Liste mit Spielen, die Palworld ähneln Ich habe mehrere Gigabyte an alten Cache-Dateien gelöscht. Dadurch wurde Speicherplatz freigegeben und Installationsfehler wurden vermieden.

Browser-Cache auf Android-Smartphones löschen

Verschiedene Apps verwenden ihre eigenen Caches, aber auch Browser speichern Dateien und Cookies. Das Leeren des Browser-Caches hilft, wenn Websites nicht richtig geladen werden oder veraltete Inhalte anzeigen. So können Sie den Cache in gängigen Android-Browsern leeren:

Chrome

Um dasCache und Cookies in Chrome:

Öffne die Chrome-App und tippe oben rechts auf die drei Punkte. Tap Geschichteund dannBrowserdaten löschen. Wählen Sie einen Zeitraum aus. Wählen Sie Seit jeher wenn du eine vollständige Bereinigung wünschst. ÜberprüfenZwischengespeicherte Bilder und Dateien. Du kannst auch auswählen Cookies und Website-Datenfalls erforderlich. Tap Daten löschen.

Firefox

Und in Firefox:

Tippen Sie auf das Menüsymbol mit den drei Linien und wählen Sie Einstellungen. Tap Browsing-Daten löschen. AuswählenZwischengespeicherte Bilder und Dateien sowie alle anderen Daten, die Sie löschen möchten. Tap Browsing-Daten löschenunten.

Andere Browser

Bei den meisten Browsern sind die Schritte ähnlich: Öffne die Einstellungen, suche nach den Optionen für den Verlauf oder den Datenschutz und lösche den Cache oder die Browserdaten. Denk daran, dass du durch das Löschen der Cookies von den Websites abgemeldet wirst. Für Gamer ist das Löschen des Browser-Caches nützlich, wenn webbasierte Spiele ruckeln oder wenn du zwischen Konten wechselst. Sobald du alles bereinigt hast, kannst du im Store nach neuen Spielen oder Updates suchen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass alte Daten Probleme verursachen könnten.

Versteckten Cache und App-Daten löschen: Erweiterte Optionen

Manchmal funktionieren Apps auch nach dem Leeren des Caches nicht richtig. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise die App-Daten (auch „Speicher“ genannt) löschen. Dadurch werden alle Benutzerdaten gelöscht: gespeicherte Einstellungen, Konten, Spielfortschritte und Downloads. Verwenden Sie diese Option nur, wenn eine App beschädigt ist oder nicht mehr reagiert.

So löschen Sie App-Daten:

Weiter zuEinstellungen > Apps und wählen Sie die App aus. Tap Speicher & Cache. Tap Freiraum schaffen or Daten löschen und bestätigen Sie. Die App wird zurückgesetzt, als hätten Sie sie gerade erst installiert.

Eine weitere erweiterte Option ist das Löschen der Partitionsverzeichnis auf Ihrem Smartphone. Ältere Android-Versionen verfügten über einen systemweiten Cache, in dem sich Fehler ansammeln konnten. Um diesen zu löschen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie eine Tastenkombination gedrückt (oft Lautstärke erhöhen + Ein-/Aus-Taste), um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen.

Wählen Sie mit den Lautstärketasten Cache-Partition löschen und drücken Sie zur Bestätigung die Ein-/Aus-Taste. Dadurch wird der System-Cache gelöscht, nicht jedoch Ihre persönlichen Daten. Neuere Smartphones erledigen dies automatisch, aber wenn Ihr Smartphone stark ruckelt, kann das Löschen der Cache-Partition Abhilfe schaffen.

Samsung und einige andere Hersteller bieten integrierte Optimierungstools an. Öffnen Sie auf Samsung-Handys Einstellungen > Pflege von Akku und Gerätund tippeJetzt optimieren. Dieser Vorgang löscht App-Caches, überprüft den Akku auf Probleme und gibt mit einem Fingertipp Speicherplatz frei. Wenn Sie diese Tools regelmäßig nutzen, läuft Ihr Gerät reibungslos, ohne dass Sie sich manuell darum kümmern müssen.

Tipps für Gamer: Speicherplatz und Leistung optimieren

Als Gamer installieren wir oft große Spiele, die schnell viel Speicherplatz beanspruchen. Das Leeren des Caches ist nur ein Aspekt der Leistungsoptimierung deines Geräts. Hier sind ein paar Tipps, die ich im Laufe meiner jahrelangen Gaming-Erfahrung auf Android gesammelt habe:

Deinstalliere Spiele, die du nicht mehr spielst. Es ist verlockend, jedes Spiel installiert zu lassen, aber ungenutzte Titel belegen Speicherplatz und erzeugen unnötige Cache-Dateien. Alle paar Wochen gehe ich meine Bibliothek durch und lösche alles, was ich in letzter Zeit nicht gespielt habe.

Es ist verlockend, jedes Spiel installiert zu lassen, aber ungenutzte Titel belegen Speicherplatz und erzeugen unnötige Cache-Dateien. Alle paar Wochen gehe ich meine Bibliothek durch und lösche alles, was ich in letzter Zeit nicht gespielt habe. Verwenden Sie einen App-Manager. Manche Smartphones verfügen über integrierte Speicherverwaltungstools, die große Dateien und selten genutzte Apps identifizieren. Diese Tools helfen Ihnen dabei, den Cache zu leeren, doppelte Dateien zu entfernen und noch mehr Platz schaffen .

Manche Smartphones verfügen über integrierte Speicherverwaltungstools, die große Dateien und selten genutzte Apps identifizieren. Diese Tools helfen Ihnen dabei, den Cache zu leeren, doppelte Dateien zu entfernen und . Halten Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand. Systemaktualisierungen beinhalten oft Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Sie können auch das Verhalten des Caches verändern.

Systemaktualisierungen beinhalten oft Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Sie können auch das Verhalten des Caches verändern. Vermeiden Sie Reinigungs-Apps von Drittanbietern. Viele Apps versprechen, Ihr Smartphone zu optimieren, enthalten jedoch oft Werbung oder unnötige Dienste. Es ist sicherer und genauso effektiv, den Cache manuell über die Einstellungen zu leeren.

Mach Platz für neue Abenteuer

Das Leeren des Caches auf deinem Android-Smartphone ist eine einfache Wartungsmaßnahme, die sich in einer flüssigeren Leistung, weniger Störungen und mehr Speicherplatz für Spiele auszahlt. Egal, ob du riesige offene Welten erkundest oder gegen Freunde in deinen Lieblings-Multiplayer-Spielen antrittst – wenn du deine Cache-Dateien regelmäßig löschst, stellst du sicher, dass dein Gerät die Action bewältigen kann. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, meinen Cache einmal im Monat und vor der Installation größerer Updates zu leeren. Das geht ganz schnell und sorgt dafür, dass mein Smartphone weiterhin wie neu läuft.

Da du nun weißt, wie du den Cache auf Android-Geräten leerst, kannst du deine Spiele genießen, ohne dir Gedanken über eine träge Leistung oder Speicherprobleme machen zu müssen. Wenn du nach einer bequemen Möglichkeit suchst, neue Titel und Apps auf dein Android-Gerät zu laden, solltest du eine Google Play-Geschenkkarte in Betracht ziehen. Damit kannst du Spiele, Apps oder In-App-Artikel erwerben, ohne jedes Mal deine Zahlungsdaten eingeben zu müssen. Auf Eneba findest du tolle Angebote, wie zum Beispiel dieses Google Play-Gutschein– ideal, um sich mit deinen Lieblings-Handyspielen einzudecken. Viel Spaß beim Spielen!

Häufig gestellte Fragen

Wie lösche ich den Cache auf meinem Android-Smartphone?

Um den Cache auf deinem Android-Smartphone zu leeren, öffne die Einstellungen, wähle „Apps“ aus, wähle die App aus, deren Cache du leeren möchtest, und tippe unter „Speicher & Cache“ auf „Cache leeren“. Dadurch werden temporäre Dateien entfernt, ohne dass deine Daten gelöscht werden, sodass die App wieder reibungslos läuft.

Was passiert, wenn man den Cache auf einem Android-Smartphone leert?

Wenn Sie den Cache auf einem Android-Smartphone leeren, löscht das System temporäre Dateien, die von Apps oder Browsern gespeichert wurden. Dadurch wird Speicherplatz freigegeben und kleinere Störungen behoben. Beim nächsten Öffnen der App kann es zu einer längeren Ladezeit kommen, da der Cache neu aufgebaut wird, doch Ihre persönlichen Daten und Ihr Fortschritt bleiben erhalten.

Wie oft sollte man den Cache auf Android leeren?

Sie sollten den Cache Ihres Android-Geräts ein- bis zweimal im Monat leeren oder immer dann, wenn sich Ihr Gerät träge anfühlt oder der Speicherplatz knapp wird. Durch regelmäßige Wartung bleibt die Leistung stabil, ohne dass es beim Starten von Apps zu unnötigen Verzögerungen kommt.

Werden beim Leeren des Caches Daten auf Android gelöscht?

Nein, das Leeren des Caches löscht keine Daten auf Android; dabei werden lediglich temporäre Dateien entfernt. Wenn Sie „Speicher leeren“ oder „Daten löschen“ wählen, wird die App zurückgesetzt und benutzerspezifische Informationen werden gelöscht. Achten Sie daher darauf, beim Bereinigen die richtige Option auszuwählen.

Ist es sinnvoll, den Cache auf Android zu leeren?

Ja, es ist sinnvoll, den Cache auf Android-Geräten zu leeren, da dadurch Speicherplatz freigegeben wird, kleinere Probleme behoben werden und der Datenschutz durch das Löschen alter Dateien verbessert wird. Vermeide es jedoch, den Cache zu oft zu leeren, da er dazu beiträgt, dass Apps schneller geladen werden, sobald er wieder aufgebaut ist.