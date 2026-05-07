So übertaktest du die CPU für besseres Gaming und höhere Produktivität

Das Übertakten der Zentraleinheit ist eines jener Themen, die die gesamte PC-Community meist spalten. Manche Gamer schwören darauf und holen das Letzte aus ihrer Hardware heraus, während andere es als riskantes Unterfangen betrachten, das man besser Experten überlässt. In diesem Artikel erkläre ich, wie man eine CPU sicher übertaktet, auch wenn man kein Experte ist, und gehe dabei auf die Grundlagen, die Vorteile und Risiken sowie die Methoden ein, die bei den meisten modernen Chips funktionieren. Das Ziel ist es, dir genügend Wissen zu vermitteln, damit du entscheiden kannst, ob du übertakten solltest und, falls ja, wie du dies tust, ohne deinen Rechner zu beschädigen.

So übertaktest du die CPU – Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Übertakten bedeutet, die Taktrate einer CPU über die vom Hersteller festgelegten Werte hinaus zu erhöhen. Die Taktrate eines Prozessors bestimmt, wie viele Taktzyklen er pro Sekunde ausführen kann. Durch die Erhöhung dieses Werts können Sie Aufgaben schneller erledigen, egal ob Sie ein Video rendern, Code kompilieren oder einfach nur höhere Bildraten in Ihren Lieblingsspielen erzielen möchten. Es klingt einfach, aber ein sicheres Übertakten erfordert Planung, die richtige Hardware und eine systematische Vorgehensweise. In den folgenden Abschnitten werde ich alles behandeln, was du wissen musst, um mit dem Übertakten zu beginnen und dein System stabil zu halten.

Was ist CPU-Übertaktung?

Wenn eine CPU das Werk verlässt, sind in der Firmware ein Basistakt und ein Boost-Takt festgelegt. Diese Werte werden so gewählt, dass die Leistung unter den unterschiedlichsten Bedingungen und mit der serienmäßigen Kühlung gewährleistet ist. Durch Übertaktung werden diese Werte bewusst erhöht. Die Betriebsfrequenz der CPU wird durch Multiplikation eines Basistaktes (oft 100 MHz) mit einem Multiplikator berechnet. Beispielsweise ergibt eine Basis von 100 MHz multipliziert mit 44 eine Frequenz von 4,4 GHz. Beim Übertakten wird der Multiplikator und manchmal auch der Basistakt erhöht, um eine höhere Frequenz zu erreichen. Um die zusätzliche Geschwindigkeit zu unterstützen, benötigt die CPU möglicherweise eine höhere Kernspannung (Vcore), und diese erhöhte Spannung erzeugt mehr Wärme.

Moderne CPUs von Intel und AMD sind für das Übertakten ausgelegt. Intels „K“- und „KF“-Chips sowie AMDs Ryzen-Prozessoren mit dem Suffix „X“ oder „X3D“ verfügen über entsperrte Multiplikatoren, wodurch sie sich leichter optimieren lassen. Nicht-K-CPUs von Intel und einige Laptop-Chips sperren den Multiplikator und schränken die Einstellmöglichkeiten ein. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Prozessor und Ihr Motherboard Übertaktung unterstützen und dass Ihre Garantie dies zulässt, da das Ausreizen eines Chips über seine Nennspezifikationen hinaus zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Warum überhaupt übertakten?

Für Gamer und Kreative liegt der Reiz des Übertaktens auf der Hand: mehr Leistung, ohne neue Hardware kaufen zu müssen. Durch das Übertakten der CPU lassen sich Bildraten steigern, Renderzeiten verkürzen und die Reaktionsgeschwindigkeit bei hoher Auslastung verbessern. Außerdem kann dadurch die Nutzungsdauer eines älteren Systems verlängert werden, da es mit den Anforderungen moderner Software Schritt halten kann.

Als ich einen älteren Ryzen-5-Prozessor auf meinem Zweit-PC übertaktet habe, konnte ich in Spielen wie Cyberpunk 2077 ohne Geld für einen neuen Prozessor auszugeben.

Allerdings gibt es dabei auch Nachteile. Übertaktung erhöht die Wärmeabgabe und den Stromverbrauch. Der Betrieb einer CPU über ihre Standard-Spezifikationen hinaus kann ihre Lebensdauer verkürzen, auch wenn die meisten modernen Chips bei richtiger Kühlung dennoch viele Jahre halten. Außerdem tragen Sie die Verantwortung für die Systemstabilität. Wenn das System abstürzt oder einfriert, müssen Sie Ihre Einstellungen überprüfen. Aufgrund dieser Faktoren eignet sich Übertaktung am besten für Hobby-Computerfreaks, die Spaß daran haben, an ihrem System herumzubasteln, und bereit sind, Temperaturen und Spannungen zu überwachen.

Bevor Sie BIOS-Einstellungen vornehmen, sollten Sie die richtige Hardware und Software zusammenstellen. Ein entsperrter Prozessor und ein Motherboard, das manuelle Einstellungen zulässt, sind unerlässlich. Motherboards der Intel Z-Serie (wie Z790 oder Z690) sowie Boards der AMD B- und X-Serie verfügen über BIOS-Optionen zur Anpassung von Multiplikatoren und Spannungen. Achten Sie beim Kauf von Komponenten auf Boards, die für das Übertakten ausgelegt sind; viele bieten eine leistungsstärkere Stromversorgung und eine gute Wärmeableitung.

Unser Artikel über die Die besten Motherboards für Gaming stellt mehrere Modelle vor, die hohe Multiplikatoren unterstützen und über Funktionen wie KI-Übertaktung und zusätzliche Kühlpads verfügen. Eine ausreichende Kühlung ist entscheidend. Standardkühler reichen für das Übertakten selten aus. Entscheiden Sie sich für einen High-End-Luftkühler oder einen All-in-One-Flüssigkeitskühler und stellen Sie sicher, dass Ihr Gehäuse über einen starken Luftstrom mit mehreren Ein- und Auslasslüftern verfügt. Ein zuverlässiges Netzteil mit zusätzlicher Leistungsreserve ist ebenfalls wichtig, da das Übertakten den Stromverbrauch erhöht.

Auf der Softwareseite benötigen Sie Tools zur Überwachung und für Belastungstests. Benchmarks wie Cinebench oder Geekbench helfen Ihnen dabei, die Leistung zu messen und Instabilitäten aufzudecken. Belastungstests wie Prime95, AIDA64 oder OCCT bringen die CPU an ihre Grenzen, um Schwachstellen aufzudecken. Hardware-Überwachungsprogramme (HWiNFO, Core Temp oder HWMonitor) zeigen Temperaturen, Spannungen und Taktraten in Echtzeit an. Intel bietet das Extreme Tuning Utility (XTU) für die automatische Optimierung unter Windows an, während AMD-Nutzer Ryzen Master für die Feinabstimmung innerhalb des Betriebssystems nutzen können. Für manuelles Übertakten bleibt das BIOS jedoch die konsistenteste und am besten kontrollierbare Umgebung.

Vorteile und Risiken des Übertaktens

Das Übertakten einer CPU über ihre Standardtaktfrequenz hinaus kann zu spürbaren Leistungssteigerungen führen. Ob bei der Bearbeitung von HD-Videos, der Ausführung komplexer Programme oder beim Zocken mit Ultra-Einstellungen – in all diesen Fällen kommt zusätzliche Rechenleistung zugute. In manchen Fällen kann das Übertakten eine kostengünstige Alternative zum Kauf eines neuen Chips sein. Zum Beispiel lässt sich eine Ryzen 5 5600X Eine Erhöhung von 4,2 GHz auf 4,6 GHz könnte den Abstand zu teureren Chips verringern, wodurch Ihr System noch ein oder zwei Jahre länger aktuell bleibt.

Es gibt auch immaterielle Vorteile. Das Optimieren der Hardware vermittelt dir Wissen über dein System und kann sehr lohnend sein. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal einen Intel Core i7 übertaktet habe. Zu sehen, wie die Benchmark-Ergebnisse stiegen, während ich Multiplikatoren und Spannungen sorgfältig anpasste, fühlte sich an, als würde ich ein Rätsel lösen. Das hat mein Selbstvertrauen beim Zusammenbau und der Wartung von PCs gestärkt.

Doch Übertaktung hat ihren Preis. Der offensichtlichste Nachteil ist die Wärmeentwicklung. Eine höhere Taktrate erfordert eine höhere Spannung, und diese Spannung wird in Form von Wärme in der CPU und den umliegenden Komponenten abgegeben. Ohne angemessene Kühlung können die Temperaturen schnell ansteigen, was zu thermischer Drosselung oder Systemabstürzen führen kann. Einige Prozessoren verfügen über thermische Drosselung und Spannungsbegrenzungen, um unmittelbare Schäden zu verhindern, doch anhaltend hohe Temperaturen können die Lebensdauer einer CPU dennoch verkürzen. Durch Übertaktung erlischt in der Regel die Herstellergarantie. Wenn Ihr Chip ausfällt, erhalten Sie möglicherweise keinen Ersatz.

Ein weiteres Risiko ist die Instabilität. Eine instabile Übertaktung kann zu Bluescreens (BSODs), beschädigten Dateien oder plötzlichen Neustarts führen. Jedes System ist einzigartig, und zwei identische CPUs können unterschiedliche maximale stabile Taktraten aufweisen. Sie müssen jede Taktsteigerung gründlich testen, um die Stabilität sicherzustellen. Ein weiterer Faktor ist der erhöhte Stromverbrauch. Ein Netzteil, das für Ihr Standardsystem ausgelegt ist, kann überlastet werden, wenn die CPU zusätzliche Stromstärke benötigt, was möglicherweise zu Systemausfällen oder einer verkürzten Lebensdauer der Komponenten führen kann. Diese Überlegungen bedeuten, dass Sie die Vorteile gegen die Risiken abwägen und Ihr System entsprechend vorbereiten sollten.

Die Wahl des Prozessors wirkt sich auch auf Ihre Übertaktungsmöglichkeiten aus. Die Ryzen-Chips von AMD mit 3D-V-Cache bieten in der Regel bereits bei Standardtaktfrequenzen eine starke Gaming-Leistung, während die neuesten Chips von Intel oft schon ab Werk hohe Taktfrequenzen erreichen.

Wenn Sie verschiedene Optionen vergleichen möchten, schauen Sie unter die Unterschiede zwischen AMD- und Intel-Prozessoren für Gaming und Produktivität. Dieser Leitfaden erläutert die Stärken der einzelnen Marken und kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob sich eine Übertaktung lohnt.

Vorbereitungen für das Übertakten Ihrer CPU

Eine gründliche Vorbereitung ist die Grundlage für eine stabile Übertaktung.

Stell dir das wie das Tuning eines Autos vor: Man würde die Leistung nicht erhöhen, ohne zuvor das Kühlsystem und die Kraftstoffzufuhr zu überprüfen. Das Gleiche gilt auch hier. Im Folgenden sind die Schritte aufgeführt, die ich empfehle, bevor man den Multiplikator anpasst.

Hardware-Kompatibilität prüfen

Vergewissern Sie sich, dass Ihre CPU entsperrt ist und Ihr Motherboard manuelle Übertaktung unterstützt. Bei Intel-Prozessoren achten Sie auf die Bezeichnungen „K“, „KF“ oder „KS“. Bei AMD können die meisten Ryzen-Chips übertaktet werden, bei einigen OEM-Varianten ist der Multiplikator jedoch gesperrt. Auch der Chipsatz des Motherboards spielt eine Rolle; die Z-Serie von Intel sowie die B- und X-Serie von AMD bieten in der Regel BIOS-Einstellungen für Spannung und Frequenz.

Platinen mit einem verbesserten VRM-Design (Spannungsreglermodul) können höhere Stromstärken effizienter verarbeiten.

Bevor Sie beginnen, aktualisieren Sie das BIOS des Motherboards auf die neueste Version. Hersteller veröffentlichen häufig Updates, die die Stabilität verbessern, die CPU-Unterstützung erweitern oder Fehler beheben. Durch ein Update können auch neue Optionen für das Übertakten oder eine verbesserte Temperaturanzeige hinzukommen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Chipsatztreiber auf dem neuesten Stand sind; dies trägt dazu bei, dass Überwachungstools präzise mit der Hardware kommunizieren können. Ich habe einmal versucht, mit veralteter Firmware zu übertakten, und dabei unregelmäßige Spannungswerte festgestellt, was zu unnötiger Fehlersuche führte.

Kühlung und Stromversorgung prüfen

Wie bereits erwähnt, sind Standardkühler nicht für hohe Taktraten ausgelegt. Investieren Sie in einen leistungsfähigen Luft- oder Flüssigkeitskühler und stellen Sie sicher, dass Ihr Gehäuse über einen ausreichenden Luftstrom verfügt. Als Faustregel gilt: mindestens zwei Ansaug- und zwei Abluftlüfter. Halten Sie den Innenraum staubfrei, um den Luftstrom aufrechtzuerhalten. Kombinieren Sie den Kühler mit hochwertiger Wärmeleitpaste, die gleichmäßig auf die Oberfläche der CPU aufgetragen wird. Wählen Sie beim Netzteil eine Nennleistung, die deutlich über Ihrer erwarteten Last liegt. Übertaktung kann den Stromverbrauch um 100–150 Watt erhöhen, lassen Sie also genügend Spielraum. Verwenden Sie ein hochwertiges Netzteil einer renommierten Marke; billige Geräte können Spannungswelligkeiten verursachen, die zu Instabilität oder Schäden an Komponenten führen.

Eine Ausgangsbasis schaffen

Bevor Sie Änderungen vornehmen, testen Sie Ihr System mit den Werkseinstellungen. Führen Sie einen Benchmark wie Cinebench oder Geekbench durch, um die Leistung Ihrer CPU zu erfassen. Führen Sie anschließend einen Stresstest von mindestens einer halben Stunde durch und überwachen Sie dabei die Höchsttemperaturen und den Stromverbrauch. Notieren Sie sich die Standardtaktfrequenzen, Spannungen und Temperaturwerte. Wenn Ihre CPU bereits heiß läuft oder instabil ist, beheben Sie diese Probleme zuerst. Ein System zu übertakten, das bereits im Standardbetrieb überhitzt, ist ein Rezept für Ärger.

Erstellen Sie einen Wiederherstellungsplan

Selbst bei sorgfältiger Vorbereitung kann etwas schiefgehen. Richten Sie vor dem Aufrufen des BIOS einen Systemwiederherstellungspunkt in Ihrem Betriebssystem ein. So können Sie Treiber oder Einstellungen zurücksetzen, falls etwas nicht mehr funktioniert. Erstellen Sie eine Sicherungskopie wichtiger Dateien. Machen Sie sich mit der Position des CMOS-Reset-Knopfes auf Ihrem Motherboard vertraut und halten Sie das Handbuch griffbereit. Falls eine Übertaktung den PC am Hochfahren hindert, löscht ein CMOS-Reset das BIOS und stellt die Standardeinstellungen wieder her. Mit diesen Sicherheitsvorkehrungen stellen Sie sicher, dass Sie sich schnell erholen können, falls ein Experiment schiefgeht.

Den Übertaktungsprozess starten

Nachdem die Grundlagen geschaffen sind, ist es an der Zeit, das BIOS oder UEFI aufzurufen und mit der Optimierung zu beginnen. In diesem Abschnitt wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beschrieben. Ich konzentriere mich auf die manuelle Einstellung, da diese volle Kontrolle bietet und Ihnen vermittelt, wie die CPU auf Änderungen reagiert. Wenn Sie jedoch eine automatisierte Vorgehensweise bevorzugen, können Sie auch Software wie Intel XTU oder AMD Ryzen Master verwenden.

Schritt 1 – Erhöhen Sie den Multiplikator schrittweise

Nachdem Sie das BIOS aufgerufen haben (in der Regel durch Drücken der Taste „Entf“, „F2“ oder „F10“ während des Systemstarts), suchen Sie den Abschnitt „CPU“ oder „Übertaktung“. Deaktivieren Sie alle automatischen Übertaktungsfunktionen, um die Kontrolle zu übernehmen. Beginnen Sie damit, den CPU-Multiplikator um einen Schritt zu erhöhen. Wenn Ihr Chip beispielsweise mit 40 × 100 MHz (4,0 GHz) läuft, erhöhen Sie den Multiplikator auf 41. Speichern Sie die Änderungen und starten Sie den Computer neu.

Führen Sie im Betriebssystem einen kurzen Benchmark- oder Stresstest durch. Wenn das System stabil läuft und die Temperaturen innerhalb sicherer Grenzen bleiben (idealerweise unter 80 °C bei längeren Tests), wiederholen Sie den Vorgang und erhöhen Sie den Multiplikator jeweils um einen Schritt. Durch diese schrittweise Vorgehensweise lässt sich der genaue Punkt ermitteln, an dem Instabilitäten auftreten. Notieren Sie sich jeden Multiplikator sowie die entsprechenden Spannungs- und Temperaturwerte. Vermeiden Sie große Sprünge, da diese die Fehlerdiagnose erschweren.

Schritt 2 – Stabilität prüfen

Führen Sie nach jeder Erhöhung einen längeren Stresstest durch (30 Minuten bis eine Stunde). Achten Sie auf Abstürze, Einfrieren oder Fehlermeldungen. Sollte das System hängen bleiben, setzen Sie es zurück und kehren Sie zum BIOS zurück. Eine stabile Übertaktung sollte den Stresstest ohne Fehler oder Temperaturspitzen überstehen. Denken Sie daran, dass kurze Tests erfolgreich verlaufen können, auch wenn die Langzeitstabilität fraglich ist. Führen Sie für Ihre endgültige Übertaktung Stresstests von zwei Stunden oder mehr durch.

Schritt 3 – Kernspannung einstellen

Wenn Sie höhere Multiplikatoren erreichen, benötigt die CPU möglicherweise mehr Spannung, um stabil zu bleiben. Suchen Sie im BIOS die Einstellung für die Vcore- oder CPU-Kernspannung. Erhöhen Sie diese in kleinen Schritten um etwa 0,025 V. Führen Sie nach jeder Änderung einen erneuten Test durch. Eine höhere Spannung verbessert die Stabilität, erhöht jedoch die Wärmeabgabe. Behalten Sie die Temperaturen genau im Auge und überschreiten Sie niemals die vom Hersteller angegebenen Sicherheitsgrenzen (in der Regel unter 1,4 V und unter 100 °C für kurze Zeiträume). Ich empfehle, die niedrigste Spannung zu ermitteln, die Ihre gewünschte Frequenz unterstützt. Wenn eine Erhöhung der Spannung die Temperaturen zu stark ansteigen lässt, reduzieren Sie stattdessen den Multiplikator. Stabilität entsteht durch ein Gleichgewicht zwischen Frequenz und Spannung, nicht durch die maximale Auslastung beider Werte.

Schritt 4 – Wiederholen und verfeinern

Wechseln Sie weiterhin zwischen dem Erhöhen des Multiplikators, dem Testen und dem Anpassen der Spannung hin und her. Je näher Sie an die Grenzen Ihrer Kühlung oder Ihres Chips kommen, desto geringer werden die Vorteile jeder zusätzlichen 100 MHz. Es gibt einen Punkt, an dem zusätzliche Spannung mehr Wärme erzeugt, als der Leistungsgewinn wert ist. Achten Sie auf die Signale Ihres Systems (lauter werdende Lüfter, Brummgeräusche der VRMs oder ungewöhnliche Gerüche sind Warnzeichen). Sobald es zu einem Absturz kommt, selbst bei einer Spannungserhöhung, verringern Sie den Multiplikator um eins und testen Sie erneut. Führen Sie ausgedehnte Stresstests durch, um die Stabilität zu bestätigen. Dokumentieren Sie die endgültigen Einstellungen und speichern Sie sie nach Möglichkeit als Profil in Ihrem BIOS.

Schritt 5 – Letzte Einstellungen vornehmen

Wenn du eine Konfiguration gefunden hast, die lange Stresstests übersteht und die Temperaturen auf einem akzeptablen Niveau hält, speichere diese Einstellungen. Manche Overclocker bauen gerne eine kleine Sicherheitsreserve ein, indem sie den Multiplikator um eine Stufe verringern oder die Spannung leicht senken. Dies gewährleistet Stabilität an heißen Tagen oder bei unvorhersehbaren Auslastungen. Speichere dein BIOS-Profil und notiere dir deine Einstellungen für später. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine CPU erfolgreich übertaktet.

Fortgeschrittene Übertaktungstechniken

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie sich mit fortgeschrittenen Methoden befassen, um noch ein wenig mehr Leistung herauszuholen. Diese Techniken erfordern mehr Fachwissen und sind mit einem höheren Risiko verbunden; gehen Sie daher vorsichtig vor.

Übertaktung pro Kern

Nicht alle Kerne einer CPU sind gleich. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können einige Kerne höhere Taktraten aushalten als andere. Beim Overclocking einzelner Kerne weist man jedem Kern einen anderen Multiplikator zu. Tools wie HWiNFO helfen dabei, leistungsstarke Kerne zu identifizieren. Im BIOS stellt man für diese Kerne höhere Multiplikatoren ein und für schwächere Kerne niedrigere. Dies kann zu einer höheren Single-Thread-Leistung führen, ohne die gesamte CPU zu destabilisieren. Allerdings sind hierfür umfangreiche Tests erforderlich, da jede Kombination von Multiplikatoren überprüft werden muss.

Übertaktung der Basistaktfrequenz (BCLK)

Anstatt den Multiplikator zu erhöhen, können Sie die Basistaktfrequenz in kleinen Schritten (1–2 MHz) anheben. Diese Methode eignet sich besonders für Prozessoren mit gesperrten Multiplikatoren, allerdings wirkt sich eine Erhöhung des BCLK auch auf den Speicher, PCIe und andere Systembusse aus. Schon eine geringfügige Änderung kann zu Instabilitäten bei Geräten führen, die über diese Busse angeschlossen sind. Da der BCLK mehrere Komponenten beeinflusst, sollten nur fortgeschrittene Benutzer dies versuchen. Überwachen Sie stets die Systemtemperaturen und testen Sie jeden Schritt gründlich.

AVX-Offset- und Spannungskurven

Anspruchsvolle Anwendungen, die AVX-Befehle nutzen (wie Videokodierung oder wissenschaftliche Simulationen), erzeugen mehr Wärme. Durch die Einstellung eines AVX-Offsets wird der Multiplikator bei AVX-Anwendungen gesenkt. Wenn Ihre Basis-Übertaktung beispielsweise 46× beträgt, senkt ein AVX-Offset von –2 den Multiplikator auf 44×, wenn AVX-Befehle ausgeführt werden, wodurch die Temperaturen unter Kontrolle bleiben. Spannungskurven oder adaptive Spannungsmodi können ebenfalls helfen, indem sie nur bei Bedarf mehr Spannung liefern und diese im Leerlauf reduzieren. Diese Funktionen sind häufig auf High-End-Motherboards zu finden und erfordern etwas Experimentierfreude.

Übertaktung des Arbeitsspeichers

Das Übertakten der CPU geht Hand in Hand mit der Speicheroptimierung. Durch die Aktivierung von XMP- (Intel) oder DOCP- (AMD) Profilen im BIOS werden die Speichergeschwindigkeit und die Timings auf ihre Nennwerte eingestellt. Beim manuellen Übertakten des Speichers werden Frequenz, Timings und Spannungen über diese Werte hinaus angepasst. Bei AMD Ryzen-Systemen kann die Leistung gesteigert werden, wenn der Infinity Fabric-Takt (FCLK) auf die Hälfte der Speichergeschwindigkeit abgestimmt wird. Das Übertakten des Arbeitsspeichers ist komplex und profitiert von speziellen Testtools wie MemTest86. Sofern Sie nicht nach Benchmark-Rekorden streben, reicht die Aktivierung von XMP/DOCP in der Regel aus.

Dienstprogramme zur Softwareoptimierung

Intel XTU und AMD Ryzen Master bieten grafische Benutzeroberflächen für das Übertakten unter Windows. Sie ermöglichen Anpassungen im laufenden Betrieb und können mithilfe von KI-Algorithmen automatisch nach stabilen Konfigurationen suchen. Die neueste Version von Intel XTU verfügt beispielsweise über einen KI-Assistenzmodus, der stabile Einstellungen für unterstützte Prozessoren ermittelt. Diese Tools sind benutzerfreundlich und gut für Anfänger geeignet, bieten jedoch möglicherweise nicht alle BIOS-Optionen an. Sichern Sie Ihre Einstellungen immer, bevor Sie sie verwenden, und beachten Sie, dass die Ergebnisse je nach Motherboard und Kühlungskonfiguration variieren können.

Wann man aufhören sollte

Eine CPU bis an ihre absoluten Grenzen zu bringen, bringt immer weniger Gewinn. Die letzten paar hundert Megahertz erfordern möglicherweise erhebliche Spannungserhöhungen und verursachen erhebliche Wärmeentwicklung. Fragen Sie sich, ob der Leistungsgewinn die zusätzliche Belastung rechtfertigt. Ab einem bestimmten Punkt kann es sinnvoller sein, auf einen neueren Chip umzusteigen. Unsere Aufschlüsselung von Die besten Gaming-CPUs umfasst Prozessoren, die bereits bei Standardtaktfrequenzen eine hohe Leistung bieten und ein Übertakten überflüssig machen können.

Überwachung und Fehlerbehebung

Um ein übertaktetes System in gutem Zustand zu halten, ist Wachsamkeit gefragt. Selbst eine stabile Konfiguration kann sich mit der Zeit durch Staubansammlungen, das Austrocknen der Wärmeleitpaste oder Schwankungen der Umgebungstemperatur verschlechtern. Hier erfahren Sie, wie Sie dafür sorgen, dass Ihr System reibungslos läuft.

Temperaturen und Spannungen überwachen

Verwenden Sie Hardware-Überwachungstools, um die CPU-Temperaturen, Spannungen und Taktraten während des Spielens oder unter Last zu überwachen. Notieren Sie die Höchsttemperaturen und stellen Sie sicher, dass diese bei längerer Auslastung unter 80 °C bleiben. Wenn die Temperaturen im Laufe der Zeit ansteigen, reinigen Sie die Lüfter und Kühlkörper Ihres PCs und erwägen Sie, die Wärmeleitpaste auszutauschen. Überprüfen Sie, ob die Spannungen innerhalb des bei der Optimierung festgelegten sicheren Bereichs bleiben. Bei einigen Motherboards können Sie Temperaturalarmfunktionen einrichten, die Sie warnen, wenn die Schwellenwerte überschritten werden.

Regelmäßige Stresstests

Ein übertaktetes System kann im Alltagsbetrieb zwar stabil laufen, unter bestimmten Auslastungsbedingungen jedoch ausfallen. Führen Sie regelmäßig wiederholte Belastungstests durch, um die anhaltende Stabilität sicherzustellen. Führen Sie verschiedene Tests für unterschiedliche Auslastungsbedingungen durch, beispielsweise Prime95 für Gleitkomma-Berechnungen, AIDA64 für gemischte Operationen und einen praxisnahen Benchmark wie Gaming oder Rendering. Planen Sie diese Tests nach größeren Software-Updates oder saisonalen Schwankungen der Umgebungstemperatur ein.

Häufige Probleme lösen

Abstürze während Belastungstests deuten oft darauf hin, dass die Spannung zu niedrig oder die Taktrate zu hoch ist. Erhöhen Sie die Kernspannung leicht oder senken Sie den Multiplikator. Bei hohen Temperaturen verbessern Sie die Kühlung, indem Sie die Lüfterdrehzahlen erhöhen oder die Gehäuselüfter neu positionieren. Ein System, das nicht hochfährt, benötigt möglicherweise einen CMOS-Reset; Anweisungen finden Sie im Handbuch Ihres Motherboards. Als ich mein System zu sehr ausreizte, kam es zu zufälligen Neustarts. Eine Reduzierung der Taktrate um eine Stufe löste das Problem, wobei der größte Teil des Leistungsgewinns erhalten blieb.

Blaue Bildschirme (BSODs) können auch durch instabilen Arbeitsspeicher verursacht werden. Wenn Sie XMP-Profile aktiviert haben, versuchen Sie, die Speicherfrequenz zu senken oder die Timings zu lockern. Uneinheitliche Benchmark-Ergebnisse können auf störende Hintergrundprozesse hindeuten; stellen Sie sicher, dass Sie während des Tests alle nicht benötigten Anwendungen schließen. Übertaktung ist nicht immer die Ursache; halten Sie daher Ihre Treiber auf dem neuesten Stand und führen Sie einen Malware-Scan durch, falls Stabilitätsprobleme weiterhin bestehen.

Warten Sie Ihr System

Übertaktung erhöht die Belastung der Komponenten. Um deren Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie die Staubfilter regelmäßig reinigen und Ihren PC an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufstellen. Aktualisieren Sie das BIOS und die Firmware, sobald neue Versionen verfügbar sind, da diese Updates oft die Stabilität verbessern. Notieren Sie sich Ihre Einstellungen, damit Sie sie wiederherstellen können, falls das CMOS zurückgesetzt wird oder Sie Ihr Betriebssystem neu installieren. Achten Sie schließlich auf die Umgebungstemperatur. Eine Konfiguration, die im Winter funktioniert, kann im Sommer zu heiß laufen; passen Sie die Lüfterkurven entsprechend an.

Optimierung von RAM und GPU-Übertaktung

Auch wenn der Schwerpunkt hier auf der CPU, dem Arbeitsspeicher und der Grafikkarte liegt, kann Übertaktung Ihre Bemühungen ergänzen. Einige Spiele profitieren stärker von schnellerem RAM als von einer höheren CPU-Taktfrequenz, insbesondere auf AMD-Plattformen. Durch die Aktivierung von XMP oder DOCP wird der Arbeitsspeicher automatisch auf seine Nennfrequenz und -timings eingestellt. Für fortgeschrittene Nutzer kann eine manuelle Straffung der Timings (Verringerung von CL, tRCD, tRP und tRAS) die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern, doch jede Änderung muss getestet werden.

Moderne GPUs unterstützen zudem das Übertakten mithilfe von Hersteller-Tools wie MSI Afterburner oder EVGA Precision X1. Tatsächlich lassen sich die Bildraten schon allein durch eine Erhöhung der Kern- und Speichertaktfrequenzen verbessern. Das Übertakten von GPUs ist in der Regel sicherer als das Übertakten von CPUs, da Grafikkarten über integrierte Leistungs- und Temperaturbegrenzungen verfügen. Allerdings führt eine Erhöhung der GPU-Taktfrequenzen zu einem Anstieg der Systemtemperatur und erfordert unter Umständen eine zusätzliche Belüftung des Gehäuses. Stellen Sie ein Gleichgewicht zwischen GPU- und CPU-Übertaktung her, damit keine der beiden Komponenten zum Engpass wird. Und ehrlich gesagt: Als ich meine Grafikkarte zusammen mit meiner CPU übertaktet habe, stellte ich fest, dass eine moderate GPU-Optimierung in Kombination mit einem stabilen CPU-Boost die besten Ergebnisse in kompetitiven Shootern lieferte.

Tipps für sicheres Übertakten

Hier sind einige allgemeine Hinweise, damit das Übertakten sicher und angenehm bleibt:

Fang klein an. Durch schrittweise Änderungen können Sie den Punkt der Instabilität erkennen und unnötige Risiken vermeiden. Es ist verlockend, direkt zu hohen Frequenzen zu springen, doch dies führt oft zu Abstürzen.

Durch schrittweise Änderungen können Sie den Punkt der Instabilität erkennen und unnötige Risiken vermeiden. Es ist verlockend, direkt zu hohen Frequenzen zu springen, doch dies führt oft zu Abstürzen. Nimm alles auf. Notieren Sie sich bei jedem Schritt die Multiplikatoren, Spannungen und Temperaturen. So lassen sich die Einstellungen bei der Fehlerbehebung leichter reproduzieren oder zurücksetzen.

Notieren Sie sich bei jedem Schritt die Multiplikatoren, Spannungen und Temperaturen. So lassen sich die Einstellungen bei der Fehlerbehebung leichter reproduzieren oder zurücksetzen. Die Kühlung hat Vorrang. Investieren Sie in einen hochwertigen Kühler und sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation im Gehäuse. Es ist besser, über Kühle-Reserven zu verfügen, die man nie nutzt, als an die thermische Grenze zu stoßen.

Investieren Sie in einen hochwertigen Kühler und sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation im Gehäuse. Es ist besser, über Kühle-Reserven zu verfügen, die man nie nutzt, als an die thermische Grenze zu stoßen. Wählen Sie ein leistungsstarkes Netzteil. Hochwertige Netzteile sorgen für eine stabile Stromversorgung und schützen Ihre Komponenten. Wählen Sie ein Modell, das mindestens 150 Watt mehr Leistung bietet, als Sie voraussichtlich benötigen.

Hochwertige Netzteile sorgen für eine stabile Stromversorgung und schützen Ihre Komponenten. Wählen Sie ein Modell, das mindestens 150 Watt mehr Leistung bietet, als Sie voraussichtlich benötigen. Vermeiden Sie extreme Spannungen. Halten Sie sich an die vom Hersteller empfohlenen Spannungsbereiche. Bei den meisten CPUs führt eine Überschreitung von 1,4 V zu einer drastischen Erhöhung der Wärmeentwicklung und des Risikos.

Halten Sie sich an die vom Hersteller empfohlenen Spannungsbereiche. Bei den meisten CPUs führt eine Überschreitung von 1,4 V zu einer drastischen Erhöhung der Wärmeentwicklung und des Risikos. Regelmäßig aktualisieren. BIOS- und Treiber-Updates können die Stabilität verbessern und Fehler beheben, die sich auf das Übertakten auswirken.

BIOS- und Treiber-Updates können die Stabilität verbessern und Fehler beheben, die sich auf das Übertakten auswirken. Man muss wissen, wann man aufhören muss. Es lohnt sich nicht, die Hardware endlos zu überlasten, nur um geringfügige Leistungssteigerungen zu erzielen, wenn dadurch Schäden entstehen. Wenn für die Stabilität zu viel Spannung erforderlich ist oder die Temperaturgrenze fast erreicht ist, sollten Sie die Leistung zurückfahren.

Wann ein Upgrade sinnvoller ist

Übertaktung kann die Lebensdauer eines älteren Systems verlängern, ist jedoch nicht immer die beste Lösung. Hier sind einige Fälle, in denen der Kauf neuer Hardware eine bessere Investition Ihrer Zeit und Ihres Geldes darstellt:

Temperatur- und Leistungsgrenzen. Wenn Ihre CPU bei Standardtaktfrequenzen 80 °C erreicht oder Ihr Netzteil bereits an seine Grenzen stößt, führt eine Übertaktung wahrscheinlich zu Überhitzung oder Systemabstürzen. Ein Upgrade auf einen effizienteren Chip oder ein besseres Netzteil ist möglicherweise die sicherere Lösung.

Wenn Ihre CPU bei Standardtaktfrequenzen 80 °C erreicht oder Ihr Netzteil bereits an seine Grenzen stößt, führt eine Übertaktung wahrscheinlich zu Überhitzung oder Systemabstürzen. Ein Upgrade auf einen effizienteren Chip oder ein besseres Netzteil ist möglicherweise die sicherere Lösung. Nur minimale Gewinne. Einige Chips, insbesondere neuere Modelle von Intel und AMD, laufen bereits ab Werk nahe ihrer maximalen sicheren Taktfrequenz. Durch Übertaktung lassen sich möglicherweise nur 100–200 MHz herausholen, was das Risiko und den Stromverbrauch möglicherweise nicht rechtfertigt.

Einige Chips, insbesondere neuere Modelle von Intel und AMD, laufen bereits ab Werk nahe ihrer maximalen sicheren Taktfrequenz. Durch Übertaktung lassen sich möglicherweise nur 100–200 MHz herausholen, was das Risiko und den Stromverbrauch möglicherweise nicht rechtfertigt. Einschränkungen der Plattform. Bei gesperrten CPUs oder Motherboards ohne leistungsfähige VRMs sind Ihre Möglichkeiten zur Anpassung der Einstellungen eingeschränkt. Anstatt eine Übertaktung zu erzwingen, sollten Sie in Erwägung ziehen, auf eine Plattform umzusteigen, die Ihren Zielen gerecht wird.

Bei gesperrten CPUs oder Motherboards ohne leistungsfähige VRMs sind Ihre Möglichkeiten zur Anpassung der Einstellungen eingeschränkt. Anstatt eine Übertaktung zu erzwingen, sollten Sie in Erwägung ziehen, auf eine Plattform umzusteigen, die Ihren Zielen gerecht wird. Verwendungsänderungen. Wenn Sie für Aufgaben wie Streaming, Videoproduktion oder maschinelles Lernen deutlich mehr Leistung benötigen, profitieren Sie möglicherweise eher von einer CPU mit mehr Kernen oder erweiterten Befehlssätzen als von einem übertakteten Mittelklasse-Chip.

Übertaktung bei Laptops im Vergleich zu Desktop-PCs

Desktop-PCs eignen sich am besten zum Übertakten, da sie über aufrüstbare Kühl- und Stromversorgungslösungen verfügen. Laptops, insbesondere schlanke und leichte Modelle, sind in der Regel auf Effizienz und Akkulaufzeit ausgelegt und nicht auf eine hohe Dauerleistungsaufnahme. Selbst Gaming-Laptops mit Hochleistungsprozessoren verfügen nur über eine begrenzte thermische Kapazität. Hersteller bieten manchmal Turbo-Modi an, die die Taktraten für kurze Zeiträume erhöhen, doch ein dauerhaftes Übertakten ist selten. In vielen Fällen fehlen im BIOS eines Laptops die notwendigen Optionen zur Anpassung von Multiplikatoren oder Spannung.

Wenn Sie einen Gaming-Laptop mit einer entsperrten CPU besitzen (bei Intel oft mit „HK“ gekennzeichnet), stehen Ihnen möglicherweise einige Optimierungsoptionen zur Verfügung. Seien Sie jedoch vorsichtig: Die Kühlsysteme von Laptops sind auf einen bestimmten thermischen Rahmen ausgelegt. Jede zusätzliche Wärmeentwicklung kann zu Drosselung oder vorzeitigem Ausfall führen. „Undervolting“, also die Reduzierung der Spannung bei Beibehaltung der Standardtaktfrequenzen, ist manchmal eine bessere Methode, um die Leistung von Laptops zu steigern. Es senkt die Temperaturen und kann die Akkulaufzeit verlängern, ohne die Hardware über ihre Auslegungsgrenzen hinaus zu belasten.

Wissen in Leistung umsetzen

Wenn Sie lernen, wie man die CPU übertaktet, können Sie Ihre Hardware besser verstehen und das Beste aus Ihrem System herausholen.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Übertakten bedeutet, die Taktfrequenz der CPU und gegebenenfalls die Spannung zu erhöhen, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Zu den Vorteilen zählen höhere Bildraten, schnellere Renderzeiten und die Verschiebung kostspieliger Upgrades.

Zu den Risiken zählen Überhitzung, eine verkürzte Lebensdauer der Komponenten und Systeminstabilität; moderne CPUs verfügen jedoch über Schutzmechanismen, sofern man methodisch vorgeht.

Die Vorbereitung ist entscheidend. Investieren Sie in eine Kühlung, aktualisieren Sie Ihr BIOS und führen Sie einen Benchmark-Test Ihres Systems mit den Standardeinstellungen durch.

Übertakten Sie schrittweise: Erhöhen Sie den Multiplikator um eins, prüfen Sie die Stabilität, passen Sie die Spannung bei Bedarf an und dokumentieren Sie jeden Schritt.

Fortgeschrittene Techniken wie die Kern-spezifische Optimierung, die Anpassung der Basistaktfrequenz und das Übertakten des Arbeitsspeichers können weitere Leistungssteigerungen bringen, erfordern jedoch sorgfältige Tests.

Eine kontinuierliche Überwachung und Wartung tragen dazu bei, dass ein übertaktetes System reibungslos läuft.

Übertaktung ist nicht zwingend erforderlich, um Spiele zu genießen oder kreative Projekte zu verwirklichen. Viele unserer die besten Gaming-CPUs Sie bieten bereits bei Standardtaktfrequenzen eine hervorragende Leistung, und ein Upgrade auf einen neueren Chip könnte die klügere Entscheidung sein, wenn Ihr aktueller Prozessor an seine Grenzen stößt. Wenn Sie jedoch gerne basteln und über die richtige Hardware verfügen, kann das Übertakten eine lohnende Möglichkeit sein, die Leistung Ihres PCs individuell anzupassen.

Häufig gestellte Fragen

Kann man eine CPU gefahrlos übertakten?

Ja, Sie können eine CPU sicher übertakten, indem Sie die Taktraten schrittweise erhöhen und Temperaturen sowie Spannungen genau im Auge behalten. Durch eine angemessene Kühlung, die Einhaltung der vom Hersteller empfohlenen Spannungsgrenzen und das Testen jeder Änderung stellen Sie sicher, dass der Vorgang sicher bleibt.

Wie übertaktet man seine CPU für Spiele?

Um Ihre CPU für Spiele zu übertakten, sollten Sie zunächst eine Basisleistung ermitteln, dann das BIOS aufrufen und den CPU-Multiplikator schrittweise erhöhen. Führen Sie nach jeder Anpassung Gaming-Benchmarks oder Stresstests durch, um die Stabilität zu überprüfen und die Temperaturen unter Kontrolle zu halten.

Verbessert das Übertakten einer CPU die Leistung?

Ja, das Übertakten einer CPU steigert die Leistung, da dadurch mehr Rechenoperationen pro Sekunde ausgeführt werden können. Dies führt zu einer schnelleren Verarbeitung bei Spielen und produktiven Aufgaben, vorausgesetzt, das System bleibt stabil und wird ausreichend gekühlt.

Was passiert, wenn man eine CPU zu stark übertaktet?

Wenn Sie eine CPU zu stark übertakten, kann das System abstürzen, einfrieren oder nicht mehr hochfahren, und eine über längere Zeit zu hohe Spannung oder Hitze kann den Prozessor beschädigen. Symptome wie Bluescreens oder willkürliche Neustarts deuten darauf hin, dass Sie die Taktrate oder die Spannung reduzieren sollten.

Wie setzt man eine CPU-Übertaktung zurück?

Um eine CPU-Übertaktung zurückzusetzen, rufen Sie das BIOS auf und laden Sie die Standard- oder optimierten Einstellungen, um alle Übertaktungsanpassungen rückgängig zu machen. Sollte das System nicht starten, setzen Sie den CMOS über den Jumper oder die Taste auf der Hauptplatine zurück, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und die Stabilität des Systems wiederherzustellen.