So deinstallierst du Apps auf deinem Mac: Eine umfassende Anleitung für Gamer und normale Nutzer

Das Entfernen unerwünschter Software ist zwar nicht besonders spannend, aber es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Speicherplatz freizugeben und dafür zu sorgen, dass dein Mac reibungslos läuft. Egal, ob du Platz für den Download des nächsten großen Spiels schaffen oder einfach nur deinen Anwendungsordner aufräumen möchtest – wenn du weißt, wie man Apps auf dem Mac deinstalliert, sparst du Zeit und vermeidest, dass Dateien zurückbleiben. Diese Anleitung führt dich durch alle Methoden, von den grundlegenden bis hin zu den fortgeschrittenen, sodass du die Option wählen kannst, die am besten zu dir passt. Außerdem teile ich ein paar persönliche Tipps, die ich durch jahrelanges Jonglieren mit Spielen, Tools und Kreativsoftware auf meinem eigenen MacBook gelernt habe.

So deinstallierst du Apps auf dem Mac mit dem Finder und dem Papierkorb

Der Finder ist das Herzstück von macOS und nach wie vor die einfachste Methode, um Standardanwendungen zu löschen. Diese Methode funktioniert bei den meisten Apps von Drittanbietern, die Sie in Ihren Anwendungsordner gezogen haben. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die App nicht ausgeführt wird. Beenden Sie sie über die Menüleiste oder mit ⌘ + Q. Befolgen Sie dann diese Schritte:

ÖffnenFinder. Du kannst auf das Smiley-Symbol im Dock klicken oder die Taste Befehlstaste + N vom Desktop aus. Wählen Sie in der Seitenleiste Anwendungen um zu sehen, was alles installiert wurde. Suchen Sie die App, die Sie entfernen möchten. Befindet sie sich in einem Ordner, öffnen Sie den Ordner und suchen Sie nach einem Deinstallationsprogramm (mehr dazu später). Ziehe das App-Symbol in den Papierkorb und drücke ⌘ + Entfoder wählen SieDatei > In den Papierkorb verschieben. Leeren Sie den Papierkorb, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Papierkorb-Symbol im Dock klicken und Papierkorb leeren. Du kannst auch wählen Finder > Papierkorb leeren über die Menüleiste.

Bei diesem Vorgehen wird das Programm selbst entfernt, aber Unterstützungsdateien wie Caches, Einstellungen und gespeicherte Zustände bleiben zurück. Diese Überbleibsel befinden sich in versteckten Ordnern wie ~/Library/Application Support, ~/Library/Preferences und ~/Library/Caches. Wie man diese bereinigt, erfahren Sie später.

Vorteile

Schnell und vertraut für langjährige Mac-Nutzer.

Es ist keine zusätzliche Software erforderlich.

Nachteile

Hinterlässt Datenreste, die Speicherplatz beanspruchen.

Voreingestellte macOS-Apps wie „Mail“, „Musik“ oder „Notizen“ können nicht entfernt werden.

Gerade für Gamer ist es unerlässlich, nicht mehr genutzte Spiele zu deinstallieren. Wenn Sie sich fragen, welchen Rechner Sie für Spiele optimieren sollten, bietet unsere Übersicht über Mac vs. PC zeigt auf, wie sich Leistung und Speicherkapazität unterscheiden. Indem Sie durch das Löschen von Apps Speicherplatz freigeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Mac sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eine zuverlässige Wahl bleibt.

Wann es nützlich ist

Der Finder eignet sich am besten, wenn du schnell aufräumen möchtest und nichts gegen ein wenig manuelle Nacharbeit hast. Wenn ich zum Beispiel ein storybasiertes Spiel durchgespielt habe, ziehe ich dessen Startprogramm oft in den Papierkorb, um Speicherplatz freizugeben. Wenn das Spiel sehr groß war, wie manche auf unserer Liste der besten Telltale-Spiele, fahre ich unten mit den verbleibenden Aufräummethoden fort.

Apps, die aus dem App Store heruntergeladen wurden, mit dem Launchpad löschen

Launchpad ist Apples Launcher im iOS-Stil und bietet eine einfache Möglichkeit, über den Mac App Store installierte Apps zu entfernen. Es eignet sich perfekt für Gelegenheitsspiele oder kleine Hilfsprogramme. So nutzt du es:

Klicken Sie auf dieStartseite Symbol in deinem Dock, öffne es über „Programme“ oder schließe es durch eine Zwei-Finger-Geste mit Daumen und drei Fingern auf dem Trackpad. Geben Sie den Namen der App in das Suchfeld ein, falls Sie sie auf der ersten Seite nicht finden. Halten Sie dieOption Drücken Sie die Taste oder halten Sie eine beliebige App gedrückt, bis die Symbole wackeln. Klicken Sie auf dieLöschen Klicken Sie auf die Schaltfläche „X“, die neben der App erscheint, und bestätigen Sie.

Wenn in der App keine Schaltfläche zum Löschen angezeigt wird, wurde sie nicht aus dem App Store installiert. Kehren Sie in diesem Fall zum Finder zurück oder wenden Sie eine der erweiterten Methoden an. Beachten Sie, dass das Launchpad zwar die Haupt-App deinstalliert, aber Einstellungs- und Cache-Dateien in Ihren Bibliotheksordnern zurücklässt.

Wann sollte man Launchpad verwenden?

Launchpad eignet sich ideal, um kleine Programme zu löschen, die man sich aus dem App Store heruntergeladen hat. Nachdem ich ein Puzzlespiel ausprobiert hatte, das mich nicht gefesselt hat, habe ich es mit Launchpad in Sekundenschnelle entfernt. Anschließend habe ich die manuellen Schritte zur Bereinigung durchgeführt, um die zugehörigen Dateien zu löschen, wodurch Platz für größere Titel geschaffen wird, wie sie in unserem Die besten Gruselspiele auf SteamZusammenfassung.

Verwenden Sie integrierte Deinstallationsprogramme und die Löschoptionen im App Store

Manche Anwendungen verfügen über ein eigenes Deinstallationsprogramm, insbesondere größere Softwarepakete und Programme von Drittanbietern. Im Ordner „Programme“ findest du möglicherweise einen Ordner, der nach der Anwendung benannt ist. Öffne ihn und suche nach [App] deinstallieren or [App] Deinstallationsprogramm. Durch einen Doppelklick auf diese Datei wird das Deinstallationsprogramm des Entwicklers gestartet, das in der Regel gründlicher aufräumt als der Finder allein.

Apps, die Sie über den Mac App Store kaufen, können auch direkt über den Store deinstalliert werden:

Öffnen Sie dieApp Store und klicke in der Seitenleiste auf deinen Namen. Suchen Sie die App, die Sie löschen möchten. Bewegen Sie den Mauszeiger über Öffnen or Aktualisierungbis einAuslassungspunkte (…) erscheint, dann wählen Sie App löschenund bestätigen.

Oft löschen sie neben der Anwendung selbst auch die zugehörigen Dateien.

Entwickler kennen die Speicherorte der Support-Dateien ihrer eigenen App.

Ich schaue immer zuerst nach einem nativen Deinstallationsprogramm, denn so erspare ich mir später das Durchforsten der Bibliotheksordner. Diese Angewohnheit erweist sich als nützlich, wenn ich zwischen Bearbeitungsprogrammen, Streaming-Tools und Spielen wechsle.

Restdateien und App-bezogene Daten manuell entfernen

Das Löschen einer App entfernt nicht automatisch alle Spuren, die sie hinterlassen hat. Unterstützungsdateien, Caches, Protokolle und gespeicherte Zustände verbleiben in verschiedenen Bibliotheksordnern und füllen nach und nach Ihren Speicherplatz. Um Apps auf Ihrem Mac vollständig zu deinstallieren, müssen Sie diese Überbleibsel aufspüren. Bei diesem Vorgang ist Vorsicht geboten: Das Löschen der falschen Datei kann andere Programme beeinträchtigen.

Wo man nach Essensresten suchen kann

Die meisten Restdaten befinden sich in diesen Verzeichnissen:

~/Library/Application Support – enthält Ressourcen und Daten, die von Apps verwendet werden.

/Library/Application Support – ähnlich wie oben, jedoch systemweit.

~/Library/Preferences und /Library/Preferences – hier werden Einstellungsdateien gespeichert (die oft auf .plist enden).

~/Library/Caches und /Library/Caches – enthalten zwischengespeicherte Daten.

~/Library/Logs – speichert Protokolle und Absturzberichte.

~/Library/Saved Application State – speichert Fensterpositionen und geöffnete Dokumente.

~/Library/Internet Plug-Ins – hier befinden sich Plug-ins für Browser.

Jedes dieser Verzeichnisse kann Ordner enthalten, die nach der App oder ihrem Entwickler benannt sind. Wenn Sie beispielsweise einen Fotoeditor entfernen möchten, müssen Sie möglicherweise die Datei „com.company.photoeditor.plist“ im Ordner „Preferences“ sowie den entsprechenden Ordner im Ordner „Application Support“ löschen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bereinigung

Bibliotheksordner öffnen. Drücken Sie im Finder ⌘ + Umschalt + GansprechenZum Ordner gehen. Geben Sie ~/Library für benutzerspezifische Dateien oder /Library für systemweite Dateien ein. Nach Resten suchen. Verwenden Sie die Suchleiste des Finders und geben Sie den Namen der App, den Namen des Entwicklers oder die Bundle-ID ein (z. B. com.developer.appname). Vorsichtig löschen. Durchsuchen Sie jedes Verzeichnis – „Application Support“, „Caches“, „Preferences“, „Logs“ und „Saved Application State“ – und löschen Sie alle Dateien und Ordner, die mit der App in Verbindung stehen. Halten Sie ⌘ + Umschalt + . um bei Bedarf versteckte Dateien anzuzeigen. Im Zweifelsfall lieber zurück. Wenn ich mir unsicher bin, kopiere ich die Dateien vor dem Löschen auf eine externe Festplatte. Wenn nach ein oder zwei Tagen alles funktioniert, lösche ich die Sicherungskopie.

Vorteile

Schafft durch das Löschen versteckter Dateien erheblich mehr Speicherplatz.

So bleibt Ihr System auch ohne zusätzliche Software sauber.

Nachteile

Zeitaufwendig und erfordert Liebe zum Detail.

Es ist riskant, wenn Sie die falsche Datei löschen; überprüfen Sie dies immer zweimal.

Diese Detektivarbeit wende ich an, nachdem ich große AAA-Titel deinstalliert habe. Es ist erstaunlich, wie viel Speicherplatz man dadurch zurückgewinnen kann, besonders wenn man sich auf einen weiteren 50-GB-Download vorbereitet, wie zum Beispiel ein neues Kampfspiel von unserem Liste der besten Kampfspiele auf Steam.

Apps auf dem Mac über das Terminal deinstallieren (für fortgeschrittene Benutzer)

Das Terminal bietet eine Möglichkeit, Anwendungen und deren Bundles über die Befehlszeile zu entfernen. Diese Methode ist nicht für jeden geeignet, kann aber für fortgeschrittene Nutzer, die mit den Interna von macOS vertraut sind, schneller sein. Ein Ansatz nutzt den Befehl „sudo“ in Verbindung mit dem Deinstallationsprogramm. So geht’s:

Weiter zuAnwendungen > Dienstprogrammeund öffnenTerminal. Geben Sie „sudo uninstall file://“ ein, drücken Sie aber noch nicht die Eingabetaste. Ziehe die App, die du entfernen möchtest, in das Terminalfenster. Dadurch wird der Dateipfad automatisch eingefügt. PresseZurück, geben Sie Ihr Administratorkennwort ein und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Zum Löschen übrig gebliebener Dateien können auch Terminalbefehle verwendet werden. So lässt sich beispielsweise mit dem Befehl „sudo rm -rf ~/Library/Application\ Support/<AppName>“ ein bestimmtes Verzeichnis entfernen. Sei sehr vorsichtig mit „rm -rf“, da dadurch alles in dem von Ihnen angegebenen Pfad endgültig gelöscht wird.

Wann sollte man das Terminal verwenden?

Wenn Sie mit Befehlszeilentools vertraut sind und Apps schnell deinstallieren möchten.

Wenn andere Methoden aufgrund von Berechtigungsproblemen fehlschlagen.

Wann man es vermeiden sollte

Wenn Sie mit dem Terminal nicht vertraut sind, könnte ein Tippfehler wichtige Daten löschen.

Ich nutze das Terminal nur noch in Fällen, in denen sich eine App nicht in den Papierkorb verschieben lässt oder wenn ich hartnäckige Dateireste beseitigen muss. Nach jahrelangem Herumprobieren mit Mods und Spiel-Clients habe ich gelernt, die Macht des Befehls „rm -rf“ zu respektieren.

Probieren Sie App-Reiniger und Deinstallationsprogramme von Drittanbietern aus

Wer eine gründliche und unkomplizierte Lösung sucht, kann mit Reinigungsprogrammen und Deinstallationsprogrammen von Drittanbietern einen Großteil der Arbeit automatisieren. Diese Tools scannen Ihr System nach installierten Apps, zeigen Ihnen die zugehörigen Dateien an und entfernen alles mit einem einzigen Klick. Sie sind besonders praktisch, wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig deinstallieren müssen.

Vorteile

Findet automatisch versteckte Dateien und Verzeichnisse.

Ermöglicht die Deinstallation mehrerer Programme gleichzeitig und bietet einen visuellen Überblick über die Speicherplatzbelegung.

Verhindert das versehentliche Löschen von Systemdateien, indem das Löschen auf bekannte App-Komponenten beschränkt wird.

Nachteile

Viele Reinigungsprogramme erfordern einen Kauf oder ein Abonnement; kostenlose Versionen verfügen möglicherweise nur über eingeschränkte Funktionen.

Sich ausschließlich auf Software zu verlassen, kann riskant sein, wenn das Tool selbst nicht vertrauenswürdig ist.

Halten Sie sich bei der Auswahl eines Bereinigungsprogramms an seriöse Entwickler und prüfen Sie, ob die App von Apple beglaubigt ist. Ich habe im Laufe der Jahre mehrere Deinstallationsprogramme getestet und festgestellt, dass einige die richtige Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und Gründlichkeit finden, ohne dabei die Systemressourcen zu sehr zu belasten. Ziehen Sie diese in Betracht, wenn Ihnen die manuelle Bereinigung zu aufwendig erscheint.

Wenn Ihnen regelmäßig der Speicherplatz ausgeht, lohnt es sich, in die das beste MacBook für Gaming und kreative Anwendungen kann die Verwaltung von Apps und die Speicherung erheblich vereinfachen.

Was tun, wenn sich eine App nicht löschen lässt?

Manchmal lässt sich eine App einfach nicht von Ihrem Mac entfernen. Möglicherweise wird die Meldung angezeigt, dass die Anwendung „in Gebrauch“ ist, obwohl Sie sie bereits geschlossen haben. Hier finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie in dieser Situation vorgehen können:

Die App zwangsweise beenden . Öffnen Aktivitätsmonitor (Anwendungen > Dienstprogramme), suchen Sie die App und klicken Sie auf X Beenden Sie die Anwendung zwangsweise. Versuchen Sie dann erneut, das Programm zu deinstallieren.

. Öffnen (Anwendungen > Dienstprogramme), suchen Sie die App und klicken Sie auf Beenden Sie die Anwendung zwangsweise. Versuchen Sie dann erneut, das Programm zu deinstallieren. Starten Sie Ihren Mac neu Manchmal blockieren Hintergrundprozesse die App; ein Neustart behebt das Problem.

Manchmal blockieren Hintergrundprozesse die App; ein Neustart behebt das Problem. In den abgesicherten Modus wechseln . Sollte die App immer noch nicht reagieren, starte das Gerät im abgesicherten Modus, indem du die Umschalt Taste während des Startvorgangs; entfernen Sie die App anschließend wie gewohnt.

. Sollte die App immer noch nicht reagieren, starte das Gerät im abgesicherten Modus, indem du die Taste während des Startvorgangs; entfernen Sie die App anschließend wie gewohnt. Auf System-Apps prüfen. macOS schützt bestimmte integrierte Apps wie „Mail“, „Musik“, „Bücher“ und „Notizen“. Diese können auf keinen Fall gelöscht werden.

Wenn du diese Schritte zur Fehlerbehebung befolgst, wirst du kaum auf eine App stoßen, die sich nicht entfernen lässt. Ich habe den abgesicherten Modus nur ein paar Mal gebraucht, meist beim Testen früher Versionen von Mods, die noch nicht ausgereift waren.

Weitere Tipps und Hinweise

Kündigen Sie zuerst Ihre Abonnements . Durch das Deinstallieren einer App mit Abonnement wird die Abrechnung nicht gestoppt. Öffnen Systemeinstellungen > Apple ID > Medien & Käufe und verwalten Sie Ihre Abonnements, bevor Sie die App löschen.

. Durch das Deinstallieren einer App mit Abonnement wird die Abrechnung nicht gestoppt. Öffnen und verwalten Sie Ihre Abonnements, bevor Sie die App löschen. Achten Sie auf freigegebene Dateien . Manche Programme speichern Daten in gemeinsamen Ordnern. Wenn Sie diese löschen, kann es zu Fehlfunktionen bei anderen Apps kommen.

. Manche Programme speichern Daten in gemeinsamen Ordnern. Wenn Sie diese löschen, kann es zu Fehlfunktionen bei anderen Apps kommen. Löschen Sie keine Apps, die von macOS benötigt werden Wie bereits erwähnt, sind integrierte Apps geschützt, da sie Kernfunktionen unterstützen.

Wie bereits erwähnt, sind integrierte Apps geschützt, da sie Kernfunktionen unterstützen. Erstellen Sie ein Backup Ihres Systems Bevor Sie größere Bereinigungen vornehmen, sollten Sie Time Machine oder Ihr bevorzugtes Backup-Tool verwenden, damit Sie Ihre Daten wiederherstellen können, falls etwas schiefgeht.

Schaffe Platz auf deinem Mac für Spiele und Kreativität

Wenn Sie lernen, wie man Apps auf dem Mac deinstalliert, können Sie Ihren Computer übersichtlich halten. Beginnen Sie mit dem Finder oder dem Launchpad für die schnelle Deinstallation, nutzen Sie die integrierten Deinstallationsprogramme, sofern vorhanden, und tauchen Sie für eine gründliche Bereinigung in die Bibliotheksordner ein. Das Terminal bietet eine leistungsstarke, aber riskante Abkürzung, und Reinigungsprogramme von Drittanbietern können den Vorgang automatisieren, wenn Sie es bequemer mögen. Halten Sie Ihr System frei von unerwünschter Software und Dateiresten, um Speicherplatz für die Titel zurückzugewinnen, die Ihnen am wichtigsten sind.

Belohne dich nach dem Aufräumen mit einem neuen Erlebnis. Dank des gewonnenen Speicherplatzes kannst du dich in Survival-Horror-Klassiker wie Alien: Isolation. Hol dir das Spiel in unserem Shop, um deine Nerven auf die Probe zu stellen und zu erleben, wie unheimlich der Weltraum sein kann: Alien: Isolation Steam-Key (weltweit gültig). Nichts motiviert mich mehr, meinen Anwendungsordner aufzuräumen, als die Aussicht auf ein neues Abenteuer, und dieses hier bietet Atmosphäre, Spannung und unvergessliche Schreckmomente.

Sobald der Speicherplatz frei ist, können Sie unserer Anleitung folgen, um So nehmen Sie Videos auf dem Mac auf um Tutorials oder dein Gameplay aufzunehmen.

Häufig gestellte Fragen

Wie deinstalliere ich eine Anwendung auf dem Mac vollständig?

Um eine Anwendung auf dem Mac vollständig zu deinstallieren, müssen Sie sowohl die App als auch die verbleibenden Dateien entfernen. Löschen Sie zunächst die App über den Finder oder das Launchpad, öffnen Sie dann die Bibliotheksordner und löschen Sie die zugehörigen Dateien in den Ordnern „Application Support“, „Preferences“, „Caches“ und „Saved Application State“. So stellen Sie sicher, dass das Programm und seine Daten vollständig entfernt werden.

Wie kann ich Apps entfernen, die nicht im Launchpad zu finden sind?

Um Apps zu entfernen, die nicht im Launchpad zu finden sind, verwende den Finder. Gehe zum Ordner „Programme“, ziehe die App in den Papierkorb und leere diesen anschließend. Falls sich in dem Ordner der App ein Deinstallationsprogramm befindet, führe stattdessen dieses aus. Überprüfe anschließend deine Bibliotheksordner auf verbleibende Dateien, um die Entfernung abzuschließen.

Warum kann ich bestimmte Apps auf meinem Mac nicht deinstallieren?

Bestimmte Apps auf deinem Mac kannst du nicht deinstallieren, da sie Teil von macOS sind und für Kernfunktionen benötigt werden. Programme wie „Mail“, „Musik“, „Bücher“ und „Notizen“ sind geschützt. Der Versuch, diese Apps zu entfernen, kann zu Systeminstabilität führen, weshalb macOS ihre Löschung blockiert.

Was ist der Unterschied zwischen „Löschen“ und „Deinstallieren“ auf dem Mac?

Der Unterschied zwischen dem Löschen und der Deinstallation auf dem Mac liegt in der Menge der entfernten Daten. Wenn man eine App über den Finder oder das Launchpad löscht, wird das Anwendungsbundle entfernt, die zugehörigen Support-Dateien bleiben jedoch erhalten. Eine vollständige Deinstallation umfasst das Entfernen von Caches, Einstellungen und anderen Daten, die in den Bibliotheksordnern gespeichert sind, oder die Verwendung eines Deinstallationsprogramms, um alles zu bereinigen.

Gibt es eine Möglichkeit, auf dem Mac mehrere Apps gleichzeitig zu deinstallieren?

Ja, es gibt eine Möglichkeit, auf einem Mac mehrere Apps gleichzeitig mithilfe von App-Bereinigungsprogrammen von Drittanbietern zu deinstallieren. Diese Tools suchen nach installierten Anwendungen, ermöglichen es Ihnen, mehrere gleichzeitig auszuwählen, und entfernen diese zusammen mit den zugehörigen Dateien. Das spart Zeit im Vergleich zum manuellen Löschen jeder einzelnen App und dem anschließenden Aufräumen der verbleibenden Dateien.